Prasówka 23.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 23.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Spotkanie opłatkowe biegaczy z Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg. Z bardzo świąteczną atmosferą. Zobaczcie zdjęcia Młodsi i starsi zawodnicy Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg, w piątek 22 grudnia wieczorem zasiedli do wspólnego, wigilijnego stołu. Na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w sali Środowiskowego Domu Kultury towarzyszyli im sponsorzy, w tym prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Dotarła również kilkuosobowa delegacja zaprzyjaźnionego Stalowowolskiego Klubu Biegacza, na czele z prezesem Stanisławem Łańcuckim.

📢 Schudła już prawie 40 kilogramów! Kinga Zawodnik, pochodząca spod Kozienic gwiazda TVN Style, pokazała zdjęcia przed i po operacji Kinga Zawodnik znana z TVN Style postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat i blisko pół roku temu przeszła operację zmniejszenia żołądka. Teraz pochwaliła się efektami swojej metamorfozy. Schudła już ponad 38 kilogramów! Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniła.

📢 Waldo Kantor na pierwszym treningu z siatkarzami Enea Czarnych Radom. Zobacz, jak pod jego wodzą pracowali Wojskowi W piątkowy wieczór 22 grudnia Waldo Kantor, szkoleniowiec z Argentyny, oficjalnie przejął trenerskie stery w Enea Czarnych Radom, siatkarskim klubie PlusLigi.

📢 Jasełka 2023 w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 grudnia, odbyły się uroczyste jasełka w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie. Spotkanie świąteczne miało formę koncertu kolęd i pastorałek. 📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX z końcówki grudnia Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl każdego dnia wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic. 📢 Maciej Gawin przywrócony do pracy na stanowisku dyrektora buskiego szpitala "Krystyna" W piątek, 22 grudnia, decyzją Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Maciej Gawin został przywrócony na stanowisko dyrektora Szpitala Uzdrowiskowego "Krystyna", znajdującego się w strukturach Uzdrowiska Busko-Zdrój. Wyrok jest nieprawomocny.

📢 Piękny spektakl teatralny „Cud Bożego Narodzenia” przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mierzawie. Publiczność pod wrażeniem! W czwartek, 21 grudnia, odbył się spektakl teatralny „Cud Bożego Narodzenia”, wystawiony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzawie. W przepięknej scenerii, w blasku jupiterów scenicznych swoje talenty zaprezentowały dzieci przedszkolne oraz uczniowie całej szkoły. 📢 Wypadek w rejonie cmentarza w Radoszycach. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie 55-letnia kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w piątkowe popołudnie w rejonie cmentarza w Radoszycach w powiecie koneckim. 📢 Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk - jedyna taka rozmowa. Jaki jest na co dzień i prywatnie? Jak spędzi święta? Zobacz film i zdjęcia Mianowany w środę, 20 grudnia wojewodą świętokrzyskim Józef Bryk, powoli rozgaszcza się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zobaczcie wywiad w którym po raz pierwszy mówi o swoich wrażeniach związanych z piastowanym stanowiskiem, ale także o życiu, rodzinie, planach na święta i o hobby, a jest ich dużo. Czy wiecie, że uwielbia Mazury i rocka, a szczególnie miło wspomina wakacyjną podróż do Kenii? Zobaczcie na wideo wyjątkowy wywiad z nowym wojewodą oraz specjalne - jego życzenia na święta dla wszystkich mieszkańców.

📢 Wyjątkowy mikołajkowo-wigilijny wieczór z Opatowską Akademią Futbolu. Był poczęstunek, prezenty i znakomici goście. Zobacz zdjęcia W poniedziałek 18 grudnia w hotelu Miodowy Młyn odbyła się kolacja mikołajkowo-wigilijna Opatowskiej Akademii Futbolu. Jej uczestnicy wspólnie zasiedli do stołu, złożyli sobie świąteczne życzenia, a młodzi adepci piłki nożnej otrzymali upominki wręczone przez Świętego Mikołaja. 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Przysusze. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Przysusze? Zobacz zdjęcia!

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Poruszające słowa przyjaciół i kolegów ze sceny Krzysztof Respondek zmarł 22 grudnia w Zabrzu, kilka dni po przebytym zawale. Był aktorem, piosenkarzem i artystą kabaretowym. W poruszających słowach kolegę żegnają polscy artyści, z którymi jeszcze niedawno występował na jednej scenie i w programach telewizyjnych.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Zmarł na zawał po trzech dniach walki. Miał 54 lata W wieku 54 lat zmarł aktor Krzysztof Respondek. Z informacji jego przyjaciela z kabaretu Rak Krzysztofa Hanke wynika, że Respondek doznał zawału kilka dni temu. Lekarze przegrali walkę o jego życie w piątek.

📢 Piękne jasełka w szkołach w Czarnolesie i Policznie. Uczniowie zachwycili niezwykłą oprawą. Zobacz zdjęcia W grudniu, gmina Policzna stała się świadkiem wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, które na długo zapadną w pamięci ich uczestników. Zespół Placówek Oświatowych w Czarnolesie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Policznie zorganizowały jasełka, które zachwyciły swoim pięknem, niezwykłą oprawą i obfitowały we wzruszające momenty. 📢 Transfery. Węgierski rozgrywający Dominik Mathe zawodnikiem Industrii Kielce. Do mistrza Polski trafi z Paris Saint-Germain Węgierski rozgrywający Dominik Mathe od 1 lipca 2024 roku będzie zawodnikiem Industrii Kielce. Węgier podpisał trzyletni kontrakt. W piątek w południe zawodnik Paris Saint-Germain został przedstawiony na konferencji prasowej w Hali Legionów, w której wzięli udział prezes klubu Magdalena Szczukiewicz i wiceprezes Paweł Papaj.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Radomia. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? (ZDJĘCIA) Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia. 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Lipsku. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Lipsku? Zobacz zdjęcia!

📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Zwoleniu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Zwoleniu? Zobacz zdjęcia!

📢 150 przedstawicieli Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych spotkało się na wspólnej Wigilii w Kielcach W czwartek, 21 grudnia w sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach około 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego zasiadło razem do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Spotkanie wigilijne w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Samorządowcy podzielili się opłatkiem. Zobacz zdjęcia W środę, 20 grudnia w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne dla przedstawicieli jednostek powiatu lipskiego. Gości przywitała Dyrektor DPS – Anna Sajór, po czym podopieczni jednostki zaprezentowali wspaniały program słowno-muzyczny, nawiązujący do tradycyjnych jasełek. 📢 Wyjątkowe spotkanie świąteczne w gminie Morawica. Samotni i starsi wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu Święta Bożego Narodzenia to czas miłości, refleksji, spotkań z rodziną, a co najważniejsze, to czas modlitwy i wspólnego dzielenia się opłatkiem - tak też było w środę, 20 grudnia w gminie Morawica, gdzie do wspólnego stołu zasiadły osoby samotne i starsze.

📢 Pożar drewnianego domu w miejscowości Pęchów. Poparzona kobieta, na miejscu śmigłowiec ratunkowy. Zobacz zdjęcia Do groźnego zdarzenia doszło w piątkowe przedpołudnie, 22 grudnia w miejscowości Pęchów w powiecie sandomierskim. Z płonącego domu strażacy wynieśli starszą kobietę.

📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Wielki sukces teledysku nagranego w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Ogląda go cały świat. W pół roku ma już rekordowe 88 milionów wyświetleń! Pół roku od premiery teledysk nagrany przez Enhypen - k-popowy zespół z Korei Południowej – ma już 88 milionów wyświetleń na Youtube. Przypomnijmy, że był nagrywany on w kwietniu tego roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe w gminie Iwaniska w powiecie opatowskim.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Są uparte, zaborcze, złośliwe. Życie z taką żoną to koszmar. Zobacz znaczenie twojego imienia Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić mężczyzn. Te panie często są zaborcze, złośliwe i marudne, co utrudnia wspólne życie. Zobaczcie, które imiona kobiet zwiększają prawdopodobieństwo tego, że staną się złymi żonami. 📢 Dwie osoby ranne w wypadku w Podolanach powiecie kazimierskim 28-letni kierowca mazdy na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, zjechał na drugi pas i zderzył się z fiatem – tak policjanci opisują wypadek, który wydarzył się w czwartek w miejscowości Podolany w powiecie kazimierskim. Do szpitala zabrano dwie osoby z fiata: 68-letniego kierowcę i 65-letnią pasażerkę.

📢 Wypadek w Maruszowie. Ciężarówka potrąciła mężczyznę. Zmarł w szpitalu Tragiczny bilans miał wypadek, który wydarzył się w czwartkowy wieczór w miejscowości Maruszów w gminie Ożarów. Ze szpitala nadeszła informacja, że ranny człowiek nie przeżył. 📢 Michał Jurecki otrzymał nagrodę Super Gladiatora za całokształt kariery. To była gwiazda Vive Kielce i reprezentacji Polski Przed rozpoczęciem meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal oraz Piotr Należyty, prezes Orlen Superligi, wręczyli Michałowi Jureckiemu, byłemu wybitnemu zawodnikowi kieleckiego klubu oraz reprezentacji Polski statuetkę Super Gladiatora za całokształt osiągnięć. 📢 Piękne jasełka w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Psarach W środę podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Psarach zaprezentowali, przygotowane razem z wychowawcami, przedstawienie jasełkowe czym wprowadzili wszystkich w świąteczną atmosferę. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Karambol w Chmielniku na kilka samochodów. Do serii zderzeń doszło na drodze krajowej numer 73 Po godzinie 16.20 w czwartek policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej numer 73 w Chmielniku. Z informacji wynikało, że na pasie w kierunku Buska-Zdroju miało się zderzyć siedem samochodów, ostatecznie policjanci potwierdzili, że było ich cztery. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia. 📢 Ujmujący kalendarz włoszczowskiej fundacji "Jesteśmy Blisko". Bohaterami są także znani sportowcy z Szymanowski Team. Zobacz efekty! Kalendarz włoszczowskiej fundacji "Jesteśmy Blisko" został już wydany. Jego bohaterami są podopieczni fundacji, a w tym roku - niespodzianka - sportowi medaliści: Przemysław Szymanowski wraz z żoną Marią Pelc, znani jako Szymanowski Team. Wiemy już, że sesja była istną przyjemnością zarówno dla pozujących jak i fotografów. W galerii zobaczycie jak prezentują się modele i modelki.

📢 Oto domy z działką na sprzedaż w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku i okolicy. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz te oferty Marzysz o ucieczce z bloku? Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zostać właścicielem nieruchomości na północnym Podkarpaciu? Sprawdź, jakie są najtańsze oferty za domy z działką w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Nisku. 📢 Budują nowego "Medyka" w Radomiu. Trwają roboty przy fundamencie nowego gmachu. Zobacz, jak idą prace przy ulicy Kelles-Krauza Zima nie przerwała prac przy rozbudowie "Medyka" przy ulicy Kelles - Krauza w Radomiu. Pogoda pozwoliła w grudniu zalać płytę fundamentową nowego budynku. Równolegle trwają też prace przy przebudowie starego budynku, który zmieni się całkowicie, ale nadal będzie służył słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej w Radomiu.

📢 Siatkarze Enea Czarnych Radom prywatnie. Na spotkanie wigilijne przyszli z rodzinami Okres przedświąteczny to czas, kiedy poznajemy naszych sportowców z nieco innej, niż zwykle strony. Choćby podczas spotkania wigilijnego i integracyjnego siatkarzy Enea Czarnych Radom. Wielu zawodników pojawiło się na nim z rodzinami.

📢 Budżet powiatu sandomierskiego na rok 2024 przyjęty przez Radę Powiatu w Sandomierzu. Na jakie inwestycje zabezpieczono pieniądze? Radni Powiatu Sandomierskiego uchwalili budżet Powiatu Sandomierskiego na 2024 rok. Wydatki budżetu wynoszą 149 milionów 399 tysięcy 614 złotych. Dochody budżetu wynoszą 148 milionów 670 tysięcy 614 złotych. 📢 Nowy wojewoda świętokrzyski Józef Bryk objął urząd. Mamy pierwszą rozmowę i zapowiedź: "Nie będzie drastycznych zmian" Józef Bryk z Koalicji Obywatelskiej został w środę 20 grudnia mianowany nowym wojewodą świętokrzyskim. Czwartek, 21 grudnia był pierwszym dniem jego pracy w Urzędzie Wojewódzkim. Spotkał się z dziennikarzami, by przedstawić swoje plany na najbliższe miesiące. Jak zapowiada - póki co nie należy spodziewać się wielkich zmian w urzędzie. Pierwszą rzeczą, na jakiej się skupi będzie powołanie rzecznika i dyrektora generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zobaczcie film.

📢 Wigilia miejska w Tarnobrzegu przy świątecznych potrawach. Hala pełna ludzi, biskup pobłogosławił opłatki - zobacz zdjęcia Mieszkańcy Tarnobrzega zasiedli w czwartek, 21 grudnia do wigilijnego stołu. Na miejską wigilię przyjść mógł każdy, kto czuł potrzebę spotkania z ludźmi i zakosztowania świątecznych potraw. Podczas czwartkowej uroczystości harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Popłynęły kolędy i życzenia. 📢 Świąteczne spotkanie w szpitalu w Sandomierzu z udziałem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Wyjątkowa atmosfera W Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu w środę 20 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne. Wziął w nim udział biskup ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Pirat drogowy pędził przez Różki w powiecie sandomierskim 141 kilometrów na godzinę 141 kilometrów na godzinę pędziła toyota, której prędkość policjanci zmierzyli w środę przed godziną 17.30 w miejscowości Różki w powiecie sandomierskim. Obowiązuje tu ograniczenie prędkości do 70 więc 41-letni kierowca został ukarany punktami i mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów. Tak wspaniale dopingowaliście mistrza Polski w czasie Świętej Wojny Wspaniały doping mieli piłkarze ręczni Industrii Kielce w czasie Świętej Wojny z Orlenem Wisłą Płock. Po pełnym emocji i dramaturgii pojedynku podopieczni Talanta Dujszebajewa przegrali 28:29. Zobaczcie drugą galerię zdjęć kibiców Industrii z tego spotkania.

📢 Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. Wielu znanych na meczu Zobacz, kto pojawił się na trybunach W środę 20 grudnia Industria Kielce grała u siebie z Orlenem Wisłą Płock. Po pełnym emocji meczu przegrała 28:29 tracąc bramkę w ostatniej sekundzie. Na trybunach pojawili się znani ze świata sportu, polityki, czy biznesu. Zobacz na zdjęciach, kto znany kibicował mistrzom Polski. 📢 Wzruszające spotkanie podopiecznych fundacji "Jesteśmy Blisko" we Włoszczowie. Rozmowy, kolędy i niezwykłe dobro. Film i zdjęcia To już tradycja, że podopieczni włoszczowskiej Fundacji "Jesteśmy Blisko" spotykają się co roku, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem na uroczystej kolacji, by wspólnie świętować, śpiewać kolędy i cieszyć się swoim towarzystwem. W środę, 20 grudnia w sali bankietowej Wilii Aromat pojawiło się blisko sto pięćdziesiąt osób, które otrzymały prezenty i specjalne bony zakupowe. Pewnym jest, że takiej atmosfery jak tu, nie ma nigdzie indziej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Święta Wojna 2023. Byliście na emocjonującym meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Komplet kibiców obejrzał Świętą Wojnę, która w środowy wieczór, 20 grudnia, odbyła się w Hali Legionów. Industria Kielce zmierzyła się z Orlenem Wisłą Płock. Były ogromne emocje i fantastyczny doping kieleckich kibiców. Wkrótce więcej zdjęć. 📢 Wigilia Radomiaka. Zielona Rodzina spotkała się na opłatku. Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru W środę 20 grudnia w hotelu Aviator zgromadziło się wielu gości, pracujących na rzecz grającego w PKO BP Ekstraklasie Radomiaka Radom. Obecni byli sponsorzy, przyjaciele oraz sympatycy klubu. Zobaczcie zdjęcia

📢 Budowa obwodnicy Lipska idzie pełną parą, ale możliwe są opóźnienia. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Cały czas trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu nieustannie działa ciężki sprzęt. Ma w tym miejscu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prac szacuje na ponad dziesięć procent. Łączny koszt prac to około 150 milionów złotych. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2024 roku, ale nie są wykluczone opóźnienia.

📢 Wspólne kolędowanie w Publicznej Szkole Podstawowej numer 33 w Radomiu. Dzieci zaśpiewały najpiękniejsze świąteczne pieśni. Zobacz zdjęcia Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest wspólne kolędowanie. W środę, 20 grudnia uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej numer 33 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu zaprosili na wysłuchanie najpiękniejszych kolęd. Wydarzenie dostarczyło społeczności szkolnej wielu pięknych emocji i wzruszeń

📢 Wigilia Miejska w Sandomierzu. Mieszkańcy częstowali się barszczykiem i podziwiali jasełka Mieszkańcy Sandomierza spotkali się na placu 3 Maja w Sandomierzu, by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Były występy artystyczne i świąteczny poczęstunek dla osób potrzebujących i samotnych. 📢 Nowy wojewoda świętokrzyski Józef Bryk bez tajemnic. Tego o nim nie wiecie. Wszystko o życiu prywatnym W środę, 20 grudnia Józef Bryk z Koalicji Obywatelskiej został nowym wojewodą świętokrzyskim. Jaki jest prywatnie, jakie ma zainteresowania, co lubi robić w wolnym czasie? Sprawdźcie.

📢 Centrum Sportowo – Szkoleniowe Radomiaka rośnie w oczach. Sprawdziliśmy aktualny przebieg prac. Zobacz zdjęcia! Trwają intensywne oraz zaawansowane prace przy budowie Centrum Sportowo – Szkoleniowego Radomiaka na Koniówce w Radomiu. Układane jest między innymi system ogrzewania, pod kolejne naturalne boisko. 📢 Trwa gruntowna renowacja Domu Towarowego Senior. Będzie tu hala gastronomiczna z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy w śroku Trwają prace rewitalizacyjne w zabytkowym Domu Towarowym Senior w Radomiu, najbardziej znanym obiekcie handlowym w mieście, w którym po ukończeniu generalnego remontu będzie funkcjonował Food Hall stworzony na wzór Hali Koszyki działającej w Warszawie. Oferuje ona uliczne jedzenie, modne knajpy i wydarzenia kulturalne. 📢 Stypendia Burmistrza Jędrzejowa dla najzdolniejszych uczniów. Poznaj stypendystów i zobacz zdjęcia We wtorek, 19 grudnia w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się uroczyste rozdanie Stypendiów Burmistrza Jędrzejowa 2022/2023. Do tego wyróżnienia w tym semestrze zakwalifikowało się 23 uczniów z terenu gminy.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Nowy tunel dla Korony Kielce na Suzuki Arenie został otwarty. Ufundował go STS. Zobaczcie jak się prezentuje Na zakończenie roku, w którym Korona Kielce obchodzi 50-lecie istnienia, STS w ramach kolejnej aktywacji sponsorskiej oddał głos kibicom kieleckiej drużyny. Mogli oni poprzez stronę internetową Korony wybrać jeden z trzech projektów renowacji tunelu prowadzącego piłkarzy na murawę. Wygrał projekt numer 3, który otrzymał blisko połowę z oddanych głosów. Renowację ufundował STS. 📢 Tradycyjny kiermasz świąteczny w cukierni Świat Słodyczy w Kielcach. Właścicielka Iwona Wójcik zaprasza. Zobacz, jakie smakołyki oferuje Przepyszne strucle makowe, delikatne jak puch serniki, czy wykwintne pierniki. Kultowa Cukiernia Świat Słodyczy w Kielcach zaprasza na tradycyjny, bożonarodzeniowy kiermasz słodkości. Do samej Wigilii cukiernia wypieka i sprzedaje swoje ciasta, by na świątecznym stole nie zabrakło pysznych, świeżutkich i niemal jeszcze ciepłych słodkości. W tym roku kiermasz wyjątkowo potrwa 3 dni. Rozpocznie się w piątek, 22 grudnia i potrwa do niedzieli, 24 grudnia.

📢 I turniej indywidualny tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Jędrzejowa za nami. Poznajcie zwycięzców i zobaczcie zdjęcia z zawodów W sobotę, 16 grudnia po raz pierwszy odbyły się zawody tenisa stołowego o Puchar Burmistrza w Jędrzejowie. W Centrum Kultury zmierzyło się ze sobą około 80 zawodników w różnym wieku, zawody rozegrano w czterech kategoriach. Sprawdźcie, kto wygrał i zobaczcie zdjęcia. 📢 Mobbing i nieprawidłowości w Muzeum Regionalnym w Pińczowie? Jest kontrola W środę, 20 grudnia, komisja rewizyjna Rady Miejskiej miasta i gminy Pińczów odbywała posiedzenie w tamtejszym Muzeum Regionalnym. Celem była kontrola działania tej jednostki. Wśród porządku posiedzenia znalazł się między innymi punkt dotyczący mobbingu. 📢 Gigantyczna inwestycja w Radomiu. Powstanie ogromny terminal intermodalny z parkiem logistyczno-produkcyjnym. Zobacz wizualizację Firma TG Park Północ z Radomia zrealizuje w mieście gigantyczną inwestycję na terenach dawnej ciepłowni RADPEC. Powstanie terminal intermodalny wraz z parkiem logistyczno-produkcyjnym. Zobaczcie w galerii zdjęć imponujące wizualizacje.

📢 Konkurs świąteczny w Przysusze. Wybrano najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy. Zobacz zdjęcia Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj. W Przysusze zorganizowano konkurs także po to, by mieszkańcy kultywowali i podtrzymywali tę piękną tradycję. Tak powstał konkurs na „Najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy". 📢 Piękny jubileusz. Diamentowe gody świętowało 20 par w Staszowie. Zobacz zdjęcia Diamentowe gody to wyjątkowa okazja do celebracji. Aż 20 par z gminy Staszów świętowało 60. rocznicę ślubu. Jubilaci wzięli udział w uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. 📢 Spotkanie wigilijne w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Były życzenia, podziękowania, kolędy. Zobacz zdjęcia i wideo W kasynie na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyło się spotkanie wigilijne. Jak zwykle opłatkiem podzielili się obecni i byli piloci, oficerowie innych służb lotniskowych, kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele instytucji miejskich. Radosnych i wesołych świąt radomskim lotnikom życzył też biskup Marek Solarczyk.

📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź! 📢 Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe wierszyki na święta. Krótkie rymowanki, SMS Wesołe i śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2023. Wyślij kartkę na święta z zabawnymi życzeniami na Wigilię i Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania wesołe życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze życzenia, krótkie, wesołe rymowanki, zabawne wierszyki i śmieszne SMS. Wyślij je koniecznie znajomym w święta! 📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Piękne, śmieszne, krótkie, świąteczne SMS. Wierszyki na Boże Narodzenie. Życzenia na messengera Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki, życzenia na święta. Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE. Wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie. Chcesz wysłać świąteczny SMS z życzeniami do znajomych lub rodziny? Życzenia na Boże Narodzenie mogą być krótkie i śmieszne albo długie i oryginalne. Wierszyk lub cytat? Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2022 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość. 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

