Prasówka 25.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

Prasówka 25.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bożego Narodzenia czar. Oto jak wyglądały święta w epoce PRL-u. Pamiętacie te czasy? Święta w czasach PRL-u. Jak wyglądało Boże Narodzenie w Polsce za czasów komuny? Zabieramy Was w sentymentalną podróż do przeszłości. Niejednemu na pewno zakręci się łezka w oku.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, śmieszne, krótkie, świąteczne SMS. Wierszyki na Boże Narodzenie. Życzenia na messengera Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki, życzenia na święta. Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE. Wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie. Chcesz wysłać świąteczny SMS z życzeniami do znajomych lub rodziny? Życzenia na Boże Narodzenie mogą być krótkie i śmieszne albo długie i oryginalne. Wierszyk lub cytat? Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

📢 12. Wigilijny bieg dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. Aktywny i charytatywny początek świętowania. Zobacz zdjęcia i wideo W niedzielny poranek grupa aktywnych mieszkańców Tarnobrzega i okolic wystartowała w Wigilijnym Biegu dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego. Była to już dwunasta edycja sportowo - towarzyskiej imprezy, która oprócz przedświątecznego rozruchu ma też cel charytatywny. Biegacze przekazali datki na wsparcie potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt "U Machowiaków" w Tarnobrzegu. 📢 Zwierzęta z Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w Wigilię przemówią ludzkim głosem! Zobaczcie wideo i zdjęcia z pięknej, żywej szopki W Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w gminie Morawica możemy oglądać żywą szopkę. Znajdują się w niej figury świętej rodziny oraz kilka zwierząt, które jak zapowiada właściciel Paweł Zawadzki w Wigilię przemówią ludzkim głosem. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Zimowa giełda piłkarska. Pierwsze zmiany w klubach regionu radomskiego Zakończyła się runda jesienna, a wraz z tym rozpoczęło się poszukiwanie wzmocnień w klubach regionu radomskiego. Na razie niewiele jest oficjalnych informacji, bo okienko transferowe jest jeszcze zamknięte. 📢 Tak znani ze Świętokrzyskiego świętują Boże Narodzenie. Niezwykłe tradycje Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas wyjątkowy czas w gronie najbliższych, spotkania z rodziną i chwila wytchnienia. Niektórzy mają jednak dość nietypowe sposoby ich spędzania. O to, jak spędzają tegoroczne święta, zapytaliśmy znanych osoby ze Świętokrzyskiego. 📢 Trener Talant Dujszebajew z Industrii Kielce Boże Narodzenie spędzi z rodziną w Hiszpanii. W Polsce poznał tradycję dzielenia się opłatkiem Trener Industrii Kielce Talant Dujszebajew już prawie 10 lat pracuje w Kielcach. Ściągnął go ówczesny prezes Bertus Servaas. Jak wspomina swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia w Kielcach? -U was jest piękna tradycja łamania się opłatkiem. Dla wielu z nas to była nowość, nigdy się z tym nie spotkaliśmy - mówi szkoleniowiec mistrza Polski.

📢 W Sokolnikach w wigilijną noc dachował samochód. Kierowcy poszukiwali policjanci z psem tropiącym. Zobaczcie zdjęcia Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą, auto uderzyło w ogrodzenie prywatnej posesji a następnie dachowało. Kierowca oddalił się z miejsca przed przyjazdem służb. Do tego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (23 na 24 grudnia) w Sokolnikach, w gminie Gorzyce (powiat tarnobrzeski). 📢 Piękna przedświąteczna akcja dla podopiecznych Stowarzyszenia Z Nami Raźniej zorganizowana ze studiem fryzjerskim Elf w Kielcach Stowarzyszenie Z Nami Raźniej z Kielc tradycyjnie już zorganizowało przedświąteczną akcję dla swoich podopiecznych. Była wizyta w studiu fryzjerskim Elf, gdzie powstały piękne fryzury, ale również pyszny poczęstunek, prezenty i życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.

📢 Nocne dachowanie w Radkowicach koło Kielc. Cztery osoby uciekły Nocna kraksa w Radkowicach w gminie Chęciny. Na miejscu policjanci zastali tylko opla na dachu. Kierowca i pasażerowie zniknęli jak sen złoty.

📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 Stłuczki i korki spowodowane opadami śniegu, a potem marznącym błotem pośniegowym w regionie radomskim Opady śniegu, a następnie zamarzanie błota pośniegowego spowodowały w sobotę wieczorem, 23 grudnia, że w niektórych miejscach w regionie radomskim doszło do kolizji, były też korki. Najtrudniejszą sytuację zanotowano w powiecie grójeckim, gdzie były miejsca określane przez kierowców „szklanką”. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 24.12.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Piękna Salma Hayek w bikini! Ma 57 lat i idealne ciało. Nikt nie nosi kusych kostiumów tak jak ona. Wygląda bardzo seksownie 24.12.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Kielcach, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oto gotowe pomysły i wzory Przygotowaliśmy dla was propozycje najpiękniejszych życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, wzruszające, wesołe Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Ten niesamowity, przepełniony miłością i wyjątkową atmosferą czas to dla wielu jeden z najpiękniejszych momentów w roku. Okres ten kojarzy się nam z życzeniami, które wysyłamy i dostajemy od rodziny, przyjaciół i znajomych. Prezentujemy te najbardziej oryginalne, piękne, wzruszające i wesołe. 📢 Wzruszające życzenia świąteczne. Śmieszne i oryginalne wierszyki na Boże Narodzenie 2023. Pomysły, gotowe wzory Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie wzruszające życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość. 📢 Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe wierszyki na święta. Krótkie rymowanki, SMS Wesołe i śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2023. Wyślij kartkę na święta z zabawnymi życzeniami na Wigilię i Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania wesołe życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze życzenia, krótkie, wesołe rymowanki, zabawne wierszyki i śmieszne SMS. Wyślij je koniecznie znajomym w święta!

📢 Niebezpiecznie w Skarżysku. Samochód wypadł z drogi i omal nie uderzył w dom. Brakowało metra Groźny finał mogło mieć zdarzenie drogowe, do którego doszło w sobotę po południu na ulicy Kościelnej w Skarżysku. Samochód wypadł z drogi i omal nie uderzył w dom. Kierującej autem 31-letniej kobiecie nic się nie stało.

📢 Karaoke Bar w kieleckim Prosiaczku. Świetna zabawa w rytmach znanych hitów. A w nagrodę kaszanka Sobotnie wydarzenie przyciągnęło do kieleckiego Baru Prosiaczek wielu fanów śpiewu i dobrej zabawy. 22 grudnia o godzinie 21 rozpoczął się tam konkurs Karaoke Bar. Zwycięzca otrzymał 2 kilogramy swojskiej kiełbasy, w sam raz na święta. Gospodarzami wydarzenia byli Marcin Canton Piotrowski oraz Marcin Dziekański Dj Dziekan. 📢 Radosław Wasiak, trener SMS ZPRP I Kielce: Chcemy robić wszystko, by nasza reprezentacja wróciła do pierwszej dziesiątki w Europie Szczypiorniści SMS ZPRP I Kielce zakończyli jesienne zmagania w Lidze Centralnej na siódmym miejscu w tabeli. Zespół wielokrotnie pokonywał wyżej notowanych rywali i może zaliczyć ostatnie miesiące do udanych. "Chcemy robić wszystko, by nasza reprezentacja wróciła do pierwszej dziesiątki w Europie. Z tych chłopców będziemy mieli pożytek za 5-6 lat" - mówił Radosław Wasiak, dyrektor szkoły i trener drużyny.

📢 Długie kolejki za karpiem w Kielcach. W piątek i sobotę, wielu mieszkańców chciało kupić świeżą rybę Większość z nas nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji bez karpia. Ryba ta jest nieodłącznym elementem polskiej tradycji. Nic więc dziwnego, że każdy pragnie kupić jak najświeższą, smaczną rybę na kilkanaście godzin przed Wigilią. Już od piątku, 22 grudnia przed sklepami rybnymi ustawiały się długie kolejki za tym przysmakiem. Tak było między innymi przed sklepem rybnym przy ulicy Konopnickiej w Kielcach.

📢 Przedświąteczne, zakupowe szaleństwo w Galerii Echo w Kielcach. W sobotę, 23 grudnia sklepy i parkingi były pełne ludzi W sobotę, 23 grudnia niemal w każdym - mniejszym i większym sklepie w Galerii Echo w Kielcach, już od samego rana pojawiło się mnóstwo ludzi. Przedświąteczne, zakupowe szaleństwo trwa w najlepsze. Podobnie było na parkingu, gdzie już od piątku, kolejni przyjeżdżający klienci mieli kłopot z zaparkowaniem samochodu, bowiem wszystkie miejsca były zajęte. 📢 Zakupowy szał w Galerii Korona w Kielcach. W sobotę, 23 grudnia pojawiło się tu mnóstwo ludzi W sobotę, 23 grudnia także w Galerii Korona w Kielcach pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy korzystając z ostatnich godzin przed rozpoczęciem świąt Bożego Narodzenia, chcieli kupić potrzebne do potraw produkty i prezenty dla najbliższych. W wielu sklepach, a także przy wjeździe do galerii, zakupowy szał trwał w najlepsze już od samego rana.

📢 Przedświąteczne oblężenie supermarketów w Kielcach. Parkingi przed Auchan i Lidlami pełne samochodów Nie tylko Galeria Echo, Korona i Pasaż Świętokrzyski, przeżywały w przedświąteczną sobotę, 23 grudnia prawdziwe oblężenie. Na ostatnie zakupy mieszkańcy Kielc i regionu wybrali się również do większych i mniejszych supermarketów. Popołudniu, ciężko było znaleźć miejsce parkingowe przed hipermarketem Auchan przy ulicy Radomskiej oraz sklepami sieci Lidl czy Biedronka w Kielcach.

📢 Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę w Galerii Słonecznej w Radomiu. Mieszkańcy ruszyli do sklepów. Zobacz zdjęcia To już ostatnie chwile przed świętami Bożego Narodzenia. Mieszkańcy Radomia tłumnie ruszyli do sklepów czy galerii handlowych. Zakupy last minute to często konieczność, wynika z tempa życia i pośpiechu, bywa też, że... z zapominalstwa. Galeria Słoneczna w Radomiu w sobotę, 23 grudnia pełna była osób, które w ostatniej chwili chcą przygotować się do świąt.

📢 Spotkanie opłatkowe w Seminarium Duchownego w Sandomierzu W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło się spotkanie opłatkowe. Zorganizowaną z tej okazji wigilię poprzedziły uroczyste nieszpory w kaplicy seminaryjnej, którym przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Po zejściu do refektarza diakon odczytał Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Kielcach dobiega końca. Jeszcze w sobotę kielczanie kupowali upominki na kiermaszu Trwający od soboty, 16 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy w Kielcach, dobiega końca. Jeszcze w sobotę, 23 grudnia mieszkańcy mogli kupić na straganach piękne ozdoby na choinkę, swojskie jadło na świąteczny stół, czy jedyne w swoim rodzaju upominki dla najbliższych. 📢 Mnóstwo ludzi na zakupach w Pasażu Świętokrzyskim w Kielcach. Parking zapełniony po brzegi. W sobotę, 23 grudnia był szał Szał ostatnich, przedświątecznych zakupów nie ominął mieszkańców kieleckiego osiedla Ślichowice, ale również przejeżdżających czy pracujących w tej okolicy osób. W sobotę, 23 grudnia już od samego rana, znajdujący się w tej części miasta Pasaż Świętokrzyski, był pełen klientów. Każdy chciał zrobić ostatnie zakupy jeszcze przed zamknięciem.

📢 Loty z Radomia do Anglii, Norwegii i Holandii? Uruchomiono specjalną petycję, trwa zbiórka podpisów Przedświąteczny ścisk i tłok na polskich lotniskach, odwołane i opóźnione loty przywrócił temat uruchomienia połączeń „emigracji zarobkowej” z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Sympatycy lotniska Warszawa Radom zbierają podpisy pod petycją skierowaną do linii Wizz Air z prośbą o uruchomienie połączeń migracyjnych z Sadkowa.

📢 Wigilia dla samotnych i bezdomnych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Setki ubogich połamało się opłatkiem Tradycyjnie, tuż przed 24 grudnia, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach na kilka godzin zamienił w miejsce ciepłe i przyjazne najbardziej potrzebującym. W sobotę, 23 grudnia już po raz kolejny, odbyła się tu Wigilia dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Setki ludzi zjadło pyszny posiłek, wspólnie się pomodliło i połamało opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli kieleccy biskupi.

📢 Piłkarze Radomiaka Radom na wakacjach. Zawodnicy korzystają z przerwy między rundami. Zobacz, gdzie spędzają święta Bożego Narodzenia Ostatni mecz piłkarze Radomiaka Radom rozegrali na własnym stadionie z Lechem Poznań, w którym padł wynik remisowy 2:2. Podopieczni Macieja Kędziorka otrzymali trzy tygodnie wolnego. Do treningów wrócą 9 stycznia, dlatego już teraz wielu graczy wyjechało do innych krajów spędzić krótkie wakacje. Gdzie spędzają okres przedświąteczny i same święta? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Na bazarze w Sandomierzu ostatnie handlowanie przed świętami. Po co warto się wybrać na miejskie targowisko? Zobacz zdjęcia Mimo przenikliwego zimna potęgowanego przez silny wiatr, sporo osób w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, a zarazem w przedostatnią sobotę 2023 roku, już z samego rana wybrało się na bazar w Sandomierzu. To ostatnia doskonała okazja, by kupić rybę na wigilijny stół, susz na kompot czy żywą choinkę i ozdoby do powieszenia na niej, ale nie tylko.

📢 Enea Czarni Radom w debiucie trenera Waldo Kantora w Plus Lidze podejmują PGE Skrę Bełchatów. Śledź relację na bieżąco W przedświąteczną sobotę siatkarze Enea Czarnych Radom, po zażartym czterosetowym boju ulegli PGE GiEK Skrze Bełchatów. Komplet trzech oczek zdobyli podopieczni Andrea Gardiniego.

📢 Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są bajecznie pięknie. Zobacz zdjęcia Internautów Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są niesamowicie piękne. Tylko zobaczcie te zdjęcia świątecznych drzewek. Są tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne a każda z nich ma swój urok i tworzy w domu niezwykłą atmosferę. Twoje drzewko czeka na ubranie? Może któreś zdjęcie Cię zainspiruje? Na zdjęciach mieszkańców regionu znajdziesz dużo oryginalnych pomysłów. 📢 Świąteczne iluminacje w miastach w Świętokrzyskiem. Zabłysły choinki, jest mnóstwo ozdób. Czuć magię świąt Święta Bożego Narodzenia już za rogiem. Z tej okazji w wielu miastach województwa świętokrzyskiego rozbłysły świąteczne iluminacje, a gdzieniegdzie stanęły pięknie ozdobione choinki. Zobaczcie, jak się prezentują.

📢 Piękna szopka bożonarodzeniowa jest już w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Znajdują się w niej duże figury wykonane we Włoszech W Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego jest już piękna szopka betlejemska. - Nasza szopka od dwóch lat jest wykonana z dużych postaci włoskiej produkcji. Ustawili je nasi trzej nowicjusze. Jest postać Maryi, świętego Józefa, Dzieciątka w żłóbku jeszcze nie ma, zostanie przyniesione w uroczystej procesji o północy podczas Pasterki - mówi ojciec Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu. 📢 Spotkanie opłatkowe biegaczy z Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg. Z bardzo świąteczną atmosferą. Zobaczcie zdjęcia Młodsi i starsi zawodnicy Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg, w piątek 22 grudnia wieczorem zasiedli do wspólnego, wigilijnego stołu. Na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w sali Środowiskowego Domu Kultury towarzyszyli im sponsorzy, w tym prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Dotarła również kilkuosobowa delegacja zaprzyjaźnionego Stalowowolskiego Klubu Biegacza, na czele z prezesem Stanisławem Łańcuckim.

📢 Schudła już prawie 40 kilogramów! Kinga Zawodnik, pochodząca spod Kozienic gwiazda TVN Style, pokazała zdjęcia przed i po operacji Kinga Zawodnik znana z TVN Style postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat i blisko pół roku temu przeszła operację zmniejszenia żołądka. Teraz pochwaliła się efektami swojej metamorfozy. Schudła już ponad 38 kilogramów! Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniła. 📢 Koszmar Aldony Orman! Straciła wzrok, nie mogła mówić. Poruszające wyznanie aktorki w programie "Dzień Dobry TVN". Zobaczcie film i zdjęcia! Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Aktorka opowiedziała o swoich traumatycznych przeżyciach w programie "Dzień Dobry TVN". Wyznała, że miała wrażenie, że ból rozsadzi jej głowę od środka i dziękowała lekarzom za uratowanie jej życia. Zobaczcie film.

📢 Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk - jedyna taka rozmowa. Jaki jest na co dzień i prywatnie? Jak spędzi święta? Zobacz film i zdjęcia Mianowany w środę, 20 grudnia wojewodą świętokrzyskim Józef Bryk, powoli rozgaszcza się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Zobaczcie wywiad w którym po raz pierwszy mówi o swoich wrażeniach związanych z piastowanym stanowiskiem, ale także o życiu, rodzinie, planach na święta i o hobby, a jest ich dużo. Czy wiecie, że uwielbia Mazury i rocka, a szczególnie miło wspomina wakacyjną podróż do Kenii? Zobaczcie na wideo wyjątkowy wywiad z nowym wojewodą oraz specjalne - jego życzenia na święta dla wszystkich mieszkańców. 📢 Nowa stacja benzynowa Shell powstała przy ekspresowej S7 w Szewcach koło Kielc. W piątek 22 grudnia została otwarta W piątek, 22 grudnia, w Szewcach, w gminie Nowiny otwarto nową stację benzynową Shell. Stoi w tamtejszym w MOPie, czyli Miejscu Obsługi Podróżnych, przy drodze ekspresowej numer 7.

📢 Gigantyczna inwestycja w Hotelu Binkowski w Kielcach! Będzie klub nocny z restauracją, bawialnia, kino i inne atrakcje! Zobacz wizualizacje Właśnie otwarto ekskluzywną strefę spa w koronach drzew, a już szykuje się kolejna wielka inwestycja w Binkowski Resort w Kielcach. Właściciele zdradzili nam, że powstanie tu nowy klub nocny z restauracją, wyjątkowe sale bilardowe, zespół pomieszczeń dla najmłodszych oraz wydzielony klub dla nastolatków. Zobaczcie film oraz wizualizacje. 📢 Restauracja KFC i stacja paliw Shell w Szewcach przy ekspresowej "siódemce" otwarte. Było mnóstwo ludzi W piątek, 22 grudnia, w Szewcach, przy drodze ekspresowej numer 7 otwarto nową restaurację KFC. Pierwszego dnia zjawił się tłum klientów.

📢 Wyjątkowy mikołajkowo-wigilijny wieczór z Opatowską Akademią Futbolu. Był poczęstunek, prezenty i znakomici goście. Zobacz zdjęcia W poniedziałek 18 grudnia w hotelu Miodowy Młyn odbyła się kolacja mikołajkowo-wigilijna Opatowskiej Akademii Futbolu. Jej uczestnicy wspólnie zasiedli do stołu, złożyli sobie świąteczne życzenia, a młodzi adepci piłki nożnej otrzymali upominki wręczone przez Świętego Mikołaja.

📢 Wigilia Caritas w Sandomierzu dla ubogich i bezdomnych. Na wieczerzy spotkało się ponad 80 osób z diecezji sandomierskiej Uroczystą wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych i ubogich zorganizował Caritas Diecezji Sandomierskiej. Do świątecznego stołu zasiadło ponad 80 osób. Na spotkaniu gościł biskup Krzysztof Nitkiewicz i lokalni samorządowcy. Była wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd, życzenia, świąteczne potrawy i prezenty dla potrzebujących. 📢 Piękne jasełka w szkołach w Czarnolesie i Policznie. Uczniowie zachwycili niezwykłą oprawą. Zobacz zdjęcia W grudniu, gmina Policzna stała się świadkiem wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, które na długo zapadną w pamięci ich uczestników. Zespół Placówek Oświatowych w Czarnolesie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Policznie zorganizowały jasełka, które zachwyciły swoim pięknem, niezwykłą oprawą i obfitowały we wzruszające momenty. 📢 Transfery. Węgierski rozgrywający Dominik Mathe zawodnikiem Industrii Kielce. Do mistrza Polski trafi z Paris Saint-Germain Węgierski rozgrywający Dominik Mathe od 1 lipca 2024 roku będzie zawodnikiem Industrii Kielce. Węgier podpisał trzyletni kontrakt. W piątek w południe zawodnik Paris Saint-Germain został przedstawiony na konferencji prasowej w Hali Legionów, w której wzięli udział prezes klubu Magdalena Szczukiewicz i wiceprezes Paweł Papaj.

📢 Trwa budowa Centrum Sportowo–Szkoleniowego Radomiaka. Sprawdziliśmy aktualny przebieg prac. Zobacz zdjęcia Trwają intensywne oraz zaawansowane prace przy budowie Centrum Sportowo – Szkoleniowego Radomiaka na Koniówce w Radomiu. Układane jest między innymi system ogrzewania, pod kolejne naturalne boisko. Gotowe jest już też boisko pod balonem chroniącym przed zimową pogodą.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Radomia. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? (ZDJĘCIA) Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia. 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Zwoleniu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Zwoleniu? Zobacz zdjęcia!

📢 Wyjątkowe zdjęcia kibiców z meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock. W Hali Legionów na Świętej Wojnie był komplet publiczności Do ostatniego miejsca była wypełniona w środowy wieczór, 20 grudnia, Hala Legionów w Kielcach. W hitowym meczu Orlen Superligi Industria Kielce przegrała z Orlenem Wisłą Płock 28:29. 📢 Wzruszające spotkanie podopiecznych fundacji "Jesteśmy Blisko" we Włoszczowie. Rozmowy, kolędy i niezwykłe dobro. Film i zdjęcia To już tradycja, że podopieczni włoszczowskiej Fundacji "Jesteśmy Blisko" spotykają się co roku, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem na uroczystej kolacji, by wspólnie świętować, śpiewać kolędy i cieszyć się swoim towarzystwem. W środę, 20 grudnia w sali bankietowej Wilii Aromat pojawiło się blisko sto pięćdziesiąt osób, które otrzymały prezenty i specjalne bony zakupowe. Pewnym jest, że takiej atmosfery jak tu, nie ma nigdzie indziej. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Święta Wojna 2023. Byliście na emocjonującym meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów? Szukajcie się na zdjęciach Komplet kibiców obejrzał Świętą Wojnę, która w środowy wieczór, 20 grudnia, odbyła się w Hali Legionów. Industria Kielce zmierzyła się z Orlenem Wisłą Płock. Były ogromne emocje i fantastyczny doping kieleckich kibiców. Wkrótce więcej zdjęć. 📢 Wigilia Radomiaka. Zielona Rodzina spotkała się na opłatku. Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego wieczoru W środę 20 grudnia w hotelu Aviator zgromadziło się wielu gości, pracujących na rzecz grającego w PKO BP Ekstraklasie Radomiaka Radom. Obecni byli sponsorzy, przyjaciele oraz sympatycy klubu. Zobaczcie zdjęcia 📢 Budowa obwodnicy Lipska idzie pełną parą, ale możliwe są opóźnienia. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Cały czas trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu nieustannie działa ciężki sprzęt. Ma w tym miejscu powstać trasa o długości 6,4 kilometra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prac szacuje na ponad dziesięć procent. Łączny koszt prac to około 150 milionów złotych. Planowane zakończenie prac przewidziane jest w połowie 2024 roku, ale nie są wykluczone opóźnienia.

📢 Terytorialsi zostali mianowani na stopień kaprala. Uroczystość w klubie garnizonowym na Sadkowie. Zobaczcie zdjęcia W środę, 20 grudnia w klubie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odbyła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień podoficerski 20 żołnierzy z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 📢 Kasia z programu "Rolnik szuka żony" przerywa milczenie po rozstaniu z Tomkiem! Padły poruszające wyznania, para nie utrzymuje kontaktu Minął rok od zakończenia programu "Rolnik szuka żony" z udziałem pochodzącej ze Świętokrzyskiego Kasi Cecot, którą widzowie pokochali za jej naturalność, szczerość i wyjątkową skromność. 23–latka po rozstaniu z Tomkiem – rolnikiem z ubiegłorocznej edycji show usunęła się w cień, para w żaden sposób nie komentowała powodów swojego rozstania. Dziś, rok po zakończeniu emisji programu „Rolnik szuka żony”, Kasia przerwała milczenie. Czy żałuje udziału w programie? Czy jeśli mogłaby cofnąć czas to napisałaby list do Tomka oraz czy nadal jest singielką? Zobaczcie!

📢 Samochody na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę 17 grudnia. Był ogromny wybór, jakie marki i modele? Zobacz ceny i zdjęcia W niedzielę 17 grudnia na giełdzie w Miedzianej Górze tradycyjnie był bardzo duży ruch, nawet mimo brzydkiej pogody. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia kupujących przyciągnęły między innymi samochody, których wybór był naprawdę duży. Zobacz szczegóły. 📢 Pulchne i rumiane. Babcia zawsze robiła na wigilię. Oto przedwojenny przepis na wigilijne racuchy Drożdżowe racuchy są jedna ze słodkich potraw wigilijnych. W wielu domach są do dziś obowiązkowym przysmakiem na wigilijnym stole. Wypróbujcie przedwojenny przepis z którego wychodzą rumiana i puszyste.

📢 Giełda w Sandomierzu w pochmurną i wietrzną sobotę 7 października. Co można było upolować? Zobacz zdjęcia Wietrzny poranek skutecznie odstraszył zarówno sprzedających jak i kupujących, dlatego w sobotę 7 października sandomierskie targowisko nie było tłumnie oblegane. Niemniej można było kupić w promocyjnej cenie wiele nowych i używanych rzeczy, także tych z duszą. Po asortymencie, zwłaszcza na stoiskach odzieżowych widać było, że mamy jesień w pełni - sprzedawały się czapki, płaszcze, swetry i ciepłe buty.

📢 Tak mieszka i żyje Kasia Cerekwicka. Znana wokalistka właśnie kończy 43 lata! W swoim mieszkaniu zakochała się od pierwszego wejrzenia Katarzyna Cerekwicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w Polsce. Sławę zyskała przebojem "Na kolana", dzięki któremu zajęła drugie miejsce w koncercie Piosenka dla Europy 2006 oraz za który otrzymała Superjedynkę w kategorii „Przebój roku 2006” na 43. KFPP w Opolu. Kasia Cerekwicka 17 marca kończy 43 lata. Artystka mieszka w centrum Warszawy w 100 metrowym apartamencie. Całe mieszkanie jest urządzone w bieli. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak mieszka i żyje Katarzyna Cerekwiacka. 📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

