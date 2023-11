Prasówka 28.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W sobotę, 15 listopada w Power Music Clubie we Włoszczowie odbyła się szalona impreza z okazji andrzejek. Na parkiecie pojawiło się mnóstwo osób, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

Poseł Anna Krupka została nowym szefem Prawa i Sprawiedliwości na całe województwo świętokrzyskie! Tak w poniedziałek wieczorem zdecydowało kierownictwo partii. To prawdziwa rewolucja jeśli chodzi zarządzanie partią w regionie.

W poniedziałek, 27 listopada poinformowano, że od 1 stycznia 2024 roku kierownikiem zakładu MAN Bus w Starachowicach będzie Kinga Włoskowicz. Nowa kierowniczka jest związana z MAN Bus od wielu lat. Trzy lata temu awansowała ze Starachowic, na ważne, kierownicze stanowisko w centrali MAN w Monachium. Teraz wróci do Starachowic.

Blisko 300 seniorek i seniorów spotkało się w sobotę, 25 listopada w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku. Była okazja by porozmawiać, potańczyć, zabawić się na 6. już Gminnym Dniu Seniora.

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas. Wyjątkowe powinny być też nasze paznokcie. Zobacz jakie wzory polecają kieleckie stylistki paznokci.

Pyszne jedzenie na bazie lokalnych składników, wina z regionalnych winnic, nietuzinkowa karta dań i piękny wystrój. Przy ulicy Partyzantów 11, niemal w samym centrum Włoszczowy, powstała wyjątkowa restauracja Śródmieście - Jedzenie i Wino. Lokal wystartował z menu obiadowym dostępnym od poniedziałku do piątku. Wkrótce jednak restauracja będzie czynna również w weekendy, a w karcie znajdą się dania typowo restauracyjne. "Śródmieście" przygotowuje także specjalną niespodziankę dla swoich gości.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił skład rządu, który chce stworzyć po tym, jak misję premiera powierzył mu prezydent Andrzej Duda. W jego nowym gabinecie tekę ministra finansów objął Andrzej Kosztowniak, były prezydent Radomia i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Misja Mateusza Morawieckiego najpewniej jest skazana na porażkę, do tej pory nie udało mu się zbudować większości sejmowej potrzebnej do uzyskania wotum zaufania. Zobaczcie film z uroczystości zaprzysiężenia.

W Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyła się popularnonaukowa konferencja na temat architektury drewnianej. W jej trakcie otwarto wystawę grafik autorstwa Jana Spółczyńskiego, miejscowego architekta. Rysunki trafiły również do kalendarza na 2024 rok "Architektura drewniana Suchedniowa". Każdy może go otrzymać za darmo.

Z systemu rezerwacyjnego PLL LOT wynika, że przewoźnik zawiesi lub zlikwiduje połączenie z Radomia do Paryża. Pojawiła się za to możliwość rezerwacji biletów w czterech innych kierunkach, ale dopiero od czerwca.

W poniedziałkowy wieczór Radomiak Radom grał z liderem PKO BP Ekstraklasy, Śląskiem Wrocław. Radomiak nie wykorzystał karnego, a na początku drugiej części Śląsk objął prowadzenie, które dowiózł do ostatniego gwizdka. Zobaczcie naszą relację, relację live oraz zdjęcia.

Dramatyczny finał miała kłótnia pomiędzy dwoma mężczyznami w niedzielę, 26 listopada w miejscowości Dąbrówka w powiecie grójeckim. Podczas ostrzej wymiany zdań, jeden z uczestników wyciągnął nóż i dźgnął 47-latka. Ranny mężczyzna, w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Jak co roku Mariola i Sebastian Michalscy z Kielc wykazują się ogromnym rozmachem w ozdabianiu swojego domu dekoracjami świątecznymi. Ich salon wygląda dosłownie jak żywcem wyjęty z bajki. Pełno światełek, choinek, świątecznych skrzatów i kolorów. Musicie to zobaczyć.

To już tylko kwestia kilku dni, kiedy grającego w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, Radomiaka Radom poprowadzi nowy szkoleniowiec. Zostanie nim Maciej Kędziorek, dotychczasowy asystent trenera Lecha Poznań Johna van den Broma. Szkoleniowiec poznańskiej drużyny oficjalnie poinformował o tym w niedzielę na konferencji prasowej po meczu Lecha z Widzewem Łódź. W poniedziałek Maciej Kędziorek podpisał kontrakt z Radomiakiem i 1 grudnia przejmie zespół. Z trybun oglądał mecz Radomiak - Śląsk Wrocław.

W piątek, 24 listopada wręczono statuetki Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego, wyróżniając 6 mieszkańców powiatu za ich zaangażowanie na rzecz naszego regionu. Tegoroczne wydarzenie uświetniły występy artystów z Małogoszcza i z Jędrzejowa oraz specjalnych gości w postaci Bartka Leśniewskiego "Leśnego" i finalistki programu The Voice of Poland - Magdaleny Paradziej.

Pięć firm złożyło swoje oferty do zadania pod nazwą „Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej”. Na realizację inwestycji zabezpieczono ponad milion złotych.

W sobotę, 25 listopada w Bogorii miał miejsce jubileusz Złotych Godów. To piękne święto obchodziło 14 par z terenu gminy.

W ostatnich latach ceny karpia na święta znacząco rosły, co spowodowane było głównie drożejącą karmą, wyższymi kosztami transportu, a także podwyżkami wynagrodzeń. Według prognoz hodowców tym razem nastąpi odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile kosztuje karp w 2023 roku?

Beata Szydło, poseł do Parlamentu Europejskiego i była premier Polski, gościła we Włoszczowie w niedzielę, 26 listopada. Zorganizowała konferencję "Zmiany w Traktatach Unii Europejskiej i ich wpływ na życie codzienne Europejczyków", na które zaprosiła mieszkańców.

Najbiedniejsze miasta regionu radomskiego. Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych miast regionu radomskiego pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta w naszym regionie są najuboższe.

Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych świętokrzyskich miast pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta województwa świętokrzyskiego są najuboższe.

To w województwie świętokrzyskim jest największe bezrobocie. Na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stworzyliśmy zestawienie pokazujące, gdzie w naszym regionie najtrudniej znaleźć pracę.

Zbliża się finał nowego sezonu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki bohaterów jest Artur z województwa mazowieckiego. 29-latek już po emisji "zerowego odcinka" został okrzyknięty najprzystojniejszym wśród wszystkich uczestników programu. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

Trzeci mecz w tym sezonie PlusLigi wygrali siatkarze PSG Stal Nysa. W niedzielne popołudnie, w ramach ósmej kolejki PlusLigi, pokonali 3:1 w swojej hali Eneę Czarnych Radom. Co ciekawe mecz z trybun wspólnie oglądali prezeso klubów, Enea Czarni Halina Bąk i Stali Nysa Robert Prygiel. Oboje z...Radomia. DO Nysy dotarła tez duża grupa radomskich kibiców. Zobaczcie zdjęcia.

Mroźno i wietrznie było w niedzielę, 26 listopada nad Pilicą, i choć dla jednych taka pogoda nie zachęcała do wychodzenia, dla Urzekających Morsów Białobrzeskich była wręcz idealna. Debiutanci i stała grupa miłośników zimnych kąpieli wspólnie morsowała, przy okazji świetnie się bawiąc.

Radomiak Radom w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy w poniedziałek 27 listopada, o godzinie 19 zagra z liderem Śląskiem Wrocław. Dla kibiców udających się na to spotkanie mamy szereg informacji organizacyjnych.

W niedzielę, 26 listopada, na giełdzie w Miedzianej Górze można było kupić mnóstwo ozdób świątecznych. Zobaczcie, co jest modne w tym sezonie.

W niedzielę, 26 listopada, na giełdzie w Miedzianej Górze przyjechało dużo sprzedawców ciekawostek i staroci. Zobaczcie, co było na straganach. Więcej w galerii zdjęć.

W niedzielę, 26 listopada, na giełdę w Miedzianej Górze przyjechali chętni do sprzedaży aut. Co, w jakiej cenie i z jakim przebiegiem można było kupić? Sprawdźcie w galerii zdjęć.

W niedzielę, 26 listopada nad zalewem w Morawicy spotkali się członkowie Morawickiego Stowarzyszenia Morsów "Byle do zimy!". W andrzejkowym morsowaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

W sobotę, 25 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, rozpoczął się kolejny turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło ponad 90 ochotników, którzy przez najbliższe tygodnie wezmą udział w szkoleniu podstawowym, które zakończy się egzaminami i przysięgą wojskową.

Jaka będzie cena karpia, popularnej ryby na wigilijnym stole? To interesująca informacja dla tych, którzy już rozpoczęli odliczanie do świąt Bożego Narodzenia 2023. W ostatnią sobotę listopada żywe karpie można było już kupić na giełdzie w Sandomierzu. Oferowało je gospodarstwo rybackie z Osieka w województwie świętokrzyskim.

W słoneczną, ale zimną, ostatnią sobotę listopada, mnóstwo osób odwiedziło giełdę w Sandomierzu z asortymentem wszelkiej maści. Pogoda nastrajała do zakupów tego, czym można się ogrzać i używać zimą. Klienci rozglądali się za ciepłymi ubraniami i obuwiem, sportowym sprzętem do szusowania po śniegu i lodzie oraz choinkowymi dekoracjami. Można było kupić nawet węgiel i drewno. I co jeszcze? Zobaczcie zdjęcia.