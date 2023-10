Prasówka 28.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osiem bramek i ogromne emocje na Suzuki Arenie. Zobacz skrót meczu Korona Kielce - Puszcza Niepołomice w PKO BP Ekstraklasie”?

Prasówka 28.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osiem bramek i ogromne emocje na Suzuki Arenie. Zobacz skrót meczu Korona Kielce - Puszcza Niepołomice w PKO BP Ekstraklasie Osiem goli zobaczyli w piątkowy wieczór w Kielcach kibice Korony Kielce. Podopieczni Kamila Kuzery pokonali Puszczę Niepołomice 5:3. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu. Dużo ciekawego działo się na Suzuki Arenie, a w końcówce emocje sięgały zenitu.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Wyjątkowe zdjęcia kibiców Korony Kielce ze zwycięskiego meczu z Puszczą Niepołomice na Suzuki Arenie Korona Kielce pokonała na Suzuki Arenie Puszczę Niepołomice 5:3. Mecz obejrzało 8580 kibiców. Była to 13. kolejka PKO BP Ekstraklasy. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na niezwykle emocjonującym meczu Korony Kielce z Puszczą Niepołomice? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy wygrali na Suzuki Arenie z Puszczą Niepołomice 5:3. Do przerwy podopieczni Kamila Kuzery zagrali koncertowo - prowadzili 3:0. Po przerwie dwa ciosy zadał beniaminek z Niepołomic. W końcówce były duże emocje, ale ostatecznie to Korona dopisała sobie trzy punkty.

Prasówka 28.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odeszli w lutym 2023. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu radomskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W lutym roku 2023 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu radomskiego. Przypominamy tych, którzy odeszli w lutym 2023.

📢 W Jedlińsku otwarto ścieżkę pieszo–rowerową imienia Dariusza Cielniaka, wybitnego trenera i pedagoga. Zobacz zdjęcia W Jedlińsku otwarto w piątek, 27 października nową ścieżkę pieszo – rowerową oraz odsłonięto pomnik ku czci Dariusza Cielniaka, wybitnego trenera, wychowawcy, pedagoga, opiekuna medalistów mistrzostw Polski. 📢 Kraksa na drodze w miejscowości Magierów. Osobówka i samochód ciężarowy w rowie. Strażacy uwalniali kierowcę peugeota. Zobacz zdjęcia Do prawdopodobnie czołowego zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym peugeotem doszło w piątkowe popołudnie, 27 października na drodze w miejscowości Magierów w gminie Solec-Zdrój w powiecie buskim. Samochody zjechały do rowu, strażacy musieli uwalniać kobietę kierującą peugeotem.

📢 Trwa budowa 131 mieszkań w Jędrzejowie, które powstają w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Zobacz postępy w budowie. We wrześniu 2023 roku rozpoczęto budowę pierwszych ze 131 mieszkań, które powstaną w Jędrzejowie w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Osiedle budowane jest naprzeciw Centrum Kultury przy ulicy Piłsudskiego. Jędrzejów jest jedną z pierwszych gmin należących do spółki Społecznej Inicjatywy, w którym rozpoczęto budowę nowych mieszkań. Jak, miesiąc od rozpoczęcia budowy, prezentuje się plac budowlany w październiku? Zobaczcie.

📢 „Parkrun Port Rzeczny Sandomierz” to nowa inicjatywa dla mieszkańców miasta i okolic. Jak można się przyłączyć? Zobacz zdjęcia "Parkrun Port Rzeczny Sandomierz" to bieg, trucht lub marsz na dystansie pięciu kilometrów z pomiarem czasu, który został zainaugurowany w sobotę 21 października i odbywać się będzie cyklicznie tego dnia przez cały rok. Początek o godzinie 9. Zobacz zdjęcia z pierwszego parkrunu.

📢 Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu, w gminie Samborzec Bardzo uroczystą oprawę miało ślubowanie pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu, w gminie Samborzec. Pierwszakom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i przedstawicie lokalnych władz.

📢 Piątkowy targ w Stalowej Woli. Coraz droższe pomidory, królują jabłka i gruszki. Zobacz zdjęcia Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 27 października był spory, mimo chłodnej pogody. Na straganach królują jabłka, gruszki, a tanie pomidory to już przeszłość. 📢 Michał Jurecki został dyrektorem sportowym Industrii Kielce. Tak legenda Vive Kielce i polskiej piłki ręcznej zmieniała się przez lata Jeden z najbardziej znanych piłkarzy ręcznych w ostatnich latach Michał Jurecki z piątek, 27 października, w dniu swoich 39. urodzin został ogłoszony dyrektorem sportowym Industrii Kielce. Przez wiele lat był gwiazdą Vive Kielce i reprezentacji Polski, teraz wrócił do kieleckiego klubu w innej roli. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć sportowych i prywatnych popularnego "Dzidziusia".

📢 Dachowanie samochodu w Gackach. Dwie osoby zabrane do szpitala Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala po kraksie, jaka wydarzyła się w piątkowe przedpołudnie w Gackach w powiecie pińczowskim. 📢 Zmiana czasu z letniego na zimowy. Jesteście gotowi? Oto najlepsze memy Już w nocy z 28 na 29 października, cofając wskazówki w zegarkach z godziny 3 na 2, zmieniamy czas z letniego na zimowy. Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Restauracja Polonia z Buska-Zdroju wygrała w świętokrzyskim konkursie Mistrzowie Smaku 2023 Restauracja Polonia w buskim Hotelu Polonia Park wygrała świętokrzyski plebiscyt Mistrzowie Smaku 2023. To nowy lokal na kulinarnej mapie Buska-Zdroju. Klientów przyciąga doskonałej jakości daniami z kuchni staropolskiej.

📢 Kompozycje na Wszystkich Świętych 2023. Jakie kwiaty i wieńce? Co jest w modzie? Zobacz inspiracje Kompozycje kwiatowe na 1 listopada to odwieczny problem. Jakie wybrać kwiaty, jakie kolory, czy kupić a może samemu zrobić? Zobacz w galerii propozycje na Wszystkich Świętych 2023.

📢 Branża rachunkowo-księgowa zjechała do Kielc! W Targach Kielce trwa czwarty Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych. Zobaczcie zdjęcia Czy "kreatywna księgowość" jest dozwolona? Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy księgowego? Jak być na bieżąco z ciągłymi zmianami przepisów prawa? Te i wiele innych tematów z zakresu rachunkowości i księgowości omawiano podczas tegorocznej edycji IV Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych, który potrwa do piątku, 27 października w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Złote Gody w gminie Krasocin. 50-lecie małżeństwa świętowało 35 par Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w uroczystej oprawie świętowała rekordowa liczba 35 par zamieszkujących na terenie gminy Krasocin. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Udane grzybobranie mieszkańców w regionie radomskim. Zbiory są coraz bardziej okazałe. Zobaczcie zdjęcia Grzybiarze z regionu radomskiego licznie wyruszyli do lasów. Dla wielu z nich grzybobranie było bardzo udane. Tylko popatrzcie, jakie zebrali okazy! Są też prawdziwe giganty. Szczęśliwcy pokazali zdjęcia pełnych koszy prawdziwków, czy maślaków. Gdzie jest teraz najwięcej grzybów? Zobaczcie zdjęcia z ostatnich dni.

📢 Klasztor na Karczówce ma już 400 lat. Jak zmieniała się architektoniczna perełka Kielc? Świątynię na cześć świętego Boromeusza w Kielcach, z kamienia od fundamentu wzniosłem i wystarczająco ją uposażyłem – pisał w swojej relacji biskup krakowski Marcin Szyszkowski przekazanej papieżowi w 1625 roku. Chodzi o jeden z najbardziej charakterystycznych kościołów w regionie na kieleckiej Karczówce.

📢 Odeszli w styczniu 2023. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu radomskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W styczniu roku 2023 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu radomskiego. Przypominamy tych, którzy odeszli w styczniu 2023. 📢 Uroczystości w staszowskiej komendzie straży pożarnej. Pożegnano Marcina Widankę, który przeszedł na emeryturę W piątek, 20 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbyła się uroczysty apel z okazji zakończenia służby i przejścia na emeryturę aspiranta Marcina Widanki starszego dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie.

📢 W powiecie staszowskim wyremontują cztery drogi. Umowy podpisane W czwartek, 26 października w siedzibie starostwa powiatowego w Staszowie, podpisano umowy na remonty dróg. W sumie za ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych wyremontowane zostaną 4 odcinki. 📢 To koniec przygody Blanki z Szydłowca w "Rolnik szuka żony 10"? Słowa Artura nie pozostawiają złudzeń... Blanka Świercz z Szydłowca to jedna z trzech kandydatek, które zamieszkały w gospodarstwie Artura z Krawcowizny na Mazowszu w programie "Rolnik szuka żony 10". Uśmiechnięta i żywiołowa dziewczyna od pierwszych chwil stała się ulubienicą widzów, również rolnik wydawał się nią oczarowany. Niestety, jak się okazało charakter i poczucie humoru Blanki na dłuższą metę nie przypadły mężczyźnie do gustu i w wyemitowanym w niedzielę, 22 października odcinku programu wprost powiedział, że nie widzi siebie z Blanką jako para. Czy młoda pani psycholog może już pakować walizki?

📢 Oto największe firmy w powiecie grójeckim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu grójeckiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Oni odeszli w styczniu 2023. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W styczniu 2023 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich. 📢 Oto horoskop dzienny na piątek 27 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 27.10.2023 Horoskop dzienny na piątek, 27 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 27.10.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Policyjny pies Nadit odnalazl poszukiwanego mężczyznę. Kolejny sukces owczarka belgijskiego Radomscy policjanci prowadzili poszukiwania 75-latka. W poszukiwaniach brał udział także policyjny przewodnik z psem Naditem, który podjął trop i odnalazł mężczyznę. Dzięki pomocy czworonoga mężczyzna wrócił do swojego domu, gdzie zaopiekowała się nim rodzina. 📢 Odeszli w grudniu 2022. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu radomskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W grudniu 2022 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu radomskiego. Przypominamy tych, którzy odeszli w grudniu 2022 roku. 📢 Odeszli w grudniu 2022. Zmarło wielu znanych ludzi z regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkim Świętymi przypominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. W grudniu 2022 zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy tych, którzy odeszli w listopadzie 2022 roku.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Zmarli z powiatu pińczowskiego. Wspominamy znane osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku W ciągu ostatniego roku zmarło wielu znanych mieszkańców powiatu pińczowskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, parafii, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Złote Gody w gminie Szydłów. 50-lecie małżeństwa świętowało 25 par We wtorek, 24 października w piwnicach kazimierzowskiego zamku w Szydłowie miała miejsce uroczystość Złotych Godów. Pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego świętowało 25 par z gminy Szydłów. 📢 Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. W jej głowie pękł tętniak, prosi o modlitwę Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. W jej głowie pękł tętniak, gwiazda prosi o modlitwę. Obecnie przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Jest już po trwającej wiele godzin operacji.

📢 Święto patrona świętego Jana Pawła II w Staszowie. Przez miasto przeszła procesja W środę, 25 października w Staszowie zakończyły się uroczystości związane ze świętem patrona miasta - świętym Janem Pawłem II. Po sesji Rady Miasta, na której wręczono odznaki dla "zasłużonych" miała miejsce Koronka do Bożego Miłosierdzia w kościele świętej Barbary. Następnie mieszkańcy ruszyli w procesji do Sanktuarium Jana Pawła II gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem papieża. 📢 Oddział wewnętrzny skarżyskiego szpitala nadal zamknięty. Do końca roku jest czas na zatrudnienie lekarzy Z dniem 1 sierpnia 2023 roku oddział wewnętrzny szpitala w Skarżysku-Kamiennej przestał działać. Oficjalny powód - brak lekarzy. Oddział wewnętrzny miał wrócić do pracy 1 października, jednak nadal brakuje kadry. Starosta skarżyski Artur Berus, któremu podlega szpital jest dobrej myśli i liczy, że do końca roku znajdzie specjalistów.

📢 Mnóstwo zniczy przy cmentarzu w Cedzynie. Niektóre ceny mogą zaskoczyć, ludzie jednak nie oszczędzają. Zobaczcie film i zdjęcia Trwają gorączkowe przygotowania do Wszystkich Świętych. Mieszkańcy kupują znicze, by odpowiednio przygotować groby swoich bliskich. Odwiedziliśmy cmentarz w Cedzynie i sprawdziliśmy, jakie ceny oferują sprzedawcy. O tym, jak zmienia się moda oraz ceny zniczy opowiedziała nam pani Jolanta, która sprzedaje znicze i wiązanki przy cmentarzu w Cedzynie już od 30 lat! Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Mistrzowie Urody 2023. Oto salony fryzjerskie wybrane przez czytelników Echa Dnia. Zobaczcie zwycięzców Mistrzowie Urody to plebiscyt cieszący się od lat dużą popularnością. Czytelnicy Echa Dnia wybierają najlepsze salony związane z branżą beauty. Zobaczcie, które salony fryzjerskie polecają. 📢 Bruno Słowiński z Końskich jest w remisji! Film z ostatniego dnia w klinice w Barcelonie wyciska z oczu łzy "Bruno jest w remisji!" - na te słowa czekali wszyscy, którzy kibicowali małemu Brunowi Słowińskiemu z Końskich w walce ze śmiertelną chorobą. Zmiany nowotworowe zostały pokonane, a chłopczyk zakończył leczenie w klinice w Barcelonie. Pożegnanie, jakie przygotował personel wyciska z oczu łzy. Zobaczcie.

📢 W Świętokrzyskim Centrum Onkologii otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To innowacyjne terapie ratujące życie. Zobacz film To szansa dla pacjentów, którzy wyczerpali już wszystkie dostępne opcje leczenia. W czwartek, 26 października, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach uroczyście otwarto Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To tu chorzy będą mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii, które w refundacji znalazłyby się dopiero za kilkanaście lat. Koszt inwestycji to nieco ponad 6 milionów 757 tysięcy złotych. 📢 Jubileusz i dziesięciolecie zespołu Playboys od kulis. Zobaczcie co się działo na zapleczu W sobotę 21 października było niezwykłe wydarzenie: zespół Playboys zorganizował wielki koncert na swój jubileusz 10-lecia. Zobaczcie jak wyglądało to wydarzenie od kulis. 📢 Święta Katarzyna jakiej nie znacie. Oto jej historia na archiwalnych fotografiach Położona u podnóża Łysicy Święta Katarzyna to bardzo popularna, nie tylko wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, miejscowość turystyczna. Zobaczcie niesamowite zdjęcia świętej Katarzyny sprzed 100 lat.

📢 Historia rodziny Witwickich, patriotów służących Polsce i Polakom. Przedsiębiorcy i społecznicy zamieszkiwali w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia Rodzina Witwickich przez blisko 60 lat zamieszkiwała na naszym terenie, najpierw we wsi Kamienna a później w mieście Skarżysko-Kamienna. Patrioci, wiernie służący sprawom Polski i Polaków, odegrali wielką rolę jako przedsiębiorcy i społecznicy. Sprawnie zarządzany zakład odlewniczy dawał pracę i promował naszą miejscowość na zewnątrz, natomiast aktywna działalność członków rodziny w sferze kultury i działań społecznych istotnie pomagała miejscowym (naszym przodkom) żyć na wyższym poziomie materialnym i duchowym. 📢 Enea Czarni Radom przegrywa w Plus Lidze z Treflem Gdansk. Byłeś na widowni hali Radomskiego Centrum Sportu? Szukaj się na zdjęciach W środę w hali Radomskiego Centrum Sportu w meczu siatkarskiej Plus Ligi Enea Czarni Radom przegrali z Treflem Gdansk 1:3. Zobaczcie co działo się na widowni.

📢 W Banku Spółdzielczym w Grębowie wszyscy wiedzieli o przekrętach, ale nikt nie chciał się wychylić i zgłosić sprawy? Kolejna odsłona procesu byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie, którzy swoim działaniem doprowadzili tę placówkę do bankructwa w 2019 roku. Przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu na pytania sądu i stron w środę 25 października odpowiadała Danuta R. - specjalista do spraw samorządowych i obsługi oszczędności, audytor wewnętrzny w Banku Spółdzielczym w Grębowie. Kobieta opowiadała o nieprawidłowościach, do jakich dochodziło w placówce. 📢 Niezwykłe znaleziska podczas badań archeologicznych w Zawichoście – Trójcy. Jakie skarby znaleziono? Zobacz zdjęcia Srebrne monety, głównie denary krzyżowe, ale również księcia Bolesława Śmiałego, fragmenty ozdób srebrnych oraz pozostałości dużego pieca konstrukcji gliniano-kamiennej służącego do wypału wapna, to tylko część przedmiotów, jakie znaleziono podczas tegorocznych badań archeologicznych w Zawichoście – Trójcy.

📢 W Kielcach wręczono stypendia imienia Andrzeja Radka. Za bardzo dobre wyniki w nauce dostało je 10 osób ze Świętokrzyskiego. Oto laureaci Tradycyjnie w październiku, miesiącu urodzin Stefana Żeromskiego, 10 osób otrzymało stypendia imienia literackiej postaci z powieści „Syzyfowe prace”. Laureatom pogratulowała wicemarszałek Renata Janik. Stypendia wręczane są co roku, nieprzerwanie od 37 lat. Inicjatywę od lat wspiera Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, przekazując na ten cel dotację w wysokości 10 tysięcy złotych. 📢 Fantastyczna impreza z Łobuzami w klubie Explosion w Radomiu. Była wspaniała zabawa. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend na deskach klubu Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. Odbyła się między innymi impreza z zespołem Łobuzy. Bawiło się mnóstwo osób.

📢 10-lecie Salonu Monroe w Kielcach. Były piłkarz Marcin Kołodziejczyk z żoną Barbarą świętowali sukcesy. Zobacz zdjęcia i film To był wyjątkowy jubileusz. Popularny w Kielcach Salon Monroe obchodził we wtorek, 24 października, 10-lecie swojego istnienia. Bankiet połączony z prezentacją, wspomnieniami i planami na przyszłość odbył się w Grand Hotelu w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 "Czarek Czaruje" i jego narzeczona mają nowe mieszkanie. W takich luksusach będzie mieszkać nasz magik. Zobaczcie zdjęcia i wideo Cezary Gołębiewski, czyli 24-letni radomianin, jest znany pod pseudonimem "Czarek Czaruje". Radomianin dał się poznać jako iluzjonista, jednak w Internecie dał się poznać jako pomysłowy youtuber, czy tiktoker. Na początku roku, wraz ze swoją narzeczoną Anną Wójcik, znaną jak "Fanka YT", kupił mieszkanie na obrzeżach Warszawy. 150 metrów kwadratowych imponujących wnętrz. Para pokazała, jak wygląda po remoncie ich gniazdko. Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Magdalena Kowalczyk z Grójca w programie "Milionerzy". Niesamowita wiedza doprowadziła ją do pytania za ćwierć miliona. Zobacz wideo W ostatnim odcinku programu "Milionerzy", wyemitowanego 24 października na antenie TVN, grę o tytułowy milion kontynuowała Magdalena Kowalczyk. Mieszkanka Grójca wykazała się ogromną wiedzą w wielu dziedzinach i dotarła do pytania za aż ćwierć miliona złotych!

📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii. 📢 Potężny budynek stanął pomiędzy domkami jednorodzinnymi w Cedzynie. Mieszkańcy są oburzeni Cedzyna, ulica Kielecka. Na całej jej długości domki jednorodzinne. Blisko do miasta, a zarazem sielsko. Rok temu zaczęto budować tu trzykondygnacyjny szeregowiec dla kilkunastu rodzin. Budynek nowoczesny i zapewne komfortowy, ale nie dla sąsiadów. Co więcej, okna szeregowca celują niemal na wprost do okien domków jednorodzinnych. O nagłośnienie sprawy poprosił nas jeden z mieszkańców, który twierdzi, że mocno ucierpiał na tym przedsięwzięciu.

📢 Kalendarium historyczne Radomia i regionu. Co wydarzyło się 25 października? [ZDJĘCIA] 25 października - oto wydarzenia, które miały tego dnia miejsce na ziemi radomskiej. To dzień powstanie sejmowej komisji do Spraw Służb Specjalnych, którą kierowała radomska posłanka. W tym dniu otwarto też nowe archiwum w Radomiu, był to także dzień sporu w cementowni „Wierzbica”, w szkołach nie było w sklepikach śmieciowego jedzenia. 📢 Mistrzowie Smaku 2023. "Smaczne a jak!" w Kielcach to najlepsze bistro w regionie świętokrzyskim. Zobacz zdjęcia We wtorek, 10 października, zakończyło się głosowanie w plebiscycie Echa Dnia Mistrzowie Smaku. Czytelnicy wybrali najlepsze bary, bistra i jadłodajnie w województwie świętokrzyskim. Na pierwszym miejscu w tej kategorii uplasowało się kieleckie Bistro "Smaczne a jak!". Sekret tkwi w kuchni jak u mamy.

📢 Afera w programie "Rolnik szuka żony". Do akcji wkroczył Konrad Smuga - reżyser z Kielc, który zdemaskował uczestnika show! Za nami kolejny odcinek hitowego programu TVP "Rolnik szuka żony". Emocje były ogromne, a to za sprawą Waldemara, który najwyraźniej coś ukrywa. W pewnym momencie do akcji wkroczył reżyserujący show - kielczanin Konrad Smuga, który zarzucił Waldemarowi nieszczerość wobec kandydatek. Poszło o tajemniczą kobietę, z którą miał nawiązać relację poza programem. Zobaczcie film. 📢 Oto 15 gmin z regionu radomskiego, które najwięcej wydają na inwestycje. TOP 15 najlepszych według rankingu Wspólnoty Pismo samorządowe "Wspólnota" opublikowało ranking "Liderzy Inwestycji". Porównano, ile pieniędzy samorządy z całej Polski wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022. Jak wypadły poszczególne gminy w regionie radomskim? Wyniki mogą zaskoczyć. Które gminy wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje? Oto TOP 15 gmin. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Tłumy na pogrzebie Joanny Główki, wieloletniej radnej miasta i powiatu starachowickiego Pogrzeb Joanny Główki, od 2006 roku, nieprzerwanie, wieloletniej radnej miasta i powiatu starachowickiego, odbył się w poniedziałek 23 października. Były tłumy. Radna zmarła 18 października, po długiej i ciężkiej chorobie. Miała 68 lat. 📢 Oto 20 świętokrzyskich gmin, które najwięcej wydają na inwestycje. TOP 20 najlepszych według rankingu Wspólnoty Pismo samorządowe "Wspólnota" opublikowało ranking "Liderzy Inwestycji". Porównano, ile pieniędzy samorządy z całej Polski wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022. Jak wypadły poszczególne gminy w województwie świętokrzyskim? Wyniki mogą zaskoczyć. Które gminy wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje? Oto TOP 20 gmin. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Oto 20 świętokrzyskich gmin, które najmniej inwestują. Zobacz najnowszy ranking naszych samorządów, które wydają najmniej na inwestycje Pismo samorządowe „Wspólnota" opublikowało ranking „Liderzy Inwestycji". Porównano, ile pieniędzy samorządy z całej Polski wydały na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2020-2022. Jak wypadły poszczególne gminy w województwie świętokrzyskim? Które gminy wydały najmniej pieniędzy na inwestycje? Oto 20 gmin w ogonie tego zestawienia. Zobaczcie w galerii zdjęć.

