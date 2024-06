Prasówka 23.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

W sobotę, 22 czerwca, Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaprosił wszystkich na IX Rodzinny Rajd Ścieżkami Jana Moskwy po powiecie pińczowskim. Chętnych do rowerowych szaleństw nie brakowało!

Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii!

Lasowiacka Sobótka - to tytuł inscenizacji Nocy Świętojańskiej, którą w sobotę 22 czerwca na placu Antoniego Surowieckiego w Tarnobrzegu zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Lasowiacka Nuta oraz Tarnobrzeskiego Centrum Seniora. W wydarzeniu aktywny udział wzięli seniorzy i seniorki, którzy śpiewem i tańcem przypomnieli dawne zwyczaje związane z pogańską Nocą Kupały i chrześcijańską Nocą Świętojańską.

W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

Festiwal tuningu Mubi Dub It, który w Targach Kielce trwa w sobotę i niedzielę, to impreza z pełną ofertą dla miłośników motoryzacji. W halach tłumy podziwiają auta, a obok hal trwają widowiskowe popisy driftu.

Wystarczyła chwila nieuwagi, a w sobotę rano 22 czerwca doszło do zderzenia samochodu osobowego na drodze krajowej numer 48 niedaleko Białobrzegów. Choć wypadek wyglądał bardzo groźnie – nic nikomu się nie stało.

Niesamowita atmosfera panuje w Targach Kielce, gdzie w sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Przy dźwiękach energetycznej muzyki pasjonaci oglądają ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Są widowiskowe pokazy driftu, luksusowe samochody i klasyki. W Kielcach goszczą fani motoryzacji z całej Polski.

W sobotę 22 czerwca na boisku przy ulicy Kusocińskiego Korona Kielce zagrała pierwszy sparing w ramach przygotowań do sezonu 2024/2025 w PKO BP Ekstraklasie. Przeciwnikiem był Motor Lublin, a mecz zakończył się remisem 1:1. Zobacz zapis transmisji wideo.

Po raz piętnasty Klub Uczelniany AZS i Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej zaprosili do sprawdzenia swojej kondycji w Teście Coopera dla Wszystkich. Próba na stadionie przy Alei 1000-lecia Państwa Polskiego odbyła się w sobotę 22 czerwca. Kto wziął udział? Zobaczcie zdjęcia.

W sobotę, 22 czerwca w Kieleckim Centrum Kultury odbył się kolejny casting do pokazów na XXV Międzynarodowym Konkursie dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion. Chętnych do wzięcia udziału w pokazie było mnóstwo. Zobaczcie zdjęcia.

Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

Tysiące fanów motoryzacji spotka się w Targach Kielce, aby przez dwa dni dzielić się swoją pasją i miłością do aut. Na zwiedzających czeka ponad 500 samochodów: zarówno tych sportowych, jak i klasycznych, firmy zajmujące się detailingiem i wykończeniem aut, a także pokazy driftu oraz rozmowy z dziennikarzami motoryzacyjnymi. W sobotę od rana Targi Kielce odwiedzają fani motoryzacji. Jest co podziwiać!