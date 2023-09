Prasówka 3.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę 2 września w Motkowicach odbyły się dożynki powiatu jędrzejowskiego. Setki mieszkańców zjawiło się by wziąć udział w tegorocznym święcie plonów. Było też wielu gości. Zobaczcie zdjęcia.

Przekonał do siebie wymagające jury i dostał się na boot camp. Oliwier Sobczyk z Zagnańska będzie walczył o zwycięstwo w jesiennej edycji Top Model. W sobotę 2 września mogliśmy oglądać pierwszy odcinek tego hitowego programu i od razu miła niespodzianka. Do tegorocznej edycji dostał się reprezentant naszego regionu, Oliwier Sobczyk.

To było niezwykłe zwieńczenie Dożynek w Bałtowie. Gwiazdą był Zenek Martyniuk. Jego koncert zgromadził tłumy fanów - zobaczcie zdjęcia.

To miał być hit szóstej kolejki piłkarskiej trzeciej ligi grupy czwartej, w którym naprzeciw siebie stanął lider i wicelider tabeli. Sobotni mecz (2 września) nie był jednak porywającym widowiskiem i zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast w pamięci kibiców pozostanie głównie dzięki skandalicznemu wręcz sędziowaniu, jakie zaprezentował arbiter główny.

Wakacje powoli zbliżają się do końca. Tym razem czas na naszą już 24. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się w sierpniu na wypoczynek. Dziś króluje Turcja, jeden z popularniejszych kierunków wakacji mieszkańców naszego regionu w 2023 roku. Wybrali się tam między innymi znana aktorka pochodząca z Buska Joanna Opozda czy Konrad Kronig, prezydent Skarżyska. Zobaczcie zdjęcia z ich wakacji ale też innych znanych mieszkańców.

Tomek Klimkowski to jeden z najbardziej lubianych bohaterów dziewiątej edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Wydawało się, że znalazł w programie miłość, ostatecznie jednak nadal jest singlem. Młody rolnik z gminy Sadowie w powiecie opatowski bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie zdobył już prawie 60 tysięcy obserwujących. W ostatnich dniach opublikował kilka intrygujących zdjęć z Sandomierza i... już dostał propozycję pracy w modelingu.

W dniach 31 sierpnia - 2 września w halach na ulicy Jagiellońskiej i Krakowskiej odbył się Turniej Młodych Talentów w piłce ręcznej organizowany przez Fundację Sławomira Szmala. W zawodach wzięły udział drużyny z całego kraju, a wszystko to w celu promocji zasad fair play oraz szerzenia idei olimpijskich wśród najmłodszych.

W piątek, 1 września Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o rejestrację komitetu wyborczego w województwie świętokrzyskim. Na liście znalazła się maksymalna liczba 32 kandydatów - 16 kobiet i 16 mężczyzn, którzy powalczą o mandaty posłów. W ciągu 10 dni, ugrupowanie zebrało 8 tysięcy podpisów poparcia. Jak zapowiedziała "jedynka" świętokrzyskiej listy Koalicji Obywatelskiej, poseł Marzena Okła-Drewnowicz: "My te wybory wygramy!".

W meczu 7. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom zremisował z Piastem Gliwice. Oba gole kibice obejrzeli w drugiej połowie. Najpierw do bramki Piasta trafił Pedro Henrique, a wyrównał Michał Chrapek, wykorzystując rzut karny.

W sobotnie popołudnie Radomiak Radom zmierzył się z Piastem Gliwice. Po raz trzeci fani Zielonych wypełnili stadion do ostatniego miejsca, i głośnym dopingiem, stanowili 12. zawodnika radomian! Oto zdjęcia z trybun.

W sobotę 2 września na terenie gminy Łączna odbył się kolejny Powiatowy Marszobieg. Ponad 250 osób poszło na rajd na Bukową Górę, by zdobyć kolejny szczyt Korony Gór Powiatu Skarżyskiego. Następnie odbył się piknik z wieloma konkursami z nagrodami. Zobacz zdjęcia.

W sobotę, 2 września od samego rana na boisku przy ulicy Jeziorańskiego w Kielcach, dało się wyczuć ogromne, sportowe emocje. To właśnie tam, już po raz trzeci rozpoczął się turniej pod nazwą Old & Volley Cup Sport CK 2023. W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział aż 10 drużyn - 7 z województwa świętokrzyskiego, a 3 spoza. Każdy mógł podziwiać piłkarskie wyczyny panów powyżej 35. roku życia. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu "Sport dla wszystkich".

Bieg z przeszkodami RUN-Jagodno odbył się w sobotę, 2 września nad zbiornikiem Jagodno w gminie Przytyk. Do tej niezwykłej rywalizacji stanęli dorośli i dzieci. Tu znajdziecie zdjęcia z rywalizacji dorosłych na trasie głównej.

Bieg z przeszkodami Run Kids odbył się w sobotę, 2 września nad zbiornikiem Jagodno w gminie Przytyk. Do tej niezwykłej rywalizacji stanęły także dzieci.

Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie. Numerem 1 tak jak zapowiadaliśmy Jarosław Kaczyński. ale są prawdziwe sensacje! Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

W sobotę drugiego września na giełdzie w Sandomierzu tradycyjnie był ogromny wybór roślin i warzyw. Pojawiły się już między innymi już pierwsze wrzosy. Zobacz na zdjęciach, co i w jakiej cenie można było kupić.

Padający w sobotę 2 września deszcz sprawił, że słabym zainteresowaniem cieszył się handel na giełdzie w Sandomierzu. Kupujący przyjeżdżali na zakupy z całego regionu. Ze względu na deszcz kupujący nie mogli „buszować” na stoiskach z przedmiotami przywożonych z wystawek. W dalszym ciągu największym zainteresowaniem kupujących cieszą się rowery, rośliny i sprzęt ogrodniczy. Zobaczcie na kolejnych slajdach co działo się w sobotę 2 września na giełdzie w Sandomierzu

Na obóz do Kielc przyjechała islandzka drużyna Vidir Gardi. W hali przy ulicy Krakowskiej zagrała sparing z juniorami Vive Kielce i upamiętniła zmarłego w czerwcu Pawła Kotwicę, wieloletniego dziennikarza Echa Dnia. Zawodnicy na czele z pochodzącym z Kielc Maciejem Putałą przygotowali koszulki z nazwiskiem naszego redakcyjnego kolegi, znakomitego specjalisty od piłki ręcznej.

Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września, podczas konferencji prasowej, poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym. Prezentujemy wszystkich kandydatów w galerii zdjęć.

Prawie trzy kilometry nowej drogi gminnej w Suchowoli, gmina Osiek. Oddany do użytku fragment trasy uroczyście oddano do użytku w piątek, 1 września. – Stawiamy na zrównoważony rozwój i wyrównywanie szans i ta inwestycja jest tego przykładem – podkreśla wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, która wsparła samorząd w pozyskaniu środków na remont drogi.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację drogi ekspresowej S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na realizację odcinka tej ważnej drogi ekspresowej.

Muszą być bystre, posługiwać się wieloma językami i umieć odnaleźć się w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji. Oprócz nietuzinkowej inteligencji zachwycają także swoją urodą, często prezentują się nawet lepiej niż modelki na wybiegu. Mowa o stewardesach. By do nich dołączyć trzeba przejść niełatwą rekrutację, a spośród wielu kandydatek wybierane są tylko te najlepsze. Sprawdziliśmy, jak prezentują się najpiękniejsze stewardesy z całego świata. Zobaczcie zdjęcia.

Na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym szkolnym dzwonkiem odwiedziliśmy w piątek, 1 września kąpielisko w Sielpi, zwane popularnie Świętokrzyską Ibizą. Zapytaliśmy turystów, za co cenią to miejsce i dlaczego chętnie tu wracają.

Jubileusz 100-lecia powstania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach, w gminie Obrazów. Uroczystość była okazją do poświęcenia nowego wozu bojowego jakim od niedawna dysponuje jednostka.

Cztery samochody brały udział w wypadku, do jakiego doszło w piątek po godzinie 14 w Radlinie w powiecie kieleckim. Krajowa trasa numer 74 była częściowo zablokowana. Ruch odbywał się wahadłowo.

Świadkowie Jehowy opublikowali w wersji drukowanej i elektronicznej specjalne wydanie czasopisma „Strażnica” pod tytułem „Czym jest Królestwo Boże?", dostępnego w ponad 780 językach. Ponad 117 tysięcy ochotników z całej Polski będzie udostępniać to czasopismo we wrześniu. Również w Kielcach.

Ponad 20 imprez w regionie radomskim w pierwszy weekend września! W dniach 1-3 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To przede wszystkim natężenie dożynek ze Sławomirem, Czadomanem czy Playboys. Ale przed nami też One Night Festival.

W piątkowe południe sprzedane zostały ostatnie bilety na mecz Radomiaka z Piastem w ramach 7. kolejki PKO Ekstraklasy. Oznacza to, że podobnie, jak w przypadku pojedynku Zielonych z Wartą Poznań, mecz obejrzy komplet widzów!

44-latka z gminy Wodzisław chciała sprzedać przez internet dziecięcą hulajnogę. Krótko później dostała wiadomość z linkiem przesłanym rzekomo przez firmę kurierską. Kliknęła w niego i podała dane swej karty. Potem okazało się, że z konta kobiety zniknęło 3800 złotych. Tego samego dnia do policjantów zgłosiła się 30-latka z gminy Nagłowice oszukana w podobny sposób. Chciała sprzedać boazerię a straciła 800 złotych.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przeszedł wielką zmianę. Od piątku, 1 września UTH zmienił się w Uniwersytet Radomski imienia Kazimierza Pułaskiego. To wielka zmiana nie tylko dla uczelni, ale i całego miasta.

Czternasta emerytura trafiła do pierwszych seniorów już 1 września. Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Kiedy zatem spodziewać się dodatkowych pieniędzy za czternastkę na swoim koncie bankowym? Ile w roku 2023 wyniesie czternasta emerytura "na rękę" i kto ją otrzyma? Zobaczcie szczegóły.

Wakacje, wakacje i po wakacjach... Początek września to trudny czas dla wielu uczniów, ale też... nauczycieli. Niewielkie to pocieszenie, że wyjątkowo rok szkolny rozpocznie się nie 1, a dopiero 4 września. Jeśli na samą myśl o pierwszym dzwonku robi Ci się słabo, albo po prostu - chcesz się pośmiać - zajrzyj do naszej galerii. Te memy na pewno poprawią Ci humor.