Prasówka 26.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 Gród Wiślica wygrał z Zorzą Tempo Pacanów w meczu A klasy. Zwycięstwo zapewniły gole w samej końcówce spotkania. Zobacz zdjęcia z meczu Zorza Tempo Pacanów przegrała z Grodem Wiślica 0:2 w meczu drugiej grupy A klasy świętokrzyskiej. Goście zapewnili sobie zwycięstwo w ostatnich minutach spotkania i zaliczyli swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie.

📢 Pogrzeb Józefa Jagodzińskiego, taty księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie, odbył się w Małogoszczu W wieku 87 lat zmarł Józef Jagodziński, tata księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie. Msza pogrzebowa została odprawiona w poniedziałek, 25 września, w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małogoszczu.

📢 Balicki Bieg Uliczny. 200 zawodników na trasie! Zobacz zdjęcia Około 200 obecnych na biegu, 130 zarejestrowanych zawodników w 4 kategoriach wiekowych. Na trasie 1300 metrów odbył się pierwszy raz w Balicach, w gminie Gnojno bieg ulicami miejscowości. Start zlokalizowano przy pomniku żołnierzy Batalionów Chłopskich, obok Szkoły Podstawowej w Balicach, meta była pod ponad 250 letnim pomnikiem przyrody, dębem Janem. 📢 Tuczępy uczciły pamięć księdza majora Jana Francuza. Zobacz zdjęcia Gmina Tuczępy uczciła pamięć księdza majora Jana Francuza. W 81. rocznicę jego śmierci w miejscowym kościele parafialnym i cmentarzu odbyły się patriotyczne uroczystości. 📢 Wieniec dożynkowy ze świętokrzyskiego w wykonaniu Józefy Buckiej najpiękniejszy w Polsce. Artystka spotkała się z parą prezydencką Wieniec ze Świętokrzyskiego został doceniony na Dożynkach Prezydenckich. Dzieło uwite przez znaną w regionie artystkę ludową Józefę Bucką - mieszkankę Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, otrzymał tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego w Polsce. Podczas trwającego w niedzielę, 24 września w Warszawie święta plonów, pani Józefa wraz z delegacją z województwa, miała okazję spotkać się i krótko porozmawiać z parą prezydencką. Zobaczcie nowe zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości.

📢 W hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się rekrutacja pracowników. Znamy termin otwarcia W hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się rekrutacja pracowników, na razie na stanowiska kierownicze. W hotelu będzie pracowało od 30 do 40 osób. Otwarcie zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku. 📢 Groźny wypadek w Strzałkowie koło Radomia. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z nich wypadł z drogi i dachował. Ranna jedna osoba Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 25 września po południu na drodze krajowej numer 12 w Strzałkowie w gminie Wolanów, w powiecie radomskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, jeden z nich zjechał z drogi i dachował. Ranna została jedna osoba.

📢 Stalowa Wola. 20-latek wyskoczył z okna wieżowca na osiedlu Skarpa w Stalowej Woli. Nie żyje Młody mężczyzna w poniedziałek, 25 września wczesnym popołudniem wyskoczył z okna na klatce schodowej wieżowca przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli. Desperat upadł na daszek nad wejściem do klatki schodowej, nie miał szans przeżycia.

📢 Dożynki 2023 w Pińczowie. Zobacz więcej zdjęć ze święta plonów W niedzielę, 24 września, w Pińczowie odbyły się dożynki gminne. Było to ostatnie w tym roku święto plonów w powiecie pińczowskim. Gmina zaprezentowała się świetnie - zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i zaproszeni artyści stanęli na wysokości zadania. 📢 Satanistyczna sekta w Grębowie zarzyna zwierzęta, bo potrzebuje krwi? Czy w okolicznych lasach odbywają się czarne msze? Zobacz zdjęcia Poubierani na biało członkowie jakiejś, najpewniej satanistycznej sekty, nocami spotykają się w lasach w rejonie Grębowa, Jamnicy, Bojanowa i Przyszowa na czarnych mszach. Mordują też zwierzęta, by odprawiać swoje obrzędy. W miejscach ich nocnych spotkań dostrzec można neofaszystowskie swastyki i szczątki zabitych zwierząt... Takie informacje od kilkunastu dni rozpowszechniane są na styku powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, głównie z pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci krążą też zdjęcia, a spirala strachu stale się nakręca.

📢 Blanka z Szydłowca na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Od razu podbiła serca widzów! "Idealna para" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Blanka z Szydłowca. 24-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy spodobała się rolnikowi?

📢 "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" z Radomia. Program pomógł w organizacji wesela Ani i Kacprowi Czwarty odcinek drugiego sezonu program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” został wyemitowany w telewizji Polsat prosto z Radomia. Wzięli w nim udział Ania i Kacper. Premiera odcinka miała miejsce w niedzielę, 24 września. Poniżej możecie zobaczyć cały odcinek.

📢 Paznokcie na październik 2023. Oto najpiękniejsze wzory. Takie kolory I zdobienia polecają stylistki paznokci Piękne i zadbane dłonie to wizytówka kobiety. Odpowiednio nawilżone, odżywione i z odpowiednio dobranym kolorem i wzorem paznokci dodają uroku każdej stylizacji. A jakie kolory i wzory będą modne jesienią? Zobaczcie, co polecają stylistki paznokci na październik 2023. 📢 Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Zapamięta ją na długo... "Wyglądasz inaczej niż na zdjęciach" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego. 23-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy Ostrowczanka spodobała się rolnikowi?

📢 Kobieta skazana za handel ludźmi zatrzymana w Ostrowcu. Ściągnęła do Anglii inną Polkę i zrobiła z niej niewolnicę 49-letnia Polka, poszukiwana czerwoną notą Interpolu, została zatrzymana w niedzielny wieczór w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przez brytyjski sąd została skazana na dziewięć lat pozbawienia wolności za współczesne niewolnictwo. Wraz z nią wyroki usłyszała jeszcze trójka Polaków: jej partner, córka i jej chłopak.

📢 Potańcówka ludowa "Folk Party" w Jedlni-Letnisku. Przy muzyce Kapeli Stąporkowskiej bawił się tłum mieszkańców. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 24 września, mieszkańcy Jedlni-Letnisko mieli okazję do wyjątkowej zabawy na potańcówce "Folk Party" zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój". Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła wielu uczestników, którzy przybyli, aby spędzić razem czas w radosnej atmosferze. 📢 Licytacje komornicze w regionie radomskim. Tanie domy, mieszkania oraz samochody. Zobaczcie najciekawsze oferty W regionie radomskim, jeszcze we wrześniu oraz w październiku 2023 roku, będzie mnóstwo licytacji komorniczych. Wystawione są domy, mieszkania, samochody. Wybraliśmy najciekawsze oferty. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wspólna biesiada i piknik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach. Studenci świętowali Kryształową Rocznicę. Zobacz zdjęcia Wspólna biesiada z muzyką przy ognisku, stoiska prozdrowotne i proekologiczne, fotobudka, a przede wszystkim wspaniała atmosfera. W sobotę, 23 września, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury integrowali się w trakcie „Pikniku Kryształowego UTW”. Dobrej zabawie nie przeszkodziła nawet kapryśna tego dnia aura. W sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 200 studentów. 📢 Siatkarki Radomki, Maria Stenzel i Monika Gałkowska pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zobaczcie prywatne zdjęcia zawodniczek W niedzielę, 24 września Polki pokonały reprezentację Włoch 3:1 w ostatnim meczu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, który odbywał się w Łodzi. W reprezentacji Polski grają dwie siatkarki Moya Radomka Radom - Maria Stenzel i Monika Gałkowska. Radomskie zawodniczki polecą w 2024 roku na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zobaczcie prywatne zdjęcia zawodniczek w naszej galerii.

📢 W powiecie włoszczowskim sprawdzili ponad 1300 kierowców W ramach poniedziałkowej akcji „Trzeźwy poranek” policjanci sprawdzili w powiecie włoszczowskim ponad 1300 kierowców. Dwaj ze skontrolowanych odpowiedzą przed sądem za wykroczenie, bo byli w stanie określanym jako „po użyciu alkoholu”. To 42-letni kierowca skody i 62-latek, który jechał toyotą.

📢 Festiwal Literatury w Sandomierzu. Ciekawe spotkania i wycieczki śladami znanych pisarzy Sandomierz stolicą literatury. - Jest zainteresowanie. Udało się - tak podsumowuje Festiwal Literatury. "Fakt, biografia, dokument" w Sandomierzu prof. Anna Nasiłowska z Polskiej Akademii Nauk, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 📢 Wielkie emocje na Sesji Sejmiku Województwa w związku z kontrowersyjnym nagraniem z Michniowa. Zapis transmisji W poniedziałek, 29 września o godzinie 11, w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej rozpoczęła się Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wielkie emocje wywołał kontrowersyjny film, który zrobiono w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Widać na nim pracowników Mauzoleum bawiących się w budynku przy suto zastawionym butelkami stole. Radni żądają oficjalnych przeprosin i wyciągnięcia konwencji.

📢 Pożar koła w naczepie przy drodze nr 73 w Pacanowie. Trwa ustalanie właściciela pojazdu Przed godziną 7 rano w poniedziałek, 25 września na drodze krajowej numer 73 w Pacanowie doszło do pożaru koła w naczepie ciężarówki. Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej oraz policja. Sęk w tym, że po dojeździe służb żadnego kierowcy nie zastano – zaalarmował redakcję Czytelnik. Służby potwierdzają zdarzenie. 📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol.

📢 Wypadek w Kajetanowie. Na ulicę wbiegła sarna, kierowca zjechał do rowu. Jedna osoba ranna Sarna, która nagle wybiegła na drogę krajową numer 7 w rejonie Kajetanowa w gminie Zagnańsk, stała się najprawdopodobniej przyczyną, dla której kierowca chevroleta zjechał do rowu. Ranna została jedna osoba.

📢 Wyłączenia prądu w regionie radomskim. Mnóstwo ludzi bez prądu. Zobacz gdzie zaplanowano wyłączenia. Oto wykaz adresów i dat - 25.09.2023 Gdzie w regionie radomskim nie będzie dziś prądu? Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach ziemi radomskiej. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 25 września do 1 października 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej może wystąpić od poniedziałku między innymi w Radomiu, powiecie radomskim, białobrzeskim, grójeckim, kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim.

📢 Wyłączenia prądu w Świętokrzyskiem. Tutaj będą przerwy w dostawie energii elektrycznej od 25 do 30 września. Oto wykaz miejscowości i dat Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 25 do 30 września 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim. 📢 I znowu poniedziałek... Te memy pomogą Ci przetrwać pierwszy dzień tygodnia. Uśmiechnij się Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Święto motoryzacji nad zalewem Buczyna w Bogorii. Można było podziwiać wiele aut W niedzielę 24 września nad zalewem Buczna odbyło się Zakończenie Sezonu Moto Club Bogoria. Pomimo deszczowej pogody na placu pojawiło się mnóstwo aut i fanów motoryzacji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Skaner i Non Stop rozgrzali publiczność na otwarciu świetlicy i strażnicy w Suchej pod Białobrzegami Super zabawa dla wszystkich – tak wyglądały wieczorne koncerty zespołów discopolowych – Non Stop oraz Skaner. Cała impreza miała miejsce w niedziele 24 września w Suchej w gminie Białobrzegi. 📢 Obwodnica Tarnobrzega do przebudowy jeszcze w 2023 roku. Powstaną przejścia dla pieszych i ekrany akustyczne przy drodze. Zobacz wideo Obwodnicę Tarnobrzega czeka przebudowa. Urząd Miasta Tarnobrzega szuka wykonawcy dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montażu ekranów akustycznych na obwodnicy w ciągu dróg wojewódzkich numer 871 i 723. Inwestycja ma być gotowa w grudniu tego roku. Pieniądze na ten cel - 5,6 miliona złotych - pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok. O szczegółach w wideo.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka i żyje rolniczka. Imponujące gospodarstwo! Czy znajdzie drugą połówkę w programie? 24.09.2023 Na antenie TVP 1 wyemitowany został premierowy odcinek nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Za nami premierowy odcinek nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Byliście na meczu Orląt Kielce z Klimontowianką Klimontów? Szukajcie się na zdjęciach Orlęta Kielce przegrały z Klimontowianką Klimontów 0:3 w meczu RS Active IV Ligi. Szlagierowo zapowiadający się mecz 9 kolejki cieszył się sporym zainteresowaniem kibiców, którzy w dużym gronie zjawili się na stadionie w Kielcach.

📢 Światowy Dzień Jabłka w Warce. Były konkursy, zabawy, koncerty, festyn. Zobaczcie zdjęcia Nie można było się nudzić w niedzielę 24 września w Warce. Już piąty raz odbywał się tu Światowy Dzień Jabłka. Ten owoc pojawiał się w scenografii, rysunkach, smakołykach, nawet w ubiorach. Bo Warka słynie z jabłek. 📢 Smakowite spotkanie w Cudzynowicach z cyklu Danie Wspólnych Chwil. Były pyszne potrawy, tańce i doskonała zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 23 września w Cudzynowicach (gmina Kazimierz Wielka) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Danie Wspólnych Chwil realizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Biedronki. 📢 5. Bieg Szklarski w strugach deszczu w Sandomierzu. Były biegi oraz marsz nordic walking. Zobacz zdjęcia i film Prawie 250 zawodników, w tym dzieci i młodzież wzięło udział w 5.Biegu Szklarskim, jakie w niedzielę rozegrano na trasie Chmielów – Sandomierz oraz w samym Sandomierzu. Wydarzenie Bieg Szklarski to nie tylko sportowe wydarzenie. To również okazja do zjednoczenia społeczności lokalnej wokół szczytnego celu zbiórki pieniędzy. W tym roku cała kwota z wpisowego, około 7 tysięcy złotych zostanie przekazana dla dzieci z Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

📢 Wybory 2023. Prezydent Starachowic Marek Materek gotował w Sandomierzu szakszukę i częstował nią wszystkich Marek Materek, prezydent Starachowic i kandydat do Senatu z naszego okręgu dał się poznać od nieco innej strony. W Sandomierzu, na targowisku miejskim przy Placu 3 Maja, wcielił się w rolę kucharza, przygotowując przepyszną szakszukę, którą chętnie częstował mieszkańców. - To chyba najsmaczniejsza kampania w regionie - mówił. zaznaczając, że wspólne gotowanie było tylko dodatkiem do tego, co najważniejsze - rozmów o przyszłości Polski i województwa świętokrzyskiego.

📢 Wypadek na S7 w Osełkowie. Samochód uderzył w bariery, jedna osoba ranna Do groźnego wypadku doszło w niedzielny wieczór, 24 września na drodze S7 na wysokości miejscowości Osełków w gminie Łączna (powiat skarżyski). Toyota uderzyła w bariery energetyczne, trwała reanimacja kierowcy. Mężczyznę przewieziono do szpitala.

📢 Kibice Stali Stalowa Wola dopingowali swoją ekipę na meczu z Polonią Bytom. Zobacz zdjęcia Ponad dwa tysiące osób, w tym ponad dwieście w niedzielę, 24 września na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli obejrzało mecz drugoligowej Stali z Polonią Bytom, wygrany przez gospodarzy 1:0.

📢 2. liga. Stal Stalowa Wola wygrała z Polonią Bytom 1:0. Zobacz zdjęcia z meczu W meczu piłkarskiej 2. ligi w niedzielę, 24 września Stal Stalowa Wola pokonała na własnym terenie Polonię Bytom 1:0 po golu zdobytym z rzutu karnego w 59 minucie przez Lucjana Klisiewicza. 📢 VII Hubertus Ostrowiecki zgromadził tłumy. Świętowali myśliwi i leśnicy W niedzielę, 24 września na ostrowieckich Pułankach tradycyjnie już odbył się VII Hubertus, który zgromadził tłumy mieszkańców oraz myśliwych i leśników.

📢 "Smaki Jesieni" w Parku Etnograficznym w Tokarni. Pyszna uczta, kiszenie kapusty i wspaniała muzyka! W niedzielę, 24 września, w Parku Etnograficznym w Tokarni, za sprawą wydarzenia pod nazwą "Smaki Jesieni" powitano nową porę roku - jesień. Wśród wielu smacznych i artystycznych atrakcji nie brakowało kolorowych i pachnących kwiatami warsztatów, a także pobudzającej kubki smakowe uczty.

📢 3. Powiatowy Zlot Czerwonych Samochodów. W Jędrzejowie druhowie pomagali wcześniakowi Ksaweremu W niedzielę, 24 września już po raz trzeci w powiecie jędrzejowskim odbył się Zlot Czerwonych Samochodów. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu zebrali się by wesprzeć ponownie Ksawerego Czajora z Żarczyc, który urodził się jako ekstremalny wcześniak ważący zaledwie 700 gramów. 📢 Wieniec ze świętokrzyskiego najpiękniejszy w Polsce! Dzieło Józefy Buckiej docenione na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie Stało się! Wieniec Józefy Buckiej, znanej i utalentowanej artystki ludowej, mieszkanki Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra został doceniony podczas odbywających się w niedzielę, 24 września w Warszawie, Dożynek Prezydenckich. Misternie uwite dzieło pani Józefy okazało się być najpiękniejszym wieńcem dożynkowym w Polsce!

📢 Audi, mercedes, opel i inne samochody na giełdzie w Miedzianej Górze. Zobacz ceny i zdjęcia Duże zainteresowanie giełdą samochodową w Miedzianej Górze. W niedzielę, 24 września do wyboru było wiele modeli. 📢 Niedzielny Pchli Targ w Tarnobrzegu przyciągnął poszukiwaczy skarbów. Deszcz nie przeszkodził w dobijaniu targu. Zdjęcia z 24 września Niedzielne przedpołudnie w Tarnobrzegu należało do poszukiwaczy skarbów, którym niestraszny deszcz, jeśli mają przed sobą okazję do kupna wyjątkowych przedmiotów po okazyjnej cenie. Na targowisko miejskie przybyli wystawcy i klienci z całej okolicy, dla których comiesięczny pchli targ jest żelazny punktem w kalendarzu. Pogoda nie dopisała, ale nie przeszkodziła w dobijaniu targu. Zobacz zdjęcia z handlowania 24 września.

📢 Gdzie są grzyby w Świętokrzyskiem? Zobacz zbiory mieszkańców regionu Wyjątkowego urodzaju nie ma, ale w świętokrzyskich lasach można spotkać wiele grzybów. Gdzie je zbierać? Grzybiarze pokazują, gdzie warto wybrać się z koszykiem. Wciąż są borowiki, kurki, ale pojawiają się też rydze, podgrzybki i opieńki. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach zebrane okazy i miejsca. Z okazji Dnia Grzyba obchodzonego 24 września mamy też dla Was najlepsze memy.

📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Święto w radomskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – rowerzyści i wolontariusze wyprowadzali na spacer psiaki. Zobacz zdjęcia i film Choć na smyczy, na krótko i bez gwarancji, że tymczasowy „opiekun – wybawca” jeszcze przyjdzie kiedykolwiek, to jednak radość maszerowania po prawdziwej trawie w towarzystwie człowieka była bezcenna i trudna do opisania. Szybko mijała nieufność, ale pozostawał smutek, że trzeba wracać do celi, nie wiadomo na jak długo. Rowerzyści i wolontariusze przeprowadzili w radomskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt akcję wyprowadzania psów na spacer.

📢 XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Kielcach. Mszy świętej dla uczestników przewodniczył biskup Marian Florczyk W Kielcach rozpoczęły się XXXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej organizowane przez Salezjańską Organizację Sportową RP i Salos Cortile Kielce. Był uroczysty przemarsz wszystkich uczestników przez Kielce i msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marian Florczyk. 📢 Wybory 2023. Władysław Kosiniak Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu zaprezentował kandydatów i program wyborczy Mamy hasło „Dość kłótni, do przodu”. Trzeba pozszywać nicią chirurgiczną Polskę, to jest nasze zadanie – mówił Władysław Kosiniak Kamysz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sandomierzu, który w sobotnie popołudnie zaprezentował na Bulwarze Piłsudskiego program Trzeciej Drogi oraz lokalnych kandydatów do Sejmu i Senatu. 📢 3. Liga. Byłeś na wyjazdowym meczu Chełmianki Chełm ze Starem Starachowice? Zobacz się na zdjęciach Chełmianka Chełm pokonała 2:0 Star Starachowice w 9 kolejce 3 Ligi grupy 4. Byłeś na tym spotkaniu ? Znajdź się w naszej galerii zdjęć.

📢 Winobranie u Brzostowiczów w Opatowie z klubem Rotary i cenna pomoc dla placówek siostry Chmielewskiej. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 23 września w opatowskiej winnicy Wioletty i Grzegorza Brzostowiczów odbyło się winobranie. Był czas na pracę, rozmowę i cenna pomoc. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 3 liga. Star Starachowice przegrał z Chełmianką Chełm na wyjeździe. Zespół Tadeusza Krawca spadł z pozycji wicelidera. Zobacz zdjęcia Star Starachowice przegrał 0:2 w Chełmie z Chełmianką w meczu 9 kolejki 3 Ligi grupy 4. Zespół Tadeusza Krawca jest obecnie na 6 miejscu w tabeli. 📢 Pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni - 23 września. Zobacz najlepsze memy o tej porze roku 23 września to pierwszy dzień kalendarzowej, a w 2023 roku także astronomicznej jesieni. To pora roku, którą kojarzymy z pięknymi kolorowymi liśćmi na drzewach i chodnikach, kasztanami, ale też z jesienną pluchą i coraz chłodniejszymi dniami. W internecie nie brakuje śmiesznych obrazków, czyli memów, które w zabawny sposób ukazują tę porę roku, ale też... jesieniary. Zobacz i się uśmiechnij.

📢 Kibicowałeś Radomiakowi Radom w meczu PKO Ekstraklasy z Puszczą Niepołomice? Znajdź się na zdjęciach! W meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom podejmował Puszczę Niepołomice. Jeśli byłeś na tym pojedynku, to bardzo możliwe, że znajdziesz się na naszych zdjęciach! 📢 Tłumy na konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach. Było wiele znanych osób, w tym kandydaci z regionu. Zobacz zdjęcia W sobotę 23 września na Targach w Kielcach odbyła się konwencja Trzeciej Drogi. W spotkaniu uczestniczyło także wielu polityków i samorządowców. Byli przedstawiciele niemal każdego powiatu. Kto był? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Miejska potańcówka w Stalowej Woli. Na placu Piłsudskiego ludzie świetnie bawili przy zachodzącym słońcu i przy księżycu. Zobacz zdjęcia W piątek 22 września Plac Piłsudskiego zamienił się w największą w regionie „Biesiadę Polską na swojską nutę”. Na zakończenie zorganizowana została pokochana przez stalowowolan miejska potańcówka.

📢 PKO Ekstraklasa. Byliście na meczu Korony Kielce z Widzewem Łódź na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach, część I Piłkarze Korony Kielce w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisowali na Suzuki Arenie z Widzewem Łódź 1:1. Gospodarze mieli w tym pojedynku ogromne wsparcie z trybun. Mamy dla Was galerię zdjęć kibiców ze spotkania.

📢 Otwarcie salonu BMW i MINI w Radomiu. Nowy obiekt prezentuje się zdumiewająco. Zobacz zdjęcia W piątek, 22 września odbyło się oficjalne otwarcie salonu BMW i MINI przy ulicy Warszawskiej 234 w Radomiu. Nowy obiekt prezentuje się zdumiewająco. 📢 Wypadek na placu budowy obwodnicy Opatowa. Pracownika przysypała ziemia, jest w ciężkim stanie Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie, 22 września placu budowy obwodnicy Opatowa. 33-letniego pracownika przysypała ziemia, wydobyli go strażacy. Był nieprzytomny i z zagrożeniem życia gdy przewożono go do szpitala.

📢 Liderzy Regionu 2023. Podczas gali w Zespole Szkół Muzycznych po raz siedemnasty nagrodziliśmy najlepsze firmy i samorządy. Zapis transmisji W piątek, 22 września w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się siedemnasta już edycja prestiżowego plebiscytu Liderzy Regionu organizowanego przez "Echo Dnia". Nagrodziliśmy najlepsze firmy, samorządy i organizacje, które wyróżniały się na tle innych zaangażowaniem, formą i skutecznością w wypełnianiu swoich zadań w sferze publicznej. Zachęcamy do oglądania zapisu transmisji z tego wydarzenia.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Po tragicznym wypadku w Stalowej Woli proces dobiega końca. A adwokaci wciąż szukają dziury w całym. Zobacz zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli powoli dobiega końca ciągnący się od końca maja ubiegłego roku proces dotyczący drogowej tragedii w Stalowej Woli, w której życie straciło młode małżeństwo, osierocając trzech synów. Obrońcy oskarżonego dwoją się i troją, by znaleźć jakiekolwiek okoliczności łagodzące dla ich klienta. Bo o skrusze z jego strony nie może być mowy. We wtorek, 19 września sąd przesłuchał jednego świadka oraz trzyosobowy zespół biegłych. 📢 Wieniec powiatu kieleckiego najpiękniejszy w województwie. Pojedzie na Dożynki Prezydenckie w Warszawie. Wykonała go artystka Józefa Bucka Józefa Bucka, utalentowana artystka ludowa, mieszkanka Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra, nie po raz pierwszy zachwyciła swym niebywałym talentem. Misternie wykonany przez nią wieniec dożynkowy, reprezentował powiat kielecki podczas Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Tokarni. Tam okazał się być najpiękniejszy, a teraz będzie reprezentował nasz region podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. Dzieło powalczy o najwyższe laury w Polsce. Zobaczcie, jak się prezentuje!

