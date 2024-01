Prasówka 28.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 Zespołu Szkół „PRO-FIL” w Kielcach. Ależ to był szałowy i elegancki bal maturalny”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „PRO-FIL” w Kielcach. Ależ to był szałowy i elegancki bal maturalny W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Dyminy odbyła się studniówka 2024 kieleckiego Zespołu Szkół „PRO-FIL”. Uczniowie, którzy w tym roku przystępują do matury, jak przystało na maturalny bal bawili się do samego rana. Z pewnością długo będą wspominać swoje studniówkowe szaleństwa. Oto nasza fotorelacja.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Część 2 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbył się w lokalu Impresja w Nagłowicach. Zobacz drugą część naszej fotogalerii. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Mikołaja Kopernika w Busku. Było wyjątkowo W sobotę, 27 stycznia miała miejsce studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Mikołaja Kopernika w Busku. Uczniowie bawili się w Pałacu w Konarach.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyjątkowa studniówka Zespołu Szkół numer 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobacz jak bawili się uczniowie Zespół Szkół numer 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim swoją zabawę studniówkową zorganizowali w sobotę, 27 stycznia w restauracji Gościna u Pawła w Boksycce. Była świetna zabawa do białego rana.

📢 W tych miejscach świętokrzyskie fotoradary zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Zobacz lokalizacje i liczby Ponad 3,5 tysiąca wykroczeń zarejestrował świętokrzyski rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w województwie świętokrzyskim. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego podała właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w województwie świętokrzyskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których świętokrzyskie fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu.

📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w restauracji Sokół w Sokołowie Dolnym. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego balu W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Na studniówce w restauracji Sokół w Sokołowie Dolnym uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 II LO w Starachowicach. Na ściance zdjęciowej dużo się działo! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia, odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Starachowicach. Nie brakowało gorących sesji zdjęciowych.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Starachowicach. Zdjęcia W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Senator w Starachowicach odbyła się studniówka miejscowego II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica. Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. Maturzyści bawili się w Hotelu Patver w Borkowie! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Patver w Borkowie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Gorąco na parkiecie podczas studniówki 2024 kieleckiego Nazaretu. Zabawa na maksa do białego rana Najpierw na pewno było trochę stresu, ale potem była już tylko szalona zabawa i to pewnie właśnie ją pamiętać pewnie będą przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, którzy w sobotę, 27 stycznia bawili się w sobotę podczas studniówki w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zaczęli w sobotę, ale oczywiście skończyli dopiero nad ranem w niedzielę. 📢 Studniówka 2024 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. To był wyjątkowy wieczór Hotelu Echo w Cedzynie! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Na studniówce w Hotelu Echo w Cedzynie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 w Tarnobrzegu. Wspaniały polonez i zabawa w Rezydencji Leśnej w Piasecznie. Zobacz część 2 zdjęć Uczniowie dwóch klas maturalnych Zespołu Szkół numer 2 imienia Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, czyli popularnego "Rolnika", w sobotę 27 stycznia do białego rana planują bawić się na balu studniówkowym w Rezydencji Leśnej w Piasecznie, w powiecie sandomierskim.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 w Tarnobrzegu. Wspaniały polonez i zabawa w Rezydencji Leśnej w Piasecznie. Zobacz część 1 zdjęć W sobotę 27 stycznia uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół numer 2 imienia Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, czyli popularnego "Rolnika", do białego rana planują bawić się na balu studniówkowym w Rezydencji Leśnej w Piasecznie, w powiecie sandomierskim. 📢 Studniówka 2024. II Liceum imienia Marii Konopnickiej w Radomiu wspaniale bawiło się w Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym W Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym, niedaleko Białobrzegów, swój studniówkowy bal mieli w sobotę 27 stycznia maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu. Zabawa była szampańska!

📢 Świetna zabawa na studniówce Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Uczniowie dali czadu W sobotni wieczór na studniówce bawili się uczniowie Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Hotelu Binkowski w Kielcach W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Binkowski w Kielcach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych z Sandomierza w Dworze Dwikozy. Piękny polonez! Podziękowaniami i kwiatami dla dyrekcji, wychowawców i nauczycieli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu rozpoczęli swój bal studniówkowy. Maturzyści z "Ekonomika" bawili się w Dworze Dwikozy.

📢 Studniówka 2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Chobrzanach. Bal w murach szkoły organizują od 1944 roku! Było wyjątkowo W sobotę, 27 stycznia maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Chobrzanach w gminie Samborzec przeżywali swój pierwszy bal. To jedyna szkoła w powiecie sandomierskim, która bale maturalne organizuje w murach szkoły. Tradycja ta jest kontynuowana od 1944 roku. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z poloneza "Budowlanki" Na studniówce bawią się w sobotę maturzyści Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Uczniowie technikum i liceum z popularnej "Budowlanki" oraz ich goście balują w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Impreza potrwa do niedzielnego świtu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze studniówki tarnobrzeskiej szkoły.

📢 Studniówka 2024 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Ten wieczór zostanie na długo w pamięci! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Na studniówce w Hotelu Magnolia w Zgórsku uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wyjątkowa studniówka Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie Niezapomniany bal studniówkowy imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie miał miejsce w w lokalu Impresja w Nagłowicach. Studniówkową zabawę maturzystów rozpoczął dostojny polonez w szlacheckich strojach z epoki patrona szkoły. To już tradycja "Czarnieckiego". 📢 Studniówki 2024. Piękny polonez i walc Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu. Zobacz zdjęcia Punktualnie o godzinie 19:00 w sali weselnej "Gębarzówka" rozpoczęła się studniówka uczniów trzech klas maturalnych z Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Pierwszym tańcem zgodnie z tradycją był polonez. Tuż po nim uczniowie razem z nauczycielami zatańczyli walca.

📢 Studniówka 2024. Zabawa maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego z Radomia imienia Mikołaja Kopernika. Mamy pierwsze zdjęcia Punktualnie o godzinie 19.00, w pięknie udekorowanej sali, uczniowie czterech klas maturalnych liceum imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu zaczęli swój studniówkowy bal. Mamy pierwsze zdjęcia z imprezy. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Szalona zabawa do białego rana! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Na studniówce w Hotelu Markiz w Łopusznie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Był piękny polonez i walc Niezapomniany bal studniówkowy w Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu miał miejsce w Domu Weselnym Euforia w Gabułtowie. Studniówkową zabawę uczniów rozpoczął dostojny polonez.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Zdjęcia - część 3 Za nami studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Osiem klas maturalnych bawiło się w piątkowy wieczór i noc z 26 na 27 stycznia w Dworze Dwikozy. Wielki bal zainaugurował polonez, potem nadszedł czas na toast szampanem. W naszej trzeciej galerii obejrzeć można zdjęcia luźne. 📢 Moya Radomka Radom rywalizowała z Volleyem Wrocław. Byłeś na sobotnim pojedynku? Znajdź się na zdjęciach W meczu 17. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom podejmowała KGHM #Volley Wrocław. Po sensacyjnym triumfie podopiecznych Jakuba Głuszaka z Chemikiem Police do hali Radomskiego Centrum Sportu przybyło wielu widzów. Byłeś na tym pojedynku? Zobacz zdjęcia. 📢 WOŚP 2024 Pińczów. Jest dużo ciekawych gadżetów na licytację W niedzielę, 28 stycznia, w hali sportowej przy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jerzego Owsiaka zbiera na walkę z chorobami płuc będącymi następstwem pandemii covid-19. Podczas wydarzenia będą organizowane licytacje. Jest dużo ciekawych rzeczy do wylicytowania. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Pogrzeb Marceliny Krzos w Bielinach. Szefową samorządu studentów kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego żegnało mnóstwo osób W sobotę, 27 stycznia odbył się pogrzeb Marceliny Krzos, przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która zmarła w wieku 23 lat. Msza rozpoczęła się o godzinie 14 w Kościele Parafialnym w Bielinach, a następnie zebrani odprowadzili zmarłą na cmentarz parafialny w Bielinach. Uczestnicy uroczystości nie kryli wzruszenia.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024 na północnym Podkarpaciu. Na każdym balu studniówkowym w Tarnobrzegu, powiecie tarnobrzeskim, stalowowolskim i niżańskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z balu Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

📢 Mister Studniówki 2024. Oto kandydaci do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Mistra Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale także Pierwszego i Drugiego Wicemistera. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. Dla laureatów mamy nagrody!

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Spotkanie Świąteczne Przewodników Świętokrzyskich w kościele na Karczówce. Mszy świętej przewodniczył biskup Jan Piotrowski W kościele świętego Karola Boromeusza na Karczówce w sobotę, 27 stycznia, odbyło się Spotkanie Świąteczne Przewodników Świętokrzyskich. Wziął w nim udział biskup kielecki Jan Piotrowski.

📢 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tak wyglądało życie w kieleckim getcie. Zobacz archiwalne zdjęcia 27 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła niemiecki obóz KL Auschwitz. W 2005 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Obchody tego dnia odbywają się na całym świecie. W galerii zebraliśmy archiwalne zdjęcia z kieleckiego getta. 📢 Wspaniały bal karnawałowy w Koniemłotach. Harcerze i zuchy zachwyciły oryginalnymi strojami. Zobacz zdjęcia Wspaniała za zabawa i oryginalne stroje - tak było podczas balu karnawałowego harcerzy i zuchów z powiatu staszowskiego, który odbywał się w piątek, 26 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych w Koniemłotach. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Moya Radomka Radom - Volley Wrocław w siatkarskiej Tauron Lidze. Śledź relację live W sobotę 27 stycznia siatkarki Moya Radomki Radom grały u siebie z Volleyem Wrocław w siatkarskiej Tauron Lidze. Podopieczne trenera Jakuba Głuszaka wygrały 3:0. Oto zapis relacji live z tego wydarzenia. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Część 2 zdjęć z poloneza Studniówkę mieli w piątek 26 stycznia maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Na wielkim balu tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy bawiło się osiem klas maturalnych. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć z poloneza!

📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym przedstawiono losy kobiet walczących podczas powstania styczniowego W piątek 26 stycznia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym odbyło się wydarzenie, na którym przedstawiono losy kobiet walczących podczas powstania styczniowego.

📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zabawa była szalona! Zobacz zdjęcia Szalona studniówka 2024! Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się w piątek, 26 stycznia w Restauracji Gościna u Pawła w Bokscycce. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo.

📢 Wypadek w Antoniówce pod Radomiem. Na drodze zderzyły się dwa samochody osobowe Wystarczyła chwila nieuwagi, a doszło do wypadku drogowego dwóch samochodów na drodze w Antoniówce, w gminie Jedlnia Letnisko w powiecie radomskim. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wielki bal w Dworze Dwikozy. Zobacz zdjęcia Na swojej studniówce bawią się w piątek maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Wielki przedmaturalny bal tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy rozpoczął polonez odtańczony aż sześć razy. Młodzież zaprezentowała piękne układy taneczne wzbudzając podziw rodziców i nauczycieli. Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

📢 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 2023. Oto 25 najbardziej niebezpiecznych gmin województwa świętokrzyskiego Oto gminy, w których w 2023 roku doszło do największej liczby przestępstw w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w Świętokrzyskiem? Dane pochodzą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 📢 Kto nie możesz tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna. Nie każdy może ją stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Wspaniały polonez zrobił spore wrażenie. Zobacz wideo W piątek, 26 stycznia, o godzinie 19 w Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego poloneza, zobaczcie zapis wideo.

📢 Nowy most w Sandomierzu. Pierwsze przęsła już zamontowane! Zobacz zdjęcia Widoczny jest już zarys nowego przęsła budowanego mostu przez Wisłę w Sandomierzu. Wykonawca uciąglił stalową konstrukcję między dwiema podporami poprzez montaż zworników zespalających jej elementy. To kolejny etap rozbudowy obiektu w ciągu drogi krajowej nr 77. Efektem będzie wygodne, dwujezdniowe połączenie przez Wisłę.

📢 Wycieczka starym pociągiem w ramach specjalnego programu. Wagony będą w historycznych barwach Turystyka Kolejowa TurKol.pl wspólnie z przewoźnikiem kolejowym PKP Intercity zaprasza na pokład specjalnych pociągów turystycznych. Wszyscy chętni będą mogli przejechać się starym pociągiem, jaki pamiętamy z lat dzieciństwa między innymi wokół Radomia, albo z Radomia do Warszawy Wschodniej. Jeden ze składów pojedzie też zupełnie zapomnianą linią z Dęblina do Świerży Górnych pod Kozienicami. 📢 Kultowy kielecki sklep z antykami Antyk - Styl robi furorę w sieci! Właścicielka jest znana z programu TV4 "Łowcy skarbów. Kto da więcej" Maryla Król, kielczanka znana z programu TV4 "Łowcy skarbów. Kto da więcej" robi furorę w internecie. Transmisje na żywo, w których prezentuje asortyment swojego, kultowego już sklepu "Antyk-Styl" oglądają rzesze ludzi, a sprzedaż w trakcie takich livów jest wielokrotnie wyższa niż podczas stacjonarnego dnia handlu. Jak to robi? Zobaczcie wideo i zdjęcia.

📢 Nowa hala sportowa w Starachowicach już gotowa. Zobacz zdjęcia z otwarcia W czwartek, oficjalnie otwarto halę sportową przy Szkole Podstawowej numer 6 imienia Obrońców Westerplatte w Starachowicach. Były oficjalne wystąpienia, program artystyczny i pierwsze zajęcia koszykarskie. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kamil Suchański, szef Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni pierwszym oficjalnym kandydatem na prezydenta Kielc W czwartek, 25 stycznia podczas popołudniowej konferencji prasowej Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni, przedstawił kandydata ugrupowania oraz szerokiego porozumienia niezależnych środowisk, w wyborach na prezydenta Kielc. Jest nim prezes Stowarzyszenia, kielecki przedsiębiorca i radny Kamil Suchański. To pierwszy oficjalny kandydat na prezydenta Kielc. Ugrupowanie przedstawiło także główne pomysły na rozwój Kielc. Kandydatowi podczas prezentacji towarzyszyła duża grupa wsparcia w której znalazło się wiele znanych w Kielcach osób - zobaczcie na zdjęciach. Poniżej też zapis transmisji z konferencji.

📢 Świętokrzyscy milionerzy. Trafili "szóstkę" w Lotto i wygrywali w Eurojackpot. Tu w województwie świętokrzyskim padły najwyższe wygrane 25 stycznia obchodziliśmy Dzień Gracza LOTTO. Z tej okazji przygotowaliśmy listę świętokrzyskich milionerów, czyli tych, którzy trafili popularną "szóstkę" w grze Lotto oraz takich, którzy osiągnęli co najmniej milionową wygraną w grze Eurojackpot. Jakie były największe wygrane i gdzie były osiągane? 📢 Na budowie obwodnicy Opatowa powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają obiekty W Opatowie drogowcy budują obwodnicę. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prace sięga prawie 30 procent. Zobacz jak wyglądają obiekty, które powstają w ramach inwestycji. 📢 Pożegnanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Na emeryturę odszedł zastępca dowódcy zmiany 19 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby i przejścia na emeryturę starszego aspiranta Roberta Drzazgi, zastępcy dowódcy zmiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

📢 Galeria Feniks przy Grzecznarowskiego w Radomiu zmienia oblicze. Trwa remont, są nowi najemcy to teraz będzie Centrum Multivo Właściciele Galerii Feniks przy alei Grzecznarowskiego rozszerzają ofertę. Poza częścią handlową, która działa nieprzerwanie będzie tam także część rozrywkowo - rekreacyjna z siłownią, czy skateparkiem. Budynek zmieni się z zewnątrz, ma być nowocześniejszy. To już nie będzie galeria, a Centrum Multivo. Wiemy, jak będzie wyglądała, zajrzyjcie do naszej galerii, są tam wizualizacje. 📢 Tych restauracji, klubów i pubów w Radomiu już nie ma. Wspominamy 35 kultowych miejscówek. Zobaczcie zdjęcia Łyżka i Widelec, Pizza Hut, Archiwum, G2, MK Bowling, czy Thai & Roll - to tylko niektóre z klubów, czy restauracji, znanych przez każdego mieszkańca Radomia. Postanowiliśmy powspominać kluby i puby w Radomiu, które odeszły do historii

📢 Oto najlepsze memy o sekretarkach i asystentkach. 25 stycznia obchodzą swoje święto, a internauci są bezlitośni! 25 stycznia w kalendarzu świąt nietypowych to Dzień Sekretarki i Asystentki. I tym razem pomysłowością wykazali się internauci, którzy stworzyli masę zabawnych memów, których bohaterkami są właśnie sekretarki i asystentki. Oto najlepsze z nich. 📢 Łzy wzruszenia na Świętym Krzyżu. Ogromna kwota zebrana dla dziewięciorga osieroconych dzieci z Jeleniowa, w gminie Nowa Słupia Ze łzami wzruszenia odbierali 72 tysiące 900 złotych zebrane w ramach wielkiej akcji pomocy zorganizowanej na Świętym Krzyżu. Pieniądze, które wręczono babci osieroconych dzieci z Jeleniowa, w gminie Nowa Słupia zostaną przekazane na remont ich domu. Zobaczcie poruszający film. 📢 Piękne fryzury na studniówkach w Świętokrzyskiem. Koki, fale i ciekawe uczesania Jak uczesać się na studniówkę? Zobaczcie modne fryzury, które królowały na balach w Świętokrzyskiem w miniony weekend. Wiele pań postawiło na proste, rozpuszczone włosy, ale popularne były też fale, loki i misterne upięcia. Zobaczcie, jak teraz czeszą się maturzystki.

📢 Najpiękniejsze sukienki na studniówkach - wiele kolorów, cekiny i koronki. Te kreacje były hitem na balach w Świętokrzyskiem Czarne, czerwone, bordowe, ale też różowe i błękitne sukienki królują na studniówkach w tym sezonie. Zobaczcie, jakie kreacje wybierają maturzystki. Wybraliśmy dla Was zdjęcia najładniejszych stylizacji na uroczysty bal. 📢 Studniówki 2024 w Busku i Pińczowie. Na ściankach zdjęciowych dużo się działo! Zobaczcie zdjęcia Sobota, 20 stycznia, była gorącym dniem w sezonie studniówkowym 2024. W Działoszycach bawili się maturzyści z pińczowskiego liceum imienia Hugona Kołłątaja, natomiast w Busku-Zdroju swój bal maturalny mieli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Nie brakowało gorących sesji zdjęciowych.

📢 Sandomierz w 1954 roku. Oto jak wtedy wyglądało miasto. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak żyli mieszkańcy Jak wyglądał Sandomierz 70 lat temu? Jak żyli mieszkańcy Sandomierza? Zajrzyjcie do galerii i udajcie się w podróż do przeszłości do roku 1954. Jak było kiedyś, jak wyglądał Sandomierz?

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Wyglądali zjawiskowo! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w pełni. W miniony weekend, 19 i 20 stycznia odwiedziliśmy każdy bal w regionie świętokrzyskim. Wszystkie studniówki były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend. 📢 Przystojniacy ze studniówek szkół ze Stalowej Woli i z Tarnobrzega z minionego weekendu. Który najprzystojniejszy? Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia w pełni. W ostatni weekend w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i nie mniej przystojnych panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Tak wyglądała Warka pół wieku temu w 1974 roku. Oto archiwalne zdjęcia naszego miasta sprzed 50 lat Rozpoczął się nowy 2024 rok. Z początkiem roku często zastanawiamy się jak było kiedyś, jak wyglądała Warka - urokliwe miasto w południowo-wschodniej części powiatu grójeckiego. Udajcie się z nami w podróż do 1974 roku. Zobaczcie jak wyglądała Warka, jak wyglądali i żyli mieszkańcy miasta.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 Studniówka 2024 I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z balu Uroczystym, tradycyjnym polonezem rozpoczęli swoją studniówkę maturzyści I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Ten piękny bal i szampańską zabawę w Dworze Dwikozy młodzież zapamięta na zawsze. Zobaczcie, jak w sobotni wieczór 20 stycznia bawili się uczniowie najlepszego liceum na Podkarpaciu. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Piękne tańce! Zobacz zdjęcia W sobotę, 20 stycznia, w Domu Weselnym "Monika" w Działoszycach swoją studniówkę świętowali tegoroczni maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Zobacz zdjęcia z balu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Wystrzałowy bal i piękni maturzyści. Zobaczcie zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach bawili się na swoim balu w Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie w sobotę, 20 stycznia. Uczniowie podczas studniówki dali ponieść się muzyce i imprezowemu nastrojowi. Panie prześcigały się w wytworności kreacji, a panowie w eleganckich garniturach podziwiali swoje partnerki. Zobaczcie zdjęcia ze wspaniałego wieczoru. 📢 Studniówka 2024 maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Mamy nowe zdjęcia W trzecim terminie studniówkowym, swoje święto mieli maturzyści z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Zobacz, jak bawili się uczniowie, jednego z najpopularniejszych liceów. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach. To był wspaniały wieczór! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 20 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach. Na studniówce w Karczmie u Jana w Kuczowie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Piękny polonez, ale i walc oraz tango, salsa i rumba W sobotę, 20 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Tytusa Chałubińskiego z Radomia. Młodzież przygotowała pięknego poloneza oraz walca, rumbę, salsę i tango! Zobacz zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Piękny polonez jak z bajki. Zobaczcie zdjęcia I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach miało swoją studniówkę w Hotelu Binkowski w Kielcach w sobotę, 20 stycznia. Pięknie ubrane maturzystki oraz eleganccy maturzyści dali prawdziwy popis swoich umiejętności tanecznych wykonując poloneza. Wyszło im to bardzo dobrze, a efekty miesięcy ćwiczeń nad układem możecie zobaczyć w galerii zdjęć.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Maturzyści "Górnika" na wielkim balu w Dworze Dwikozy Piękne kreacje, wyjątkowy polonez i świetna zabawa - w sobotę 13 stycznia sezon studniówkowy rozpoczęły szkoły średnie z Tarnobrzega. Na balu na symboliczne sto dni przed maturą bawili się uczniowie Zespołu Szkół imienia księdza Stanisława Staszica, czyli popularnego tarnobrzeskiego "Górnika". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki w Dworze Dwikozy.