Prasówka 29.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Sylwestry pod gwiazdami w Pińczowie 2014-2019. Tak się bawiliście! Zobaczcie zdjęcia Sylwestry pod gwiazdami z lat 2014-2019. To były dopiero imprezy! Przypominamy, jak kiedyś wyglądały sylwestrowe zabawy pod chmurką w Pińczowie.

Prasówka 29.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwestry pod gwiazdami w Busku-Zdroju 2014-2019. Tak się bawiliście! Zobaczcie zdjęcia Sylwestry pod gwiazdami z lat 2014-2019. To były dopiero imprezy! Przypominamy, jak kiedyś wyglądały sylwestrowe zabawy pod chmurką w Busku-Zdroju.

📢 Ta nagła śmierć poruszyła nas wszystkich. Odszedł Robert Jedliczka z Włoszczowy - pasjonat historii, koni i łowiectwa Nie żyje sławny włoszczowski jeździec i hodowca koni. Tak niedawno, bo przecież latem tego roku, cieszyliśmy się, ze Robert Jedliczka będzie starostą Gminnych Dożynek we Włoszczowie. Uśmiechnięty, pełen werwy, odważny, kopalnia pomysłów i bardzo życzliwy dla ludzi. Wiadomość o jego nagłej śmierci w dniu 26 grudnia okryła wielu mieszkańców miasta i gminy żalem. Trudno uwierzyć, że nie ma go już wśród nas. 24 grudnia wziął udział w tradycyjnym wigilijnym polowaniu. Po raz ostatni...

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 29 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 29.12.2023 Horoskop dzienny na piątek, 29 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 29.12.2023. Horoskop dzienny na piatek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Galeria Korona w Kielcach pęka w szwach! To wszystko przez Boxing Day. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia wielkich promocji To już drugi dzień "Boxing Day" czyli sezonu poświątecznych wyprzedaży. Kielczanie i mieszkańcy z okolic chętnie odwiedzali Galerię Koronę w czwartek, 28 grudnia. Szukali cenowych okazji i perełek, które są jeszcze atrakcyjniejsze, kiedy przecenione. Zobaczcie tłumy w tym centrum handlowym na naszych zdjęciach. Może jesteście na jednym z nich?

📢 Wspaniałe bale sylwestrowe w czasach PRL-u. Oto jak bawili się nasi dziadkowie i rodzice Bal na 100 par, wodzirej, orkiestra, serpentyny. Tak nasi dziadkowie i rodzice witali Nowy Rok. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Najmodniejsze sylwestrowe stylizacje! Co założyć na domówkę, imprezę w klubie lub wielki bal? Zobaczcie zdjęcia Przed nami Sylwester 2023/2024. Już za chwilę najbardziej rozrywkowa noc w roku. Co założyć, żeby szampańska zabawa, była też zabawą stylową? Sprawdź propozycje z najlepszych włoskich domów mody i nie tylko. W tych stylizacjach będziesz błyszczeć na każdej imprezie!

📢 Sprawdzone sposoby na sylwestrowego kaca. Oto jak załagodzisz jego skutki Przed nami najbardziej imprezowa noc w roku - sylwester. Tego dnia nie stronimy od napojów wyskokowych. Niestety, często musimy to potem odchorować. A jak złagodzić objawy kaca? Oto domowe sposoby. 📢 Milionowy pasażer na lotnisku Rzeszów - Jasionka w 2023 roku obsypany nagrodami. Dla wszystkich zaśpiewała Justyna Steczkowska Czwartek był wielkim dniem dla lotniska Rzeszów-Jasionka - odprawiono tu milionowego pasażera w 2023 roku. Została nim pochodząca z Horyńca Zdroju Iwona Kurpiewska, która z mężem Robertem i synkiem Leosiem przyleciała rejsem Rayanaira z Manchesteru. Uroczyste fetowanie okrągłego wyniku uświetniła recitalem Justyna Steczkowska, gwiazda estrady rodem z Podkarpacia. 📢 Najmodniejsze i najpiękniejsze paznokcie na studniówkę 2024. Oto TOP 25 hitowych wzorów Przed nami czas studniówek. Pierwsze odbędą się zaraz po nowym roku. Maturzystki już obmyślają stylizacje na tę wyjątkową w ich życiu noc. Dopełnieniem każdej stylizacji jest odpowiednio dobrany manicure. Zobaczcie jakie stylizacje są hitem.

📢 Opłaty za karty wędkarskie w Polsce jeszcze droższe. To nie jest dobra wiadomość dla radomskich wędkarzy. Czy będą masowe odejścia? Jeszcze dwa lata temu za podstawową roczną składkę wędkarską trzeba było zapłacić 250 złotych. W nadchodzący 2024 roku wędkarze zapłacą, ponad sto złotych więcej. Czy w związku z tym, czeka nas masowy odpływ członków z Polskiego Związku Wędkarskiego? 📢 Gmina Gorzyce ma uchwalony budżet na 2024 rok, z nadwyżką. W planie ponad 17 milionów złotych na inwestycje. Co zostanie zrobione? Zobacz Rada Gminy Gorzyce przyjęła budżet na 2024 rok, w którym zaplanowano nadwyżkę. Dochody w 2024 roku mają wynieść 82 miliony złotych, a wydatki 81 milionów złotych. Ponad 17 milionów złotych przeznaczono na inwestycje. Najważniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie. Mijający 2023 rok wójt gminy Leszek Surdy ocenił jako ciężki dla samorządu.

📢 Boxing Day w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sporo osób korzysta z ogromnych wyprzedaży i promocji. Zobacz zdjęcia W czwartek, 28 grudnia, drugim poświątecznym dniu, trwały wielkie wyprzedaże w radomskich sklepach i galeriach. W Galerii Słonecznej w Radomiu już od południa było mnóstwo klientów, którzy szukali jak najlepszych okazji. W niektórych sklepach przeceny sięgały nawet do 70 procent. Zobacz zdjęcia. 📢 Tak hucznie witaliśmy Nowy Rok w Opatowie w poprzednich latach. Oto zdjęcia z imprez pod gwiazdami. Zobaczcie Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach w Opatowie i powiecie opatowskim? Zapraszamy do galerii zdjęć. Wspólnie powspominajmy imprezy z tamtych lat, a może nawet znajdziecie się na zdjęciach.

📢 Restauracja KFC w Potoku Małym rusza w piątek, 29 grudnia. Będą promocje i kubełki za złotówkę Kolejna restauracja sieci KFC w regionie świętokrzyskim otworzy się już w ten piątek przy ekspresowej drodze S7 w Potoki Małym w powiecie jędrzejowskim. Pierwsi klienci mogli liczyć na prawie darmowe kubełki ze pikantnymi skrzydełkami.

📢 Sylwestry pod gwiazdami w Staszowie. Tak witaliśmy Nowy rok w ostatnich latach Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach w Staszowie. Zapraszamy do galerii zdjęć. Wspólnie powspominajmy imprezy z tamtych lat. 📢 Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w czwartek 28 grudnia. Radni odrzucili budżet na 2024! Zobacz zapis transmisji i jak głosowali W czwartek, 28 grudnia o godzinie 11 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się 68. sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. To jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni zagłosowali za odrzuceniem uchwały budżetowej na rok 2024. Zapraszamy na transmisję online. 📢 Lodowisko w Radomiu w poświąteczny czwartek. Radomianie korzystają ze ślizgawki póki jeszcze pozwala pogoda Po świętach warto trochę się poruszać. Z takiego założenia wyszło wielu, zwłaszcza młodych radomian i w czwartek ruszyło na łyżwy. W szkołach trwa przerwa od zajęć, jest więc czas, żeby wyskoczyć na sztuczne lodowisko przy ulicy Bulwarowej w Radomiu. Warto póki pozwala na to pogoda, synoptycy zapowiadają deszcz i temperatury na plusie, a to dla lody słabe warunki.

📢 Wypadek w Kielcach. Toyota uderzyła w bariery na ulicy Łódzkiej. Ranna kobieta Do groźnego wypadku doszło w czwartkowe popołudnie, 28 grudnia na ulicy Łódzkiej w Kielcach. Osobowy samochód wjechał w bariery drogowe, do szpitala pojechała kierująca autem.

📢 Sylwester pod gwiazdami na radomskim Rynku. Tak witaliśmy Nowy Rok. Zobacz zdjęcia z imprez Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach? Zajrzyjcie do galerii i powspominajcie sobie tamte czasy. 📢 Zamaskowani mężczyźni rozlali tajemniczą substancję w salonie masażu w Kielcach. Ewakuowano pięć osób, jedna jest poszkodowana Dwóch zamaskowanych mężczyzn rozlało nieznaną, śmierdzącą substancję w jednym z salonów masażu przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Na miejsce sprowadzono strażacką grupę chemiczną, jedna osoba była badana na miejscu przez załogę karetki pogotowia. Okazuj się, że kilka tygodni wcześniej w tym samym miejscu doszło do identycznego incydentu.

📢 Tak hucznie witaliśmy Nowy Rok w Skarżysku-Kamiennej w poprzednich latach. Oto zdjęcia z imprez pod gwiazdami Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach w Skarżysku-Kamiennej? Zapraszamy do galerii zdjęć. Wspólnie powspominajmy imprezy z tamtych lat. 📢 Ma być głośno i spektakularnie! Jakie fajerwerki na Sylwestra są hitem? Zdradzają specjaliści z hurtowni DandA w Kielcach. Zobacz film Przed nami sylwester, a jak sylwester to huczne świętowanie! Wielu z nas wciąż nie wyobraża sobie witania Nowego Roku bez kolorowych fajerwerków. Odwiedziliśmy zatem Hurtownię DandA w Kielcach i zapytaliśmy, co obecnie cieszy się największym zainteresowaniem. Okazuje się, że mieszkańcy chcą świętować głośno i spektakularnie. Choć są też zwolennicy tak zwanych cichych fajerwerków, które są bardziej przyjazne dla czworonożnych pupili. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Piękne dziewczyny i ledowe show w POWER - Music Club we Włoszczowie. Oto jak się bawiliście! Wspaniała widowiskowo-muzyczna uczta odbyła się w drugi dzień świąt, 25 grudnia, we włoszczowskim POWER - Music Club. To było niezapomniane widowisko. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach. 📢 Ireneusz Piasecki został dyrektorem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach W czwartek 28 grudnia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk powołał Ireneusza Piaseckiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W ostatnim czasie ta funkcja nie była obsadzona. 📢 Kinga Zawodnik pierwszą uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Celebrytka niedawno przeszła operację zmniejszenia żołądka Wszystko wskazuje na to, że pochodząca spod Kozienic Kinga Zawodnik została pierwszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"! 31 - latka znana jest z programów TVN Style, pół roku temu postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat. Przeszła operację zmniejszenia żołądka, schudła już ponad 38 kilogramów, ale wcześniej przeszła przez piekło! Zobaczcie szczegóły.

📢 Kalendarium historyczne Radomia i regionu. Co wydarzyło się 28 grudnia? [ZDJĘCIA] 28 grudnia - oto wydarzenia, które miały tego dnia miejsce na ziemi radomskiej. To dzień kolejnych starań o ukaranie winnych nadużycia władzy w czasie Czerwca 1976 roku, oddania w Radomiu kina „Helios” do użytku, wyłonienia kandydatów na wojewodę radomskiego. 📢 Taka moda królowała na ulicach Kielc w czasach PRL-u. Właśnie tak wyglądały stroje kielczan za komuny Czasy PRL wielu z nas kojarzą się naprawdę dobrze, bo czas młodości zawsze będą tymi "milszymi" wspomnieniami. A pamiętacie może, jak się wtedy ubierano w Kielcach? Jaki stroje królowały wtedy na kieleckich ulicach? Jeśli nie, zapraszamy do spojrzenia w naszą galerię zdjęć.

📢 Tak spędzali święta Bożego Narodzenia znani mieszkańcy północnego Podkarpacia. Zobacz ich świąteczne zdjęcia Święta Bożego Narodzenia to dla wielu najbardziej wyczekiwany czas w roku. Jak spędzili je znani mieszkańcy naszego regionu? Kto muzykował, a kto został Świętym Mikołajem? Zobaczcie świąteczne zdjęcia, którymi dzielą się w mediach społecznościowych.

📢 Wydarzenia roku 2023 w powiecie jędrzejowskim. Rozpoczęcie budowy nowoczesnej fabryki, osiedli dla setek ludzi. Co jeszcze się wydarzyło? Rok 2023 obfitował w powiecie jędrzejowskim w wiele ważnych wydarzeń. Swój początek miały różne duże inwestycje, rozpoczęto budowę nowych osiedli na terenie Jędrzejowa, Małogoszcza i Sędziszowa, Centrum Kultury w Jędrzejowie doczekało się nowego dyrektora. Co jeszcze działo się w roku 2023? Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Sala weselna Żurawie Gniazdo powstała w Maleszowej w gminie Pierzchnica. Tu jest jak w nowoczesnej bajce! Zobacz film i zdjęcia Sala weselna Żurawie Gniazdo działa w Maleszowej w gminie Pierzchnica w powiecie kieleckim od jesieni 2023 roku. Tu można urządzić wesele jak z bajki, a to między innymi dzięki zabytkowej architekturze, odrestaurowanej i z domieszką nowoczesności, z pięknym widokiem na staw, ruiny zamku i przyrodę. Kolejnym atutem jest historia tego miejsca, bowiem w Maleszowej wychowała się prababka włoskiego króla. To nie wszystkie ciekawostki... Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Uroczystość Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego przy popiersiu podpułkownika Kazimierza Zenktelera w Jędrzejowie. Zobacz zdjęcia Już po raz trzeci w Jędrzejowie obchodzono Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia, w środę uroczystość tradycyjnie odbyła się przy popiersiu podpułkownika Kazimierza Zenktelera "Warwas" dowódcy frontu zachodniego w Powstaniu Wielkopolskim, mieszkańca Jędrzejowa w 1939-1955 roku.

📢 W Nowinach odnaleziono ludzkie szczątki. Policja bada sprawę W krzakach nieopodal ogródków działkowych w Nowinach przechodzień znalazł w środowe popołudnie ludzkie szczątki w stanie daleko posuniętego rozkładu. Zauważył je około godziny 15. Na miejsce przyjechali policjanci i prokurator. 📢 W Stalowej Woli starszy mężczyzna na hulajnodze elektrycznej został potrącony przez samochód. Jest ciężko ranny. Zobacz zdjęcia 79-letni mężczyzna został ranny w wypadku, do którego doszło w środę, 27 grudnia około godziny 9 na Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Senior poruszający się na hulajnodze elektrycznej z siedziskiem, został potrącony przez samochód osobowy. 📢 Miejski Sylwester na Rynku w Opatowie. Gwiazdą wieczoru Dorota Helbin. Co jeszcze w programie? W niedzielę, 31 grudnia mieszkańcy Opatowa przywitają Nowy Rok 2024. Zabawa sylwestrowa zapowiada się bardzo ciekawie. W programie między innymi zabawa muzyczna z DJ Leszkiem oraz Witsonem – wodzirejem Witkiem Sierpniakiem. Gwiazdą wieczoru będzie Dorota Helbin.

📢 Akcja Szalonego Batmana zakończona sukcesem! Odwiedził potrzebujące dzieci w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zobaczcie zdjęcia Wolontariusz z Wieliczki, Szalony Batman na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia zorganizował zbiórkę pieniędzy, dzięki którym mógłby obdarować prezentami dzieci przebywające w domach dziecka w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Odwiedził także dwa miasta w Małopolsce. Dzięki dobrym ludziom udało się zebrać prawie 4 tysiące złotych i ogrom prezentów, zabawek, ale także produktów pierwszej potrzeby. Zobaczcie zdjęcia z akcji. 📢 Co działo się w 2023 roku w Stalowej Woli, Nisku oraz najbliższej okolicy? Oto przegląd najważniejszych wydarzeń tego roku Koniec 2023 roku roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich dwunastu miesiącach. Nowe inwestycje, radosne informacje, ludzkie sukcesy, ale też porażki i wielkie tragedie - tego wszystkiego nie brakowało w mijającym roku w Nisku, Stalowej Woli oraz powiatach niżańskim i stalowowolskim.

📢 Leszek Papaj został prezesem Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach. Zastąpił Stanisława Hojdę. Zobacz kto wszedł do zarządu Leszek Papaj został nowym prezesem Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej. Zastąpił Stanisława Hojdę. W skład nowego zarządu weszli też między innymi Michał Jurecki - dyrektor sportowy Industrii Kielce i Radosław Wasiak, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach. 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Szydłowcu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Szydłowcu? Zobacz zdjęcia!

📢 Kolejne KFC w Kielcach. Powstaje tuż obok nowej galerii handlowej przy ulicy Krakowskiej Piąta restauracja sieci KFC w Kielcach już w budowie. Budynek jest na zaawansowanym etapie tworzenia i znajdzie się jako osobny obiekt na terenie powstającej właśnie galerii handlowej po dawnej Agromie przy ulicy Krakowskiej. 📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców regionu radomskiego. Zachwycające i pomysłowe. Zobaczcie zdjęcia Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców regionu radomskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku. 📢 Uczniowie tarnobrzeskiej "Budowlanki" podzielili się opłatkiem podczas szkolnej wigilii. Zobacz zdjęcia W ostatnim dniu przed świąteczną przerwą, uczniowie Zespołu Szkół numer "Budowlanka" w Tarnobrzegu spotkali się na klasowych wigiliach. W tej szkole to już wieloletnia tradycja.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją. 📢 Kieleckie Pięcioraczki i ich rodzina w bajecznej świątecznej sesji zdjęciowej na Boże Narodzenie 2023 Kieleckie pięcioraczki - Julia, Maja, Karolina, Natalia i Oliwka Szymkiewicz zachwyciły na świątecznej sesji przygotowanej na Boże Narodzenie 2023. Dziewczynki wystąpiły w niej razem z rodzicami, ale show skradła ich najmłodsza siostra, która jest teraz przysłowiowym "oczkiem w głowie" rodziny.

📢 Agata Paź z Kielc, zwyciężczyni "Love Island 7" w zmysłowej sesji świątecznej. Suknia ślubna, kusa mini z głębokim dekoltem i... krasnal Pochodząca z Kielc Agata Paź wzięła udział w siódmej edycji popularnego show "Love Island. Wyspa miłości". Tu poznała Huberta, z którym po wielu przejściach w programie związała się. Para na tyle podbiła serca telewidzów, że wygrali program! To na nich oddali najwięcej swoich głosów. Niestety ich związek szybko się rozpadł. Od tego czasu minęło już kilka miesięcy, a Agata stała się rozpoznawalna. Na bieżąco relacjonuje swoje życie fanom na Instagramie. Przed świętami Bożego Narodzenia pochwaliła się niezwykłą sesją zdjęciową, na której prezentuje się zjawisko. Zobaczcie sami.

📢 Wypadek w Suchowoli. Rozbiła się ciężarówka z piwem. Zobacz zdjęcia Ciężarówka przewożąca piwo rozbiła się w środowy ranek na krajowej trasie numer 73 w Suchowoli w powiecie kieleckim. Ładunek wysypał się na drogę, całkowicie ją blokując. 📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Zachwycające i pomysłowe Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców Świętokrzyskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku. 📢 Oto najmodniejsze sukienki na sylwestra i studniówkę. W tych kreacjach zrobisz furorę! Przed nami czas wielkich imprez sylwestrowych i studniówek. A w co się ubrać? Jaką sukienkę założyć? Oto najmodniejsze sukienki.

📢 Święta, święta i po świętach! Najlepsze memy z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tak śmieją się z siebie internauci Święta, święta i po świętach! Okres Bożego Narodzenia to wspaniały czas, który jednak bardzo szybko mija. Zobaczcie, najlepsze memy, z których śmieją się internauci.

📢 Koncert Arki Noego w kościele parafialnym w Białobrzegach. Były prawdziwe tłumy. Byliście na koncercie? Szukajcie się na zdjęciach We wtorkowy, świąteczny wieczór 26 grudnia kościół w Białobrzegach pod wezwaniem Świętej Trójcy wypełnił się po brzegi. Tak dużą widownię w świątecznym czasie przyciągnął zespół Arka Noego. Była to okazja, by wspólnie pośpiewać kolędy. 📢 Oto najmniejsze wsie w regionie radomskim. Mieszka tam nie więcej niż 15 osób. Są takie, w których jest jeden mieszkaniec Największym i najbardziej licznym miastem w regionie radomskim jest Radom. To wie każdy. Ale czy wiesz, ilu mieszkańców liczy sobie najmniejsza radomska wioska. A raczej osada lub przysiółek bo o miejscowości raczej trudno w tych wypadkach mówić. Prezentujemy zestawienie miejscowości w regionie radomskim, w które według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego mieszka nie więcej niż 15 osób.

📢 Tarnobrzeg. Świąteczne morsowanie i rodzinne spacery nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Boże Narodzenie spędzacie aktywnie. Zobacz zdjęcia Po świątecznym biesiadowaniu czas na ruch i spalanie kalorii. Mieszkańcy Tarnobrzega i okolic aktywnie spędzali drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, kierując swoje kroki nad Jezioro Tarnobrzeskie. Zwolennicy zimnych kąpieli spotkali się na świątecznym morsowaniu w przejrzystej wodzie Perły Podkarpacia. Dopisali spacerowicze, biegacze i miłośnicy sportów wodnych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Świąteczne spalanie kalorii z Radomskimi Morsami. Do zalewu Borki w Radomiu w drugi dzień świąt weszło sporo osób. Zobacz zdjęcia Radomskie Morsy w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia spotkały się ponownie nad zalewem na Borkach. Piękne słońce i chłodna pogoda zachęciły do zanurzenia się w wodzie. Miłośnicy morsowania z radością odeszli od świątecznych stołów, aby spalić nadmiar kalorii i po raz kolejny zażyć lodowatej kąpieli. Frekwencja dopisała i wszyscy świetnie się bawili.

📢 Dramatyczny wypadek w Hucie Nowej w gminie Bieliny. Z dachującego samochodu wypadły dwie osoby. Obie zginęły Kobieta i mężczyzna wypadli z dachującego samochodu – takie makabryczne sceny rozegrały się we wtorek w miejscowości Huta Nowa w gminie Bieliny. Przeszło godzinę trwała reanimacja. Niestety, nie powiodła się. Obie osoby jadące samochodem nie przeżyły. Życie stracił 25-letni strażak i jego 33-letnia towarzyszka. 📢 W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach obsypali owsem biskupa Mariana Florczyka! Na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana Po uroczystej sumie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wierni na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana obsypali owsem księdza biskupa Mariana Florczyka. To wydarzenie to już świąteczna tradycja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach. Wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna parafia w diecezji kieleckiej, w której obowiązuje ten zwyczaj.

📢 Oto złodzieje i włamywacze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Wystawiono za nimi listy gończe. Rozpoznajecie ich? Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, na wnioski prokuratur i sądów regularnie publikuje wizerunki przestępców poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Wśród nich są również złodzieje i włamywacze. Rozpoznajesz którąś z tych osób? Koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Sebastian Michalski z Kielc odkrywa Amerykę. Mnóstwo atrakcji, fascynujące miejsca Sebastian Michalski, przedsiębiorca z Kielc, wyruszył z rodziną w podróż do Ameryki. Ostatnim razem był tu 23 lata temu, więc odkrywa ten kontynent na nowo. Wraz z żoną Mariolą oraz córkami Mileną i Mają, przebywają obecnie w Nowym Jorku. 📢 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Popełniłeś je? Ksiądz będzie bezwzględny. Lista najcięższych grzechów według kościoła Wiele osób korzysta z sakramentu pokuty i pojednania. Są jednak takie grzechy, za które rozgrzeszenia nie może udzielić żaden ksiądz. Chodzi o najcięższe grzechy, zwane śmiertelnymi. Za które grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia w czasie spowiedzi? Sprawdź w naszym zestawieniu.

📢 Święta Joanny Opozdy w nowym domu. Syn Vincent już lepił uszka Wielka radość w domu Joanny Opozdy, pięknej aktorki z Buska-Zdroju. Gwiazda pokazała zdjęcia z rodzinnego świętowania z synem i najbliższymi w nowym mieszkaniu. Zobaczcie, jak mały Vincent cieszy się z prezentów i pomaga w kuchni. 📢 Pasterka w parafii świętego Marcina w Połańcu. Mieszkańcy dzielili się opłatkiem Uroczysta pasterka została odprawiona w parafii świętego Marcina w Połańcu. Wielu mieszkańców przyszło powitać nowonarodzonego Jezusa. 📢 Wigilijne morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zrzucili świąteczne sweterki i wskoczyli do zimnej wody. Zobacz zdjęcia W niedzielę 24 grudnia na wigilijnym morsowaniu spotkała się grupa miłośników kąpieli w zimnej wodzie z klubu BodyMors Tarnobrzeg. Powiało śniegiem, temperatura wynosiła ledwie dwa stopnie, ale morsy cieszyły się jak dzieci. W samo południe zrzuciły świąteczne sweterki i wskoczyły do Jeziora Tarnobrzeskiego. Było zimno, że ho ho!

📢 PIERWSZAKI 2023. Wybieramy najsympatyczniejszą klasę pierwszą w Świętokrzyskiem. Głosowanie zakończone Po raz 21 prezentujemy klasy pierwsze szkół podstawowych z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego. To zwieńczenie ważnej akcji „Pierwszaki - zdrowo i bezpiecznie do szkoły” organizowanej przez „Echo Dnia”. We wszystkich powiatach i w Kielcach wybieramy zwycięskie klasy. Na dzieci czeka mnóstwo niespodzianek. Głosowanie zakończyło się w czwartek, 28 grudnia. Sprawdź wyniki. 📢 Kieleckie Pięcioraczki kończą 15 lat! Odszukaliśmy ich unikatowe, archiwalne zdjęcia! Zobaczcie, jak one się zmieniły Kieleckie pięcioraczki - Julia, Maja, Karolina, Natalia i Oliwka we środę, 5 kwietnia skończyły 15 lat. Z tej okazji nasz fotoreporter Dawid Łukasik odnalazł archiwalne zdjęcia na których uwiecznił kilkumiesięczne dziewczynki, kiedy jeszcze przebywały w klinice w Krakowie. Pamiętacie? Kiedyś tą historią żyła cała Polska.

📢 Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego strażaka ochotnika z Woli Jachowej (WIDEO, zdjęcia) Tłumy bliskich żegnały w sobotę, 25 maja, w kościele pod wezwaniem świętej Rozalii w Skorzeszycach w gminie Górno druha Zdzisława Synowca, który został ciężko ranny podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w Radlinie. Mimo intensywnej walki o jego życie mężczyzna niestety zmarł.

