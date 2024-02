Prasówka 28.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop dzienny na środę, 28 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto horoskop dzienny na środę, 28 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 28 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 28.02.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Oto Samorządowcy Roku 2023 w Świętokrzyskiem. Najlepszy Zbigniew Janik, wójt gminy Gnojno. Zobacz zdjęcia z gali Zbigniew Janik, wójt gminy Gnojno w powiecie buskim otrzymał tytuł Samorządowca Roku 2023 w województwie świętokrzyskim. Drugie miejsce zajął Paweł Zagaja, burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, a trzecie wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski. Z kolei najwyżej ocenionym radnym został radny Rady Miasta Kielce Kamil Suchański. Najlepiej ocenianym Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego została wicemarszałek Renata Janik. We wtorek, 27 lutego, w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie „Echa Dnia” Samorządowiec Roku 2023. Zobaczcie zdjęcia z gali.

📢 Laur Samorządowca dla najbardziej zasłużonych w Świętokrzyskiem. Poznaj laureatów nagrody Po raz pierwszy przyznaliśmy wyjątkową nagrodę, Laur Samorządowca, dla najbardziej zasłużonych na rzecz rozwoju małej ojczyzny. Poznaj świętokrzyskich samorządowców, którzy zostali wyróżnieni za podjęte decyzje oraz zrealizowane zadania w trakcie całej 5-letniej kadencji.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powstaje sklep Bricomarché w Tarnobrzegu. Franczyzowy supermarket typu dom i ogród zostanie otwarty wiosną Należąca do Grupy Muszkieterów sieć marketów budowlanych Bricomarché otworzy sklep w Tarnobrzegu. Będzie to franczyzowy supermarket typu "dom i ogród" w dobrze znanym mieszkańcom miejscu. Obiekt niebawem zmieni szyld, klientów zaprosi na zakupy już tej wiosny.

📢 Piłkarze Korony Kielce byli oblegani przez fanów po meczu z Legią Warszawa. Pozowali do zdjęć, rozdawali autografy. Zobacz kulisy spotkania Wracamy jeszcze do niezwykle emocjonującego meczu Korony Kielce z Legią Warszawa w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Emocjonujący pojedynek na Suzuki Arenie zakończył się remisem 3:3. A my mamy jeszcze dla Was wyjątkowe zdjęcia piłkarzy Korony z kibicami po końcowym gwizdku arbitra Szymona Marciniaka z Płocka. 📢 Laur Samorządowca i Samorządowiec Roku 2023. Uroczysta gala i wręczenie nagród laureatom. Zobacz zapis transmisji We wtorek, 27 lutego w Grand Hotelu w Kielcach odbyła się uroczysta gala Laur Samorządowca, podczas której poznaliśmy najbardziej wyróżniających się włodarzy w województwie świętokrzyskim. Wręczyliśmy także nagrody dla laureatów w plebiscycie Samorządowiec Roku 2023. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji.

📢 Wybory samorządowe 2024. Artur Standowicz kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Radomia Artur Standowicz, były wicewojewoda Mazowsza powalczy o urząd prezydenta Radomia, jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. - Mamy pomysły, wiemy co zrobić i z tymi pomysłami idziemy do wyborów. Już niebawem będziemy zapraszać mieszkańców na spotkania, żeby rozmawiać i zaprezentować to, co chcemy zrobić dla Radomia - mówi Artur Standowicz. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego w Stalowej Woli i powiecie. Kto pełni służbę? To on może ci pomóc. Zobacz zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy, a także najmniejsze miejscowości. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych działających w Stalowej Woli oraz gminach powiatu stalowowolskiego. Każdy z nich na najbliższe pół roku ma nowe plany do zrealizowania na poszczególnych osiedlach. Jakie?

📢 W Sandomierzu podpisano umowę z wykonawcą na budowę Lwowskiej Bis. To będzie ogromne przedsięwzięcie. Zobacz zdjęcia i film To bardzo ważny dzień dla Sandomierza i mieszkańców naszego miasta – powiedział w murach Zamku Królewskiego Marcin Marzec, burmistrz Królewskiego Miasta, podczas podpisania umowy na budowę Lwowskiej Bis. Na realizację zadania wykonawca ma 46 miesięcy. 📢 Wybory 2024. Łukasz Gondek, kandydat na burmistrza Szydłowa bez tajemnic. Zakochany w rodzinie i straży pożarnej Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Łukasz Gondek, kandydat na burmistrza Szydłowa w nadchodzących wyborach. 📢 Busko nostalgicznie. Buski Dom Kultury na starych zdjęciach. Zobaczcie Buskie Samorządowe Centrum Kultury jest jedną z najprężniej działających instytucji kultury na Ponidziu. A jak buski Dom Kultury wyglądał kiedyś? Co działo się w środku? Tego możemy dowiedzieć się ze zdjęć Piotra Kalety zamieszczonych na stronie buskonostalgicznie.pl, którą prowadzi buskowianin Wojtek P. Kowalczyk.

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż we Włoszczowie i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. We Włoszczowie i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż. 📢 Na osiedlu Północ w Połańcu powstanie nowoczesne przedszkole. Ruszyła budowa We wtorek 27 lutego na osiedlu Północ w Połańcu miało miejsce oficjalne przekazanie placu budowy pod nowoczesne przedszkole. Placówka będzie dostępna dla dzieci już w przyszłym roku.

📢 Program Opieka wytchnieniowa. Do świętokrzyskich samorządów trafi ponad 13,5 milionów złotych. Kto i ile dostał? Zobacz film Ponad 13,5 miliona złotych trafi do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Poinformował o tym we wtorek, 27 lutego, wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto TOP 10 liderek na Północnym Podkarpaciu. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Byliśmy na wszystkich balach na Północnym Podkarpaciu, gdzie zbieraliśmy zgłoszenia kandydatek. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. Głosowanie trwa do czwartku, 29 lutego do godziny 21. Oto ranking TOP 10 liderek. 📢 Dużo usterek wykrytych na nowym stadionie Oskara Przysucha. Inwestycja ma być poprawiona Zalegająca woda w części pomieszczeń stadionu, widoczne szerokie szczeliny w ścianach, zacieki – to i wiele innych usterek wykryto na nowym stadionie Oskara Przysucha. Inwestycja ma być poprawiona do 30 kwietnia. 📢 Mieszkańcy Włoszczowy chcą likwidacji punktu utylizacji. Pod apelem podpisało się ponad 3 tysiące osób. Zobaczcie zdjęcia i wideo Mieszkańcy Włoszczowy chcą likwidacji działającego w mieście od lat 70. XX wieku punktu pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych. Pod apelem podpisało się 3185 osób.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto liderki głosowania w Świętokrzyskiem. Która najpiękniejsza? Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Która z kandydatek jest faworytką Internautów? Zobaczcie liderki rankingu w województwie.

📢 Forum Samorządu Regionu Świętokrzyskiego. Ciekawe dyskusje na ważne tematy. Oglądaj zapis transmisji We wtorek, 27 lutego w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się Forum Samorządu Regionu Świętokrzyskiego. Zapraszamy do obejrzenia zapisu transmisji. 📢 Mister Studniówki 2024. Oto liderzy głosowania w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia Wybory Miss i Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę oraz najprzystojniejszego mężczyznę podczas tegorocznych studniówek w regionie świętokrzyskim. O wyniku zdecydują – po połowie głosy jury i głosy czytelników. To już ostatnie dni głosowania. Który z kandydatów jest faworytem Internautów? Zobaczcie liderów rankingu w województwie.

📢 Wypadek w Mierziączce w powiecie zwoleńskim. Zderzyły się dwa samochody BMW. Jeden z nich wylądował w rowie W poniedziałek, 26 lutego w miejscowości Mierziączka w powiecie zwoleńskim doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów. Kierujący pojazdem BMW nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu i uderzył w drugi pojazd, też BMW.

📢 Wspaniały doping na meczu Enea Czarni Radom - Stal Nysa w PlusLidze siatkarzy. Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia - część 3 W meczu 23 kolejki PlusLigi siatkarze Enea Czarnych Radom ograli 3:1 PSG Stal Nysę. Na trybunach było wielu kibiców. Sporo biletów wykupił Robert Prygiel, radomianin, a na co dzień prezes nyskiego zespołu. 📢 Pożegnalny "Śpiewograniec" w Tarnobrzegu. Radość, wzruszenie i dobra zabawa na ogólnopolskim festiwalu piosenki harcerskiej. Zobacz zdjęcia Tarnobrzeg gościł muzykujących harcerzy z całej Polski, którzy w ostatni weekend lutego przyjechali na 30. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec. Pierwszy raz w historii konkursu jury przyznało podwójne Grand Prix. Koncert galowy był pełen radości, dobrej zabawy, wspomnień i wzruszeń, tym większych, że wydarzenie zorganizowano po raz ostatni. Zobaczcie zdjęcia z pożegnalnego "Śpiewograńca" w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

📢 Kibice na meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa w PlusLidze. Mnóstwo fanów! Znajdź się na zdjęciach W poniedziałkowy wieczór mnóstwo kibiców stawiło się w hali Radomskiego Centrum Sportu na meczu Plus Ligi. Enea Czarni Radom wygrali 3:1 z PSG Stalą Nysa. To efekt między innymi akcji budowania frekwencji jaką robił Robert Prygiel.

📢 Wybory 2024. Konwencja Samorządowej Inicjatywy 2024. Zaprezentowano kandydatów do Rady Powiatu Opatowskiego. Sprawdź, kto jest na liście W poniedziałek, 26 lutego w Baćkowicach działacze zjednoczeni w komitecie Samorządowa Inicjatywa 2024 zaprezentowali się jako kandydaci do Rady Powiatu Opatowskiego w wyborach samorządowych. Wśród nich są doświadczeni samorządowcy oraz ci, którzy startują po raz pierwszy. 📢 Przedszkolaki z Chmielnika były zachwycone. Wspólnie muzykowały z Beatą Stępień Wyjątkowi goście odwiedzają Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Chmielniku. Ostatnio dowiedzieli się, na czym polega zawód muzyka i jak spełnia się marzenia. Śpiewająco opowiedziała o tym piosenkarka Beata Stępień.

📢 Gorąca debata o Airport City na sesji w Radomiu. Miasto ma rachunek do zapłacenia za budowę lotniska Działania na rzecz rozwoju lotniska w Radomiu i informacja na temat tak zwanego „Airport City” była jednym z tematów poniedziałkowej sesji Rady Miasta Radomia. Radni dowiedzieli się, że do 2040 roku miasto musi zapłacić około 300 milionów złotych z tytułu budowy obiektów lotniskowych. 📢 Wybory 2024. Trzecia Droga, koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 pokazała w Kielcach kandydatów. Zobacz film i zdjęcia W poniedziałek 26 lutego oficjalnie ogłoszono kandydatów Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni, którzy zawalczą o miejsca w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wśród nich jest wielu bardzo znanych ludzi ze świata kultury, polityki czy samorządu. O tym, że Trzecia Droga ma duży apetyt na wygraną mówił podczas konferencji europoseł i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świętokrzyskiem Adam Jarubas.

📢 Edgar Kobos zeznaje przed komisją śledczą w sprawie afery wizowej: Deklaruję wolę współpracy i chęć pomocy w rozwiązaniu tej sprawy Pochodzący z gminy Łubnice w powiecie staszowskim i związany z Buskiem Edgar Kobos, były współpracownik kieleckiego posła Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych w latach 2018-2023, zeznaje przed komisją śledczą w sprawie afery wizowej. Zadeklarował chęć współpracy, choć poprosił o przesłuchanie niejawne.

📢 Wybory 2024. Przedsiębiorcy zarzucili pytaniami kandydatkę na prezydenta Kielc, Agatę Wojdę. Jest konkretny pomysł na rozwój Jaka jest przyszłość terenu w Obicach, na których miało powstać lotnisko, jak zatrzymać młodych ludzi w Kielcach, czy poprawi się dojazd do Targów Kielce i wiele innych pytań mieli przedsiębiorcy do Agaty Wojdy, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Kielc. W poniedziałek 26 lutego spotkała się z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Forum Gospodarczym Województwa Świętokrzyskiego.

📢 Orlen Superliga. Industria Kielce wysoko wygrała na wyjeździe z Gwardią Opole. Dramat Szymona Sićki. Doznał poważnej kontuzji Piłkarze ręczni Industrii Kielce w meczu 22. kolejki Orlen Superligi wysoko wygrali na wyjeździe z Gwardią Opole 40:24. Najwięcej 10 bramek rzucił Alex Dujszebajew. Dramat przeżył Szymon Sićko. W 11 minucie i 32 sekundzie doznał groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Został zniesiony z boiska i przewieziony do szpitala na specjalistyczne badania. W tym momencie trener Talant Dujszebajew nie może skorzystać z żadnego nominalnego lewego rozgrywającego oraz kołowego. Kontuzje wykluczyły z gry Hassana Kaddaha, Tomasza Gębalę, Artioma Karalioka i Nicolasa Tournata. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 27 lutego 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na wtorek, 27 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.02.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Końskich i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Końskich i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w powiecie kieleckim. Zobacz, ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W powiecie kieleckim jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż. 📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Jędrzejowie i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Jędrzejowie i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Polska 2050 w Radomiu przedstawiła kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Polska 2050 Szymona Hołowni przedstawiła swoich kandydatów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na liście pojawią się mocne nazwiska. 📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Staszowie i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Staszowie i powiecie staszowskich jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Wybory 2024. Damian Jędrzejewski, kandydat na wójta Wojciechowic bez tajemnic. Sportowiec z zamiłowania i wykształcenia Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Damian Jędrzejewski, kandydat na wójta Wojciechowic w nadchodzących wyborach.

📢 Oto najtańsze domy na sprzedaż w Starachowicach i powiecie. Zobacz ile trzeba za nie zapłacić i jak wyglądają Dom z ogrodem to marzenie niejednej osoby. W Starachowicach i powiecie jest wiele nieruchomości na sprzedaż. Zobaczcie ceny i zdjęcia domów na sprzedaż.

📢 Domy na sprzedaż w Lipsku i powiecie lipskim. Zobacz, jak wyglądają. Jakie są ich ceny? W powiecie lipskim nie brakuje domów na sprzedaż. Przygotowaliśmy zestawienie nieruchomości. Sprawdź, ile trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem domu. Prezentujemy je od najtańszego do najdroższego. Dane pochodzą z serwisu OTODOM.PL. 📢 Poradnia Leczenia Endometriozy ruszy w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na tę podstępną chorobę cierpi wiele kobiet Już w kwietniu w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach ruszy Poradnia Leczenia Endometriozy. Na tę bolesną i podstępną chorobę prowadzącą do niepłodności cierpi aż 1/5 kobiet w wieku rozrodczym, więc wiele pacjentek liczy na skuteczną pomoc.

📢 Najsłynniejsza Polka w Hollywood, kielczanka Dagmara Domińczyk z prestiżową nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów SAG AWARDS 2024 Od lat gra u boku największych hollywoodzkich gwiazd. Pochodząca z Kielc Dagmara Domińczyk, najbardziej znana Polka w Hollywood może cieszyć się z kolejnego wielkiego sukcesu! Ona oraz aktorzy grający z nią w serialu "Sukcesja" zdobyli tytuł Najlepszego zespołu aktorskiego w serialu dramatycznym na gali SAG Awards 2024. 📢 Marcin Stępniewski kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc. W poniedziałek oficjalnie go zaprezentowano. Zapis transmisji Marcin Stępniewski został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Kielc. Poinformowano o tym w poniedziałek, 26 lutego na konferencji prasowej w Targach Kielce. Przedstawiono też listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Kielc. Zobacz zapis transmisji 📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga, PSL i Polska 2050. Oto pełne listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Skompletowania jest już lista Trzeciej Drogi czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Na listach koalicji wiele znanych nazwisk, są też ciekawe transfery z innych ugrupowań i spektakularne debiuty. Obie partie równo podzieliły się jedynkami w czterech okręgach na jakie jest podzielone województwo świętokrzyskie, każdy ma po dwie "jedynki".

📢 Ale emocje! Kibice na meczu Korona Kielce - Legia Warszawa. Działo się na trybunach! Kibicowaliście? Zobaczcie zdjęcia - część 3 W niedzielę 25 lutego Korona Kielce zremisowała u siebie z Legią Warszawa w meczu PKO BP Ekstraklasy. Emocje były na boisku i na trybunach. Byliście na tym spotkaniu? Zobaczcie trzecią część zdjęć!

📢 Wybory 2024. Rafał Szymkiewicz rozpoczął kampanię w Piekoszowie i przedstawił kandydatów do Rady Miejskiej. Zobacz zdjęcia Rafał Szymkiewicz w niedzielę, 25 lutego oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą na urząd burmistrza miasta i gminy Piekoszów. Podczas inauguracji obecni byli także kandydaci do Rady Miejskiej oraz popierający politycy i samorządowcy z Trzeciej Drogi, w tym poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. 📢 Wybory samorządowe 2024. Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów z powiatu sandomierskiego. W niedzielę, 25 lutego w restauracji Sarmata w Sandomierzu odbyła się konwencja powiatowa Trzeciej Drogi czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, podczas której przedstawiono kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu oraz na wójtów i burmistrzów. Mocną reprezentację wśród kandydatów mają kobiety.

📢 Słoneczna niedziela w Tarnobrzegu. Pogoda zachęcała do spacerów nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic cieszyli się ze słonecznej i ciepłej niedzieli. W ostatni weekend lutego pogoda zachęcała do wypoczynku na świeżym powietrzu. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim nie brakowało spacerowiczów oraz amatorów morsowania. Tak spędzaliście wolny czas w niedzielne popołudnie. 📢 Korona Kielce - Legia Warszawa w PKO BP Ekstraklasa. Szaleństwo na trybunach! Byłeś? Szukaj się na zdjęciach Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa był prawdziwym hitem. Spotkanie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy skończyło się remisem 3:3 i trzymało w napięciu do końca, atmosfera na trybunach była niesamowita. Prawdziwe szaleństwo. Oto druga galeria zdjęć kibiców z tego meczu - teraz z trybun. 📢 XII Rekreacyjny Bieg Zimowy dookoła Jeziora Tarnobrzeskiego i bieg w szortach Yeti Run. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W Tarnobrzegu w iście wiosennej aurze rozegrano w niedzielę XII Rekreacyjny Bieg Zimowy wokół Jeziora Tarnobrzeskiego połączony wspólnym startem z charytatywnym biegiem Yeti Run na budowę dziecięcego hospicjum. Impreza cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Uczestnicy pokonali ponad 10 kilometrów, niektórzy tylko w samych szortach. Na koniec chętni wskoczyli do zimnej wody.

📢 Uroczysta przysięga żołnierzy na kieleckiej Bukowce. Ślubujących obserwowali wzruszeni bliscy W niedzielę, 25 lutego, na „Kieleckiej Bukówce” odbyła się uroczysta przysięga wojskowa finalizująca „Ferie z WOT”. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 40. żołnierzy Wojska Polskiego. Wspólnie z przysięgającymi stanęli żołnierze kończący szkolenie wyrównawcze oraz żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydarzenie było bardzo uroczyste, ślubujących żołnierzy ze wzruszeniem obserwowali ich bliscy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wiosna na giełda w Miedzianej Górze. Zapełniła się autami na sprzedaż. Co oferowano? Na samochodowej giełdzie w miedzianej Górze w niedzielę, 25 lutego nie było ani aut luksusowych, ani tak zwanych rupieci. Najwięcej było samochodów, które można zaliczyć do tak zwanej przeciętnej półki cenowej. Królowały oczywiście auta niemieckie, ale japońskich też nie brakowało.

📢 Zimowe Jezioro Aniołów. Weszli o świcie do Jeziora Tarnobrzeskiego, zbierając pieniądze na Hospicyjny Dom Aniołków. Zobacz zdjęcia Kilkaset osób głównie z Podkarpacia, kilku powiatów świętokrzyskich i lubelskich, o świcie w niedzielę 25 lutego przy dźwiękach muzyki trzymając się za ręce weszło do Jeziora Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu. To kolejna, tym razem zimowa odsłona Jeziora Aniołów, akcji charytatywnej mającej na celu zbiórkę funduszy na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie (powiat stalowowolski), czyli hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci.

📢 Setki osób uczestniczyły w Radomiu w akcji wyprowadzania na spacer psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zobacz zdjęcia Fantastyczna pogoda sprawiła, że w sobotę 24 lutego przed schroniskiem dla bezdomnych Zwierząt w Radomiu zjawiły się setki osób. Wszystkie z ponad 350 psów wyszły na spacer, niektóre nawet kilka razy. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Biała sobota w szpitalu wojewódzkim w Tarnobrzegu. Dużo kobiet i mężczyzn sprawdziło stan zdrowia podczas bezpłatnych badań. Zobacz zdjęcia Dużo kobiet i mężczyzn skontrolowało stan swojego zdrowia podczas akcji „Zadbaj o siebie już dziś – przyjdź i zbadaj się w Szpitalu w Tarnobrzegu”. W sobotę można było skorzystać z darmowych badań między innymi słuchu i wzroku, piersi, prostaty, a także sprawdzić wskaźnik BMI i poradzić się specjalistów żywienia.

📢 Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu zaprezentowało kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kampania wyborcza nabiera tempa. W sobotę 24 lutego Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu zaprezentowało swoich kandydatów do o Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na czele listy kandydaci młodzi, każdy z pierwszej trójki ma poniżej 40 lat.

📢 Giełda w Sandomierzu pełna różności! Antyki, rowery, ubrania i muzycy. Co jeszcze? Sprawdź na zdjęciach. Tak było w sobotę 24 lutego W sobotę 24 lutego giełda w Sandomierzu jak zwykle zgromadziła wielu ludzi, którzy mogli przebierać w ofertach sprzedawców. Na stoiskach znalazły się antyki, rowery, ubrania i wiele innych ciekawych rzeczy. Byli też...muzycy. Sprawdź, co jeszcze! Zobacz zdjęcia. 📢 25 lat powiatu staszowskiego. Był piękny jubileusz, wręczono medale i odznaczenia. Zobacz zdjęcia 23 lutego odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia powiatu staszowskiego. Zasłużonym wręczono medale i odznaczenia. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Blanka i Sara z "Rolnik szuka żony" znowu razem. Kandydatki Artura zachwycone Pałacem Odrowążów: "Na chwilę przeniosłam się do raju" Od zakończenia dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" minęło już kilka miesięcy. Udział w tym popularnym programie wzięła między innymi Blanka Świercz z Szydłowca, która była kandydatką Artura z Mazowsza. Została nawet zaproszona przez niego do gospodarstwa. Tam poznała Sarę z Warszawy, z którą jak się potem okazało bardzo się zaprzyjaźniła. Blanka nawet przyznała, że jest dla niej jak siostra. Obie panie spotykają się dość regularnie, co relacjonują na Instagramie. Teraz pochwaliły się zdjęciami z wycieczki do Pałacu Odrowążów w Chlewiskach. Zobaczcie, jak spędzały czas. 📢 Pogrzeb Eweliny Bień w Iwaniskach. Mnóstwo ludzi żegnało zmarłą, byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi pożegnali w środę, 21 lutego Ewelinę Bień, działaczkę społeczną i byłą radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Pogrzeb odbył się w Iwaniskach.

