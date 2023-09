Prasówka 24.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „XI Memoriał imienia Leszka Drogosza. W hali Pod Basztami w Chęcinach odbyła się Gala Finałowa. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach”?

Prasówka 24.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 XI Memoriał imienia Leszka Drogosza. W hali Pod Basztami w Chęcinach odbyła się Gala Finałowa. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach W hali Pod Basztami w Chęcinach odbyła się Gala Finałowa XI Memoriału imienia Leszka Drogosza. W tym wydarzeniu uczestniczyli bliscy wybitnego boksera, który nazywany był Czarodziejem Ringu. Byli żona Irena oraz syn LeszeK Drogosz junior. Jednym z patronów medialnych turnieju była redakcja Echa Dnia.

📢 Mieszkańcy Nagłowic kameralnie pożegnali lato i przywitali jesień. Zobaczcie zdjęcia z zabawy Mieszkańcy Nagłowic w sobotę, 23 września pożegnali lato i przywitali jesień. Kiepska pogoda nie popsuła zabawy, która odbyła się wewnątrz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagłowicach. W spotkaniu mieszkańców, oprócz wójta Jacka Lato, wzięli również udział zaproszeni goście: senator Jacek Włosowicz, kandydatka do Sejmu Kinga Bierońska.

📢 XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Kielcach. Mszy świętej dla uczestników przewodniczył biskup Marian Florczyk W Kielcach rozpoczęły się XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej organizowane przez Salezjańską Organizację Sportową RP i Salos Cortile Kielce. Był uroczysty przemarsz wszystkich uczestników przez Kielce i msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marian Florczyk.

Prasówka 24.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2023. Władysław Kosiniak Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu zaprezentował kandydatów i program wyborczy Mamy hasło „Dość kłótni, do przodu”. Trzeba pozszywać nicią chirurgiczną Polskę, to jest nasze zadanie – mówił Władysław Kosiniak Kamysz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu, który w sobotnie popołudnie zaprezentował na Bulwarze Piłsudskiego program Trzeciej Drogi oraz lokalnych kandydatów do Sejmu i Senatu.

📢 Prawie 2 tysiące osób wzięło udział w XXIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2023”. Zwieńczeniem była msza święta Prawie 2 tysiące osób uczestniczyło w XXIV Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż 2023”. W tym roku organizatorzy przygotowali 12 tras, które miały od 2 do 40 kilometrów długości. Zwieńczeniem rajdu była msza święta w bazylice. 📢 Radosny Festiwal Jabłka 2023 na Rynku w Grójcu. Były wspaniała zabawa, koncerty gwiazd i smakołyki. Zobacz zdjęcia Nawet deszcz padający po południu w sobotę 23 września nie przerwał dobrej zabawy w Grójcu. Tego dnia odbył się Festiwal Jabłka, na którym wielu ludzi świetnio się bawiło. Był pokaz taneczny Mandaryna Dance Studio, koncerty: Dobre Mordy Crew, Konrad “KKen”, Emilka i BNH Crew, Sektor A, Koncert Ifi Ude. Wieczorem wystąpiła gwiazda - Cleo. Zobacz zdjęcia

📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol. 📢 Zderzenie trzech aut w Chełmcach w powiecie kieleckim. Cztery trafiły do szpitala, droga zablokowana. Zobacz zdjęcia Do kraksy trzech samochodów doszło w sobotę 23 września po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej w miejscowości Chełmca w gminie Strawczyn. Jak informują dyżurni ze Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego świętokrzyskiej straży pożarnej, samochodami łącznie podróżowało sześć osób, cztery profilaktycznie zostały zabrane na badania do szpitala. Droga jest zablokowana.

📢 Na giełdzie w Sandomierzu szwarc, mydło i powidło. Kupić tu można wszystko i na każdą okazję. Tak wyglądał handel w sobotę 23 września Bogactwo warzyw i owoców, ogrom towaru z drugiej ręki i duży ruch zanim zaczęło padać - tak wyglądał poranny sobotni handel na giełdzie rolnej w Sandomierzu, największej w południowo-wschodniej Polsce. Do nadwiślańskiego miasta ściągnęli rolnicy, handlowcy, rzemieślnicy oraz miłośnicy grzebania w klamotach, których jak zwykle tu zatrzęsienie. Kupisz tu szwarc, mydło i powidło, czyli wszystko, jak na prawdziwe targowisko przystało. Zobacz zdjęcia z 23 września. 📢 Kibicowałeś Radomiakowi Radom w meczu PKO Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice? Znajdź się na zdjęciach! W meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Puszczę Niepołomice. Jeśli byłeś na tym pojedynku, to bardzo możliwe, że znajdziesz się na naszych zdjęciach!

📢 PKO BP Ekstraklasa. Radomiak Radom zremisował z beniaminkiem 1:1 Oto zapis relacji LIVE W meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy piłkarze Radomiaka Radom grał u siebie z beniaminkiem rozgrywek, czyli Puszczą Niepołomice. Pojedynek zakończył się remisem 1:1. Na gola Łukasza Sołowieja odpowiedział Pedro Henrique. Oto zapis relacji LIVE. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Wernisaż wystawy Anny Serwickiej i promocja tomiku poezji Piotra Kominka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach. Zdjęcia Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adolfa Dygasińskiego w Starachowicach, podczas jednego wydarzenia kulturalnego, w tym samym czasie, zorganizowała wernisaż wystawy malarstwa Anny Serwickiej oraz promocję tomiku poezji Piotra Kominka „Po drugiej stronie”.

📢 Miejska potańcówka w Stalowej Woli. Na placu Piłsudskiego ludzie świetnie bawili przy zachodzącym słońcu i przy księżycu. Zobacz zdjęcia W piątek 22 września Plac Piłsudskiego zamienił się w największą w regionie „Biesiadę Polską na swojską nutę”. Na zakończenie zorganizowana została pokochana przez stalowowolan miejska potańcówka. 📢 Lider Regionu 2023 w Radomiu - kulisy gali. Zobacz, jak bawili się goście w Dworku Anna w Podgórze. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 września odbyła się gala Lider Regionu 2023. Po oficjalnej części, która miała miejsce w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu, liderzy oraz zaproszeni goście bawili się w Dworku Anna w Podgórze. Zobacz kulisy wydarzenia.

📢 PKO Ekstraklasa. Nowe zdjęcia kibiców Korony Kielce z meczu z Widzewem Łódź. Tak wspieraliście Żółto-Czerwonych na Suzuki Arenie, część III Prawie 13 tysięcy kibiców zasiadło w piątkowy wieczór, żeby obejrzeć mecz 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Korony Kielce zremisowali z Widzewem Łódź 1:1.

📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 PKO Ekstraklasa. Prawie 13 tysięcy kibiców na Suzuki Arenie. Tak kibicowaliście Koronie Kielce w meczu z Widzewem Łódź, część II. Zdjęcia Mecz Korony Kielce z Widzewem Łódź na Suzuki Arenie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kibiców Żółto-Czerwonych. To 9. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Mamy dla Was galerię zdjęć kibiców z tego spotkania, które zakończyło się remisem 1:1.

📢 Ogród Botaniczny w Kielcach w jesiennym wydaniu. Przepiękne wrzosy robią wrażenie. Zobacz film i zdjęcia U progu kalendarzowej jesieni odwiedziliśmy w piątek, 22 września Ogród Botaniczny w Kielcach. Jesiennych akcentów jest tam teraz sporo - pojawiły się między innymi wrzosy. Zapytaliśmy Bartosza Piwowarskiego, zastępcę kierownika dlaczego warto odwiedzić to miejsce także jesienią. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Stowarzyszenie Inicjatywa Świętokrzyska świętowało pierwszy rok istnienia na Placu Artystów w Kielcach. Był pyszny tort i wiele znanych osób Sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia Inicjatywa Świętokrzyska spotkali się w piątek, 22 września na Placu Artystów w Kielcach by wspólnie świętować pierwszy rok działalności. Dla wszystkich gości przygotowano pyszny tort, była również muzyka na żywo. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 PKO Ekstraklasa. Korona Kielce zremisowała z Widzewem Łódź 1:1. Znowu duży niedosyt wśród kibiców na Suzuki Arenie. Zobacz zdjęcia Piłkarze Korony Kielce w piątek na Suzuki Arenie zagrali z Widzewem Łódź w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Kamila Kuzery wywalczyli tylko jeden punkt - spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Szkoda okazji zmarnowanych w pierwszej połowie. Kielecki zespół po 8 rozegranych spotkaniach na koncie ma zaledwie 6 punktów.

📢 Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej podał się do dymisji. Tadeusz Sikora wyjaśnia powody Tadeusz Sikora, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej w piątek, 22 września złożył rezygnację. W rozmowie z Echem Dnia wyjaśnił powody, jakie nim kierowały. 📢 W Hali Legionów w Kielcach odbyła się III edycja Olimpiady Świętokrzyskiej. Dzieci rywalizowały w różnych dyscyplinach sportowych W piątek, 22 września w Hali Legionów odbyła się trzecia edycja Świętokrzyskiej Olimpiady sportowej dla najmłodszych sympatyków sportu. Rozgrywki były prowadzone w różnych dyscyplinach i wzięło w nich udział około 600 uzdolnionych dzieci z naszego województwa. Zawodom przyglądało się wiele znanych postaci. 📢 Szkoła Podstawowa w Belnie ma już pół wieku. Tak świętowano jubileusz powstania placówki Szkoła Podstawowa w Belnie w gminie Bieliny ma już pół wieku! W ostatnią sobotę, 16 września świętowano 50-lecie oddania budynku placówki do użytku uczniów i jej pracowników. Obchodom towarzyszyła msza święta, sadzenie dębów pamięci i pyszny poczęstunek.

📢 Justyna Steczkowska zachwyca swoim zgrabnym ciałem. Piosenkarka związana ze Stalową Wolą wygląda jak nastolatka Justyna Steczkowska to popularna i niezwykle ceniona wokalistka z Podkarpacia. Piosenkarka pochodząca z Rzeszowa, a niegdyś związana ze Stalową Wolą bardzo chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie. Ostatnimi fotkami Justyny są zachwyceni nie tylko jej fani. Trzeba przyznać, że 51-latka kusi niesamowicie zgrabnym ciałem. Zobaczcie! 📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" jest pełen pasji. Oto jakie ma gospodarstwo oraz jak mieszka i żyje na co dzień 22.09.2023 Ruszyła nowa, dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazł się Waldemar z województwa kujawsko-pomorskiego. Ma wiele pasji i pragnie znaleźć kogoś, z kim mógłby dzielić życie. Zaglądamy do gospodarstwa Waldemara, zobaczcie jak żyje i mieszka 41-letni uczestnik "Rolnik szuka żony 10".

📢 Placuszki jogurtowe z jabłkami. Każdy niejadek będzie się nimi zajadał. Oto przepis Idealne na deser nie tylko dla niejadka. Delikatne i szybkie do przygotowania. Zobaczcie przepis na pyszne placuszki jogurtowe z jabłkami. 📢 Mieszkańcy upamiętnili żołnierzy AK i partyzantki walczącej w Lasach Przysuskich. Zobacz zdjęcia W rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, na terenie Nadleśnictwa Przysucha przy dawnej gajówce „Rawicz” pod Przysuchą, odbyła się w niedzielę 17 września uroczystość patriotyczna „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej i partyzantki niepodległościowej walczącym na Ziemi Przysuskiej”. 📢 Święto Myśliwych w Staszowie przyciągnęło mnóstwo osób. Zobacz nowe zdjęcia 17 września w Staszowie odbyły się VI Staszowskie Spotkania z Kulturą Łowiecką. Myśliwi z kilkunastu kół łowieckich z regionu dzielili się z mieszkańcami Staszowa i okolic darami lasów i opowiadali o swojej myśliwskiej działalności. Zobaczcie nowe zdjęcia z imprezy.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 73 w Stopnicy. Dwie osoby ranne, droga zablokowana Dwie osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów na drodze krajowej nr 73 w Stopnicy w powiecie buskim. Do wypadku doszło w piątek, 22 września przed południem. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Przed hitowym meczem Industria Kielce - PSG odbędzie się oficjalne pożegnanie prezesa Bertusa Servaasa W środę, 27 września, w Hali Legionów w Kielcach odbędzie się hitowy mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów. Industria Kielce zmierzy się z Paris Saint-Germain HB. 15 minut przed rozpoczęciem spotkania na parkiecie obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zapewne przy komplecie publiczności, odbędzie się oficjalne pożegnanie i podziękowanie dla wieloletniego prezesa kieleckiego klubu Bertusa Servaasa. 📢 W Starachowicach będzie KFC. Już wkrótce ruszą prace związane z inwestycją. Zobacz zdjęcia Wszyscy amatorzy smażonego kurczaka z pewnością przyznają, że takiej restauracji w Starachowicach brakowało. To praktycznie pewne, że wkrótce w mieście ruszą prace związane z inwestycją, jaką jest powstanie KFC, czyli Kentucky Fried Chicken! Wiemy już gdzie powstanie.

📢 Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu numer 3 w Tarnobrzegu. Ależ była impreza - zobacz zdjęcia Przeciąganie liny, gry i zabawy, no i oczywiście poczęstunek - to wszystko z okazji obchodzonego 20 września Dnia Przedszkolaka, przygotowały dla podopiecznych nauczycielki z Przedszkola numer 3 imienia Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu. 📢 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Połańcu. Tak świętowali najmłodsi W środę, 20 września w Połańcu miały miejsce tradycyjne obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Zobaczcie, jak najmłodsi świętowali to wydarzenie. 📢 Wspaniały Festiwal Smaków w Rzeczniowie. To było huczne pożegnanie lata. Przeżyjmy to jeszcze raz! Zobacz nowe zdjęcia Za nami Festiwal Smaków i Rzeczniowska Biesiada na Pożegnanie Lata. W niedzielę, 17 września pod sceną i podczas festynu bawiło się mnóstwo osób. W tym roku organizatorzy postawili na huczną biesiadę przy akompaniamencie kapel ludowych i przepyszne potrawy. Nie zabrakło też koncertów disco-polo. Bawiliście się w Rzeczniowie? Zobaczcie nowe zdjęcia i przeżyjcie to jeszcze raz!

📢 Na terenie po browarze Belgia przy ulicy Ściegiennego w Kielcach powstaną fabryki. Są pierwsi inwestorzy Teren po dawnym browarze Belgia przy ulicy Ściegiennego w Kielcach zyska nowe życie. Utworzono tu Kielecki Park Przemysłowy a Effector jest pierwszą firmą, która kupiła działkę. W kolejce stoją następni przedsiębiorcy z kraju i z zagranicy. 📢 Uroczyste rozpoczęcie budowy nowych mieszkań w Jędrzejowie. W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej powstanie 131 mieszkań! W czwartek, 21 września, w Jędrzejowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy pierwszych mieszkań należących do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Nowe osiedle powstaje przy ulicy Piłsudskiego naprzeciw Centrum Kultury w Jędrzejowie. Podczas uroczystej inauguracji podziękowano wszystkim tym, bez których ta i inne inwestycje nie byłyby możliwe. W uroczystości udział brało dwóch posłów - Michał Cieślak i Bartłomiej Dorywalski.

📢 Jubileusz 25-lecia powstania Powiatu Sandomierskiego na Zamku Królewskim w Sandomierzu. Zasłużonym wręczono podziękowania Uroczysta sesja z okazji 25-lecia samorządu Rady Powiatu Sandomierskiego odbyła się w czwartek, w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Symbolicznego Anioła - statuetkę i gratulacje otrzymał obecny przewodniczący Rady Powiatu Sandomierskiego Tomasz Huk, radny sześciu kadencji, zasiadający w radzie od 25 lat. Podczas wydarzenia podziękowano także samorządom i instytucjom współpracującym z powiatem sandomierskim.

📢 Osiedle Szydłówek w Kielcach. Oto jego historia. Poznaj ją i zobacz archiwalne zdjęcia Historia kieleckiego osiedla Szydłówek sięga lat 50. XX wieku. A jak osiedle powstawało, jak się zmieniało? Zobacz w naszej galerii. 📢 Samochód wypadł z drogi miejscowości Chroberz. W szpitalu matka z 1,5 rocznym dzieckiem Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 21 września w miejscowości Chroberz w gminie Złota. Osobowy samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na boku. Do szpitala trafiła matka z dzieckiem.

📢 Jest praca w urzędach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Radkomie, policji i prokuraturze. Na jakie stanowiska? Sprawdź nowe oferty Urzędy i instytucje w Radomiu ogłosiły nowe konkursy na wolne stanowiska. Mamy najnowsze oferty! Poszukiwani są pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz pracy? Marzysz o urzędniczej posadzie, chcesz pracować w biurze i mieć pewny etat? Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów. 📢 Ekopracownia w szkole podstawowej w Mazowszanach w powiecie radomskim. Na otwarcie przyjechała minister Anna Moskwa. Zobacz zdjęcia Jak woda wygląda pod mikroskopem, ile waży piórko, jak rosną zioła - wszystkiego tego będą się uczyć dzieci z publicznej szkoły podstawowej w Mazowszanach w gminie Kowala w nowoczesnej ekopracowni "Zielony zakątek". - Wierzę, że będzie ona dla was miejscem eksperymentowania, doświadczania, uczenia się o przyrodzie w przyjemny i ciekawy sposób - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska podczas otwarcia pracowni.

📢 Siatkarze Enei Czarnych Radom pozyskali mocnego sponsora. Klub siatkarski PlusLigi wesprze duża firma z branży budowlanej Siatkarze Enei Czarnych Radom przygotowują się do startu w PlusLidze. W zmaganiach siatkarskich wesprze ich nowy sponsor. To firma BAiKA, czyli duże przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej.

📢 Liderzy Regionu 2023. Podczas gali w Zespole Szkół Muzycznych po raz siedemnasty nagrodziliśmy najlepsze firmy i samorządy. Zapis transmisji W piątek, 22 września w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się siedemnasta już edycja prestiżowego plebiscytu Liderzy Regionu organizowanego przez "Echo Dnia". Nagrodziliśmy najlepsze firmy, samorządy i organizacje, które wyróżniały się na tle innych zaangażowaniem, formą i skutecznością w wypełnianiu swoich zadań w sferze publicznej. Zachęcamy do oglądania zapisu transmisji z tego wydarzenia. 📢 Powidła śliwkowe bez mieszania z piekarnika. Oto prosty i szybki przepis Sezon na śliwki trwa w pełni. Warto poświęcić czas i przygotować z nich przetwory na zimę. Zobaczcie prosty i łatwy przepis na powidła, których nie trzeba mieszać i robi się je w piekarniku.

📢 Nowy dom Joanny Opozdy już prawie gotowy! W takich luksusach będzie mieszkać znana aktorka. Jest też pokój Vincenta. Zobacz zdjęcia Joanna Opozda od kilku miesięcy urządza swoje nowe gniazdko. Aktorka pochodząca z Buska-Zdroju w województwie świętokrzyskim jakiś czas temu kupiła duży dom z ogrodem. Z radością relacjonuje swoim fanom na Instagramie jak idą prace remontowe i jak będzie mieszkać wraz z synkiem Vincentem. Zobaczcie, jakie luksusy zafundowała sobie Asia. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. Po deszczu rosną prawdziwki, kurki, rydze i maślaki Trochę popadało i w świętokrzyskich lasach znów pojawiły się grzyby. Grzybiarze pokazują, gdzie jest ich teraz najwięcej i chwalą się ogromnymi zbiorami. Jest mnóstwo borowików, kurek i maślaków, ale pojawiają się też rydze. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zebrane okazy i miejsca. 📢 "Biesiada Polska na swojską nutę” w piątek 22 września w Stalowej Woli. Zakończy ją potańcówka 22 września Plac Piłsudskiego w Stalowej Woli zamieni się w największą w regionie „Biesiadę Polską na swojską nutę”. Na zakończenie pokochana przez stalowowolan miejska potańcówka. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze teściowe. One uchylą Ci nieba Choć krąży o nich wiele anegdot, często niepochlebnych, to życie bez teściowej często byłoby bardzo trudne. Teściowe mogą być wspaniałe a zwłaszcza te o konkretnych imionach. Zobaczcie o których imionach mowa.

📢 Taki mąż to skarb! Te imiona noszą najlepsi mężowie. Czy jest wśród nich Twój mąż? 21.09.2023 Dobry mąż to wielki skarb. Każda kobieta o takim marzy. A jakie imiona noszą mężczyźni, którzy są bardzo dobrymi mężami? Zobaczcie w galerii. 📢 3 tysiące pierwszaków z całego województwa przyjechało do Kielc. Biskup Marian Florczyk poświęcił im tornistry i przybory szkolne. Zdjęcia W czwartkowy poranek, 21 września Hala Legionów w Kielcach, po brzegi wypełniła się uśmiechniętymi i pełnymi energii dzieciakami. W ramach 14. edycji projektu edukacyjno-profilaktycznego "Kochane Pierwszaki", do Kielc z całego województwa, zjechali uczniowie i uczennice klas pierwszych. Była niesamowita zabawa, taniec, śpiew i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, ale najważniejszym punktem spotkania było poświęcenie przez księdza biskupa Mariana Florczyka, tornistrów i przyborów szkolnych wszystkich dzieci.

📢 Fabryka profili aluminiowych w Jędrzejowie pnie się w górę. Zobaczcie postępy prac W 2023 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej fabryki profili aluminiowych w Jędrzejowie. Ta pierwsza tego rodzaju w województwie świętokrzyskim fabryka na początek będzie zatrudniać 100 osób i mieć powierzchnię około 10 tysięcy metrów kwadratowych. Prace postępują bardzo szybko i można spodziewać się otwarcia obiektu jeszcze w 2023 roku. 📢 Kanoniczne wprowadzenie nowego proboszcza parafii w Skalbmierzu. Powitanie i symboliczne przekazanie klucza. Zobaczcie zdjęcia i wideo Od niedzieli, 17 września, parafia pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu ma oficjalnie nowego proboszcza. Kanonicznego wprowadzenia na ten ważny urząd księdza kanonika Krzysztofa Balcera dokonał kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kielcach ksiądz Marcin Jastrząb. 📢 Zmiany w parafii w Trzcińcu w gminie Nagłowice. Parafianie uroczyście powitali swojego nowego proboszcza Leszka Struzika W czwartek, 14 września parafianie w Trzcińcu, w gminie Nagłowice, uroczyście powitali nowego proboszcza, którym został ksiądz Leszek Struzik. Nowego pasterza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego powitało 13 księży dekanatu, mieszkańcy i orkiestra.

📢 Piękny siatkarski ślub. Dominika Łękawska i Karol Duda ślubowali sobie miłość w Skarżysku-Kamiennej. Obecnie grają w Luksemburgu To był piękny siatkarski ślub. Dominika Łękawska i Karol Duda ślubowali sobie miłość w kościele w Skarżysku - Kamiennej. Obydwoje obecnie grają w klubach w Luksemburgu. 📢 Oto celebryci z Radomia i regionu na zdjęciach sprzed 20 lat. Zobaczcie jak się zmienili! Poznacie wszystkich? Celebryci z Radomia i regionu na zdjęciach sprzed 20 lat. Niewiarygodne, jakie zmiany zaszły w życiu znanych osób z regionu radomskiego. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał Artur Gadowski, Andrzej Piaseczny, czy Małgorzata Foremniak.

📢 Kiermasz porcelany i otwarcie rynku w Ćmielowie. Wiele atrakcji w weekend, 22 i 23 września W sobotę, 23 września w Ćmielowie zostanie uroczyście otwarty porcelanowy Rynek. Wydarzeniu będzie towarzyszyć dwudniowy kiermasz porcelany ćmielowskiej, który rozpocznie się w piątek, 22 września.

📢 Złota setka, czyli lista 100 największych firm w Świętokrzyskiem. Ten ranking zaskoczy Będą rekordy, mocne przetasowania w pierwszej dziesiątce i niespodzianki – tak w skrócie można podsumować gospodarczą mapę województwa świętokrzyskiego po roku 2022, jaką nakreślimy na podstawie listy 100 największych przedsiębiorstw, którą opublikujemy już w środę 27 września o godzinie 20. 📢 Pilkington IGP rozpoczął produkcję w Sandomierzu! Otwarto tu nowy oddział - zobacz zdjęcia W Sandomierzu otwarto we wtorek, 19 września nowy oddział zajmujący się przetwórstwem szkła. Dzięki niemu firma NSG Group będzie mogła odpowiedzieć na rosnący popyt na szkło oraz szyby zespolone. Szyby zespolone produkowane w Sandomierzu trafiać będą do kluczowych klientów firmy z Polski południowej, ale też do projektów międzynarodowych. 📢 Ojcowie i synowie, dzielący pasję do piłki ręcznej. W tym gronie znajdują się byli i obecni reprezentanci Polski. Zobacz galerię zdjęć Pasja do piłki ręcznej, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Poznajcie ojców i synów, którzy grali w szczypiorniaka. W tym znakomitym gronie znajdują się byli i obecni reprezentanci Polski, a także... pokerzysta. Zachęcamy do przeczytania i obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Oszustwo w Sandomierzu. Żołnierz na misji w Syrii obiecał jej sejf pełen pieniędzy. Uwierzyła… Jedyne prawdziwe pieniądze w tej historii to te, które straciła 73-letnia mieszkanka Sandomierza. Kobieta uwierzyła obcemu człowiekowi, że wysłał jej sejf pełen gotówki.

📢 Wybory 2023. Lista kandydatów Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050 do Sejmu w okręgu 33, województwie świętokrzyskim. Zobacz kim są Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 Szymona Hołowni wystartują razem w tegorocznych wyborach do parlamentu. Przypominamy, że odbędą się one 15 października. Tymczasem, prezentujemy listę kandydatów Trzeciej Drogi do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33, obejmującym województwo świętokrzyskie. "Jedynką" Czesław Siekierski z PSL. Czy są jakieś zaskoczenia? Zobaczcie kto kandyduje - zdjęcia w galerii.

