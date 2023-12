Prasówka 24.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Cheerleaders Vibes Radom i IDOL - zrobiły fantastyczne show! Zobacz zdjęcia z pokazu tancerek podczas przedświątecznego meczu Czarnych”?

📢 Enea Czarni Radom kontra PGE Skra Bełchatów. Kibicowałeś Woskowym w przedświąteczną sobotę? Znajdź się na zdjęciach [FOTO] W debiucie trenera Waldo Kantora zespół Enea Czarnych Radom grał z PGE Skrą Bełchatów. Kibicowałeś Wojskowym w tym niezwykle ważnym i zaciętym dla układu tabeli meczu? Znajdź się na zdjęciach. Duża galeria z trybun.

📢 Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe wierszyki na święta. Krótkie rymowanki, SMS Wesołe i śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2023. Wyślij kartkę na święta z zabawnymi życzeniami na Wigilię i Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania wesołe życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze życzenia, krótkie, wesołe rymowanki, zabawne wierszyki i śmieszne SMS. Wyślij je koniecznie znajomym w święta!

📢 Niebezpiecznie w Skarżysku. Samochód wypadł z drogi i omal nie uderzył w dom. Brakowało metra Groźny finał mogło mieć zdarzenie drogowe, do którego doszło w sobotę po południu na ulicy Kościelnej w Skarżysku. Samochód wypadł z drogi i omal nie uderzył w dom. Kierującej autem 31-letniej kobiecie nic się nie stało.

📢 Karaoke Bar w kieleckim Prosiaczku. Świetna zabawa w rytmach znanych hitów. A w nagrodę kaszanka Sobotnie wydarzenie przyciągnęło do kieleckiego Baru Prosiaczek wielu fanów śpiewu i dobrej zabawy. 22 grudnia o godzinie 21 rozpoczął się tam konkurs Karaoke Bar. Zwycięzca otrzymał 2 kilogramy swojskiej kiełbasy, w sam raz na święta. Gospodarzami wydarzenia byli Marcin Canton Piotrowski oraz Marcin Dziekański Dj Dziekan. 📢 Jasełka 2023 w Szkole Podstawowej w Brzostkowie. Widzowie zobaczyli historię Świętej Rodziny. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 grudnia, w Szkole Podstawowej w Brzostkowie odbyło się przedstawienie jasełkowe. Dzięki jasełkom widzowie mogli przeżyć historię Świętej Rodziny.

📢 Zakupowy szał w Galerii Korona w Kielcach. W sobotę, 23 grudnia pojawiło się tu mnóstwo ludzi W sobotę, 23 grudnia także w Galerii Korona w Kielcach pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy korzystając z ostatnich godzin przed rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia, chcieli kupić potrzebne do potraw produkty i prezenty dla najbliższych. W wielu sklepach, a także przy wjeździe do galerii, zakupowy szał trwał w najlepsze już od samego rana. 📢 Przedświąteczne oblężenie supermarketów w Kielcach. Parkingi przed Auchan i Lidlami pełne samochodów Nie tylko Galeria Echo, Korona i Pasaż Świętokrzyski, przeżywały w przedświąteczną sobotę, 23 grudnia prawdziwe oblężenie. Na ostatnie zakupy mieszkańcy Kielc i regionu wybrali się również do większych i mniejszych supermarketów. Popołudniu, ciężko było znaleźć miejsce parkingowe przed hipermarketem Auchan przy ulicy Radomskiej oraz sklepami sieci Lidl czy Biedronka w Kielcach.

📢 Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę w Galerii Słonecznej w Radomiu. Mieszkańcy ruszyli do sklepów. Zobacz zdjęcia To już ostatnie chwile przed świętami Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Radomia tłumnie ruszyli do sklepów czy galerii handlowych. Zakupy last minute to często konieczność, wynika z tempa życia i pośpiechu, bywa też, że... z zapominalstwa. Galeria Słoneczna w Radomiu w sobotę, 23 grudnia pełna była osób, które w ostatniej chwili chcą przygotować się do świąt. 📢 Spotkanie opłatkowe w Seminarium Duchownego w Sandomierzu W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło się spotkanie opłatkowe. Zorganizowaną z tej okazji wigilię poprzedziły uroczyste nieszpory w kaplicy seminaryjnej, którym przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Po zejściu do refektarza diakon odczytał Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa.

📢 XIX Jasełka Dobrzeszowskie ze wspaniałą świąteczną atmosferą i wystawą przestrzennych szopek Jasełka Dobrzeszowskie organizowane przez Szkołę Podstawowej w Dobrzeszowie w gminie Łopuszno. Już od niemal dwóch dekad stanowią one doskonałą okazję do spotkania w świątecznej atmosferze dla ludzi łaknących wytchnienia od prozy życia i ceniących tradycyjne wartości. Tym razem przybyli goście w drodze na salę gimnastyczną mogli podziwiać wystawę szopek przestrzennych oraz galerię szopek płaskich wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

📢 Świeże i sztuczne choinki jeszcze w sprzedaży. Chętni do kupna głównie na Placu Wolności i w Agrocentrum w Kielcach Większość z nas już może się pochwalić pięknie udekorowanym świątecznym drzewkiem, jednak część mieszkańców naszego regionu, zakup choinki i bożonarodzeniowych ozdób, odłożyła na ostatnią chwilę. Nic więc dziwnego, że w sobotę, 23 grudnia na Placu Wolności i w Agrocentrum nie brakowało osób, które chciały kupić swoje drzewko. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Kielcach dobiega końca. Jeszcze w sobotę kielczanie kupowali upominki na kiermaszu Trwający od soboty, 16 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Kielcach, dobiega końca. Jeszcze w sobotę, 23 grudnia mieszkańcy mogli kupić na straganach piękne ozdoby na choinkę, swojskie jadło na świąteczny stół, czy jedyne w swoim rodzaju upominki dla najbliższych. 📢 Mnóstwo ludzi na zakupach w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach. Parking zapełniony po brzegi. W sobotę, 23 grudnia był szał Szał ostatnich, przedświątecznych zakupów nie ominął mieszkańców kieleckiego osiedla Ślichowice, ale również przejeżdżających czy pracujących w tej okolicy osób. W sobotę, 23 grudnia już od samego rana, znajdujący się w tej części miasta Pasaż Świętokrzyski, był pełen klientów. Każdy chciał zrobić ostatnie zakupy jeszcze przed zamknięciem.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, śmieszne, krótkie, świąteczne SMS. Wierszyki na Boże Narodzenie. Życzenia na messengera Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki, życzenia na święta. Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE. Wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie. Chcesz wysłać świąteczny SMS z życzeniami do znajomych lub rodziny? Życzenia na Boże Narodzenie mogą być krótkie i śmieszne albo długie i oryginalne. Wierszyk lub cytat? Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość. 📢 Loty z Radomia do Anglii, Norwegii i Holandii? Uruchomiono specjalną petycję, trwa zbiórka podpisów Przedświąteczny ścisk i tłok na polskich lotniskach, odwołane i opóźnione loty przywrócił temat uruchomienia połączeń „emigracji zarobkowej” z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Sympatycy lotniska Warszawa Radom zbierają podpisy pod petycją skierowaną do linii Wizz Air z prośbą o uruchomienie połączeń migracyjnych z Sadkowa.

📢 Wigilia dla samotnych i bezdomnych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Setki ubogich połamało się opłatkiem Tradycyjnie, tuż przed 24 grudnia, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach na kilka godzin zamienił w miejsce ciepłe i przyjazne najbardziej potrzebującym. W sobotę, 23 grudnia już po raz kolejny, odbyła się tu Wigilia dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Setki ludzi zjadło pyszny posiłek, wspólnie się pomodliło i połamało opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli kieleccy biskupi. 📢 Piłkarze Radomiaka Radom na wakacjach. Zawodnicy korzystają z przerwy między rundami. Zobacz, gdzie spędzają święta Bożego Narodzenia Ostatni mecz piłkarze Radomiaka Radom rozegrali na własnym stadionie z Lechem Poznań, w którym padł wynik remisowy 2:2. Podopieczni Macieja Kędziorka otrzymali trzy tygodnie wolnego. Do treningów wrócą 9 stycznia, dlatego już teraz wielu graczy wyjechało do innych krajów spędzić krótkie wakacje. Gdzie spędzają okres przedświąteczny i same święta? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są bajecznie pięknie. Zobacz zdjęcia Internautów Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są niesamowicie piękne. Tylko zobaczcie te zdjęcia świątecznych drzewek. Są tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne a każda z nich ma swój urok i tworzy w domu niezwykłą atmosferę. Twoje drzewko czeka na ubranie? Może któreś zdjęcie Cię zainspiruje? Na zdjęciach mieszkańców regionu znajdziesz dużo oryginalnych pomysłów.

📢 Świąteczne iluminacje w miastach w Świętokrzyskiem. Zabłysły choinki, jest mnóstwo ozdób. Czuć magię świąt Święta Bożego Narodzenia już za rogiem. Z tej okazji w wielu miastach województwa świętokrzyskiego rozbłysły świąteczne iluminacje, a gdzieniegdzie stanęły pięknie ozdobione choinki. Zobaczcie, jak się prezentują.

📢 Trener Talant Dujszebajew z Industrii Kielce Boże Narodzenie spędzi z rodziną w Hiszpanii. W Polsce poznał tradycję dzielenia się opłatkiem Trener Industrii Kielce Talant Dujszebajew już prawie 10 lat pracuje w Kielcach. Ściągnął go ówczesny prezes Bertus Servaas. Jak wspomina swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia w Kielcach? -U was jest piękna tradycja łamania się opłatkiem. Dla wielu z nas to była nowość, nigdy się z tym nie spotkaliśmy - mówi szkoleniowiec mistrza Polski. 📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oto gotowe pomysły i wzory Przygotowaliśmy dla was propozycje najpiękniejszych życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

📢 Piękna szopka bożonarodzeniowa jest już w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Znajdują się w niej duże figury wykonane we Włoszech W Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego jest już piękna szopka betlejemska. - Nasza szopka od dwóch lat jest wykonana z dużych postaci włoskiej produkcji. Ustawili je nasi trzej nowicjusze. Jest postać Maryi, świętego Józefa, Dzieciątka w żłóbku jeszcze nie ma, zostanie przyniesione w uroczystej procesji o północy podczas Pasterki - mówi ojciec Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu.

📢 Spotkanie opłatkowe biegaczy z Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg. Z bardzo świąteczną atmosferą. Zobaczcie zdjęcia Młodsi i starsi zawodnicy Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg, w piątek 22 grudnia wieczorem zasiedli do wspólnego, wigilijnego stołu. Na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w sali Środowiskowego Domu Kultury towarzyszyli im sponsorzy, w tym prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Dotarła również kilkuosobowa delegacja zaprzyjaźnionego Stalowowolskiego Klubu Biegacza, na czele z prezesem Stanisławem Łańcuckim.

📢 Jasełka 2023 w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 grudnia, odbyły się uroczyste jasełka w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Pińczowie. Spotkanie świąteczne miało formę koncertu kolęd i pastorałek.

📢 Ciekawe rozwiązanie budowlańców: ogrzewany namiot stanął nad budową mostu w Słowikowie. Pogoda nie przeszkodzi w rozbudowie drogi powiatowej Duży, ogrzewany namiot stanął nad budowanym mostem w Słowikowie, w gminie Przytyk, w powiecie radomskim. Trwa rozbudowa drogi powiatowej, a wspomniany namiot nad rzeką Wiązownicą umiejscowiony był po to, aby roboty toczyły się w normalnym tempie, bez względu na zimową pogodę. 📢 Dobiega końca budowa Branżowego Centrum Umiejętności w Radomiu, już wstawiane są nowoczesne maszyny służące do nauki zawodu W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu przy ulicy Kościuszki dobiega końca budowa Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyki przemysłowej (BCU-BEM).

📢 Oddam za darmo w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. Zobacz najciekawsze oferty z OLX z końcówki grudnia Są rzeczy, które można zdobyć zupełnie za darmo! Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl każdego dnia wielu użytkowników pozbywa się niepotrzebnych im już przedmiotów, które często są w bardzo dobrym stanie. Można je znaleźć w kategorii "oddam za darmo". Wybraliśmy najciekawsze okazje wystawione przez mieszkańców Jędrzejowa i okolic. 📢 Maciej Gawin przywrócony do pracy na stanowisku dyrektora buskiego szpitala "Krystyna" W piątek, 22 grudnia, decyzją Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Maciej Gawin został przywrócony na stanowisko dyrektora Szpitala Uzdrowiskowego "Krystyna", znajdującego się w strukturach Uzdrowiska Busko-Zdrój. Wyrok jest nieprawomocny. 📢 Piękny spektakl teatralny „Cud Bożego Narodzenia” przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mierzawie. Publiczność pod wrażeniem! W czwartek, 21 grudnia, odbył się spektakl teatralny „Cud Bożego Narodzenia”, wystawiony przez uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzawie. W przepięknej scenerii, w blasku jupiterów scenicznych swoje talenty zaprezentowały dzieci przedszkolne oraz uczniowie całej szkoły.

📢 Wypadek w rejonie cmentarza w Radoszycach. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie 55-letnia kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala po wypadku, jaki wydarzył się w piątkowe popołudnie w rejonie cmentarza w Radoszycach w powiecie koneckim. 📢 Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk - jedyna taka rozmowa. Jaki jest na co dzień i prywatnie? Jak spędzi święta? Zobacz film i zdjęcia Mianowany w środę, 20 grudnia wojewodą świętokrzyskim Józef Bryk, powoli rozgaszcza się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zobaczcie wywiad w którym po raz pierwszy mówi o swoich wrażeniach związanych z piastowanym stanowiskiem, ale także o życiu, rodzinie, planach na święta i o hobby, a jest ich dużo. Czy wiecie, że uwielbia Mazury i rocka, a szczególnie miło wspomina wakacyjną podróż do Kenii? Zobaczcie na wideo wyjątkowy wywiad z nowym wojewodą oraz specjalne - jego życzenia na święta dla wszystkich mieszkańców.

📢 Nowa stacja benzynowa Shell powstała przy ekspresowej S7 w Szewcach koło Kielc. W piątek 22 grudnia została otwarta W piątek, 22 grudnia, w Szewcach, w gminie Nowiny otwarto nową stację benzynową Shell. Stoi w tamtejszym w MOPie, czyli Miejscu Obsługi Podróżnych, przy drodze ekspresowej numer 7. 📢 Gigantyczna inwestycja w Hotelu Binkowski w Kielcach! Będzie klub nocny z restauracją, bawialnia, kino i inne atrakcje! Zobacz wizualizacje Właśnie otwarto ekskluzywną strefę spa w koronach drzew, a już szykuje się kolejna wielka inwestycja w Binkowski Resort w Kielcach. Właściciele zdradzili nam, że powstanie tu nowy klub nocny z restauracją, wyjątkowe sale bilardowe, zespół pomieszczeń dla najmłodszych oraz wydzielony klub dla nastolatków. Zobaczcie film oraz wizualizacje.

📢 Restauracja KFC i stacja paliw Shell w Szewcach przy ekspresowej "siódemce" otwarte. Było mnóstwo ludzi W piątek, 22 grudnia, w Szewcach, przy drodze ekspresowej numer 7 otwarto nową restaurację KFC. Pierwszego dnia zjawił się tłum klientów.

📢 Wyjątkowy mikołajkowo-wigilijny wieczór z Opatowską Akademią Futbolu. Był poczęstunek, prezenty i znakomici goście. Zobacz zdjęcia W poniedziałek 18 grudnia w hotelu Miodowy Młyn odbyła się kolacja mikołajkowo-wigilijna Opatowskiej Akademii Futbolu. Jej uczestnicy wspólnie zasiedli do stołu, złożyli sobie świąteczne życzenia, a młodzi adepci piłki nożnej otrzymali upominki wręczone przez Świętego Mikołaja. 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Przysusze. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Przysusze? Zobacz zdjęcia! 📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Poruszające słowa przyjaciół i kolegów ze sceny Krzysztof Respondek zmarł 22 grudnia w Zabrzu, kilka dni po przebytym zawale. Był aktorem, piosenkarzem i artystą kabaretowym. W poruszających słowach kolegę żegnają polscy artyści, z którymi jeszcze niedawno występował na jednej scenie i w programach telewizyjnych.

📢 Wigilia Caritas w Sandomierzu dla ubogich i bezdomnych. Na wieczerzy spotkało się ponad 80 osób z diecezji sandomierskiej Uroczystą wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych i ubogich zorganizował Caritas Diecezji Sandomierskiej. Do świątecznego stołu zasiadło ponad 80 osób. Na spotkaniu gościł biskup Krzysztof Nitkiewicz i lokalni samorządowcy. Była wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd, życzenia, świąteczne potrawy i prezenty dla potrzebujących.

📢 Piękne jasełka w Publicznej Szkole Podstawowej numer 27 w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia z występu najmłodszych dzieci W Publicznej Szkole Podstawowej numer 27 imienia Szarych Szeregów w Radomiu odbyła się piękna uroczystość. Dzieci zaprezentowały jasełka przybyłym gościom. Można było podziwiać historię Świętej Rodziny, wysłuchać historii narodzin Jezusa. 📢 Paweł Domagała zaśpiewał podczas Wigilii dla potrzebujących w Sejmie. Artysta wystąpił z minirecitalem. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 grudnia w Sejmie RP, z inicjatywy marszałka Szymona Hołowni w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się spotkanie wigilijne dla potrzebujących. O świąteczny nastrój i oprawę muzyczną zadbał związany z Radomiem muzyk Paweł Domagała, który wystąpił z minirecitalem.

📢 Spotkanie wigilijne policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Był biskup i prezydent miasta. Zobacz zdjęcia W czwartek, 21 grudnia podczas uroczystego, wigilijnego spotkania zaproszeni goście, mazowieccy policjanci oraz pracownicy przekazali sobie świąteczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2024 Roku. 📢 Piękne jasełka w szkołach w Czarnolesie i Policznie. Uczniowie zachwycili niezwykłą oprawą. Zobacz zdjęcia W grudniu, gmina Policzna stała się świadkiem wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, które na długo zapadną w pamięci ich uczestników. Zespół Placówek Oświatowych w Czarnolesie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Policznie zorganizowały jasełka, które zachwyciły swoim pięknem, niezwykłą oprawą i obfitowały we wzruszające momenty. 📢 Transfery. Węgierski rozgrywający Dominik Mathe zawodnikiem Industrii Kielce. Do mistrza Polski trafi z Paris Saint-Germain Węgierski rozgrywający Dominik Mathe od 1 lipca 2024 roku będzie zawodnikiem Industrii Kielce. Węgier podpisał trzyletni kontrakt. W piątek w południe zawodnik Paris Saint-Germain został przedstawiony na konferencji prasowej w Hali Legionów, w której wzięli udział prezes klubu Magdalena Szczukiewicz i wiceprezes Paweł Papaj.

📢 Trwa budowa Centrum Sportowo–Szkoleniowego Radomiaka. Sprawdziliśmy aktualny przebieg prac. Zobacz zdjęcia Trwają intensywne oraz zaawansowane prace przy budowie Centrum Sportowo – Szkoleniowego Radomiaka na Koniówce w Radomiu. Układane jest między innymi system ogrzewania, pod kolejne naturalne boisko. Gotowe jest już też boisko pod balonem chroniącym przed zimową pogodą. 📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Kielcach, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Tarnobrzeg. Dwaj mężczyźni znaleźli na parkingu sporą kwotę, przyniesli do komendy policji Godną naśladowania postawą wykazali się dwaj mieszkańcy Tarnobrzega, którzy znaleźli saszetkę z pieniędzmi i przekazali je policjantom. W środku było ponad 2800 złotych. Obaj mężczyźni nie mieli wątpliwości, że zguba powinna, jak najszybciej trafić do właściciela. I tak się stało. Odebrała je zaskoczona i szczęśliwa 28-letnia kobieta.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Radomia. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? (ZDJĘCIA) Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia. 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Lipsku. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Lipsku? Zobacz zdjęcia!

📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Zwoleniu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Zwoleniu? Zobacz zdjęcia!

📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Wielki sukces teledysku nagranego w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Ogląda go cały świat. W pół roku ma już rekordowe 88 milionów wyświetleń! Pół roku od premiery teledysk nagrany przez Enhypen - k-popowy zespół z Korei Południowej – ma już 88 milionów wyświetleń na Youtube. Przypomnijmy, że był nagrywany on w kwietniu tego roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe w gminie Iwaniska w powiecie opatowskim. 📢 Kolizja pięciu aut na drodze ekspresowej S7 w Kajetanowie. Samochód dachował w rowie. Jest ślisko, służby apelują o ostrożność. Zdjęcia Potężna ślizgawica na drodze S7 w okolicach Kajetanowa i miejscowości Gruszka. Doszło tam do dachowania samochodu i do kolizji pięciu aut na odcinku 700 metrów. Służby apelują: uważajcie!

📢 Aż trudno uwierzyć! Zobacz największe fuszerki budowlane w domach i mieszkaniach. Zobacz te pomysły "fachowców" Fuszerki budowlane - spotkał się z nimi każdy, kto choć raz chciał wynająć lub kupić dom czy mieszkanie, albo jedynie wyremontować dotychczasowe lokum. Nie jest tajemnicą, że znalezienie fachowca, który odnowi wnętrza zgodnie z naszymi oczekiwaniami, jest niezwykle trudne. Oglądając naszą galerię trudno uwierzyć, że ktoś wpadł na takie rozwiązania! 📢 Ujmujący kalendarz włoszczowskiej fundacji "Jesteśmy Blisko". Bohaterami są także znani sportowcy z Szymanowski Team. Zobacz efekty! Kalendarz włoszczowskiej fundacji "Jesteśmy Blisko" został już wydany. Jego bohaterami są podopieczni fundacji, a w tym roku - niespodzianka - sportowi medaliści: Przemysław Szymanowski wraz z żoną Marią Pelc, znani jako Szymanowski Team. Wiemy już, że sesja była istną przyjemnością zarówno dla pozujących jak i fotografów. W galerii zobaczycie jak prezentują się modele i modelki.

📢 Oto domy z działką na sprzedaż w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku i okolicy. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz te oferty Marzysz o ucieczce z bloku? Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zostać właścicielem nieruchomości na północnym Podkarpaciu? Sprawdź, jakie są najtańsze oferty za domy z działką w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Nisku. 📢 Budują nowego "Medyka" w Radomiu. Trwają roboty przy fundamencie nowego gmachu. Zobacz, jak idą prace przy ulicy Kelles-Krauza Zima nie przerwała prac przy rozbudowie "Medyka" przy ulicy Kelles - Krauza w Radomiu. Pogoda pozwoliła w grudniu zalać płytę fundamentową nowego budynku. Równolegle trwają też prace przy przebudowie starego budynku, który zmieni się całkowicie, ale nadal będzie służył słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej w Radomiu.

📢 Siatkarze Enea Czarnych Radom prywatnie. Na spotkanie wigilijne przyszli z rodzinami Okres przedświąteczny to czas, kiedy poznajemy naszych sportowców z nieco innej, niż zwykle strony. Choćby podczas spotkania wigilijnego i integracyjnego siatkarzy Enea Czarnych Radom. Wielu zawodników pojawiło się na nim z rodzinami.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów. Tak wspaniale dopingowaliście mistrza Polski w czasie Świętej Wojny Wspaniały doping mieli piłkarze ręczni Industrii Kielce w czasie Świętej Wojny z Orlenem Wisłą Płock. Po pełnym emocji i dramaturgii pojedynku podopieczni Talanta Dujszebajewa przegrali 28:29. Zobaczcie drugą galerię zdjęć kibiców Industrii z tego spotkania.

📢 Wzruszające spotkanie podopiecznych fundacji "Jesteśmy Blisko" we Włoszczowie. Rozmowy, kolędy i niezwykłe dobro. Film i zdjęcia To już tradycja, że podopieczni włoszczowskiej Fundacji "Jesteśmy Blisko" spotykają się co roku, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem na uroczystej kolacji, by wspólnie świętować, śpiewać kolędy i cieszyć się swoim towarzystwem. W środę, 20 grudnia w sali bankietowej Wilii Aromat pojawiło się blisko sto pięćdziesiąt osób, które otrzymały prezenty i specjalne bony zakupowe. Pewnym jest, że takiej atmosfery jak tu, nie ma nigdzie indziej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Święta Wojna 2023. Byliście na emocjonującym meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Komplet kibiców obejrzał Świętą Wojnę, która w środowy wieczór, 20 grudnia, odbyła się w Hali Legionów. Industria Kielce zmierzyła się z Orlenem Wisłą Płock. Były ogromne emocje i fantastyczny doping kieleckich kibiców. Wkrótce więcej zdjęć. 📢 Wigilia Radomiaka. Zielona Rodzina spotkała się na opłatku. Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru W środę 20 grudnia w hotelu Aviator zgromadziło się wielu gości, pracujących na rzecz grającego w PKO BP Ekstraklasie Radomiaka Radom. Obecni byli sponsorzy, przyjaciele oraz sympatycy klubu. Zobaczcie zdjęcia 📢 Budowa obwodnicy Lipska idzie pełną parą, ale możliwe są opóźnienia. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Cały czas trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu nieustannie działa ciężki sprzęt. Ma w tym miejscu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prac szacuje na ponad dziesięć procent. Łączny koszt prac to około 150 milionów złotych. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2024 roku, ale nie są wykluczone opóźnienia.

📢 Terytorialsi zostali mianowani na stopień kaprala. Uroczystość w klubie garnizonowym na Sadkowie. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 grudnia w klubie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień podoficerski 20 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 📢 Kasia z programu "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie po rozstaniu z Tomkiem! Padły poruszające wyznania, para nie utrzymuje kontaktu Minął rok od zakończenia programu "Rolnik szuka żony" z udziałem pochodzącej ze Świętokrzyskiego Kasi Cecot, którą widzowie pokochali za jej naturalność, szczerość i wyjątkową skromność. 23–latka po rozstaniu z Tomkiem – rolnikiem z ubiegłorocznej edycji show usunęła się w cień, para w żaden sposób nie komentowała powodów swojego rozstania. Dziś, rok po zakończeniu emisji programu „Rolnik szuka żony”, Kasia przerwała milczenie. Czy żałuje udziału w programie? Czy jeśli mogłaby cofnąć czas to napisałaby list do Tomka oraz czy nadal jest singielką? Zobaczcie!

📢 Trwa gruntowna renowacja Domu Towarowego Senior. Będzie tu hala gastronomiczna z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy w śroku Trwają prace rewitalizacyjne w zabytkowym Domu Towarowym Senior w Radomiu, najbardziej znanym obiekcie handlowym w mieście, w którym po ukończeniu generalnego remontu będzie funkcjonował Food Hall stworzony na wzór Hali Koszyki działającej w Warszawie. Oferuje ona uliczne jedzenie, modne knajpy i wydarzenia kulturalne. 📢 Spotkanie wigilijne w 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Były życzenia, podziękowania, kolędy. Zobacz zdjęcia i wideo W kasynie na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyło się spotkanie wigilijne. Jak zwykle opłatkiem podzielili się obecni i byli piloci, oficerowie innych służb lotniskowych, kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele instytucji miejskich. Radosnych i wesołych świąt radomskim lotnikom życzył też biskup Marek Solarczyk.

📢 Tak żyje i mieszka Maciej Zakościelny z rodziną. Oto jak wygląda jego piękny dom. Zobaczcie zdjęcia Maciej Zakościelny to popularny w całej Polsce aktor pochodzący ze Stalowej Woli. Na co dzień mieszka razem z Pauliną Wyką i dziećmi w pięknym domu w Warszawie. Zobaczcie, jak się prezentuje ich mieszkanie i jak wygląda prywatne życie Macieja Zakościelnego. 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

