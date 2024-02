Prasówka 24.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na meczu Moya Radomka Radom - BKS Bielsko-Biała. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach”?

Prasówka 24.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na meczu Moya Radomka Radom - BKS Bielsko-Biała. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W piątek 23 lutego Moya Radomka Radom przegrała 0:3 z BKS Bielsko-Biała mecz Tauron Ligi. Kibice licznie stawili się na trybunach Radomskiego Centrum Sportu. Byłeś wśród nich? Znajdź się na naszych zdjęciach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.02.24

📢 25 lat powiatu staszowskiego. Był piękny jubileusz, wręczono medale i odznaczenia. Zobacz zdjęcia 23 lutego odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia powiatu staszowskiego. Zasłużonym wręczono medale i odznaczenia. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Kibice na meczu Stal Stalowa Wola - ŁKS II Łódź w drugiej lidze. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W piątek 23 lutego Stal Stalowa Wola wygrała 1:0 u siebie mecz drugiej ligi z ŁKS II Łódź. Byłeś na tym meczu? Poszukaj się na naszych zdjęciach.

Prasówka 24.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PreZero APR Radom grał półfinał z Victorią Świebodzice. Byłeś na emocjonującym final four? Znajdź się na zdjęciach Już dawno hala Uniwersytetu Radomskiego nie została zapełniona, tak jak podczas półfinałowego meczu Final Four Mistrzostw Polski Juniorek. Jeśli kibicowałeś młodym zawodniczkom PreZero APR-u i Victorii, to znajdź się na zdjęciach. Duża galeria z trybun.

📢 Ferie z WOT w Świętokrzyskiem. Uczestnicy już po egzaminie. Zobaczcie co się tam działo Tegoroczny projekt "Ferie z WOT" realizowany przez 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej udał się znakomicie. W piątek, 23 lutego 2024 roku ochotnicy szkolenia podstawowego z województwa świętokrzyskiego przystąpili do żołnierskiego egzaminu, tak zwanej „pętli taktycznej”.

📢 Moya Radomka Radom - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 w meczu Tauron Ligi. Nasze zawodniczki były bez szans. Zobacz zdjęcia Siatkarki Moya Radomki Radom rozgrywały mecz o punkty Tauron Ligi w piątkowe popołudnie. Rywalkami radomianek były zawodniczki BKS -u – Bielsko Biała, wiceliderki tabeli. Przyjezdne okazały się bezlitosne dla Radomki i wygrały w hali Radomskiego Centrum Sportu 3:0. Zobaczcie zdjęcia i relację z meczu. 📢 Stal Stalowa Wola - ŁKS II Łódź 1:0 w meczu drugiej ligi. Lucjan Klisiewicz z golem i czerwoną kartką, Stal blisko miejsca barażowego 23 lutego w piątek Stal Stalowa Wola wygrała 1:0 u siebie z ŁKS II Łódź. Jedynego gola strzelił Lucjan Klisiewicz, który kilkanaście minut potem otrzymał czerwoną kartkę. Zielono-czarni zbliżyli się do miejsca dającego prawo gry w barażach o awans do pierwszej ligi.

📢 Niesamowite! W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w operacjach płuc lekarzom pomaga robot da Vinci. Zobaczcie zdjęcia z zabiegu Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach jako trzeci ośrodek w Polsce wdrożyło operacje usunięcia płata płuca u chorych na raka w asyście robota da Vinci. A po raz pierwszy w kraju nasi specjaliści zastosowali krioanglezję, czyli zabieg redukujący ból pooperacyjny. Po wszystkim pacjent szybciej wraca do codziennego życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji pooperacyjnych jest zdecydowanie obniżone. 📢 Wielkie osiedle z wieżowcami w Kielcach. Ma powstać dziesięć budynków. Kolejny inwestor w akcji. Zobacz wizualizacje Kolejny inwestor chce budować wielkie osiedle z wieżowcami w Kielcach. Przy ulicy Hauke – Bosaka może powstać osiedle mieszkaniowe z dziesięcioma budynkami. Część z nich może mieć nawet 13 pięter. Zobacz wizualizacje.

📢 Śmiertelny wypadek w Koprzywnicy. Samochód dachował i przygniotło go drzewo Do śmiertelnego wypadku doszło w piątkowe popołudnie na krajowej trasie numer 79 w Koprzywnicy w powiecie sandomierskim. Samochód wypadł z drogi i dachował. Życia kierowcy nie udało się uratować. 📢 Wielka wygrana w Ekstra Pensji w Nowinach. Szczęśliwiec będzie dostawał 20 tysięcy złotych przez pięć lat Aż 20 tysięcy miesięcznie przez pięć lat będzie inkasował szczęśliwy właściciel kupony Ekstra Pensji wykupionego w podkieleckich Nowinach. W sumie daje to olbrzymią kwotę bliską pięciu milionom złotych. 📢 Oświadczenie prezydenta Kielc Bogdana Wenty w sprawie zmian w kierownictwie Korony Kielce Władze Kielc odniosły się do wydarzeń związanych z klubem Korona Kielce, do których doszło w czwartek 22 lutego. Rzecznik prasowy prezydenta Kielc, Marcin Januchta, przesłał oświadczenie w tej sprawie.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie starachowickim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających gminach powiatu starachowickiego. 📢 Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii kolejowej między Radomiem a Kunowem i dalej Ostrowcem Świętokrzyskim W gminach regionu radomskiego odbywają się konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii nowej linii kolejowej między Radomiem a Kunowem i dalej Ostrowcem Świętokrzyskim. Ma być to część trasy z Centralnego Portu Komunikacyjnego do Sanoka i Rzeszowa.

📢 Konferencja radnych Prawa i Sprawiedliwości w kieleckim ratuszu dotycząca zmian w Koronie Kielce. Byli też kibice. Zobacz zapis transmisji Na konferencję prasową w sprawie sytuacji w Koronie Kielce, do jakiej doszło w wyniku decyzji podjętych przez prezydenta Bogdana Wentę w zakresie zmian w radzie nadzorczej Korona Kielce S.A., zaprosili w piątek 23 lutego radni Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu obecni byli także kibice kieleckiego klubu. Obejrzyj zapis transmisji.

📢 Pościg na terenie gminy Przytyk. Kierowca nie zatrzymał się do rutynowej kontroli. Był pijany. Usłyszał już zarzuty Policjanci z radomskiej drogówki ujęli po pościgu na terenie gminy Przytyk dwóch mężczyzn podróżujących toyotą, którzy nie zatrzymali się do rutynowej kontroli. Próbowali jeszcze uciec pieszo, ale udaremnili im to mundurowi. Kierujący tym autem odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i kierowanie pod wpływem alkoholu.

📢 Oto dzielnicowi w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. Który policjant jest w twoim rejonie? Jakie ma nowe zadania na osiedlu? [ZDJĘCIA] Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających w Tarnobrzegu oraz gminach powiatu tarnobrzeskiego. Każdy z nich na najbliższe pół roku ma nowe plany do zrealizowania na poszczególnych osiedlach. Jakie?

📢 Stalowa konstrukcja nowego mostu w Sandomierzu coraz dłuższa. Zobacz niezwykłe zdjęcia Do półmetka zbliża się montaż elementów nowej stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Zamontowane i zespolone zostały stalowe elementy w obrębie dwóch przęseł mostu i fragmentu kolejnego przęsła. Montaż prowadzony będzie na dwa sposoby.

📢 Wielkie wojskowe manewry w Widełkach w gminie Daleszyce. W warsztatach rozpoznawczych wzięło udział blisko 300 osób Blisko 300 osób wzięło udział w Warsztatach Rozpoznawczych GSR (Grupy Szybkiego Reagowania - red.). Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach w gminie Daleszyce, już po raz drugi stało się sztabem dowodzenia wielkich wspólnych ćwiczeń żołnierzy. 📢 Te imiona dla chłopców są naprawdę oryginalne. W Świętokrzyskiem prawie nikt ich nie wybiera. Szukasz imienia dla syna? Sprawdź Imiona dla dzieci 2023. Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich dzieci? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych chłopcom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najmniej popularnych imion męskich w 2023 roku.

📢 Ruszyła sprzedaż mieszkań w Rezydencji Świerkowej na radomskim Ustroniu. W pierwszym, 8. kondygnacyjnym bloku Ruszyła sprzedaż mieszkań w „Rezydencji Świerkowej” – 8 – kondygnacyjnym bloku na radomskim Ustroniu, w którym będą 133 mieszkania. Jest już pozwolenie na budowę, prace ruszą prawdopodobnie w kwietniu bieżącego roku. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Kielc. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Kielc.

📢 Krzysztof Lijewski, drugi trener Industrii Kielce, po meczu z PSG: Do 54 minuty nasz zespół grał bardzo dobrze i możemy być z niego dumni Poważnie osłabiona Industria Kielce przegrała na wyjeździe z PSG 26:35 w meczu 12. kolejki EHF Ligi Mistrzów. Po tym spotkaniu francuski zespół awansował na trzecią pozycję w tabeli, a podopieczni Talanta Dujszebajewa zajmują czwartą lokatę z 13 punktami na koncie.

📢 Wybory 2024. Tomasz Trela oficjalnie kandydatem na burmistrza Kozienic. Jest porozumienie Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi W czwartek 22 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach oficjalnie zostało przedstawione szerokie porozumienie: Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Hołowni do wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia w Kozienicach i powiecie kozienickim. Oficjalnie zaprezentowano kandydata tej koalicji na burmistrza - to Tomasz Trela. 📢 Harcerski Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024 w Pińczowie. Dużo się działo! Zobacz zdjęcia Harcerski Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024 odbył się w środę i czwartek 21 i 22 lutego. Wydarzenie przebiegało pod komendą druhny podharcmistrzyni Agnieszki Pawłowskiej i zgromadziło około 140 zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Pińczów.

📢 Czerwone Gitary wystąpią w Busku-Zdroju. Koncert w piątek, 1 marca Czerwone Gitary to legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Ich wielkie przeboje znają i śpiewają wszystkie pokolenia Polaków. Ich koncerty ciągle przyciągają tłumy fanów. Mają fantastyczny kontakt z publicznością, z którą śpiewają wszystkie swoje przeboje. Koncert legendarnego zespołu już w piątek, 1 marca, o godzinie 19.

📢 Wokół cmentarza w Łagowie ruszyła ważna inwestycja. Powstanie droga gminna, chodnik i oświetlenie Wokół cmentarza parafialnego w Łagowie ruszyła długo wyczekiwana budowa drogi gminnej. Inwestycja warta blisko 3 miliony złotych otrzymała dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych "Polski Ład". W ramach zadania powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale również chodniki oraz oświetlenie. 📢 Katarzyna Gärtner obchodzi 82. urodziny. Zobacz unikatowe zdjęcia kompozytorki mieszkającej pod Końskimi Katarzyna Gärtner, autorka setek przebojów, przyjaciółka największych polskich gwiazd, obchodzi 82. urodziny. Z tej okazji mamy dla Was unikatowe fotografie kompozytorki, dzięki której mamy takie hity jak "Małgośka", „Eurydyki tańczące”, "Bądź gotowy dziś do drogi" czy "Wielka woda".

📢 Rewolucja w Koronie Kielce. Piotr Dulnik nie jest już przewodniczącym Rady Nadzorczej. Są też inne zmiany. Ostre reakcje na te decyzje Rewolucja w Koronie Kielce. W czwartek, 22 lutego, z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Korona Kielce odwołany został Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland, głównego sponsora kieleckiego klubu i grającej w ekstraklasie drużyny piłkarskiej Korona Kielce. Odwołano też członka Rady Nadzorczej Jakuba Kilarskiego. W ich miejsce powołano trzy nowe osoby do Rady Nadzorczej. Ostro na te zmiany zareagował prezes zarządu Korony Łukasz Jabłoński, wokół klubu zawrzało. Bardzo mocne słowa napisał w nocy z czwartku na piątek dyrektor sportowy Paweł Golański. 📢 Ewa Choda nową dyrektor sandomierskiego oddziału Banku PKO BP. Zastąpiła wieloletniego szefa Janusza Sochackiego Od początku marca 2024 roku funkcję dyrektor sandomierskiego oddziału Banku PKO BP będzie pełnić Ewa Choda - długoletni, doświadczony pracownik sandomierskiego oddziału banku. Zastąpi wieloletniego szefa Janusza Sochackiego.

📢 Prezentacja Stali Stalowa Wola przed rundą wiosenną w drugiej lidze. Zobacz zdjęcia i film W czwartek 22 lutego na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbyła się oficjalna prezentacja zespołu Stali Stalowa Wola przed rundą wiosenną w drugiej lidze. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Filmowy skansen w Parku Etnograficznym w Tokarni. Specjalna mapa poprowadzi po miejscach znanych z kina. Zobacz film i zdjęcia Park Etnograficzny w Tokarni to miejsce znane i lubiane przez reżyserów. Przez lata kręcone tu były filmy i seriale, które wielu z nas doskonale zna: "Wojenne dziewczyny", "Śluby Panieńskie", "Wołyń" czy "Wyklęty". Tylko w minionym roku w naszym pięknym skansenie powstały "Sami Swoi. Początek", "Pani od Polskiego" oraz "Dewajtis". Nowa atrakcja jaką jest "Filmowy skansen" pozwoli zwiedzić wszystkie miejsca, w których nagrywane były sceny do tych produkcji.

📢 Piotr Łojek Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty! Kim jest nowy szef naszych nauczycieli? W czwartek, 22 lutego odbył się konkurs Piotr Łojek, który jest obecnie dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kieleckim ratuszu wygrał konkurs na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Do zajęcia tego ważnego stanowiska było ośmiu chętnych. Kim jest nowy szef naszych nauczycieli? Zobaczcie szczegóły. 📢 Totalna metamorfoza ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu. Pergole, parkingi i nowe rondo. Zobacz zdjęcia z budowy Asfalt, chodniki, parkingi, pergole - oto metamorfoza ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnobrzegu. Dawna płytówka prowadząca do siedzib wielu firm na etapie remontu straciła miano najgorszej drogi w mieście. Budowana jest od podstaw. W miejscu jej skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego już obowiązuje ruch okrężny. Droga łączy się rondem z obwodnicą Tarnobrzega. Zobacz postęp prac.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 20 kandydatek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w regionie. 📢 Znane osoby w Basenach Tropikalnych Binkowski Resort w Kielcach. To artyści, sportowcy i influencerzy. Zobacz zdjęcia Mijają trzy lata od kiedy działa jedna z największych atrakcji w regionie świętokrzyskim - Baseny Tropikalne Binkowski Resort. Kielecki obiekt wygląda jak tropikalna wyspa i przyciąga wiele osób, w tym popularnych artystów i influencerów. Zobaczcie, kto już tu był. 📢 Drugi dzień Kids' Time w Targach Kielce. Te zabawki i akcesoria dla dzieci zachwycają! Zobacz zdjęcia Czwartek, 22 lutego to drugi dzień targów Kids' Time w Kielcach. Trwają rozmowy i spotkania biznesowe. Nie brakuje nowości i premier. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Domy na sprzedaż w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie białobrzeskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem przytulnego gniazdka lub pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Wybory 2024. Kamil Suchański, kandydat na prezydenta Kielc zapowiada: Urząd Miasta w jednym miejscu, wyższe płace urzędników Urząd Miasta w Kielcach w jednym miejscu, jak najwięcej spraw możliwych do załatwienia przez internet i godziwe wynagrodzenia dla urzędników to część „Planu dla Kielc” kandydata na prezydenta Kielc, Kamila Suchańskiego. Zapowiada zmiany, które mają poprawić obsługę interesantów i warunki pracy w magistracie.

📢 Domy na sprzedaż w Przysusze i powiecie przysuskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie przysuskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem przytulnego gniazdka lub pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Śladami Kargula i Pawlaka w Tokarni! Słynną wieś i płot z "Samych Swoich. Początek" można oglądać w Parku Etnograficznym "Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę" - tę kwestię znają chyba wszyscy. Tak się składa, że do słynnego "płota" podejść może każdy z nas, ponieważ stoi on w Parku Etnograficznym w podkieleckiej Tokarni. Ten element scenografii pozostał po zdjęciach do prequela kultowej trylogii - "Sami Swoi Początek". To jednak nie wszystko. Zobaczcie, jak wygląda wieś Krużewniki, w którą zmieniła się Tokarnia.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 10 liderek na Północnym Podkarpaciu. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Byliśmy na wszystkich balach na Północnym Podkarpaciu, gdzie zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. Głosowanie trwa do czwartku, 29 lutego do godziny 21. Oto ranking TOP 10 liderek.

📢 Oto miasta, które najszybciej się wyludniają w regionie radomskim. W niektóre dane aż trudno uwierzyć - 22.02.2022 Trudno w to uwierzyć, ale miasta w regionie radomskim wyludniają się bardzo szybko. Przeanalizowaliśmy dane z lat 2002 - 2021. Co ciekawe, w województwie mazowieckim liczba mieszkańców wzrosła o ponad pięć procent. Nasz region to jednak inna bajka. Tylko w trzech miastach liczba stale rośnie. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki są zatrważające. 📢 Mister Studniówki 2024. Oto liderzy głosowania w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Który z kandydatów jest faworytem Internautów? Zobaczcie liderów rankingu w województwie.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Kobieta z Pińczowa oszukana. Zamiast zysku – spora strata 34-latka z Pińczowa chciała sprzedać przez internet wózek dziecięcy za 150 złotych. Ten kto się z nią skontaktował tak poprowadził transakcję, że kobieta straciła blisko cztery tysiące złotych. 📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" znowu razem. Kandydatki Artura zachwycone Pałacem Odrowążów: "Na chwilę przeniosłam się do raju" Od zakończenia dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy. Udział w tym popularnym programie wzięła między innymi Blanka Świercz z Szydłowca, która była kandydatką Artura z Mazowsza. Została nawet zaproszona przez niego do gospodarstwa. Tam poznała Sarę z Warszawy, z którą jak się potem okazało bardzo się zaprzyjaźniła. Blanka nawet przyznała, że jest dla niej jak siostra. Obie panie spotykają się dość regularnie, co relacjonują na Instagramie. Teraz pochwaliły się zdjęciami z wycieczki do Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Zobaczcie, jak spędzały czas.

📢 Kandydaci na wójta gminy Oksa w wyborach samorządowych 2024. Będzie ich dwóch. Kim są? Co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku w niedzielę. W poniedziałek 12 lutego dobiegła końca rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko wójta gminy Oksa w powiecie jędrzejowskim zawalczy dwójka kandydatów. 📢 Kibice na meczu Moravia Tompawex Obice - Rekord Bielsko-Biała w 1/8 Pucharu Polski w futsalu. W hali w Bilczy był nadkomplet publiczności Nadkomplet kibiców obejrzał w hali sportowej w Bilczy mecz 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu. Moravia Tompawex Obice przegrała z Rekordem Bielsko-Biała 2:10. Za wspaniałą postawę w rozgrywkach pucharowych podziękował drużynie burmistrz Morawicy Marian Buras.

📢 Wojewoda z wizytą w Busku. Spotkał się z sympatykami i działaczami Platformy Obywatelskiej Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk odwiedził we wtorek, 20 lutego Busko-Zdrój, gdzie spotkał się z sympatykami oraz lokalnymi strukturami Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatami w nadchodzących wyborach samorządowych. Wspomniał, że to jedno z pierwszych jego spotkań z mieszkańcami regionu po nominacji na stanowisko.

📢 Wybory 2024. Koalicja Obywatelska zawalczy o władzę w Skarżysku-Kamiennej i powiecie skarżyskim. Na prezydenta Jarosław Niziołek Wybory samorządowe 2024. W środę, 21 lutego w Skarżysku-Kamiennej oficjalnie zaprezentowano liderów list Koalicji Obywatelskiej, którzy będą kandydować w kwietniu do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Rady Powiatu Skarżyskiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji poznaliśmy też bliżej kandydata na prezydenta - Jarosława Niziołka. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 One powalczą o tytuł Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. 📢 One powalczą o tytuł Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024.

📢 W Łagowie powstało wyjątkowe lapidarium. Tu dowiesz się, jakie geologiczne skarby kryje ta ziemia Słynąca z wyjątkowych odkryć geologicznych gmina Łagów może się pochwalić nową i bardzo interesującą atrakcją turystyczną. W ramach większego projektu rewitalizacji miasta, niedaleko Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, powstało lapidarium ukazujące geologiczną budowę Łagowa. W tym niecodziennym parku, możemy podziwiać wszelkiego rodzaju skały i głazy, między innymi kwarcyty, granity czy dolomity, które do tej pory wydobywa się na terenie gminy. Zobaczmy.

📢 Międzynarodowy Dzień Kobiet w gminie Skalbmierz. Co się będzie działo? Zobacz szczegóły W niedzielę, 10 marca w Domu Weselnym "Nad Stawem" w Rosiejowie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich kobiet z gminy Skalbmierz. Na ten czas zaplanowano dużo atrakcji. Zapisy potrwają do 4 marca. 📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach.

📢 XIII Miejskie Dyktando dla Dzieci i Młodzieży w Tarnobrzegu. Tym razem królowały archaizmy i ludowszczyzna Uczniowie tarnobrzeskich szkół publicznych i niepublicznych, w środę 21 lutego zmierzyli się tekstem XIII Miejskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży. Tradycyjnie już w auli Państwowej Uczelni Zawodowej imienia profesora Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, znajomość zasad ortografii i interpunkcji sprawdziło również kilkanaście osób startujących w kategorii VIP. 📢 Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznajcie je! W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Prezentujemy kandydatki do tytułu Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego z regionu radomskiego, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówek 2024 w powiecie ostrowieckim. Te stylizacje zachwyciły na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w powiecie ostrowieckim dobiegł końca. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w powiecie ostrowieckim. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznaj je, liczą na nasze wsparcie W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. O tytuł ubiega się 117 kandydatek, 7 z nich pochodzi z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Narkotyki w Świętokrzyskiem. W tych 15 gminach jest ich najwięcej. Zaskakujący lider tej niechlubnej statystyki Prezentujemy gminy w regionie świętokrzyskim, w których w 2023 roku policjanci najczęściej zatrzymywali ludzi z narkotykami w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Dane według Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W których świętokrzyskich gminach jest najwięcej narkotyków? 📢 Prezentacja kandydatów do Rady Miasta, Powiatu i na prezydenta Starachowic z Komitetu Wyborczego TST Twój Samorząd Teraz. Zrobili show Wybory samorządowe 2024. Wiemy już oficjalnie kto będzie kandydował do Rady Miasta Starachowice, Rady Powiatu Starachowickiego oraz na prezydenta Starachowic w kwietniowych wyborach samorządowych z ugrupowania, które jest porozumieniem Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz stowarzyszeń: Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych, Inicjatywa dla Starachowic i Twój Samorząd Teraz. Kandydatem na prezydenta oficjalnie ogłoszonym został Piotr Capała. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.

📢 Nowoczesny, przeszklony, oczekiwany. Powstaje nowy budynek Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia i wizualizację Nowa inwestycja Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu poprawi warunki kształcenia studentów i zmieni krajobraz przy ulicy Sienkiewicza. Rozpoczęła się już budowa nowoczesnego, przeszklonego gmachu o trzech kondygnacjach nadziemnych. Finał prac zapowiedziano na koniec tego roku. Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje.

📢 Wielki protest rolników. W Durdach producenci rolni z Podkarpacia i Sandomierszczyzny zablokowali "szeroki tor" LHS. Zobacz zdjęcia i wideo Ruszył potężny protest rolniczy w Durdach, w powiecie tarnobrzeskim. Dziesiątki ciągników rolniczych i samochodów osobowych, zgodnie z zapowiedzą we wtorek, 20 lutego o godzinie 11 w Durdach zatarasowało jedną część drogi wojewódzkiej 872 relacji Majdan Królewski - Baranów Sandomierski i szeroki tor prowadzący do terminala przeładunkowego Linii Hutniczo-Szerokotorowej. Protest ma trwać nieustannie aż do 14 marca, ale odczuć mają go wyłącznie kierowcy ciężarówek odbierających towary z terminala, bowiem blokowane będą właśnie dojazdy w to miejsce.

📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 40 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 40 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach. 📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Kielcach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Kielcach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Kielcach. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!