Prasówka 25.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Radomski Czerwiec Wolności 2024. Historię zakładów Radoskór oglądano w towarzystwie byłych pracowników zakładów”?

Prasówka 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radomski Czerwiec Wolności 2024. Historię zakładów Radoskór oglądano w towarzystwie byłych pracowników zakładów W ramach obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca '76 "Zaczęło się w Radomiu" zorganizowano w poniedziałek, 24 czerwca oprowadzanie kuratorskie po wystawie Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Radoskór” 1959-1999 w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Gośćmi specjalnymi byli pracownicy zakładów, w tym widoczni na prezentowanych zdjęciach.

📢 Diecezja Sandomierska ma pięciu nowych księży! Przyjęli w Sandomierzu święcenia z rąk biskupa Krzysztofa Nitkiewicza W Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, 5 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. 📢 Partnerzy i inwestorzy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozmawiali o rozwoju i wyzwaniach. Liderzy zostali wyróżnieni. Zdjęcia Na dorocznym spotkaniu z inwestorami i partnerami Agencja Rozwoju Przemysłu zarządzająca Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro - Park Wisłosan podsumowała wyniki działalności przedsiębiorców. Wręczono także specjalne statuetki.

Prasówka 25.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 25 czerwca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 25.06.2024 Horoskop dzienny na wtorek 25 czerwca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 25.06.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Noc Świętojańska nad Czarną w Staszowie. Było mnóstwo atrakcji, wianki i szalona zabawa na potańcówce W niedzielę, 23 czerwca w Staszowie odbyła się Noc Świętojańska nad Czarną. Było puszczanie wianków, szalona zabawa na potańcówce i mnóstwo innych atrakcji.

📢 Uczniowie tarnobrzeskiej "Budowlanki" zakończyli rok szkolny 2023/2024. Zobacz zdjęcia z uroczystego apelu i z klas Uczniowie Zespołu Szkół numer 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu, podobnie jak uczniowie innych szkół, w piątek oficjalnie zakończyli rok szkolny 2023/2024. Wszyscy otrzymali świadectwa, a niektórzy dodatkowo dyplomy i gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce lub aktywność w szkolnej społeczności. 📢 Piłkarski jubileusz w Gorzycach. Drużyna oldboyów świętowała 25 lat działalności. Z tej okazji rozegrano turniej. Zobacz zdjęcia Pod znakiem sportowych emocji i wspomnień upłynął weekend w Gorzycach, gdzie rozegrano międzywojewódzki turniej piłki nożnej o puchar wójta gminy z okazji 25-lecia drużyny Oldboys Gorzyce. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego wydarzenia!

📢 20 tysięcy ludzi w weekend odwiedziło Mubi Dub It Tuning Festival! Mnóstwo atrakcji przyciągnęło tłumy Ponad pół tysiąca samochodów, w tym warty 5,5 miliona złotych Rolls Royce, znane z wyścigów na torze Lamborghini Super Trofeo, Bentley Continental GT, czy czy replika Mitsubishi Lancera EVO z filmu Szybcy i Wściekli Tokio Drift zawitało do Targów Kielce na Mubi Dub It Tuning Festival. Wydarzenie przez dwa dni odwiedziło około 20 tysięcy ludzi z Polski i innych krajów Europy. 📢 Setne urodziny Leona Walerona z Potoku Wielkiego. Piękne urodziny w Potockim Dworze Wyjątkowy jubileusz setnych urodzin w piątek, 21 czerwca, uczcił Leon Waleron zamieszkały w Potoku Wielkim, w gminie Jędrzejów. Tą piękną i niecodzienną okazję uczcił on w gronie swojej rodziny i przedstawicieli władz gminy w restauracji Potocki Dwór.

📢 Restauracja Bleik w Radomiu przygotowała dania i desery rodem z PRL. To w ramach obchodów Radomskiego Czerwca. Zobacz zdjęcia i wideo Do 30 czerwca mieszkańcy Radomia mają okazję spróbować dań rodem z PRL według sprawdzonych receptur. Potrawy przygotowała, między innymi, Restauracja Bleik. To wszystko w ramach akcji organizowanej z okazji obchodów Radomskiego Czerwca '76.

📢 12. Piknik Rycerski i Gala Kryształowego Berła w Ossolinie. Daniel Olbrychski i Piotr Pręgowski zrobili show Piknik Rycerski i Gala Kryształowego Berła odbyły się w niedzielę w Ossolinie. Gośćmi honorowymi byli znani aktorzy - Daniel Olbrychski i Piotr Pręgowski. 📢 Wypadek w Połańcu. Włos od tragedii. Cudem nie doszło do czołówki Kierowca ciężarowego volvo, by uniknąć czołowego zderzenia z oplem, który nagle pojawił się na jego pasie, zjechał na pas przeciwległy. Wtedy zobaczył, jak kierowca osobówki wraca na swój pas… Do wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie w Połańcu.

📢 Aneta Mróz, sołtys Śniadki w gminie Bodzentyn najlepsza na Krajowym Turnieju Sołtysów w Wąchocku. Nagrodą czerwony skuter W miniony weekend, 22 i 23 czerwca w Wąchocku odbywał Krajowy Turniej Sołtysów "Sołtys-Wąchock 2024". Wśród kilkudziesięciu sołtysów, którzy brali udział w przeróżnych zmaganiach, między innymi zwijaniu asfaltu nocą, najlepszą okazała się Aneta Mróz – sołtys Śniadki w gminie Bodzentyn. Nagrodą dla zwyciężczyni był czerwony skuter, którym - jak obiecuje, będzie przemierzać swoje sołectwo. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 24.Dni Sycyny. Bieg, koncerty, taniec, pyszne jedzenie i tradycyjna potańcówka. Zobaczcie co się działo W niedzielę 16 czerwca odbyły się 24.Dni Sycyny - wydarzenie pełne kultury, muzyki i wspólnego świętowanie. Spotkanie zgromadziło mieszkańców i gości na całodniowych obchodach, które obejmowały bieg, koncerty, występy zespołów oraz tradycyjną potańcówkę. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Po kultowe żołądki drobiowe na giełdzie w Miedzianej Górze ustawiają się kolejki! Czy właściciele mają sekretny przepis? Zobacz film Każdej niedzieli na giełdzie w Miedzianej Górze pojawiają się tłumy mieszkańców z całego województwa. Za każdym razem imponująca kolejka ustawia się również do działającej tam Małej Gastronomii, która serwuje kultowe żołądki drobiowe. Lokal działa od 1992 roku, czyli już 32 lata. Czy jest specjalny przepis, który gwarantuje sukces tej potrawie? Zobacz film.

📢 "„Absolwent na 6" - po raz kolejny nagrodzono uczniów ze Skarżyska-Kamiennej. Mają najlepsze oceny i wyniki, są wielką nadzieją dla miasta Każdego roku wybitnie uzdolnieni uczniowie, kończący naukę w szkołach podstawowych w Skarżysku-Kamiennej, wyróżniani są prestiżowym tytułem „Absolwent na 6”. W tym roku do elitarnego grona uhonorowanych tym tytułem dołączyła kolejna grupa absolwentów podstawówek. Poznaliśmy ich 19 czerwca w czasie uroczystej gali podsumowującej mijający rok szkolny. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Noc Świętojańska na włoszczowskim Klekocie. Roztańczona zabawa nad zalewem. Zobaczcie zdjęcia i wideo Wspaniale udała się Noc Świętojańska na powitanie lata na zalewie Klekot w Łachowie w gminie Włoszczowa. Zabawa była wyśmienita. 📢 Zespół Mazowsze w Siennie. To był zachwycający koncert. Zobaczcie zdjęcia i filmy W niedziele w Siennie odbył się magiczny koncert. Wystąpił zespół Mazowsze z koncertem "Kalejdoskop Barw Polski". Publiczność była zachwycona.

📢 Nowa Dęba. Magiczna Noc Kupały u Lasowiaków - piękna tradycja i świetna zabawa. Było puszczanie wianków i teatr ognia - zobacz zdjęcia Było magicznie, z humorem i tradycją - Koło Gospodyń Wiejskich „Cyganianki” z Cyganów zaprosiło wszystkich chętnych w niedzielę, 23 czerwca nad Zalew w Nowej Dębie, gdzie po godzinie 19 rozpoczął się wieczór sobótkowy „Noc Kupały u Lasowiaków”.

📢 Kajaki górą! Prawie 100 osób wzięło udział w niedzielnym Świętojańskim Spływie po Nidzie Prawie 100 osób wzięło udział w organizowanym przez trenerkę Wioletę Jończyk i kajakarza Andrzeja Czaję wydarzeniu pod nazwą Świętojański Spływ. - To jak wiele osób wzięło udział w wydarzeniu pokazuje, że kajaki stają się coraz bardziej popularnym sportem - ocenia Wioleta Jończyk.

📢 Absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd województwa z absolutorium i wotum zaufania. Zobacz zapis transmisji W poniedziałek, 24 czerwca o godzinie 11 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach rozpoczęła się sesja absolutoryjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas której przedstawiony został Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2023 roku, radni udzielili Zarządowi Województwa wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu. 📢 W Gorzycach najlepsi uczniowie dostają atrakcyjne nagrody. Kto dostał rower od dyrektora? Rower o wartości dwóch tysięcy złotych, darmowa wycieczka dla 30 uczniów, stypendia, nagrody książkowe, płatne staże w okresie wakacyjnym – tak zakończył się rok szkolny w Zespole Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach (powiat tarnobrzeski). 📢 Noc Świętojańska nad jeziorem w Kozienicach. Był koncert zespołu Czarnina i widowiskowy pokaz tańca ognia. Zobacz zdjęcia Bardzo bogata w wydarzenia była Noc Świętojańska nad jeziorem w Kozienicach. Był koncert zespołu Czarnina, niesamowity pokaz teatru ognia, gry i zabawy dla dzieci, a przede wszystkim wspaniała atmosfera.

📢 Fentanyl w Kielcach! Pierwszy raz nasza policja zabezpieczyła ten środek. Śmiertelnie niebezpieczną substancję znaleziono u 16-latka Świętokrzyski kontrterrorysta w jednym z sklepów w Kielcach zatrzymał 16-latka podejrzanego o kradzież. W jego plecaku znalazł leki, w składzie których był fentanyl, śmiertelnie niebezpieczny opioid.

📢 Imieniny Pana Jana w Zwoleniu. Wielka impreza przyciągnęła mnóstwo ludzi. Gwiazdami zespoły Enej i Universe W niedzielę, 23 czerwca nad zalewem w Zwoleniu odbyła się wyjątkowa impreza - Imieniny Pana Jana. Przyciągnęła wielu mieszkańców i gości z dalszych części regionu. Gwiazdami wieczoru były zespoły Universe i Enej. Zobaczcie zdjęcia. 📢 I Międzydiecezjalny i Międzyparafialny Koncert Muzyki Religijnej i Folk Polo w Pełczyskach. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca, w Pełczyskach odbył się II Międzydiecezjalny i Międzyparafialny Koncert Muzyki Religijnej i Folk Polo "Kordian i nie tylko". Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Noc Świętojańska, Sobótka Gminna w Jedlińsku. Świetna zabawa i moc atrakcji. Zobacz zdjęcia Noc Świętojańska w Jedlińsku zgromadziła wielu chętnych, aby przeżyć ją wspólnie w ciekawych okolicznościach. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 15:00, a skończyło rozpaleniem tradycyjnego sobótkowego ogniska oraz koncertem i szaloną zabawą przy muzyce zespołu Żywioł. Zajrzyj do naszej fotogalerii, może i ciebie uchwyciliśmy na jednym ze zdjęć. 📢 Jubileuszowy XV Królewski Jarmark Pysznica 2024. Gwiazdami były zespoły Baciary i Pectus. Zobacz zdjęcia XV Królewski Jarmark zorganizowany został w Pysznicy w weekend, od 22 do 23 czerwca. Jest to cykliczna impreza plenerowa, której celem jest wykorzystanie zasobów lokalnej kultury i tradycji oraz aktywizacja społeczności.

📢 Ruszyło kąpielisko Piachy w Starachowicach. Z bardzo czystą wodą. W niedzielę wielu wypoczywających W sobotę 22 czerwca o godzinie 10 oficjalnie ruszyły starachowickie kąpieliska. W słoneczną, prawie upalną niedzielę 23 czerwca na starachowickim kąpielisku Piachy nie było tłoku. Można było dobrze wypocząć i wykąpać się w bardzo ciepłej wodzie.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce, jak plan filmu Szybcy i wściekli. Zobacz perełki tuningu Wyselekcjonowane perełki, które przyspieszają bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu można było oglądać w Targach Kielce. Były tu przeróbki zarówno zabytkowych Beetli, BMW, jak i nowiutkich Porsche, czy Nissanów GTR. 📢 Rozpoczęcie wakacji i Dzień Dziecka w Stromcu. Dużo maluchów bawiło się na festynie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca na boisku sportowym przy ulicy Radomskiej w Stromcu odbył się festyn z okazji rozpoczęcia wakacji i Dnia Dziecka.

📢 SUPERcary na Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Są warte miliony dolarów! Za nami 11 edycja Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz, jakie supercary przyciągały gości podczas festiwalu. Były takie perełki jak Lamborgini, Bentley, Rolls Royce, Ferrari, czy Chevrolet Corvette. Wartość tych wszystkich aut powala z nóg, bo przekracza miliony dolarów. 📢 Festyn rodzinny w Kozubowie. Byli goście z Francji. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca, w Kozubowie, w gminie Pińczów odbył się festyn rodzinny. Z mieszkańcami bawili się Beata Kita, zastępca burmistrza Pińczowa oraz Marcin Wojniak, starosta pińczowski. 📢 Fani motoryzacji z całej Polski na Mubi Dub It Tuning Festival. Tłumy w Targach Kielce w niedzielę Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

📢 Trwają pełne atrakcji Dni Miasta i Gminy Skalbmierz. Gwiazdą wieczoru zespół Poparzeni Kawą Trzy. Co było wcześniej? Zobaczcie zdjęcia Trwają Dni Miasta i Gminy Skalbmierz. Pięknym przyczynkiem do tego wydarzenia jest jubileusz 100-lecia Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz. To okazja, aby cieszyć się muzyką, historią i kulturą oraz wspólnie spędzonym czasem.

📢 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 we włoszczowskim "Staszicu". Zobaczcie zdjęcia W piątek, 21 czerwca, w Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2024/2024 w "Sikorskim" we Włoszczowie. Zobaczcie zdjęcia Zakończenie roku szkolnego 2023/24 I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie rozpoczęło się od Mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w szkołach w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia Nadszedł ostatni dzień szkoły i w piątek, 21 czerwca, rozpoczęły się gorące wakacje! Zanim jednak do tego doszło, uczniowie po raz ostatni wybrali się do szkoły, by odebrać swoje świadectwa, nagrody i podziękować wychowawcom za spędzony rok nauki w szkole. Tak było również w szkołach w gminie Włoszczowa. 📢 Rather Blues zagrał nad Jeziorem Tarnobrzeskim. To był pełen energii blues-rockowy koncert pod palmami. Zobacz zdjęcia Publiczność świetnie bawiła się na koncercie tarnobrzeskiego zespołu Rather Blues, który wystąpił na scenie pod palmami Wake Parku nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pasjonaci blues-rocka dostarczyli fanom energetycznej dawki muzyki i niezapomnianych emocji. Zobaczcie zdjęcia z letniego wieczoru. 📢 Mnóstwo ludzi wypoczywało nad zalewem w Cedzynie w niedzielę 23 czerwca. Zobacz zdjęcia W niedzielne popołudnie tłumy ludzi zjawiły się nad Zalewem Cedzyna, by wypoczywać i korzystać z licznych atrakcji. Rowerki wodne, skutery, łódki, jachty, siatkówka plażowa i wiele innych aktywności sprawiły, że czas spędzony nad zalewem był pełen radości i relaksu. Zobacz zdjęcia.

📢 Wakacje nad zalewem w Sielpi rozpoczęte! W niedziele wypoczywały tam prawdziwe tłumy. Zobacz zdjecia Co prawda pierwszy wakacyjny weekend nie rozpoczął się najlepiej. bo w sobotę pogoda nie dopisała, ale już niedziela pokazała, że wakacje nad zalewem w Sielpi można uznać za rozpoczęte. W wodzie, na plażach i restauracjach pełno było wczasowiczów i turystów. Tradycyjnie już, bardzo ciężko było znaleźć miejsce do parkowania samochodu. 📢 Noc Świętojańska nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Magiczne i piękne widowisko oczarowało publiczność. Zobacz zdjęcia Nad malowniczym Jeziorem Tarnobrzeskim obejrzeliśmy niezwykłe widowisko teatralno-muzyczne: Noc Świętojańska. To wyjątkowe wydarzenie łączy w sobie tradycje ludowe, magię letniej nocy oraz artystyczne interpretacje, tworząc niezapomnianą atmosferę pełną magii i tajemnicy. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Zjazd Sołtysów w Wąchocku. Sołtysem Roku w województwie został Stanisław Anioł z Leszczyn Sołtysi z całej Polski przyjechali do Wąchocka na 29. Zjazd Sołtysów organizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Wydarzenie trwa w Wąchocku dwa dni - sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca. W sobotę ogłoszony wyniki konkursu Sołtys Roku w Świętokrzyskiem.

📢 Groźny wypadek w gminie Skaryszew, w powiecie radomskim. Dachował samochód, pijany 25-letni kierowca BMW został ranny Fatalnie skończył się wypadek na drodze w gminie Skaryszew niedaleko Radomia. W niedzielę nad ranem 23 czerwca samochód marki BMW dachował, niszcząc po drodze ogrodzenie przy posesji. Ranny został młody kierowca, był nietrzeźwy. 📢 Ale tłumy w Targach Kielce! Super samochody i efektowne pokazy przyciągają na Mubi Dub It Tuning Festival Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób!

📢 Świętokrzyski Piknik Rodzinny w Szklanym Domu Ciekotach. Goście z całego województwa. Wspaniała zabawa i integracja Rodziny adopcyjne oraz zawodowe z terenu województwa świętokrzyskiego integrowały się na pikniku w Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" w Ciekotach. Po raz kolejny blisko pół tysiąca rodzin wspólnie z dziećmi spotkało się, by razem spędzić czas.

📢 Mnóstwo samochodów na giełdzie w Miedzianej Górze. Modele w różnych cenach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 23 czerwca, na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie pojawili się sprzedawcy samochodów. Tym razem wybór był naprawdę duży, więc i kupujących nie zabrakło. Zobaczcie jakie auta i za ile można tu było kupić. 📢 Owoce i warzywa na targowisku w Wierzbicy w niedzielę 23 czerwca. Czereśnie, pomidory, ogórki, borówki - co jeszcze? Na targowisku w okolicach stadionu Orła Wierzbica i sąsiednich uliczkach Wierzbicy pod Radomiem oferowano w niedzielę 23 czerwca niemal wszystko. Były warzywa, owoce. Ceny warzyw były zbliżone do tych, na targowiskach w Radomiu, czy Pionkach. Zobacz zdjęcia.

📢 Trzecia wycieczka rowerowa z cyklu "Jazda z miasta!". Uczestnicy wybrali się z Radomia do Królewskich Źródeł. Zobacz zdjęcia Kolejna wycieczka z cyklu "Jazda z miasta!" wystartowała w niedzielę 23 czerwca. Tym razem cykliści udali się z Radomia do Rezerwatu Królewskie Źródła.

📢 Sobótki 2024 w Chrobrzu. Wielu mieszkańców świetnie bawiło się nad Nidą. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca, w przystani kajakowej w Chrobrzu mieszkańcy bawili się podczas tradycyjnych sobótek. Na scenie odbywały się koncerty, regionalne potrawy przygotowały koła gospodyń wiejskich. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Świetna zabawa na koncercie grupy PRO8L3M Wśród dymu i świateł, na Festiwalu Tuningu Dub It w Kielcach, PRO8L3M, jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów na polskiej scenie muzycznej, świętował swoje dziesięciolecie. Oskar i Piotr, tworzący ten wyjątkowy zespół, nie tylko zaprezentowali swoje największe hity, ale również podzielili się swoją pasją do motoryzacji. Zobaczcie.

📢 Najazd "Maluchów" i zabytkowych samochodów na Mubi Dub It Tuning Festival Kielcach. Zobacz i poznaj najciekawsze Mubi Dub it Tuning Festival 2024 rozpoczął się w Targach Kielce. W programie niesamowite pokazy driftu, super samochody i znani goście. 22 czerwca oprócz zmodyfikowanych pojazdów, na odwiedzających czekały także zabytkowe samochody i najazd klasycznych Fiatów 126p. Miłośnicy popularnego "malucha" mieli widowiskowy widok. Zobacz zdjęcia.

📢 Gala Biznes Boxing Polska w Radomiu. Tłumy na widowni i świetne show w ringu. Zobacz zdjęcia Po raz pierwszy w Radomiu zorganizowano Galę Biznes Boxing Polska. W ringu zamiast zawodowych bokserów zobaczyliśmy tych, którzy chcieli się sprawdzić, na co dzień pracują, prowadzą swoje firmy. Celem tej imprezy było wsparcie fundacji "Krwawy Sport". 📢 Gorąca Noc Świętojańska w gminie Pniewy. Publiczność porwał koncert Kasi Kowalskiej, a także zespołu Weekend. Zobacz zdjęcia To był niezapomniany wieczór. W sobotę, 22 czerwca nad zalewem w Osieczku, w gminie Pniewy, odbyła się coroczna "Noc Świętojańska". Zebrana publiczność pod sceną rozruszała Kasia Kowalska i zespół Weekend. 📢 Magamoc Piekoszowa 2024. Tłumy mieszkańców i znakomita zabawa! Zobacz zdjęcia To druga edycja imprezy, która w ubiegłym roku przyciągnęła tłumy ludzi. Megamoc Piekoszowa i tym razem cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W sobotę, 22 czerwca na placu przed Zakładem Usług Komunalnych w Piekoszowie bawili się młodsi i starsi mieszkańcy gminy, a także goście z dalszej okolicy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Megamoc Piekoszowa 2024. Miły Pan rozgrzał publiczność! Szaleństwo pod sceną. Zobacz zdjęcia Miły Pan był gwiazdą drugiej edycji Megamocy Piekoszowa. Impreza po raz kolejny cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a wielu mieszkańców gminy i nie tylko przybyło specjalnie na wieczorny koncert. I nie pożałowali, bo zabawa była znakomita. Zobaczcie zdjęcia.

📢 GKS Zio-Max Nowiny świętował 50-lecie istnienia. Było mnóstwo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 22 czerwca, w kompleksie klubu zlokalizowanym przy ulicy Perłowej 1, odbyły się uroczyste obchody 50-lecia GKS Nowiny. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. 📢 Niesamowita impreza urodzinowa w Hotelu Binkowski w Kielcach! Wspaniała zabawa w rytm przebojów Abby i...wyjątkowy prezent od żon jubilatów Poznali się i zaprzyjaźnili trzydzieści pięć lat temu w Technikum Budowlanym przy ulicy Zgody w Kielcach, w sobotę, 22 czerwca wspólnie urządzili pięćdziesiąte urodziny! W imprezie organizowanej w Hotelu Binkowski w Kielcach uczestniczyło blisko 400 osób, zabawa była rewelacyjna, wszyscy wirowali w tańcu w rytm hitów zespołu Abba. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rowerowy Rajd Rowerowy ścieżkami Jana Moskwy po powiecie pińczowskim 2024. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca, Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie zaprosił wszystkich na IX Rodzinny Rajd Ścieżkami Jana Moskwy po powiecie pińczowskim. Chętnych do rowerowych szaleństw nie brakowało! 📢 Kąpielisko nad jeziorem w Kozienicach rozpoczęło letni sezon wypoczynkowy. Pierwsi chętni wskoczyli do wody. Zobacz zdjęcia W sobotę 22 czerwca rozpoczął się letni sezon kąpieliska nad Jeziorem Kozienickim w Ośrodku Wypoczynkowym Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, który potrwa do 1 września. Mimo kiepskiej pogody przed południem, po południu pojawili się pierwsi chętni do zabawy i wypoczynku. 📢 Mistrzowie Motoryzacji 2024. Wielka Gala finałowa plebiscytu Polska Press Grupy za nami. Poznaj laureatów, zobacz zdjęcia Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii!

📢 Lasowiacka Sobótka w Tarnobrzegu. Seniorzy przypomnieli, jak dawniej bawiono się w Noc Świętojańską - zobaczcie zdjęcia Lasowiacka Sobótka - to tytuł inscenizacji Nocy Świętojańskiej, którą w sobotę 22 czerwca na placu Antoniego Surowieckiego w Tarnobrzegu zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Lasowiacka Nuta oraz Tarnobrzeskiego Centrum Seniora. W wydarzeniu aktywny udział wzięli seniorzy i seniorki, którzy śpiewem i tańcem przypomnieli dawne zwyczaje związane z pogańską Nocą Kupały i chrześcijańską Nocą Świętojańską. 📢 II Bogoryjski Festiwal Nocy Sobótkowej pełen magii. Było mnóstwo atrakcji W piątek, 21 czerwca nad Zalewem Buczyna w Bogorii odbył się II Bogoryjski Festiwal Nocy Sobótkowej. Za dnia, kiedy słońce jeszcze otulało mieniące się wody, dziewczęta wzięły udział w warsztatach wicia wianków, które później zostały ocenione w konkursie. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Widowiskowe pokazy i tłumy ludzi Niesamowita atmosfera panuje w Targach Kielce, gdzie w sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Przy dźwiękach energetycznej muzyki pasjonaci oglądają ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Są widowiskowe pokazy driftu, luksusowe samochody i klasyki. W Kielcach goszczą fani motoryzacji z całej Polski.

📢 Handel na giełdzie w Sandomierzu w targową sobotę 22 czerwca. Zobacz na zdjęciach, co tym razem można było kupić W sobotę 22 czerwca giełda w Sandomierzu tętniła życiem od wczesnych godzin porannych, przyciągając mieszkańców całego regionu. Mnóstwo osób wybrało się tutaj po warzywa, owoce, rośliny, żywność, ubrania, obuwie, meble ogrodowe, rowery, rzeczy z drugiej ręki i towary wszelkiej maści. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Weronika Nowak ze Starachowic, finalistka Miss Polski 2024 obchodziła 20 urodziny. Wkrótce powalczy o koronę najpiękniejszej Polki Weronika Nowak ze Starachowic reprezentuje województwo świętokrzyskie w finale Miss Polski 2024. Nasza piękna kandydatka w piątek, 14 czerwca obchodziła swoje 20 urodziny! Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kielecka Gala Disco Polo w Amfiteatrze Kadzielnia. Ale zabawa! Zobaczcie nowe zdjęcia Tłumy fanów disco polo zgromadziły się 21 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, aby bawić się przy hitach Zenka Martyniuka, Boys, Daj to Głośniej, Miłego Pana, Czadomana i Kordiana. Wieczór pełen muzyki, tańca i radości przyciągnął mnóstwo osób. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia.

📢 Kielecka Gala Disco Polo na Kadzielni. Świetna zabawa i tłumy ludzi. Zobaczcie zdjęcia Tłumy fanów disco polo zgromadziły się 21 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach, aby bawić się przy hitach Zenka Martyniuka, Boys, Daj to Głośniej, Miłego Pana, Czadomana i Kordiana. Wieczór pełen muzyki, tańca i radości pokazał, że disco polo nadal ma w Kielcach wielu fanów. Zobaczcie zdjęcia 📢 Euro 2024. Mecz Polska - Austria i żywiołowy doping w Tarnobrzeskiej Strefie Kibica. Zobacz zdjęcia Drugi mecz polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej rozgrywanych w Niemczech to znów ogromne emocje, które w piątkowe popołudnie udzieliły się również kibicom oglądającym mecz Polska - Austria na telebimie w Tarnobrzeskiej Strefie Kibica zorganizowanej na Stadionie Miejskim przy alei Niepodległości w Tarnobrzegu.

📢 Radomianie kibicowali Polsce w strefie kibica w restauracji PaTaThai. Zobacz zdjęcia Euro 2024 rozpoczęło się na dobre. Niektóre radomskie lokale przygotowały strefy kibica. Jedna z nich znajduje się w restauracji PaTaThai. Zobacz, jak kibicowali radomianie podczas meczu Polski z Austrią.

📢 Nowi księża proboszczowie i administratorzy w parafiach Diecezji Kieleckiej. Zobacz gdzie i jakie nastąpiły zmiany W czwartek 20 czerwca w Kurii Diecezjalnej w Kielcach poinformowano o zmianach personalnych. Decyzją Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego siedem parafii Diecezji Kieleckiej otrzymało nowych proboszczów. Zobaczcie wszystkie zmiany, jakie następują w Diecezji Kieleckiej. 📢 Duży ruch na piątkowym targu w Stalowej Woli. Ceny truskawek oszalały, królują czereśnie i ogórki. Zobacz zdjęcia oraz ceny warzyw i owoców Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 21 czerwca był duży. Sprzedających i kupujących nie brakowało, handlowaniu sprzyjała słoneczna pogoda i sezonowe owoce oraz początek lata. Tyle tylko, że ceny szarpią kieszenie klientów. Zobaczcie w galerii zdjęć.