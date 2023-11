Prasówka 3.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zniszczone boisko na stadionie Stara Starachowice. Nie do wiary, co zrobiło stado dzików! Zobaczcie zdjęcia ”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Zniszczone boisko na stadionie Stara Starachowice. Nie do wiary, co zrobiło stado dzików! Zobaczcie zdjęcia Dziki całkowicie zniszczyły główną płytę stadionu Staru Starachowice, który od kilku miesięcy jest przebudowywany. Zobaczcie przerażające zdjęcia boiska.

📢 Nasz Nowy Dom we wsi Guzów w powiecie szydłowieckim. Ekipa z Polsatu zrobiła ze starego domu cudo. Zobaczcie Pani Nina nagle straciła męża i mamę. Z dnia na dzień została z dwoma córkami, niemal bez środków do życia. Nie było pieniędzy na remont domu a dziurawy dach i niebezpieczna instalacja elektryczna sprawiały coraz więcej problemów. Zrozpaczonej kobiecie przyszedł z pomocą program prowadzony przez Elżbietę Romanowską - Nasz Nowy Dom telewizji Polsat. W czwartek 2 listopada zobaczyliśmy wzruszający odcinek z Guzowa. Nie brakowało łez.

📢 Piękna procesja na cmentarzu w Iwaniskach. Tak wyglądała nekropolia we Wszystkich Świętych 2023 Zobaczcie jak wyglądał cmentarz w Iwaniskach we Wszystkich Świętych. Była uroczysta procesja

📢 Areszt po śmiertelnym wypadku na drodze w Starej Słupi Nawet osiem lat więzienia może grozić 31-latkowi podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Starej Słupi. W czwartkowy wieczór policjanci poinformowali, że mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. 📢 W Stalowej Woli kandydata na policjanta komenda szuka w "pośredniaku". Kto jeszcze może znaleźć pracę? Sprawdź najnowsze oferty Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Są propozycje etatów dla policjanta, kelnera, kierowcy, sprzątaczki. Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.

📢 Góra Patrol zachwyca jesiennymi barwami. Tu jest prawdziwa złota jesień, zobacz zdjęcia Malownicza góra Patrol urzeka jesiennymi barwami. Buki i dęby tworzą przepiękny krajobraz. Zobaczcie, jak wygląda polska złota jesień na pograniczu Kielc i powiatu. 📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą drugiego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie! 📢 Wypadek ciężarówki z osobówką na ulicy Kieleckiej w Bilczy. Były potężne utrudnienia Do zderzenia osobowego auta z ciężarówką doszło na ulicy Kieleckiej w Bilczy w gminie Morawicy. Były utrudnienia na drodze krajowej nr 73 w kierunku Buska-Zdroju.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 3 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 03.11.2023 Horoskop dzienny na piątek, 3 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 3.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Śmiertelny wypadek w Zdanowicach. Na placu budowy ciężarówka potrąciła mężczyznę Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartkowe popołudnie, 2 listopada w Zdanowicach w powiecie jędrzejowskim. Zginął pieszy potrącony przez ciężarówkę. 📢 Nasz Nowy Dom we wsi Guzów w powiecie szydłowieckim. Ekipa z Polsatu błyskawicznie wyremontowała stary dom Dziurawy dach i niebezpieczna instalacja elektryczna to tylko niektóre z problemów, z którymi mierzyła się pani Nina z Guzowa w gminie Orońsko, powiat szydłowiecki. Pani Nina nagle straciła męża i mamę. Zrozpaczonej kobiecie przyszedł z pomocą program prowadzony przez Elżbietę Romanowską - Nasz Nowy Dom telewizji Polsat. W czwartek 2 listopada zobaczymy odcinek z Guzowa. początek o 20.05.

📢 Oto dramaty na drogach i w województwie świętokrzyskim w październiku 2023 roku. Śmiertelne dachowania, tragiczne zderzenia, wybuch w domu Do wielu śmiertelnych wypadków doszło w październiku 2023 na drogach województwa świętokrzyskiego. Oto historie, które wstrząsnęły mieszkańcami regionu. 📢 Jubileusz zespołu Playboys. Żony muzyków nagrały piosenkę i teledysk. Zobacz, jaki prezent sprawiły swoim mężom Zespól Playboys hucznie obchodził 10-lecie na scenie. W Radomiu odbył się wielki koncert, który wielu wspomina do dziś! Ale niezwykły upominek miały też żony muzyków. Panie stanęły przed mikrofonami i nagrały piosenkę, a później zostały włączone kamery i powstał teledysk. Patrzcie, jakie zdolne i piękne są te kobiety!

📢 Placówka Kultury w Krasocinie już działa, orkiestra odbyła pierwsze próby. Na ścianie wyjątkowy napis Nowy obiekt - Placówka Kultury, który powstał w Krasocinie w miejscu starej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej już został oddany do użytku. Pierwsze próby odbyła już tu Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

📢 Archiwalne zdjęcia miast w regionie radomskim. Jak wyglądały przed wojną oraz w czasach PRL-u? Sprawdź w naszej galerii Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w regionie radomskim. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, zabytki i fabryki. 📢 Hotel Binkowski Resort z Kielc najlepszym hotelem miejskim w Polsce! Te wnętrza zachwycają! Zobaczcie zdjęcia - tu jest jakby luksusowo Basen na dachu ze strefą wypoczynkową w koronach drzew, kompleks saun, strefa spa, luksusowe pokoje i apartamenty oraz oczywiście baseny tropikalne. Hotel Binkowski w Kielcach otrzymał tytuł najlepszego hotelu miejskiego w Polsce, "pokonując" takie obiekty jak chociażby Hotel Warszawianka czy Termy Warmińskie. Zobaczcie na zdjęciach jego luksusowe wnętrza.

📢 Aldona Orman potwornie cierpi. "Działają na mnie tylko leki na morfinie". Pochodząca z Końskich aktorka mówi o bólu po pęknięciu tętniaka Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Aktorka w krótkiej rozmowie z "Echem Dnia" przyznała, że ból jest wręcz nie do wytrzymania, oprócz morfiny nie pomagają jej żadne inne leki. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują niemal sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Kwesta na cmentarzach w Kielcach. Pieniądze zbierało wiele znanych osób. Był Bogdan Wenta, Kamil Suchański, Krzysztof Słoń i inni Wiele znanych osób pojawiło się na kweście na ratowanie starych nagrobków prowadzonej przy cmentarzach w Kielcach. Zbiórkę prowadziło 1 i 2 listopada Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, które zgromadziło najwięcej kwestujących. Zobaczcie kto pojawił się z puszką. 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 „Anielskiej twarzy Tosi nie zapomnę nigdy”. Poruszające wyznania mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych, Anety Dobroch z Sandomierza – Nigdy nie zapomnę widoku bosych nóżek Tosi, nie jestem w stanie zapomnieć jej anielskiej twarzyczki i tych lodowatych rączek, które dotknęłam, żegnając ją przed kremacją. Do tej pory czuję ten lód, pamiętam dreszcze, które mnie przeszywały w czasie, kiedy prowadziłam ceremonię – mówi Aneta Dobroch z Sandomierza, mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych. Opowiada o wyjątkowych pożegnaniach i przyznaje, że czasem sama nie jest w stanie powstrzymać łez. W Dzień Zaduszny przypominamy tekst, który pierwszy raz ukazał się na łamach "Echa Dnia" w 2022 roku. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Kozienicach i powiecie kozienickim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w listopadzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Świętokrzyskiem. Nasze cmentarze zachwycają nocą. Zobaczcie zdjęcia z dronów Wszystkich Świętych 2023 to piękna pogoda i tłumy ludzi na cmentarzach. Nocą po 1 listopada wszystkie nasze cmentarze są pełne światła. Niesamowicie wyglądja z lotu ptaka. Zobaczcie zdjęcia z dronów 📢 Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz parafialny w Grzymałkowie w powiecie kieleckim nocą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia i film z drona Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni, w których odwiedzamy cmentarze. Setki osób w środę, 1 listopada, modliły się też na cmentarzu parafialnym w Grzymałkowie. Mamy dla Was zdjęcia z drona. 📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Cmentarz w komunalny w Sandomierzu po zapadnięciu zmroku. Zobacz niesamowite zdjęcia z lotu ptaka Dzień Wszystkich Świętych to wyjątkowe święto. Miliony osób odwiedzają nekropolie i zapalają znicze na grobach bliskich, wojennych mogiłach i opuszczonych miejscach pochówku jako znak pamięci. Szczególnie pięknie cmentarze wyglądają nocą. Właśnie tak wyglądał w środę wieczorem cmentarz komunalny w Sandomierzu. 📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 2 listopada 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 2.11.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 2 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 2.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Wszystkich Świętych 2023. Cmentarz w Pińczowie wieczorem ma niesamowity klimat Pińczowski cmentarz to jedna z najbardziej oryginalnych nekropolii w regionie. Nocą wygląda szczególnie pięknie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu w w Kazimierzy Małej. Modlitwa i zaduma w cieniu Krzyża Miłości Piękną oprawę miała w środę, 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzy Małej.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzach w Kurozwękach i Szydłowie. Zobacz zdjęcia Jak wyglądały cmentarze w Szydłowie i Kurozwękach Dzień Wszystkich Świętych? Zobacz na zdjęciach. 📢 Niezwykła obserwacja z Masłowa. Na zdjęciu uchwycono Tatry Zdjęcia Tatr widzianych ze Świętokrzyskiego publikowaliśmy już wielokrotnie, ale rzadko zdarza się, że można podziwiać je z samego serca Gór Świętokrzyskich. Niezwykłą obserwacją podzielił się z nami tym razem Rafał Iwan, który uchwycił ich widok z Masłowa w powiecie kieleckim. 📢 Cmentarz w Staszowie po zapadnięciu zmroku. Zobacz niesamowite zdjęcia z lotu ptaka Dzień Wszystkich Świętych to wyjątkowe święto. Miliony osób odwiedzają nekropolie i zapalają znicze na grobach bliskich, wojennych mogiłach i opuszczonych miejscach pochówku jako znak pamięci. Szczególnie pięknie cmentarze wyglądają nocą. Właśnie tak wyglądał w środę wieczorem cmentarz w Staszowie.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Pińczowie. Dużo ludzi na cmentarzu W środę, 1 listopada, na cmentarz w Pińczowie przybyły tłumy ludzi. Powodem była przypadająca tego dnia Uroczystość Wszystkich Świętych, swoje zrobiła też piękna pogoda. Zobacz zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Setki osób na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Biskup Andrzej Kaleta poświęcił nowy ołtarz i odprawił mszę świętą W Uroczystość Wszystkich Świętych setki osób odwiedziły Cmentarz Nowy w Kielcach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Poświęcił też nowy ołtarz na cmentarzu, a Eucharystię - podobnie jak na innych cmentarzach - poprzedziła procesja. - Mimo że padają dziś słowa o śmierci, grobach, odchodzeniu, jest to uroczystość pełna nadziei. Oddajemy cześć Kościołowi triumfującemu w niebie. Tym, którzy odeszli, ale są u Pana - powiedział biskup Andrzej Kaleta.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Jedlińsku. Mieszkańcy tłumnie wyruszyli na cmentarz parafialny Podobnie jak w wielu innych miejscach w dniu Wszystkich Świętych również na cmentarzu parafialnym w Jedlińsku było tłoczno. Trudno było „przecisnąć się” samochodem, dodatkową trudność sprawia bliskość do jezdni straganów ze zniczami i kwiatami. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Zatłoczone ulice w pobliżu cmentarzy w Białobrzegach. Mnóstwo ludzi odwiedzało groby bliskich Dziś obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy jednak nie tylko chrześcijan, których kościół uznał za świętych, ale oddajemy hołd wszystkim zmarłym. Tłumnie było na dwóch białobrzeskich cmentarzach – parafialnym i komunalnym.

📢 Tysiące ludzi na cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu we Wszystkich Świętych. Czas modlitwy, zadumy i wspomnień W dniu Wszystkich Świętych ogromny ruch panuje na dwóch cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu. Nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców zmierzających na nekropolie po obu stronach drogi wojewódzkiej 871 od świtu czuwają policjanci. Msze święte i procesje na cmentarzach parafii miechocińskiej i ojców dominikanów zgromadziły tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Zobaczcie zdjęcia z 1 listopada.

📢 Kwestowali na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie. Datki zostaną przeznaczone na odnowienie nagrobków Tradycyjnie, jak co roku 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie odbywała się kwesta z okazji Wszystkich Świętych. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Połańcu. To czas, by odwiedzić groby bliskich Wiele osób już od samego rana pojawiło się w środę, 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, na cmentarzu w Połańcu w powiecie staszowskim. Mieszkańcy miasta i najbliższej okolicy ozdabiali nagrobki kwiatami i palili znicze. Zobacz zdjęcia. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Tłumy ludzi na cmentarzu we Wsoli. Duży wybór zniczy i żywych kwiatów W dzień Wszystkich Świętych tłumnie wybieramy się na cmentarze, by zapalić znicze na grobach swoich bliskich z rodziny, a także przyjaciół czy znajomych. Nie inaczej było w podradomskiej Wsoli, gdzie przed południem ciężko było znaleźć miejsce do zaparkowania samochodu blisko cmentarza.

📢 Odwiedzający cmentarze w Tarnobrzegu hojnie wspierają kwestę na odnowę zabytkowej nekropolii na Piaskach w Miechocinie. Zobacz zdjęcia 1 listopada w Tarnobrzegu to dzień 25. kwesty na rzecz starego cmentarza na Piaskach w Miechocinie. Zbiórka pieniędzy przy bramach trzech cmentarzy trwała do wieczora. Odwiedzający groby bliskich we Wszystkich Świętych nie szczędzili datków kwestarzom, a ci odwzajemniali się zaproszeniem na poetycki spektakl w Dzień Zaduszny na zabytkowej nekropolii.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Tłumy na cmentarzu w Cedzynie. Mszę świętą odprawił ksiądz biskup Marian Florczyk. Zobacz zdjęcia Tłumy osób w Uroczystość Wszystkich Świętych odwiedziły groby swoich bliskich na cmentarzu w Cedzynie. - Mamy nadzieję, że w tłumie szczęśliwych w niebie są ci, których groby nawiedzamy. Są, bo potrafili kochać, wierzyć, przebaczać. Po wielu latach odtwarzamy w pamięci ich słowa, twarze i piękne czyny. Dziś doceniamy to, czego za ich życia żeśmy nie zauważali. To czy my będziemy w tłumie szczęśliwych w domu Ojca zależy od nas, od naszego ziemskiego życia - mówił w homilii ksiądz biskup Marian Florczyk.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Tarnobrzegu. Duży ruch na cmentarzu komunalnym w Sobowie. Zobacz zdjęcia Duży, choć nieco mniejszy niż w poprzednich latach ruch 1 listopada panuje na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu - Sobowie. Zapewne dlatego, że Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku wypadła w środku tygodnia, dlatego wiele osób, zwłaszcza z innych regionów Polski, przyjechało na groby swoich bliskich w miniony weekend. Tłumy były natomiast w czasie mszy świętej o godzinie 10.

📢 Wszystkich Świętych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na cmentarzach spory ruch od rana, na ulicach i parkingach kolejki. Zobacz zdjęcia Dużo osób odwiedziło groby bliskich na obu ostrowieckich cmentarzach w ostatni weekend października oraz 1 listopada. To czas zadumy i refleksji nad życiem. 📢 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej kwestowało po raz 12. Zbierali pieniądze na renowację starych nagrobków W środę, 1 listopada od rana członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej kwestują na opatowskim cmentarzu parafialnym w Opatowie. Zbiórka prowadzona jest na renowację starych nagrobków.

📢 Zasłużeni i oddani regionowi. Niezwykłe historie osób pochowanych na kieleckich cmentarzach Oni nie bali się ryzykować własnego życia dla dobra Kielc i mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Oto ich historie.

📢 Noc Świętych w parafii Ducha Świętego w Kielcach. Po mszy świętej wyruszyła procesja z relikwiami świętych i błogosławionych Centralna uroczystość Nocy Świętych w diecezji kieleckiej odbyła się we wtorek, 31 października, w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Mszy świętej przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski. Po Eucharystii odbyła się procesja z relikwiami świętych i błogosławionych do kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kielcach - Dąbrowie, w czasie której odmówiono modlitwę różańcową.

📢 Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny. Mszy świętej przewodniczył biskup Nitkiewicz Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny, natomiast czterech kleryków zostało kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystej mszy świętej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. 📢 Dwie osoby ranne w wypadku w Dębie w gminie Przytyk. Lądował śmigłowiec pogotowia. Zderzenie i dachowanie na drodze wojewódzkiej 740 W miejscowości Dęba w gminie Przytyk niebezpieczny manewr wyprzedzania na drodze wojewódzkiej numer 740 doprowadził do karambolu z udziałem trzech samochodów. Doszło tam do dachowania. Po jednego z rannych przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na trasach jest bardzo duży ruch, kierowcy wyruszyli już na Wszystkich Świętych, uważajcie na siebie.

📢 Oto stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki z powiatu staszowskiego. Oni dostaną zastrzyk gotówki [LISTA] W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. Zobaczcie kto z powiatu staszowskiego otrzymał prestiżowy tytuł i nagrodę pieniężną.

📢 Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu. Ważny dzień dla pierwszaków, rodziców i nauczycieli. Zobacz zdjęcia i wideo Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu uroczyście przyjęła do szkolnego grona 64 uczniów trzech klas pierwszych. Ślubowanie i pasowanie na ucznia symbolicznym ołówkiem było ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów, ich rodziców i nauczycieli. Zobaczcie! 📢 Tragiczny wypadek i pożar w Przęsławicach koło Grójca. Byliśmy na miejscu tragedii. Widok jest szokujący Dwaj kierowcy ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy, niedaleko Grójca na drodze krajowej numer 50. Byliśmy na miejscu wypadku. Widok jest szokujący. Zobaczcie film z miejsca tragedii.

📢 Dramat Aldony Orman, pochodzącej z Końskich znanej aktorki. Przeszła drugą operację tętniaków. Apeluje do wszystkich, którzy maja bóle głowy Trudne chwile przeżywa Aldona Orman, pochodząca z Końskich znana aktorka. Gwiazda przebywa w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W jej głowie pękł tętniak, przeszła operację. Jak się okazało konieczna była kolejna, bowiem tętniaków było więcej. Aktorka apeluje do wszystkich, żeby nie lekceważyli bólów głowy. 📢 Niesamowity występ cheerleaderek HydroTrucku podczas meczu z Polonią. Zobacz halloween'owe kreacje tancerek! Koszykarze HydroTrucku Radom, po raz czwarty z rzędu pokonali swojego rywala w 1. lidze. Nie mniej istotny był halloween'owy występ cheerleaderek. Sami oceńcie! 📢 Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Zobacz TOP 15, ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Prawo jazdy - przedmiot pożądania wielu. To też jeden z dokumentów, którego zdobycie wymaga czasem wielkiego wysiłku. Potrzebny jest kurs za kierownicą i dobry instruktor ze sprawdzonej szkoły jazdy. Trzeba też solidnie poznać przepisy, bo egzamin teoretyczny też jest wezwaniem. Sprawdziliśmy, jak egzaminy idą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i jak do zdawania przygotowują radomskie ośrodki szkolenia. Mamy najnowsze zestawienie zdawalności.

📢 Śmiertelny wypadek w Starej Słupi. Dwie osoby były reanimowane Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 16 na łuku drogi gminnej w Starej Słupi w powiecie kieleckim. Jedna osoba zginęła, druga po akcji reanimacyjnej została zabrana śmigłowcem do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży. 📢 Milena Tomkowska ze Starachowic najlepszą makijażystką na świecie! Wygrała Mistrzostwa Świata Makijażu. Zobaczcie zdjęcia Milena Tomkowska ma trzydzieści cztery lata i skutecznie podbija świat makijażu. Pochodząca z Trębowca w gminie Mirzec wizażystka zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata Makijażu w Monachium. Wykonując perfekcyjną czarną kreskę, precyzyjnie nakładając czerwień na usta, rozgromiła międzynarodową konkurencję. My gratulujemy, a Wy poznajcie utalentowaną artystkę. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Najpiękniejsze Rynki świętokrzyskich miast. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat.

📢 Licytacje komornicze nieruchomości w Radomiu i regionie radomskim. Możesz kupić domy i mieszkania. Zobacz ceny Szukasz mieszkania lub domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilka licytacji, które odbędą się w listopadzie w różnych częściach regionu radomskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują? 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Zobacz aktualne zdjęcia i film z placu budowy Od kilku miesięcy mieszkańcom obrzeży Lipska regularnie towarzyszy dźwięk ciężkiego sprzętu. Wszystko to za sprawą trwającej budowy obwodnicy Lipska. Postęp prac widać gołym okiem. Wykonawca skupia się teraz przede wszystkim na pracach ziemnych. Wyraźnie widać już zarys nowej trasy. Nowy objazd miasta, liczący około 6,4 kilometra, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości. Koszt inwestycji to aż 110 milionów złotych.

📢 Biskup radomski Marek Solarczyk w Pionkach. "Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej" W niedzielę w parafii Świętej Barbary w Pionkach gościł biskup radomski Marek Solarczyk. Była msza, chrzest, wizyta na cmentarzu. Atmosfera wizyty była wyjątkowa. „Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej” – żartował pasterz diecezji. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją.

📢 Tak się pije rano w Świętokrzyskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? Lider tego niechlubnego rankingu konkurencję bije na głowę 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. CO trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie świętokrzyskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

📢 Byliście na meczu Arki Pawłów z Pogonią Staszów w RS Active 4 lidze? Szukajcie się na zdjęciach Arka Pawłów pokonała Pogoń Staszów 3:0 w meczu czternastej kolejki RS Active 4 ligi. Spotkanie było bardzo istotne dla obu drużyn w kontekście walki o utrzymanie. Sympatycy Arki mogą z satysfakcją spoglądać w tabelę. Ich drużyna oddaliła się od strefy spadkowej. Zobacz zdjęcia kibiców z niedzielnego starcia. 📢 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku lekarskiego Uniwersytetu Radomskiego. Zobacz zdjęcia W piątek, 27 października w Auli Głównej Uniwersytetu Radomskiego imienia Kazimierza Pułaskiego odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunku lekarskiego. Dyplomy odebrało 54 lekarzy. 📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

