Prasówka 26.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tak zwana obwodnica Wąchocka powstaje od granic Skarżyska-Kamiennej do Starachowic w ciągu drogi krajowej numer 42. Połączy wygodną dwujezdniową trasę Starachowice ze Skarżyskiem. Na budowie trwają kolejne widowiskowe montaże konstrukcji.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Buski przedsiębiorca Dariusz Opozda postanowił pozwać do sądu swoją córkę, aktorkę Joannę Opozdę. Domaga się zadośćuczynienia za wypowiedzi, jakich Joanna Opozda udzieliła w mediach społecznościowych na jego temat. Zdaniem buskiego biznesmena celebrytka mija się z prawdą.

W czwartek, 25 stycznia podczas popołudniowej konferencji prasowej Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni, przedstawił kandydata ugrupowania oraz szerokiego porozumienia niezależnych środowisk, w wyborach na prezydenta Kielc. Jest nim prezes Stowarzyszenia, kielecki przedsiębiorca i radny Kamil Suchański. To pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta Kielc. Ugrupowanie przedstawiło także główne pomysły na rozwój Kielc. Kandydatowi podczas prezentacji towarzyszyła duża grupa wsparcia w której znalazło się wiele znanych w Kielcach osób - zobaczcie na zdjęciach. Poniżej też zapis transmisji z konferencji.

Sezon studniówkowy wystartował - przyglądamy się więc, jakie trendy obowiązują w tym roku. Jakie sukienki są modne? Jakie fasony i kolory? W naszej galerii zobaczcie zdjęcia kreacji ze studniówek, które odbyły się 20 stycznia. może któraś z nich Was zainspiruje. Zobaczcie zdjęcia.

Horoskop dzienny na piątek, 26 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 26.01.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Do skandalicznej sytuacji doszło w czwartek po południu 25 stycznia, gdy w Iłży został zaatakowany burmistrz Przemysław Burek. Jeden z mieszkańców Iłży zarzucił burmistrzowi, że ten pozwolił na zwiezienie odpadów na teren łąki jego dzieci. Atakujący mężczyzna obrzucił burmistrza jajami, a całe zajście nagrał komórką i opublikował w Internecie.

25 stycznia obchodziliśmy Dzień Gracza LOTTO. Z tej okazji przygotowaliśmy listę świętokrzyskich milionerów, czyli tych, którzy trafili popularną "szóstkę" w grze Lotto oraz takich, którzy osiągnęli co najmniej milionową wygraną w grze Eurojackpot. Jakie były największe wygrane i gdzie były osiągane?

To była ich noc! Podczas studniówki tegoroczni maturzyści z Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu bawili się fantastycznie. Parkiet był pełen, uczniowie tańczyli i śpiewali. Sił wystarczyło im na długie godziny. Mamy nowe zdjęcia ze studniówki.

Właściciele Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego rozszerzają ofertę. Poza częścią handlową, która działa nieprzerwanie będzie tam także część rozrywkowo - rekreacyjna z siłownią, czy skateparkiem. Budynek zmieni się z zewnątrz, ma być nowocześniejszy. To już nie będzie galeria, a Centrum Multivo. Wiemy, jak będzie wyglądała, zajrzyjcie do naszej galerii, są tam wizualizacje.

Ponad 150 tysięcy złotych trafiło do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za sprawą licytowanej od 24 lat zabytkowej skodzie octavia. W tym roku auto znów wraca pod młotek i można będzie o nie powalczyć w niedzielę, 28 stycznia, podczas 32. Finału Orkiestry w Pałacyku Zielińskiego. Zobaczcie zdjęcia i film.

Łyżka i Widelec, Pizza Hut, Archiwum, G2, MK Bowling, czy Thai & Roll - to tylko niektóre z klubów, czy restauracji, znanych przez każdego mieszkańca Radomia. Postanowiliśmy powspominać kluby i puby w Radomiu, które odeszły do historii

Takie niesamowite historie pisze życie. Dwaj ratownicy medyczni - bracia Piotr i Leszek Dulowie pochodzący z Jamnicy (powiat tarnobrzeski), jadąc w nocy z pacjentką karetką przez Dąbrowę Rzeczycką (powiat stalowowolski), dostrzegli ogień buchający z komina jednego z domów. Paliła się sadza, a to niestety często kończy się wybuchem pożaru domu. Ratownicy postanowili działać...

Wybory samorządowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Kto stanie do walki o fotel burmistrza Osieka? Kto nim zostanie? Znamy już trójkę kandydatów.

25 stycznia w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Sekretarki i Asystentki. I tym razem pomysłowością wykazali się internauci, którzy stworzyli masę zabawnych memów, których bohaterkami są właśnie sekretarki i asystentki. Oto najlepsze z nich.

W której gminie powiatu sandomierskiego dochodzi do największej ilości przestępstw? Prezentujemy dane w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przygotowaną przez policję, dotyczą roku 2023. Wskaźniki w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców.

W której gminie powiatu buskiego dochodzi do największej ilości przestępstw? Prezentujemy dane w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przygotowaną przez policję, dotyczą roku 2023. Wskaźniki w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców.

Kawalerki w Radomiu, które oferowane są przez mieszkańców naszego regionu na rynku wtórnym mogą zwrócić uwagę między innymi ze względu na lokalizację czy warunki mieszkalne, jakie tam panują. Niejednokrotnie daje się znaleźć tego typu lokum z umeblowaniem i wyposażeniem, co dla niektórych osób jest korzystnym rozwiązaniem. Wybraliśmy 10 mieszkań, które można nabyć. Ile trzeba zapłacić?

W której gminie powiatu jędrzejowskiego dochodzi do największej ilości przestępstw? Prezentujemy dane w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przygotowaną przez policję, dotyczą roku 2023. Wskaźniki w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców.

W której gminie powiatu staszowskiego dochodzi do największej ilości przestępstw? Prezentujemy dane w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przygotowaną przez policję, dotyczą roku 2023. Wskaźniki w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców.

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowy poranek, 24 stycznia w jednym z domów przy ulicy Warszawskiej w Kielcach. Mężczyzna znalazł ciało swojej partnerki, kobieta nie żyła. Strażacy potwierdzili w domu podwyższony poziom tlenku węgla.

Okres przygotowawczy przed rozgrywkami rundy wiosennej w pełni, a co za tym idzie - kolejne drużyny rozgrywają swoje mecze kontrolne. W środę, 24 stycznia, swój pierwszy sparing rozegrała IV-ligowa Pogoń Staszów. Jej rywalem w derbowym spotkaniu był trzecioligowiec - MKS Czarni Połaniec.

Wszyscy marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy, do swoich domów straszliwego pecha. Przedstawiamy rzeczy, których lepiej nie trzymać w mieszkaniu — grożą straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

Znana świętokrzyska seniorka Małgorzata Siemieniec, zaprezentuje się w najbliższym odcinku programu The Voice Senior. Kielczanka zaprasza przed telewizory w sobotę, 27 stycznia.

Horoskop dzienny na czwartek, 25 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 25.01.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

W Szpitalu świętego Leona w Opatowie uroczyście oddano do użytku oddział rehabilitacji, który przeszedł remont. Z usług oddziału rocznie, korzysta około 15 – 20 tysięcy pacjentów. Dzięki remontowi ta liczba może się zwiększyć.

W sobotę, 20 stycznia, swój bal studniówkowy mieli maturzyści Niepublicznego Technikum Zawodowego we Włoszczowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kielce.

W sobotę 20 stycznia, w Sali Bankietowej "Camelia" w miejscowości Lubachowy w gminie Moskorzew odbyła się studniówka I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Władysława Sikorskiego we Włoszczowie jest, że w poniedziałek po studniówce maturzyści w galowych strojach prezentują uczniom "Sikorskiego" poloneza i walce, które tańczyli podczas studniówki.

W środę, 24 stycznia od wczesnych godzin porannych rolnicy z powiatów opatowskiego i sandomierskiego blokowali ważne drogi w Opatowie i okolicy. W Opatowie zablokowane były ulice 1 Maja i Kilińskiego, co z kolei uniemożliwiało ruch na drodze krajowej numer 74, zablokowana była też droga krajowa numer 9 w miejscowości Okalina. To protest rolników, którzy blokując drogi mówią stanowcze nie polityce Unii Europejskiej. Utrudnienia zakończyły się około godziny 14.30.

Czarne, czerwone, bordowe, ale też różowe i błękitne sukienki królują na studniówkach w tym sezonie. Zobaczcie, jakie kreacje wybierają maturzystki. Wybraliśmy dla Was zdjęcia najładniejszych stylizacji na uroczysty bal.

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprosił we wtorek dziennikarzy na teren budowy dróg na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Drogi umożliwią szybki dojazd od Strefy do drogi szybkiego ruchu S19, z ominięciem Stalowej Woli.

W procesie emerytowanego księdza Stanisława K., któremu prokuratura zarzuca przywłaszczenie ponad 434 tysięcy złotych z konta parafii w Domostawie (powiat niżański), przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu we wtorek 23 stycznia zeznania złożył ekonom diecezjalny z Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. - Ja jedynie chcę, żeby parafia w Domostawie dostała swoje pieniądze - mówił świadek.

Niewiele klientów było we wtorek 23 stycznia w Przysusze ma targowisku przy stoiskach odzieżowych. Wszystko dlatego, że zimą spada zainteresowanie, ale i tak sporo mieszkańców Przysuchy i okolic ruszyło na targ. Handlarze, także przybysze z Bałkanów, ale i rodzimi kupcy – wszyscy oferowali ubrania nieraz w dość niskich cenach. Było w czym wybierać

Jak wyglądał Sandomierz 70 lat temu? Jak żyli mieszkańcy Sandomierza? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1954. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz?

Zobaczcie na zdjęciach, kto najlepiej bawił się na studniówkach w Świętokrzyskiem. Mamy dla Was porcję imprezowych zdjęć z parkietów. Maturzyści oddali się chwili zapomnienia i tańczyli do białego rana przy największych przebojach.

Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Świętokrzyskiem szukać będziemy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Mają szansę na wygraną? Zapraszamy do galerii.

Jak wyglądały Kozienice 60 lat temu? Jak żyli mieszkańcy Kozienic? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1964. Jak było kiedyś, jak wyglądały Kozienice?

Jak wyglądał Grójec 60 lat temu? Jak żyli grójczanie? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1964. Jak było kiedyś, jak wyglądał Grójec?