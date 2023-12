Prasówka 26.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świąteczne zdjęcia znanych sportowców i trenerów z województwa świętokrzyskiego. Tak pozowali do zdjęć ze swoimi bliskimi. Zobacz efekty!”?

📢 Świąteczne zdjęcia znanych sportowców i trenerów z województwa świętokrzyskiego. Tak pozowali do zdjęć ze swoimi bliskimi. Zobacz efekty! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, również dla ludzi sportu. Sportowcy i trenerzy z województwa świętokrzyskiego spędzają te dni z bliskimi, wielu z nich podzieliło się pięknymi zdjęciami. Niektórzy wzięli udział w specjalnych sesjach zdjęciowych. Efekty są niesamowite! Zobaczcie!

📢 Sebastian Michalski z Kielc odkrywa Amerykę. Mnóstwo atrakcji, fascynujące miejsca Sebastian Michalski, przedsiębiorca z Kielc, wyruszył z rodziną w podróż do Ameryki. Ostatnim razem był tu 23 lata temu, więc odkrywa ten kontynent na nowo. Wraz z żoną Mariolą oraz córkami Mileną i Mają, przebywają obecnie w Nowym Jorku.

📢 Drużyna FC Buenos triumfowała w 30. Turnieju Grudniowym trójek piłkarskich. Emocjonujący finał odbył się w hali w Zagnańsku Drużyna FC Buenos triumfowała w 30 Turnieju Grudniowym trójek piłkarskich. W finale w Zagnańsku na hali GOSiR pokonała Banga I 3:1, choć przegrywała po trafieniu Mateusza Zacharskiego. Szybko do remisu doprowadził Kacper Rogoziński, a kolejne gole strzelili Michał Pokora i Maciej Pokora.

📢 Szopki betlejemskie 2023 w świętokrzyskich kościołach. Są niezwykłe! zobacz zdjęcia Piękne szopki betlejemskie w świętokrzyskich kościołach przybliżają tajemnicę Bożego Narodzenia. W czasie Pasterki została do nich wniesiona figura nowonarodzonego Jezusa. To tradycja, nie tylko w polskim kościele.

📢 Nie uwierzysz, że z tych grzechów też trzeba się spowiadać. Niektóre są "nowoczesne". Sprawdź, czy pamiętasz o tym przed sakramentem pokuty Przed świętami Bożego Narodzenia wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty, czyli spowiedzi. Z czego należy się spowiadać? Na co zwrócić uwagę w czasie przeprowadzania rachunku sumienia? Cenne podpowiedzi przekazali duchowni z jednej z kieleckich parafii, którzy wyliczyli wszystkie, również te "nowoczesne" grzechy, z których często nie zdajemy sobie sprawy.

📢 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Popełniłeś je? Ksiądz będzie bezwzględny. Lista najcięższych grzechów według kościoła Wiele osób korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Są jednak takie grzechy, za które rozgrzeszenia nie może udzielić żaden ksiądz. Chodzi o najcięższe grzechy, zwane śmiertelnymi. Za które grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia w czasie spowiedzi? Sprawdź w naszym zestawieniu.

📢 Piękna pasterka w parafii Kazimierza Mała. Przed nabożeństwem była procesja z figurką Dzieciątka Jezus. Zobaczcie zdjęcia i wideo Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzy Małej świętuje Boże Narodzenie. Ten wyjątkowy czas rozpoczęła pasterka - pierwsza msza święta Bożego Narodzenia. 📢 Przepiękne jasełka w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy. Zobacz zdjęcia W Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Niezwykły spektakl przeniósł gości dwa tysiące lat wstecz i pozwolił poczuć prawdziwą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. To było spektakularne widowisko! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kultowe kosmetyki PRL-u. To największe hity minionej epoki. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia Mydło "Zielone jabłuszko", szampon "Familijny", dezodorant "Impuls" to jedne z wielu kultowych kosmetyków PRL-u. Zobacz jakie jeszcze kosmetyki królowały w polskich domach. 📢 Święta Joanny Opozdy w nowym domu. Syn Vincent już lepił uszka Wielka radość w domu Joanny Opozdy, pięknej aktorki z Buska-Zdroju. Gwiazda pokazała zdjęcia z rodzinnego świętowania z synem i najbliższymi w nowym mieszkaniu. Zobaczcie, jak mały Vincent cieszy się z prezentów i pomaga w kuchni.

📢 Żłobki czasów PRL-u. Tak wyglądała opieka nad maluchami. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia Dzisiejsze żłobki różnią się znacznie od tych jakie funkcjonowały w latach PRL-u. Kolorowe, wyposażone w atestowane zabawki, z zajęciami edukacyjnymi dla trochę starszych maluchów. A jak wyglądały żłobki w minionej epoce, chodziliście do takich? Zajrzyjcie do galerii i przenieście się w czasie. 📢 Ta sukienka to hit na sylwestra i studniówkę. Oto najpiękniejsze modele Przed nami czas wielkich imprez sylwestrowych i studniówek. A w co się ubrać? Jaką sukienkę założyć? Oto najmodniejsze sukienki. 📢 Tak wyglądały sklepy i zakupy w czasach PRL-u. Pamiętacie? Ogromne kolejki, żywność na kartki, komitety kolejkowe. Taki obrazek mamy przed oczyma wspominając czasy PRL-u. Pamiętacie? Zobaczcie w naszej galerii jak wyglądały zakupy w minionej epoce.

📢 Piękne szopki betlejemskie 2023 w radomskich kościołach. Zobaczcie, jak się prezentują Piękne szopki betlejemskie w radomskich kościołach przybliżają tajemnicę Bożego Narodzenia. W czasie pasterki została do nich wniesiona figura nowonarodzonego Jezusa. Zobaczcie w galerii, jak prezentują się szopki w wybranych kościołach w naszym mieście.

📢 Tak teraz wyglądają Adam i Ewa biblijni pierwsi ludzie. Oto najlepsze memy z tą parą 24 grudnia swoje imieniny obchodzą Adam i Ewa pierwsi biblijni ludzie. Zobaczcie śmieszne i najlepsze memy o tej parze. 📢 Boże Narodzenie na wesoło, oczami Internautów. Zobacz najśmieszniejsze memy o świętach W Internecie czuć magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie. 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, śmieszne, krótkie, świąteczne SMS. Wierszyki na Boże Narodzenie. Życzenia na messengera Życzenia na Boże Narodzenie. Piękne wierszyki, życzenia na święta. Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE. Wierszyki i rymowanki na Boże Narodzenie. Chcesz wysłać świąteczny SMS z życzeniami do znajomych lub rodziny? Życzenia na Boże Narodzenie mogą być krótkie i śmieszne albo długie i oryginalne. Wierszyk lub cytat? Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

📢 Pasterka w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach. Zobacz zdjęcia Tłumy wiernych uczestniczyły w Pasterce w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach. 📢 Duże zainteresowanie żywą szopką w Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w pierwszy dzień świąt. Zobacz zdjęcia W Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w gminie Morawica możemy oglądać żywą szopkę. Znajdują się w niej figury świętej rodziny oraz kilka zwierząt, które są wielka atrakcją. W pierwszy dzień świąt odwiedzających nie brakowało.

📢 Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są jak z bajki. Tak świętują Boże Narodzenie Choinki mieszkańców Świętokrzyskiego są niesamowicie piękne. Tylko zobaczcie te zdjęcia świątecznych drzewek. Są tradycyjne, nowoczesne, pięknie oświetlone, skromne i strojne a każda z nich ma swój urok i tworzy w domu niezwykłą atmosferę. Na zdjęciach mieszkańców regionu znajdziecie wiele oryginalnych pomysłów.

📢 Bożonarodzeniowa msza święta w katedrze w Radomiu. Homilię wygłosił biskup Marek Solarczyk W dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia o godzinie 12:30 w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu odbyła się uroczysta msza święta. W liturgii wziął udział biskup diecezji radomskiej Marek Solarczyk, który wygłosił homilię. 📢 Pasterka w parafii pod wezwaniem Świętego Brata Alberta w Radomiu. Tłum parafian wziął udział w nabożeństwie Tłumy wiernych wzięły udział w Pasterce, która odbyła się w parafii pod wezwaniem Świętego Brata Alberta w Radomiu. By celebrować jedną z najważniejszych świątecznych tradycji do kościoła przybyło mnóstwo mieszkańców osiedla Prędocinek. 📢 Świętokrzyscy strażacy walczą ze skutkami silnego wiatru Około 20 zgłoszeń związanych z warunkami pogodowymi dostali w poniedziałek świętokrzyscy strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

📢 Potworna zbrodnia w wigilijną noc. Ta wstrząsająca historia wydarzyła się naprawdę w Zrębinie Zrębin. Niewielka wieś pod Połańcem, w byłym województwie tarnobrzeskim, obecnie świętokrzyskim. Kilkadziesiąt domów, asfaltowa droga, jakiś sklep, remiza. Wieś jak każda inna, ale tylko na pozór. Jej mieszkańcy wciąż bowiem noszą piętno potwornej zbrodni, która wydarzyła się tutaj w wigilię Bożego Narodzenia 1976 roku. Wyrok - kary śmierci dla czterech mężczyzn, zapadł 44 lata temu, 10 listopada 1979 roku. Przypominamy wstrząsające wydarzenia.

📢 Wigilia Radomskich Morsów w zalewie Borki. Na lodowatą kąpiel skusiło się mnóstwo osób. Zobacz nowe zdjęcia Radomskie Morsy cały czas korzystają z niskich temperatur i nie odpuszczają nawet w święta. W wigilijną niedzielę, 24 grudnia spora grupa miłośników lodowatych kąpieli znów spotkała się nad zalewem Borki w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, wzruszające, wesołe Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Ten niesamowity, przepełniony miłością i wyjątkową atmosferą czas to dla wielu jeden z najpiękniejszych momentów w roku. Okres ten kojarzy się nam z życzeniami, które wysyłamy i dostajemy od rodziny, przyjaciół i znajomych. Prezentujemy te najbardziej oryginalne, piękne, wzruszające i wesołe. 📢 Słynna pasterka w Ossolinie z trzema królami i fajerwerkami. Piękna tradycja, zobacz zdjęcia Z inscenizacją i z fajerwerkami - tak świętowano Boże Narodzenie w Ossolinie w gminie Klimontów. Pasterka z ogniskiem i ze wspólnym śpiewaniem kolęd przyciągnęła wielu mieszkańców. Deszcz wcale nie przeszkadzał.

📢 Piękna pasterka w kolegiacie świętego Marcina w Opatowie. Zobacz zdjęcia Kościół wypełniony po brzegi, koncert kolęd Chóru Świętego Marcina i magia tego jedynego wieczoru przyciągnęły mnóstwo osób na Pasterkę do kolegiaty świętego Marcina w Opatowie. 📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie 📢 Pasterka 2023 w parafii świętego Rafała w Radomiu. Homilię wygłosił biskup Marek Solarczyk Wielu wiernych wzięło udział w pasterce w kościele pod wezwaniem świętego Rafała w Radomiu. W mszy świętej uczestniczył biskup Marek Solarczyk, który wygłosił homilię.

📢 Pasterka 2023 w bazylice katedralnej w Sandomierzu. "Wszystkie drogi prowadzące do Boga są dobre". Zobacz zdjęcia Śpiewem kolędy „Wśród nocnej ciszy” oraz procesyjnym wniesieniem figurki Dzieciątka Jezus rozpoczęła się w bazylice katedralnej w Sandomierzu uroczysta Pasterka, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa. 📢 Szukasz żony lub męża? Oto prawdziwe świętokrzyskie miasta singli. Tam mieszka najwięcej kawalerów i panien 25.12.2023 Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego przygotowaliśmy specjalne zestawienie - w tych miastach województwa świętokrzyskiego mieszka najwięcej singielek i singli. Osoby szukające swojej drugiej połówki mogą sprawdzić, gdzie w regionie najłatwiej znaleźć żonę lub męża. Sprawdźcie, gdzie proporcjonalnie mieszka najwięcej panien i kawalerów.

📢 Szopki betlejemskie 2023 w kościołach w powiecie jędrzejowskim. Przybliżają tajemnicę Bożego Narodzenia. Tak wyglądają. Zobaczcie W kościołach w powiecie jędrzejowskim w diecezji kieleckiej są szopki betlejemskie. To tradycja, nie tylko w polskim kościele. Szopki przybliżają tajemnicę Bożego Narodzenia. 📢 Edyta Herbuś spędza święta u babci Tosi w gminie Bieliny. Czułości, sałatka jarzynowa i wspólne kolędowanie Edyta Herbuś tradycyjnie w święta odwiedziła babcię Tosię i dziadka Tadeusza w Hucie Nowej, w gminie Bieliny. To czas pełen radości z bycia razem. Jest wspólne śpiewanie kolęd i szykowanie posiłków, w tym sałatki jarzynowej, którą skrupulatnie kroił partner tancerki, Piotr Bukowiecki. 📢 Najpiękniejsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oto gotowe pomysły i wzory Przygotowaliśmy dla was propozycje najpiękniejszych życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość.

📢 Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wesołe wierszyki na święta. Krótkie rymowanki, SMS Wesołe i śmieszne życzenia bożonarodzeniowe 2023. Wyślij kartkę na święta z zabawnymi życzeniami na Wigilię i Boże Narodzenie. Gotowe do wysłania wesołe życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Specjalnie dla Was zebraliśmy najśmieszniejsze życzenia, krótkie, wesołe rymowanki, zabawne wierszyki i śmieszne SMS. Wyślij je koniecznie znajomym w święta! 📢 Wzruszające życzenia świąteczne. Śmieszne i oryginalne wierszyki na Boże Narodzenie 2023. Pomysły, gotowe wzory Przygotowaliśmy dla was propozycje życzeń świątecznych na 2023 rok. Tutaj znajdziecie wzruszające życzenia bożonarodzeniowe, które idealnie sprawdzą się również w formie SMS-a. Wyślijcie w wigilię lub Boże Narodzenie życzenia do bliskich. Na pewno w święta sprawią im radość. 📢 Piękna Pasterka na Świętym Krzyżu. Tłumy wiernych w klasztorze. Zobacz zdjęcia Tłumy wiernych wzięły udział w Pasterce, która odbyła się w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. By celebrować jedną z najważniejszych świątecznych tradycji do klasztoru na Świętym Krzyżu przybyli mieszkańcy z różnych stron regionu.

📢 Bożego Narodzenia czar. Oto jak wyglądały święta w epoce PRL-u. Pamiętacie te czasy? Święta w czasach PRL-u. Jak wyglądało Boże Narodzenie w Polsce za czasów komuny? Zabieramy Was w sentymentalną podróż do przeszłości. Niejednemu na pewno zakręci się łezka w oku. 📢 Wigilijne morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zrzucili świąteczne sweterki i wskoczyli do zimnej wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 grudnia na wigilijnym morsowaniu spotkała się grupa miłośników kąpieli w zimnej wodzie z klubu BodyMors Tarnobrzeg. Powiało śniegiem, temperatura wynosiła ledwie dwa stopnie, ale morsy cieszyły się jak dzieci. W samo południe zrzuciły świąteczne sweterki i wskoczyły do Jeziora Tarnobrzeskiego. Było zimno, że ho ho!

📢 Stalowa Wola nocą w świątecznej iluminacji. Najpiękniejsze są zamek i paw. Zobacz zdjęcia W dniu świętego Mikołaja – 6 grudnia - w Stalowej Woli włączone zostały świąteczne ozdoby na latarniach i placach. Miasto jest gotowe na Święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie zdjęcia.

📢 12. Wigilijny bieg dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. Aktywny i charytatywny początek świętowania. Zobacz zdjęcia i wideo W niedzielny poranek grupa aktywnych mieszkańców Tarnobrzega i okolic wystartowała w Wigilijnym Biegu dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego. Była to już dwunasta edycja sportowo - towarzyskiej imprezy, która oprócz przedświątecznego rozruchu ma też cel charytatywny. Biegacze przekazali datki na wsparcie potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt "U Machowiaków" w Tarnobrzegu. 📢 Zwierzęta z Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w Wigilię przemówią ludzkim głosem! Zobaczcie wideo i zdjęcia z pięknej, żywej szopki W Zoo Leśne Zacisze w Lisowie w gminie Morawica możemy oglądać żywą szopkę. Znajdują się w niej figury świętej rodziny oraz kilka zwierząt, które jak zapowiada właściciel Paweł Zawadzki w Wigilię przemówią ludzkim głosem. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Msza święta w radomskiej katedrze. We wszystkich kościołach oprócz normalnych mszy niedzielnych odbędzie się pasterka W tym roku wigilia Bożego Narodzenia wypada w niedzielę, więc duża liczba wiernych uczestniczy w zwyczajnych niedzielnych mszach świętych. W każdej parafii odbędzie się też pasterka, ale niekoniecznie o północy. 📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zachwycające i pomysłowe Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców Świętokrzyskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku.

📢 Zimowa giełda piłkarska. Pierwsze zmiany w klubach regionu radomskiego Zakończyła się runda jesienna, a wraz z tym rozpoczęło się poszukiwanie wzmocnień w klubach regionu radomskiego. Na razie niewiele jest oficjalnych informacji, bo okienko transferowe jest jeszcze zamknięte. 📢 Tak znani ze Świętokrzyskiego świętują Boże Narodzenie. Niezwykłe tradycje Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas wyjątkowy czas w gronie najbliższych, spotkania z rodziną i chwila wytchnienia. Niektórzy mają jednak dość nietypowe sposoby ich spędzania. O to, jak spędzają tegoroczne święta, zapytaliśmy znanych osoby ze Świętokrzyskiego. 📢 Trener Talant Dujszebajew z Industrii Kielce Boże Narodzenie spędzi z rodziną w Hiszpanii. W Polsce poznał tradycję dzielenia się opłatkiem Trener Industrii Kielce Talant Dujszebajew już prawie 10 lat pracuje w Kielcach. Ściągnął go ówczesny prezes Bertus Servaas. Jak wspomina swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia w Kielcach? -U was jest piękna tradycja łamania się opłatkiem. Dla wielu z nas to była nowość, nigdy się z tym nie spotkaliśmy - mówi szkoleniowiec mistrza Polski.

📢 W Sokolnikach w wigilijną noc dachował samochód. Kierowcy poszukiwali policjanci z psem tropiącym. Zobaczcie zdjęcia Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad kierownicą, auto uderzyło w ogrodzenie prywatnej posesji a następnie dachowało. Kierowca oddalił się z miejsca przed przyjazdem służb. Do tego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę (23 na 24 grudnia) w Sokolnikach, w gminie Gorzyce (powiat tarnobrzeski).

📢 Nocne dachowanie w Radkowicach koło Kielc. Cztery osoby uciekły Nocna kraksa w Radkowicach w gminie Chęciny. Na miejscu policjanci zastali tylko opla na dachu. Kierowca i pasażerowie zniknęli jak sen złoty. 📢 Stłuczki i korki spowodowane opadami śniegu, a potem marznącym błotem pośniegowym w regionie radomskim Opady śniegu, a następnie zamarzanie błota pośniegowego spowodowały w sobotę wieczorem, 23 grudnia, że w niektórych miejscach w regionie radomskim doszło do kolizji, były też korki. Najtrudniejszą sytuację zanotowano w powiecie grójeckim, gdzie były miejsca określane przez kierowców „szklanką”.

📢 Cheerleaders Vibes Radom i IDOL - zrobiły fantastyczne show! Zobacz zdjęcia z pokazu tancerek podczas przedświątecznego meczu Czarnych W sobotni wieczór tancerki z zespołu Cheerleaders Vibes Radom oraz Idola - zaprezentowały się widzom podczas siatkarskiego meczu Plus Ligi. W nim Enea Czarni Radom przegrali z PGE Skrą Bełchatów.

📢 Enea Czarni Radom kontra PGE Skra Bełchatów. Kibicowałeś Woskowym w przedświąteczną sobotę? Znajdź się na zdjęciach [FOTO] W debiucie trenera Waldo Kantora zespół Enea Czarnych Radom grał z PGE Skrą Bełchatów. Kibicowałeś Wojskowym w tym niezwykle ważnym i zaciętym dla układu tabeli meczu? Znajdź się na zdjęciach. Duża galeria z trybun. 📢 Ślisko na jezdniach w Radomiu i okolicach, jest niebezpiecznie, są stłuczki Opady śniegu i marznące błoto pośniegowe sprawiły, że na jezdni w Radomiu i powiecie radomskim jest ślisko. Służby odnotowały stłuczki, na szczęście bez poważnych konsekwencji dla zdrowia ludzi.

📢 Doprowadziła do kolizji i odjechała. Ile wykazało badanie alkomatem? Najpierw stłuczka, potem spotkanie z policją – tak sobotnie przedświąteczne popołudnie spędzała pewna 47-latka w Staszowie. Badanie alkomatem niestety dało wynik mocno pozytywny. 📢 Karaoke Bar w kieleckim Prosiaczku. Świetna zabawa w rytmach znanych hitów. A w nagrodę kaszanka Sobotnie wydarzenie przyciągnęło do kieleckiego Baru Prosiaczek wielu fanów śpiewu i dobrej zabawy. 22 grudnia o godzinie 21 rozpoczął się tam konkurs Karaoke Bar. Zwycięzca otrzymał 2 kilogramy swojskiej kiełbasy, w sam raz na święta. Gospodarzami wydarzenia byli Marcin Canton Piotrowski oraz Marcin Dziekański Dj Dziekan. 📢 Ostatnie zakupy przed świętami w Centrum Handlowym „VIVO! Stalowa Wola - zdjęcia Dzień przed Wigilią Centrum Handlowe „Vivo!” w Stalowej Woli przeżyło najazd klientów, który w ostatniej chwili korzystali z możliwości zakupów prezentów.

📢 Znany termin otwarcia hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu. Są pierwsze wizualizacje, imponujące wnętrza. Zobaczcie zdjęcia Coraz mniej czasu zostało do otwarcia najbardziej prestiżowego hotelu w Radomiu - sieci Hilton Garden Inn. Jednak nie można dokonywać jeszcze rezerwacji pokoi, pojawiły się natomiast pierwsze wizualizacje wnętrz.

📢 Przedświąteczne, zakupowe szaleństwo w Galerii Echo w Kielcach. W sobotę, 23 grudnia sklepy i parkingi były pełne ludzi W sobotę, 23 grudnia niemal w każdym - mniejszym i większym sklepie w Galerii Echo w Kielcach, już od samego rana pojawiło się mnóstwo ludzi. Przedświąteczne, zakupowe szaleństwo trwa w najlepsze. Podobnie było na parkingu, gdzie już od piątku, kolejni przyjeżdżający klienci mieli kłopot z zaparkowaniem samochodu, bowiem wszystkie miejsca były zajęte. 📢 Loty z Radomia do Anglii, Norwegii i Holandii? Uruchomiono specjalną petycję, trwa zbiórka podpisów Przedświąteczny ścisk i tłok na polskich lotniskach, odwołane i opóźnione loty przywrócił temat uruchomienia połączeń „emigracji zarobkowej” z Portu Lotniczego Warszawa – Radom. Sympatycy lotniska Warszawa Radom zbierają podpisy pod petycją skierowaną do linii Wizz Air z prośbą o uruchomienie połączeń migracyjnych z Sadkowa.

📢 Wigilia dla samotnych i bezdomnych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Setki ubogich połamało się opłatkiem Tradycyjnie, tuż przed 24 grudnia, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach na kilka godzin zamienił w miejsce ciepłe i przyjazne najbardziej potrzebującym. W sobotę, 23 grudnia już po raz kolejny, odbyła się tu Wigilia dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Setki ludzi zjadło pyszny posiłek, wspólnie się pomodliło i połamało opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyli kieleccy biskupi. 📢 Piłkarze Radomiaka Radom na wakacjach. Zawodnicy korzystają z przerwy między rundami. Zobacz, gdzie spędzają święta Bożego Narodzenia Ostatni mecz piłkarze Radomiaka Radom rozegrali na własnym stadionie z Lechem Poznań, w którym padł wynik remisowy 2:2. Podopieczni Macieja Kędziorka otrzymali trzy tygodnie wolnego. Do treningów wrócą 9 stycznia, dlatego już teraz wielu graczy wyjechało do innych krajów spędzić krótkie wakacje. Gdzie spędzają okres przedświąteczny i same święta? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Na bazarze w Sandomierzu ostatnie handlowanie przed świętami. Po co warto się wybrać na miejskie targowisko? Zobacz zdjęcia Mimo przenikliwego zimna potęgowanego przez silny wiatr, sporo osób w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, a zarazem w przedostatnią sobotę 2023 roku, już z samego rana wybrało się na bazar w Sandomierzu. To ostatnia doskonała okazja, by kupić rybę na wigilijny stół, susz na kompot czy żywą choinkę i ozdoby do powieszenia na niej, ale nie tylko. 📢 Świąteczne iluminacje w miastach w Świętokrzyskiem. Zabłysły choinki, jest mnóstwo ozdób. Czuć magię świąt Święta Bożego Narodzenia już za rogiem. Z tej okazji w wielu miastach województwa świętokrzyskiego rozbłysły świąteczne iluminacje, a gdzieniegdzie stanęły pięknie ozdobione choinki. Zobaczcie, jak się prezentują. 📢 Piękna szopka bożonarodzeniowa jest już w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Znajdują się w niej duże figury wykonane we Włoszech W Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego jest już piękna szopka betlejemska. - Nasza szopka od dwóch lat jest wykonana z dużych postaci włoskiej produkcji. Ustawili je nasi trzej nowicjusze. Jest postać Maryi, świętego Józefa, Dzieciątka w żłóbku jeszcze nie ma, zostanie przyniesione w uroczystej procesji o północy podczas Pasterki - mówi ojciec Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu.

📢 Spotkanie opłatkowe biegaczy z Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg. Z bardzo świąteczną atmosferą. Zobaczcie zdjęcia Młodsi i starsi zawodnicy Klubu Biegacza Witar Tarnobrzeg, w piątek 22 grudnia wieczorem zasiedli do wspólnego, wigilijnego stołu. Na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w sali Środowiskowego Domu Kultury towarzyszyli im sponsorzy, w tym prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek. Dotarła również kilkuosobowa delegacja zaprzyjaźnionego Stalowowolskiego Klubu Biegacza, na czele z prezesem Stanisławem Łańcuckim.

📢 Schudła już prawie 40 kilogramów! Kinga Zawodnik, pochodząca spod Kozienic gwiazda TVN Style, pokazała zdjęcia przed i po operacji Kinga Zawodnik znana z TVN Style postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat i blisko pół roku temu przeszła operację zmniejszenia żołądka. Teraz pochwaliła się efektami swojej metamorfozy. Schudła już ponad 38 kilogramów! Zobaczcie na zdjęciach, jak się zmieniła.

📢 Piękne jasełka w szkołach w Czarnolesie i Policznie. Uczniowie zachwycili niezwykłą oprawą. Zobacz zdjęcia W grudniu, gmina Policzna stała się świadkiem wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, które na długo zapadną w pamięci ich uczestników. Zespół Placówek Oświatowych w Czarnolesie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Policznie zorganizowały jasełka, które zachwyciły swoim pięknem, niezwykłą oprawą i obfitowały we wzruszające momenty.

📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Wielki sukces teledysku nagranego w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Ogląda go cały świat. W pół roku ma już rekordowe 88 milionów wyświetleń! Pół roku od premiery teledysk nagrany przez Enhypen - k-popowy zespół z Korei Południowej – ma już 88 milionów wyświetleń na Youtube. Przypomnijmy, że był nagrywany on w kwietniu tego roku na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe w gminie Iwaniska w powiecie opatowskim.

📢 Memy na Boże Narodzenie. Najlepsze śmieszne obrazki i zdjęcia na święta W Internecie czuć już magię świąt. Widzieliście już zabawne memy świąteczne? Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki i zdjęcia na Boże Narodzenie.

