Prasówka 3.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o dentystach z okazji ich święta. Prosimy o uśmiech!”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o dentystach z okazji ich święta. Prosimy o uśmiech! 5 marca przypada Ogólnopolski Dzień Dentysty. Z tej okazji zebraliśmy najzabawniejsze memy o stomatologach. Mamy nadzieję, że śmieszne obrazki wywołają u Was szeroki uśmiech. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci.

📢 Kibice na meczu Industria Kielce - MMTS Kwidzyn w Orlen Superlidze. Tak wspaniale kibicowaliście w Hali Legionów Industria Kielce pokonała w meczu Orlen Superligi MMTS Kwidzyn 35:24. Mamy dla Was zdjęcia kibiców, którzy w sobotnie popołudnie wybrali się do Hali Legionów, żeby wspierać dopingiem podopiecznych trenera Talanta Dujszebajewa. 📢 Kibice na meczu Star Starachowice - Świdniczanka Świdnik. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W sobotnim meczu grupy czwartej piłkarskiej trzeciej ligi Star Starachowice pokonał 1:0 Świdniczankę Świdnik. Byłeś na tym meczu rozgrywanym w Ożarowie? Znajdź się na naszych zdjęciach!

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory 2024. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa z okręgu 1 - powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski Koalicja Obywatelska przedstawiła szerzej kandydatów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z okręgu numer jeden obejmującego powiaty ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Wśród nich są społecznicy, samorządowcy czy ekonomiści.

📢 Dziki Mecz odbył się w Hali Legionów w Kielcach. Dzieci zagrały z gwiazdami piłki ręcznej. Były ogromne emocje i szczytny cel Po zakończeniu meczu Orlen Superligi pomiędzy Industrią Kielce i MMTS Kwidzyn, w Hali Legionów odbył się Dziki Mecz. Ten niezwykle emocjonujący pojedynek zakończył się remisem 7:7.

📢 Kibice na meczu Czarni Połaniec - Siarka Tarnobrzeg. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W sobotę drugiego marca Czarni Połaniec zremisowali u siebie z Siarką Tarnobrzeg 1:1 w pierwszym tegorocznym meczu trzeciej ligi. Byłeś na tym spotkaniu? Znajdź się na naszych zdjęciach! Na meczu pojawili się takżę między innymi: prezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, Mirosław Malinowski; sekretarz, Maciej Cender i Damian Dziedzic, sekretarz podokręgu Sandomierz. 📢 Włoszczowa będzie miała nowy stadion?! Projekt został przedstawiony na wielkiej gali. Było mnóstwo gości. Zobaczcie zdjęcia Włoszczowa w końcu dostanie nowy stadion? Jest na to ogromna szansa. Projekt jego modernizacji i rozbudowy robi duże wrażenie! - Chcemy spełniać marzenia - zapowiada zmiany burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek.

📢 Kibice Siarki Tarnobrzeg na meczu z Czarnymi Połaniec. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! W sobotę drugiego marca Siarka Tarnobrzeg zremisowała w Połańcu z Czarnymi 1:1, a na mecz przyjechało za nią wielu fanów. Byłeś wśród nich? Znajdź się na naszych zdjęciach. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje ponad stu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale wśród nich trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane zostały opublikowane przez policję. 📢 Wybory 2024. Maciej Bursztein, kandydat na prezydenta Kielc zaprosił na konwencję do Grand Hotelu. Zobacz, kto był W sobotę 2 marca o godzinie 17 w Grand Hotelu w Kielcach rozpoczęła się konwencja wyborcza Komitetu Wyborczego Wyborców Maciej Bursztein Przyjazne Kielce. To wydarzenie dotychczas niespotykane - kandydat na prezydenta Kielc Maciej Bursztein zaprosił na nią... wszystkich mieszkańców miasta. Był poczęstunek, prezenty oraz kącik dla najmłodszych.

📢 O problemach rolników rozmawiali w gospodarstwie Wojciecha Pysiaka w Zdziechowie ministrowie rolnictwa Polski i Niemiec. Zobaczcie zdjęcia Wojciech Pysiak, rolnik i właściciel masarni z podradomskiego Zdziechowa gościł w piątek, 1 marca w swoim gospodarstwie ministrów rolnictwa Polski i Niemiec. Rozmawiano oczywiście o problemach polskich, ale też europejskich rolników. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kibice na meczu VIVE Kielce - Port Service Wybrzeże Gdańsk. Zobacz, co działo się na trybunach Hali Legionów. Było dużo znanych osób Piłkarze ręczni VIVE Kielce zdobyli srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów. W meczu o złoto przegrali w Hali Legionów z Port Service Wybrzeże Gdańsk 30:33. Mecz o pierwsze miejsce obejrzała spora grupa kibiców. Nie zabrakło też znanych osób. Spotkanie obejrzeli między innymi trener czołowej drużyny w Europie Industrii Kielce - Talant Dujszebajew, zawodnicy mistrza Polski, byli znakomici zawodnicy Sławomir Szmal, Michał Jurecki, Radosław Wasiak, Mariusz Jurasik, Patryk Kuchczyński.

📢 Jubileuszowa wystawa profesora Aleksandra Olszewskiego w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży przyciągnęła tłumy gości. Zobaczcie zdjęcia Wernisaż jubileuszowej wystawy profesora Aleksandra Olszewskiego, twórcy Wydział Sztuki Uniwersytetu Radomskiego, odbył się w czwartek, 29 lutego, w Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży. Tłumy gości przybyły, by świętować 80. urodziny i 50-lecie pracy twórczej artysty.

📢 Czarni Połaniec - Siarka Tarnobrzeg 1:1 na inaugurację drugiej części sezonu w 3 lidze. Zobacz zdjęcia Na inaugurację drugiej części sezonu w grupie czwartej piłkarskiej trzeciej ligi w Połańcu Czarni podejmowali Siarkę Tarnobrzeg. Mecz zakończył się remisem 1:1. 📢 Wypadek w Wólce Chrapanowskiej. Czołowo zderzył się bus z osobówką, dostawcze auto dachowało. Trzy osoby w szpitalu Trzy osoby trafiły do szpitala po czołowym zderzeniu busa i osobowego opla na drodze wojewódzkiej w miejscowości Wólka Chrapanowska w gminie Ożarów w powiecie opatowskim. Bus dachował na poboczu drogi.

📢 Korona II Kielce - Neptun Końskie 2:0 w pierwszym meczu RS Active 4. Ligi w 2024 roku. Zobacz zdjęcia W zaległym meczu RS Active 4. Ligi świętokrzyskiej Korona II Kielce pokonała 2:0 Neptuna Końskie. Lider tabeli udanie wznowił grę o punkty. Zobacz zdjęcia z meczu.

📢 Wybory 2024. Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu oficjalnie złożyło swoje listy z kandydatami Prawo i Sprawiedliwość w Radomiu oficjalnie złożyło swoje listy z kandydatami w wyborach samorządowych 2024. W sobotę, 2 marca odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie. 📢 Tarnobrzeg. Zmagania pływackie morsów i wspólna kąpiel w Jeziorze Tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia i wideo Wspólne morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim połączone ze zmaganiami pływackimi zorganizowano w Tarnobrzegu w sobotę 2 marca. Z zaproszenia klubu BodyMors Tarnobrzeg skorzystali amatorzy lodowatych kąpieli z kilku województw.

📢 Gigantyczna awaria w Biedronce! Nie można płacić kartą, klienci stoją w kolejkach i są wściekli Wielka awaria terminali płatniczych w wielu sklepach sieci Biedronka w całej Polsce, również w Tarnobrzegu. - Zostawiłem pełen kosz zakupów, bo przy kasie samoobsługowej nie można było samemu zapłacić - denerwuje się czytelnik z Tarnobrzega, który próbował zrobić w sobotnie przedpołudnie zakupy w Biedronce na Placu Bartosza Głowackiego. Kolejna osoba informowała o podobnym problemie w sklepie tej sieci przy ulicy Jachowicza. Okazuje się, że awaria ma zasięg ogólnopolski - w wielu Biedronkach można płacić wyłącznie gotówką. 📢 Bójka w Radomiu. Młody mężczyzna został postrzelony w oko! Aresztowano dwóch mężczyzn Do brutalnej bójki doszło w Radomiu. Młody mężczyzna został postrzelony w oko! Jeden ze sprawców miał też maczetę i miotacz gazu. Dwóch mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, trzeci z podejrzanych ma dozór policji.

📢 Kielecki Marsz Patriotyczny Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2024. Na trasie żołnierze i strzelcy. Zdjęcia i wideo W sobotę, 2 marca, z Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach wyruszył Kielecki Marsz Patriotyczny Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy podążyli w kierunku lasów koło Zgórska, w gminie Sitkówka-Nowiny, gdzie znajduje się miejsce pamięci poświęcone żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, którzy w czasach stalinowskich zostali zamordowani przez komunistów.

📢 Drużyna VIVE Kielce została wicemistrzem Polski juniorów w piłce ręcznej. W finale przegrała w Hali Legionów z Wybrzeżem Gdańsk Piłkarze ręczni VIVE Kielce zdobyli srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorów. W meczu o złoto przegrali w Hali Legionów z Port Service Wybrzeże Gdańsk 30:33. 📢 Wypadek podczas wycinki w Suchedniowie. Drzewo przygniotło mężczyznę, z urazem głowy trafił do szpitala Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotnie przedpołudnie na ulicy Koszykowej w Suchedniowie w powiecie skarżyskim. Podczas wycinki drzewo przygniotło mężczyznę, z urazem głowy 58-latek został zabrany do szpitala.

📢 Wybory 2024. Komitet Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla zaprezentował swoich kandydatów i program Komitet Nowego Prezydenta Radomia Roberta Prygla zaprezentował swoich kandydatów i program, który będzie realizować po wygranych wyborach samorządowych 7 kwietnia. W sobotę, 2 marca odbyła się konferencja w tej sprawie. 📢 III liga. Broń Radom zremisowała w Bełchatowie. Dobry mecz radomskiej ekipy. Zobacz zdjęcia Ruszyła runda wiosenna w trzeciej lidze. Broń Radom w pierwszym meczu zmierzyła się na ciężkim terenie z faworytem rozgrywek GKS Bełchatów. Wywiozła zasłużenie cenny punkt. 📢 Awaria banku Pekao i usług mobilnych Pekao24. Kiedy zacznie działać system płatności? Awaria banku Pekao24 2. marca 2024. Czy doszło do awarii systemu płatności elektronicznych w banku Pekao? W sobotę, 2 marca czytelnicy zgłaszali problemy z płatnościami za pomocą aplikacji mobilnej banku Pekao. Były problemy także z płatnościami w systemie blik.

📢 Wybory 2024. Marcin Marzec, kandydat na burmistrza Sandomierza z poparciem Platformy Obywatelskiej i Polski 2050 Obecny burmistrz Sandomierza a jednocześnie kandydat na tę funkcję w nadchodzących wyborach, Marcin Marzec otrzymał poparcie Platformy Obywatelskiej i Polski 2050. Informację o tym ogłoszono w sobotę, 2 marca na sandomierskim rynku. W konferencji uczestniczyli posłowie Artur Gierada i Lucjan Pietrzczyk z Platformy Obywatelskiej oraz Rafał Kasprzyk z Polski 2050 Szymona Hołowni.

📢 Piłkarze ręczni VIVE Kielce grają o złoty medal na Mistrzostwach Polski Juniorów w Hali Legionów. W półfinale pokonali MTS Kwidzyn W Hali Legionów w Kielcach od piątku odbywa się turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w piłce ręcznej. Rywalizują cztery drużyny - VIVE Kielce, SPR Górnik Zabrze, Port Service Wybrzeże I Gdańsk i MTS Kwidzyn. W piątek Vive wygrało z MTS Kwidzyn 30:27 (16:14) i w sobotę o godzinie 12 zacznie mecz o złoty medal z Port Service Wybrzeże Gdańsk.

📢 Wybory 2024. Forum Samorządowe przedstawiło kandydatów na wójta gminy Zakrzew i do rady gminy Wybory samorządowe 2024 już 7 kwietnia. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe przedstawił swoich kandydatów na wójta Zakrzewa oraz na radnych gminy Zakrzew. W sobotę, 2 marca odbyła się konferencja w tej sprawie. 📢 W Gorzycach strażacy siłowo otworzyli drzwi mieszkania. Wewnątrz znaleźli zwłoki mężczyzny Zwłoki mężczyzny znaleźli strażacy i policjanci, którzy w piątek przed południem weszli do jednego z mieszkań bloku przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Gorzycach (powiat tarnobrzeski). 📢 Orlen Superliga. Industria Kielce wygrała z MMTS Kwidzyn 35:24. Był to mecz bramkarzy, a MVP spotkania został Dylan Nahi Piłkarze ręczni Industrii Kielce w sobotę, 2 marca, wygrali mecz 23. kolejki Orlen Superligi z MMTS Kwidzyn 35:24. MVP spotkania został Dylan Nahi. Był to mecz bramkarzy - w pierwszej połowie w Industrii świetnie bronił Sandro Mestrić, a w MMTS Łukasz Zakreta, który w pierwszych 30 minutach obronił aż 13 na 25 rzutów.

📢 Giełda w Sandomierzu. Znajdziesz tu ubrania, meble, rowery oraz antyki. Tak było w sobotę 2 marca W sobotę, 2 marca na giełdzie w Sandomierzu jak zwykle pojawiło się mnóstwo ludzi. W sprzedaży różne rzeczy w tym ubrania, rowery, meble i antyki. Jak wyglądał handel? Zobacz zdjęcia.

📢 Ceny warzyw i owoców na giełdzie w Sandomierzu w sobotę, 2 marca. Dorodne jabłka, ziemniaki ale także ogórki, pomidory i rzodkiewka Na giełdzie w Sandomierzu w sobotę, 2 marca pojawiło się sporo osób. Zainteresowanie kupujących koncentruje się przy ziemniakach i jabłkach, ale sporo osób poszukuje już ogórków, pomidorów i rzodkiewki. - To znak, że idzie wiosna - mówią sprzedawcy. 📢 Droga w Miłkowskiej Karczmie gotowa. Mieszkańcy czekali na nią od wielu lat W piątek, 1 marca uroczyście oddano do użytku drogę po remoncie w Miłkowskiej Karczmie. Jak mówią mieszkańcy, to był ważny odcinek, na który czekali od wielu lat.

📢 IX Nocna Droga Krzyżowa z Kielc na Święty Krzyż. Wzięło w niej udział ponad 400 osób. Do pokonania mieli 40-kilometrową trasę Po raz dziewiąty odbyła się Nocna Droga Krzyżowa z Kielc na Święty Krzyż. W tym roku przebiegła pod hasłem „Kościół Ukrzyżowany”, a uczestniczyło w niej ponad 400 osób. Wydarzenie to rozpoczęło się w piątek, 1 marca, o godzinie 20.00 mszą świętą w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach - Dąbrowie. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Kaleta, 📢 Wybory 2024. Robert Prygiel, kandydat na prezydenta Radomia bez tajemnic. Sportowiec, trener i działacz [ZDJĘCIA] Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu. prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś przedstawiamy Roberta Prygla, który ubiega się o fotel prezydenta miasta Radomia.

📢 Wybory Samorządowe 2024. Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do Rady Powiatu Koneckiego i Rady Miasta i Gminy Końskie W piątek, 1 marca w restauracji Bistro Krakowska 38 w Końskich zaprezentowano kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Rady Powiatu Koneckiego w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Podpisano również porozumienie, na mocy którego obecni oraz byli radni Porozumienia Samorządowego TKN wystartują do Rady miasta i Gminy Końskie na listach komitetu Wojciecha Owczarka. Tym samym środowisko koneckiej Koalicji Obywatelskiej oficjalnie poparło go w wyścigu do fotela burmistrza Końskich. 📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Agrotech 2024 w Targach Kielce z mnóstwem nowości i premier. Zobacz je wszystkie od 8 do 10 marca Rolnictwo 4.0, automatyzacja i robotyzacja w pełnej okazałości zaprezentuje się w 10 halach i na terenie zewnętrznym podczas targów rolniczych w Kielcach. Przez trzy dni, od piątku, 8 marca zwiedzający zobaczą najnowsze ciągniki i maszyny do prac w polu i obsługi gospodarstw, a także wszelkie środki do produkcji. Stoiska podczas targów Agrotech oraz trwających jednocześnie Las-Expo wypełni 520 firm z 17 krajów. 📢 W Sichowie Dużym najmłodsi grali w piłkę ręczną. Puchar Wójta Grzegorza Forkasiewicza trafił do Wąchocka W piątek 1 marca w Publicznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu imienia Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym miał miejsce turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta Rytwian Grzegorza Forkasiewicza.

📢 Wyjątkowy wernisaż wystawy o radomskim "Radoskórze". Zaprezentowano unikatowe eksponaty i fotografie W piątek, 1 marca w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej "Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego 'Radoskór' 1959–1999". Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego, ponieważ na wystawie zaprezentowane zostały unikatowe eksponaty i fotografie z historii zakładu. 📢 Wybory 2024. Poznaliśmy kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego. Wszyscy pod szyldem Wspólnej Drogi. Film i zdjęcia Wybory samorządowe 2024. Wspólna Droga - komitet wyborczy z powiatu skarżyskiego, który łączy różne ugrupowania na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym przedstawił w piątek, 1 marca kandydatów, którzy spróbują swoich sił w kwietniowym głosowaniu. Zobaczcie kto będzie kandydował do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i do Rady Powiatu Skarżyskiego. Gościem specjalnym wydarzenia był europoseł i szef Ludowców w regionie Adam Jarubas. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Budowa pełnowymiarowego boiska w Nowinach zakończona. To najnowocześniejszy kompleks sportowy w regionie z prestiżowym certyfikatem FIFA! W Nowinach zakończyła się budowa najnowocześniejszego i największego kompleksu sportowego w regionie. Pełnowymiarowe boisko treningowe ze sztuczną trawą właśnie uzyskało najwyższy certyfikat FIFA Quality PRO. W Polsce to jeden z zaledwie dziewięciu takich obiektów, w całej Europie jest ich 247. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Roman Wróblewski i Mariusz Sołtykiewicz wicedyrektorami w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zobacz zdjęcia Duże zmiany w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Na emeryturę odeszli wicedyrektorzy - Marek Szary i Piotr Kacprzak. Ich stanowiska objęli Roman Wróblewski, który zajmował ostatnio stanowisko zastępcy nadleśniczego do spraw użytkowania lasu i marketingu w Nadleśnictwie Kielce oraz Mariusz Sołtykiewicz, który był zastępcą nadleśniczego do spraw gospodarki drewnem w Nadleśnictwie Suchedniów. 📢 Ceny warzyw i owoców na bazarach w Kielcach. Po ile pomidory, jabłka, ziemniaki? W piątek 1 marca na kieleckich bazarach nie brakowało sprzedających i kupujących. Stoiska były pełne świeżych warzyw i owoców. W jakich były cenach? Sprawdź szczegóły w naszej galerii zdjęć. 📢 Edyta Herbuś świętowała 43 urodziny. Zdradziła, kiedy wprowadzi się do nowego domu Edyta Herbuś, tancerka i aktorka z Kielc, 26 lutego obchodziła 43 urodziny. - Zaczynam nowy rok życia w poczuciu obfitości i totalnego ukochania - zwierzyła się swoim fanom. Zdradziła też, kiedy wprowadzi się do swojego domu pod Warszawą z ukochanym.

📢 Pastelowe i beżowe. Oto najmodniejsze paznokcie na wiosnę. Zobacz wzory polecane przez tarnobrzeskie stylistki Jakie paznokcie na wiosnę? Hitem jest kolor beżowy. Zobaczcie wzory najmodniejsze wzory polecane przez tarnobrzeskie stylistki.

📢 Oto kandydaci na Mistera Studniówki 2024 w regionie radomskim. Poznaj finalistów, zobacz zdjęcia Znamy już najprzystojniejszych panów, które powalczą w regionalnym finale wyborów Mistera Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatów w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Zobaczcie, kto wygrał i weźmie udział w wielkim finale, który ruszy w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Wybory 2024. Edyta Utnik, kandydatka na burmistrza Bogorii bez tajemnic. Uwielbia prace z dziećmi i młodzieżą Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Na echodnia.eu prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Edyta Utnik, kandydatka na burmistrza Bogorii w nadchodzących wyborach.

📢 II Bieg Tropem Wilczym w Mechaniku w Kielcach. Uczestniczyło w nim 150 osób. Startowałeś? Szukaj się na zdjęciach W piątek, 1 marca, odbył się II Bieg Tropem Wilczym w Mechaniku w Kielcach. Uczestniczyło w nim 150 osób. Trasa liczyła 1963 metry. Rywalizowali nie tylko uczniowie Mechanika, ale również zawodnicy znani z biegów ulicznych, między innymi Klaudia Szmigiel i Grzegorz Neska. 📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w regionie radomskim? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą w regionalnym finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Radomiu i powiatach regionu radomskiego. Zobaczcie, kto wygrał i weźmie udział w wielkim finale, który ruszy w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów.

📢 Oto najlepsze memy o latach 80. Żarty? Tak było naprawdę! Zobacz i się uśmiechnij Lata 80. to źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych internautów. Śmieszne memy przeniosą was w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez, ale też wzruszą. 📢 Spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich gminy Czarnocin. Była okazja do podziękowań za troskę o lokalną tradycję We wtorek, 27 lutego odbyło się spotkanie wójt Marii Kasperek, zastępcy wójta Agaty Wróbel oraz przewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Warszawy z przedstawicielkami poszczególnych kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Czarnocin. 📢 Tarnobrzeg. Młodzież z tarnobrzeskiego "Rolnika" oddała hołd Żołnierzom Wyklętym przy dawnym ubeckim więzieniu. Zobacz zdjęcia W ramach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w piątek 1 marca Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcyjna działająca przy Zespole Szkół numer 2 "Rolnik", w wyjątkowy sposób uczciła pamięć Niezłomnych, składając kwiaty przy dawnym więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa PRL. Młodzi ludzie przyszli w mundurach z epoki i oddali hołd zamordowanym patriotom. Oprócz uczniów i niektórych nauczycieli, był też prezydent miasta Dariusz Bożek oraz Tomasz Krawczuk, naczelnik Wydziału. Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

📢 W Sandomierzu trwają zdjęcia do serialu „Ojciec Mateusz”. W czwartek na planie byli nagrodzeni uczniowie. Zobacz zdjęcia Trwają zdjęcia do serialu „Ojciec Mateusz”. W czwartek, 29 lutego na planie gościli w uczniowie, którzy zwyciężyli w ubiegłorocznej grze terenowej zorganizowanej w Sandomierzu przez świętokrzyską policję. Po południu na planie pojawili się "niegrzeczni chłopcy". 📢 Te kobiety są poszukiwane przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Za kradzieże, oszustwa, rozboje. Rozpoznajesz je? Zobacz jakich kobiet szuka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które powalczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto wygrał i weźmie udział w wielkim finale, który ruszy w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Kozienicach i powiecie kozienickim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? - 01.03.2024 Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w marcu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach. Ułożyliśmy je malejąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Najnowsze oferty pracy w Grójcu i powiecie grójeckim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? - 01.03.2024 Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w marcu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Ułożyliśmy je malejąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe. 📢 Najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Zobacz, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą - 01.03.2024 W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w marcu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani, a także wymagania i proponowane wynagrodzenie. 📢 Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Poznaj bohaterów z regionu świętokrzyskiego. Walczyli za Polskę bez komunistów Dla nich walka nie zakończyła się wraz upadkiem hitlerowskich Niemiec. Na żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego spadły komunistyczne represje, a więzienia zapełniły się bohaterami z lat 1939 – 1945. Oddanie Polsce nie pozwoliło im, by się poddać. Poszukiwani, zatrzymywani, więzieni, brutalnie przesłuchiwani, skazywani na śmierć, a nawet mordowani – nie mieli innego wyjścia – zostali zmuszeni do walki o przetrwanie. Kiedy cały Zachód świętował zakończenie II wojny światowej, członkowie podziemia antykomunistycznego, popularnie nazywani, Żołnierzami Wyklętymi walczyli o wolną ojczyznę. Poznajcie największych bohaterów tych walk na ziemi świętokrzyskiej.

📢 Dużo znanych osób na meczu Industria Kielce - Kolstad Handball w Lidze Mistrzów. Byli Martin Remacle, olimpijczycy, radni, przedsiębiorcy Industria Kielce w meczu grupowym Ligi Mistrzów pewnie pokonała w Hali Legionów Kolstad Handball 31:23. Na tym ciekawym pojedynku nie zabrakło znanych osób. 📢 Najwybitniejsi sportowcy z gminy Morawica nagrodzeni. Za nami 6. Gala Sportu Miasta i Gminy Morawica. Zobaczcie zdjęcia i film W czwartek, 29 lutego w Hali Sportowej „Bilcza” odbyła się VI Gala Sportu, podczas której przyznano nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dla wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu gminy. Pierwszą nagrodę otrzymała Nina Smelcerz – bramkarka Suzuki Korony Handball Kielce, drugie miejsce zajęła Martyna Stokowiec – reprezentantka Polski podczas Mistrzostw Świata we wspinaczce na czas, a trzecia nagroda powędrowała do Krzysztofa Misztala – medalisty Mistrzostw Polski w triathlonie. Nagrodą specjalną wyróżniono drużynę futsalową Moravia Tompawex Obice.

📢 Wybory samorządowe 2024. Zatwierdzona lista Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. W czwartek, 29 lutego świętokrzyskie Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie zatwierdziło listy do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wśród kandydatów są mocne nazwiska. 📢 Kadra Broni Radom na zdjęciach! Dołączył jeszcze jeden nowy zawodnik Piłkarze Broni Radom już w sobotę zainaugurują rundę wiosenną. Drużyna spotkała się w czwartek na sesji zdjęciowej. Klub poinformował, że do zespołu dołączył jeden nowy zawodnik. 📢 Fantastyczny doping na meczu Ligi Mistrzów Industria Kielce - Kolstad Handball. Taki kibicowaliście mistrzom Polski w Hali Legionów Fantastycznie dopingowali swój zespół kibice Industrii Kielce w meczu z Kolstad Handball. Przez większą część pierwszej połowy na stojąco kibicowali, wspierając zespół w bardzo ważnym meczu Ligi Mistrzów w Hali Legionów. Żółto-biało-niebiescy wygrali 31:23 (13:10) i przypieczętowali awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów.

📢 Zwycięzcy gry terenowej na planie „Ojca Mateusza” w Sandomierzu. Spotkali się z Arturem Żmijewskim. Zobacz zdjęcia Na planie „Ojca Mateusza” gościli w czwartek uczniowie, którzy zwyciężyli w ubiegłorocznej grze terenowej zorganizowanej w Sandomierzu przez świętokrzyską policję. 📢 Wybory 2024. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów na radnych powiatowych i wójtów gmin w powiecie radomskim Prawo i Sprawiedliwość ma na swoich listach 39 kandydatów do Rady Powiatu Radomskiego. Wystawia też kandydatów na wójtów w 11 z 13 gmin powiatu radomskiego. O reelekcję będą się ubiegali dotychczasowi włodarze, ale Prawo i Sprawiedliwość chce walczyć tez o rządy tam, gdzie w poprzednich latach przegrywało. W czwartek 29 lutego partia zaprezentowała listy wyborcze.

📢 Nowoczesna zjeżdżalnia i inne atrakcje. Tak wygląda wyremontowana pływalnia Koral w Morawicy. Kiedy otwarcie? Zobaczcie zdjęcia i film Końca dobiega remont Krytej Pływalni "Koral" w Morawicy. Zamontowano już nowoczesną, mieniącą się różnorakimi kolorami zjeżdżalnię, w której gra muzyka, jest nowa sauna parowa i zjeżdżalnia w kształcie latarni dla najmłodszych. Obiekt, na którego remont Miasto i Gmina Morawica pozyskało ponad 5 milionów złotych z programu "Polski Ład", jest teraz energooszczędny. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, jak prezentuje się tuż przed zakończeniem prac.

📢 Tak wygląda największy bankiet w Polsce! Wspaniała Gala PSB w Kielcach - tysiące gości, tony jedzenia i występ Agnieszki Chylińskiej Jak co roku, z ogromnym rozmachem i gościnnością świętowała sukces Grupa PSB mająca swoją siedzibę w Wełeczu koło Buska-Zdroju. Na bankiet w Kielcach, który odbył się w środę, 28 lutego, zaproszono trzy tysiące gości – partnerów biznesowych. Na scenie i na parkiecie w Targach Kielce była wspaniała zabawa, gwiazdą wieczoru była Agnieszka Chylińska. Zobaczcie zakulisowe ciekawostki. 📢 Wielka gala PSB w Kielcach. Zobacz, kto fotografował się na ściance Za nami wielka gala Grupy PSB. Firma ma swoją siedzibę w Wełeczu koło Buska-Zdroju, ale swój sukces świętowała hucznym bankietem w Kielcach, który odbył się w środę, 28 lutego. Zaproszono trzy tysiące gości – partnerów biznesowych. Na scenie i na parkiecie w Targach Kielce była wspaniała zabawa, gwiazdą wieczoru była Agnieszka Chylińska. Na ściance fotografowało się wiele osób. Zobaczcie, kto był.

📢 Awantura o grodzisko w Wiślicy. Czy ingerencja w zabytek była zbyt duża? Remont, do jakiego doszło w obrębie średniowiecznego grodziska w Wiślicy nie spodobał się niektórym internautom. Burmistrz Jarosław Jaworski i wojewódzka konserwator zabytków odpierają zarzuty pod ich adresem. 📢 Pogrzeb Urszuli Białobok w Michałowie. Znaną hodowczynię żegnały tłumy Uroczystości pogrzebowe ku czci Urszuli Białobok, byłej głównej hodowczyni w Stadninie Koni w Michałowie, odbyły się w środę, 28 lutego, w miejscowym kościele parafialnym. W świątyni i na cmentarzu zjawiły się tłumy ludzi - rodzina, mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz oraz ludzie związani z hodowlą koni arabskich oraz bydła mlecznego z całej Polski.

📢 Najstarsza mieszkanka Podkarpacia skończyła 109 lat! Pani Anna Winiarska dostała piękny bukiet kwiatów Urodziła się 23 lutego 1915 roku w Hucie Gogołowskiej (powiat strzyżowski), gdzie mieszka do dziś, więc kilka dni temu pani Anna Winiarska świętowała 109. urodziny! Według portalu najstarsipolacy.pl jest obecnie najstarszą osobą żyjącą na Podkarpaciu i jedną z najstarszych w historii mieszkających na tym terenie.

📢 Giełda w Sandomierzu pełna ciekawych rzeczy i starych przedmiotów. Co można upolować? Zobacz zdjęcia Sobota dniem zakupów. Odwiedziliśmy giełdę w Sandomierzu w sobotę, 17 lutego. Sprzedawców i klientów jak zawsze nie brakowało, a oferta rzeczy nowych i używanych była szeroka. Można tam kupić niemal wszystko - od warzyw i owoców po stare perły. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach.

📢 Tak dzisiaj wygląda Maria Gładkowska. Zobacz, jak zmieniła się Dorota z filmu Wyjście Awaryjne. Archiwalne i nowe zdjęcia Ewa Gładkowska była bardzo popularną polską aktorką w latach 80 i 90, a dużą popularność przyniosła jej rola Doroty w filmie Wyjście Awaryjne. W trakcie blisko czterech dekad dość mocno się zmieniła. Jak dzisiaj wygląda? Zobacz w galerii zdjęć. 📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Próbna matura z "Echem Dnia" 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w regionie radomskim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wycofywana jest wędlina z Biedronki Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie przed szkodliwymi produktami. Tym razem dotyczą rolady ze szpinakiem, która jest sprzedawana w sklepach sieci Biedronka. Główny Inspektor Sanitarny przestrzega, że spożycie tej żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

