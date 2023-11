Prasówka 29.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wzruszające uroczystości w 80 rocznicę pacyfikacji Kurzelowa w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia i wideo”?

📢 Afera pierogowa w gminie Busko-Zdrój. Gospodynie z Widuchowej: Opuszczamy świetlicę Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora rozwiązał umowę na użyczenie świetlicy z Kołem Gospodyń Wiejskich Widuchowa. Według buskich urzędników panie miały produkować w budynku pierogi na masową skalę w celach zarobkowych, a powstałe przy tym wysokie koszty mediów ponosiła gmina. - Nie komentujemy sprawy i wynosimy się z budynku - oświadczyły gospodynie we wtorek.

📢 Od 45 lat oddają krew. Piękny jubileusz 45-lecia klubu Honorowych Dawców Krwi Sędziszów. Zobaczcie zdjęcia i wideo W czwartek 23 listopada klub Honorowych Dawców Krwi w Sędziszowie obchodził 45-lecie swojego istnienia. Nagrodzono i podziękowano wszystkim biorącym udział w licznych akcjach organizowanych przez klub z Sędziszowa. Ponad 200 krwiodawców zostało odznaczonych medalami i statuetkami. Tylko w tym roku klubowi udało się zebrać prawie 32 litry krwi, w 2023 roku odbędą się jeszcze 3 akcje z 22 jakie do tej pory udało się zorganizować.

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Centrum "Ice King" w Tarnobrzegu morsy trenują przed Mistrzostwami Polski w Morsowaniu. Chcą powalczyć o rekordy Cztery panie i czterech mężczyzn - ósemka amatorów kąpieli w zimnej wodzie, w tarnobrzeskim Centrum Treningu Personalnego, EMS oraz Morsowania "Ice King", podczas spotkań przygotowywać się będzie do startów w lutowych Mistrzostwach Polski w Morsowaniu w Mielnie, nad Morzem Bałtyckim. Przyjechali z Rudy Śląskiej, Cieszyna, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej czy z gminy Głogów Małopolski. Każdy ma inne doświadczenia w morsowaniu, każdy w centrum "Ice King" chce przygotować się do wykonania kolejnego kroku w morsowaniu ekstremalnym.

📢 Zimowy paraliż na wielu ulicach Radomia. Bardzo ślisko, dużo stłuczek i korki. Zobaczcie zdjęcia Intensywne opady śniegu w Radomiu doprowadziły do trudnej sytuacji na drogach. We wtorek 28 listopada było bardzo ślisko, odnotowano sporo kolizji. W szczycie komunikacyjnym, po godzinie 15 ruch na wielu ulicach miasta został sparaliżowany. 📢 Atak zimy w powiecie buskim. Było kilka kolizji, auta zakopują się w śniegu. Zobacz zdjęcia Atak zimy w powiecie buskim. Na drogach panują ciężkie warunki dla kierowców, nie lepiej jest na chodnikach, które są mocno zaśnieżone. Buska policja mówi o kilku kolizjach, do których doszło we wtorek, 28 listopada. Powiatowy Zarząd Dróg uruchomił już piaskarki. Służby drogowe pracują również na drogach gminnych. 📢 Zima w Radomiu i regionie. Sypie śnieg, fatalne warunki na drogach, zasypane chodniki. Już wyjechały pługi. Zobacz zdjęcia W Radomiu i regionie śnieg sypie od rana we wtorek 28 listopada. Na drogach są bardzo trudne warunki, jest ślisko, śnieg zalega na jezdniach. Także chodniki są przysypane śniegiem. A to dopiero początek, synoptycy zapowiadają, że jeszcze popada. Uważajcie na siebie, jeśli możecie zostawcie samochody na parkingach czy w garażu, w nocy ma być mróz będzie bardzo ślisko. U nas raport po ataku zimy, na bieżąco wszystko o utrudnieniach na drodze, pogodzie, pracy służb odśnieżania.

📢 Basen termalny w Kazimierzy Wielkiej jest już niemal gotowy. Znamy datę otwarcia Całoroczny basen termalny z leczniczą wodą siarczkową z Kazimierzy Wielkiej jest niemal gotowy. Już wiadomo, kiedy ta wyjątkowa w skali całego regionu, ale i kraju atrakcja zostanie oficjalnie otwarta.

📢 Medale za złote gody. Kilkanaście par z Kielc świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa Kilkanaście par małżeńskich z Kielc, które obchodziły złote gody odebrało w Urzędzie Miasta medale za długoletnie pożycie. Odznaczenia przyznał prezydent Rzeczpospolitej a wręczali je prezydent Kielc, Bogdan Wenta i przewodniczący Rady Miasta, Jarosław Karyś.

📢 Ceny owoców i warzyw na bazarach w Kielcach we wtorek 28 listopada. Po ile były mandarynki, pomidory i gruszki Choć pogoda nie zachęca do zakupów, na bazarach jak w każdy wtorek, pojawili się sprzedawcy oferujący świeże owoce i warzywa. Wybór był spory - nie brakowało słodkich mandarynek, winogrona, dorodnych pomidorów i papryki. Co jeszcze można było kupić? Jakie były ceny oferowanych towarów? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Wysyp kolizji w powiecie staszowskim. Czołowe zderzenie i samochody w rowach. Zobaczcie zdjęcia Wysyp kolizji w powiecie staszowskim we wtorek 28 listopada. Doszło między innymi do czołowego zderzenia. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Kibice na meczu Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. Dopingowaliście Zielonym? Szukajcie się w części drugiej naszej galerii Piłkarze Radomiaka Radom ulegli Śląskowi Wrocław, nie strzelając gola w trzecim kolejnym meczu. Tak oto kibicowaliście Zielonym w pojedynku z liderem. Galeria zdjęć z trybun, część druga.

📢 Piaskarki i pługi na ulicach Sandomierza. Ruszyła „Akcja Zima”. Zobaczcie zdjęcia Na ulicach Sandomierza i powiatu sandomierskiego zrobiło się biało i ślisko. Pierwsze pługopiaskarki i ciągniki na ulice zarządzane przez gminę Sandomierz i Powiat Sandomierski wyjechały we wtorek o godzinie 3 w nocy. Ciężki sprzęt drogowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu wykorzystywany do akcji „Zima” jest w pełnej gotowości.

📢 Zimowa ożywcza kąpiel morsów znad Nidy Sobków z udziałem kilkunastu osób. Zimna woda i ogień to ich żywioły. Zobacz zdjęcia Coraz chłodniejsze dni, śnieg i ujemne temperatury to coś co morsy kochają najbardziej. Z ożywczych kąpieli w rzece Nidzie korzystają już morsy ze Stowarzyszenia Morsów znad Nidy w Sobkowie. W niedzielę, 26 listopada w blasku księżyca i przy ciepłych płomieniach ogniska, kilkanaście morsów rozkoszowało się lodowatą wodą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Złote Gody w gminie Mniów. 17 małżeństw, które świętowały ponad 50 lat wspólnego życia! Otrzymali medale i prezenty. Zobacz zdjęcia 17 par z terenu gminy Mniów świętowało wyjątkowy jubileusz. W poniedziałek, 20 listopada w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II odbyła się uroczystość Złotych Godów, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci otrzymali medale, piękne prezenty i moc życzeń. Zobaczcie.

📢 Wieczór Amerykański w Nowej Dębie. Nie zabrakło ponczu, indyka i innych smakołyków na Święto Dziękczynienia. Zobacz zdjęcia Uroczysta kolacja, bufet, degustacje, konkursy, zabawa przy muzyce country - to tylko część atrakcji, jakie czekały na uczestników sobotniego (25 listopada) Wieczoru Amerykańskiego zorganizowanego na ostatki w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). Na wydarzeniu nie zabrakło też żołnierzy armii amerykańskiej stacjonujących na tutejszym poligonie.

📢 Najskuteczniejsi snajperzy RS Active 4. Ligi po rundzie jesiennej. Liderem klasyfikacji strzelców jest Jakub Mażysz z Alitu Ożarów Zakończyła się runda jesienna RS Active 4 Ligi. Za drużynami kilka miesięcy twardych i wymagających bojów na czwartoligowych boiskach. Z całej stawki wyłoniła się grupa zespołów, które powalczą o końcowy awans i wyklarowała się też klasyfikacja strzelców. Liderem rankingu najskuteczniejszych snajperów pierwszej części sezonu jest Jakub Mażysz, zawodnik Alitu Ożarów. Zobaczcie najbardziej bramkostrzelnych piłkarzy minionej rundy w naszej galerii zdjęć.

📢 Zima 2023. W Tarnobrzegu spadł pierwszy śnieg. Piaskarki i pługi wyruszyły na ulice. Zobaczcie zdjęcia W nocy z 27 na 28 listopada w Tarnobrzegu spadł pierwszy śnieg tego sezonu zimowego. A właściwie tej jesieni, bo początek zimy astronomicznej i kalendarzowej zbiegną się - przesilenie zimowe będzie miało miejsce 22 grudnia. We wtorek o świcie na ulice i chodniki Tarnobrzega wyjechały pługopiaskarki, piaskarki i innego rodzaju sprzęt odśnieżający, zarówno z Rejonu Dróg Miejskich jak i ze spółdzielni mieszkaniowych.

📢 Koncert Pawła Domagały w Radomiu. Zaśpiewał największe hity i piosenki z najnowszej płyty. Zobacz zdjęcia W sobotę, 25 listopada w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbył się koncert Pawła Domagały. Związany z naszym miastem artysta zaśpiewał piosenki ze swojej najnowszej płyty "Narnia". Nie zabrakło też największych przebojów. Byliście na koncercie Pawła Domagały? Szukajcie się na zdjęciach. 📢 Andrzejki 2023 w Power Music Club we Włoszczowie. Szaleństwo na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 15 listopada w Power Music Clubie we Włoszczowie odbyła się szalona impreza z okazji andrzejek. Na parkiecie pojawiło się mnóstwo osób, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bierzmowanie w parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Sakramentu udzielił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Zobacz zdjęcia Młodzież z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarnobrzegu przyjęła sakrament bierzmowania, czyli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz w asyście kapłanów dekanatu tarnobrzeskiego. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Poseł Anna Krupka nowym szefem Prawa i Sprawiedliwości w Świętokrzyskiem. W partii prawdziwa rewolucja Poseł Anna Krupka została nowym szefem Prawa i Sprawiedliwości na całe województwo świętokrzyskie! Tak w poniedziałek wieczorem zdecydowało kierownictwo partii. To prawdziwa rewolucja jeśli chodzi zarządzanie partią w regionie. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto powalczy o fotel burmistrza Łopuszna? Są już pewne i potencjalne nazwiska Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe, które odbędą się wiosną 2024 roku. Kandydaci do objęcia fotela wójta, burmistrza, czy prezydenta już się szykują do kampanii wyborczej a my sprawdzamy, kto stanie do walki w świętokrzyskich gminach. Kto liczy na fotel burmistrza Łopuszna? Są już pewni oraz potencjalni kandydaci.

📢 Złote Gody w gminie Bejsce. Cztery pary świętowały 50-lecie małżeństwa. Zobacz zdjęcia z uroczystości Cztery pary z gminy Bejsce świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Podczas uroczystości jubileuszowych byli obecni: Edward Krupa, wójt gminy Bejsce; Zbigniew Lis, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ilona Beruś, sekretarz gminy. Jubilaci otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. Zobacz, jak przebiegało świętowanie. 📢 W Radomiu nowi adwokaci złożyli ślubowanie. Wcześniej prawnicy zdali trudny egzamin. Zobacz zdjęcia i film W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się w poniedziałek 27 listopada, uroczyste ślubowanie nowych adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu, którzy zdali pozytywnie egzamin zawodowy, wieńczący aplikację. 📢 Restauracja Śródmieście - Jedzenie i Wino we Włoszczowie już otwarta. Wyjątkowe dania na bazie lokalnych produktów Pyszne jedzenie na bazie lokalnych składników, wina z regionalnych winnic, nietuzinkowa karta dań i piękny wystrój. Przy ulicy Partyzantów 11, niemal w samym centrum Włoszczowy, powstała wyjątkowa restauracja Śródmieście - Jedzenie i Wino. Lokal wystartował z menu obiadowym dostępnym od poniedziałku do piątku. Wkrótce jednak restauracja będzie czynna również w weekendy, a w karcie znajdą się dania typowo restauracyjne. "Śródmieście" przygotowuje także specjalną niespodziankę dla swoich gości.

📢 Suchedniów ma niesamowity kalendarz z grafikami drewnianej architektury. Zobacz zdjęcia W Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyła się popularnonaukowa konferencja na temat architektury drewnianej. W jej trakcie otwarto wystawę grafik autorstwa Jana Spółczyńskiego, miejscowego architekta. Rysunki trafiły również do kalendarza na 2024 rok "Architektura drewniana Suchedniowa". Każdy może go otrzymać za darmo. 📢 Kto zostanie burmistrzem Iwanisk w 2024 roku? Mamy listę potencjalnych kandydatów. Jest jeden pewniak Wybory samorządowe za kilka miesięcy. Wiosną 2024 roku wybierzemy burmistrza Iwanisk. Kto nim zostanie? Na giełdzie wyborczej pojawiają się trzy nazwiska. Na pewno o fotel burmistrza będzie walczył obecny burmistrz Marek Staniek, który wystartuje z własnego komitetu.

📢 Złote Gryfy Powiatu Jędrzejowskiego 2023 już rozdane. Przeżyjmy tą piękną galę jeszcze raz W piątek, 24 listopada wręczono statuetki Złotych Gryfów Powiatu Jędrzejowskiego, wyróżniając 6 mieszkańców powiatu za ich zaangażowanie na rzecz naszego regionu. Tegoroczne wydarzenie uświetniły występy artystów z Małogoszcza i z Jędrzejowa oraz specjalnych gości w postaci Bartka Leśniewskiego "Leśnego" i finalistki programu The Voice of Poland - Magdaleny Paradziej.

📢 Psy ze schroniska w Dyminach dostały nowe, piękne budy. Wyjątkowy gest firmy Balker z Kielc. Zobaczcie zdjęcia i film Fantastyczny prezent tuż przed Mikołajkami otrzymały psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Kielecka firma zajmująca się budową domów modułowych wykonała drewniane, ocieplane budy dla czworonogów. W poniedziałek, 27 listopada prezenty zostały dostarczone. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Gminny Dzień Seniora w Dwikozach. Pierwsze takie spotkanie dla osób w jesieni życia Prawie 300 seniorów, mieszkańców gminy Dwikozy spotkało się na I Gminnym Dniu Seniora w miejscowej hali sportowej. Wydarzenie pokazało, że mieszkańcy w jesieni życia z terenu gminy Dwikozy chcą się spotykać i wspólnie celebrować swoje święto.

📢 Szalony Comber Babski w Pałacu w Konarach. Ależ się działo! Zobaczcie zdjęcia Impreza pod tytułem "Comber Babski" miała miejsce w piątek, 24 listopada w Pałacu w Konarach w gminie Stopnica. Fotografie z wydarzenia dowodzą, że zabawa była po fantastyczna. Na parkiecie i poza nim dużo się działo! Zobaczcie sami w galerii zdjęć. 📢 Andrzejki 2023 w Świętokrzyskiem. Wspaniała zabawa na imprezach w Kielcach i regionie W weekend 25-26 listopada w Kielcach i w całym województwie świetokrzyskim odbyło się wiele imprez z okazji Andrzejek. Zobacz relacje z tych wydarzeń. 📢 Dzień Pracownika Socjalnego w powiecie tarnobrzeskim. Życzenia i podziękowania dla pracowników służb społecznych. Zobacz zdjęcia Dzień Pracownika Socjalnego – święto wszystkich pracowników służb społecznych obchodzono w powiecie tarnobrzeskim. Starosta i przewodnicząca rady powiatu tarnobrzeskiego złożyli zaangażowanym w niesienie pomocy podziękowania i życzenia. Uroczystość zorganizowano w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu.

📢 Niedzielne targowisko w Wierzbicy. Pojawiły się bożonarodzeniowe akcesoria, bombki, stroiki, świecidełka. Zobacz zdjęcia Zimno i uciążliwe podmuchy lodowatego wiatru nie zniechęciły klientów, którzy w niedzielę zjawili się na targowisku w Wierzbicy. Można kupić kurtki, buty, artykuły spożywcze i wiele, wiele więcej. Pojawiły się również świąteczne akcesoria. 📢 Niedziela na Pchlim Targu w Tarnobrzegu. Ostatnie takie zakupy w 2023 roku przed grudniową przerwą w polowaniu na skarby. Zobacz zdjęcia W niedzielę na pchli targ w Tarnobrzegu przybyli kolekcjonerzy, rękodzielnicy, sprzedawcy staroci. Warto było wybrać się tutaj przed południem, żeby złowić świetną okazję i porozmawiać z innymi pasjonatami rzeczy z duszą. Można poczuć świąteczny klimat, kupić dekoracje i prezenty. Listopadowy Tarnobrzeski Pchli Targ jest ostatnim w 2023 roku. Potem nastąpi przerwa, ale wyjątkowo krótka. Od stycznia znów zrobicie tu zakupy.

📢 Zakupy na giełdzie w Sandomierzu w zimną sobotę 25 listopada: sanki, narty, ciepła odzież, węgiel, warzywa i owoce. Co jeszcze sprzedawano? W słoneczną, ale zimną, ostatnią sobotę listopada, mnóstwo osób odwiedziło giełdę w Sandomierzu z asortymentem wszelkiej maści. Pogoda nastrajała do zakupów tego, czym można się ogrzać i używać zimą. Klienci rozglądali się za ciepłymi ubraniami i obuwiem, sportowym sprzętem do szusowania po śniegu i lodzie oraz choinkowymi dekoracjami. Można było kupić nawet węgiel i drewno. I co jeszcze? Zobaczcie zdjęcia. 📢 W Pionkach otwarto market sieci Action w nowej galerii handlowej przy Alei Jana Pawła II. Promocje skusiły mnóstwo klientów. Zobacz zdjęcia W Pionkach w nowozbudowanym Parku Handlowym Pionki przy Alei Jana Pawła II otwarto market Action. Inauguracji pierwszego marketu tej popularnej sieci dyskontowej w mieście towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców.

📢 Kulisy wielkiej Gali Hipokrates 2023! Nagrodziliśmy najlepszych lekarzy i pracowników ochrony zdrowia. Zobacz zdjęcia Wiele podziękowań, ciepłych słów, ale i wzruszeń – tak można podsumować galę Hipokrates Świętokrzyski, która odbyła się w piątek, 24 listopada, w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tytuł Lekarza Roku 2023 w Świętokrzyskiem trafił do Agaty Miszczyk-Lewandowskiej, stomatologa i właścicielki AwansDent w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia z kulis imprezy. 📢 Hipokrates 2023. Uroczysta gala w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego W piątek, 24 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego Echa Dnia. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia w regionie i zobaczcie zapis transmisji z gali. 📢 Górnicza "migracyjna" biesiada w Tarnobrzegu. Stare strzechy, gwarkowie i goście tradycyjnie bawią się przy piwnych zdrojach ZDJĘCIA, WIDEO Brać górnicza dawnego tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego spędza piątkową noc na VIII Biesiadzie Piwnej w migracyjnym klimacie. Spotkanie będące kontynuacją tradycyjnej karczmy piwnej zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Uroczystość otworzył ceremoniał górniczy ze skokiem młodych lisów przez skórę i przekazaniem sztandaru. Potem otwarto piwne zdroje. Zobaczcie, jak bawią się stare strzechy, gwarkowie i dostojni goście.

📢 Hipokrates 2023. Oto 10 najlepszych lekarzy w Świętokrzyskiem. Zobacz w czym się specjalizują i gdzie pracują Hipokrates 2023. Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie są laureaci nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym Hipokrates. Spośród osób, które zdobyły najwięcej głosów wyłoniliśmy Złotą Dziesiątkę województwa świętokrzyskiego. Stomatolog Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł najlepszego lekarza w województwie świętokrzyskim. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia i zobaczcie zapis transmisji z gali wręczenia nagród w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

📢 Wioska Świętego Mikołaja w Bałtowie jest już otwarta. Czeka tu Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i wiele innych atrakcji. Zobacz zdjęcia W piątek, 24 listopada w Bałtowie wystartowała Wioska Świętego Mikołaja. Na odwiedzających czeka tu wiele stref z mnóstwem atrakcji. Osada Elfów, Bajkowa Kraina Lodu i Chata Świętego Mikołaja zabiorą was w magiczną podróż do świątecznej krainy. Odwiedzający mogą przyjeżdżać codzienne od godziny 14, ponieważ wcześniej z atrakcji korzystają grupy zorganizowane.

