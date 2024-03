Prasówka 23.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się spotkanie przyjaciół teatru i sympatyków Radosława Witkowskiego”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Teatrze Powszechnym w Radomiu odbyło się spotkanie przyjaciół teatru i sympatyków Radosława Witkowskiego Prezydent Radomia Radosław Witkowski zaprosił w piątek, 22 marca swoich przyjaciół i sympatyków do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl teatralny, a potem na mniej oficjalną część spotkania. Było niewiele oficjalnych przemówień, mniej polityki, więcej rozmów o kulturze, ale nikt nie ukrywał, po której stronie sceny politycznej jest jego serce.

📢 8. Ekstremalna Droga Krzyżowa ze Staszowa do Sulisławic. Nocą ruszyli do sanktuarium ,,Droga tęsknotą pisana…” tak brzmi hasło tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. W piątek, 22 marca już po raz 8. mieszkańcy Staszowa i okolic ruszyli nocą w stronę Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Sulisławickiej w Sulisławicach.

📢 Papieska Droga Krzyżowa przeszła ulicami Masłowa. Piękne rozważania oparte były na nauczaniu świętego Jana Pawła II W kościele parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Masłowie w piątek, 22 marca, sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Florczyka. Po Eucharystii rozpoczęła się Papieska Droga Krzyżowa ulicami Masłowa, w której uczestniczyły setki osób. Rozważania oparte były na nauczaniu świętego Jana Pawła II i dotyczyły tematyki cierpienia.

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa po raz pierwszy wyruszyła z Kielc na Święty Krzyż. W sobotę rano jej uczestnicy dotrą do sanktuarium Po raz pierwszy z Kielc wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa na Święty Krzyż. Rozpoczęła się w piątek, 22 marca, mszą świętą w parafii świętego Franciszka z Asyżu o godzinie o 18:30. Po Eucharystii pątnicy wyruszyli w trasę.

📢 Droga Krzyżowa przeszła ulicami Barwinka. Zorganizowała ją parafia świętego Stanisława w Kielcach. Wzięły w niej udział setki osób W piątek, 22 marca, odbyła się parafialna Droga Krzyżowa ulicami Barwinka, zorganizowana przez parafię świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Kielcach. Prowadzenie Drogi Krzyżowej i śpiew przygotował parafialny chór Gaude Mater. Tradycyjnie już w Drodze Krzyżowej po tym osiedlu wzięło udział bardzo dużo wiernych. 📢 Justyna Żołądek, kandydatka na burmistrza Suchedniowa bez tajemnic. Triathlonistka z ogólnopolskimi sukcesami, kocha psy Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Justyna Żołądek, kandydatka na burmistrza Suchedniowa. 📢 Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman z wizytą w Targach Kielce. Spotkał się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Forum Pracodawców Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman w piątkowe przedpołudnie, 22 marca odwiedził województwo świętokrzyskie. Z samego rana spotkał się z lokalnymi przedsiębiorcami podczas 2. Forum Biznesu i Przedsiębiorczości w Nowinach, a następnie udał się na spotkanie z przedsiębiorcami skupionymi w Forum Gospodarczym Regionu Świętokrzyskiego, odbywające się w Targach Kielce. Wydarzeniu towarzyszyła niezwykle inspirująca dyskusja na temat rozwoju i szans dla przedsiębiorców i regionu.

📢 Umyłeś już okna na święta? Oto najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy. Zobacz! Wielkanoc już za tydzień. W wielu polskich domach trwają przygotowania do tego ważnego święta. Szykujemy się nie tylko duchowo na Wielką Niedzielę, ale także - swe domy, ponieważ święta to czas spotkań z bliskimi. Okres przedświąteczny to dla wielu okazja do zrobienia wielkich porządków, a symbolem takich przygotowań stało się...mycie okien. Zobaczcie najlepsze memy o przygotowaniach do Wielkanocy! 📢 Śmiertelny wypadek w Kamiennej Woli. Samochód nagle zjechał na pobocze i uderzył w idącą tędy kobietę. Zginęła na miejscu Dramat rozegrał się w piątkowe popołudnie, 22 marca w Kamiennej Woli w gminie Gowarczów. Życie straciła kobieta idącą prawidłowo poboczem. Uderzyło w nią auto. 📢 60-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Tarnobrzeg. Przyjechali górnicy z Polski. Zobacz zdjęcia Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Tarnobrzeg świętują właśnie 60-lecie istnienia oddziału. Z tej to okazji w piątek 22 marca w Muzeum-Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu zorganizowano uroczystości jubileuszowe, na które zaproszono górniczą brać nie tylko z Tarnobrzega.

📢 Bulwary w Skaryszewie już gotowe. Nad Kobylanką powstały ścieżki rowerowe, tężnia solankowa i wiele więcej. Zobacz zdjęcia Bulwary w Skarszewie są już gotowe. Nad rzeką Kobylanką powstały między innymi ścieżki rowerowe, kładka czy tężnia solankowa. Wokół pojawiły się nowe nasadzenia i rabaty kwiatowe. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 4,2 miliona złotych. W oficjalnym otwarciu bulwarów wzięli udział między innymi: wiceminister kultury Marta Cienkowska, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz burmistrz Skaryszewa Dariusz Piątek. 📢 Ceny warzyw i owoców na bazarach w Kielcach. Po ile pomidory, jabłka, truskawki? W piątek 22 marca na kieleckich bazarach nie brakowało sprzedających i kupujących. Stoiska były pełne świeżych warzyw i owoców. W jakich były cenach? Sprawdź szczegóły w naszej galerii zdjęć.

📢 Złote gody świętowały pary małżeńskie z gminy Kozienice. Była piękna i wzruszająca uroczystość. Zobaczcie zdjęcia Osiem par małżeńskich z gminy Kozienice obchodziło jubileusz złotych godów. Z tej okazji otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Była piękna uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego.

📢 Samorząd województwa pomoże w przebudowie dróg dojazdowych i zbiorników wodnych w regionie radomskim Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 10,7 mln zł na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie radomskim i powiecie grójeckim. Kolejne 4,5 mln zł to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekty dotyczące przebudowy zbiorników wodnych. W piątek 22 marca umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

📢 W pierwszy dzień wiosny w pożarze stracili dach nad głową. Ruszyła wielka zbiórka na dom dla pogorzelców z Węglowa W czwartek przed południem wybuchł pożar w domu w miejscowości Węglów w gminie Wąchock w powiecie starachowickim. W porę zdołały uciec cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Budynek doszczętnie spłonął. Teraz ruszyła zbiórka dla poszkodowanych w pożarze. 📢 We Włoszczowie ostatnie pożegnanie Joanny Śpiechowicz - lekarki i szefowej Hospicjum, która zawsze miała czas dla innych. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca, pożegnaliśmy doktor Joannę Śpiechowicz, lekarkę, twórczynię i szefową włoszczowskiego hospicjum, człowieka wielkiego serca.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia Prezentujemy najnowsze zdjęcia kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez świętokrzyskich policjantów. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Piekarnia pod Telegrafem w nowym lokalu w galerii Omni Centrum przy ulicy Mireckiego w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia W galerii Omni Centrum przy ulicy Mireckiego w Radomiu ruszyła kolejna Piekarnia pod Telegrafem. Lokal jest urządzony niezwykle gustownie, nie brakuje stolików, a w ofercie znajdziemy między innymi słodkości, świeżo wyciskane soki, pizzę i zapiekanki. 📢 Tłumy na akcji "Żonkile za surowce wtórne" w Galerii Korona w Kielcach. Wielka kolejka po wiosenne rośliny Tłumy odwiedziły Galerię Korona w Kielcach w piątek, 22 marca. Wszystko dlatego, że "Echo Dnia" zorganizowało akcję ekologiczną, dzięki której za surowce wtórne mieszkańcy otrzymują żonkile. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością, wszak można dzięki niemu zmobilizować się do uprzątnięcia domu, a w zamian otrzymać symbol wiosny! Zobaczcie kolejkę po żonkile w galerii zdjęć.

📢 Radomiak Radom wygrał ukryty sparing ze Zniczem Pruszków. Zobacz zdjęcia Piłkarze Radomiaka Radom w zamkniętym dla mediów oraz publiczności sparingu pokonali Znicz Pruszków. Co z pewnością cieszy Macieja Kędziorka, jego podopieczni zachowali czyste konto. 📢 Niedziela Palmowa 2024 w krzywym zwierciadle. Zobacz najśmieszniejsze memy z palmą w roli głównej Niedziela Palmowa to święto ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. W 2024 roku Niedziela Palmowa przypada na 24 marca. Zobaczcie jak Niedzielę Palmową widzą internauci tworząc śmieszne memy. 📢 Tarnobrzeg. VII Powiatowy Konkurs Matematyczne Duety w tarnobrzeskiej "Budowlance". Łatwo nie było W Zespole Szkół numer 3 „Budowlanka” w Tarnobrzegu przeprowadzono siódmą edycję Powiatowego Konkursu Matematyczne Duety pod patronatem prezydenta Tarnobrzega. W tegorocznych zmaganiach wzięli udział uczniowie z dziewięciu szkół podstawowych powiatu tarnobrzeskiego.

📢 Tajemniczy wypadek w Brudzowie. Co tu zaszło? Samochód uderzył w słup, po czym zatrzymał się w poprzek drogi. 50 metrów dalej leżał ranny mężczyzna. Do takiego wypadku doszło nocą z czwartku na piątek w Brudzowie w gminie Morawica. Policjanci wyjaśniają, co tu zaszło. 📢 Piękna Klaudia Nieścior z Tarnobrzega niedawno skończyła 24 lata. Oto jak zmieniła się zwyciężczyni Top Model 11. Olśniewa urodą! Zwyciężczyni jedenastej edycji "Top Model", Klaudia Nieścior z Tarnobrzega, dzięki udziałowi w programie zyskała ogromną popularność Ostatnio wzięła udział w show telewizji TVN 7 - "Królowa przetrwania", gdzie, razem z dwunastoma kobietami znanymi z social mediów i programów telewizyjnych typu reality trafiła do samego serca dżungli. Jak przyznała było to dla niej ogromne wyzwanie. Niedawno też obchodziła 24 urodziny. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak piękna Klaudia Nieścior zmieniła się od czasu, gdy oglądaliśmy ją w Top Model.

📢 Miliony złotych dla seniorów z Kielc i powiatu kieleckiego! Ryszył program "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów" Świetna informacja dla seniorów z Kielc i powiatu kieleckiego. Po wielu miesiącach przygotowań ruszyło długo wyczekiwane przedsięwzięcie pod nazwą "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów", którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Do 3,5 tysiąca seniorów z 19 gmin powiatu kieleckiego i Kielc trafi ponad 60 milionów złotych unijnych pieniędzy. Co ważne, wsparcie będą mogli uzyskać też seniorzy z innych powiatów naszego województwa, ponieważ właśnie ruszył konkurs, w którym do rozdania są ą 53 miliony złotych. 📢 Wybory 2024. Marcin Piszczek, kandydat na burmistrza Jędrzejowa bez tajemnic. Uwielbia grzybobrania Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Piszczek, obecny burmistrz Jędrzejowa i kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach.

📢 Tanie domy w Radomiu i regionie radomskim! Oto nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy licytacje, które odbędą się w najbliższym czasie w Radomiu i regionie radomskim. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy? 📢 Brutalnie pobity i uwięziony w aucie - makabryczna historia kielczanina. W tle próba morderstwa i duże pieniądze Przerażające sceny w Kielcach. Jak wynika z ustaleń śledztwa, 34-latek został podstępem zwabiony przez 21-letniego znajomego do warsztatu samochodowego, a następnie mężczyzna został obezwładniony gazem, zaatakowany i bestialsko pobity metalowym kluczem do kół samochodowych. Ofiara otrzymała kilkanaście silnych ciosów w tył głowy, została wepchnięta do auta, 34-latek był pozbawiony wolności i przez tydzień był wożony przez 21-latka bez jakiejkolwiek pomocy. Oskarżony, dziś 25-latek, usłyszał szereg zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. Okazuje się, że to nie jedyna sprawa, którą może mieć na sumieniu.

📢 Pierwszy dzień wiosny w suchedniowskim parku. Sporo się działo Od niedawna mieszkańcy Suchedniowa mogą korzystać ze zrewitalizowanego parku miejskiego nad zalewem. Choć wciąż budzi on kontrowersje, ludzie chętnie odwiedzają to miejsce. W pierwszym dniu wiosny, 21 marca, w parku wieszano budki dla ptaków, nie brakowało dzieci na placu zabaw, z promenady z sukcesami łowili w zbiorniku wędkarze. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W gigantycznym centrum logistycznym w Radomiu będzie aż 800 miejsc pracy. Inwestycję zrealizuje prywatny inwestor, miasto zbuduje drogi Przy ulicy Energetyków w Radomiu powstanie nowa strefa gospodarcza Radomia, na której prywatny inwestor zbuduje nowoczesny intermodalny terminal przeładunkowy, ale miasto zdecydowało się zbudować w tym miejscu cały układ drogowy.

📢 Wielki protest rolników w Kielcach. Centrum miasta było całkowicie zablokowane przez kombajny i obornik W czwartek, 21 marca wystartowały protesty rolników w centrum Kielc. Przypomnijmy, że od środy rolnicy blokowali drogi dojazdowe do miasta i właśnie tam spędzili całą noc. Z samego rana ruszyli na aleję IX Wieków Kielc, gdzie pod urzędem wojewódzkim odbywała się pikieta. Utrudnienia zakończyły się o godzinie 20, gdy wszystkie maszyny odjechały z centrum miasta.

📢 Wypadek w gminie Zakrzew. Zderzyły się dwa samochody, trzy osoby zostały ranne Trzy osoby zostały ranna w wypadku, do którego doszło w czwartek, 21 marca na terenie gminy Zakrzew, w powiecie radomskim. W wypadku brały udział dwa samochody, na drodze tworzyły się korki.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 22 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na piątek, 22 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 22.03.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 W Radomiu powstanie baza serwisowa Kolei Mazowieckich. Inwestycja ma być ukończona w październiku 2025 roku. Zobacz wizualizacje Już w 2025 roku Koleje Mazowieckie będą mieć nowe zaplecze techniczne zlokalizowane w Radomiu. Będą tutaj wykonywane bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze pociągów kursujących w subregionie radomskim. Podczas konferencji w Radomiu przedstawiono szczegóły koncepcji projektowej. Wartość przedsięwzięcia to prawie 75 milionów złotych.

📢 Babka wielkanocna - tania i prosta. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem Babka wielkanocna to nieodłączny deser na świątecznym stole. Z tego przepisu wychodzi za każdym razem i jest wilgotna oraz puszysta. 📢 Europejskie Centrum Renesansu powstanie w Sycynie. Pokazano, jak ma wyglądać Samorząd województwa mazowieckiego został właścicielem nieruchomości położonych w Sycynie w powiecie zwoleńskim. W czwartek, 21 marca został podpisany akt notarialny darowizny. Tereny z zabytkowymi budynkami zostaną przekazane na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Powstanie tu Europejskie Centrum Renesansu. 📢 Industria Kielce po świetnym meczu pokonała Orlen Wisłę Płock 34:29! Dzięki wygranej w Świętej Wojnie została liderem Orlen Superligi Świetny mecz zagrała Industria Kielce w Płocku. Mimo poważnego osłabienia pokonała Orlen Wisłę 34:29. Taki wynik oznacza, że kielczanie awansowali na pozycję lidera Orlen Superligi. I jeśli oba zespoły spotkają się w fazie play-off, to kielczanie będą gospodarzem drugiego spotkania. MVP spotkania został Dylan Nahi, który rzucił 9 bramek.

📢 Wybory 2024. Debata kandydatów na burmistrza Jędrzejowa. Zobacz zapis transmisji i zobacz na zdjęciach kto uczestniczył W czwartek, 21 marca w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyła się debata kandydatów na burmistrza Jędrzejowa. Zapis transmisji dostępny na echodnia.eu oraz w Telewizji Świętokrzyskiej. 📢 Protest rolników w Kielcach. Do strajkujących wyszedł wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki Od środy, 20 marca na drogach w Świętokrzyskiem trwa protest rolników. Akcje protestacyjne skupiły się na stolicy województwa. W czwartek, 21 marca z samego rana rolnicy z dróg wjazdowych do miasta, przemieścili się pod Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Około godziny 14 do protestujących, podobnie jak poprzednim razem, wyszedł wicewojewoda świętokrzyski, Michał Skotnicki. Po godzinie 16 kilkanaście maszyn rolniczych odjechało z centrum miasta. O godzinie 20 protest w centrum Kielc zakończył się.

📢 Nowy zalew w Mircu prezentuje się imponująco. Zobaczcie jak pięknie wygląda rekreacyjny teren Pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca był także pierwszym dniem oficjalnego otwarcia terenów rekreacyjno-sportowych w Mircu. Z tej okazji wójt, radni, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz mieszkańcy spędzili sympatyczne chwile podziwiając nowe obiekty w centrum gminy. Prócz poczęstunku i wycieczki wokół nowego zalewu, do zebranych przybyła Pani Wiosna. Zobaczcie film i zdjęcia i sprawdźcie jak prezentuje się zmodernizowany teren. 📢 Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie nadano imię profesora Eugeniusza Romera. Wielka uroczystość z okazji Dnia Geodety Jedyne w Polsce Muzeum Geodezji i Kartografii, mieszczące się w Opatowie nosi imię profesora Eugeniusza Romera. Uroczyste nadanie imienia odbyło się podczas obchodów Światowego Dnia Geodetów. 📢 Wspólnota Samorządowa powiatu buskiego zaprezentowała kandydatów i przedstawiła program W piątek, 15 marca, odbyła się konwencja Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Buskiego. Spotkanie zostało otwarte przez kandydata do Rady Powiatu, Macieja Gawina, który przedstawił główne założenia programu wyborczego.

📢 Wiosna zagościła w Wiośnie w gminie Radoszyce. Wraz z nią radoszyccy uczniowie i przedszkolaki Wiosenny korowód, topienie marzanny, występy artystyczne towarzyszyły radosnemu spotkaniu z wiosną dzieciaków z gminy Radoszyce. To spotkanie oczywiście miało miejsce w… Wiośnie, znanej w całej Polsce miejscowości w gminie Radoszyce w powiecie koneckim. 📢 Medale Pro Mazovia oraz dyplomy uznania dla pracowników szpitala w Krychnowicach. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 marca na terenie szpitala w Krychnowicach odbyły się uroczystości związane z oddaniem do użytku odrestaurowanej zabytkowej Wilii, która będzie służyła szpitalnym celom. Było to też okazja wręczenie medali Pro Mazovia – najwyższego odznaczenia przyznawanego przez władze województwa mazowieckiego oraz dyplomów uznania. Otrzymali je najbardziej zasłużeni pracownicy placówki. 📢 21 marca przypada Dzień Wagarowicza. Jak celebruje go młodzież w Kielcach? Zobacz wideo 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest topienie lub palenie Marzanny, ale również nieco inne "święto", które bardzo lubi młodzież - Dzień Wagarowicza. W czwartek, 21 marca wybraliśmy się z kamerą na kieleckie ulice, by sprawdzić jak ten dzień celebrują uczniowie. Czy mają jakieś pomysły na spędzenie Dnia Wagarowicza? Posłuchajcie w naszej sondzie.

📢 II Memoriał Krzysztofa Marszalika w Pińczowie. Siatkarze zachwyceni. Zobacz zdjęcia W ubiegłym tygodniu Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie zaprosiło na wielkie wydarzenie sportowe. II Memoriał Krzysztofa Marszalika w siatkówce zgromadził ponad 100 zawodników. 📢 Prokurator Paweł Sokół został mianowany na pełniącego obowiązki prokuratora okręgowego w Kielcach Prokurator Dariusz Dryjas, szef Prokuratury Okręgowej w Kielcach od 2016 roku został odwołany ze stanowiska. Nowym pełniącym obowiązki prokuratora okręgowego został Paweł Sokół, który osiem lat wcześniej szefował kieleckiej prokuraturze.

📢 Konrad Borek, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wąchock choruje na nowotwór. Potrzebuje pieniędzy na leczenie. Pomóżmy! Na profilu siepomaga.pl, Konrad Borek, efektywnie współpracujący z mediami, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, rozpaczliwie prosi o pomoc na leczenie nowotworu. Konrad dał się poznać jako bardzo sympatyczny, inteligentny, młody człowiek. Wspaniale współpracował z mediami, w tym z Echem Dnia.

📢 Transparenty rolników wbijają w fotel! Zobaczcie najciekawsze hasła protestujących w Kielcach "Nie będziemy umierać w ciszy", "Mleko tańsze od wody", "Jak to jest, że rolnik ciężko pracuje i bankrutuje". Świętokrzyscy rolnicy na odbywającym się w czwartek, 21 marca w Kielcach proteście zaznaczali, że nie zamierzają przerywać strajków, a wręcz przeciwnie, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione to protesty zostaną nasilone. Zobaczcie na zdjęciach, z jakimi transparentami strajkują. 📢 Tarnobrzeg. Ruszył proces ukraińskiej pary ze Stalowej Woli. On katował dziecko, jego partnerka nie reagowała. Zobacz zdjęcia z sądu Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu w czwartek 21 marca ruszył proces 26-letniego Vitalija S., który odpowie za bestialskie znęcanie się nad dzieckiem, gwałty ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Współoskarżona 23-letnia Oksana P. (matka 3,5-rocznego dziś Danyly P.) ma zarzuty udzielenia pomocnictwa Vitalijowi S. w znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad dzieckiem oraz w dokonywaniu zgwałcenia dziecka ze szczególnym okrucieństwem.

📢 Wybory 2024. Anna Ossowska, kandydatka na burmistrza Koprzywnicy bez tajemnic. Jest fanką motocykli Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Anna Ossowska, kandydatka na burmistrza Koprzywnicy.

📢 Dantejskie sceny na proteście rolników w Kielcach! Kobieta blokująca drogę została potrącona. Zobaczcie szokujący film Do szokującego zdarzenia doszło w środę, 20 marca na proteście rolników przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Jeden z kierowców miał dość czekania na odblokowanie drogi i ruszył autem potrącając przy tym kobietę, która próbowała go zatrzymać. Na całe zdarzenie zareagowali rolnicy, doszło do awantury. Potrącona kobieta z dolegliwościami trafiła do szpitala. Zobaczcie na filmie, co się wydarzyło. 📢 Tragiczny wypadek pod Grębowem. Zderzyła się ciężarówka i dwie osobówki. Nie żyje młody kierowca volkswagena W czwartek 21 marca około godziny 10 w Grębowie, na drodze wojewódzkiej 871 relacji Tarnobrzeg-Stalowa Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym udział brała ciężarówka i dwie osobówki. Poszkodowane zostały trzy osoby, w tym jedna bardzo ciężko - 24-latek został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy HEMS w Sanoku do szpitala w Stalowej Woli, gdzie niestety zmarł. Droga była zablokowana przez kilka godzin.

📢 W Mydłowie w gminie Iwaniska powstała sala gimnastyczna przy szkole podstawowej. Było uroczyste otwarcie W środę, 20 marca w Mydłowie w gminie Iwaniska przy szkole podstawowej otwarto salę gimnastyczną. Będzie służyła dzieciom podczas zajęć sportowych. 📢 Giełda szkół ponadpodstawowych w Staszowie. Przyjechali uczniowie z całego powiatu ,,Edukacja i kariera”, to hasło imprezy, która w środę 20 marca odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie, z zamiarem zaprezentowania tegorocznym ośmioklasistom ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu staszowskiego. 📢 Wystartowała akcja „Rower dla pierwszaka” w gminie Jedlnia-Letnisko. Aż 170 rowerów trafi do uczniów. Zobaczcie zdjęcia W gminie Jedlnia-Letnisko rozpoczęła się w środę, 20 marca akcja "Rower dla pierwszaka". Do piątku zostanie przekazanych prawie 170 jednośladów dla uczniów klas pierwszych, którzy uczęszczają do czterech szkół na terenie gminy: w Jedlni-Letnisku, Myśliszewicach, Natolinie i Słupicy. W ramach akcji, uczniowie otrzymają kamizelki odblaskowe i kaski. Ponadto przy każdej szkole budowane są wiaty na rowery. To pierwsza taka akcja w naszym regionie.

📢 Zawody wędkarskie na zbiorniku w Brodach. Warunki pogodowe były trudne ale wystartowało 80 zawodników. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 17 marca odbyły się na zbiorniku w Brodach Otwarte Feederowe Zawody Wędkarskie. Pogoda tego dnia "nie rozpieszczała" zawodników, wiał bardzo silny wiatr i z każdą godziną robiło się coraz zimniej. W zawodach wzięło udział równo 80 zawodników, w tym 24 z koła Polskiego Związku Wędkarskiego Brody. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Wybory 2024. Jerzy Kamionka, kandydat na wójta gminy Przyłęk bez tajemnic. Weteran misji ONZ i wieloletni dyrektor szkoły Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na stronie echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Jerzy Kamionka, obecny radny powiatowy i kandydat na wójta gminy Przyłęk w zbliżających się wyborach samorządowych.

📢 Targi ślubne w Dworze Dwikozy. Zobacz, jakie będą trendy na zbliżający się sezon ślubny. Zdjęcia Stacja lemoniadowa, stacja street food, bufet włoski, a nawet rzeźby z czekolady - te i inne trendy na nadchodzący sezon ślubny można było zaobserwować podczas Targów Ślubnych w Dworze Dwikozy, w powiecie sandomierskim. Ponad 30 wystawców związanych z branżą ślubną zaprezentowało swój asortyment i usługi. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Protest rolników na rondzie w Nagłowicach. Spacer wokół ronda utrudniał ruch pojazdów Od środowego poranka, 20 marca na drogach w Świętokrzyskiem trwa protest rolników. Drogi dojazdowe i wyjazdowe z Kielc, drogi w podkieleckich miejscowościach, a także drogi w powiecie buskim, czy jędrzejowskim zostały zablokowane przez rolników. Z gospodarzami w Polsce i Europie już od grubo ponad miesiąca solidaryzują się rolnicy z zielonego miasteczka w Nagłowicach. Tego dnia także wyszli na rondo i drogę krajową numer 78. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Spotkanie biznesowe w Stalowej Woli przy lasowiackim sercu Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli, we wtorek, 19 marca zaprosił na kolejne, 22. już „Śniadanie Biznesowe”. Poranne spotkanie przy kawie odbyło się w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli pod hasłem „Stalove inspiracje. Wykorzystaj potencjał miasta do własnego rozwoju”. 📢 Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce z tłumem zwiedzających pośród pracujących maszyn Przemysłowa Wiosna, czyli targi związane z obróbką metali do kieleckiego ośrodka wystawienniczego przyciąga rzesze zwiedzających. - Drugiego dnia od samego rana witamy tysiące gości z Polski i różnych stron świata, co też jest dowodem na bardzo dobrą kondycję branży – podkreśla dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

📢 Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Oto znane osoby ze Świętokrzyskiego ze swoimi drugimi połówkami. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Chyba wszyscy się zgodzą, że szczęśliwi czujemy się wtedy, kiedy mamy przy sobie osoby, które kochamy. Zobaczcie wyjątkową galerię zdjęć świętokrzyskich WIP - ów z ich drugimi połówkami.

📢 Strajk rolników 20 marca - Słupia koło Pacanowa i most w Szczucinie. Było kilkadziesiąt ciągników Strajk rolników, środa 20 marca. W Słupi, koło Pacanowa, na rondzie - skrzyżowaniu dróg krajowych 73 i 79 cały dzień trwał protest, będący częścią zaplanowanej ogólnopolskiej akcji. Gospodarze sprzeciwiają się napływowi płodów rolnych z Ukrainy oraz unijnej polityce rolnej, tak zwanemu "Zielonemu Ładowi". Manifestacja odbywała się także na pobliskim moście w Szczucinie, który przebiega przez granicę województw świętokrzyskiego i małopolskiego na Wiśle. Protesty zakończyły się w środę około godziny 19.30- 20. 📢 Protest rolników w Wodzisławiu. Od wczesnych godzin porannych pojawiły się utrudnienia w ruchu W środę, 20 marca na drogi w całym województwie świętokrzyskim wyjechali rolnicy. Gospodarze pojawili się nie tylko na drogach dojazdowych do Kielc, czy w podkieleckich miejscowościach, ale również w wielu innych miejscach regionu. Na ulicach Wodzisławia w powiecie jędrzejowskim, wyjechało ponad 100 maszyn rolniczych. W proteście uczestniczą rolnicy z całej gminy. Zobaczcie zdjęcia i wideo z drona.

📢 W Chmielniku pięknie przywitano nowych mieszkańców. Gościem uroczystości była wicemarszałek Renata Janik W Chmielniku we wtorek 20 marca uroczyście powitano nowych mieszkańców miasta i gminy. Gospodarzem wydarzenia był burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik. Gośćmi byli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Mariusz Ściana, członek zarządu Powiatu Kieleckiego. Zobaczcie zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości.

📢 Protest rolników w Radomiu. Blokowali cztery ronda. Przez cały dzień duże utrudnienia. Zobacz filmy i zdjęcia W środę 20 marca ruszył rolniczy protest w Radomiu. Ciągniki i maszyny rolnicze zablokowały cztery najważniejsze dla funkcjonowania układu komunikacyjnego w mieście ronda. Zobaczcie naszą relację, zdjęcia i zapisy transmisji z blokowanych rond. Protest zakończył się około godziny 18. 📢 Natalia Paździor z MasterChef Junior zachwyca urodą! Jest zakochana i... zaręczona? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem osiem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma już 19 lat i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie ma prawie 100 tysięcy obserwujących! Niedawno opublikowała fotografie ze swoim ukochanym i... posypały się gratulacje. Czyżby para się zaręczyła? Zobaczcie, jak wspaniale prezentuje się Natalia na prywatnych zdjęciach.

📢 Radomscy terytorialsi wraz z policjantami i strażakami ćwiczyli w lasach koło Zwolenia We wtorek, 19 marca na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Zwoleń, odbyło się szkolenie żołnierzy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej ze Zwolenia oraz zwoleńskimi policjantami. 📢 Protest rolników w Świętokrzyskiem. Kielce i całe województwo było sparaliżowane blokadami dróg. Raport na bieżąco W środę rano w całej Polsce rozpoczęły się kolejne protesty rolników. Ci blokują także drogi w województwie świętokrzyskim. W naszym raporcie sprawdzicie, gdzie trwają utrudnienia i jak przebiegają protesty. W godzinach 19 - 20 zakończyły się protesty w kilku lokalizacjach w regionie. 📢 Tarnobrzeg. Była prezes upadłego Banku Spółdzielczego w Grębowie nie czuje się winna. Mówiła o rosnącym majątku jednej współoskarżonej Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek 19 marca na pytania stron odpowiadała 70-letnia Janina K. - była prezes Banku Spółdzielczego w Grębowie, główna oskarżona w procesie dotyczącym wielomilionowych przekrętów bankowych, które doprowadziły do upadku banku.

📢 W Kielcach powstanie wielkie osiedle? Deweloper chce wybudować wieżowce i bloki przy ulicy Hauke - Bosaka. Zobacz zdjęcia i wizualizacje Kielecki deweloper chce wybudować wielkie osiedle z wieżowcami przy ulicy Hauke – Bosaka w Kielcach. Może powstać osiedle mieszkaniowe z dziesięcioma budynkami, najwyższy będzie miał nawet 13 pięter. Zobacz wizualizacje. 📢 W Zwoleniu wybudują wielką galerię handlową. Pasaż Zwoleński to pierwsza taka inwestycja w powiecie. Zobacz wizualizacje To inwestycja, na którą wielu mieszkańców Zwolenia z pewnością czekało. Już wkrótce rozpocznie się budowa wielkiego centrum handlowego Pasaż Zwoleński. Obiekt będzie liczył aż 5 tysięcy metrów kwadratowych, a także duży parking na 140 samochodów. Już wiadomo, że swój market będzie miała tam Biedronka. Ma być też sklep ze sprzętem elektronicznym, obuwiem, a także drogeria. Planowane zakończenie inwestycji to końcówka 2024 roku.

📢 Nowocześnie, wygodnie i kolorowo. Blok porodowy w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach został wyremontowany. Zobacz zdjęcia Jest przytulnie, kolorowo, komfortowo i nowocześnie na miarę XXI wieku. We wtorek, 19 marca, uroczyście otwarto świeżo wyremontowany blok porodowo-operacyjny w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka przy ulicy Prostej w Kielcach. Sale robią naprawdę duże wrażenie. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Dzień Sołtysa w Chmielniku z życzeniami i upominkami. Dla kogo "Smoczek Roku"? Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik spotkał się z sołtysami, aby podziękować za ich pełną zaangażowania pracę i wkład w rozwój gminy. Wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Anitą Jabłońską złożył sołtysom życzenia oraz wręczył upominki. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego. 📢 Gdzie są schrony w Radomiu? Znamy adresy budowli ochronnych dla ludności cywilnej. Zobacz zdjęcia! Gdzie znajdują się schrony w Radomiu? W mieście znajdują się 54 budowle ochronne dla ludności cywilnej. Właścicielami radomskich schronów w większości są wspólnot mieszkaniowe. Kilka radomskich schronów znajduje się na terenach szkół i przedszkoli. W galerii udostępniamy adresy i zdjęcia schronów w Radomiu z Google Maps. Zobacz gdzie się znajdują!

