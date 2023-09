Prasówka 28.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złota Setka i Liderzy Regionu 2023. Kulisy wielkiej gali. Był wspaniały bankiet. Jak się bawili? Zobaczcie zdjęcia”?

Prasówka 28.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Złota Setka i Liderzy Regionu 2023. Kulisy wielkiej gali. Był wspaniały bankiet. Jak się bawili? Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 września w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się wielka gala Złota Setka 2023 oraz Lider Regionu 2023. Nagrodziliśmy największe i najbardziej wyróżniające się świętokrzyskie firmy. Po części oficjalnej przyszedł czas na bankiet oraz inspirujące rozmowy. Zobaczcie na zdjęciach kulisy gali.

📢 Złota Setka2023. Poznaliśmy największe firmy w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji Dziesięć największych świętokrzyskich firm ze Złotej Setki 2023 poznaliśmy w środę, 27 września, podczas wielkiej gali w Hotelu Binkowski w Kielcach. Pierwsze miejsce, podobnie jak rok temu, zajęła Celsa Huta Ostrowiec. Kto był następny? Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Kibice Industrii Kielce na meczu z PSG Handball w Hali Legionów. Zobacz nowe zdjęcia, część 3 Industria Kielce wygrała w meczu 3 kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z francuskim PSG 30:29. Mecz odbył się w środę, 27 września w Hali Legionów. Zobacz nową galerię zdjęć z tego wydarzenia.

Prasówka 28.09: pozostałe wydarzenia

📢 Tak kibicowaliście Industrii Kielce w zwycięskim meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint Germain Handball. Doping w Hali Legionów był znakomity! Komplet kibiców, znakomity doping i prestiżowe zwycięstwo Industrii Kielce z z Paris Saint Germain Handball 30:29. Mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów rozegrany w Hali Legionów dostarczył ogromnych emocji.

📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byliście na znakomitym meczu Industrii Kielce z Paris Saint Germain Handball? Szukajcie się na zdjęciach Industria Kielce po znakomitym i trzymającym do końca w napięciu meczu pokonała w Hali Legionów Paris Saint Germain Handball 30:29. Był komplet kibiców i tradycyjnie kosmiczny doping! Jesteście najlepsi w Europie, jestem dumny, że pracowałem 21 lat w takim klubie, z takimi kibicami - powiedział wzruszony Bertus Servaas, który przez 21 lat był prezesem klubu, 📢 Mecz I rundy Fortuna Pucharu Polski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Warta Poznań. Byłeś na trybunach? Zobacz się na zdjęciach W środę, 27 września na Stadionie Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim mnóstwo kibiców śledziło mecz I rundy Fortuna Pucharu Polski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - Warta Poznań. KSZO Ostrowiec przegrzało z Wartą Poznań 1:2 (1:2). Oglądałeś mecz? Zobacz, czy jesteś w naszej galerii.

📢 Oto największe firmy województwa świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 to gigantyczne przychody i olbrzymie zyski. Kto na prowadzeniu? Już po raz szesnasty prezentujemy listę 100 naszych największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. Sprawdź, które przedsiębiorstwa mają najwyższe przychody i zyski. 📢 Bertus Servaas, dziękujemy! Piękne i wzruszające pożegnanie byłego prezesa przed meczem Ligi Mistrzów Industria Kielce - PSG Przed meczem 3. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Industrią Kielce a Paris Saint Germain Handball w Hali Legionów odbyło się pożegnanie byłego prezesa Bertusa Servaasa, który przez 21 lat był związany z kieleckim klubem i doprowadził go do największych sukcesów w historii. 📢 Złota setka. Poznaliśmy 100 największych świętokrzyskich firm - zobacz zapis transmisji W środę wieczorem poznaliśmy listę 100 największych świętokrzyskich firm - "Złotą setkę". To gospodarcza mapa województwa świętokrzyskiego po roku 2022, jaką nakreślimy na podstawie listy 100 największych przedsiębiorstw. Zobacz zapis transmisji na żywo z uroczystej gali "Złota setka" w Hotelu Binkowski w Kielcach.

📢 Liga Mistrzów. Industria Kielce wygrała z Paris Saint-Germain HB 30:29! Po meczu był szpaler i dedykacja dla Bertusa Servaasa W 3. kolejce Ligi Mistrzów, po niezwykle emocjonującym pojedynku, Industria Kielce wygrała z Paris Saint-Germain Handball 30:29. -To zwycięstwo jest dla naszego wspaniałego prezesa Bertusa Servaasa. Dziękujemy za wszystko - mówił po zakończeniu spotkania Alex Dujszebajew, kapitan mistrzów Polski. Wszyscy zawodnicy i trenerzy utworzyli szpaler, przez który przeszedł Bertus Servaas. -Jak nie kochać takiego klubu. Kocham Was, jesteście najlepsi w Europie! Żegnam Was jako prezes, ale wrócę do was jako kibic - dodał Holender.

📢 Krajowa Trasa Lewicy w Świętokrzyskiem. Spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, Joanną Scheuring-Wielgus i Andrzejem Szejną w Kielcach W środę, 27 września przedstawiciele ogólnopolskich struktur Lewicy, przyjechali do regionu świętokrzyskiego w ramach krajowej Trasy Lewicy. Rano pojawili się w Cementowni Dyckerhoff Polska w Nowinach, zaś o godzinie 12 na placu przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza w Kielcach, mówili o swoich marzeniach na nową Polskę. Do miasta przyjechał wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus oraz świętokrzyski poseł Andrzej Szejna.

📢 MKS Czarni Połaniec pokonali Orlęta I Kielce w zaległym meczu Świętokrzyskiej Ligi Młodzików Młodszych. Zobacz zdjęcia MKS Czarni Połaniec pokonali Orlęta I Kielce 4:2 w zaległym spotkaniu 2 kolejki Świętokrzyskiej Ligi Młodzików Młodszych rocznik 2012. W spotkaniu padło aż 6 bramek, a dwa trafienia dla gospodarzy zaliczył Dawid Żak.

📢 Niesamowite dokonanie radomskiego himalaisty! Karol Adamski stanął na Manaslu, ósmym szczycie ziemi. Zobaczcie zdjęcia z wyprawy Radomski himalaista Karol Adamski zdobył we wtorek, 26 września na szczycie Manaslu w Himalajach, ósmym pod względem wysokości szczycie ziemi. To jego drugie podejście do góry, za pierwszym razem wyprawę przerwała lawina, która zabiła jednego ze wspinaczy. 📢 Beata i Roman Popis z Obic Rolnikami Roku 2023 w Świętokrzyskiem. Rolnictwo to ich życie i pasja. Zobaczcie wideo i zdjęcia Beata i Roman Popis ze wsi Obice w gminie Morawica, w powiecie kieleckim zajęli pierwsze miejsce w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro 2023. Tytuł Rolnika Roku nie jest dla nich nowością. Otrzymali to wyróżnienie w 2016 i 2018 roku. Odwiedziliśmy ich, by zobaczyć, jak aktualnie wygląda ich gospodarstwo i czym na co dzień zajmują. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Tragiczny wypadek w Krzesławicach w powiecie przysuskim. Nie żyje kierowca samochodu osobowego. Trzy osoby, w tym dziecko, w szpitalu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 27 września w miejscowości Krzesławice w powiecie przysuskim. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody. Na miejscu zginął kierowca peugeota. Pasażerka pojazdu i małe dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Obrażeń doznał również kierujący drugim samochodem. 📢 Radomscy terytorialsi obchodzą święto Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. Były uroczystości, przyznano wyróżnienia W przededniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali cześć bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Była to również okazja do przyznania wyróżnień zasłużonym żołnierzom i pracownikom oraz wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski. 📢 Ogród przy Dworze Starostów Chęcińskich zachwyca! Można tu odpocząć i znaleźć wytchnienie. Zobacz zdjęcia Ogród przy Dworze Starostów Chęcińskich zachwyca! Być może nie wszyscy wiedzą, że taką atrakcję znajdziemy zaraz obok Kielc. Przy alejkach rozlokowane są ławki, na których można odpocząć. Na miejscu znajdziemy też restaurację, w której zjemy prawdziwie polską kuchnię. Zobaczcie zdjęcia i film z drona.

📢 Przedłuża się remont sandomierskiej giełdy owocowo - warzywnej. Kiedy zakończenie robót? Zobacz zdjęcia Kiedy zakończy się remont sandomierskiej giełdy owocowo – warzywnej? To pytanie coraz częściej zadają sprzedający na giełdzie, którzy narzekają na szereg uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Pierwotnie remont miał się zakończyć na początku września, jednak na wniosek wykonawcy miasto przedłużyło termin do końca października. 📢 Darmowe laptopy dla uczniów klas czwartych w szkołach podstawowych w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Blisko pół tysiąca uczniów klas czwartych szkół podstawowych w Stalowej Woli otrzyma komputery, w ramach rządowego programu "Laptop dla ucznia". W środę 27 września odbyło się przekazanie w miejskiej bibliotece darmowych laptopów dla części uczniów. 📢 Tłumy na darmowych badaniach w Kielcach. Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje Środy z Profilaktyką. Zobacz film i zdjęcia Mnóstwo osób zgłosiło się w środę, 27 września, na darmowe badania w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Pacjenci podkreślali, że w kwestii zdrowia ważna jest systematyczność, więc nie warto zaniedbywać profilaktyki.

📢 Wyjątkowe Święto Pieczonego Ziemniaka u włoszczowskich seniorów. Świetna zabawa i podsumowanie projektu. Zobaczcie zdjęcia W Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Przy pysznym jedzeniu spotkali się seniorzy i ich zaproszeni goście. 📢 Włoszczowscy seniorzy na darmowym seansie w kinie Muza z Fundacją Artwińskiego. Zobaczcie zdjęcia Fundacja imienia Stefana Artwińskiego realizuje kolejny etap projektu “Świętokrzyski Senior”, w ramach którego odbyło się kilkanaście ciekawych wyjazdów oraz darmowe seanse kinowe #KinoSenior. Projekt ma na celu integrację seniorów. W niedzielę włoszczowscy seniorzy mogli za darmo obejrzeć koncert "André Rieu. Miłość mieszka pośród nas”. Partnerem wydarzenia było Kino Muza we Włoszczowie. 📢 Jest dobrze płatna praca w Świętokrzyskiem. Tutaj możesz zarobić od 6 do 15 tysięcy złotych. Sprawdź oferty W województwie świętokrzyskim można znaleźć oferty pracy z dobrymi zarobkami. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Ułożyliśmy je rosnąco. Wybraliśmy te oferty, w których można zarobić przynajmniej 6 tysięcy złotych.

📢 Dramat na drodze w miejscowości Bogoria. Samochód uderzył w drzewo i dachował, nie żyje 19-letnia kobieta Do tragicznego wypadku doszło w nocy z wtorku, 26 września na środę, 27 września w miejscowości Bogoria w powiecie staszowskim. Jak informują służby ratunkowe, osobowy samochód uderzył w drzewo, kilkukrotnie dachował i zatrzymał się na boku. Na miejscu zginęła 19-letnia kobieta. 📢 Adam Woronowicz w Jędrzejowie na specjalnym seansie filmu 'Teściowie 2'. Opowiedział o aktorstwie i swoim życiu We wtorek, 26 września w Centrum Kultury w Jędrzejowie odbył się wyjątkowy seans filmu "Teściowie 2" po którym widzów odwiedziła gwiazda tej polskiej komedii Adam Woronowicz.

📢 Wybory 2023. Patryk Jaki i Mariusz Gosek spotkali się z mieszkańcami Samsonowa w Bibliotece Publicznej. Zobacz na zdjęciach, kto przyszedł We wtorek 26 września mieszkańcy Samsonowa spotkali się w Bibliotece Publicznej z europosłem Patrykiem Jakim i posłem Mariuszem Goskiem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Uczniowie Zespołu Szkół w Stalach odwiedzili miejscowych strażaków. Zobaczcie zdjęcia W ramach lekcji o bezpieczeństwie w poniedziałek 25 września druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalach (powiat tarnobrzeski) odwiedzili drugoklasiści z Zespołu Szkół w Stalach. Dzieci zapoznały się z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz sprzętem, którym strażacy - ochotnicy posługują się podczas działań ratowniczo-gaśniczych. 📢 Rowerzyści z Przysuchy wzięli udział w kolejnym parafialnym rajdzie „Nepomucen 2023 – Żegnamy Lato”. Zobaczcie zdjęcia Kolejna już edycja Rajdu Rowerowego „Nepomucen” odbyła się w sobotę 23 września w Przysusze. Na trasę wyruszyli cykliści w każdym wieku. Organizatorem sportowego wydarzenia był ksiądz Sławomir Adamczyk proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Przysusze. Od imienia patrona wzięła się nazwa rajdu. 📢 Wybory 2023. Europoseł Patryk Jaki w Kielcach. Rekomendował posła Mariusza Goska. Padły mocne słowa na temat filmu "Zielona Granica" We wtorkowe popołudnie, 26 września w Kielcach gościł europoseł Patryk Jaki. Podczas konferencji na kieleckim rynku, rekomendował i zachęcał, by w nadchodzących wyborach do Sejmu, mieszkańcy świętokrzyskiego głosowali na posła Suwerennej Polski Mariusza Goska. W trakcie spotkania z dziennikarzami, padło też wiele mocnych i gorzkich słów na temat najnowszego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica".

📢 Dużo ludzi na spotkaniu z Patrykiem Jakim i Mariuszem Goskiem w Skalbmierzu. Zobacz na zdjęciach, kto przyszedł We wtorek 26 września europoseł Patryk Jaki i poseł Mariusz Gosek z ramienia Prawa i Sprawiedliwości spotkali się z mieszkańcami Skalbmierza. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Oto horoskop dzienny na środę 27 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.09.2023 Horoskop dzienny na środę, 27 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.09.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 27. Wrzesień w Turcji, we Włoszech, Chorwacji czy Gruzji. Zobacz zdjęcia Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego we wrześniu wybrało się na urlop. Dominują ciepłe kraje. Czas na naszą już 27. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się na wypoczynek. Dziś Gruzja, Turcja, Chorwacja, czy Włochy ale też polskie morze oraz Islandia. Zobaczcie zdjęcia z wrześniowych wakacji znanych mieszkańców regionu.

📢 Zmarł były biskup kielecki Stanisław Szymecki. Był bardzo zasłużony dla diecezji kieleckiej, ceniony w Episkopacie Polski. Miał 99 lat We wtorek, 26 września, w godzinach popołudniowych, w wieku 99 lat, zmarł były biskup kielecki Stanisław Szymecki, ostatnio arcybiskup senior archidiecezji białostockiej. Pasterzem Kościoła Kieleckiego był latach 1981-1993 i z jego inicjatywy powstało wiele cennych inicjatyw. On też przeprowadził III Duszpasterski Synod Diecezjalny. 📢 4. Rajd Pieszy z okazji 160. rocznicy bitwy pod Ciernem. 150 osób maszerowało w deszczu i w chłodzie. Zobaczcie zdjęcia Około 150 osób z gminy Jędrzejów i Nagłowice, w sobotę 23 września wzięło udział w IV Rajdzie Pieszym upamiętniającym 160. rocznicę bitwy pod Ciernem. Grupy maszerujących mieszkańców spotkały się ze sobą w Warzynie by kontynuować dalszy marsz do Cierna, gdzie odbyła się uroczysta msza święta.

📢 Polska wodorem stoi. Tak wynika z dyskusji podczas forum Nowa Energia w Kielcach. Według minister środowiska, jesteśmy wodorowym potentatem Rozpoczęło się Regionalne Forum Ekonomiczne Nowa Energia. Liczne panele i dyskusje odbywają się w Hotelu Binkowski przez dwa dni. Poruszane tu tematy dotyczą między innymi źródeł energii odnawialnej, korzyści, jakie z nich płyną, a także szans i wyzwań, jakie pojawiają się przy okazji inwestowania w taką nowoczesną energię. Panel główny traktował o przyszłości naszego regionu i kraju w kontekście "wodorowej rewolucji", która jest już faktem. Zobaczcie zapis transmisji. 📢 Znani na Forum Ekonomicznym Nowa Energia w Kielcach orgaznizowanym przez Echo Dnia i Urząd Marszałkowski w Kielcach. Zobacz, kto był Za nami pierwszy dzień Regionalnego Forum Ekonomicznego "Nowa Energia w Kielcach" organizowanego przez "Echo Dnia i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w hotelu Binkowski w Kielcach. Zobaczcie, jakie znane osoby uczestniczyły w tym wydarzeniu.

📢 Różane Wzgórze zdobyło tytuł Agroturystyka Roku w Świętokrzyskiem. Powstało z zamiłowania do ludzi i zwierząt. Zobacz film i zdjęcia Różane Wzgórze zlokalizowane w Lubani w gminie Chmielnik, w powiecie kieleckim zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. To wyjątkowe miejsce prowadzi małżeństwo – Agnieszka i Paweł Wysoccy. Kochają naturę i pokazują jej piękno na wielu płaszczyznach. Odwiedziliśmy ich. Opowiedzieli nam o tym, co oferuje agroturystyka. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Stypendia prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego przyznane. Sześciu najzdolniejszych uczniów otrzymało po 10 tysięcy złotych. Mamy listę We wtorek, 26 września wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec wręczył sześciu najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych stypendia w wysokości 10 tysięcy złotych. Wyróżniono prawie 40 osób.

📢 Piłka ręczna. Wstrząsające wyznania żony Denisa Bunticia. Były zawodnik Industrii Kielce miał ją pobić na oczach dziecka Chorwacki dziennik "Jutarnji list" opublikował dramatyczny apel żony byłego zawodnika Industrii Kielce i reprezentacji Chorwacji - Denisa Bunticia. Kobieta zaprezentowała nagranie głosowe, na którym - jak mówi - słychać jak jej mąż znęca się nad nią i grozi śmiercią, a wszystko na oczach ich dziewięciomiesięcznego dziecka. Do sytuacji miało dojść nie pierwszy raz.

📢 W Gołoszycach w gminie Baćkowice otwarto pierwszą w powiecie opatowskim biogazownię. Bioodpady zamienią w energię. Zdjęcia W Gołoszycach w gminie Baćkowice otwarto pierwszą w powiecie opatowskim biogazownię. Będzie tu powstawać biogaz, który jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Jego produkcja będzie możliwa dzięki bioodpadom. 📢 Gigantyczny pożar kurnika w miejscowości Ćmińsk. W środku 31 tysięcy kurcząt. W akcji 17 zastępów strażackich Gigantyczny pożar w miejscowości Ćmińsk w gminie Miedziana Góra. Płonie kurnik o powierzchni około 2 tysięcy metrów kwadratowych. W środku było ponad 30 tysięcy kurcząt. W akcji działało 17 zastępów strażackich. 📢 Stalowa Wola. Po tragicznym utonięciu na rybach, koniec procesu przed sądem. Jaki wyrok zapadnie? Wysoki sądzie, stało się. Jedna głupia chwila wszystko przekreśliła. Nie chciałem mu nigdy zrobić krzywdy - powiedział w ostatnim słowie 25-letni dziś Eryk O., odpowiadający przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli za nieumyślne spowodowanie śmierci swojego serdecznego kolegi, 27-letniego Rafała. Podczas koleżeńskiego wędkowania nad Sanem doszło do sprzeczki - kompletnie pijany Eryk popchnął Rafała, a ten wpadł do rzeki. Nie umiał pływać, utonął. Ta tragedia wydarzyła się w lipcu ubiegłego roku w Wólce Turebskiej (powiat stalowowolski).

📢 14. Hubertus Świętokrzyski w Tokarni. Będą pokazy sokolnicze, psy myśliwskie i przepyszna dzika uczta. Zobacz wideo Już w niedzielę, 1 października w Parku Etnograficznym w Tokarni odbędzie się 14. Hubertus Świętokrzyski. Na wielkie święto myśliwych, leśników i jeźdźców zaprasza marszałek województwa, łowczy okręgowy oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej. Dla mieszkańców zaplanowano moc atrakcji: pogoń za lisem, pokazy sokolnicze, a także dziką ucztę, czyli degustację potraw z dziczyzny. Ponadto, w tym dniu swój jubileusz 100-lecia istnienia będą obchodzić członkowie Polskiego Związku Łowieckiego. 📢 Bartek Styczyński ze Starachowic oraz Lori ulubioną parą widzów "Love Island. Wyspa Miłości"! Zobacz zdjęcia Pochodzący ze Starachowic Bartek Styczyński oraz jego partnerka Lori zostali uznani przez widzów za najsympatyczniejszą parę w programie "Love Island. Wyspa Miłości". Niestety, z nagrody nie byli zadowoleni, ponieważ musieli wyeliminować aż dwie inne pary. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto jeden z najdroższych domów w Polsce. Znajduje się pod Radomiem. Luksusowa willa jest na sprzedaż. Cena powala To zdecydowanie jedna z najgorętszych ofert na mazowieckim rynku nieruchomości. Dziesięć pokoi, sala balowa, czy wielki ogród. Ile trzeba zapłacić za dom niczym z Hollywood? 📢 Na zjeździe z obwodnicy Jędrzejowa przewróciła się ciężarówka z naczepą Do poważnie wyglądającej kolizji doszło we wtorek kilkanaście minut przed godziną 11 w Jędrzejowie, na zjeździe z północnej obwodnicy miasta. 📢 Pani Agnieszka Wysocka z Lubani to mistrzyni rękodzieła. Tworzy niesamowite rzeczy. Zobaczcie wideo i zdjęcia Agnieszka Wysocka jest wspólnie z mężem właścicielką gospodarstwa agroturystycznego Różane Wzgórze, które zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. Ale prowadzenie gospodarstwa to nie jedyna pasja pani Agnieszki. Kolejną jest rękodzieło. To niecodzienne zajęcie stało się z czasem jej sposobem na życie. Artystka tworzy dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. Wśród jej prac znajdziemy między innymi chusty, suknie i kapelusze. Znakiem rozpoznawczym Agnieszki Wysockiej jest róża. Zobaczcie wideo i zdjęcia.

📢 Wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra zapewnia, że żadnej sekty zabijającej zwierzęta w lasach nie ma. To plotka zaczęła żyć własnym życiem Żadnej sekty odprawiającej czarne msze w naszych lasach nie było i nie ma. Oczywiście, jak chyba każdy mieszkaniec naszej gminy słyszałem o rzekomej sekcie, o rzekomo zabijanych zwierzętach, widziałem zdjęcia. Jednak łączenie tego wszystkiego w całość to nadinterpretacja, wytwór ludzkiej wyobraźni, a mówiąc dosadniej zwykłe ploty - przekonuje Kazimierz Skóra, wójt gminy Grębów (powiat tarnobrzeski). Okazuje się, że policja "operacyjnie" ustaliła też, co właściwie widać na rozpowszechnianych zdjęciach.

📢 Piknik z gwiazdami sportu i tańca w szkole w Jasionnie. Byli Piotr Świerczewski, Jacek Krzynówek i Rafał Maserak. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 25 września plac Szkoły Podstawowej w Jasionnie został przekształcony w miejsce zabawy i sportowych wrażeń. Dzieci ze szkół z terenu całej gminy Jędrzejów wzięły udział w świetnej zabawie podczas warsztatów sportowych, które poprowadzili Piotr Świerczewski i Jacek Krzynówek, oraz w warsztatach tanecznych poprowadzonych przez znanego i lubianego tancerza Rafała Maseraka. Gośćmi wydarzenia byli minister sportu Kamil Bortniczuk i świętokrzyski poseł Michał Cieślak.

📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów. 📢 RS Active 4. Liga. Byliście na meczu Moravii Anna-Bud Morawica z Neptunem Końskie? Szukajcie się na zdjęciach Moravia Anna-Bud Morawica pokonała Neptuna Końskie 1:0 w meczu RS Active IV Ligi. Mecz od początku zapowiadał się bardzo ciekawie, a kibice Moravii nie zawiedli i w sporym gronie zjawili się na stadionie w Morawicy.

📢 Pogrzeb Józefa Jagodzińskiego, taty księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie, odbył się w Małogoszczu W wieku 87 lat zmarł Józef Jagodziński, tata księdza arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiego w Ghanie. Msza pogrzebowa została odprawiona w poniedziałek, 25 września, w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małogoszczu.

📢 W hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się rekrutacja pracowników. Znamy termin otwarcia W hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu trwają prace wykończeniowe, rozpoczęła się rekrutacja pracowników, na razie na stanowiska kierownicze. W hotelu będzie pracowało od 30 do 40 osób. Otwarcie zaplanowano na pierwszy kwartał 2024 roku. 📢 Stalowa Wola. 20-latek wyskoczył z okna wieżowca na osiedlu Skarpa w Stalowej Woli. Nie żyje Młody mężczyzna w poniedziałek, 25 września wczesnym popołudniem wyskoczył z okna na klatce schodowej wieżowca przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli. Desperat upadł na daszek nad wejściem do klatki schodowej, nie miał szans przeżycia.

📢 Dożynki 2023 w Pińczowie. Zobacz więcej zdjęć ze święta plonów W niedzielę, 24 września, w Pińczowie odbyły się dożynki gminne. Było to ostatnie w tym roku święto plonów w powiecie pińczowskim. Gmina zaprezentowała się świetnie - zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i zaproszeni artyści stanęli na wysokości zadania. 📢 Satanistyczna sekta w Grębowie zarzyna zwierzęta, bo potrzebuje krwi? Czy w okolicznych lasach odbywają się czarne msze? Zobacz zdjęcia Poubierani na biało członkowie jakiejś, najpewniej satanistycznej sekty, nocami spotykają się w lasach w rejonie Grębowa, Jamnicy, Bojanowa i Przyszowa na czarnych mszach. Mordują też zwierzęta, by odprawiać swoje obrzędy. W miejscach ich nocnych spotkań dostrzec można neofaszystowskie swastyki i szczątki zabitych zwierząt... Takie informacje od kilkunastu dni rozpowszechniane są na styku powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, głównie z pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci krążą też zdjęcia, a spirala strachu stale się nakręca.

📢 Blanka z Szydłowca na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Od razu podbiła serca widzów! "Idealna para" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Blanka z Szydłowca. 24-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy spodobała się rolnikowi? 📢 "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" z Radomia. Program pomógł w organizacji wesela Ani i Kacprowi Czwarty odcinek drugiego sezonu program „Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej” został wyemitowany w telewizji Polsat prosto z Radomia. Wzięli w nim udział Ania i Kacper. Premiera odcinka miała miejsce w niedzielę, 24 września. Poniżej możecie zobaczyć cały odcinek.

📢 Paznokcie na październik 2023. Oto najpiękniejsze wzory. Takie kolory I zdobienia polecają stylistki paznokci Piękne i zadbane dłonie to wizytówka kobiety. Odpowiednio nawilżone, odżywione i z odpowiednio dobranym kolorem i wzorem paznokci dodają uroku każdej stylizacji. A jakie kolory i wzory będą modne jesienią? Zobaczcie, co polecają stylistki paznokci na październik 2023. 📢 Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Zapamięta ją na długo... "Wyglądasz inaczej niż na zdjęciach" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego. 23-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy Ostrowczanka spodobała się rolnikowi?

📢 Siatkarki Radomki, Maria Stenzel i Monika Gałkowska pojadą na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zobaczcie prywatne zdjęcia zawodniczek W niedzielę, 24 września Polki pokonały reprezentację Włoch 3:1 w ostatnim meczu olimpijskiego turnieju kwalifikacyjnego, który odbywał się w Łodzi. W reprezentacji Polski grają dwie siatkarki Moya Radomka Radom - Maria Stenzel i Monika Gałkowska. Radomskie zawodniczki polecą w 2024 roku na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zobaczcie prywatne zdjęcia zawodniczek w naszej galerii. 📢 Wielkie emocje na Sesji Sejmiku Województwa w związku z kontrowersyjnym nagraniem z Michniowa. Zapis transmisji W poniedziałek, 29 września o godzinie 11, w sali kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej rozpoczęła się Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wielkie emocje wywołał kontrowersyjny film, który zrobiono w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Widać na nim pracowników Mauzoleum bawiących się w budynku przy suto zastawionym butelkami stole. Radni żądają oficjalnych przeprosin i wyciągnięcia konwencji.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 24.09.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Smakowite spotkanie w Cudzynowicach z cyklu Danie Wspólnych Chwil. Były pyszne potrawy, tańce i doskonała zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo W sobotę, 23 września w Cudzynowicach (gmina Kazimierz Wielka) odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Danie Wspólnych Chwil realizowane dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Biedronki.

📢 Dożynki gminne w Pińczowie. Zagrały: Zespół "Kielce", Małopolanie, Kapela Ponidzie i Działoszacy. Do tańca zaprosił zespół Pakt W niedzielę, 24 września gmina Pińczów celebrowała uroczyste święto plonów. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. Nie zabrakło pięknego korowodu dożynkowego, obrzędów, a także wielu atrakcji i zabawy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 3. Powiatowy Zlot Czerwonych Samochodów. W Jędrzejowie druhowie pomagali wcześniakowi Ksaweremu W niedzielę, 24 września już po raz trzeci w powiecie jędrzejowskim odbył się Zlot Czerwonych Samochodów. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu zebrali się by wesprzeć ponownie Ksawerego Czajora z Żarczyc, który urodził się jako ekstremalny wcześniak ważący zaledwie 700 gramów.

📢 Wieniec ze świętokrzyskiego najpiękniejszy w Polsce! Dzieło Józefy Buckiej docenione na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie Stało się! Wieniec Józefy Buckiej, znanej i utalentowanej artystki ludowej, mieszkanki Kostomłotów Drugich w gminie Miedziana Góra został doceniony podczas odbywających się w niedzielę, 24 września w Warszawie, Dożynek Prezydenckich. Misternie uwite dzieło pani Józefy okazało się być najpiękniejszym wieńcem dożynkowym w Polsce! 📢 Wybory 2023. Konwencja wyborcza partii Polska Jest Jedna w Targach Kielce. Przyszło wielu sympatyków. Zobacz kto był. Zdjęcia W Targach Kielce partia Polska Jest Jedna wystąpiła w konwencji wyborczej. W sobotę, 23 września przewodniczący ruchu społecznego i partii, Rafał Piech wystąpił przed publicznością i potencjalnymi wyborcami. Przypomnijmy, że hasło przewodnie ugrupowania brzmi: "Bóg, Rodzina i Ojczyzna". Zobaczcie kto był w galerii.

📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

