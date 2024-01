Prasówka 24.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek w Miąsowej. Nie żyje mężczyzna. Policja pracuje na miejscu zdarzenia”?

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w Miąsowej. Nie żyje mężczyzna. Policja pracuje na miejscu zdarzenia Dramat rozegrał się we wtorkowy wieczór w Miąsowej w gminie Sobków w powiecie jędrzejowskim. Życie stracił mężczyzna.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.01.24

📢 Mariusz Kamiński opuścił Areszt Śledczy w Radomiu. Powitała go żona, politycy i tłum sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz zdjęcia Mariusz Kamiński już na wolności. Były szef CBA został powtórnie ułaskawiony przez prezydenta we wtorek, 23 stycznia i jeszcze tego samego dnia opuścił Areszt Śledczy w Radomiu. Kamińskiego przywitał tłum sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, który przez cały wieczór czekał na jego wypuszczenie. Gdy były minister spraw wewnętrznych pojawił się przed budynkiem, dało się słyszeć głośne okrzyki: "Mariusz! Mariusz!"

📢 Rolnicy zablokują drogi w Opatowie i okolicy. Te trasy należy omijać w środę, 24 stycznia W środę, 24 stycznia od godziny 8 rolnicy będą blokować drogi. Zablokowana będzie między innymi ulica Kilińskiego w Opatowie, droga krajowa numer 9 w miejscowości Okalina i ulica 1 Maja w stronę Ożarowa. Utrudnienia będą także na wlocie z Kielce do Opatowa.

Prasówka 24.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na środę, 24 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 24 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 24.01.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Mariusz Kamiński ułaskawiony. Zebrani przed aresztem w Radomiu domagali się natychmiastowego wypuszczenia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z prezydenckim ułaskawieniem - we wtorek, 23 stycznia odbyła się konferencja prasowa, podczas której Andrzej Duda poinformował o zastosowaniu prawa łaski wobec byłych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Przed Aresztem Śledczym w Radomiu zebrała się duża grupa polityków i sympatyków PiS-u, którzy domagali się natychmiastowego wypuszczenia byłego szefa CBA i ministra spraw wewnętrznych. 📢 Tragiczny wypadek w miejscowości Trzemosna w powiecie kieleckim. Nie żyje mężczyzna Do nieszczęśliwego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie w miejscowości Trzemosna w gminie Daleszyce (powiat kielecki). Podczas pracy w garażu samochód spadł na mężczyznę. Niestety życia człowieka nie udało się uratować. 📢 W Lisich Jamach ciężarówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Służby pracują na miejscu Samochód ciężarowy wypadł z drogi, wjechał do rowu i uderzył w drzewo - tak wyglądało zdarzenie drogowe, do którego doszło we wtorek po godzinie 15 na drodze krajowej numer 74 w miejscowości Lisie Jamy w powiecie kieleckim.

📢 Karol Bielecki świętuje 42. urodziny. Były reprezentant Polski, legenda Vive Kielce i piłki ręcznej obecnie prowadzi firmę produkcyjną We wtorek, 23 stycznia, 42 urodziny obchodzi Karol Bielecki, legenda polskiej piłki ręcznej, była gwiazda Vive Kielce i reprezentacji naszego kraju. Ma żonę Aleksandrę, dwoje dzieci. Obecnie prowadzi firmę produkcyjną. 📢 Wypadek na drodze krajowej numer 79 koło Kozienic. Ciężarówka zablokowała drogę. Są poważne utrudnienia We wtorek, 23 stycznia na drodze krajowej numer 79 w powiecie kozienickim doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zablokował drogę. Policjanci kierują podróżujących objazdami.

📢 Psy zagryzły sarnę w gminie Masłów. Mieszkańcy boją się wychodzić z domów. Uwaga, drastyczne zdjęcia! Bezpańskie psy na terenie gminy Masłów zagryzły sarnę, którą następnie zjadły. Niedaleko jest szkoła i popularne miejsce zimowych zabaw dzieci. O zdarzeniu poinformował nas mieszkaniec, który był świadkiem zdarzenia. Wójt gminy nie słyszał o zdarzeniu, ale zapowiedział interwencję w tej sprawie.

📢 Olbrzymi plac budowy dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprosił we wtorek dziennikarzy na teren budowy dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Drogi umożliwią szybki dojazd od Strefy do drogi szybkiego ruchu S19, z ominięciem Stalowej Woli. 📢 Na targu w Opatowie sprzedawano psy pomimo zakazu? Sprawę nagłośnił znany poseł Łukasz Litewka, gwiazda Facebooka i Instagrama O Opatowie mówi cała Polska, po tym jak w mediach społecznościowych znany poseł nagłośnił zdarzenie z niedzielnego targu. Na kilku profilach facebookowych pojawiło się zdjęcie, które wywołało prawdziwą burzę wśród internautów. Widać na nim psy i inne zwierzęta w klatce, które najprawdopodobniej wystawione były na sprzedaż. Zdjęcie miało być zrobione na targu w Opatowie.

📢 Wielki protest rolników na rondzie w Nagłowicach. Swoje przybycie deklarują setki rolników z całego regionu W środę, 24 stycznia rolnicy w całej Polsce wyjdą na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec - jak podkreślają - niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie obędzie się także bez postulatów związanych z polityką klimatyczną. Do akcji włączają się także rolnicy ze świętokrzyskiego. Jeden z protestów odbędzie się w symbolicznym miejscu - na rondzie i drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach. Swoje przybycie deklarują setki rolników z powiatu jędrzejowskiego oraz gmin ościennych.

📢 Mistrzowie Smaku 2023. Faceburger w Kielcach najlepszą burgerownią w województwie świętokrzyskim. Jaki jest sekret? Zobacz zdjęcia i film We wtorek, 10 października, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Smaku. Czytelnicy wybrali między innymi najlepsze burgerownie w województwie świętokrzyskim. Na pierwszym miejscu w tej kategorii uplasował się zlokalizowany przy ulicy Piotrkowskiej 2 w Kielcach Faceburger. Dowiedzieliśmy się, w czym tkwi jego pyszny sekret. Zobacz zdjęcia i film.

📢 Handel na targowisku w Przysusze. Odzież zimowa, kurtki, płaszcze, buty i nie tylko. Zobaczcie na zdjęciach, co można było kupić Niewiele klientów było we wtorek 23 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą spada zainteresowanie, ale i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci i kandydatki do tytułu z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Mają szansę na wygraną? Zapraszamy do galerii.

📢 Oni bawili się najlepiej na studniówkach w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia z szaleństw na parkiecie Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach.

📢 Sandomierz w 1954 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy Jak wyglądał Sandomierz 70 lat temu? Jak żyli mieszkańcy Sandomierza? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1954. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz? 📢 Magiczna studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Zobaczcie nowe zdjęcia i wideo W sobotę 20 stycznia, w Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy w gminie Moskorzew odbyła się studniówka I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

📢 Jeszcze raz zatańczyli poloneza i walca. Specjalny postudniówkowy pokaz maturzystów "Sikorskiego" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie jest, że w poniedziałek po studniówce maturzyści w galowych strojach prezentują uczniom "Sikorskiego" poloneza i walce, które tańczyli podczas studniówki. 📢 Finał Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie. Najlepszy Big Band z Patrycją Piątek. Zobaczcie zdjęcia i wideo Finał jubileuszowego, 30 Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek odbył się w Domu Kultury we Włoszczowie w niedzielę, 21 stycznia. Wielki sukces odniósł zespół Big Band Włoszczowa z wokalistką Patrycją Piątek. Zobaczcie wideo z ich występu. 📢 Rodzina Pomocników z Suchedniowa ucierpiała w pożarze domu. Nie mają już nic, prócz przyjaciół. Jest zbiórka, możemy pomóc O pożarze domu w Suchedniowie z 8 stycznia pisaliśmy już kilkukrotnie. Zbiórka pieniędzy na powrót do życia Eweliny Piłsudskiej i czwórki jej dzieci idzie bardzo dobrze. Jednakże w spalonym budynku mieszkała jeszcze jedna rodzina - syn opiekujący się chorą matką. Dla nich również suchedniowska społeczność założyła zbiórkę internetową. Nasi Czytelnicy mogą pomóc także rodzinie Pomocników, gdyż ich sytuacja jest bardzo ciężka.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 19 i 20 stycznia odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend. 📢 33-letni Mateusz Śliwiński z Rząbca, w powiecie włoszczowskim pilnie potrzebuje krwi! Ukochanego tatę i męża zaatakowała podstępna choroba! Choroba zniszczyła mu nerki, stawy, spowodowała, że trafił na oddział intensywnej terapii. 33 - letni Mateusz Śliwiński z Rząbca, w powiecie włoszczowskim cierpi na ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i pilnie potrzebuje krwi. Rodzina apeluje o pomoc! Mateusz ma dla kogo żyć, w domu czekają na niego ukochana córeczka i żona.

📢 Protest pod Aresztem Śledczym w Radomiu. Żądali uwolnienia Mariusza Kamińskiego, byłego ministra Nie ustaje nacisk sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, którzy ponownie stanęli pod murami Aresztu Śledczego w Radomiu, by bronić skazanego byłego ministra Mariusza Kamińskiego. Tymczasem, odsiadujący karę więzienia tego dnia w poniedziałek po południu, został przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie w Radomiu. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto ma największe szanse zostać nowym prezydentem Kielc? Jest nowy sondaż Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej. Mają się odbyć 7 kwietnia. Kto stanie do walki o fotel prezydenta Kielc? Szykuje się niezwykle ciekawa batalia i wielu kandydatów. Mamy nowy sondaż pracowni Dobra Opinia w którym badaniu poddano część kandydatów. Zobaczcie kto według tego sondażu ma największe szanse. 📢 Kasyno, Elvis i Mamma Mia! Charytatywny bal zakończył 17. finał Choinki Życzeń w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z zabawy Wielki bal charytatywny zwieńczył 17. Finał Choinki Życzeń - znaną nie tylko w regionie akcję Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. Podczas nocnej imprezy, która nawiązywała do zabawy w kasynie, zebrano ponad 30 tysięcy złotych na pomoc niepełnosprawnym dzieciom! Zobaczcie, jak bawili się ludzie o otwartych sercach.

📢 2. Marsz Powstańczym Szlakiem w 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wyruszono z Jędrzejowa i Nagłowic by uczcić pamięć bohaterów Już po raz drugi w powiecie jędrzejowskim miała miejsce nowa lokalna tradycja: Marsz Powstańczym Szlakiem z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego. W tym rajdzie o międzygminnym charakterze wzięło udział około 100 osób z Jędrzejowa i Nagłowic.

📢 Akcja Ich Nowy Dom w Suchedniowie. Ewelina i czwórka jej dzieci otrzymają nowy dom od świętokrzyskich przedsiębiorców Początek 2024 roku był dla Eweliny Piłsudskiej i czwórki jej dzieci najgorszym z możliwych. W pożarze spłonął ich dom, niszcząc wszystko, co konieczne było im do życia. Jednakże ludzie o wielkich sercach - świętokrzyscy przedsiębiorcy, postanowili wziąć sprawy swoje ręce i odbudować im dom. W poniedziałek, 22 stycznia rozpoczęły się prace i wyburzanie spalonych ruin. Na miejscu była pani Ewelina z dziećmi. Zobaczcie film i zdjęcia z miejsca.

📢 Radomiak Radom na obozie w Belek w Turcji. Zobaczcie jak mieszkają i trenują nasi piłkarze Zawodnicy Radomiaka Radom od 18 stycznia przebywają na obozie w Turcji szlifując formę przed wiosenną rundą w piłkarskiej PKO PB Ekstraklasie. W jakich warunkach trenuje nasza drużyna? Zajrzeliśmy do hotelu w którym mieszkają piłkarze, do ich pokojów, na boisko na którym trenują. Zobaczcie też jak wygląda okolica. 📢 Przystojniacy ze studniówek szkół ze Stalowej Woli i z Tarnobrzega z minionego weekendu. Który najprzystojniejszy? Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni. W ostatni weekend w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i nie mniej przystojnych panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

📢 Giełda transferowa w regionie radomskim. Szykują się kolejne zmiany w klubach piłkarskich Ruszyły przygotowania do rundy wiosennej. Kluby piłkarskie z naszego regionu szukają wzmocnień. Dziś przedstawiamy kolejną giełdę transferową. 📢 Wsparcie dla 3 tysięcy seniorów z Kielc i 19 gmin powiatu kieleckiego. 63 miliony przez 3 lata na poprawę życia. Zobacz co będzie oferowane Wicemarszałek województwa Renata Janik, a także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus i Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły w spotkaniu, poświęconym pracy nad projektem : „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, przygotowywanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach skierowanych do seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Będzie on realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego +. Podczas spotkania w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przedstawiciele samorządu Kielc i 19 gmin z terenu powiatu kieleckiego podpisali ostateczną deklarację udziału w projekcie.

📢 Świętokrzyskie lasy bez tajemnic. Jest nowy przewodnik po pieszych i rowerowych trasach W nowym przewodniku „Czas w las” znajdziemy 25 propozycji na piesze i rowerowe wycieczki w malowniczych zakątkach świętokrzyskich lasów. Wydawnictwo przygotował Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu i jest ono dostępne w papierowej i elektronicznej wersji. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 23 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 23 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 23.01.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Staszowie. Zaprezentowało się mnóstwo artystów Już po raz 35 w Staszowie odbył się Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek. Finaliści zaprezentowali swoje wykonania w niedzielę 21 stycznia, w kościele pod wezwaniem świętej Barbary.

📢 Asia T&T ruszyła w centrum Kielc! To świeże i robione od podstaw na miejscu azjatyckie dania. Zobacz zdjęcia W samym centrum Kielc - przy ulicy Sienkiewicza (przy wejściu do tunelu) ruszyła nowa restauracja z kuchnią azjatycką Asia T&T. Gotują tam prawdziwi Wietnamczycy, więc potrawy mają prawdziwie orientalny smak. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto najprzystojniejsi maturzyści świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek 19 i w sobotę 20 stycznia, w naszym regionie odbyło się ponad 20 bali maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków świętokrzyskich studniówek z ostatniego weekendu.

📢 Żona byłego prezesa "Owocu Sandomierskiego" w krzyżowym ogniu pytań przed sądem w Tarnobrzegu. Co zeznała? Ciąg dalszy procesu Leszka B., byłego prezesa sadowniczej grupy producenckiej "Owoc Sandomierski" w Bilczy, w powiecie sandomierskim. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we poniedziałek, 22 stycznia zeznania złożyła żona oskarżonego. Co powiedziała?

📢 Tak wyglądała Warka pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warka - urokliwe miasto w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Warka, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta. 📢 Dzień Babci i Dziadka 2024. Tak świętują znani ze Świętokrzyskiego. Zobaczcie piękne zdjęcia i historie 21 stycznia to Dzień Babci a 22 stycznia to Dzień Dziadka. To ważne święto dla wielu znanych osób ze Świętokrzyskiego. W mediach społecznościowych zamieszczają zdjęcia i życzenia ze swoimi wnuczkami lub dziadkami. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Sezon studniówkowy 2024 w regionie stalowowolskim trwa! Nasi reporterzy odwiedzą każdy bal w regionie, na portalu prezentować będziemy zdjęcia i relacje z zabawy. Poszukamy też Miss i Mistera Studniówki 2024. Są już pierwsze kandydatki do tego tytułu. W sobotę 20 stycznia odwiedziliśmy młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

📢 Morsowanie w blasku słońca w zalewie Umer. Mnóstwo osób zażywało lodowatej kąpieli Morsy ze Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk są niestrudzone i w każdą niedzielę wskakują do lodowatej wody. Tak było również 21 stycznia, kiedy to jak zwykle zażywały kąpieli w zalewie Umer, w gmina Zagnańsk.

📢 14. edycja Festiwalu Smaku w Kielcach. Zobacz, w których restauracja zjesz wyjątkowe dania W poniedziałek, 5 lutego, ruszy 14. edycja Festiwalu Smaku 2024. Kulinarne wydarzenie potrwa pięć dni, do 9 lutego. W zimowej edycji bierze udział ponad dwadzieścia osiem restauracji. Zobaczcie w galerii zdjęć, gdzie zjecie. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z drugiego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Trwa sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem. Za nami drugi weekend, podczas którego odbywały się bale maturalne - bawili się uczniowie ponad dwudziestu szkół. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i wygodne buty, by móc przetańczyć całą noc! Trzeba przyznać, że prezentowały się zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Studniówki 2024. Oto najładniejsze dziewczyny z trzeciego tygodnia studniówek w Radomiu i regionie. Zobacz zdjęcia maturzystek Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W ostatni weekend mieliśmy trzy studniówki w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie udał się znakomicie. Świetna zabawa i licytacje. O tym mówią wszyscy. Zdjęcia, część 2 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie na rzecz poszkodowanych w wypadku Rodziny Kwapiszów odbył się w sobotnią noc 20 stycznia i... trwał do radna w niedzielę. Dzięki hojności uczestników balu zebrano imponującą kwotę - blisko około 60 tysięcy złotych. O niektórych licytacjach mówią wszyscy. 📢 Zjawiskowe, olśniewające, najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli i Tarnobrzega z drugiego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni, ze nami kolejnych pięć studniówek szkół z Niska, Stalowej Woli i Tarnobrzega. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie udał się znakomicie. Zebrano prawie 60 tysięcy złotych. Świetna zabawa i licytacje. Zdjęcia, część 1 Bal Szlachetnych Serc w Łopusznie na rzecz poszkodowanych w wypadku Rodziny Kwapiszów odbył się w sobotnią noc 20 stycznia i...trwał do radna w niedzielę. Dzięki hojności uczestników balu zebrano imponującą kwotę - blisko około 60 tysięcy złotych. 📢 Studniówka klas technikum z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w Dworze Galicja. Zobacz zdjęcia Pięć klas maturalnych technikum z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli miało w sobotę 20 stycznia bal studniówkowy w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

📢 Oto Miss Studniówki 2024 z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukamy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się ci z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. 📢 Wystrzałowa zabawa na studniówce I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Tańczyli do białego rana. Zobacz zdjęcia I Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach bawiło na swojej studniówce w sobotę, 20 stycznia wybornie. Kiedy minęły oficjalne przemowy, zatańczono poloneza, podziękowano nauczycielom i dyrekcji, nadszedł czas na tańce, które potrwały do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z tej szalonej zabawy w naszej galerii. 📢 Studniówka 2024 I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z balu Uroczystym, tradycyjnym polonezem rozpoczęli swoją studniówkę maturzyści I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Ten piękny bal i szampańską zabawę w Dworze Dwikozy młodzież zapamięta na zawsze. Zobaczcie, jak w sobotni wieczór 20 stycznia bawili się uczniowie najlepszego liceum na Podkarpaciu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie. Maturzyści zaszaleli w Malinowej. Oto nasza fotorelacja Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyła się w sobotę, 20 stycznia w stąporkowskiej sali Malinowa. Bawili się na niej maturzyści z piątej klasy technikum czwartej klasy liceum. Zobacz, jak wyglądała zabawa.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich. To największy bal maturalny w powiecie. Tak bawili się maturzyści "Nowego" Uczniowie czwartych klas II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich bawią się na studniówce w Centrum Konferencyjno-Bankietowe Markiz w Końskich, To największy bal maturalny w powiecie koneckim. Bierze w nim udział ponad 200 maturzystów oraz nauczycieli. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Piękne tańce! Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w Domu Weselnym "Monika" w Działoszycach swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Zobacz zdjęcia z balu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Wystrzałowy bal i piękni maturzyści. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach bawili się na swoim balu w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie w sobotę, 20 stycznia. Uczniowie podczas studniówki dali ponieść się muzyce i imprezowemu nastrojowi. Panie prześcigały się w wytworności kreacji, a panowie w eleganckich garniturach podziwiali swoje partnerki. Zobaczcie zdjęcia ze wspaniałego wieczoru. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Szalona zabawa na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w restauracji "Panorama" swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. Zobacz zdjęcia z balu. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego imienia Sikorskiego we Włoszczowie. Niezwykły taneczny spektakl na parkiecie Niezwykle dostojnym i pięknym polonezem swój niezapomniany bal studniówkowy rozpoczęli w sobotę, 20 stycznia tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie. Na parkiecie Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy, pojawiło się 109 maturzystów wraz z osobami towarzyszącymi. Oprócz dostojnego poloneza uczniowie przygotowali także tradycyjnego walca oraz niespodziankę muzyczną.

📢 Studniówka 2024 maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Mamy nowe zdjęcia W trzecim terminie studniówkowym, swoje święto mieli maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zobacz, jak bawili się uczniowie, jednego z najpopularniejszych liceów. 📢 Studniówka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach. Zobacz zdjęcia Cudowna studniówka X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach oraz Technikum numer 11 w Kielcach odbyła się w sobotę, 20 stycznia w Hotelu Patver w Borkowie. To była noc pełna czaru i wyśmienitej zabawy. Uczniowie oraz ich osoby towarzyszące ubrani byli bardzo elegancko i pięknie prezentowali się na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia w galerii! 📢 Szalona studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Nie schodzili z parkietu! Zobaczcie zdjęcia i filmy To była ich noc! Podczas studniówki tegoroczni maturzyści z Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu bawili się fantastycznie. Parkiet był pełen, uczniowie tańczyli i śpiewali. Sił wystarczyło im na długie godziny.

📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Piękny polonez jak z bajki. Zobaczcie zdjęcia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach miało swoją studniówkę w Hotelu Binkowski w Kielcach w sobotę, 20 stycznia. Pięknie ubrane maturzystki oraz eleganccy maturzyści dali prawdziwy popis swoich umiejętności tanecznych wykonując poloneza. Wyszło im to bardzo dobrze, a efekty miesięcy ćwiczeń nad układem możecie zobaczyć w galerii zdjęć. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego „Reja” w Jędrzejowie. Bal rozpoczął piękny pokaz poloneza. Zobacz zdjęcia Kolejna szkoła z powiatu jędrzejowskiego ma swój bal maturalny. Tym razem na studniówce, w sobotę 20 stycznia, w Impresji w Nagłowicach bawili się uczniowie jędrzejowskiego „Reja”.

📢 Studniówka 2024 uczniów Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Uczniowie pięknie zatańczyli poloneza, była huczna zabawa. Zobacz zdjęcia, film W sobotę, 20 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili się tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. Był piękny polonez, życzenia od nauczycieli i rodziców, a później niesamowita zabawa!

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Maturzyści ze słynnego THM-u świetnie zatańczyli poloneza Maturzyści Zespołu Szkół numer 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim swoją studniówkę rozpoczęli od pięknego poloneza. Uczniowie bawili się w sobotę, 20 stycznia w Bałtowskim Zapiecku w Bałtowie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia rodziców, grupowe, na ściance Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. W tej galerii zobaczycie zdjęcia luźne - grupowe, rodziców, fotki na ściance. 📢 Wspaniała studniówka maturzystów Zespołu Szkół numer 1 w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia Rezydencja Sosnowa w Janowie Lubelskim w piątek, 19 stycznia wypełniła się po brzegi młodymi, radosnymi ludźmi. Tego wieczoru rozpoczął się tam bal maturalny uczniów Zespołu Szkół numer 1 imienia generała Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli.

📢 Szalona zabawa na studniówce III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach Sezon studniówkowy 2024 w Świętokrzyskiem trwa w najlepsze. W piątek, 19 stycznia, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Zobaczcie, jak się bawili maturzyści.

📢 Studniówka 2024 III Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Wspaniały polonez W piątek, 19 stycznia na swój bal studniówkowy rozpoczęli przyszli maturzyści Wspaniała z III Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Tradycyjnie bal rozpoczął się od poloneza. Sala w hotelu Binkowski pękała w szwach. 📢 Kozienice na nieznanych zdjęciach z czasów II wojny światowej. Niesamowite widoki i historie. Mamy unikalne archiwalne zdjęcia 15 stycznia 1945 roku Armia Czerwona weszła do Kozienic wypierając Niemców. Potem w maju 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, trwała od roku 1939 i zabrała miliony ofiar. Jak te lata przebiegały w Kozienicach?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?