Prasówka 26.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 26.02: top 3 artykuły z wczoraj

W niedzielę 25 lutego Korona Kielce zremisowała u siebie z Legią Warszawa w meczu PKO BP Ekstraklasy. Emocje były na boisku i na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Zobaczcie trzecią część zdjęć!

📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol.

📢 Wybory 2024. Rafał Szymkiewicz rozpoczął kampanię w Piekoszowie i przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej. Zobacz zdjęcia Rafał Szymkiewicz w niedzielę, 25 lutego oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą na urząd burmistrza miasta i gminy Piekoszów. Podczas inauguracji obecni byli także kandydaci do Rady Miejskiej oraz popierający politycy i samorządowcy z Trzeciej Drogi, w tym poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.

Prasówka 26.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów z powiatu sandomierskiego. W niedzielę, 25 lutego w restauracji Sarmata w Sandomierzu odbyła się konwencja powiatowa Trzeciej Drogi czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, podczas której przedstawiono kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu oraz na wójtów i burmistrzów. Mocną reprezentację wśród kandydatów mają kobiety.

📢 Korona Kielce - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasa. Szaleństwo na trybunach! Byłeś? Szukaj się na zdjęciach Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa był prawdziwym hitem. Spotkanie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy skończyło się remisem 3:3 i trzymało w napięciu do końca, atmosfera na trybunach była niesamowita. Prawdziwe szaleństwo. Oto druga galeria zdjęć kibiców z tego meczu - teraz z trybun. 📢 XII Rekreacyjny Bieg Zimowy dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego i bieg w szortach Yeti Run. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W Tarnobrzegu w iście wiosennej aurze rozegrano w niedzielę XII Rekreacyjny Bieg Zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego połączony wspólnym startem z charytatywnym biegiem Yeti Run na budowę dziecięcego hospicjum. Impreza cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Uczestnicy pokonali ponad 10 kilometrów, niektórzy tylko w samych szortach. Na koniec chętni wskoczyli do zimnej wody.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce odwróciła losy spotkania i zremisowała z Legią Warszawa 3:3. Były duże emocje i wyjątkowa oprawa kibiców Ogromne emocje przeżyli w niedzielę kibice na Suzuki Arenie. Korona Kielce w 22 kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisowała z Legią Warszawa 3:3. Przegrywała 1:3, ale potrafiła odwrócić losy spotkania, doprowadzając do wyrównania. Podopieczni Kamila Kuzery zwłaszcza po przerwie pokazali się z bardzo dobrej strony i wywalczyli cenny remis. 📢 Transparenty na Suzuki Arenie przed meczem Korona Kielce - Legia Warszawa. Kibice "dziękują Dulnikowi, przepraszają za Wentę" Piłkarze Korony Kielce w hitowym meczu PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na Suzuki Arenie z Legią Warszawa. Mecz 22. kolejki rozpocznie się o godzinie 17.30 i obejrzy go komplet kibiców. Kibice Korony odnieśli się do ostatniej sytuacji - zaskakującego odwołania Piotra Dulnika z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Korony. Pierwsze dwa transparenty pojawiły się na trybunach jeszcze przed meczem.

📢 Zakupowe szaleństwo na Giełdzie Minerałów GeoExpo w Hali Legionów w Kielcach. W niedzielę przyszły tłumy ludzi Prawdziwe tłumy ludzi przyszły w niedzielę, 25 lutego na odbywającą się Hali Legionów w Kielcach Giełdę Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo. Wszyscy zachwycali się prezentowanymi tu przedmiotami, nie brakowało chętnych do zakupów. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ruszyła rozbiórka starej garbarni przy ulicy Warszawskiej w Radomiu. Wzbudza wiele emocji W ostatnich dniach ruszyła rozbiórka starej garbarni przy ulicy Warszawskiej w Radomiu. Od lat zabiegał o to prywatny właściciel tego obiektu, ale nie godził się na to między innymi Urząd Ochrony Zabytków. Jak widać prawdopodobnie teraz dostał już wszystkie zgody. Od razu rozgorzała dyskusja na temat tego co powstanie w tym miejscu. 📢 Wypadek w Pęchowie. Krajowa „dziewiątka” zablokowana. Motocyklista w szpitalu 57-letni motocyklista został ranny w wypadku, jaki wydarzył się w niedzielę przed godziną 14 na krajowej „dziewiątce” w Pęchowie w powiecie sandomierskim. Trasa była całkowicie zablokowana.

📢 Wiosna zawitała w Góry Pieprzowe, w Sandomierzu. Są już pierwsi mieszkańcy i turyści Słoneczna pogoda sprawiła, że w niedzielę, 25 lutego jedna z największych atrakcji turystycznych Sandomierza Góry Pieprzowe zapełniły się wypoczywającymi. Na tarasie widokowym pojawiło się wielu mieszkańców i turystów, którzy byli pod wrażeniem wypoczynku w lutowym słońcu. 📢 Wspaniała zabawa podczas Zimowego balu w staszowskim Ośrodku Kultury W sobotę, 24 lutego w Staszowskim Ośrodku Kultury odbył się Zimowy Bal z udziałem Rupherta i Rico. Dzieciaki poprzebierane w różne stroje brały udział w wielu konkursach i zabawach, jak pokazy długimi balonami, malowanie buzi i włosów, czy deszcze baniek mydlanych.

📢 XXXI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec. Zobacz zdjęcia W sobotę, 24 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu odbył się XXXI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec. Uczestnicy zawodów rywalizowali też w turnieju szachowym.

📢 Uroczysta przysięga żołnierzy na kieleckiej Bukowce. Ślubujących obserwowali wzruszeni bliscy W niedzielę, 25 lutego, na „Kieleckiej Bukówce” odbyła się uroczysta przysięga wojskowa finalizująca „Ferie z WOT”. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 40. żołnierzy Wojska Polskiego. Wspólnie z przysięgającymi stanęli żołnierze kończący szkolenie wyrównawcze oraz żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie było bardzo uroczyste, ślubujących żołnierzy ze wzruszeniem obserwowali ich bliscy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzej Dzięgi z posługi duszpasterskiej. W tle także pedofilia w Diecezji Sandomierskiej Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego, o czym poinformowała w sobotę Nuncjatura Apostolska w Polsce. Wcześniej ksiądz Andrzej Dzięga był biskupem, ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej. 📢 Wielkanoc i lany poniedziałek na giełdzie w Miedzianej Górze. Koszyczki, zajączki, kolorowe jajka i pistolety na wodę Na giełdzie w Miedzianej Górze zapachniało nie tylko wiosną, ale też zbliżającą się Wielkanocą. Na wielu stoiskach można już spotkać świąteczne ozdoby oraz akcesoria niezbędne do przygotowania i przystrojenia święconki. Nie brakował wszelkiej pistoletów na wodę i innego rodzaju psikawek.

📢 Wiosna na giełda w Miedzianej Górze. Zapełniła się autami na sprzedaż. Co oferowano? Na samochodowej giełdzie w miedzianej Górze w niedzielę, 25 lutego nie było ani aut luksusowych, ani tak zwanych rupieci. Najwięcej było samochodów, które można zaliczyć do tak zwanej przeciętnej półki cenowej. Królowały oczywiście auta niemieckie, ale japońskich też nie brakowało. 📢 Pilna konferencja prasowa dotycząca Korony Kielce. Nowy prezes Rady Nadzorczej Wojciech Chłopek pod ostrzałem pytań Pilna konferencja prasowa została zwołana na niedzielę, 25 lutego, w Urzędzie Miasta w Kielcach. Dotyczyła obecnej sytuacji w Koronie, która jest mocno napięta po czwartkowym odwołaniu Piotra Dulnika, przewodniczącego Radu Nadzorczej Korony Kielce. W konferencji wziął udział nowy przewodniczący Rady Nadzorczej, radca prawny Wojciech Chłopek. Zobacz zapis transmisji. 📢 Ależ tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Wiosenna pogoda przyciągnęła rzesze kupujących Takich tłumów na giełdzie w podkieleckiej Miedzianej Górze nie było już dawno. Wiosenna aura przyciągnęła do tego największego w regionie targowiska wielu kupujących. Zobacz, co działo tam się w niedzielę, 25 lutego.

📢 Nadbrygadier Andrzej Babiec nie jest już szefem podkarpackich strażaków. Generał z Tarnobrzega kończy służbę - zobacz zdjęcia Podczas uroczystego apelu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec zdał obowiązki oraz pożegnał się ze służbą. Ze służbą pożegnał się także zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Janusz Jabłoński. 📢 Kandydaci na burmistrza Magnuszewa w wyborach samorządowych 2024. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. W poniedziałek, 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Magnuszewa będzie pięciu kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście. 📢 Pożar w Sukowie. W okopconym wnętrzu znaleziono ciało mężczyzny Tragedia w podkieleckim Sukowie. W niedzielny poranek strażacy dostali sygnał o dymie wydobywającym się z jednego z domów. W środku znaleźli ciało mężczyzny.

📢 Zimowe Jezioro Aniołów. Weszli o świcie do Jeziora Tarnobrzeskiego, zbierając pieniądze na Hospicyjny Dom Aniołków. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób głównie z Podkarpacia, kilku powiatów świętokrzyskich i lubelskich, o świcie w niedzielę 25 lutego przy dźwiękach muzyki trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. To kolejna, tym razem zimowa odsłona Jeziora Aniołów, akcji charytatywnej mającej na celu zbiórkę funduszy na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie (powiat stalowowolski), czyli hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. 📢 Pierwszy w historii Kolumbijczyk podpisał kontrakt ze Świtem Ćmielów. Andres Kenier Renteria Mena ma wzmocnić siłę ofensywną Pierwszy w historii Kolumbijczyk podpisał kontrakt ze Świtem Ćmielów, który pod wodzą grającego trenera Marcina Dynarka przygotowuję się do rundy wiosennej w klasie okręgowej.

📢 Piękne, pierwsze dwa tegoroczne spektakle Misterium Męki Pańskiej, w sanktuarium Kałkowie W sobotę o 15.30 ruszyły doroczne przedstawienia Misterium Meki Pańskiej w sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie Godowie. Drugi spektakl był o 18.00. Na pierwszym spektaklu był komplet na widowni auli imienia Jana Pawła II.

📢 Setki osób uczestniczyły w Radomiu w akcji wyprowadzania na spacer psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zobacz zdjęcia Fantastyczna pogoda sprawiła, że w sobotę 24 lutego przed schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Radomiu zjawiły się setki osób. Wszystkie z ponad 350 psów wyszły na spacer, niektóre nawet kilka razy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Powiat Radomski wyróżnił młodych sportowców i trenerów. Publiczność zabawiał Adam Kszczot. Zobacz zdjęcia Władze Powiatu Radomskiego już po raz 15 zorganizowały Galę Mistrzów Sportu. Podczas niej wyróżniono sportowców w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody otrzymali również trenerzy, a także czołowe szkoły w powiecie. Nie zabrakło nagród specjalnych za wybitne sukcesy. Gwiazdą wieczoru był Adam Kszczot, wybitny lekkoatleta, obecnie uczestnik programu "Taniec z Gwiazdami". 📢 Baseny Tropikalne Binkowski Resort w Kielcach mają 3 lata. Wielka impreza na jubileusz. Gwiazdą Monika Lewczuk. Była szalona zabawa W piątek, 23 lutego, w ostatni weekend ferii świętokrzyskich trzecie urodziny obchodziły Baseny Tropikalne Binkowski Resort. Gwiazdą wieczoru była Monika Lewczuk. Zabawa była wspaniała - zobaczcie zdjęcia.

📢 Bal karnawałowy w gminie Gnojno. Była zbiórka pieniędzy dla chorego Olafka i hospicjum. Zobacz zdjęcia Wesoły bal karnawałowy odbył się w sobotę, 10 lutego w Gnojnie. Uczestnicy dopisali, a całej imprezie przyświecał szczytny cel - tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy zbierało pieniądze dla chorego Olafka oraz dla hospicjum.

📢 PreZero APR Radom grał półfinał z Victorią Świebodzice. Byłeś na emocjonującym final four? Znajdź się na zdjęciach Już dawno hala Uniwersytetu Radomskiego nie została zapełniona, tak jak podczas półfinałowego meczu Final Four Mistrzostw Polski Juniorek. Jeśli kibicowałeś młodym zawodniczkom PreZero APR-u i Victorii, to znajdź się na zdjęciach. Duża galeria z trybun.

📢 Ferie z WOT w Świętokrzyskiem. Uczestnicy już po egzaminie. Zobaczcie co się tam działo Tegoroczny projekt "Ferie z WOT" realizowany przez 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej udał się znakomicie. W piątek, 23 lutego 2024 roku ochotnicy szkolenia podstawowego z województwa świętokrzyskiego przystąpili do żołnierskiego egzaminu, tak zwanej „pętli taktycznej”. 📢 Kandydaci na burmistrza Sandomierza w wyborach samorządowych 2024. Jest ich czterech. Kim są, co robią? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku, w poniedziałek 12 lutego zakończyła się rejestracja komitetów wyborczych. Wygląda na to, że o stanowisko burmistrza Sandomierza będzie walczyć czterech kandydatów. Kim są, co robią? Prezentujemy ich w tym tekście.

📢 Śmiertelny wypadek w Koprzywnicy. Samochód dachował i przygniotło go drzewo Do śmiertelnego wypadku doszło w piątkowe popołudnie na krajowej trasie numer 79 w Koprzywnicy w powiecie sandomierskim. Samochód wypadł z drogi i dachował. Życia kierowcy nie udało się uratować. 📢 Wielka wygrana w Ekstra Pensji w Nowinach. Szczęśliwiec będzie dostawał 20 tysięcy złotych przez pięć lat Aż 20 tysięcy miesięcznie przez pięć lat będzie inkasował szczęśliwy właściciel kupony Ekstra Pensji wykupionego w podkieleckich Nowinach. W sumie daje to olbrzymią kwotę bliską pięciu milionom złotych. 📢 Protest rolników w gminie Morawica. Utrudnienia na drodze krajowej numer 73. Zobacz zdjęcia Trwa protest rolników. W piątek 23 lutego na drodze krajowej numer 73 blokują jeden pas ruchu na odcinku Lisów - Morawica - Brzeziny. Protest zaplanowany jest w godzinach 11 - 15.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie starachowickim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających gminach powiatu starachowickiego. 📢 Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii kolejowej między Radomiem a Kunowem i dalej Ostrowcem Świętokrzyskim W gminach regionu radomskiego odbywają się konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii nowej linii kolejowej między Radomiem a Kunowem i dalej Ostrowcem Świętokrzyskim. Ma być to część trasy z Centralnego Portu Komunikacyjnego do Sanoka i Rzeszowa. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie staszowskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu staszowskiego.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie jędrzejowskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu jędrzejowskiego. 📢 Oto dzielnicowi w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. Który policjant jest w twoim rejonie? Jakie ma nowe zadania na osiedlu? [ZDJĘCIA] Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających w Tarnobrzegu oraz gminach powiatu tarnobrzeskiego. Każdy z nich na najbliższe pół roku ma nowe plany do zrealizowania na poszczególnych osiedlach. Jakie?

📢 Domy na sprzedaż w Kozienicach i powiecie kozienickim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie kozienickim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Stalowa konstrukcja nowego mostu w Sandomierzu coraz dłuższa. Zobacz niezwykłe zdjęcia Do półmetka zbliża się montaż elementów nowej stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Zamontowane i zespolone zostały stalowe elementy w obrębie dwóch przęseł mostu i fragmentu kolejnego przęsła. Montaż prowadzony będzie na dwa sposoby. 📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź!

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie sandomierskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu sandomierskiego. 📢 Ruszyła sprzedaż mieszkań w Rezydencji Świerkowej na radomskim Ustroniu. W pierwszym, 8. kondygnacyjnym bloku Ruszyła sprzedaż mieszkań w „Rezydencji Świerkowej” – 8 – kondygnacyjnym bloku na radomskim Ustroniu, w którym będą 133 mieszkania. Jest już pozwolenie na budowę, prace ruszą prawdopodobnie w kwietniu bieżącego roku.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Kielc. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Kielc.

📢 Rewolucja w Koronie Kielce. Piotr Dulnik nie jest już przewodniczącym Rady Nadzorczej. Są też inne zmiany. Ostre reakcje na te decyzje Rewolucja w Koronie Kielce. W czwartek, 22 lutego, z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Korona Kielce odwołany został Piotr Dulnik, prezes Suzuki Motor Poland, głównego sponsora kieleckiego klubu i grającej w ekstraklasie drużyny piłkarskiej Korona Kielce. Odwołano też członka Rady Nadzorczej Jakuba Kilarskiego. W ich miejsce powołano trzy nowe osoby do Rady Nadzorczej. Ostro na te zmiany zareagował prezes zarządu Korony Łukasz Jabłoński, wokół klubu zawrzało. Bardzo mocne słowa napisał w nocy z czwartku na piątek dyrektor sportowy Paweł Golański. 📢 Totalna metamorfoza ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu. Pergole, parkingi i nowe rondo. Zobacz zdjęcia z budowy Asfalt, chodniki, parkingi, pergole - oto metamorfoza ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnobrzegu. Dawna płytówka prowadząca do siedzib wielu firm na etapie remontu straciła miano najgorszej drogi w mieście. Budowana jest od podstaw. W miejscu jej skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego już obowiązuje ruch okrężny. Droga łączy się rondem z obwodnicą Tarnobrzega. Zobacz postęp prac.

📢 Znane osoby w Basenach Tropikalnych Binkowski Resort w Kielcach. To artyści, sportowcy i influencerzy. Zobacz zdjęcia Mijają trzy lata od kiedy działa jedna z największych atrakcji w regionie świętokrzyskim - Baseny Tropikalne Binkowski Resort. Kielecki obiekt wygląda jak tropikalna wyspa i przyciąga wiele osób, w tym popularnych artystów i influencerów. Zobaczcie, kto już tu był.

📢 Domy na sprzedaż w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie białobrzeskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem przytulnego gniazdka lub pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Domy na sprzedaż w Przysusze i powiecie przysuskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie przysuskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem przytulnego gniazdka lub pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Śladami Kargula i Pawlaka w Tokarni! Słynną wieś i płot z "Samych Swoich. Początek" można oglądać w Parku Etnograficznym "Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę" - tę kwestię znają chyba wszyscy. Tak się składa, że do słynnego "płota" podejść może każdy z nas, ponieważ stoi on w Parku Etnograficznym w podkieleckiej Tokarni. Ten element scenografii pozostał po zdjęciach do prequela kultowej trylogii - "Sami Swoi Początek". To jednak nie wszystko. Zobaczcie, jak wygląda wieś Krużewniki, w którą zmieniła się Tokarnia.

📢 Oto miasta, które najszybciej się wyludniają w regionie radomskim. W niektóre dane aż trudno uwierzyć - 22.02.2022 Trudno w to uwierzyć, ale miasta w regionie radomskim wyludniają się bardzo szybko. Przeanalizowaliśmy dane z lat 2002 - 2021. Co ciekawe, w województwie mazowieckim liczba mieszkańców wzrosła o ponad pięć procent. Nasz region to jednak inna bajka. Tylko w trzech miastach liczba stale rośnie. Jeśli chodzi o pozostałe wyniki są zatrważające.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie. 📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" znowu razem. Kandydatki Artura zachwycone Pałacem Odrowążów: "Na chwilę przeniosłam się do raju" Od zakończenia dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy. Udział w tym popularnym programie wzięła między innymi Blanka Świercz z Szydłowca, która była kandydatką Artura z Mazowsza. Została nawet zaproszona przez niego do gospodarstwa. Tam poznała Sarę z Warszawy, z którą jak się potem okazało bardzo się zaprzyjaźniła. Blanka nawet przyznała, że jest dla niej jak siostra. Obie panie spotykają się dość regularnie, co relacjonują na Instagramie. Teraz pochwaliły się zdjęciami z wycieczki do Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Zobaczcie, jak spędzały czas.

📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach.

📢 Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznajcie je! W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Prezentujemy kandydatki do tytułu Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego z regionu radomskiego, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie. 📢 Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznaj je, liczą na nasze wsparcie W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. O tytuł ubiega się 117 kandydatek, 7 z nich pochodzi z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Zabytkowa garbarnia przy ulicy Warszawskiej w Radomiu. Tak wyglądała na przestrzeni lat. Zobacz archiwalne zdjęcia Garbarnia „Praca” przy ulicy Warszawskiej 23 na Obozisku powstała w 1897 roku, a jej pierwszym właścicielem był Józef Samsonowski. Obecnie nie działa, budynek jest ruiną. Zobaczcie archiwalne zdjęcia, tak wyglądała garbarnia na początku działalności. 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!