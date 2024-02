Prasówka 27.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa 3:1 w meczu PlusLigi. Wielkie emocje i ważne zwycięstwo Wojskowych! Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa 3:1 w meczu PlusLigi. Wielkie emocje i ważne zwycięstwo Wojskowych! Zobacz zdjęcia W poniedziałek 26 lutego Enea Czarni Radom ograli 3:1 PSG Stal Nysę w meczu PlusLigi. Mecz trzymał w napięciu do ostatniej piłki! Zobacz zdjęcia.

📢 Show kibiców na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa. Byłeś na trybunach? Poszukaj się na zdjęciach! Część 2 Ale show kibiców na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa! Na trybunach Radomskiego Centrum Sportu pojawiło się kilka tysięcy fanów, którzy cieszyli się z wygranej Wojskowych 3:1 - byłeś wśród nich? Poszukaj się na naszych zdjęciach.

📢 Kibice na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa w PlusLidze. Mnóstwo fanów! Znajdź się na zdjęciach W poniedziałkowy wieczór mnóstwo kibiców stawiło się w hali Radomskiego Centrum Sportu na meczu Plus Ligi. Enea Czarni Radom wygrali 3:1 z PSG Stalą Nysa. To efekt między innymi akcji budowania frekwencji jaką robił Robert Prygiel.

Prasówka 27.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Konwencja Samorządowej Inicjatywy 2024. Zaprezentowano kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego. Sprawdź, kto jest na liście W poniedziałek, 26 lutego w Baćkowicach działacze zjednoczeni w komitecie Samorządowa Inicjatywa 2024 zaprezentowali się jako kandydaci do Rady Powiatu Opatowskiego w wyborach samorządowych. Wśród nich są doświadczeni samorządowcy oraz ci, którzy startują po raz pierwszy.

📢 Przedszkolaki z Chmielnika były zachwycone. Wspólnie muzykowały z Beatą Stępień Wyjątkowi goście odwiedzają Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Chmielniku. Ostatnio dowiedzieli się, na czym polega zawód muzyka i jak spełnia się marzenia. Śpiewająco opowiedziała o tym piosenkarka Beata Stępień. 📢 Osoby noszące te imiona piją najwięcej alkoholu. Ci ludzie najczęściej zaglądają do kieliszka. Zobacz znaczenie twojego imienia Osoby o tych imionach najczęściej sięgają po alkohol. Według ezoteryków to, jakie imię nosimy, odpowiada za wiele cech charakteru. Możemy się dowiedzieć również, kto ma skłonność do picia alkoholu, a zestawienie powstało na podstawie znaczenia księgi imion. Oto osoby, które najczęściej piją alkohol. 📢 Wybory 2024. Trzecia Droga, koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 pokazała w Kielcach kandydatów. Zobacz film i zdjęcia W poniedziałek 26 lutego oficjalnie ogłoszono kandydatów Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy zawalczą o miejsca w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wśród nich jest wielu bardzo znanych ludzi ze świata kultury, polityki czy samorządu. O tym, że Trzecia Droga ma duży apetyt na wygraną mówił podczas konferencji europoseł i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świętokrzyskiem Adam Jarubas.

📢 Wybory 2024. Przedsiębiorcy zarzucili pytaniami kandydatkę na prezydenta Kielc, Agatę Wojdę. Jest konkretny pomysł na rozwój Jaka jest przyszłość terenu w Obicach, na których miało powstać lotnisko, jak zatrzymać młodych ludzi w Kielcach, czy poprawi się dojazd do Targów Kielce i wiele innych pytań mieli przedsiębiorcy do Agaty Wojdy, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Kielc. W poniedziałek 26 lutego spotkała się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Forum Gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego.

📢 Orlen Superliga. Industria Kielce wysoko wygrała na wyjeździe z Gwardią Opole. Dramat Szymona Sićki. Doznał poważnej kontuzji Piłkarze ręczni Industrii Kielce w meczu 22. kolejki Orlen Superligi wysoko wygrali na wyjeździe z Gwardią Opole 40:24. Najwięcej 10 bramek rzucił Alex Dujszebajew. Dramat przeżył Szymon Sićko. W 11 minucie i 32 sekundzie doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Został zniesiony z boiska i przewieziony do szpitala na specjalistyczne badania. W tym momencie trener Talant Dujszebajew nie może skorzystać z żadnego nominalnego lewego rozgrywającego oraz kołowego. Kontuzje wykluczyły z gry Hassana Kaddaha, Tomasza Gębalę, Artioma Karalioka i Nicolasa Tournata.

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Jędrzejowie i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Jędrzejowie i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Burzą kultowy salon samochodowy w Kielcach. W jego miejscu powstanie kaskadowy apartamentowiec. Zobacz zdjęcia Rozpoczęło się burzenie kultowego salonu Rita Motors przy alei Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach. Po uporządkowaniu terenu powstanie tu dwusegmentowy wieżowiec. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Gangsterzy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Działali w zorganizowanych grupach przestępczych. Zobacz rysopisy Ci gangsterzy ścigani są artykułu 258 Kodeksu Karnego przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Sprawdź aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne!

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Skarżysku i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Skarżysku i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Wybory 2024. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listy kandydatów na radnych Kielc. Jest wiele znanych osób Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła listy swoich kandydatów do Rady Miasta w Kielcach. Znalazło się wiele znanych nazwisk. Na ponowne kandydowanie znalazło się większość obecnych radnych. 📢 "Ojciec Mateusz" wrócił na plan do Sandomierza. W poniedziałek 26 lutego ekipa pracowała na ulicy Mariackiej i na Rynku. Zdjęcia i film Aktorzy i statyści rozpoczęli w poniedziałek, 26 lutego w Sandomierzu zdjęcia do kolejnych odcinków popularnego serialu "Ojciec Mateusz”. Serialowa ekipa w Sandomierzu będzie gościła do piątkowego popołudnia. Na planie w ciągu kilku dni pokaże się czołówka serialowych aktorów. Nie zabraknie także gości.

📢 Domy na sprzedaż w Lipsku i powiecie lipskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie lipskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Ostrowcu i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Ostrowcu i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów, które można tu kupić. 📢 Stefania Kaczmarska z Połańca świętowała setne urodziny. Były prezenty i życzenia W piątek 23 lutego pani Stefania Kaczmarska z Połańca świętowała setne urodziny. Z tej okazji odwiedzili ją przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Połaniec z burmistrzem Jackiem Nowakiem na czele.

📢 Ruszyła zbiórka pieniędzy dla osieroconego synka Eweliny Bień. Pomóc może każdy Tragiczna informacja o śmierci Eweliny Bień dotarła do nas w sobotę, 17 lutego. Była działaczką społeczną, radną sejmiku wojewódzkiego, ale przede wszystkim mamą samotnie wychowującą pięcioletniego synka. Przyjaciele, znajomi i rodzina ruszyli z pomocą dla malucha. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy. Każdy może pomóc. 📢 W gminie Obrazów doceniono organizacje pozarządowe. Była wielka gala i symboliczne jabłka. Zdjęcia i film Symboliczne jabłka statuetki będące podziękowanie za działalność na rzecz lokalnej społeczności otrzymali podczas niedzielnej gali w Samorządowym Centrum Kultury w Obrazowie przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na terenie gminy Obrazów zarejestrowanych jest ponad 30 stowarzyszeń, których działalność jest bardzo wszechstronna. 📢 Najsłynniejsza Polka w Hollywood, kielczanka Dagmara Domińczyk z prestiżową nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów SAG AWARDS 2024 Od lat gra u boku największych hollywoodzkich gwiazd. Pochodząca z Kielc Dagmara Domińczyk, najbardziej znana Polka w Hollywood może cieszyć się z kolejnego wielkiego sukcesu! Ona oraz aktorzy grający z nią w serialu "Sukcesja" zdobyli tytuł Najlepszego zespołu aktorskiego w serialu dramatycznym na gali SAG Awards 2024.

📢 W powiecie skarżyskim kierowca zamrugał do policjantów niebieskim światłem. Teraz ma kłopoty Mieszkaniec Warszawy, który użył niebieskich świateł, by torować sobie drogę, miał pecha. Na krajówce zamrugał policjantom skarżyskiej drogówki. 📢 Marcin Stępniewski kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc. W poniedziałek oficjalnie go zaprezentowano. Zapis transmisji Marcin Stępniewski został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc. Poinformowano o tym w poniedziałek, 26 lutego na konferencji prasowej w Targach Kielce. Przedstawiono też listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Kielc. Zobacz zapis transmisji

📢 Tak Joanna Opozda świętowała drugie urodziny synka Vincenta. Huczna impreza i tort z Kicią Kocią. Zobaczcie zdjęcia Syn Joanny Opozdy przyszedł na świat dwa lata temu, w lutym. Pochodząca z Buska-Zdroju aktorka pochwaliła się w sieci zdjęciami z hucznej imprezy urodzinowej Vincenta. Nie mogło zabraknąć balonów i tortu z uwielbianą przez chłopca Kicią Kocią - bohaterką serii książeczek dla dzieci oraz bajek animowanych. Goście także dopisali! Sami zobaczcie, jak aktorka świętowała drugie urodziny synka.

📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga, PSL i Polska 2050. Oto pełne listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Skompletowania jest już lista Trzeciej Drogi czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Na listach koalicji wiele znanych nazwisk, są też ciekawe transfery z innych ugrupowań i spektakularne debiuty. Obie partie równo podzieliły się jedynkami w czterech okręgach na jakie jest podzielone województwo świętokrzyskie, każdy ma po dwie "jedynki". 📢 Ale emocje! Kibice na meczu Korona Kielce - Legia Warszawa. Działo się na trybunach! Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia - część 3 W niedzielę 25 lutego Korona Kielce zremisowała u siebie z Legią Warszawa w meczu PKO BP Ekstraklasy. Emocje były na boisku i na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Zobaczcie trzecią część zdjęć!

📢 Wybory 2024. Artur Lis kandydat na burmistrza Opatowa bez tajemnic. Pasjonat lokalnej historii Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Artur Lis, kandydat na burmistrza Opatowa. Poznaj kandydata bliżej.

📢 Wybory 2024. Piotr Dasios kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego bez tajemnic. Maratończyk z zamiłowania Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Piotr Dasios, kandydat na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w nadchodzących wyborach. 📢 Wybory 2024. Rafał Szymkiewicz rozpoczął kampanię w Piekoszowie i przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej. Zobacz zdjęcia Rafał Szymkiewicz w niedzielę, 25 lutego oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą na urząd burmistrza miasta i gminy Piekoszów. Podczas inauguracji obecni byli także kandydaci do Rady Miejskiej oraz popierający politycy i samorządowcy z Trzeciej Drogi, w tym poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku.

📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów z powiatu sandomierskiego. W niedzielę, 25 lutego w restauracji Sarmata w Sandomierzu odbyła się konwencja powiatowa Trzeciej Drogi czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, podczas której przedstawiono kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu oraz na wójtów i burmistrzów. Mocną reprezentację wśród kandydatów mają kobiety. 📢 Słoneczna niedziela w Tarnobrzegu. Pogoda zachęcała do spacerów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic cieszyli się ze słonecznej i ciepłej niedzieli. W ostatni weekend lutego pogoda zachęcała do wypoczynku na świeżym powietrzu. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim nie brakowało spacerowiczów oraz amatorów morsowania. Tak spędzaliście wolny czas w niedzielne popołudnie. 📢 Bieg na 1963 metry w Jastrzębi. Było dużo dzieci, całe rodziny. Zobacz zdjęcia W Jastrzębi koło Radomia, odbył się Bieg Tropem Wilczym, upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. To była świetna impreza.

📢 Wyjątkową oprawę zaprezentowali kibice z Młyna na meczu Korona Kielce - Legia Warszawa na Suzuki Arenie. Były race i fajerwerki W 85 minucie meczu z Legią Warszawa kibice Korony Kielce na sektorze Młyn zaprezentowali efektowną oprawę z racami. Pojawił się tez duży napis na trybunie "Spójrz w górę! Korona błyszczy! A ja dumnie przy niej trwam!". Mecz zakończył się remisem 3:3. 📢 Korona Kielce - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasa. Szaleństwo na trybunach! Byłeś? Szukaj się na zdjęciach Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa był prawdziwym hitem. Spotkanie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy skończyło się remisem 3:3 i trzymało w napięciu do końca, atmosfera na trybunach była niesamowita. Prawdziwe szaleństwo. Oto druga galeria zdjęć kibiców z tego meczu - teraz z trybun.

📢 Kibice na meczu Korona Kielce - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasie. Hit na Suzuki Arenie z kompletem publiczności! Szalony mecz Korona Kielce - Legia Warszawa zakończył się remisem 3:3. Na trybunach był komplet! W sobotę, a więc dzień przed spotkaniem, skończyły się bilety. Tak kibicowaliście w tym emocjonującym pojedynku! Oto pierwsza galeria zdjęć kibiców na meczu. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce odwróciła losy spotkania i zremisowała z Legią Warszawa 3:3. Były duże emocje i wyjątkowa oprawa kibiców Ogromne emocje przeżyli w niedzielę kibice na Suzuki Arenie. Korona Kielce w 22 kolejce PKO BP Ekstraklasy zremisowała z Legią Warszawa 3:3. Przegrywała 1:3, ale potrafiła odwrócić losy spotkania, doprowadzając do wyrównania. Podopieczni Kamila Kuzery zwłaszcza po przerwie pokazali się z bardzo dobrej strony i wywalczyli cenny remis.

📢 Transparenty na Suzuki Arenie przed meczem Korona Kielce - Legia Warszawa. Kibice "dziękują Dulnikowi, przepraszają za Wentę" Piłkarze Korony Kielce w hitowym meczu PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na Suzuki Arenie z Legią Warszawa. Mecz 22. kolejki rozpocznie się o godzinie 17.30 i obejrzy go komplet kibiców. Kibice Korony odnieśli się do ostatniej sytuacji - zaskakującego odwołania Piotra Dulnika z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej Korony. Pierwsze dwa transparenty pojawiły się na trybunach jeszcze przed meczem. 📢 Zakupowe szaleństwo na Giełdzie Minerałów GeoExpo w Hali Legionów w Kielcach. W niedzielę przyszły tłumy ludzi Prawdziwe tłumy ludzi przyszły w niedzielę, 25 lutego na odbywającą się Hali Legionów w Kielcach Giełdę Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości GeoExpo. Wszyscy zachwycali się prezentowanymi tu przedmiotami, nie brakowało chętnych do zakupów. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ruszyła rozbiórka starej garbarni przy ulicy Warszawskiej w Radomiu. Wzbudza wiele emocji W ostatnich dniach ruszyła rozbiórka starej garbarni przy ulicy Warszawskiej w Radomiu. Od lat zabiegał o to prywatny właściciel tego obiektu, ale nie godził się na to między innymi Urząd Ochrony Zabytków. Jak widać prawdopodobnie teraz dostał już wszystkie zgody. Od razu rozgorzała dyskusja na temat tego co powstanie w tym miejscu. 📢 Wiosna zawitała w Góry Pieprzowe, w Sandomierzu. Są już pierwsi mieszkańcy i turyści Słoneczna pogoda sprawiła, że w niedzielę, 25 lutego jedna z największych atrakcji turystycznych Sandomierza Góry Pieprzowe zapełniły się wypoczywającymi. Na tarasie widokowym pojawiło się wielu mieszkańców i turystów, którzy byli pod wrażeniem wypoczynku w lutowym słońcu. 📢 Śmigłowiec będzie w marcu latał nad Stalową Wola na niskich wysokościach W dniach od 4 do 7 marca 2024 roku odbędzie się szkolenie żołnierzy Jednostki Wojskowej AGAT z udziałem śmigłowca.

📢 Wspaniała zabawa podczas Zimowego balu w staszowskim Ośrodku Kultury W sobotę, 24 lutego w Staszowskim Ośrodku Kultury odbył się Zimowy Bal z udziałem Rupherta i Rico. Dzieciaki poprzebierane w różne stroje brały udział w wielu konkursach i zabawach, jak pokazy długimi balonami, malowanie buzi i włosów, czy deszcze baniek mydlanych. 📢 XXXI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec. Zobacz zdjęcia W sobotę, 24 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu odbył się XXXI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec. Uczestnicy zawodów rywalizowali też w turnieju szachowym.

📢 „Puszcza dźwięków” – taneczne widowisko w odnowionej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli W odnowionej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli pierwszy raz po remoncie wystąpiły taneczne zespoły podczas koncertu „Puszcza dźwięków” w sobotę 24 lutego.

📢 Ubrania, buty, skarpety, biustonosze, firany – tym handlowano w Wierzbicy w niedzielę na targowisku. Zobaczcie zdjęcia Targ w Wierzbicy w niedzielę 25 lutego przyciągnął tłumy. Można było skompletować garderobę na wiosnę, ale i wyposażyć dom. Nadal cieple ubrania cieszyły się popularnością wśród klientów, ale wiele klientek oglądały wiosenne już bluzki, czy mierzyły całoroczne buty. 📢 Owoce, warzywa, ubrania, jabłka, buty, skarpety, – tym handlowano w Wierzbicy w niedzielę na targowisku. Zobaczcie zdjęcia Na targowisku w okolicach stadionu Orła Wierzbica i sąsiednich uliczkach Wierzbicy pod Radomiem oferowano w niedzielę 25 lutego niemal wszystko. Były buty, warzywa, firanki, owoce. Ceny warzyw były zbliżone do tych, na targowiskach w Radomiu, czy Pionkach. 📢 Uroczysta przysięga żołnierzy na kieleckiej Bukowce. Ślubujących obserwowali wzruszeni bliscy W niedzielę, 25 lutego, na „Kieleckiej Bukówce” odbyła się uroczysta przysięga wojskowa finalizująca „Ferie z WOT”. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 40. żołnierzy Wojska Polskiego. Wspólnie z przysięgającymi stanęli żołnierze kończący szkolenie wyrównawcze oraz żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie było bardzo uroczyste, ślubujących żołnierzy ze wzruszeniem obserwowali ich bliscy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wiosna na giełda w Miedzianej Górze. Zapełniła się autami na sprzedaż. Co oferowano? Na samochodowej giełdzie w miedzianej Górze w niedzielę, 25 lutego nie było ani aut luksusowych, ani tak zwanych rupieci. Najwięcej było samochodów, które można zaliczyć do tak zwanej przeciętnej półki cenowej. Królowały oczywiście auta niemieckie, ale japońskich też nie brakowało.

📢 Ależ tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Wiosenna pogoda przyciągnęła rzesze kupujących Takich tłumów na giełdzie w podkieleckiej Miedzianej Górze nie było już dawno. Wiosenna aura przyciągnęła do tego największego w regionie targowiska wielu kupujących. Zobacz, co działo tam się w niedzielę, 25 lutego. 📢 Nadbrygadier Andrzej Babiec nie jest już szefem podkarpackich strażaków. Generał z Tarnobrzega kończy służbę - zobacz zdjęcia Podczas uroczystego apelu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec zdał obowiązki oraz pożegnał się ze służbą. Ze służbą pożegnał się także zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Janusz Jabłoński.

📢 Zimowe Jezioro Aniołów. Weszli o świcie do Jeziora Tarnobrzeskiego, zbierając pieniądze na Hospicyjny Dom Aniołków. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób głównie z Podkarpacia, kilku powiatów świętokrzyskich i lubelskich, o świcie w niedzielę 25 lutego przy dźwiękach muzyki trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. To kolejna, tym razem zimowa odsłona Jeziora Aniołów, akcji charytatywnej mającej na celu zbiórkę funduszy na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie (powiat stalowowolski), czyli hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. 📢 Beata Szydło przyjechała do Starachowic. Zachęcała do wzięcia udziału w wyborach. Kto był na spotkaniu? Europosłanka i była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości przyjechała w sobotę, 24 lutego do Starachowic. Z mieszkańcami spotkała się w ramach cyklu "Spotkań Wolnych Polaków" w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Wojska Polskiego. Spotkanie miało być mobilizacją do wzięcia udziału w wyborach samorządowych i do Europarlamentu.

📢 Setki osób uczestniczyły w Radomiu w akcji wyprowadzania na spacer psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zobacz zdjęcia Fantastyczna pogoda sprawiła, że w sobotę 24 lutego przed schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Radomiu zjawiły się setki osób. Wszystkie z ponad 350 psów wyszły na spacer, niektóre nawet kilka razy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Biała sobota w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Dużo kobiet i mężczyzn sprawdziło stan zdrowia podczas bezpłatnych badań. Zobacz zdjęcia Dużo kobiet i mężczyzn skontrolowało stan swojego zdrowia podczas akcji „Zadbaj o siebie już dziś – przyjdź i zbadaj się w Szpitalu w Tarnobrzegu”. W sobotę można było skorzystać z darmowych badań między innymi słuchu i wzroku, piersi, prostaty, a także sprawdzić wskaźnik BMI i poradzić się specjalistów żywienia.

📢 Powiat Radomski wyróżnił młodych sportowców i trenerów. Publiczność zabawiał Adam Kszczot. Zobacz zdjęcia Władze Powiatu Radomskiego już po raz 15 zorganizowały Galę Mistrzów Sportu. Podczas niej wyróżniono sportowców w dwóch kategoriach wiekowych. Nagrody otrzymali również trenerzy, a także czołowe szkoły w powiecie. Nie zabrakło nagród specjalnych za wybitne sukcesy. Gwiazdą wieczoru był Adam Kszczot, wybitny lekkoatleta, obecnie uczestnik programu "Taniec z Gwiazdami". 📢 26 lutego - Dzień Pozdrawiania Blondynek. Blondynka bohaterką memów. Oto najlepsze z nich 26 lutego to w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Pozdrawiania Blondynek. Blondynka doczekała się memów z sobą samą w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich! 📢 Beżowe sneakersy to idealny wybór na wiosnę. Oto najpiękniejsze modele Są wygodne, stylowe i uniwersalne. Beżowe sneakersy to obowiązkowy element w damskiej garderobie. Wybraliśmy najładniejsze modele.

📢 Wielkie osiedle z wieżowcami w Kielcach. Ma powstać dziesięć budynków. Kolejny inwestor w akcji. Zobacz wizualizacje Kolejny inwestor chce budować wielkie osiedle z wieżowcami w Kielcach. Przy ulicy Hauke – Bosaka może powstać osiedle mieszkaniowe z dziesięcioma budynkami. Część z nich może mieć nawet 13 pięter. Zobacz wizualizacje. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie skarżyskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających gminach powiatu skarżyskiego. 📢 Śmiertelny wypadek w Koprzywnicy. Samochód dachował i przygniotło go drzewo Do śmiertelnego wypadku doszło w piątkowe popołudnie na krajowej trasie numer 79 w Koprzywnicy w powiecie sandomierskim. Samochód wypadł z drogi i dachował. Życia kierowcy nie udało się uratować.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie starachowickim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających gminach powiatu starachowickiego. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie staszowskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on pomoże nam w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu staszowskiego.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego w powiecie jędrzejowskim. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy oraz najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z powiatu jędrzejowskiego.

📢 Domy na sprzedaż w Kozienicach i powiecie kozienickim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie kozienickim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem pięknej posiadłości. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Stalowa konstrukcja nowego mostu w Sandomierzu coraz dłuższa. Zobacz niezwykłe zdjęcia Do półmetka zbliża się montaż elementów nowej stalowej konstrukcji mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Zamontowane i zespolone zostały stalowe elementy w obrębie dwóch przęseł mostu i fragmentu kolejnego przęsła. Montaż prowadzony będzie na dwa sposoby. 📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź!

📢 Domy na sprzedaż w Szydłowcu i powiecie szydłowieckim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie szydłowieckim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Poznaj swojego dzielnicowego z Radomia. Kto pełni służbę na twoim osiedlu? Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia. 📢 Domy na sprzedaż w Zwoleniu i powiecie zwoleńskim. Jak wyglądają, jakie są ich ceny? W powiecie zwoleńskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL.

📢 Śladami Kargula i Pawlaka w Tokarni! Słynną wieś i płot z "Samych Swoich. Początek" można oglądać w Parku Etnograficznym "Kargul, podejdź no do płota, jako i ja podchodzę" - tę kwestię znają chyba wszyscy. Tak się składa, że do słynnego "płota" podejść może każdy z nas, ponieważ stoi on w Parku Etnograficznym w podkieleckiej Tokarni. Ten element scenografii pozostał po zdjęciach do prequela kultowej trylogii - "Sami Swoi Początek". To jednak nie wszystko. Zobaczcie, jak wygląda wieś Krużewniki, w którą zmieniła się Tokarnia. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" znowu razem. Kandydatki Artura zachwycone Pałacem Odrowążów: "Na chwilę przeniosłam się do raju" Od zakończenia dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy. Udział w tym popularnym programie wzięła między innymi Blanka Świercz z Szydłowca, która była kandydatką Artura z Mazowsza. Została nawet zaproszona przez niego do gospodarstwa. Tam poznała Sarę z Warszawy, z którą jak się potem okazało bardzo się zaprzyjaźniła. Blanka nawet przyznała, że jest dla niej jak siostra. Obie panie spotykają się dość regularnie, co relacjonują na Instagramie. Teraz pochwaliły się zdjęciami z wycieczki do Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Zobaczcie, jak spędzały czas.

📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach.

📢 Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Oto piękne kandydatki z regionu radomskiego. Poznaj je, liczą na nasze wsparcie W niedzielę, 25 lutego o godzinie 19 odbędzie się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. W tym roku wydarzenie odbędzie się gościnnie w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. O tytuł ubiega się 117 kandydatek, 7 z nich pochodzi z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie. 📢 Oto oszuści poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Policja posłała za nimi listy gończe. Rozpoznajesz kogoś? Niemal sto osób jest poszukiwanych za oszustwa przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Przez kłamstwa tych osób wielu straciło majątki i oszczędności całego życia. Zobacz listy gończe i zapamiętaj twarze przestępców. Możliwe, że uchroni Cię to przed oszustwem! Policjanci proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą, gdzie mogą przebywać.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek 2024. Zachwycają urodą i wdziękiem! Studniówki 2024 dobiegły końca. Maturzyści świetnie się na nich bawili. Na balach w Radomiu nie brakowało na nich pięknych dziewczyn, które zachwycały urodą i wdziękiem. Zobaczcie ich zdjęcia.

📢 Niesamowity apartamentowiec, kaskadowy i dwusegmentowy powstanie przy Alei Solidarności w Kielcach W rejonie skrzyżowania alei Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach, na działce po dawnym salonie samochodowym ma powstać dwusegmentowy wieżowiec z mieszkaniami i lokalami usługowymi. LUXURY POINT tak będzie się nazywała ta inwestycja.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa