Prasówka 29.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 29.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 WOŚP 2024 w Tarnobrzegu. Serduszkowe morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobacz zdjęcia Morsowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było jednym z wydarzeń 32. Finału WOŚP w Tarnobrzegu. W niedzielę w samo południe nad Jeziorem Tarnobrzeskim można było zażyć zimnej kąpieli i okazać serce wspierając cel tegorocznej akcji charytatywnej. Wolontariusze tarnobrzeskiego sztabu WOŚP zbierali datki do orkiestrowych puszek nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024. Tak gra w Kielcach największy sztab na świecie. Działy się cuda. Zobaczcie zdjęcia Wiele serc w niedzielę, 28 stycznia, było wielkich i gorących. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach był wyjątkowo udany, a mieszkańcy zachwycali swoją hojnością. Największy sztab Wielkiej Orkiestry na świecie działa w Kielcach, to sztab numer 262 organizowany przez Echo Dnia i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Zobaczcie co działo się w niedzielny wieczór i noc.

📢 Studniówka 2024 maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia Około 30 par w niedzielę 28 stycznia bawi się w Rezydencji Leśnej w Piasecznie (powiat sandomierski), na balu studniówkowym Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia Zespołu Szkół Społecznych numer 2 w Tarnobrzegu.

Prasówka 29.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Małogoszczu. Padł rekord! Było energetycznie i wzruszająco. Zobacz nowe zdjęcia Już po raz 32. w całej Polsce i poza jej granicami, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku, także gmina Małogoszcz włączyła się do akcji, by wspierać największą orkiestrę świata i jej działania. W niedzielę, 28 stycznia od samego rana, w różne części miasta i gminy wyruszyli wolontariusze z kolorowymi, wielkoorkiestrowymi puszkami i serduszkami w dłoniach. Zaś w samo południe do Wiernej Rzeki w Bocheńcu weszła grupa kilku morsów. Popołudniu orkiestrowe granie przeniosło się do Domu Kultury. Było głośno, wesoło i wzruszająco. Padł rekord!

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Galerii Echo w Kielcach. Ależ się działo! Zobacz cześć 2 galerii zdjęć Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach odbywał się w niedzielę, 28 stycznia. Moc atrakcji i wspaniałe licytacje były na scenie w Galerii Echo w Kielcach. Zobaczcie drugą część galerii zdjęć. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024. Super licytacje w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Ale się działo! Jest rekord. Zobacz zdjęcia 62-letnia skoda octavia, złote serduszko z 1996 roku czy sportowe gadżety z autografami znanych sportowców - to i wiele więcej można było wylicytować w niedzielę, 28 stycznia, w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Były to największe i najcenniejsze licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście i efekt był fantastyczny. Zebraną rekordowa kwotę 77 940 złotych! Zobaczcie, co się działo podczas wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach.

📢 32. finał WOŚP nad zalewem w Morawicy. Morsowanie i rozgrzewka z Wiolettą Jończyk, a potem ognisko i licytacje. Zobacz zdjęcia finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był niezwykle ciekawy nad zalewem w Morawicy. W niedzielę, 28 stycznia odbyło się tam morsowanie i bieg z Wiolettą Jończyk. Potem był ciepły poczęstunek, ognisko i licytacje. Zobaczcie zdjęcia. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu. Kwestująca gęś Pipa, strażackie pokazy i atrakcje. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeg gra w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od niedzielnego świtu w mieście i okolicach kwestuje 200 wolontariuszy, jeden z nich przebrał się nawet za słynną gęś Pipę. Mieszkańcy są hojni, nie żałują datków. Dużo dzieje się na Placu Bartosza Głowackiego. Mieszkańców przyciągnęły strażackie pokazy. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z finałowej imprezy!

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Staszowie. Wiele atrakcji w ośrodku kultury i rekordowa kwota W niedzielę, 28 stycznia w całej Polsce odbywał się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej było w Staszowie. 📢 32. Finał WOŚP w Koprzywnicy. Do akcji włączyły się morsy, wędkarze i .... Niesamowita impreza nad zalewem Od kąpieli w koprzywnickim zalewie i zawodów wędkarskich rozpoczął się niedzielny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Koprzywnicy. Morsom towarzyszyli wolontariusze, mieszkańcy, strażacy, właściciele quadów i samorządowcy, którzy nie szczędzili "grosza" do puszek.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Galerii Echo w Kielcach. Wspaniałe show i ekscytujące licytacje Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach to jak zawsze gorąca scena w Galerii Echo w Kielcach.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świętokrzyskiem. Oto co się działo w Kielcach i całym regionie. Zobaczcie największe hity Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świętokrzyskiem to mnóstwo imprez i wydarzeń. Oto nasze relacje z Kielc i wszystkich miejscowości. W tym tekście też największe hity 32 finału i najciekawsze zdjęcia. 📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kolejnych kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody!

📢 W tych miejscach fotoradary w regionie radomskim zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Liczba rekordzisty poraża Liczba mandatów, jaką wygenerował rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w regionie radomskim jest wprost nie do uwierzenia. To ponad 25 tysięcy mandatów!!!. Takich liczb do tej pory u nas nie było! Generalna Inspekcja Transportu Drogowego podała właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w regionie radomskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których nasze fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu. 📢 Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Kielcach. Spotkał się z mieszkańcami. Zobacz kto był. Oglądaj transmisję na żywo Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał w niedzielę, 28 stycznia, do Kielc. W Wojewódzkim Domu Kultury spotkał się z mieszkańcami. Spotkanie zaplanowano na 13, ale długo przed nim przed Wojewódzkim Domem Kultury ustawiła się kolejka chętnych do wejście na widownię. Prezes Kaczyński mocno mówił o popełnionych błędach i przepraszał za nie. Relacjonowaliśmy to wydarzenie na bieżąco - zobaczcie zapis transmisji.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Zawodowych "Hubal" w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu.

📢 32. Finał WOŚP w Kielcach. Prawdziwe szaleństwo na całej ulicy Sienkiewicza. Mnóstwo atrakcji W niedzielę, 28 stycznia, podczas 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grała cała ulica Sienkiewicza w Kielcach. Na niemal całym deptaku już od południa było mnóstwo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w regionie radomskim. Zobacz, co się działo. Oto nasz raport Cały region radomski grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas 32. finału! W niedzielę, 28 stycznia wolontariusze od rana czekali z puszkami w różnych miejscach, odbywała się masa imprez sportowych i rekreacyjnych.

📢 Największy bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ulicy Stanisława Staszica (nazywanego Staszkiem) tradycyjnie zorganizowało studniówkę w szkole. 📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówek 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się ci z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. 📢 W tych miejscach świętokrzyskie fotoradary zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Zobacz lokalizacje i liczby Ponad 3,5 tysiąca wykroczeń zarejestrował świętokrzyski rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w województwie świętokrzyskim. Generalna Inspekcja Transportu Drogowego podała właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w województwie świętokrzyskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których świętokrzyskie fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „PRO-FIL” w Kielcach. Ależ to był szałowy i elegancki bal maturalny W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Dyminy odbyła się studniówka 2024 kieleckiego Zespołu Szkół „PRO-FIL”. Uczniowie, którzy w tym roku przystępują do matury, jak przystało na maturalny bal bawili się do samego rana. Z pewnością długo będą wspominać swoje studniówkowe szaleństwa. Oto nasza fotorelacja. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Część 2 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbył się w lokalu Impresja w Nagłowicach. Zobacz drugą część naszej fotogalerii.

📢 Studniówka 2024 Niepublicznego Technikum imienia Władysława Andersa w Opatowie. Polonez o północy i super zabawa Uczniowie Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie swój bal zorganizowali w sobotę, 27 stycznia n w Dom Weselny na Plancie.

📢 10 tysięcy złotych za kolację z influencerką z Kielc. Niecodzienna licytacja wieczoru z Pauliną Porzucek na rzecz WOŚP Paulina Porzucek, influencerka z Kielc i finalistka Miss Województwa Świętokrzyskiego 2023, zaprasza na kolację. Dochód z licytacji wieczoru trafi na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej. Cudowny polonez! W sobotę 27 stycznia w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. 120 młodych ludzi znakomicie się bawiło. Młodzież przygotowała niesamowitego poloneza.

📢 Niesamowita zabawa na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubal". Zobaczcie co działo się na parkiecie Uczniowie maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych Hubal w Radomiu bawili się na swojej studniówce w sobotę, 27 stycznia wybornie. Kiedy minęły oficjalne przemowy i zatańczono poloneza, nadszedł czas na tańce, które potrwały do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z tej szalonej zabawy w naszej galerii.

📢 Gorąco na parkiecie podczas studniówki 2024 kieleckiego Nazaretu. Zabawa na maksa do białego rana Najpierw na pewno było trochę stresu, ale potem była już tylko szalona zabawa i to pewnie właśnie ją pamiętać pewnie będą przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, którzy w sobotę, 27 stycznia bawili się w sobotę podczas studniówki w Hotelu Binkowski w Kielcach. Zaczęli w sobotę, ale oczywiście skończyli dopiero nad ranem w niedzielę.

📢 Studniówka 2024 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. To był wyjątkowy wieczór Hotelu Echo w Cedzynie! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Na studniówce w Hotelu Echo w Cedzynie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024. II Liceum imienia Marii Konopnickiej w Radomiu wspaniale bawiło się w Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym W Hotelu Rubin w Kiełbowie Starym, niedaleko Białobrzegów, swój studniówkowy bal mieli w sobotę 27 stycznia maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu. Zabawa była szampańska!

📢 Świetna zabawa na studniówce Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Uczniowie dali czadu W sobotni wieczór na studniówce bawili się uczniowie Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Zobaczcie zdjęcia z imprezy. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Hotelu Binkowski w Kielcach W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek imienia świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Na studniówce w Hotelu Binkowski w Kielcach uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 w Koprzywnicy. Mecz rozegrali przedsiębiorcy. Zobacz zdjęcia Od III Turnieju Halowego Piłki Nożnej "Przedsiębiorcy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" rozpoczął się dwudniowy blok wydarzeń na terenie miasta i gminy Koprzywnica w ramach 32. Finału. W rozgrywkach wzięły udział drużyny reprezentujące lokalne firmy i przedsiębiorstwa. Rywalizacja była bardzo zacięta. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych z Sandomierza w Dworze Dwikozy. Piękny polonez! Podziękowaniami i kwiatami dla dyrekcji, wychowawców i nauczycieli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu rozpoczęli swój bal studniówkowy. Maturzyści z "Ekonomika" bawili się w Dworze Dwikozy. 📢 Studniówka 2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Chobrzanach. Bal w murach szkoły organizują od 1944 roku! Było wyjątkowo W sobotę, 27 stycznia maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Chobrzanach w gminie Samborzec przeżywali swój pierwszy bal. To jedyna szkoła w powiecie sandomierskim, która bale maturalne organizuje w murach szkoły. Tradycja ta jest kontynuowana od 1944 roku.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z poloneza "Budowlanki" Na studniówce bawią się w sobotę maturzyści Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Uczniowie technikum i liceum z popularnej "Budowlanki" oraz ich goście balują w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Impreza potrwa do niedzielnego świtu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze studniówki tarnobrzeskiej szkoły. 📢 Studniówka 2024 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Ten wieczór zostanie na długo w pamięci! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Na studniówce w Hotelu Magnolia w Zgórsku uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wystrzałowa studniówka 2024 Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Uczniowie dali prawdziwy popis na parkiecie Studniówka 2024 Zespołu Szkół w Wodzisławiu rozpoczęła się równo o godzinie 18 w sobotę, 27 stycznia w lokalu "Złota Rybka" w miejscowości Czekaj, w gminie Sędziszów. Na balu maturalnym bawili się uczniowie z osobami towarzyszącymi, nayczyciele i rodzice. 📢 Studniówka 2024. Zabawa maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego z Radomia imienia Mikołaja Kopernika. Mamy pierwsze zdjęcia Punktualnie o godzinie 19.00, w pięknie udekorowanej sali, uczniowie czterech klas maturalnych liceum imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu zaczęli swój studniówkowy bal. Mamy pierwsze zdjęcia z imprezy. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Szalona zabawa do białego rana! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Na studniówce w Hotelu Markiz w Łopusznie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Był piękny polonez i walc Niezapomniany bal studniówkowy w Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu miał miejsce w Domu Weselnym Euforia w Gabułtowie. Studniówkową zabawę uczniów rozpoczął dostojny polonez. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Zdjęcia - część 3 Za nami studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Osiem klas maturalnych bawiło się w piątkowy wieczór i noc z 26 na 27 stycznia w Dworze Dwikozy. Wielki bal zainaugurował polonez, potem nadszedł czas na toast szampanem. W naszej trzeciej galerii obejrzeć można zdjęcia luźne.

📢 Moya Radomka Radom rywalizowała z Volleyem Wrocław. Byłeś na sobotnim pojedynku? Znajdź się na zdjęciach W meczu 17. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom podejmowała KGHM #Volley Wrocław. Po sensacyjnym triumfie podopiecznych Jakuba Głuszaka z Chemikiem Police do hali Radomskiego Centrum Sportu przybyło wielu widzów. Byłeś na tym pojedynku? Zobacz zdjęcia.

📢 WOŚP 2024 Pińczów. Jest dużo ciekawych gadżetów na licytację W niedzielę, 28 stycznia, w hali sportowej przy ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jerzego Owsiaka zbiera na walkę z chorobami płuc będącymi następstwem pandemii covid-19. Podczas wydarzenia będą organizowane licytacje. Jest dużo ciekawych rzeczy do wylicytowania. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Pogrzeb Marceliny Krzos w Bielinach. Szefową samorządu studentów kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego żegnało mnóstwo osób W sobotę, 27 stycznia odbył się pogrzeb Marceliny Krzos, przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, która zmarła w wieku 23 lat. Msza rozpoczęła się o godzinie 14 w Kościele Parafialnym w Bielinach, a następnie zebrani odprowadzili zmarłą na cmentarz parafialny w Bielinach. Uczestnicy uroczystości nie kryli wzruszenia.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci z Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym na Północnym Podkarpaciu szukamy kandydatek i kandydatów do tych tytułów. Zobacz, jak prezentują się maturzyści i maturzystki z Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach. 📢 Pogrzeb Heleny Gałuszki, legendarnej kieleckiej położnej. Była jedną z najlepszych w Polsce. Żegnały ją tłumy W sobotę, 27 stycznia odbył się pogrzeb legendarnej kieleckiej położnej Heleny Gałuszki. Msza rozpoczęła się o godzinie 11 w Bazylice Katedralnej w Kielcach, a ostatnie pożegnanie nastąpiło na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z ceremonii.

📢 Wspaniały bal karnawałowy w Koniemłotach. Harcerze i zuchy zachwyciły oryginalnymi strojami. Zobacz zdjęcia Wspaniała za zabawa i oryginalne stroje - tak było podczas balu karnawałowego harcerzy i zuchów z powiatu staszowskiego, który odbywał się w piątek, 26 stycznia w Zespole Placówek Oświatowych w Koniemłotach. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów. 📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Część 2 zdjęć z poloneza Studniówkę mieli w piątek 26 stycznia maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Na wielkim balu tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy bawiło się osiem klas maturalnych. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć z poloneza! 📢 Mister Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w województwie świętokrzyskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze świętokrzyskich studniówek. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w Świetokrzyskiem. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Fantastyczna zabawa, szaleństwo na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 26 stycznia, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych. Maturzyści szaleli na parkiecie, zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach. Wspaniały bal w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej Maturzyści z dwóch klas pięcioletniego technikum Zespołu Szkół imienia porucznika Józefa Sarny w Gorzycach, bawili się w piątek na studniówce w Dworze Galicja w Rzeczycy Długiej.

📢 Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 2023. Oto 25 najbardziej niebezpiecznych gmin województwa świętokrzyskiego Oto gminy, w których w 2023 roku doszło do największej liczby przestępstw w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w Świętokrzyskiem? Dane pochodzą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Wspaniały polonez zrobił spore wrażenie. Zobacz wideo W piątek, 26 stycznia, o godzinie 19 w Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego poloneza, zobaczcie zapis wideo. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był piękny polonez, zobacz zdjęcia Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się w piątek, 26 stycznia w Restauracji Gościna u Pawła w Bokscycce. Zobacz na zdjęciach i wideo, jak wyglądała studniówka 2024 ostrowieckich maturzystów.

📢 Sześć regularnych połączeń lotniczych z Radomia w sezonie wiosenno – letnim. Gdzie będzie można latać? Linie lotnicze jeszcze ustalają swoje siatki połączeń w sezonie wiosenno – letnim, ale już dziś wiadomo, że będą regularne połączenia lotnicze z Radomia do 6 państw. Wizz Air ma latać do cypryjskiej Larnaki, a PLL LOT do Rzymu, Prewezy, Podgoricy, Tirany i Ochrydy. Do tego będą czarterowe loty biur turystycznych do tureckiej Antalyi, bułgarskiej Warny i Burgas, egipskiego Marsa Alam i Heraklionu na Krecie. 📢 Wycieczka starym pociągiem w ramach specjalnego programu. Wagony będą w historycznych barwach Turystyka Kolejowa TurKol.pl wspólnie z przewoźnikiem kolejowym PKP Intercity zaprasza na pokład specjalnych pociągów turystycznych. Wszyscy chętni będą mogli przejechać się starym pociągiem, jaki pamiętamy z lat dzieciństwa między innymi wokół Radomia, albo z Radomia do Warszawy Wschodniej. Jeden ze składów pojedzie też zupełnie zapomnianą linią z Dęblina do Świerży Górnych pod Kozienicami.

📢 Nowa restauracja Sztuka Smaku w Radomiu. Lokal będzie oferował dania kuchni polskiej. Zobacz, jak wygląda w środku W poniedziałek, 5 lutego odbędzie się otwarcie nowej restauracji na kulinarnej mapie Radomia. "Sztuka smaku" będzie serwować dania kuchni polskiej. Co jeszcze znajdziemy w ofercie lokalu?

📢 Ceny owoców i warzyw na stalowowolskim targu. Po ile ziemniaki, jabłka i cebula? Na placu targowym w Stalowej Woli ruch w piątek 26 stycznia był umiarkowany, prawdopodobnie z powodu dojmującego chłodu. Sprawdźcie ceny owoców i warzyw. 📢 Oto najmniejsze wsie w regionie radomskim. Mieszka tam nie więcej niż 15 osób. Są takie, w których jest jeden mieszkaniec Największym i najbardziej licznym miastem w regionie radomskim jest Radom. To wie każdy. Ale czy wiesz, ilu mieszkańców liczy sobie najmniejsza radomska wioska. A raczej osada lub przysiółek bo o miejscowości raczej trudno w tych wypadkach mówić. Prezentujemy zestawienie miejscowości w regionie radomskim, w które według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego mieszka nie więcej niż 15 osób.

📢 Tych restauracji, klubów i pubów w Radomiu już nie ma. Wspominamy 35 kultowych miejscówek. Zobaczcie zdjęcia Łyżka i Widelec, Pizza Hut, Archiwum, G2, MK Bowling, czy Thai & Roll - to tylko niektóre z klubów, czy restauracji, znanych przez każdego mieszkańca Radomia. Postanowiliśmy powspominać kluby i puby w Radomiu, które odeszły do historii 📢 Łzy wzruszenia na Świętym Krzyżu. Ogromna kwota zebrana dla dziewięciorga osieroconych dzieci z Jeleniowa, w gminie Nowa Słupia Ze łzami wzruszenia odbierali 72 tysiące 900 złotych zebrane w ramach wielkiej akcji pomocy zorganizowanej na Świętym Krzyżu. Pieniądze, które wręczono babci osieroconych dzieci z Jeleniowa, w gminie Nowa Słupia zostaną przekazane na remont ich domu. Zobaczcie poruszający film.

