Prasówka 27.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Szalony Comber Babski w Pałacu w Konarach. Ależ się działo! Zobaczcie zdjęcia Impreza pod tytułem "Comber Babski" miała miejsce w piątek, 24 listopada w Pałacu w Konarach w gminie Stopnica. Fotografie z wydarzenia dowodzą, że zabawa była po fantastyczna. Na parkiecie i poza nim dużo się działo! Zobaczcie sami w galerii zdjęć.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 27 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.11.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 27 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.11.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie tarnobrzeskim. Życzenia i podziękowania dla pracowników służb społecznych. Zobacz zdjęcia Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb społecznych obchodzono w powiecie tarnobrzeskim. Starosta i przewodnicząca rady powiatu tarnobrzeskiego złożyli zaangażowanym w niesienie pomocy podziękowania i życzenia. Uroczystość zorganizowano w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu.

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". Ma ogromną posiadłość i biznes na Mazurach. Oto żyje na co dzień 26.11.2023 Nadszedł czas decyzji w nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Niestety okazało się, że żaden z nich nie zdobył jej serca. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Tak mieszka i żyje na co dzień 26.11.2023 Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Mnóstwo osób na koncercie Stanisława Soyki. Artysta wystąpił podczas Kunowskich Zaduszek Muzycznych. Zobacz zdjęcia Stanisław Soyka zaśpiewał największe przeboje w Kunowie. W niedzielę, 26 listopada artysta wystąpił podczas 15. Kunowskich Zaduszek Muzycznych. 📢 Meczu siatkarzy Stali Nysa z Enea Czarnymi Radom w PlusLidze od kulis. Zobacz, jak kibice dopingowali radomian Trzeci mecz w tym sezonie PlusLigi wygrali siatkarze PSG Stal Nysa. W niedzielne popołudnie, w ramach ósmej kolejki PlusLigi, pokonali 3:1 w swojej hali Eneę Czarnych Radom. Co ciekawe mecz z trybun wspólnie oglądali prezeso klubów, Enea Czarni Halina Bąk i Stali Nysa Robert Prygiel. Oboje z...Radomia. DO Nysy dotarła tez duża grupa radomskich kibiców. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Andrzejkowa potańcówka w Woli Murowanej. Zobacz zdjęcia "Moja młodość, moje wspomnienia" pod takim hasłem odbyła się sobotę, 25 listopada, andrzejkowa potańcówka w Woli Murowanej. Organizatorem było stowarzyszenie "Kocham Świętokrzyskie".

📢 Europoseł Beata Szydło we Włoszczowie. Wielu mieszkańców na spotkaniu z byłą premier. Zobaczcie zdjęcia Beata Szydło, poseł do Parlamentu Europejskiego i była premier Polski, gościła we Włoszczowie w niedzielę, 26 listopada. Zorganizowała konferencję "Zmiany w Traktatach Unii Europejskiej i ich wpływ na życie codzienne Europejczyków", na które zaprosiła mieszkańców. 📢 Morsowanie i andrzejkowe wróżby nad zalewem Umer. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 26 listopada, nad zalewem w miejscowości Umer morsowali członkowie stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk. W wodzie miały miejsce tradycyjne andrzejkowe wróżby. Zobacz zdjęcia. 📢 Zagłębie Lubin postawiło ciężkie warunki Industrii Kielce. Mistrzowie Polski wygrali na Dolnym Śląsku. Zapis relacji live Industria Kielce pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 30:24 w meczu 13. kolejki ORLEN Superligi piłkarzy ręcznych. Mistrzowie Polski zagrali przeciętną pierwszą połowę i zeszli do szatni przy remisie 14:14. Po przerwie wykorzystali błędy gospodarzy i wypunktowali swojego rywala szybkimi akcjami w ofensywie. Zobacz zapis relacji live z tego wydarzenia.

📢 Radomiak Radom gra z liderem. Śląskiem Wrocław. Ważne informacje przed meczem. Będzie darmowa komunikacja miejska Radomiak Radom w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy w poniedziałek 17 listopada, o godzinie 19 zagra z liderem Śląskiem Wrocław. Dla kibiców udających się na to spotkanie mamy szereg informacji organizacyjnych. 📢 Morsowanie w Białobrzegach. Urzekające Morsy Białobrzeskie znów spotkały się w Pilicy. Zobacz zdjęcia Mroźno i wietrznie było w niedzielę, 26 listopada nad Pilicą, i choć dla jednych taka pogoda nie zachęcała do wychodzenia, dla Urzekających Morsów Białobrzeskich była wręcz idealna. Debiutanci i stała grupa miłośników zimnych kąpieli wspólnie morsowała, przy okazji świetnie się bawiąc.

📢 Ciekawostki na giełdzie w Miedzianej Górze. Maszyny do pisania i porcelanowy słoń. Co jeszcze? W niedzielę, 26 listopada, na giełdzie w Miedzianej Górze przyjechało dużo sprzedawców ciekawostek i staroci. Zobaczcie, co było na straganach. Więcej w galerii zdjęć.

📢 Andrzejki 2023 w Świętokrzyskiem. Ależ było szaleństwo! Zobacz jak bawili się znani ze Świętokrzyskiego Jak zabawy andrzejkowe spędzają znani z województwa świętokrzyskiego? Zobacz zdjęcia. 📢 Leandro Rossi obchodzi 35. urodziny. Brazylijczyk z polskim paszportem jest legendą Radomiaka. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Na dzień przed rywalizacją Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław Leandro Rossi obchodzi 35. urodziny. Czy legenda Zielonych otrzyma prezent od trenera Macieja Lesisza i po raz pierwszy w sezonie wyjdzie w podstawowym składzie?

📢 Andrzejkowe morsowanie w Morawicy. Zimny wiatr nie przeszkadzał w kąpieli, kilkadziesiąt osób zanurzyło się w wodzie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 26 listopada nad zalewem w Morawicy spotkali się członkowie Morawickiego Stowarzyszenia Morsów "Byle do zimy!". W andrzejkowym morsowaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 📢 Piękna Maria Stenzel z Radomki Radom skończyła 25 lat.Jest uważana za jedną z najpiękniejszych siatkarek świata. Zobacz jej prywatne zdjęcia Maria Stenzel, grająca na pozycji libero siatkarka Radomki Radom, 25 listopada skończyła 25 lat. Jest czołową libero świata, uważana jest tez za jedną z najpiękniejszych siatkarek, nie tylko w Polsce ale i na świecie. Zobacz jej niesamowite zdjęcia z instagrama.

📢 Niedzielne targowisko w Wierzbicy. Pojawiły się bożonarodzeniowe akcesoria, bombki, stroiki, świecidełka. Zobacz zdjęcia Zimno i uciążliwe podmuchy lodowatego wiatru nie zniechęciły klientów, którzy w niedzielę zjawili się na targowisku w Wierzbicy. Można kupić kurtki, buty, artykuły spożywcze i wiele, wiele więcej. Pojawiły się również świąteczne akcesoria. 📢 Akcja policjantów pod Radomiem. Zabezpieczono prawie 4,5 kilograma narkotyków. Właścicielowi grozi nawet 10 lat więzienia Aż 4,5 kilograma narkotyków nie trafi na rynek - to efekt pracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego właściciela marihuany białego proszku. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu aż 10 lat więzienia. 📢 Niedziela na Pchlim Targu w Tarnobrzegu. Ostatnie takie zakupy w 2023 roku przed grudniową przerwą w polowaniu na skarby. Zobacz zdjęcia W niedzielę na pchli targ w Tarnobrzegu przybyli kolekcjonerzy, rękodzielnicy, sprzedawcy staroci. Warto było wybrać się tutaj przed południem, żeby złowić świetną okazję i porozmawiać z innymi pasjonatami rzeczy z duszą. Można poczuć świąteczny klimat, kupić dekoracje i prezenty. Listopadowy Tarnobrzeski Pchli Targ jest ostatnim w 2023 roku. Potem nastąpi przerwa, ale wyjątkowo krótka. Od stycznia znów zrobicie tu zakupy.

📢 Bezrobocie w Świętokrzyskiem. W tych miastach województwa świętokrzyskiego najtrudniej jest znaleźć pracę To w województwie świętokrzyskim jest największe bezrobocie. Na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stworzyliśmy zestawienie pokazujące, gdzie w naszym regionie najtrudniej znaleźć pracę. 📢 26 listopada - Dzień Ciasta. Oto niesamowicie słodkie memy z ciastem w roli głównej Obchodzony 26 listopada Dzień Ciasta to święto, które w Polsce staje się coraz bardziej popularne. Ciasto doczekało się przesłodkich memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze.

📢 Efektowna gala Wrzeciono Czasu Boxing Night w Pionkach. Kibicowałeś pięściarzom? Znajdź się na zdjęciach! Gala pięściarska Wrzeciono Czasu Boxing Night w Pionkach za nami. Kibice obejrzeli sześć efektownych starć, a w dwóch z nich kibicom zaprezentowali się radomianie: Paweł Brach i Michał Żeromiński. Byłeś na gali? Znajdź się na zdjęciach!

📢 Smutny ranking ubóstwa regionu radomskiego. Oto nasze najbiedniejsze miasta. Mieszkasz w jednym z nich? Może czas na przeprowadzkę Najbiedniejsze miasta regionu radomskiego. Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych miast regionu radomskiego pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta w naszym regionie są najuboższe.

📢 Smutny ranking ubóstwa. Oto najbiedniejsze świętokrzyskie miasta. Mieszkasz w jednym z nich? Może czas na przeprowadzkę Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych świętokrzyskich miast pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta województwa świętokrzyskiego są najuboższe.

📢 Pierwsze w Świętokrzyskiem szkolenie z bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych w Nagłowicach. W akcji 150 strażaków Testowali wytrzymałość paneli fotowoltaicznych, które nie uległy uszkodzeniu nawet przy obciążeniu ponad 300 kilogramów! W sobotę, 25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach odbyło się pierwsze w regionie świętokrzyskim szkolenie z bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych. Szkolenie zorganizowane zostało przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną z Nagłowic oraz kielecką firmę 4 ECO Green Energy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Kibicowałeś koszykarzom HydroTrucku Radom w sobotnim meczu z Sokołem? Znajdź się na zdjęciach W sobotę, 25 listopada siatkarze HydroTrucku Radom zmierzyli się z Sokołem Międzychód. Nasz zespół zwyciężył z beniaminkiem ligi. Koszykarzom z Radomia wspomógł w tym świetny doping kibiców. Wspierałeś zawodników HydroTrucku w sobotnim meczu? Szukaj się na zdjęciach.

📢 Ponad 90 ochotników stawiło się na kieleckiej Bukówce. Rozpoczęło się szkolenie przyszłych żołnierzy. Zobacz zdjęcia i film W sobotę, 25 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, rozpoczął się kolejny turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło ponad 90 ochotników, którzy przez najbliższe tygodnie wezmą udział w szkoleniu podstawowym, które zakończy się egzaminami i przysięgą wojskową. 📢 Edward Kabała z Radwanowa świętował setne urodziny. Zjechała niemal cała rodzina. Zobaczcie zdjęcia Sala klubu Senior – Wigor w Pilczycy w gminie Słupia Konecka w sobotnie południe przypominała dom weselny. Piękna dekoracja, nakryte stoły i gromada gości. W ten sposób rodzina Edwarda Kabały świętował setne urodziny nestora rodu. 📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Mecz Podhala Nowy Targ ze Starem Starachowice został odwołany. Działacze beniaminka 3. Ligi są wściekli. Co zrobi PZPN? Mecz Podhala Nowy Targ ze Starem Starachowice w 3. Lidze został odwołany. Powodem było nieprzygotowanie sztucznego boiska do użytkowania na godzinę 12. Działacze beniaminka ze Starachowic są oburzeni postawą organizatora i będą domagać się walkowera. Klub z Nowego Targu wydał oświadczenie w mediach społecznościowych.

📢 Na giełdzie w Sandomierzu można już kupić żywe karpie. Ile zapłacimy za kilogram najpopularniejszej świątecznej ryby? Zdjęcia Jaka będzie cena karpia, popularnej ryby na wigilijnym stole? To interesująca informacja dla tych, którzy już rozpoczęli odliczanie do świąt Bożego Narodzenia 2023. W ostatnią sobotę listopada żywe karpie można było już kupić na giełdzie w Sandomierzu. Oferowało je gospodarstwo rybackie z Osieka w województwie świętokrzyskim.

📢 Radomiak w meczu z podtekstem rozgromił Podlasie Biała Podlaska. Zobacz zdjęcia z tego śnieżnego pojedynku W zaległym meczu Decathlon 5. Ligi Radomiak II Radom nie dał najmniejszych szans Podlasiu Sokołów Podlaski. Dzięki wygranej Zieloni zakończyli rundę jesienną na premiowanym awansem, drugim miejscu. Zobacz dużą galerię zdjęć z sobotniego spotkania. 📢 W Mieczynie samochód uderzył w dom. Kierowca był pijany Samochód, za którego kierownicą siedział pijany mężczyzna, staranował betonowe ogrodzenie i uderzył w dom – do takiego wypadku doszło w sobotę w Mieczynie w powiecie włoszczowskim. 📢 Zakupy na giełdzie w Sandomierzu w zimną sobotę 25 listopada: sanki, narty, ciepła odzież, węgiel, warzywa i owoce. Co jeszcze sprzedawano? W słoneczną, ale zimną, ostatnią sobotę listopada, mnóstwo osób odwiedziło giełdę w Sandomierzu z asortymentem wszelkiej maści. Pogoda nastrajała do zakupów tego, czym można się ogrzać i używać zimą. Klienci rozglądali się za ciepłymi ubraniami i obuwiem, sportowym sprzętem do szusowania po śniegu i lodzie oraz choinkowymi dekoracjami. Można było kupić nawet węgiel i drewno. I co jeszcze? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mnóstwo ludzi Międzynarodowej Wystawie Psów Rasowych w Targach Kielce. Byłeś? Zobacz się na zdjęciach Wielu miłośników psów odwiedziło w sobotę 25 listopada Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, która odbywa się w Targach Kielce. Obok niezwykle ciekawych prezentacji psów na ringach, na odwiedzających kielecki ośrodek czekało wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mieszkasz w Krzakach, Króliku Polskim lub Zimnej Wodzie? Przedstawiamy zabawne nazwy podkarpackich wsi Przedstawiamy zabawne, śmieszne, czasem dziwne nazwy podkarpackich wsi. Zestawienie, na które trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, przygotowaliśmy w formie alfabetycznej. 📢 Fantastyczny koncert Kultu w Radomiu. Kazik Staszewski i reszta zespołu dali czadu. Zobacz nowe zdjęcia i wideo Tysiące fanów rocka zebrało się w piątek, 24 listopada w hali Radomskiego Centrum Sportu podczas koncertu legendarnego Kultu. Kazik Staszewski jak zawsze dał czadu i rozgrzał radomską publiczność, która wspólnie z nim śpiewała ponadczasowe hity. Byliście na koncercie? Zobaczcie nowe zdjęcia!

📢 Nowa atrakcja w Górach Pieprzowych w Sandomierzu. Na szlaku stanęły ciekawe tablice informacyjno – edukacyjne Sześć tablic informujących o przyrodzie ożywionej i nieożywionej zamontowano wzdłuż szlaku na terenie Gór Pieprzowych w Sandomierzu. Inicjatorem montażu elementów edukacyjnych na szlaku jest Wspólnota Gór Pieprzowych Kamień Plebański, która ostatnio zaprosiła na premierę filmu o walorach „Pieprzówek”. Góry Pieprzowe to jedna z największych atrakcji turystycznych Sandomierza i okolicy. 📢 W Pionkach otwarto market sieci Action w nowej galerii handlowej przy Alei Jana Pawła II. Promocje skusiły mnóstwo klientów. Zobacz zdjęcia W Pionkach w nowozbudowanym Parku Handlowym Pionki przy Alei Jana Pawła II otwarto market Action. Inauguracji pierwszego marketu tej popularnej sieci dyskontowej w mieście towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. 📢 Kulisy wielkiej Gali Hipokrates 2023! Nagrodziliśmy najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Zobacz zdjęcia Wiele podziękowań, ciepłych słów, ale i wzruszeń – tak można podsumować galę Hipokrates Świętokrzyski, która odbyła się w piątek, 24 listopada, w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tytuł Lekarza Roku 2023 w Świętokrzyskiem trafił do Agaty Miszczyk-Lewandowskiej, stomatologa i właścicielki AwansDent w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z kulis imprezy.

📢 Hipokrates 2023. Uroczysta gala w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego W piątek, 24 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego Echa Dnia. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia w regionie i zobaczcie zapis transmisji z gali. 📢 Gala wręczenia Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego 2023. Wystąpiła Magdalena Paradziej finalistka The Voice of Poland W piątek, 24 listopada odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego”. 18. gala wręczenia tych nagród odbyła się w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Wyróżnienie otrzymało 6 laureatów z powiatu zaangażowanych w pracę na rzecz regionu jędrzejowskiego. Wydarzenie w tym roku uświetniły występy artystyczne lokalnych artystów oraz Bartka Leśniewskiego „Leśny” i Magdaleny Paradziej, finalistki programu The Voice of Poland.

📢 Rozdano Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego 2023. Poznajcie laureatów tegorocznej nagrody. Oto oni Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego 2023 przyznane. Kapituła konkursowa w 18. edycji konkursu odznaczyła statuetkami w kategoriach: Działalność pożytku społecznego i integracja społeczności lokalnej oraz Edukacja i kultura, pielęgnowanie tradycji kulturowych i historycznych. Kto otrzymał tę prestiżową nagrodę? Poznajcie tegorocznych laureatów. 📢 Byłeś na meczu KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski z Chełmianką Chełm w 3. Lidze? Szukaj się na zdjęciach KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrał 0:3 z Chełmianką Chełm w ostatnim meczu 3 Ligi w 2023 roku. Pomimo niekorzystnego wyniku, na stadionie w Ostrowcu Świętokrzyskim zjawiło się wielu kibiców pomarańczowo-czarnych. Byłeś? Szukaj się na zdjęciach. 📢 3. Babski Comber w Nowym Korczynie. To była dopiero zabawa! Zobacz zdjęcia W sobotę, 18 listopada, niezapomnianych chwil na imprezie pod nazwą "Babski Comber" doświadczyły seniorki z Klubu Senior + w Nowym Korczynie, w powiecie buskim. Bawiły się wspólnie z kołami gospodyń wiejskich.

📢 Startuje "Szlachetna Paczka" w Pińczowie. W tym roku działa także w Busku i Kazimierzy Wielkiej W Pińczowie startuje kolejna edycja akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku pińczowski sztab obejmuje swoim zasięgiem także powiaty buski i kazimierski. W czwartek, 23 listopada, w pińczowskiej Szkole Podstawowej numer 1 odbyło się spotkanie organizacyjne wolontariuszy. 📢 Górnicza "migracyjna" biesiada w Tarnobrzegu. Stare strzechy, gwarkowie i goście tradycyjnie bawią się przy piwnych zdrojach ZDJĘCIA, WIDEO Brać górnicza dawnego tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego spędza piątkową noc na VIII Biesiadzie Piwnej w migracyjnym klimacie. Spotkanie będące kontynuacją tradycyjnej karczmy piwnej zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Uroczystość otworzył ceremoniał górniczy ze skokiem młodych lisów przez skórę i przekazaniem sztandaru. Potem otwarto piwne zdroje. Zobaczcie, jak bawią się stare strzechy, gwarkowie i dostojni goście.

📢 Hipokrates 2023. Oto 10 najlepszych lekarzy w Świętokrzyskiem. Zobacz w czym się specjalizują i gdzie pracują Hipokrates 2023. Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie są laureaci nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym Hipokrates. Spośród osób, które zdobyły najwięcej głosów wyłoniliśmy Złotą Dziesiątkę województwa świętokrzyskiego. Stomatolog Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł najlepszego lekarza w województwie świętokrzyskim. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia i zobaczcie zapis transmisji z gali wręczenia nagród w Centrum Kongresowym Targów Kielce. 📢 Wioska Świętego Mikołaja w Bałtowie jest już otwarta. Czeka tu Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i wiele innych atrakcji. Zobacz zdjęcia W piątek, 24 listopada w Bałtowie wystartowała Wioska Świętego Mikołaja. Na odwiedzających czeka tu wiele stref z mnóstwem atrakcji. Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i Chata Świętego Mikołaja zabiorą was w magiczną podróż do świątecznej krainy. Odwiedzający mogą przyjeżdżać codzienne od godziny 14, ponieważ wcześniej z atrakcji korzystają grupy zorganizowane.

📢 Krwiodawcy z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu świętują 55-lecie istnienia klubu. Zobacz zdjęcia W tarnobrzeskiej restauracji Fregata nad Wisłą w Tarnobrzegu w piątek, 24 listopada swoje wielkie święto mają krwiodawcy zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK "Barbórka" w Tarnobrzegu. To obecnie jedyny klub krwiodawców w tym mieście. Spotkanie towarzyskie z okazji 55-lecia klubu było okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych krwiodawców. 📢 Studenci Uniwersytetu Radomskiego będą się uczyli strzelać. Będzie też uczelniana strzelnica Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Radomskiego będą prowadzone zajęcia ze strzelania i prawidłowego obchodzenia się z bronią. Będą także zajęcia z taktyki i prowadzenia działań na polu walki. Uczelnia będzie miała nawet swoją strzelnicę. Uniwersytet Radomski dostał właśnie na potrzeby szkolenia cztery karabinki PKT Beryl. 📢 Wyjątkowe "Kobiety z Pasją" spotkały się w Kielcach. Mówiły, jak dbają o swoje zdrowie Wyjątkowe panie spotkały się w piątkowy wieczór w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wydarzenie "Kobiety z Pasją... dbające o swoje zdrowie" uświetniła Anna Hamela-Majewska, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów.

📢 Niezwykły spektakl w Bogorii. Panie z koła gospodyń wiejskich pokazały dawne obrzędy i zwyczaje W Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii odbył się spektakl "Widowisko Obrzędowe – Spotkanie z Tradycją”". Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bodzechów przedstawiły dawny sposób prania używając drewnianych i blaszanych bali, cebrzyków, tar oraz kijanek. 📢 Co zamiast puchówki? Oto najmodniejsze i najpiękniejsze okrycia na zimę 2023/2024. Wyglądają elegancko i ochronią Cię przed mrozem Kożuchy i wełniane płaszcze to alternatywa dla popularnej puchówki. Ochronią Cię przed mrozem i śniegiem a do tego są ładne i eleganckie. Zobaczcie najmodniejsze modele.

📢 Wielkie otwarcie salonu Audi Select Plus w Radomiu. Będzie mnóstwo atrakcji Na niedzielę, 10 grudnia zaplanowano wielkie otwarcie autoryzowanego salonu i serwisu samochodowego Audi Select Plus w Radomiu. Przy ulicy Niemcewicza 2/4, gdzie niegdyś był najbardziej znany w mieście sklep z dywanami. Podczas całodniowego eventu znaleźć będzie można między innymi kącik zabaw dla dzieci, animacje, konkursy, atrakcje związane z motoryzacją, a także słodki poczęstunek.

📢 Oto Twoja wymarzona łazienka. Planujesz remont? Zobacz inspiracje na piękną łazienkę Planujesz remont łazienki i potrzebujesz inspiracji na aranżację? Zobacz w naszej galerii inspiracje na piękna łazienkę. Projekty zachwycają. 📢 65-lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W Kielcach wręczono odznaczenia ratującym życie w Świętokrzyskiem. Zdjęcia W piątek, 24 listopada, podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono odznaczenia i podziękowania tym, którzy oddając własną krew uratowali wiele żyć. Uroczyste spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury zgromadziło wiele osób. Niektórzy podzielili się z nami swoją historią. 📢 Nowe fakty. Trzęsienie ziemi w Radomiaku Radom - trener Constantin Galca odchodzi? Piątkowy i sobotni trening poprowadził Maciej Lesisz Zanosi się na trzęsienie ziemi w ekstraklasowym Radomiaku Radom! Według naszych informacji zespół opuści dotychczasowy trener, Constanin Galca, który rozwiąże umowę z klubem za porozumieniem stron - rozmowy na linii zarząd klubu a trener, trwały w piątek 24 listopada od godzin rannych i do końca dnia nie udało się stronom wypracować porozumienia. Taki stan rzeczy utrzyma się co najmniej do poniedziałku.

📢 Łobuzy rozgrzały Lux Club w Brzozowej. Tłum ludzi doskonale bawił się przy największych hitach. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 listopada w Brzozowej w Lux Clubie wystąpił zespół Łobuzy. Na zdjęciach zamieszczonych przez klub widać, że impreza była super.

📢 Nietypowa sytuacja na drodze krajowej numer 79. W Samborcu rozsypały się jabłka, a w Łoniowie buraki Dwie nietypowe sytuacje na krajowej trasie numer 79 w powiecie sandomierskim. W jednym miejscu na drogę wysypały się tony jabłek, w innym buraki. 📢 Robert "Kosa" Nowakowski na meczu Industria Kielce - HC Zagrzeb. Piękne przywitanie legendy klubu. Zobacz zdjęcia Robert Nowakowski, czyli popularny "Kosa" pojawił się na Hali Legionów podczas meczu Industrii Kielce z chorwackim HC Zagrzeb w Lidze Mistrzów. Legendarny skrzydłowy doczekał się specjalnej oprawy od kibiców zasiadających na "młynie".

📢 Te kobiety są poszukiwane przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Czarne paznokcie z brokatem w kolorze złota to idealny manicure na andrzejki. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 Ludzie marzną na przystanku, choć mogliby czekać na busa w ciepłym dworcu w Kielcach. Mieszkańcy gminy Strawczyn mówią "dość"! Marzną czekając na busa na przystanku przy ulicy Żelaznej w Kielcach, domagają się od przewoźnika, żeby przeniósł przystanek do ciepłego dworca autobusowego przy ulicy Czarnowskiej oraz zwiększył ilość kursów. Mieszkańcy gminy Strawczyn interweniują w sprawie komunikacji zbiorowej. Co na to gmina Strawczyn oraz właściciel firmy transportowej Oparka? Zobaczcie. 📢 Stypendia starosty dla uczniów z Zespołu Szkół numer 1 w Przysusze. Zobacz listę wyróżnionych Na niedawnej uroczystości w Zespole Szkół numer 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze odbyło się wręczenie stypendiów Starosty Powiatu Przysuskiego dla najlepszych uczniów szkoły. Były gratulacje nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców. 📢 Nowy most na Wiśle w Sandomierzu. Pierwsze elementy nowej konstrukcji zamontowane. W akcji dźwig kolos W ostatnich dniach rozpoczął się montaż nowej konstrukcji stalowej mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Jako pierwsze zamontowane zostały na podporze przy użyciu potężnego dźwigu, a następnie zespolone dwa 40-tonowe elementy tworzące tak zwany segment startowy. Nowy most będzie gotowy za kilkanaście miesięcy.

📢 Ważył 48 kilogramów, ale nigdy nie zwątpił, że pokona raka. Historia 73-letniego pana Zbigniewa z Kielc porusza do łez Pokonał dwa złośliwe nowotwory, ważył zaledwie 48 kilogramów i chociaż większość lekarzy nie dawała mu szans to dziś pomaga innym chorym na raka. 73 - letni Zbigniew Niedolaz, właściciel firmy Kołdrex z Kielc codziennie wstaje o 5.30 rano, żeby wykorzystać życie na maksa. Poznajcie Jego niezwykłą historię.

📢 24 listopada - Katarzynki. Oto najlepsze memy z Katarzyną, Kasią, Kaśką w roli głównej W nocy z 24 na 25 listopada obchodzone są Katarzynki. A, że Kaśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Niezwykłe miejsce w skarżyskim szpitalu. Rodzinna Strefa Narodzin oficjalnie otwarta. Zobacz zdjęcia i film z pierwszego porodu W skarżyskim szpitalu oficjalne otwarto Rodzinną Strefę Narodzin. Panie mogą tam rodzić w komfortowych warunkach, również w specjalnej wannie. W dodatku bez dodatkowych opłat. Inwestycję wartą sto tysięcy złotych w połowie sfinansowały Wtórpol i Mesko.

📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Nową trasą mamy pojechać już za rok. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Trwają intensywne pracy przy budowie obwodnicy Lipska. Na miejscu bezustannie pracuje ciężki sprzęt, przy pomocy którego powstaje zupełnie nowa, licząca około 6,4 kilometra trasa. Roboty postępują bardzo sprawnie. Na niektórych odcinkach kładzione są już ścieralne warstwy asfaltu, powstają też kolejne obiekty inżynieryjne, nasypy czy kanalizacje deszczowe. Zgodnie z umową, nową trasą będzie można przejechać już za rok. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Lipska, a także ułatwi podróżnym sprawny przejazd przez tę część regionu radomskiego. Zobaczcie nowe zdjęcia z budowy. 📢 Zniewalające i trwałe. Oto perfumy idealne na prezent mikołajkowy dla niego. TOP 10 Ponadczasowe i eleganckie. Niektóre z nich to już kultowe zapachy. Zobacz, które perfumy są idealne jako prezent mikołajkowy dla panów.

📢 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Oto jak wyglądają nasi kochani panowie w krzywym zwierciadle. Najlepsze memy! 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Zobaczcie najlepsze memy z panami w roli głównej.

📢 Bardzo trwałe i cudowne. Oto najpiękniejsze perfumy dla niej idealne na prezent mikołajkowy. TOP 10 Przed nami świąteczny czas. Na mikołajki czy gwiazdkę warto sprawić swojej ukochanej prezent. Na pewno ucieszy ją flakonik oryginalnych perfum. 📢 Wielki bal absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Bawiło się ponad 500 osób! Zobaczcie zdjęcia Absolwenci, kadra pedagogiczna, emerytowani nauczyciele i sympatycy II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach gościli w sobotę, 18 listopada na wielkim balu w Grand Hotelu w Kielcach. Wielu z nich spotkało się po latach, były więc wzruszenia, przywitania i uściski. W sumie, na balu "Śniadka" pojawiło się ponad pięćset osób. Zobaczcie zdjęcia w galerii. Wkrótce kolejne!

📢 Pożar na terenie zakładów produkcyjnych Cersanit w Starachowicach. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji. Raport na bieżąco Do wielkiego pożaru na terenie zakładów produkcyjnych Cersanit w Starachowicach doszło w czwartek, 10 lutego. Ogień powstał na odcinku produkcyjnym. Potężne kłęby dymu unosiły się nad całym miastem i niestety taka sytuacja jak z katastroficznego filmu trwała wiele godzin. Akcja na terenie zakładu przebiegała całą noc z czwartku na piątek i kontynuowana była w piątek, sobotę i niedzielę. Pożar strawił linię produkcyjną wanien i armatur - straty są ogromne, szacowane są na 80 milionów złotych. Zakład należy do grupy Cersanit sprzedającej swe produkty na całym świecie, kontrolowanej przez najbogatszego Polaka, kielczanina Michała Sołowowa. W piątek Artur Kłoczko, przewodniczący Rady Nadzorczej Cersanitu złożył w Starachowicach jasną deklarację - zakład zostanie szybko odbudowany. U nas raport na bieżąco. Zobaczcie też transmisję z terenu zakładu i zdjęcia.

