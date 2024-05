Prasówka 28.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przed meczem Industria Kielce - Orlen Wisła Płock były piękne życzenia z okazji urodzin od kibiców i Michała Olejniczaka”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przed meczem Industria Kielce - Orlen Wisła Płock były piękne życzenia z okazji urodzin od kibiców i Michała Olejniczaka Nie milkną echa niedzielnego meczu finałowego o mistrzostwo Polski, w którym Industria Kielce po rzutach karnych przegrała z Orlen Wisłą Płock i po 12 latach hegemonii w piłce ręcznej w naszym kraju musiała się zadowolić wicemistrzostwem Polski.

📢 Kacper Grudziecki z Arki Pawłów wziął ślub z Luizą. Piękna uroczystość w kościele i wesele w towarzystwie rodziny i kolegów z drużyny Zawodnik Arki Pawłów, Kacper Grudziecki, w sobotę 25 maja wziął ślub ze swoją partnerką, Luizą. Uroczystość odbyła się w kościele w Radkowicach, a wzięli w niej udział rodzina i między innymi koledzy z zespołu.

📢 Ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń w powiecie starachowickim. Zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego Starosta Piotr Babicki zwołał w poniedziałek, 27 maja Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu starachowickiego.

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 13. Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych w Ożarowie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 26 maja w Ożarowie odbył się 13. Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych. Towarzyszyły mu pokazy Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą w barwach 24. Pułku Ułanów z Kraśnika.

📢 Stalowa Wola. Zwłoki mężczyzny wyłowiono z wody, ciało dryfowało z nurtem Sanu. Policjanci ustalają okoliczności dramatu Stalowowolska policja pod nadzorem prokuratura próbuje ustalić okoliczności śmierci i tożsamość mężczyzny, którego zwłoki w stanie daleko posuniętego rozkładu w poniedziałek 27 maja wyłowiono z rzeki San. Makabrycznego odkrycia dokonała kobieta przejeżdżająca rowerem przez most prowadzący ze Stalowej Woli w kierunku Pysznicy.

📢 Za kilka miesięcy pojedziemy wyremontowaną drogą wojewódzką 754 przez centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Zobacz zdjęcia Na większości odcinków drogi wojewódzkiej 754 wykonano już konstrukcje nawierzchni, trwają prace wykończeniowe a na moście zostały tylko ostatnie roboty. W ramach remontu drogi w Ostrowcu Świętokrzyskim powstają nowe skrzyżowania, drogi dojazdowe oraz ronda i zatoki autobusowe. Zobaczcie zdjęcia

📢 Udane spotkanie z okazji Dnia Mamy w Domu Ludowym w Błoniu. Było słodko i muzycznie Przepiękny występ Zespołu Ludowego Powiślanie, poczęstunek i czas na wspólne rozmowy oraz wspomnienia, to wszystko przygotowano z okazji Dnia Mamy w Domu Ludowym, w miejscowości Błonie, w gminie Koprzywnica. Swoje święto mamy po raz pierwszy obchodziły w nowym Domu Ludowym. 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 28 maja 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 28.05.2024 Horoskop dzienny na wtorek, 28 maja 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 28.05.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Widowiskowe pokazy musztry na Placu Jagiellońskim w Radomiu. Rozpoczął się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 27 maja mieszkańcy Radomia mogli podziwiać na Placu Jagiellońskim umiejętności uczniów klas mundurowych między innymi z Kielc, Bydgoszczy, Gniezna, Konina, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa i Radomia. Tego dnia rozpoczął się bowiem dwudniowy I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych Szkół Zakładów Doskonalenia Zawodowego. 📢 Problemy finansowe Radomiaka Radom. Z klubu odchodzi co najmniej 10 zawodników. Czy miasto udzieli klubowi pożyczki? Po długiej dyskusji na temat sytuacji Radomiaka Radom radni zdecydowali o zmianie w uchwale budżetowej, która otwiera drogę do udzielenia pożyczki w wysokości 2 milionów złotych klubowi Radomiak Radom. Mówiono wiele na temat finansowania sportu z funduszy publicznych. 📢 Świetny piknik w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie. Fantastyczna zabawa! Zobaczcie zdjęcia Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbył się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie w niedzielę, 26 maja. To była świetna impreza! Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja.

📢 V Festyn Hospicyjny odbył się w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach. Były loterie, licytacje, koncerty. Zobacz zdjęcia W niedzielę 26 maja odbył się V Festyn Hospicyjny w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach. Były stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, loterie, licytacje, koncerty, zabawy i konkursy. A wszystko w celu zebrania pieniędzy na rzecz kozienickiego Hospicjum. 📢 Świętowali strażacy. Powiatowy Dzień Strażaka i jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu. Awanse i odznaczenia. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 26 maja na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwoleniu odbyła się uroczystość z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Podczas wydarzenia odprawiona została msza święta, a także apel pamięci. Wydarzenie zostało połączone z jubileuszem 125-lecia istnienia miejscowej OSP.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii w Kazanowie. Przystąpiło do niej w tym roku 19 dzieci. To była piękna uroczystość. Zobaczcie zdjęcia Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbyła się w niedzielę, 26 maja w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Kazanowie.

📢 Wisła Sandomierz pokonała 3:1 Pogoń Staszów w emocjonującym meczu RS Active 4. Ligi. Zobacz zdjęcia Wisła Sandomierz pokonała 3:1 Pogoń Staszów w meczu 30. kolejki RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej. Zobacz zdjęcia. 📢 Potężny pożar w miejscowości Podborek. Płonęła stodoła i budynki gospodarcze, ranny gospodarz. Zobacz zdjęcia Dwanaście zastępów straży pożarnej gasiło pożar zabudowań w miejscowości Podborek w gminie Rytwiany. Ogień zniszczył maszyny rolnicze, właściciel – ratując bydło – poparzył nogi. Po dramacie z pomocą ruszyli mieszkańcy - jest zbiórka i grupa z licytacjami, które mają wesprzeć poszkodowaną rodzinę.

📢 W Zawadach w gminie Wieniawa po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowana droga krajowa numer 12. Wylało się paliwo, trwa sprzątanie W poniedziałek, 27 maja nad ranem w Zawadach w gminie Wieniawa doszło do zderzenia samochodu ciężarowego i osobowego. Naczepa przewróciła się na bok, a z rozerwanego zbiornika TIR-a na drogę wylało sie paliwo. Strażacy od kilku godziny czyszczą asfalt. Droga jest całkowicie zablokowana, ruch odbywa się objazdem.

📢 Znani na meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów. Byli Andrzej Szejna, Rafał Kasprzyk, Karol Bielecki, Sławomir Szmal Mecz Industrii Kielce z Orlenem Wisłą Płock w Hali Legionów obejrzał komplet kibiców. W tym gronie było wiele znanych osób, między innymi Andrzej Szejna, Rafał Kasprzyk, biskup Marian Florczyk, Karol Bielecki, Sławomir Szmal. Industria przegrała to spotkanie po rzutach karnych i zespół Płocka został mistrzem Polski.

📢 Skaryszewski Dzień Dziecka odbył się w niedzielę na tamtejszym stadionie. Bawiło się dużo maluchów. Zobaczcie zdjęcia Już w niedzielę 26 maja zorganizowano Dzień Dziecka w Skaryszewie. Było dużo atrakcji i maluchy bawiły się doskonale. 📢 Industria Kielce wicemistrzem Polski. W Hali Legionów odebrała srebrne medale. Po 12 latach z rzędu straciła tytuł mistrzowski Piłkarze ręczni Industrii Kielce odebrali srebrne medale mistrzostw Polski. Po 12 latach z rzędu stracili tytuł mistrza Polski. Ceremonia dekoracji odbyła się w Hali Legionów.

📢 Ruszają Dni Przysuchy w sobotę 1 czerwca z zespołem „Poparzeni Kawą Trzy”, będą też atrakcje na Dzień Dziecka i 64 Dni Kolbergowskie Kto jeszcze nie wie, co będzie robić w sobotę 1 czerwca, to podpowiadamy, że warto wpaść do Przysuchy. Tego dnia odbędą się Dni Przysuchy. A będzie w czym wybierać, bo wieczorem wystąpi zespół „Poparzeni Kawą Trzy”. Jednak zanim jeszcze posłuchamy znanych piosenek i zatańczymy pod sceną, ruszy popołudniowy blok rozrywkowy przygotowany na Dzień Dziecka.

📢 Wspaniały doping na meczu Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów. Tak wspieraliście zespół Talanta Dujszebajewa! Wspaniałą atmosferę stworzyli w Hali Legionów kibice Industrii Kielce. Przez całe spotkanie gorącym dopingiem pomagali podopiecznym Talanta Dujszebajewa w walce o mistrzostwo Polski. Po spotkaniu nie mogli jednak fetować wygranej. W regulaminowym czasie było 20:20, w karnych Płock wygrał 8:7 i zdobył mistrzostwo Polski.

📢 Zespoły ludowe zaprezentowały się podczas Jarmarku Świętokrzyskiego na Świętym Krzyżu. Było dużo dobrej zabawy „Tradycja z Gór wypływa…” to hasło tegorocznego Jarmarku Świętokrzyskiego, który odbył się w niedzielę 26 maja na Świętym Krzyżu. Po oficjalnej części uroczystości odbyły się prezentacje zespołów ludowych. Gościem specjalnym wydarzenia był Zespół Pieśni i Tańca Lipowianie z Żywiecczyzny. 📢 "Starachowicka Strzała" przeleciała na dwóch kołach przez powiat starachowicki. Były emocje i światna zabawa To było prawdziwe święto miłośników kolarstwa. W weekend w Starachowicach i okolicy odbyła się kolejna edycja imprezy "Starachowicka Strzała". W sobotę była się jazda indywidualna na czas, a w niedzielę na trasę ruszyli zawodnicy pokonujący wielokilometrową trasę "Strzały". Na starcie imprezy stanęło ponad 200 zawodników. 📢 Kibice na meczu Industria Kielce -Orlen Wisła Płock. Ogromne zainteresowanie spotkaniem o mistrzostwo Polski w piłce ręcznej Mecz Industria Kielce - Orlen Wisła Płock w Hali Legionów cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Bilety rozeszły się w ciągu kilku godzin. W niedzielę, 26 maja, kielecka hala wypełniła się po brzegi. Industria przegrała to spotkanie po rzutach karnych i po 12 latach straciła tytuł mistrza Polski.

📢 Kibice na meczu Siarka Tarnobrzeg - Wieczysta Kraków w trzeciej lidze. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W niedzielę 26 maja Siarka Tarnobrzeg zagrała u siebie mecz rozgrywek grupy czwartej piłkarskiej trzeciej ligi. Byłeś tego dnia na trybunach? Znajdź się na naszych zdjęciach!

📢 Inauguracja sezonu motocyklowego w Biechowie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 26 maja, w Biechowie w gminie Pacanów zainaugurowano sezon motocyklowy. W tamtejszej parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych odbyła się uroczysta msza święta, oraz poświęcenie motocykli. Uczestnicy przejechali na plac obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójeczce, gdzie miał miejsce piknik motoryzacyjny. 📢 Siarka Tarnobrzeg - Wieczysta Kraków 6:2 w meczu trzeciej ligi. Wicemistrz ligi rozbił mistrza! Zobacz zdjęcia W niedzielę 26. maja Siarka Tarnobrzeg grała u siebie mecz trzeciej ligi z Wieczystą Kraków. Wygrała 6:2 i już na pewno zakończy ten sezon na drugim miejscu w tabelii.

📢 Piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu. Westernowa zabawa i dużo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia Świetnie bawili się uczestnicy pikniku rodzinnego w stylu western, który zorganizowała w niedzielę Szkoła Podstawowa numer 10 imienia Janusza Korczaka w Tarnobrzegu. Wśród atrakcji były dmuchańce, łódki na wodzie, loteria fantowa, kiermasz ciast, licytacje podarowanych na aukcję rzeczy oraz tortu. Dzieci i dorośli zadbali o stylizacje rodem z Dzikiego Zachodu. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu. Mnóstwo ludzi, stoiska z rękodziełem i występy artystyczne W niedzielę, 26 maja na Świętym Krzyżu po raz siedemnasty odbył się Jarmark Świętokrzyski. W tym roku przyświecało mu hasło „Tradycja z Gór wypływa…”. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Kielcach wraz z gminami Bieliny i Nowa Słupia.

📢 Industria Kielce - Orlen Wisła Płock 20:20. W karnych zespół z Płocka wygrał 8:7 i zdobył tytuł mistrza Polski. Smutek w Hali Legionów Orlen Wisła Płock zdobył tytuł mistrza Polski. Drugi raz z rzędu wygrał z Industrią Kielce w rzutach karnych. W regulaminowym czasie w niedzielnym spotkaniu było 20:20, w karnych Płock wygrał 8:7. Decydującego karnego nie wykorzystał Dylan Nahi. Smutek w zespole Industrii, a Orlen Wisła z kibicami fetuje mistrzowski tytuł.

📢 Tak kibice uświetnili mecz Wisła Sandomierz - Pogoń Staszów w RS Active 4. Lidze. Zobacz wyjątkową oprawę fanów gospodarzy Jednym z najciekawszych wydarzeń 30. kolejki rozgrywek RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej jest mecz pomiędzy Wisłą Sandomierz, a Pogonią Staszów. Zobacz, jaką oprawę z jego okazji przygotowali fani sandomierskiej drużyny.

📢 17. Jarmark Świętokrzyski. Piękny początek. Procesja i msza święta na Świętym Krzyżu W niedzielę, 26 maja na Świętym Krzyżu uroczysta procesją i mszą świętą rozpoczął się 17. Jarmark Świętokrzyski.

📢 Truchty na Duktach. Bieg o Puchar nadleśniczego w Suchedniowie. Startowało blisko 200 osób W niedzielę 26 maja blisko 200 osób wzięło udział w II Biegu "Truchty na Duktach" i Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów. Uczestnicy mieli do wyboru dwie długości trasy, była też kategoria dla chodziarzy. 📢 Gorąca niedziela nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Plażowanie w pełnym słońcu i zabawa w wodzie. Zobacz zdjęcia z 26 maja Ostatnia niedziela maja w Tarnobrzegu upływa w pełnym słońcu. W ten gorący dzień, gdy temperatura sięga 30 stopni Celsjusza Jezioro Tarnobrzeskie przyciąga spragnionych ochłody w jego falach. Mieszkańcy Podkarpacia i innych regionów wykorzystują piękną pogodę na rodzinny relaks w wodzie. Zobaczcie zdjęcia z popołudnia.

📢 I Komunia Święta w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu - Sobowie. Była piękna uroczystość. Zobacz To już koniec sezonu pierwszokomunijnego w tym roku. W niedzielę, 26 maja w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu - Sobowie po raz pierwszy Jezusa Chrystusa przyjęło do serca dziewięcioro dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości. 📢 Dzień Matki 2024. Oto znane mamy w Świętokrzyskiem. Joanna Opozda, Alicja Piaseczna i inne panie na zdjęciach z ukochanymi dziećmi 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia znanych w regionie mam i ich dzieci. Jak wyglądają ich relacje? Jak spędzają czas? Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia pełne matczynej miłości. Niektóre historie chwytają za serce.

📢 Dzień Matki 2024. Znane mamy z Pińczowa i okolic. Czym jest dla nich macierzyństwo? Dzień Matki to bardzo ważne święto. Nie tylko dla mam, ale i dla dzieci. Jest wiele znanych pań, które wykonują na co dzień trudne zawody, pełnią ważne funkcje a oprócz swoich obowiązków zawodowych mają dzieci, którym poświęcają czas. Jakie są mamy z powiatu pińczowskiego? 📢 Dzień Matki 2024. Znane mamy z powiatu kazimierskiego opowiedziały nam o swoich doświadczeniach z macierzyństwem. Zobacz zdjęcia 26 maja to jedno z ważniejszych świąt w roku - Dzień Matki. Znane mamy z powiatu kazimierskiego opowiedziały nam o ich doświadczeniach z macierzyństwem i pochwaliły się zdjęciami ze swoimi pociechami. 📢 Pierwsza Komunia Święta w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie. To była piękna uroczystość W sobotę 15 maja w Archiopactwie Cystersów w Jędrzejowie odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Uroczystości towarzyszyła piękna oprawa i niezwykła słowa ojca Jakuba Zawadzkiego.

📢 Ach co to był ze ślub i wesele! Radna Sejmiku Małgorzata Gusta wyszła za Tomasza Krzywdę. Była piękna uroczystość W sobota była wielkim dniem dla radnej Sejmiku Małgorzaty Gusty u znanego rolnika Tomasza Krzywdy. Odbył się ich ślub i wesele. Było bajkowo, na uroczystości pojawiło się wiele znanych osób, miedzy innymi marszałek województwa i starosta włoszczowski. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Słoneczny Pchli Targ w Tarnobrzegu przyciąga łowców skarbów w niedzielę 26 maja. Zobacz, co tym razem można kupić Słoneczny pchli targ w Tarnobrzegu przyciąga w ostatnią niedzielę maja. Nie brakuje sprzedawców i klientów, którzy szukają wśród staroci niepowtarzalnych rzeczy i cenowych okazji. Tu można kupić, sprzedać, porozmawiać. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie, co tym razem można wyłowić na straganach.

📢 Ogromny wybór samochodów na giełdzie w Miedzianej Górze. Jakie modele i marki oferowano? W niedzielę, 26 maja na giełdzie w Miedzianej Górze można było znaleźć auto na każdą kieszeń. Kupujący mogli przebierać w bogatej ofercie samochodów różnych marek i modeli, co przyciągnęło na miejsce tłumy zainteresowanych. Sprawdź, jakie pojazdy cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny. 📢 Wiele osób na giełdzie w Miedzianej Górze. Słoneczna pogoda przyciągnęła kupujących W słoneczną niedzielę, 26 maja, giełdę w Miedzianej Górze odwiedziło mnóstwo kupujących z całego województwa. Niezwykła różnorodność towarów, od artykułów spożywczych, przez ubrania, meble, samochody, rowery, aż po oryginalne pamiątki kolekcjonerskie, przyciągnęła tłumy. Zobaczcie, co kupowano. 📢 Motocyklistę ze Stalowej Woli stratowały jelenie! 18-latek walczy o powrót do zdrowia. Zobacz dramatyczne nagranie wypadku, wesprzyj zbiórkę 18-letni Franciszek Wargala ze Stalowej Woli uległ wypadkowi podczas wiosennej przejażdżki motocyklowej w gronie przyjaciół - w jego maszynę wbiegły jelenie przebiegające przez drogę. Nastolatek doznał rozległych obrażeń ciała, do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR. Dramatyczny moment wypadku zarejestrowała kamera na kasku jadącego za Franciszkiem kolegi. Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację młodego motocyklisty.

📢 Dzień Strażaka w Wąsoszu. Podczas sobotniej uroczystości otwarto pięknie rozbudowaną strażnicę Koneckie miejsko – gminne obchody Dnia Strażaka odbyły się w sobotę 25 maja w Wąsoszu. Tę miejscowość wybrano nieprzypadkowo. Strażacy i mieszkańcy otrzymali od samorządu piękny prezent – rozbudowaną strażnicę, która pełni również funkcję wiejskiej świetlicy. Jej otwarcie było częścią spotkania. 📢 Śmiertelny wypadek w Kijach. Auto dachowało, kierowca nie przeżył 37-letni mężczyzna zmarł w szpitalu po wypadku w Kijach. Do nieszczęścia doszło w niedzielę po godzinie 5 na drodze wojewódzkiej.

📢 Wiosna Mogielnicka 2024 ściągnęła tłumy ludzi nad tamtejszy zalew. Był piękny festyn z wieloma atrakcjami. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 25 maja odbyła się "Wiosna Mogielnicka 2024". Były liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i grill. Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek.

📢 Oto najlepsze MEMY na Dzień Matki 2024! Rozbawią was do łez 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Nikomu nie trzeba wyjaśniać, jak ważną rolę pełnią matki w naszym życiu i jak trudna jest ich rola. Dzień Matki to wyjątkowa okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość wobec naszych mam. Jak co roku, Internet zalała fala memów, demotywatorów i śmiesznych obrazków dedykowanych temu świętu. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Piłkarze Korony Kielce w nocy dotarli do Kielc. Na Suzuki Arenie czekali na nich kibice! Były podziękowania za utrzymanie w ekstraklasie Piłkarze Korony Kielce około 3 w nocy dotarli do Kielc. Na Suzuki Arenie czekała na nich grupa kibiców, żeby podziękować za bardzo dobry zwycięski mecz z Lechem Poznań i utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie..

📢 Czarni Połaniec przegrali z Wisłoką Dębica 1:2. Byliście na tym trzecioligowym spotkaniu? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Czarnych Połaniec w sobotę przegrali trzecioligowy mecz z Wisłoką Dębica. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego spotkania. 📢 Duże emocje w 9. Biegu Ulicznym O Nowińskie Kominy. Frekwencja też dopisała. Rywalizowało 301 osób. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia Dokładnie 301 osób startowało w 9. Biegu Ulicznym O Nowińskie Kominy, który w sobotę, 25 maja, odbył się w Nowinach. Były to jednocześnie Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w biegu na 5 kilometrów.

📢 Uwielbienie w Centrum Miasta odbyło się w Kielcach. W tym wyjątkowym spotkaniu modlitewnym uczestniczyły tłumy. Zobacz zdjęcia Tłumy uczestniczyły w XII Uwielbieniu w Centrum Miasta Kielce. To wyjątkowe spotkanie tym razem odbyło się na letniej scenie przy Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach. Przyświecało mu hasło: Jesteś u Celu. W Uwielbieniu wziął też udział biskup kielecki Jan Piotrowski.

📢 BzyczyMy - pszczeli piknik nad zalewem w Suchedniowie. Mamy dużo zdjęć W sobotę, 25 maja na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji nad zalewem suchedniowskim odbył się piknik "BzyczyMy", zorganizowany przez stowarzyszenie "Znad Kamionki". Tematem przewodnim były pszczoły. Było wiele atrakcji, zobaczcie zdjęcia.

📢 Radomiak Radom w ostatnim meczu sezonu zagrał z Widzewem Łódź. Tak wyglądał doping fanów Zielonych. Zobacz zdjęcia Zawodnicy Radomiaka Radom do przerwy prowadzili z Widzewem Łódź 1:0. Zieloni dopingowani byli przez komplet publiczności. Zobacz zdjęcia. Galeria część druga. 📢 Radomiak Radom w ostatnim pojedynku sezonu podejmował Widzew Łódź. Kibicowałeś Zielonym? Znajdź się zdjęciach W meczu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom rywalizował z Widzewem Łódź. Fani Zielonych w pełni wypełnili obiekt Radomskiego Centrum Sportu i zagrzewali zawodników do boju.

📢 Komplet fanów na trybunach! Stal Stalowa Wola ograła Zagłębie II Lubin. Byłeś? Zobacz nasze zdjęcia! W sobotę 25 maja Stal Stalowa Wola ograła 2:1 Zagłębie II Lubin i awansowała do baraży o pierwszą ligę! Byłeś tego dnia na trybunach? Zobacz kolejną porcję naszych zdjęć.

📢 Rafał Rębisz z Niska wyświęcony na księdza w michalickiej parafii w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Rafał Rębisz – do tej pory diakon przygotowujący się do kapłaństwa, został w sobotę, 25 maja wyświęcony przez biskupa sandomierskiego Krzysztof Nitkiewicza na prezbitera, czyli księdza. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii świętego Maksymiliana w Kielcach. Do tego sakramentu przystąpiło 115 dzieci z dwóch szkół W sobotę, 25 maja, w parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Kielcach, dzieci z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej numer 24 i ze Szkoły Podstawowej numer 28 przystąpiły do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. To było ogromne przeżycie dla nich i ich rodzin.

📢 Diecezja Radomska powiększyła się o dziewięciu nowych kapłanów! W sobotę przyjęli święcenia. Zobaczcie film W sobotę 25 maja Diecezja Radomska powiększyła się o dziewięciu nowych kapłanów. W sobotę 25 maja w radomskiej katedrze podczas mszy świętej biskup radomski Marek Solarczyk udzielił święceń dziewięciu diakonom, absolwentom Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka w Gminie Grębów. Druhowie z Krawców dostali nowy wóz bojowy. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości Gminne obchody Dnia Strażaka w Gminie Grębów (powiat tarnobrzeski) zostały zorganizowane w sobotę, 25 maja w Krawcach. Podczas uroczystości nie zabrakło odznaczeń i wyróżnień, a strażacy - ochotnicy z Krawców otrzymali nowy wóz. To pierwszy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy w blisko 90-letniej historii jednostki. Przekazany został przez Państwową Straż Pożarną w Tarnobrzegu. 📢 Zakupy na giełdzie w Sandomierzu w sobotę 25 maja. Już od świtu plac targowy tętnił życiem. Zobacz zdjęcia Słoneczna pogoda sprzyja porannym zakupom na giełdzie w Sandomierzu w targową sobotę 25 maja. Plac tętni życiem, jest gwarno i tłoczno, na parkingach brakuje miejsc. To najlepsze pod słońcem miejsce na handel. Czego tu nie ma!

📢 25 maja - Dzień Teścia. Najlepsze memy o teściu i z teściem w roli głównej. Duża dawka dobrego humoru 25 maja wszyscy teściowie obchodzą swoje święto. Internauci, jak w przypadku innych świąt, i tu nie zwiedli tworząc zabawne memy z teściem i teściu. Rozbawią was do łez. 📢 RADomialia, czyli juwenalia 2024 w Radomiu. Szalona zabawa podczas koncertu Łydki Grubasa. Tłum pod sceną, tańce i śpiewanie. Zobacz zdjęcia "Rapapara" zaśpiewali wszyscy - Łydka Grubasa rozgrzała publiczność koncertu juwenaliów w Radomiu. Zespół był gwiazdą piątkowego koncertu i po gwiazdorsku został przyjęty. Zobaczcie w naszej galerii, jak bawili się uczestnicy wiosny studenckiej RADomalia 2024.

📢 Nowi doktorzy i doktorzy habilitowani Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To oni uzyskali tytuły. Nowe zdjęcia! W czwartek, 23 maja, w auli Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się wielka uroczystość. 39 osób otrzymało promocje doktorskie i habilitacyjne. Wręczono także Nagrody Rektora oraz dokonano wpisu do Złotej Księgi Absolwentów. Zobaczcie nowe zdjęcia z uroczystości.

📢 Nowa Dęba. Uroczysty pogrzeb Eugeniusza Lisa pseudonim Bystry, żołnierza podziemia antykomunistycznego. Został zastrzelony 75 lat temu Bardzo podniosły charakter miały uroczystości pogrzebowe Eugeniusza Lisa ps. Bystry, zorganizowane w piątek 24 maja na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie. Odnalezione w 2020 roku w zbiorowej mogile szczątki zamordowanego 75 lat temu żołnierza podziemia antykomunistycznego, zidentyfikowano w marcu 2023 roku. Teraz złożono je w rodzinnym grobie obok żony. 📢 Znani przedsiębiorcy, Monika i Tomasz Bankiewicz na weselu syna. Była przejażdżka bryczką i... dzik. Ale też szalona zabawa Monika i Tomasz Bankiewicz, znani przedsiębiorcy z Komorowa pod Wieniawą w powiecie przysuskim, w ostatni weekend bawili się na weselu swojego syna Piotra. Na gości czekało wiele atrakcji. Była przejażdżka bryczką i... dzik! Była tez szalona zabawa, wesele było na 250 osób. Zobaczcie zdjęcia i filmy.

