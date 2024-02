Prasówka 25.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piękne, pierwsze dwa tegoroczne spektakle Misterium Męki Pańskiej, w sanktuarium Kałkowie ”?

📢 Beata Szydło przyjechała do Starachowic. Zachęcała do wzięcia udziału w wyborach. Kto był na spotkaniu? Europosłanka i była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości przyjechała w sobotę, 24 lutego do Starachowic. Z mieszkańcami spotkała się w ramach cyklu "Spotkań Wolnych Polaków" w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego. Spotkanie miało być mobilizacją do wzięcia udziału w wyborach samorządowych i do Europarlamentu.

📢 Setki osób uczestniczyły w Radomiu w akcji wyprowadzania na spacer psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zobacz zdjęcia Fantastyczna pogoda sprawiła, że w sobotę 24 lutego przed schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Radomiu zjawiły się setki osób. Wszystkie z ponad 350 psów wyszły na spacer, niektóre nawet kilka razy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Spotkanie z Jakubem Żulczykiem w Poczytalni na dVoRcu w Kielcach. Było mnóstwo ludzi. Zobacz zdjęcia W Poczytalni na dVoRcu w Kielcach odbyło się spotkanie z popularnym polskim pisarzem, autorem między innymi bestsellera "Ślepnąć Od Świateł", Jakubem Żulczykiem.

📢 Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu zaprezentowało kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kampania wyborcza nabiera tempa. W sobotę 24 lutego Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu zaprezentowało swoich kandydatów do o Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na czele listy kandydaci młodzi, każdy z pierwszej trójki ma poniżej 40 lat.

📢 Monika Jakubanis-Czuba z Jędrzejowa cierpi na raka. Szansą na wygranie z chorobą jest kosztowne leczenie w Niemczech 43-letnia Monika Jakubanis-Czuba z Jędrzejowa to mama dwójki dzieci: 13-letniego Macieja oraz 22-letniej Natalii. W czerwcu 2023 roku zdiagnozowano u niej guza jajnika prawego. Usunięto go ale niestety nowotwór pojawił się na innych narządach. Szansą na wyzdrowienie pani Moniki jest leczenie w klinice w Niemczech. Rodzina utrzymuje się obecnie z jednej pensji męża Moniki, pana Michała oraz wsparcia ich bliskich. Każdy z nas może pomóc tej rodzinie wrócić do zdrowia i normalności.

📢 Broń Radom w ostatnim sparingu zagrała z KTS Weszło Warszawa. Zobacz zdjęcia Piłkarze radomskiej Broni rozegrali ostatni mecz towarzyski przed rundą wiosenną. Zmierzyli się z czwartoligowym KTS Weszło Warszawa.

📢 Tłumy na Giełdzie Minerałów GeoExpo w Hali Legionów w Kielcach. Ludzi przyciągnęły piękne przedmioty. Zobacz zdjęcia Mnóstwo osób przyciągnęła odbywająca się w sobotę, 24 lutego, w Hali Legionów w Kielcach Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo. Ludzie podziwiali piękne przedmioty. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielu wiernych na drodze krzyżowej w parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Radomiu z udziałem biskupa Marka Solarczyka. Zdjęcia W piątek wieczorem 23 lutego wierni zgromadzili się w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej przy ulicy Rapackiego w Radomiu, by wziąć udział w drodze krzyżowej. W nabożeństwie uczestniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

📢 Kinga Zawodnik, nasza gwiazda telewizji w szkole w Rozniszewie z projektem przeciw hejtowi. Zobaczcie zdjęcia W piątek 23 lutego w Szkole Podstawowej imienia Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie, gmina Magnuszew w powiecie kozienickim gościła pochodząca ze Śmietanek koło Kozienic Kingę Zawodnik - prezenterkę telewizyjną i inicjatorkę ogólnopolskiego projektu przeciwko hejtowi skierowanego do młodzieży szkół podstawowych. 📢 Beżowe sneakersy to idealny wybór na wiosnę. Oto najpiękniejsze modele Są wygodne, stylowe i uniwersalne. Beżowe sneakersy to obowiązkowy element w damskiej garderobie. Wybraliśmy najładniejsze modele. 📢 Groźny wypadek na rondzie w Ożarowie. Potrącony mężczyzna trafił do szpitala Na rondzie w Ożarowie, gdzie spotykają się ulice Jana Pawła II i Sandomierska, doszło w piątek po godzinie 19 do wypadku. Potrącony mężczyzna trafił do szpitala

📢 Ekrany akustyczne przy obwodnicy Tarnobrzega oddzielą od drogi działki i domy. Kiedy koniec budowy i utrudnień w ruchu? Zobacz zdjęcia Przy obwodnicy Tarnobrzega w ciągu drogi wojewódzkiej numer 871 trwają roboty przy budowie ekranów akustycznych. Łączna długość barier dźwiękochłonnych wyniesie ponad 1,7 kilometra. Wykonawca uzyskał nowy termin na zakończenie prac, więc utrudnienia w ruchu potrwają dłużej. 📢 Koalicja Obywatelska w Radomiu zaprezentowała kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kampania przed wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia nabiera tempa. W piątek 23 lutego Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu obejmującego byłe województwo radomskie.

📢 Niesamowite! W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w operacjach płuc lekarzom pomaga robot da Vinci. Zobaczcie zdjęcia z zabiegu Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach jako trzeci ośrodek w Polsce wdrożyło operacje usunięcia płata płuca u chorych na raka w asyście robota da Vinci. A po raz pierwszy w kraju nasi specjaliści zastosowali krioanglezję, czyli zabieg redukujący ból pooperacyjny. Po wszystkim pacjent szybciej wraca do codziennego życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji pooperacyjnych jest zdecydowanie obniżone.

📢 Wybory 2024. Marcin Marzec, kandydat na burmistrza Sandomierza bez tajemnic. Piłka ręczna i...popisowy bigos Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Marzec, obecny burmistrz Sandomierza i kandydat na burmistrza w nadchodzących wyborach.

📢 Pani Barbara Kołodziej z Sandomierza skończyła 101 lat. Z życzeniami i prezentem jubilatkę odwiedził burmistrz Marzec Pani Barbara Kołodziej z Sandomierza skończyła 101 lat. Jubilatkę odwiedził burmistrz Marcin Marzec i Barbara Kołodziej kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 📢 Skaryszewski Jarmark Konny Wstępy. Był wielki koncert w centrum miasteczka – Estrada Folkloru. Zobacz nowe zdjęcia Już po raz 391. odbył się w Skaryszewie w poniedziałek i wtorek, 19-20 lutego tradycyjny Jarmark Koński Wstępy. Imprezie towarzyszyły koncerty zespołów ludowych, występy artystów, konkursy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Estrada Folkloru. Zobacz nowe zdjęcia.

📢 Wielka wygrana w Ekstra Pensji w Nowinach. Szczęśliwiec będzie dostawał 20 tysięcy złotych przez pięć lat Aż 20 tysięcy miesięcznie przez pięć lat będzie inkasował szczęśliwy właściciel kupony Ekstra Pensji wykupionego w podkieleckich Nowinach. W sumie daje to olbrzymią kwotę bliską pięciu milionom złotych.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego. Czy wiesz, który dzielnicowy z powiatu buskiego pełni służbę w Twojej miejscowości? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Buska. 📢 Protest rolników w gminie Morawica. Utrudnienia na drodze krajowej numer 73. Zobacz zdjęcia Trwa protest rolników. W piątek 23 lutego na drodze krajowej numer 73 blokują jeden pas ruchu na odcinku Lisów - Morawica - Brzeziny. Protest zaplanowany jest w godzinach 11 - 15.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie starachowickim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających gminach powiatu starachowickiego. 📢 Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii kolejowej między Radomiem a Kunowem i dalej Ostrowcem Świętokrzyskim W gminach regionu radomskiego odbywają się konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii nowej linii kolejowej między Radomiem a Kunowem i dalej Ostrowcem Świętokrzyskim. Ma być to część trasy z Centralnego Portu Komunikacyjnego do Sanoka i Rzeszowa. 📢 Konferencja radnych Prawa i Sprawiedliwości w kieleckim ratuszu dotycząca zmian w Koronie Kielce. Byli też kibice. Zobacz zapis transmisji Na konferencję prasową w sprawie sytuacji w Koronie Kielce, do jakiej doszło w wyniku decyzji podjętych przez prezydenta Bogdana Wentę w zakresie zmian w radzie nadzorczej Korona Kielce S.A., zaprosili w piątek 23 lutego radni Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu obecni byli także kibice kieleckiego klubu. Obejrzyj zapis transmisji.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie staszowskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu staszowskiego. 📢 Ukraińcy dziękują za pomoc humanitarną Dariuszowi Bukowskiemu z Gorzyc, prezesowi Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura Na ręce Dariusza Bukowskiego z Gorzyc (powiat tarnobrzeski) - prezesa Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura, przedstawiciele ukraińskich środowisk wojskowych i samorządowych złożyli oficjalne podziękowania za zaangażowanie w pomoc dla walczącej Ukrainy, jednocześnie z jego pośrednictwem dziękując wszystkim darczyńcom, którzy poprzez Fundację Ludzie Umiejętności Kultura pomogli potrzebującym. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie jędrzejowskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Oto dzielnicowi w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. Który policjant jest w twoim rejonie? Jakie ma nowe zadania na osiedlu? [ZDJĘCIA] Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających w Tarnobrzegu oraz gminach powiatu tarnobrzeskiego. Każdy z nich na najbliższe pół roku ma nowe plany do zrealizowania na poszczególnych osiedlach. Jakie? 📢 Ukradli paliwo za prawie 10 tysięcy i ruszyli w stronę granicy. Wspólna akcja policji z Jędrzejowa i straży granicznej Dwaj kierowcy ciężarówek zatankowali na stacji w gminie Nagłowice paliwo za prawie 10 tysięcy złotych i odjechali nie płacąc. Jednego z podejrzanych udało się zatrzymać na granicy kraju. Drugi zdążył wjechać na Słowację.

📢 Domy na sprzedaż w Kozienicach i powiecie kozienickim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie kozienickim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Stalowa konstrukcja nowego mostu w Sandomierzu coraz dłuższa. Zobacz niezwykłe zdjęcia Do półmetka zbliża się montaż elementów nowej stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Zamontowane i zespolone zostały stalowe elementy w obrębie dwóch przęseł mostu i fragmentu kolejnego przęsła. Montaż prowadzony będzie na dwa sposoby. 📢 Wielkie wojskowe manewry w Widełkach w gminie Daleszyce. W warsztatach rozpoznawczych wzięło udział blisko 300 osób Blisko 300 osób wzięło udział w Warsztatach Rozpoznawczych GSR (Grupy Szybkiego Reagowania - red.). Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach w gminie Daleszyce, już po raz drugi stało się sztabem dowodzenia wielkich wspólnych ćwiczeń żołnierzy.

📢 Te imiona dla chłopców są naprawdę oryginalne. W Świętokrzyskiem prawie nikt ich nie wybiera. Szukasz imienia dla syna? Sprawdź Imiona dla dzieci 2023. Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zaskoczyli wyborem imion dla swoich dzieci? Mamy dla Was listę najmniej popularnych imion nadanych chłopcom w regionie w 2023 roku. Każde z nich otrzymało tylko dwoje dzieci. Sprawdź listę najmniej popularnych imion męskich w 2023 roku. 📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź!

📢 Ruszyła sprzedaż mieszkań w Rezydencji Świerkowej na radomskim Ustroniu. W pierwszym, 8. kondygnacyjnym bloku Ruszyła sprzedaż mieszkań w „Rezydencji Świerkowej” – 8 – kondygnacyjnym bloku na radomskim Ustroniu, w którym będą 133 mieszkania. Jest już pozwolenie na budowę, prace ruszą prawdopodobnie w kwietniu bieżącego roku. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Kielc. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Kielc.

📢 Harcerski Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024 w Pińczowie. Dużo się działo! Zobacz zdjęcia Harcerski Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2024 odbył się w środę i czwartek 21 i 22 lutego. Wydarzenie przebiegało pod komendą druhny podharcmistrzyni Agnieszki Pawłowskiej i zgromadziło około 140 zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Pińczów. 📢 Czerwone Gitary wystąpią w Busku-Zdroju. Koncert w piątek, 1 marca Czerwone Gitary to legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Ich wielkie przeboje znają i śpiewają wszystkie pokolenia Polaków. Ich koncerty ciągle przyciągają tłumy fanów. Mają fantastyczny kontakt z publicznością, z którą śpiewają wszystkie swoje przeboje. Koncert legendarnego zespołu już w piątek, 1 marca, o godzinie 19. 📢 Wokół cmentarza w Łagowie ruszyła ważna inwestycja. Powstanie droga gminna, chodnik i oświetlenie Wokół cmentarza parafialnego w Łagowie ruszyła długo wyczekiwana budowa drogi gminnej. Inwestycja warta blisko 3 miliony złotych otrzymała dofinansowanie z rządowego programu inwestycji strategicznych "Polski Ład". W ramach zadania powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale również chodniki oraz oświetlenie.

📢 Ewa Choda nową dyrektor sandomierskiego oddziału Banku PKO BP. Zastąpiła wieloletniego szefa Janusza Sochackiego Od początku marca 2024 roku funkcję dyrektor sandomierskiego oddziału Banku PKO BP będzie pełnić Ewa Choda - długoletni, doświadczony pracownik sandomierskiego oddziału banku. Zastąpi wieloletniego szefa Janusza Sochackiego. 📢 Filmowy skansen w Parku Etnograficznym w Tokarni. Specjalna mapa poprowadzi po miejscach znanych z kina. Zobacz film i zdjęcia Park Etnograficzny w Tokarni to miejsce znane i lubiane przez reżyserów. Przez lata kręcone tu były filmy i seriale, które wielu z nas doskonale zna: "Wojenne dziewczyny", "Śluby Panieńskie", "Wołyń" czy "Wyklęty". Tylko w minionym roku w naszym pięknym skansenie powstały "Sami Swoi. Początek", "Pani od Polskiego" oraz "Dewajtis". Nowa atrakcja jaką jest "Filmowy skansen" pozwoli zwiedzić wszystkie miejsca, w których nagrywane były sceny do tych produkcji.

📢 Piotr Łojek Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty! Kim jest nowy szef naszych nauczycieli? W czwartek, 22 lutego odbył się konkurs Piotr Łojek, który jest obecnie dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w kieleckim ratuszu wygrał konkurs na stanowisko Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Do zajęcia tego ważnego stanowiska było ośmiu chętnych. Kim jest nowy szef naszych nauczycieli? Zobaczcie szczegóły. 📢 Totalna metamorfoza ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu. Pergole, parkingi i nowe rondo. Zobacz zdjęcia z budowy Asfalt, chodniki, parkingi, pergole - oto metamorfoza ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnobrzegu. Dawna płytówka prowadząca do siedzib wielu firm na etapie remontu straciła miano najgorszej drogi w mieście. Budowana jest od podstaw. W miejscu jej skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego już obowiązuje ruch okrężny. Droga łączy się rondem z obwodnicą Tarnobrzega. Zobacz postęp prac.

📢 Domy na sprzedaż w Szydłowcu i powiecie szydłowieckim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie szydłowieckim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Radomia. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia.

📢 Domy na sprzedaż w Zwoleniu i powiecie zwoleńskim. Jak wyglądają, jakie są ich ceny? W powiecie zwoleńskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Śladami Kargula i Pawlaka w Tokarni! Słynną wieś i płot z "Samych Swoich. Początek" można oglądać w Parku Etnograficznym "Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę" - tę kwestię znają chyba wszyscy. Tak się składa, że do słynnego "płota" podejść może każdy z nas, ponieważ stoi on w Parku Etnograficznym w podkieleckiej Tokarni. Ten element scenografii pozostał po zdjęciach do prequela kultowej trylogii - "Sami Swoi Początek". To jednak nie wszystko. Zobaczcie, jak wygląda wieś Krużewniki, w którą zmieniła się Tokarnia. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 10 liderek na Północnym Podkarpaciu. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Byliśmy na wszystkich balach na Północnym Podkarpaciu, gdzie zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. Głosowanie trwa do czwartku, 29 lutego do godziny 21. Oto ranking TOP 10 liderek.

📢 Oto miasta, które najszybciej się wyludniają w regionie radomskim. W niektóre dane aż trudno uwierzyć - 22.02.2022 Trudno w to uwierzyć, ale miasta w regionie radomskim wyludniają się bardzo szybko. Przeanalizowaliśmy dane z lat 2002 - 2021. Co ciekawe, w województwie mazowieckim liczba mieszkańców wzrosła o ponad pięć procent. Nasz region to jednak inna bajka. Tylko w trzech miastach liczba stale rośnie. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki są zatrważające.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" znowu razem. Kandydatki Artura zachwycone Pałacem Odrowążów: "Na chwilę przeniosłam się do raju" Od zakończenia dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy. Udział w tym popularnym programie wzięła między innymi Blanka Świercz z Szydłowca, która była kandydatką Artura z Mazowsza. Została nawet zaproszona przez niego do gospodarstwa. Tam poznała Sarę z Warszawy, z którą jak się potem okazało bardzo się zaprzyjaźniła. Blanka nawet przyznała, że jest dla niej jak siostra. Obie panie spotykają się dość regularnie, co relacjonują na Instagramie. Teraz pochwaliły się zdjęciami z wycieczki do Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Zobaczcie, jak spędzały czas. 📢 Wojewoda z wizytą w Busku. Spotkał się z sympatykami i działaczami Platformy Obywatelskiej Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk odwiedził we wtorek, 20 lutego Busko-Zdrój, gdzie spotkał się z sympatykami oraz lokalnymi strukturami Koalicji Obywatelskiej, a także kandydatami w nadchodzących wyborach samorządowych. Wspomniał, że to jedno z pierwszych jego spotkań z mieszkańcami regionu po nominacji na stanowisko.

📢 Wybory 2024. Koalicja Obywatelska zawalczy o władzę w Skarżysku-Kamiennej i powiecie skarżyskim. Na prezydenta Jarosław Niziołek Wybory samorządowe 2024. W środę, 21 lutego w Skarżysku-Kamiennej oficjalnie zaprezentowano liderów list Koalicji Obywatelskiej, którzy będą kandydować w kwietniu do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, Rady Powiatu Skarżyskiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Podczas konferencji poznaliśmy też bliżej kandydata na prezydenta - Jarosława Niziołka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach. 📢 Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznajcie je! W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Prezentujemy kandydatki do tytułu Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego z regionu radomskiego, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówek 2024 w powiecie ostrowieckim. Te stylizacje zachwyciły na balach. Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w powiecie ostrowieckim dobiegł końca. Przyglądamy się, jakie trendy obowiązywały w tym roku. Jakie sukienki były modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się w powiecie ostrowieckim. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznaj je, liczą na nasze wsparcie W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. O tytuł ubiega się 117 kandydatek, 7 z nich pochodzi z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Oto najpiękniejsze kreacje na studniówkach 2024 w Starachowicach. Maturzystki wyglądały w nich zjawiskowo! Sezon studniówkowy w Starachowicach dobiegł końca. W ostatni weekend odbyły się już ostatnie bale w regionie. Każda ze studniówek była wyjątkowym wydarzeniem, dlatego zarówno panie, jak i panowie zadbali o każdy szczegół swojego ubioru. Zobacz najpiękniejsze kreacje maturzystek ze studniówek 2024 w Starachowicach.

📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

📢 Zmarła Ewelina Bień. Była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i działaczka społeczna miała zaledwie 40 lat W sobotę, 17 lutego dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Zmarła Ewelina Bień, działaczka społeczna, była radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014 - 2018. Miała zaledwie 40 lat. Osierociła małego synka. Pochodziła z miejscowości Zielonka w powiecie opatowskim. W ostatnim czasie mieszkała w Kielcach. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia. 📢 Niesamowity apartamentowiec, kaskadowy i dwusegmentowy powstanie przy Alei Solidarności w Kielcach W rejonie skrzyżowania alei Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach, na działce po dawnym salonie samochodowym ma powstać dwusegmentowy wieżowiec z mieszkaniami i lokalami usługowymi. LUXURY POINT tak będzie się nazywała ta inwestycja.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!