Prasówka 27.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 27.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Kielcach zmarł Marek Sławiński, były dyrektor Cyclo Korony Kielce i prezes Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego. Miał 76 lat Smutna wiadomość dotarła do nas w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W Kielcach w wieku 76 lat zmarł Marek Słąwiński, niezwykle zasłużona postać dla świętokrzyskiego kolarstwa, były wieloletni dyrektor Cyclo Korony Kielce i prezes Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony 9". Piękny dom pary, która się zaręczyła. Zobacz zdjęcia Klaudia i Valentyn wzięli udział w dziewiątym sezonie programu "Rolnik szuka żony". Ona szukała drugiej połówki, a on okazał się dla niej najlepszy. Przed około rokiem szczęśliwa para zamieszkała razem, a ostatnio ogłosiła zaręczyny. Zobaczcie na zdjęciach, jak żyją i mieszkają na co dzień w pięknej posiadłości.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 27 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.12.2023 Horoskop dzienny na środę, 27 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.12.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Koncert Arki Noego w kościele parafialnym w Białobrzegach. Były prawdziwe tłumy. Byliście na koncercie? Szukajcie się na zdjęciach We wtorkowy, świąteczny wieczór 26 grudnia kościół w Białobrzegach pod wezwaniem Świętej Trójcy wypełnił się po brzegi. Tak dużą widownię w świątecznym czasie przyciągnął zespół Arka Noego. Była to okazja, by wspólnie pośpiewać kolędy.

📢 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika rusza 28 grudnia w Kielcach. Zobaczcie unikatowe zdjęcia z poprzednich lat W czwartek, 28 grudnia, rusza 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika w Kielcach. Ma on bogatą tradycję, grało w nim wielu znanych piłkarzy, mających na koncie występy w ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski. W tym roku zespoły będą rywalizować do 30 grudnia.

📢 Świąteczne spalanie kalorii z Radomskimi Morsami. Do zalewu Borki w Radomiu w drugi dzień świąt weszło sporo osób. Zobacz zdjęcia Radomskie Morsy w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia spotkały się ponownie nad zalewem na Borkach. Piękne słońce i chłodna pogoda zachęciły do zanurzenia się w wodzie. Miłośnicy morsowania z radością odeszli od świątecznych stołów, aby spalić nadmiar kalorii i po raz kolejny zażyć lodowatej kąpieli. Frekwencja dopisała i wszyscy świetnie się bawili.

📢 Dramatyczny wypadek w Hucie Nowej w gminie Bieliny. Z dachującego samochodu wypadły dwie osoby. Obie zginęły Kobieta i mężczyzna wypadli z dachującego samochodu – takie makabryczne sceny rozegrały się we wtorek w miejscowości Huta Nowa w gminie Bieliny. Przeszło godzinę trwała reanimacja. Niestety, nie powiodła się. Obie osoby jadące samochodem nie przeżyły. Życie stracił 25-letni strażak i jego 33-letnia towarzyszka. 📢 W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach obsypali owsem biskupa Mariana Florczyka! Na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana Po uroczystej sumie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wierni na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana obsypali owsem księdza biskupa Mariana Florczyka. To wydarzenie to już świąteczna tradycja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach. Wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna parafia w diecezji kieleckiej, w której obowiązuje ten zwyczaj.

📢 Szopki betlejemskie w kościołach powiatu staszowskiego. Zobaczcie zdjęcia Piękne szopki betlejemskie w kościołach powiatu staszowskiego przybliżają tajemnicę Bożego Narodzenia. Podczas pasterki została do nich wniesiona figura nowonarodzonego Jezusa. To tradycja, nie tylko w polskim kościele. Zobaczcie, jak się prezentują.

📢 W wypadku pod Białobrzegami zderzyły się we wtorek dwa samochody osobowe. Ranni są dwaj kierowcy Wystarczyła chwila nieuwagi, a we wtorek nad ranem 26 grudnia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 48 niedaleko Białobrzegów. Dwaj kierujący zostali ranni. 📢 Śmiertelny wypadek pod Warką. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Zginął 21-letni pasażer Do tragicznego wypadku doszło we wtorek, 26 grudnia na drodze w gminie Warka w powiecie grójeckim. Samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Zginął młody pasażer samochodu. 📢 Wigilijny Mikołaj odwiedził dzieciaki w szpitalach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Mielcu. Były prezenty i dużo radości. Zdjęcia W ramach akcji "Wigilijny Mikołaj w Szpitalu" dokładnie 24 grudnia, czyli w wigilię Bożego Narodzenia, Święty Mikołaj i Śnieżynka odwiedzili oddziały dziecięce w szpitalach w Stalowej Woli, Tarnobrzegu oraz w Mielcu, gdzie obdarowali dzieci prezentami. Po ustaleniach ze szpitalem w Nisku wizyta tam została odwołana, ponieważ wszystkie dzieci przed świętami zostały wypisane do domów i mogły cieszyć się świąteczną atmosferą wśród najbliższych.

📢 Świąteczne zdjęcia znanych sportowców i trenerów z województwa świętokrzyskiego. Tak pozowali do zdjęć ze swoimi bliskimi. Zobacz efekty! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, również dla ludzi sportu. Sportowcy i trenerzy z województwa świętokrzyskiego spędzają te dni z bliskimi, wielu z nich podzieliło się pięknymi zdjęciami. Niektórzy wzięli udział w specjalnych sesjach zdjęciowych. Efekty są niesamowite! Zobaczcie! 📢 Piękne szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia jak co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia, przed pasterką w kościołach odsłonięte zostały szopki symbolizujące miejsce narodzenia Jezusa w Betlejem. Szopki w kościołach w Tarnobrzegu, powiecie tarnobrzeskim i całej Diecezji Sandomierskiej, zachwycają.

📢 Najwięksi pożeracze prądu w Twoim domu. Te urządzenia zużywają najwięcej energii. TOP 10 Przy rosnących cenach energii elektrycznej zastanawiamy się, które urządzenia domowe zużywają najwięcej prądu i jak zaoszczędzić. Kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny a może suszarka do ubrań. Zobacz, które sprzęty domowe zużywają najwięcej prądu.

📢 Świątecznie i bajkowo w Ćmielowie. Rynek zdobi niezwykła choinka i kareta. Zobacz zdjęcia Ćmielów w świątecznej szacie wygląda pięknie. Mnóstwo osób robi sobie zdjęcia na porcelanowym rynku. Jest także piękna biała choinka i kareta jak z bajki.

📢 Niezwykłe pasterki w Świętokrzyskiem. Tłumy wiernych, inscenizacje, kolędy i fajerwerki - tak świętują mieszkańcy regionu Uroczyste Msze pasterska otworzyły obchody świąt Bożego Narodzenia. Nocą z niedzieli na poniedziałek do kościołów w regionie świętokrzyskim wybrały się tłumy wiernych. Zobaczcie, jak w miastach i miasteczkach wyglądały Pasterki.

📢 Świąteczny koncert w Amfiteatrze w Radomiu. Wystąpili muzycy Alicetea, GuzikOwce i Koker W poniedziałek, 25 grudnia, w Amfiteatrze w Radomiu odbył się świąteczny koncert. Na scenie wystąpili muzycy Alicetea, GuzikOwce i Koker. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Wiele osób modliło się na Pasterkach w Kielcach. - Jezu, przyjdź i uczyń z mego serca Twój żłóbek betlejemski - mówił biskup Marian Florczyk Tłumy wiernych uczestniczyły w Pasterkach w kościołach w Kielcach. W Bazylice Katedralnej w Kielcach Eucharystii przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski, a w parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach ksiądz biskup Marian Florczyk.

📢 Nie uwierzysz, że z tych grzechów też trzeba się spowiadać. Niektóre są "nowoczesne". Sprawdź, czy pamiętasz o tym przed sakramentem pokuty Przed świętami Bożego Narodzenia wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty, czyli spowiedzi. Z czego należy się spowiadać? Na co zwrócić uwagę w czasie przeprowadzania rachunku sumienia? Cenne podpowiedzi przekazali duchowni z jednej z kieleckich parafii, którzy wyliczyli wszystkie, również te "nowoczesne" grzechy, z których często nie zdajemy sobie sprawy. 📢 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Popełniłeś je? Ksiądz będzie bezwzględny. Lista najcięższych grzechów według kościoła Wiele osób korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Są jednak takie grzechy, za które rozgrzeszenia nie może udzielić żaden ksiądz. Chodzi o najcięższe grzechy, zwane śmiertelnymi. Za które grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia w czasie spowiedzi? Sprawdź w naszym zestawieniu.

📢 Michał Piróg ładuje baterie na pustyni Namib w Afryce. Co za widoki! Pochodzący z Kielc choreograf Michał Piróg wybrał się w podróż do Afryki. Pokazał gorące zdjęcia i malownicze widoki. Zobaczcie!

📢 Szopka bożonarodzeniowa w kościele w Kazimierzy Małej robi wrażenie. Pięknie prezentuje się również wystrój świątyni. Zobaczcie zdjęcia Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzy Małej świętuje Boże Narodzenie w pięknej oprawie. 📢 Cheerleaders Vibes Radom zachwycają kibiców podczas meczów w Radomiu. Czas poznać niezwykle uzdolnione i piękne tancerki. Zobacz zdjęcia Młode, uzdolnione i niezwykłej urody dziewczęta zachwycają radomską widownię podczas imprez sportowych. Dla czytelników Echa Dnia mamy wyjątkową galerię dziewcząt z Cheerleaders Vibes. Poznaj ich pasje, hobby a wiele z nich Cię zaskoczy. Zobacz prywatne zdjęcia cheerleaderek!

📢 Żłobki czasów PRL-u. Tak wyglądała opieka nad maluchami. Pamiętacie? Zobaczcie zdjęcia Dzisiejsze żłobki różnią się znacznie od tych jakie funkcjonowały w latach PRL-u. Kolorowe, wyposażone w atestowane zabawki, z zajęciami edukacyjnymi dla trochę starszych maluchów. A jak wyglądały żłobki w minionej epoce, chodziliście do takich? Zajrzyjcie do galerii i przenieście się w czasie. 📢 Ta sukienka to hit na sylwestra i studniówkę. Oto najpiękniejsze modele Przed nami czas wielkich imprez sylwestrowych i studniówek. A w co się ubrać? Jaką sukienkę założyć? Oto najmodniejsze sukienki. 📢 Tak wyglądały sklepy i zakupy w czasach PRL-u. Pamiętacie? Ogromne kolejki, żywność na kartki, komitety kolejkowe. Taki obrazek mamy przed oczyma wspominając czasy PRL-u. Pamiętacie? Zobaczcie w naszej galerii jak wyglądały zakupy w minionej epoce.

📢 Słynna pasterka w Ossolinie z trzema królami i fajerwerkami. Piękna tradycja, zobacz zdjęcia Z inscenizacją i z fajerwerkami - tak świętowano Boże Narodzenie w Ossolinie w gminie Klimontów. Pasterka z ogniskiem i ze wspólnym śpiewaniem kolęd przyciągnęła wielu mieszkańców. Deszcz wcale nie przeszkadzał. 📢 Piękna pasterka w kolegiacie świętego Marcina w Opatowie. Zobacz zdjęcia Kościół wypełniony po brzegi, koncert kolęd Chóru Świętego Marcina i magia tego jedynego wieczoru przyciągnęły mnóstwo osób na Pasterkę do kolegiaty świętego Marcina w Opatowie. 📢 Cała rodzina przy jednym stole. Zobaczcie najlepsze memy o wigilii Wyjątkowa, wigilijna noc to czas spotkań całych rodzin. Przy suto zastawionym stole miliony Polaków łamią się opłatkiem, wręczają sobie podarunki i spotykają się z dawno nie widzianymi krewnymi. To także czas rozmów, często na... niewygodne tematy. Jak internauci widzą wigilię? To materiał na świetne memy! Sami zobaczcie

📢 Wigilijne morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zrzucili świąteczne sweterki i wskoczyli do zimnej wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 grudnia na wigilijnym morsowaniu spotkała się grupa miłośników kąpieli w zimnej wodzie z klubu BodyMors Tarnobrzeg. Powiało śniegiem, temperatura wynosiła ledwie dwa stopnie, ale morsy cieszyły się jak dzieci. W samo południe zrzuciły świąteczne sweterki i wskoczyły do Jeziora Tarnobrzeskiego. Było zimno, że ho ho! 📢 Stalowa Wola nocą w świątecznej iluminacji. Najpiękniejsze są zamek i paw. Zobacz zdjęcia W dniu świętego Mikołaja – 6 grudnia - w Stalowej Woli włączone zostały świąteczne ozdoby na latarniach i placach. Miasto jest gotowe na Święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie zdjęcia. 📢 12. Wigilijny bieg dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. Aktywny i charytatywny początek świętowania. Zobacz zdjęcia i wideo W niedzielny poranek grupa aktywnych mieszkańców Tarnobrzega i okolic wystartowała w Wigilijnym Biegu dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego. Była to już dwunasta edycja sportowo - towarzyskiej imprezy, która oprócz przedświątecznego rozruchu ma też cel charytatywny. Biegacze przekazali datki na wsparcie potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt "U Machowiaków" w Tarnobrzegu.

📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zachwycające i pomysłowe Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców Świętokrzyskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku. 📢 Wigilijna giełda w Miedzianej Górze. Sypnęło śniegiem, a hitem były... hulajnogi. Zobacz, co działo się w niedzielę 24 grudnia W niedzielę wigilijną, 24 grudnia na giełdzie w Miedzianej Górze również odbywał się handel. Nie było jednak tak licznych straganów, jak co tydzień, ale ostatnie zakupy przed świętami można było jeszcze zrobić. 📢 Zimowa giełda piłkarska. Pierwsze zmiany w klubach regionu radomskiego Zakończyła się runda jesienna, a wraz z tym rozpoczęło się poszukiwanie wzmocnień w klubach regionu radomskiego. Na razie niewiele jest oficjalnych informacji, bo okienko transferowe jest jeszcze zamknięte.

📢 Tak znani ze Świętokrzyskiego świętują Boże Narodzenie. Niezwykłe tradycje Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas wyjątkowy czas w gronie najbliższych, spotkania z rodziną i chwila wytchnienia. Niektórzy mają jednak dość nietypowe sposoby ich spędzania. O to, jak spędzają tegoroczne święta, zapytaliśmy znanych osoby ze Świętokrzyskiego. 📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Kielcach, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Enea Czarni Radom kontra PGE Skra Bełchatów. Kibicowałeś Woskowym w przedświąteczną sobotę? Znajdź się na zdjęciach [FOTO] W debiucie trenera Waldo Kantora zespół Enea Czarnych Radom grał z PGE Skrą Bełchatów. Kibicowałeś Wojskowym w tym niezwykle ważnym i zaciętym dla układu tabeli meczu? Znajdź się na zdjęciach. Duża galeria z trybun.

📢 Wigilia miejska w Tarnobrzegu przy świątecznych potrawach. Hala pełna ludzi, biskup pobłogosławił opłatki - zobacz zdjęcia Mieszkańcy Tarnobrzega zasiedli w czwartek, 21 grudnia do wigilijnego stołu. Na miejską wigilię przyjść mógł każdy, kto czuł potrzebę spotkania z ludźmi i zakosztowania świątecznych potraw. Podczas czwartkowej uroczystości harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Popłynęły kolędy i życzenia.

