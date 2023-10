Prasówka 23.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna piosenkarka. Zdjęcia”?

Prasówka 23.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka.

📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w regionie Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 20-lecie działalności Stowarzyszenia Ludowego Chata Bogucka w Bogucicach. Zobacz zdjęcia W sobotę, 21 października, obyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia działalności Stowarzyszenia Ludowego Chata Bogucka. Wydarzenie połączono z otwarciem wyremontowanych pomieszczeń w Bogucicach, które będą służyć stowarzyszeniu.

Prasówka 23.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 22.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka i żyje rolniczka. Imponujące gospodarstwo! Czy znajdzie drugą połówkę w programie? 22.10.2023 Na antenie TVP 1 wyemitowane zostały premierowe odcinki nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Jubileusz 5-lecia firmy 4 ECO w Targach Kielce. Galę poprowadził Cezary Pazura, gwiazdą wieczoru był Michał Wiśniewski. Zobacz zdjęcia W Targach Kielce odbył się jubileusz 5-lecia istnienia firmy 4 ECO. Galę z tej okazji poprowadził znany aktor i komik, Cezary Pazura, który bawił również publiczność swoim występem stand-up. Zwieńczeniem dnia był koncert znanego Michała Wiśniewskiego. Szefowie firmy, Aneta i Adrian Obarscy dziękowali współpracownikom i kontrahentom. 📢 W Stalowej Woli mężczyzna skoczył z mostu do Sanu. Trwa akcja ratunkowa Przed godziną 18.30 w niedziele, 22 października na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w Stalowej Woli na ulicy Czarnieckiego mężczyzna skoczył z most do rzeki San. To była próba samobójcza. Trwa akcja ratunkowa.

📢 Stalowa Wola. Zwłoki kobiety znaleziono przy oczku wodnym! Została wcześniej zgwałcona? Roznegliżowane zwłoki kobiety znaleziono w niedzielny poranek przy tak zwanym oczku, w lasku na skarpie przy ulicy Działkowej w Stalowej Woli. Makabrycznego odkrycia dokonali młodzi wędkarze idąc na ryby. Co się tam wydarzyło?

📢 Uwaga na duży deszcz! Jest ostrzeżenie przed możliwym gwałtownym wezbraniem rzek w Świętokrzyskiem Uwaga na ulewy! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o możliwych gwałtownych wzrostach stanów rzek na terenie Kielc i innych miejsc województwa świętokrzyskiego. Sprawdź szczegóły. 📢 Trwa budowa galerii handlowo-usługowej na terenie dawnej Agromy w Kielcach. Zobacz na zdjęciach z drona, jak przebiegają prace Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, na terenie budowy dawnej Agromy, trwa budowa galerii handlowo-usługowej. Zobacz zdjęcia z drona.

📢 Wyjątkowy doping na trybunach podczas meczu Radomiaka z Koroną Kielce. Jeśli byłeś, to znajdź się na zdjęciach. Część 2 W meczu mającym status Świętej Wojny Radomiak Radom zremisował z Koroną Kielce 1:1. Oto wyjątkowa galeria z tego meczu, część II. Znajdź się na zdjęciach!

📢 Młodzież z całej Polski zagrała w turnieju piłki ręcznej "Handballowe Talenty" Fundacji Sławomira Szmala. Zobacz zdjęcia W dniach 20-22 października w hali przy ulicy Jagiellońskiej 90 w Kielcach trwał turniej pod nazwą "Handballowe Talenty". Za jego organizację odpowiedzialny był Sławomir Szmal, były wybitny bramkarz reprezentacji Polski i zawodnik Vive Kielce. W rozgrywkach rywalizowały szkoły z całego kraju.

📢 4. Dyniowy Bieg po Szczęście w Ostrowcu Świętokrzyskim zgromadził mnóstwo osób dobrego serca. Było bieganie i pomaganie. Zobacz zdjęcia Już po raz czwarty Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy OstroBiec wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych „Źródło”, zorganizowało charytatywny Dyniowy Bieg po Szczęście, którego dochód przeznaczony jest na terapie dodatkowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 22 października na ostrowieckim Gutwinie, zobacz zdjęcia.

📢 Szokujące zatrzymanie pod Szydłowcem! Dorosły mężczyzna miał zaspakajać swoje żądze z trojgiem dzieci. Zobacz film Na facebooku, na profilu Fundacji ECPU Polska Łowcy Pedofilii zajmującej się tropieniem, demaskowaniem i ujmowaniem osób o skłonnościach pedofilskich, pojawiła się informacja o wytropieniu 31 – letniego mieszkańca Sadku pod Szydłowcem. Przed kamerą mężczyzna opowiada o swych kontaktach z dziećmi.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Wyjątkowa oprawa kibiców na meczu Radomiaka z Koroną Kielce. Zobacz niesamowite zdjęcia z trybun podczas Świętej Wojny Święta Wojna, czyli ekstraklasowy mecz Radomiak Radom - Korona Kielce przyniosła ogromne emocje. Wiele działo się nie tylko na boisku, ale i na trybunach. Zobacz dużą z oprawy kibiców zielonych okraszonej pokazem pirotechniki! 📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 22 października. Był ogromny wybór, jakie marki i modele? Zobacz ceny i zdjęcia W niedzielę 22 października na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie był bardzo duży ruch, nawet mimo brzydkiej pogody. Kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę duży. Zobacz szczegóły.

📢 Stowarzyszenie Z Nami Raźniej zorganizowało wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych z Kielc. W Orzechówce było wiele atrakcji Stowarzyszenie na rzecz wsparcia i rozwoju Z Nami Raźniej zorganizowało wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Kielce. Na działce w Orzechówce w gminie Bodzentyn na podopiecznych stowarzyszenia czekało bardzo dużo atrakcji. 📢 Zespół Playboys zagrał dla tysięcy ludzi w Radomskim Centrum Sportu. W sobotę wystąpiły też inne gwiazdy. Zobaczcie zdjęcia Zespół Playboys świętował 10 lat działalności i zaprosił inne gwiazdy disco polo na swój wielki, jubileuszowy koncert do Radomia. Widzowie dali się porwać w rytm tanecznej muzyki.

📢 RS Active IV Liga. Zwycięstwo Pogoni Staszów z Wisłą Sandomierz w Świętej Wojnie. Hat-trick Adriana Chrząszcza. Zobacz zdjęcia Pogoń Staszów pokonała Wisłę Sandomierz 7:0 w meczu trzynastej kolejki RS Active IV Ligi. Starcie obu zespołów nosi miano "Świętej Wojny". Kibice gospodarzy na pierwszego gola musieli poczekać do 40 minuty, do bramki Adriana Chrząszcza. Pogoń otworzyła worek z bramkami w drugiej połowie i pewnie zdobyła 3 punkty.

📢 Ponad 250 zawodników walczyło w Sandomierzu w Pucharze Polski Polskiego Związku Karate Kontaktowego. Wielkie emocje na matach Aż 257 zawodników z całej Polski walczyło w Sandomierzu w Pucharze Polski Polskiego Związku Karate Kontaktowego. Gospodarz wydarzenia Klub Karate „Trójka” Sandomierz przyznał, że możliwość organizacji zawodów to ogromna nobilitacja i wyróżnienie.

📢 Awantura dorosłego z dzieckiem w Piekoszowie. 12-letni chłopiec w szpitalu Policjanci wyjaśniają okoliczności sobotniego zajścia w Piekoszowie. Utarczka słowna między 33-letni mężczyzną i 12-letnim chłopcem zamieniła się w rękoczyny, w efekcie dziecko trafiło do szpitala, a dorosły do celi w komendzie.

📢 Olimpijczyk Radom zdominował Międzywojewódzkie Mistrzostwa Regionu Młodzików w zapasach w stylu klasycznym. Zobacz zdjęcia i filmy W czterech regionach w Polsce, w tym w Radomiu odbyły się zapaśnicze zawody zaliczane do punktacji w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Wiele oczek, po turnieju uzyskali reprezentacji Olimpijczyka Radom. 📢 Uroczysta inauguracja roku akademickiego Akademii Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Zobacz zdjęcia W sobotę, 21 października, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Akademii Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Przywitano młodych ludzi, którzy weszli w poczet studentów uczelni. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Kielcach odbyła się 14. edycja Testu Coopera dla wszystkich. Wystartowało 250 osób! Zobacz zdjęcia i film 14 edycja Ogólnopolskiego Testu Coopera odbyła się w sobotę 21 października na stadionie Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Z czasem 12 minut zmagali się biegacze Akweduktu Kielce czy Ekipy Bielachy, ale również rodziny z dziećmi i amatorzy biegów. Uczestniczyłeś w tym wydarzeniu? Szukaj się w galerii zdjęć. 📢 Turyści w Sandomierzu w sobotę 21 października. W centrum pojawiło się wielu spacerowiczów. Zobacz zdjęcia Dzień wyjątkowo ciepły i słoneczny, jak na drugą połowę października, przyciągnął do Sandomierza wiele osób. Już wczesnym rankiem w centrum miasta pojawili się pierwsi turyści, których przybywało z każdą kolejną godziną. Zobacz zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2023 coraz bliżej. Na giełdzie w Sandomierzu duży wybór wiązanek Zbliża się 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych. Wielu z nas już teraz zaopatruje się w kwiaty i znicze, którymi udekorujemy groby bliskich. Najwięcej na targowiskach jest póki co wiązanek ze sztucznych kwiatów. Zobaczcie, jakie wiązanki można było kupić w sobotę 21 października na giełdzie w Sandomierzu.

📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w sobotę 21 października. Klienci szukali okazji. Co kupowano? Na giełdę w Sandomierzu zjechali 21 października kupcy z rożnych regionów. Oferowali różnorodny towar, także wyroby własnej produkcji i rzeczy z drugiej ręki. W chłodną, choć słoneczną sobotę ruch na placu był mniejszy niż zwykle. Klienci polowali przede wszystkim na tanie okazje; kupowali między innymi świeże owoce i warzywa, ale też meble do domu oraz wiązanki przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia z porannego handlowania. 📢 Na giełdzie w Sandomierzu można kupić wszystko! Zobacz ciekawostki z soboty, 21 października W sobotę 21 października na giełdzie w Sandomierzu można było tradycyjnie kupić przeróżne ciekawostki. Słoneczna od rana pogoda, tradycyjnie już przyciągnęła wielu mieszkańców tego miasta, a także okolicznych miast i miejscowości, na zakupy. Zobaczcie, co się działo.

📢 Interesująca historia lotniska w Masłowie. 91 lat temu rozpoczęto jego budowę. Zobaczcie archiwalne zdjęcia 5 października 1932 roku Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach przekazał budynki Ministerstwu Spraw Wojskowych pod lotnisko sportowe w Masłowie. Zostało ono otwarte kilka lat później – w 1937 roku. Było pierwszym tego typu obiektem na Kielecczyźnie. 📢 Te kobiety są poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję. 📢 Społecznik Roku 2022. Powiat Radomski podczas uroczystej gali rozstrzygnął konkurs. Zobacz zdjęcia Władze Powiatu Radomskiego po raz pierwszy zorganizowały konkurs, który z założenia miał docenić osoby i instytucje pomagające potrzebującym, organizujące imprezy charytatywne. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali w Dworku Anna w gminie Gózd.

📢 Oto najlepsze bary, bistra i jadłodajnie 2023 roku w regionie świętokrzyskim! Oto zwycięzcy plebiscytu Mistrzowie Smaku We wtorek, 10 października, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Smaku. Czytelnicy wybrali najlepsze bary, bistra i jadłodajnie w województwie świętokrzyskim. Oto TOP 10. 📢 W Kielcach odznaczono honorowych dawców krwi przy NSK Bearings. Oni bez zastanowienia pomagają bliźniemu. Zobacz zdjęcia Wiele osób wzięło udział w uroczystym spotkaniu klubu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy NSK Bearings. W piątek, 20 października, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wręczono odznaczenia tym, którzy pomaganie mają we krwi. Co ważne, klub w tym roku świętuje wyjątkowy jubileusz - 50-lecie działalności. Zobacz zdjęcia.

📢 Wielki bal dla seniorów na 25 - lecie powiatu skarżyskiego. Ależ była zabawa. Zobaczcie zdjęcia W piątek 20 października w auli Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Z tej okazji starostwo zorganizowało bal dla starszych mieszkańców powiatu. Wspólnie bawiło się ponad 200 osób. Zobacz zdjęcia z imprezy.

📢 Oferty pracy w powiecie pińczowskim. Dużo propozycji prostych prac fizycznych Oferty pracy w powiecie pińczowskim. W drugiej połowie października pojawiło się sporo propozycji nie wymagających szczególnych kwalifikacji, ale robotnicy wykwalifikowani również znajdą coś dla siebie. Niezmienne, jeśli chodzi o nasz powiat, jest zapotrzebowanie na operatorów maszyn CNC.

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Ćmielów. Była piękna uroczystość. Zobacz zdjęcia W Szkole Podstawowej imienia Marian Raciborskiego w Brzóstowej nauczyciele, pracownicy oświaty oraz emeryci ze szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Ćmielów świętowali wspólnie Dzień Edukacji Narodowej. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Chryzantemy w tym roku są wyjątkowo piękne. Wkrótce ozdobią nagrobki w Świętokrzyskiem. Zobaczcie zdjęcia Mają piękne, kuliste kwiaty albo mnóstwo drobnych tworzących kopkę. Są w różnych kolorach - białe, żółte, fioletowe, rude, zielone, w paski, a płatki o finezyjnych kształtach od płaskich, przez łódeczkowatych, igiełkowatych po rurki. Mowa o chryzantemach, które o tej porze roku są najbardziej poszukiwanymi kwiatami.

📢 Ogromny sukces młodej Sandomierzanki. Lena Wiater będzie reprezentantką Polski na mistrzostwach Europy Fit Kids w Hiszpanii. Zobacz zdjęcia 10-letnia Lena Wiater z Sandomierza będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Fit Kids, które odbędę się na początku listopada w Alicante, w Hiszpanii. Lena jest jedyną zawodniczką z województwa świętokrzyskiego uprawiającą tę dyscyplinę sportową, która została powołana do kadry narodowej. Na swój sukces Lena ciężko pracowała od czterech lat. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsze pielęgniarki w powiecie pińczowskim. Zobacz TOP 4 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipokrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam cztery najlepsze pielęgniarki w powiecie pińczowskim. 📢 Złote Gody w gminie Łubnice. 50-lecie małżeństwa świętowało 12 par W poniedziałek, 9 października w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łubnicach miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem Złotych Godów. 50-lecie małżeństwa świętowało 12 par.

📢 Ceny wiązanek i zniczy przerażają nie tylko kupujących. Sprzedający na cmentarzu w Cedzynie mówią o małym ruchu Wielkimi krokami zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Jednak na cmentarzach ruch jest niewielki. Sprzedający narzekają na brak klientów i rosnące ceny u dostawców. Czy sytuacja zmieni się przed pierwszym listopada? 📢 Grzyby giganty na Andrzejówce budzą zainteresowanie. Zobaczcie zdjęcia i film Zbiornik na Andrzejówce w gminie Chmielnik wzbogacił się w tym roku o... grzyby giganty. Od momentu powstania ściągają mieszkańców, a nawet turystów, którzy chcą zrobić sobie zdjęcie w tym niezwykłym miejscu. Wkrótce nad zbiornikiem staną też makiety zwierząt.

📢 Ceny warzyw i owoców na bazarach w Kielcach w piątek 20 października. Ile kosztowały pomarańcze i gruszki? Zobacz zdjęcia Gruszki, śliwki, orzechy czy dynie - te inne dary jesieni cieszyły się największym zainteresowaniem kupujących na kieleckich bazarach w piątek 20 października. Chętnych nie brakowało także na słodkie pomarańcze i pomidory. Jakie jeszcze owoce i warzywa oferowano i w jakich cenach? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Pożegnanie Andrzeja Wyszyńskiego, profesora Uniwersytetu Radomskiego. Na mszę pogrzebową przybyło wiele osób W piątek 20 października odbył się pogrzeb doktora habilitowanego, Andrzeja Wyszyńskiego, profesora Uniwersytetu Radomskiego, długoletniego pracownika Wydziału Sztuki. 📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsze pielęgniarki w Kielcach. Zobacz TOP 10 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięć najlepszych pielęgniarek w Kielcach. 📢 Wypadek w Krawcach. Samochód zjechał z drogi i wpadł do kanału z wodą, ranna kobieta i dziecko. Zobacz zdjęcia Służby ratownicze pracowały na miejscu wypadku, do jakiego doszło w piątek, 20 października po godzinie 8 w Krawcach, w gminie Grębów (powiat tarnobrzeski). Samochód, którym kierowała 26-letnia kobieta podróżująca z dwójką małych dzieci, zjechał z drogi i wpadł do kanału z wodą. Poszkodowana została kobieta oraz jej 3-letni synek, oboje trafili pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego, a następnie do szpitala na badania.

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byliście na meczu Industrii Kielce z OTP Bank Pick Szeged w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Wspaniały doping mieli piłkarze ręczni Industrii Kielce w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów z OTP Bank Pick Szeged. W Hali Legionów, jak zawsze, była fantastyczna atmosfera. Emocjonujące spotkanie zakończyło się remisem 27:27.

📢 Szmaragdowe paznokcie prezentują się spektakularnie i niezwykle elegancko. Sprawdź najmodniejsze paznokcie hybrydowe z efektem szmaragdowym Szmaragdowe paznokcie to bez wątpienia manicure, który zachwyca głębią koloru. Barwa tego lakieru jest niezwykle elegancka, a co najważniejsze tak pomalowane pazurki będą pasowały do wielu stylizacji. Zobacz, jak uzyskać efekt szmaragdowych paznokci. 📢 Tarnobrzeg. 26-latka dźgnęła dwa razy nożem swojego partnera, ale niczego nie pamięta. Ruszył proces przed sądem Przepraszam Marcin za to, co się stało. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz, to nie powinno się wydarzyć - zwróciła się na sali rozpraw 26-letnia Natalia do 44-letniego Marcina. Oboje są z Tarnobrzega, oboje do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu dowiezieni zostali w konwojach z zakładów karnych, ale to kobieta oskarżona jest o dwukrotne dźgnięcie nożem swojego partnera. Pokrzywdzony odbywa karę pozbawienia wolności za inne "grzechy".

📢 Hipokrates 2023. Oto najlepsi pediatrzy w Kielcach. Zobacz TOP 5 naszego plebiscytu W środę 18 października zakończyło się głosowanie w Kielcach i powiatach województwa świętokrzyskiego w ramach plebiscytu Hipkrates 2023. To plebiscyt medyczny doceniający zasługi lekarzy, pielęgniarek oraz pracowników służby zdrowia. Prezentujemy wam dziesięciu najlepszych pediatrów w Kielcach. Do nich warto się wybrać. 📢 W tragicznym wypadku na motocyklu zginął ukochany Anety. Kielczanka walczy o sprawność i potrzebuje naszej pomocy Sierpniowy długi weekend spędzała z ukochanym Tomkiem. Człowiekiem, z którym wiązała swoją przyszłość, chciała spędzić dalsze życie. Niestety, wydarzyła się ogromna tragedia. Para miała wypadek na motocyklu, w wyniku którego Tomek stracił życie, a Aneta Jaglińska-Jesionek z Kielc doznała poważnych obrażeń. Trwa zbiórka na rehabilitację poszkodowanej kielczanki. Pomóżmy! 📢 Szlachetne ryby wpuszczono do rzek w regionie świętokrzyskim. Kosztowna akcja wędkarzy Zakończyła się tegoroczna akcja zarybień rzek górskich w regionie świętokrzyskim. Do 11 łowisk wędkarze wpuścili około 160 tysięcy młodych pstrągów i lipieni. Kosztowały około 150 tysięcy złotych.

📢 Don Corleone z Banku Spółdzielczego w Grębowie. Była pracownica opisywała wzajemne zależności i przestępcze mechanizmy Dopiero w drugim dniu procesu, w środę 18 października sąd zakończył przesłuchiwać oskarżoną Bożenę Sz., byłego starszego inspektora do spraw oszczędności i depozytów w Banku Spółdzielczym w Grębowie (do 2012 roku). Po zakończeniu przesłuchania sąd przychylił się do wniosku obrońcy oskarżonej i jej samej, zamieniając areszt tymczasowy na środki wolnościowe - poręczenie majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. 📢 Mieszkanka Połańca świętowała setne urodziny. Piękna uroczystość W poniedziałek 16 października w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyła się niecodzienna i piękna uroczystość podczas której swoje setne urodziny świętowała mieszkanka Połańca, Marianna Kowalik.

📢 Bordo, brąz i ciemna zieleń. Oto najmodniejszy manicure inspirowany barwami jesieni Jesienny manicure zmierza w stronę ciemniejszych kolorów. Bordo, brąz i ciemna zieleń - te kolory królują. Zobaczcie inspiracje na jesienny manicure.

📢 Inauguracja roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Naukę rozpoczęło czterech alumnów. Zobacz zdjęcia We wtorek, 17 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, ordynariusz radomski. Naukę na pierwszym roku rozpoczęło czterech alumnów. 📢 Bank Spółdzielczy w Grębowie doprowadzili do bankructwa, chcąc zarobić miliony na giełdzie. Ruszył proces - zobacz zdjęcia z sądu Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek, 17 października ruszył długo wyczekiwany proces ośmiorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski), oskarżonych o wielomilionowy przekręt i w konsekwencji doprowadzenie do bankructwa tegoż banku. Na ławie oskarżonych zasiada sześć kobiet i dwóch mężczyzn, oskarżeni mają od 44 do 85 lat.

