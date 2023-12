Prasówka 3.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PKO BP Ekstraklasa. Kibice na meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie odbyło się w zimowej scenerii. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 3.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice na meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie odbyło się w zimowej scenerii. Zobacz zdjęcia Kibice, którzy w sobotni wieczór, mimo niekorzystnej pogody, wybrali się na Suzuki Arenę, żeby obejrzeć konfrontację Korony Kielce z Lechem Poznań, bardziej mogli się czuć jak na zawodach w skokach narciarskich niż na spotkaniu piłkarskim. Pojedynek 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy do końca stał pod znakiem zapytania. Głosy były podzielone, ostatecznie spotkanie doszło do skutku, a górą w nim był Kolejorz, który wygrał 1:0

📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na śnieżnym meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrali na Suzuki Arenie z Lechem Poznań 0:1. Spotkanie toczyło się w anormalnych warunkach, w drugiej połowie zawodnicy grali w śniegu po kostki. Mimo fatalnej pogody spotkanie obejrzało 8763 osób. Mamy dla Was zdjęcia kibiców Korony z tego śnieżnego pojedynku.

📢 Radomiak Radom wygrał z Widzewem Łódź! Byłeś na tym meczu? Zobacz zdjęcia kibiców Radomiak Radom fantastycznie spisał się w meczu PKO BP Ekstraklasy z Widzewem w Łodzi. Podopieczni nowego trenera Macieja Kędziorka wygrali 3:0. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego emocjonującego spotkania.

Prasówka 3.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śnieżny atak i decyzje sztabu kryzysowego w Tarnobrzegu: Straż Miejska pracuje przez całą dobę, strażacy odśnieżają osiedla. Zdjęcia Śnieżny atak zimy daje się we znaki mieszkańcom Podkarpacia. Prezydent Tarnobrzega zwołał w sobotni wieczór sztab kryzysowy, na którym podjęto decyzje mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i sytuację na drogach. Straż Miejska w Tarnobrzegu nie zakończy pracy w nocy - będzie dyżurować przez całą dobę, a do akcji odśnieżania osiedli skierowano jednostki ochotniczej straży pożarnej. Będzie łatwiej przejechać przez remontowane drogi w centrum.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Korona Kielce w zimowej scenerii przegrała z Lechem Poznań 0:1. Bramkę zdobył Kristoffer Velde w 87 minucie W sobotę, 2 grudnia, piłkarze Korony Kielce grali na Suzuki Arenie mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalem podopiecznych trenera Kamila Kuzery był Lech Poznań. Spotkanie, które do końca stało pod znakiem zapytania, wygrał Kolejorz 1:0 po bramce Kristoffera Velde w 87 minucie. 📢 Tak mieszka Sara z "Rolnik szuka żony". Wybranka Artura z Mazowsza pokazała wnętrza mieszkania i jak żyje na co dzień. Zobaczcie Sara pochodzi z Siedlec, ale na co dzień mieszka w Warszawie. W programie "Rolnik szuka żony 10" starała się zdobyć serce Artura z Mazowsza. I jak się okazało, piękna 23-latka oczarowała rolnika. To właśnie ją wybrał spośród trzech pań, które zaprosił do swojego gospodarstwa. W wyemitowanym w niedzielę odcinku programu Artur odwiedził Sarę w Warszawie i poznał jej mamę. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień piękna Sara.

📢 Mikołajkowe spotkanie osób z niepełnosprawnościami w Zagnańsku. Była muzyka i dobra zabawa. Zobacz zdjęcia W sobotę, 2 grudnia, w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zagnańsku mnóstwo osób z niepełnosprawnościami z całego województwa uczestniczyło w tradycyjnym spotkaniu mikołajkowym. Była muzyka, taniec i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Boże Narodzenie 2023. Tu w Kielcach zamówisz catering na Wigilię i święta. Zobacz ofertę restauracji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto wcześniej zacząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Restauracje wychodzą naprzeciw zabieganym i oferują catering wigilijny oraz świąteczny. Sprawdźcie wcześniej, z jakich ofert można skorzystać.

📢 Kiermasz świąteczny w Gorzycach z Mikołajem. Kupisz tu rękodzieło, dekoracje, pyszności na świąteczny stół. Zobacz zdjęcia Za nami pierwszy dzień 9. Gorzyckiego Kiermaszu Świątecznego, na którym ozdoby i kulinarne pyszności oferuje blisko 50 wystawców. W niedzielę dalszy ciąg atrakcji w Technicznym Ogrodzie. Można będzie kupić dekoracje na choinkę, stroiki, upominki oraz potrawy, przetwory, wypieki oraz skorzystać z pomocy Mikołaja przy wręczaniu prezentów.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Odbędzie się mecz Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie. Piłkarze już na boisku. Zaczęli rozgrzewkę O godzinie 19.30 zapadła decyzja, że mecz Korona Kielce - Lech Poznań w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się zgodnie z planem - o godzinie 20. O godzinie 19 sędzia główny - Bartosz Frankowski z Torunia - sprawdzał stan murawy. Na razie rozgrzewają się bramkarze i czekają na ostateczną decyzję. Spotkanie na Suzuki Arenie zaplanowane jest na godzinę 20. 📢 Prawie 800 kibiców Lecha Poznań pociągiem dotarło do Kielc. Pod eskortą policji zostali przewiezieni na Suzuki Arenę na mecz z Koroną Kielce Prawie 800 kibiców Lecha Poznań przyjechało do Kielc specjalnym pociągiem na mecz swojej drużyny z Koroną Kielce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Z dworca PKP autokarami zostali przewiezieni na Suzuki Arenę. O 20 rozpoczęło się spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań.

📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

📢 Śnieżna zima w Stalowej Woli cieszy dzieci, ale drogowcy i kierowcy mają udrękę. Zobacz zdjęcia Mamy zimę w pełnej krasie, z dużymi opadami śniegu. Widoki są ośnieżonych drzew i krzewów są piękne, dzieci maja uciechę z jazdy na sankach i jabłuszkach, ale to czas udręki dla drogowców i kierowców. 📢 Muzyczny Domaniów i wielkie tańczenie w Pałacu Domaniowskim. Warsztaty poprowadzili Jan Kliment i Lenka Klimentova. Zobacz zdjęcia Chcemy zarażać ludzi tańcem i pokazywać, że każdy może to robić - mówią Jan i Lenka Klimentovie, którzy poprowadzili warsztaty taneczne w Pałacu Domaniowskim pod Radomiem. Wzięło w nich udział 30 osób z całego Mazowsza. Kroków uczyły się panie i panowie w różnym wieku. Wszyscy świetnie się bawili i aktywnie spędzali czas. Wszystko w ramach "Muzycznego weekendu" w Domaniowie. na zakończenie wydarzenia zaśpiewa Ania Rusowicz.

📢 Piękne Złote Gody w Zawichoście. Były medale, tort i piękny program artystyczny W Zawichoście odbył się piękny jubileusz Złotych Godów. 50 rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego świętowali Kazimiera i Bogusław Wiśniewscy z Podszyna oraz Ewa i Adam Kosiorowscy z Zawichostu. Wręczono medale, listy gratulacyjne, był tort i piękny program artystyczny. 📢 Niezwykła andrzejkowa zabawa w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Były wróżby i tańce. Zobacz zdjęcia Hokus - pokus, czary mary niech się spełnią andrzejkowe czary – pod takim hasłem odbyła się zabawa andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Spotkanie na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników. 📢 Kilkanaście osób pracuje na Suzuki Arenie. Trwa odśnieżanie murawy przed meczem Korona Kielce - Lech Poznań. Czy spotkanie się odbędzie? W sobotę, 2 grudnia, o godzinie 20 Korona Kielce ma rozpocząć mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Na Suzuki Arenie od rana trwają przygotowania do tego spotkania. Pracownicy klubu i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odśnieżają murawę, żeby była ona w jak najlepszym stanie na ten pojedynek.

📢 Enea Czarni przegrali z AZS-em. Dopingowałeś siatkarzom w piątkowy wieczór? Znajdź się na zdjęciach wykonanych przez Adama Kurasiewicza Siatkarze Enei Czarnych Radom doznali kolejnej bolesnej porażki. Tym razem okazali się być słabsi od akademików z Olsztyn. Dla czytelników Echa Dnia, mamy drugą galerię z trybun. Tym razem jej autorem jest Adam Kurasiewicz media manager klubu. 📢 Morsowanie nad zalewem Andrzejówka. Wieczorna kąpiel w czapkach Mikołaja. Zobaczcie zdjęcia W piątek 1 grudnia odbyło się wyjątkowe morsowanie nad zalewem Andrzejówka koło Chmielnika. Organizatorzy napisali: "Nie tylko świetna atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas, ale także mikołajkowe wydanie Morsów w czapkach Świętego Mikołaja". Zobaczcie zdjęcia z wieczornego morsowania. 📢 Żywe Muzeum Bombki otwarto w Staszowie. Można tam zobaczyć prawdziwe świąteczne cuda! Kolejna niezwykła atrakcja na turystycznej mapie regionu. W Staszowie otwarto w piątek Żywe Muzeum Bombki. Postało przy słynnej fabryce bombek stworzonej przez Lucynę Gozdek i jej męża. W otwarciu uczestniczyło wieku wyjątkowych gości. Zobaczcie jakie cuda można zobaczyć w muzeum.

📢 Dachowanie samochodu na trasie w Bodzentynie. Autem podróżowały dzieci Samochód osobowy dachował na poboczu drogi na trasie z Bodzentyna do Nowej Słupi. W samochodzie podróżowały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. 📢 Piękny gest Korony Kielce dla ciężko chorego Michała. Gdy wracał z meczu Granatu Skarżysko potrącił go pijany kierowca. Teraz przebywa w DPS Michał chciał zostać dziennikarzem, lub komentatorem, kochał futbol i od dziecka chodził na Granat Skarżysko. Gdy miał 16 lat wracał z meczu i potrącił go pijany kierowca, co zmieniło na zawsze jego życie. Chłopak nie mógł realizować swych marzeń. Liczne operacje, rehabilitacja zabrały dużo czasu…

📢 Atak zimy w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. Pada mokry śnieg, trudna sytuacja na drogach Zima zaatakowała w sobotę w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. Śliskie ulice, ograniczona widoczność na drodze wymusza u kierowców ostrożną jazdę. Drogowcy proszą o rozwagę. Zobaczcie co się dzieje na sandomierskich drogach.

📢 Andrzejki we włoszczowskim "Staszicu". Szalona zabawa na dyskotece! Zobaczcie zdjęcia Zabawa andrzejkowa odbyła się w Zespole Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie. 📢 Kalendarz Gminy Włoszczowa na 2024 rok oraz spacer po Włoszczowie i okolicy. Zobaczcie zdjęcia i wideo Gmina Włoszczowa przygotowała kalendarz na 2024 rok. Jest wieloplanszowy. Na planszy każdego miesiąca są zdjęcia w ciekawych ujęciach najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w gminie. Zobaczcie w galerii.

📢 Włoszczowski „Staszic” na 29. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie! Zobaczcie zdjęcia Uczniowie technikum hotelarskiego Zespołu Szkół numer 3 imienia Stanisława Staszica we Włoszczowie wzięli udział w 29. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń branży turystycznej w Europie. 📢 Ośrodek w Sielpi, pensjonat w Busku, stacja paliw w Opatowie. Co jeszcze na sprzedaż w Świętokrzyskiem? Tyle trzeba zapłacić Jeśli masz od kilku do kilkunastu milionów złotych na koncie, bardzo szybko możesz stać się właścicielem na przykład hotelu w Kielcach lub domu weselnego w regionie. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce, ośrodki wypoczynkowe i ogromne hale. Ile kosztują? Mówiąc wprost, niektóre ceny są zawrotne.

📢 I znowu pada śnieg. Oto najbardziej śnieżne memy Zima atakuje i znowu zrobiło się biało. Zobacz najbardziej zimowe i śnieżne memy. 📢 Tanie domy w Świętokrzyskiem! Te nieruchomości kupisz w atrakcyjnej cenie. Licytacje komornicze w grudniu Szukasz domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilkanaście licytacji, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach województwa świętokrzyskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują wybrane domy?

📢 Tak wyglądał pogrzeb Macieja Damięckiego ZDJĘCIA. Znanego aktora pożegnała rodzina i wiele znanych osobistości 2.12.2023 29 listopada odbył się pogrzeb Macieja Damięckiego. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie znanego aktora... 📢 PKO BP Ekstraklasa. Taki jest stan murawy na Suzuki Arenie przed ważnym meczem Korona Kielce - Lech Poznań. Zobacz zdjęcia W sobotę, 2 grudnia, na Suzuki Arenie odbędzie się mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a Lechem Poznań. Rozpocznie się o godzinie 20. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowują murawę na ten niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek.

📢 Cheerleaderki dały niesamowity pokaz na meczu Enea Czarnych Radom. Zobacz zdjęcia W przeciwieństwie do siatkarzy Enea Czarnych Radom, występujące w hali RCS cheerleaderki dały prawdziwy pokaz. Szkoda tylko, że ich występ fani mogli podziwiać tylko dwukrotnie, ale to zasługa zawodników, którzy przegrali w trzech setach. Zobacz niesamowity występ pięknych tancerek. 📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów. 📢 Już niedługo święta! Oto najlepsze memy o przygotowaniach i porządkach przedświątecznych. Rozbawią Was do łez Przed nami najpiękniejszy czas w roku - Boże Narodzenie. Zanim to jednak nastąpi czekają nas do niego przygotowania a to już mniej przyjemny czas. Te memy to samo życie.

📢 Ta sukienka to hit na sylwestra i studniówkę. Oto najpiękniejsze modele Przed nami czas wielkich imprez sylwestrowych i studniówek. A w co się ubrać? Jaką sukienkę założyć? Oto najmodniejsze sukienki. 📢 Jakie ceny karpia przed świętami? Zapytaliśmy w Gospodarstwie Rybackim w Rytwianach Od wielu pokoleń karp jest jednym z najważniejszych dań wigilijnych i gości na stołach w wielu polskich domach. Właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Rytwianach Wacław Szczoczarz zajmujący się od wielu lat hodowlą ryb zapewnia, że w tym roku karpia nie zabraknie, a cena, w porównaniu z ubiegłym rokiem, nie ulegnie zmianie. 📢 Za nami 4. Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw w Pińczowie. Było mnóstwo wspaniałej zabawy! Zobacz zdjęcia i film W piątek, 1 grudnia, w hali sportowej w Pińczowie, odbył się Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw. Zorganizował go hufiec harcerski ZHP Pińczów. Przyjechali harcerze i zuchy z całego powiatu pińczowskiego. Zobacz zdjęcia w galerii.

📢 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika rusza 28 grudnia w Kielcach. Zobaczcie unikatowe zdjęcia z poprzednich lat Można się już zgłaszać do 45. Sylwestrowego Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika w Kielcach. Ma on bogatą tradycję, grało w niej wielu znanych piłkarzy, mających na koncie występy w ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski. W tym roku zespoły będą rywalizować od 28 do 30 grudnia. 📢 Znani na meczu Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn w Plus Lidze siatkarzy. Kto pojawił się na trybunach? Zobacz zdjęcia W piątek pierwszego grudnia siatkarze Enea Czarnych Radom przegrali 0:3 u siebie z Indykpol AZS Olsztyn. Na meczu pojawiło się wielu znanych ludzi ze świata sportu, czy polityki.

📢 Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 w Plus Lidze siatkarzy. Zobacz zdjęcia z meczu W piątek 1 grudnia siatkarze Enea Czarnych Radom ponownie zagrali w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63. Wojskowi zmierzyli się Indykpolem AZS Olsztyn i wzorem poprzednich spotkań przegrali sromotnie 0:3. Zobacz zdjęcia z meczu.

📢 Śmierć w pożarze. W domu w miejscowości Potoczek znaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny Tragicznego odkrycia dokonali strażacy, którzy przeszukiwali wnętrze objętego pożarem, parterowego domu w miejscowości Potoczek w powiecie opatowskim w gminie Tarłów. W środku znaleziono zwęglone ciało mężczyzny. 📢 Barbórka górników i pracowników firmy Dyckerhoff - Polska z kabaracierzem Krzysztofem Hanke. Zabawa w Grand Hotelu w Kielcach W piątek pierwszego grudnia w Grand Hotelu w Kielcach odbyła się uroczysta Barbórka górników i pracowników firmy Dyckerhoff-Polska. Pojawiło się wiele ludzi, w tym popularny aktor i kabareciarz, Krzysztof Hanke. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Trener Maciej Kędziorek po podpisaniu umowy z Radomiakiem, o meczu z Widzewem, planach na kolejne tygodnie i...żonie Maciej Kędziorek, nowy trener grających w PKO BP Ekstraklasie piłkarzy Radomiaka Radom ma już za sobą pierwszą oficjalną konferencję prasową. Zdradził podczas niej ,że 11 lat temu po meczu Radomiaka ze Startem Otwock poznał swoją przyszła...żonę. Trener Kędziorek mówił też w piątek 1 grudnia o sobotnim meczu z Widzewem Łódź oraz planach na kolejne tygodnie. Bardzo ciekawie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

📢 Barbórka górników i pracowników Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Wspaniała zabawa w Hotelu Binkowski w Kielcach Kilkaset osób bawiło się w piątek, 1 grudnia, w Hotelu Binkowski, gdzie odbywała się Barbórka Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Tradycyjne świętowanie w galowych mundurach rozpoczęło się o godzinie 17. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zabawy andrzejkowe w Bogorii. W ośrodku kultury były wróżby, dużo śmiechu i poczęstunek Z okazji Andrzejek, w ośrodku kultury w Bogorii zostały zorganizowane atrakcje w postaci wróżb, opowieści i słodkiego poczęstunku. Wydarzenie odbyło się w ramach programu "Kulturalna jesień życia - familijne aktywności Seniorów z gminy Bogoria”. Zobaczcie, jak wyglądała zabawa w naszych - filmie i galerii zdjęć. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Radomiu i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w regionie radomskim. Zobaczcie zdjęcia Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. W dwóch słowach - są luksusowe. W regionie radomskim na sprzedaż jest kilkadziesiąt domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Te najdroższe to prawdziwe pałace. Zobaczcie nieruchomości w naszej galerii.

📢 Popularna drogeria sieci Rossmann powstaje w Miedzianej Górze. Kiedy otwarcie? Zobaczcie zdjęcia Wiemy jakie sklepy znajdą się w centrum handlowym przy ulicy Kieleckiej w Miedzianej Górze, którego budowa właśnie się zakończyła. Będzie tam popularna drogeria oraz market spożywczy ogólnopolskiej sieci. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, kiedy drogeria zostanie otwarta. 📢 Mariusz Berus prowadzi salon jubilerski w Kielcach blisko 50 lat. Na Dzień Jubilera zachwycił bardzo nietypową, frywolną biżuterią. Wideo W piątek, 1 grudnia, jubilerzy i złotnicy obchodzą swoje święto. Z tej okazji odwiedziliśmy kultowy salon jubilerski Prestige przy ulicy Sienkiewicza, działający na terenie naszego miasta już od lat 70-tych. Jak wyjaśnia jubiler Mariusz Berus taka praca musi być pasją, a jeszcze lepiej, kiedy człowiek sam tworzy biżuterię. Wtedy jubilerstwo to już sens życia. Pokazał nam też niezwykłą i dość frywolną kolekcję pierścionków stworzonych na specjalne zamówienie harleyowców. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 50 najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymało stypendia z budżetu województwa 50 studentów czwartego, piątego i szóstego roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, otrzymało stypendia od Województwa Świętokrzyskiego. W piątek, 1 grudnia grupa najzdolniejszych, przyszłych lekarzy, których średnia ocen wyniosła minimum 4.48, podpisali umowy stypendialne z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim oraz wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim, który także jest lekarzem. 📢 Święty Mikołaj ulubieniec nie tylko dzieci bohaterem przezabawnych memów. Oto najlepsze 6 grudnia nie tylko dzieci czekają na świętego Mikołaja. To właśnie on przynosi wszystkim prezenty. Ulubieniec nie tylko dzieci stał się bohaterem memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Strudel makowy - babcia zawsze piekła na Wigilię. Ten deser zachwyci wszystkich! Makowce to ciasta, które tradycyjnie przygotowujemy na Boże Narodzenie. Wypróbujcie przepis na pyszny i prosty w przygotowaniu strudel makowy. Smakuje wyśmienicie.

📢 Pożar w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, strażacy ewakuowali kilkadziesiąt osób. To były ćwiczenia - zobacz zdjęcia Na ponad pół godziny w piątek, 1 grudnia od południa wyłączono z ruchu odcinek ulicy 1 Maja od skrzyżowania z ulicami Wiślną, Sokolą i Jachowicza oraz z ulicą Moniuszki w Tarnobrzegu, obok komendy miejskiej policji. W tym czasie trwały tam ćwiczenia przeciwpożarowe. 📢 Mikołaje, gwiazdki, reniferki, skrzaty. Oto pomysł na paznokcie z motywem bożonarodzeniowym. Najmodniejsze inspiracje Mikołaje, gwiazdki, reniferki, skrzaty to wzory na bożonarodzeniowe paznokcie, które od lat cieszą się niemalejącą popularnością. Zobaczcie bajecznie piękne inspiracje. 📢 Okrutna choroba zabiera jej siły! Anna Misztal z Kielc walczy ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Można pomóc 48-letnia Anna Misztal to wieloletni pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Mama dwójki dzieci i wspaniała żona. Dokładnie 17 maja 2022 roku choroba została zdiagnozowana — stwardnienie zanikowe boczne tak zwane SLA. Ta wiadomość ścięła z nóg całą rodzinę. Nadzieją jest lek dostępny jedynie w Ameryce. Możemy pomóc i wesprzeć Anię biorąc udział w kiermaszu słodkości i rozmaitości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

📢 Karambol w miejscowości Ossala w powiecie staszowskim. Zderzyły się cztery ciężarówki. Droga krajowa numer 79 była całkowicie zablokowana Informację o zderzeniu czterech ciężarówek na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Ossala w powiecie staszowskim służby dostały w piątek, kwadrans po godzinie 10. 📢 Najnowsze oferty pracy w Grójcu i powiecie grójeckim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w grudniu 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Podkarpacie. Spotkanie Andrzejkowe seniorów z czterech gmin w ramach projektu „Aktywnym być - szczęśliwie żyć” „Aktywnym być - szczęśliwie żyć” to projekt realizowany przez Caritas Diecezji Sandomierskiej w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – Edycja 2023, dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, który wspiera 120 osób z gmin Sandomierz, Rudnik nad Sanem, Bojanów i Modliborzyce. Kilka dni temu zorganziowano integracyjne Spotkanie Andrzejkowe.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w grudniu 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie. 📢 Znani na meczu Industria Kielce - Eurofarm Pelister w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Kto pojawił się na trybunach? Zobacz zdjęcia W czwartek 30 listopada Industria Kielce grała u siebie z Eurofarmem Pelister w meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Na trybunach pojawili się znani ludzie ze świata sportu, rpolityki, biznesu czy showbiznesu. Byli tez znano księża, lekarze i reprezentancie innych zawodów. Kto wybrał się do Hali Legionów? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Capitan Folk i Iness rozgrzali parkiet Lux Clubu w andrzejki. Była mega zabawa. Zobaczcie zdjęcia W Lux Clubie w Brzozowie, jednym z najbardziej znanych klubów regionu andrzejki były mega roztańczone. Można to zauważyć przeglądając niesamowita galerię zdjęć, którą klub zamieścił w mediach społecznościowych. W Lux Clubie w Brzozowej wystąpili Capitan Folk i Iness. Zobaczcie szaloną zabawę.

📢 Potężne śnieżyce nadciągają nad Świętokrzyskie. Intensywne opady mają trwać dwa dni. Prognoza pogody na weekend 1 do 3 grudnia W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda opanuje południe kraju, w tym województwo świętokrzyskie. Wszystko za sprawą niżu znad Alp o nazwie „Robin”. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarski Wodnej prognozują intensywne opady śniegu już od piątku, 1 grudnia. Najgorzej ma być jednak w sobotę, 2 grudnia. Przez cały weekend może spaść nawet do ponad 30 centymetrów śniegu.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" wygląda zjawiskowo! Tak zmieniła się kandydatka na żonę Artura. Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda. 📢 Oni odeszli w listopadzie 2023 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w listopadzie 2023 roku. Przypominamy ich.

📢 Kibice wzięli udział w nagraniu do piosenki o Industrii Kielce. Teledysk do utworu rapera Tau nakręcono przed meczem Ligi Mistrzów Wyjątkowe wydarzenie przed Halą Legionów. Tuż przed meczem z Eurofarmem Pelister w Lidze Mistrzów kibice Industrii Kielce wzięli udział w nagraniu teledysku do piosenki Tau o klubie. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak kibicowaliście Industrii Kielce na meczu z Eurofarmem Pelister w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobaczcie zdjęcia Kilka tysięcy ludzi obserwowało na żywo mecz Industrii Kielce z Eurofarmem Pelistri w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byłeś wśród nich? Zobacz zdjęcia z trybun kieleckiej Hali Legionów. 📢 Kibice na meczu Industria Kielce - Eurofarm Pelister w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach W czwartek 30 listopada piłkarze ręczni Industrii Kielce zagrali mecz dziewiątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z macedońskim Eurofarmem Pelister. Byłeś na tym spotkaniu? Znajdź się na naszych zdjęciach.

📢 Całoroczne, sztuczne lodowisko w Strawczynie już gotowe! To jedyna taka atrakcja w regionie. Oficjalne otwarcie w poniedziałek 4 grudnia Tuż przy zalewie w Strawczynie powstało kolejne, niebanalne miejsce do zabawy, rekreacji i wypoczynku. Pierwsze w regionie, całoroczne lodowisko wraz z niezbędnym zapleczem jest już gotowe. Oficjalne otwarcie lodowiska zaplanowano na poniedziałek, 4 grudnia. O szczegółach opowiedział wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk 📢 Dylan Nahi obchodzi 24 urodziny. Jaki prywatnie jest skrzydłowy Industrii Kielce i reprezentacji Francji? Zobacz zdjęcia 30 listopada swoje 24. urodziny obchodzi Dylan Nahi. Skrzydłowy reprezentacji Francji i Industrii Kielce występuje w zespole ze stolicy województwa świętokrzyskiego od 2021 roku. W naszej galerii zobaczycie prywatne zdjęcia znakomitego zawodnika mistrzów Polski. 📢 Karpie już dostępne w sprzedaży. Ile będą kosztować w tym roku i dlaczego warto je wybrać na wigilijny stół? Karp, ryba bez której większość polskich rodzin nie wyobraża sobie Wigilii, jest już dostępny w sprzedaży. Możemy go spotkać na bazarach, giełdach czy w supermarketach. Świeżą i ekologiczną rybę kupimy też w gospodarstwach rybackich. O tym, ile będzie w tym roku kosztował i dlaczego warto wybrać go na wigilijny stół, mówi Piotr Suchoń, właściciel Gospodarstwa Rybackiego "Stawy" w gminie Imielno w powiecie jędrzejowskim.

📢 Julia Piszczek z Radomia została Miss Nastolatek Social Mediów 2023. Pięknie prezentowała się w finale konkursu Julia Piszczek reprezentowała Radom podczas finału wyborów Polska Miss Nastolatek. 18-latka otrzymała tytuł Miss Nastolatek Social Mediów 2023. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentowała się podczas uroczystej gali. 📢 Udana potańcówka dla seniorów w Połańcu. Był poczęstunek i przeboje. Zobacz zdjęcia W środę, 29 listopada odbyła się potańcówka dla seniorów pod hasłem "Czterdziestolatek 20 lat później" w ramach projektu "Seniorzy z Energią". Tańce zostały zorganizowane w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy. 📢 Nowy przebieg drogi krajowej numer 9. Ogłoszono przetarg na prace przygotowawcze dla budowy odcinków między Tarnobrzegiem a Rzeszowem 60 kilometrów będzie liczył nowy odcinek drogi krajowej numer 9 od S74 w okolicy Tarnobrzega do węzła Rzeszów Zachód na A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na prace przygotowawcze dla budowy nowego przebiegu trzech odcinków DK9, które uzupełnią przygotowywane już obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej.

📢 W Kielcach powstaje nowa galeria handlowa z Lidlem. Widać już drugą kondygnację. Zobacz zdjęcia Przy ulicy Krakowskiej w Kielcach, nieopodal dawnej Agromy powstaje centrum handlowo - usługowe. Budowa budynków jest już mocno zaawansowana. Jeden z nich zajmie Lidl. Obiekt już prezentuje się imponująco - zobaczcie zdjęcia z drona. 📢 Przy ulicy Mariackiej w Radomiu już pracuje ciężki sprzęt. Zaczęła się budowa nowego apartamentowca Po domu jednorodzinnym, który stał na działce przy ulicy Mariackiej nie ma już śladu. Teraz pracują tam już koparki. To znak, że ruszyła budowa luksusowego bloku ze 170 mieszkaniami i podziemnym parkingiem. Prace budowlane mają się zakończyć w 2025 roku. 📢 Otwarte feederowe zawody wędkarskie na kanale Enea w Połańcu. Ryby nie zawiodły wędkarzy Ponad dwudziestu wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Tarnobrzeg wzięło udział w Otwartych feederowych zawodach wędkarskich Klubu Sportowego Sensas II Tarnobrzeg na kanale Enea w Połańcu, w powiecie staszowskim.

📢 Park Handlowy w Szydłowcu, trwa budowa dużego centrum. Sklepy będą miały tam znane sieci. Powstaje też droga dojazdowa. Zobacz zdjęcia W Szydłowcu trwają intensywne prace przy budowie Parku Handlowego. Mimo niskich temperatur i niesprzyjającej pogody na miejscu praca wre. Powstaje też zupełnie nowa droga dojazdowa do obiektu. Kiedy otwarcie obiektu i jakie sklepy będą tam działać? 📢 Otwarcie sklepu Społem przy ulicy Sowiej w Kielcach. Takie tłumy, że pracownicy musieli kierować ruchem! Zobaczcie zdjęcia Kielczanie uwielbiają sieć sklepów PSS Społem. Udowodnili to podczas otwarcia kolejnego takiego lokalu przy ulicy Sowiej w Kielcach. W środę, 29 listopada punktualnie o godzinie 9 drzwi sklepu zostały otwarte dla klientów, którzy na długo wcześniej ustawili się w kolejce do wejścia. Ilość osób przerosła oczekiwania i pracownicy musieli kierować ruchem, by każdy mógł w komfortowych warunkach oglądać i kupować. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Stadion Korony Kielce oczami AI! Zobacz, jak sztuczna inteligencja przerobiła Suzuki Arenę. Nie brakuje ciekawych motywów Sztuczna inteligencja obecnie jest bardzo popularna. Potrafi tworzyć teksty naukowe, informacyjne, a nawet piosenki. Postanowiliśmy zapytać AI, jak wyobraża sobie Suzuki Arenę - stadion ma którym grają piłkarze Korony Kielce. Propozycje mogą was zaskoczyć. 📢 Afera pierogowa w gminie Busko-Zdrój. Gospodynie z Widuchowej: Opuszczamy świetlicę Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora rozwiązał umowę na użyczenie świetlicy z Kołem Gospodyń Wiejskich Widuchowa. Według buskich urzędników panie miały produkować w budynku pierogi na masową skalę w celach zarobkowych, a powstałe przy tym wysokie koszty mediów ponosiła gmina. - Nie komentujemy sprawy i wynosimy się z budynku - oświadczyły gospodynie we wtorek. 📢 Ta historia chwyta za serce. Niezwykły list do Świętego Mikołaja od chłopca ze Skarżyska-Kamiennej. Wiadomo, że marzenie się spełni Niezwykły list do Świętego Mikołaja napisał 8-letni chłopiec ze Skarżyska-Kamiennej, któremu niedawno zmarł dziadek i mieszka teraz z babcią. Nie prosi w nim o zabawki czy słodycze ale ma jedno nietypowe marzenie. I już wiadomo, że ono się spełni.

📢 Medale za złote gody. Kilkanaście par z Kielc świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa Kilkanaście par małżeńskich z Kielc, które obchodziły złote gody odebrało w Urzędzie Miasta medale za długoletnie pożycie. Odznaczenia przyznał prezydent Rzeczpospolitej a wręczali je prezydent Kielc, Bogdan Wenta i przewodniczący Rady Miasta, Jarosław Karyś. 📢 Psy ze schroniska w Dyminach dostały nowe, piękne budy. Wyjątkowy gest firmy Balker z Kielc. Zobaczcie zdjęcia i film Fantastyczny prezent tuż przed Mikołajkami otrzymały psy ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Kielecka firma zajmująca się budową domów modułowych wykonała drewniane, ocieplane budy dla czworonogów. W poniedziałek, 27 listopada prezenty zostały dostarczone. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 26 listopada - Dzień Ciasta. Oto niesamowicie słodkie memy z ciastem w roli głównej Obchodzony 26 listopada Dzień Ciasta to święto, które w Polsce staje się coraz bardziej popularne. Ciasto doczekało się przesłodkich memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze.

