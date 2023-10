Prasówka 3.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, kierując się drogą krajową numer 7 w stronę Warszawy zobaczymy ją po lewej stronie. A jeszcze dekadę temu zatrzymywali się tam kierowcy i turyści. Elegancka, a jednocześnie budżetowa restauracja z zajazdem "O'Kay" w Baraku była bardzo atrakcyjna dla chcących odpocząć w otoczeniu przyrody, ale blisko drogi. Teraz wygląda jak po apokalipsie. Byliśmy tam i mamy dla was film i zdjęcia.

W sobotę, 30 września 2023 roku, na „Pękowcu” – w miejscu obozu i bunkrów oddziału partyzanckiego AK (w latach 1943 – 1945) odbyła się uroczystość patriotyczna zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło we Włoszczowie oraz Nadleśnictwo Włoszczowa.

Dwa samochody osobowe zderzyły się w poniedziałkowe popołudnie na skrzyżowaniu w Sukowie. Do szpitala zabrano trzy osoby, jedna z nich: kierowca kii trafił tam w stanie bardzo ciężkim. Niestety, nie udało się uratować mu życia, mężczyzna zmarł.

W sobotę, 30 września na ulicy Żeromskiego (plac Konstytucji 3 Maja) odbyło się spotkanie z kandydatami Ruchu Dobrobytu i Pokoju, którzy kandydują z listy numer 9 w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wydarzenie to było okazją dla potencjalnych wyborców, aby bliżej poznać i wysłuchać prezentacji kandydatów.

Na trasie W757 między Opatowem a Iwaniskami podczas jazdy zapaliła się ciężarówka. Sygnał o pożarze w miejscowości Sobiekurów dotarł do służb ratunkowych kilka minut przed godziną 14.

50 lat razem - kiedy to upłynęło? Tak wypowiadali się małżonkowie z gminy Brody, świętujący swój Złoty Jubileusz. Uroczystość odbyła się w Domu Weselnym „Oczko". Marzena Bernat, Wójt Gminy Brody dekorowała jubilatów prezydenckim Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W 84. rocznicę wypędzenia przez Niemców żydowskich mieszkańców Tarnobrzega - 2 października 1939 roku, już po raz dziesiąty w poniedziałek zorganizowano skromne uroczystości mające na celu zachowanie pamięci o tamtych mieszkańcach miasta. Wydarzeniu towarzyszył Marsz Pamięci od cmentarza żydowskiego do byłej synagogi, obecnie siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.

W dniu 27.09.2023 na boiskach bocznych Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju odbyła się XVI edycja Gminnych Biegów Przełajowych, których organizatorem był Klub Sportowy ATHLETICS Busko-Zdrój. W zawodach wzięło udział 421 osób z 11 szkół podstawowych oraz 4 szkół ponadpodstawowych, co jest rekordem frekwencji tej imprezy.

Agata Dąbrowska - mieszkanka powiatu grójeckiego i dyrygentka Orkiestry Łęczeszyce - zwyciężyła w znanym programie "Tak to leciało!". Odcinek emitowany 1 października na antenie TVP 2 z pewnością przejdzie do historii telewizyjnego show.

W niedzielę, 1 października wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego. Atmosfera na sali była znakomita, ale...jeszcze ciekawiej było po oficjalnym spotkaniu. Prezesa Kaczyńskiego zachwycił smak pierogów i bigosu - został więc we Włoszczowie znacznie dłużej niż zakładano. Co jeszcze działo się za kulisami? Zobaczcie.

Blanka z Szydłowca w nowej edycji "Rolnik szuka żony" walczy o serce przystojnego Artura z Mazowsza. Już po pierwszym odcinku z jej udziałem widzowie pokochali uśmiechniętą i zabawną 24-latkę. Również 29-letni rolnik wydaje się nią zainteresowany. W niedzielę, 1 października Artur zdecydował które trzy kandydatki zaprosi do dalszego udziału w programie. W tym gronie znalazła się Blanka!

Zwierzęta potrafią dać wiele radości. Bez nich nasze życie na pewno byłoby smutne. Jak co roku, 4 października świętujemy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji prezentujemy najlepsze memy o zwierzakach. Zobacz i się uśmiechnij.

Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

Z pewnością nie żałowali ci, którzy w niedzielne popołudnie wybrali się do Hali Legionów w Kielcach, żeby zobaczyć mecz 7. kolejki ORLEN Superligi. Industria Kielce po bardzo dobrej grze wygrała z Azotami Puławy 39:23.

Mieszkańcy Włoszczowy wykorzystali niedzielną wizytę Jarosława Kaczyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości do zaprotestowania przeciw budowie w mieście zakładu należącego do spółki Farmutil. Według protestujących, ma to być spalarnia odpadów, w tym padliny, która spowoduje wielkie uciążliwości dla ludzi oraz szkody w środowisku. Ich protest został zauważony. - Stanę na głowie, a może nawet na uszach, żeby tej spalarni tutaj nie było - obiecał wicepremier Kaczyński.

Zespół Daj to głośniej był gwiazdą tegorocznego Daleszycki Jarmark na świętego Michała. Podczas występu świetnie bawiły się tłumy.

Za nami trzeci już odcinek programu "Rolnik szuka żony". W dziesiątej edycji randkowego show wzięła udział Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kobieta napisała list do Artura z Mazowsza, a rolnik zaprosił ją na randkę. Jak się okazało nie było to spotkanie idealne. Mężczyzna od razu powiedział, że szuka kobiety naturalnej, a Ania na żywo wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach.