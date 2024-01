Prasówka 30.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na meczu Enea Czarni Radom - Ślepsk Malow Suwałki. Dopingowałeś naszych siatkarzy? Szukaj się na zdjęciach”?

📢 Kibice na meczu Enea Czarni Radom - Ślepsk Malow Suwałki. Dopingowałeś naszych siatkarzy? Szukaj się na zdjęciach W poniedziałkowy wieczór, w meczu PlusLigi, siatkarze Enea Czarnych Radom zmierzyli się ze Ślepskiem Malow Suwałki. Byłeś na tym meczu? znajdź się na naszych zdjęciach.

📢 Czołowe zderzenie dwóch aut w miejscowości Czarnca. Droga wojewódzka jest zablokowana. Zdjęcia Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w poniedziałkowy wieczór na drodze wojewódzkiej w miejscowości Czarnca niedaleko Włoszczowy. Trasa jest zablokowana. 📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bukowie. Fantastyczne granie i ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zdjęcia Fantastycznie zagrał sztab w Bukowie w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę, 28 stycznia. Zebrano ponad 20 tysięcy złotych. Sztab mieścił się w Zespole Placówek Oświatowych imienia Jana Pawła II w Bukowie.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki świętokrzyskich studniówek z trzeciego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia 12 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w województwie świętokrzyskim. Maturzystki z naszego regionu już od dłuższego czasu przygotowywały się do tego wyjątkowego wieczoru - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze uczestniczki trzeciego tygodnia studniówek w Świętokrzyskiem - tych z weekendu 26 i 27 stycznia.

📢 Oto najprzystojniejsi uczestnicy studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia kończy się. W ostatni weekend stycznia w naszym regionie odbyło się kilka balów maturalnych, na których nie zabrakło przystojnych maturzystów i panów towarzyszących maturzystkom, przykuwających wzrok pań. W galerii zobaczycie przystojniaków podkarpackich studniówek z ostatniego weekendu. 📢 Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Samorządowym w Sędziszowie. Dzieci podziękowały swoim dziadkom pięknymi występami. Zobacz zdjęcia Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w dniach 21 i 22 stycznia. Z tej okazji, przez cały kolejny tydzień, w sędziszowskim przedszkolu również uczczono to święto poświęcone kochanym babciom oraz dziadkom. 📢 32. Finał WOŚP w Świętokrzyskiem i nowy rekord zbiórki, ponad 3,5 miliona. Zobaczcie najciekawsze wydarzenia 32.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w województwie świętokrzyskim przyniósł nowy rekord. W poniedziałek 29 stycznia o godzinie 12 podliczone było już 3.512.999 złotych a liczenie cały czas trwało. Poprzedni najlepszy wynik to niecałe 3 miliony w 2023 roku. Poniżej podsumowanie zbiórki w poszczególnych powiatach, wybraliśmy tez wiele ciekawych wydarzeń 32.Finału.

📢 Oto najpiękniejsze pary ze studniówek w Radomiu. Oni zachwycali na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia maturzystów Trwa sezon studniówkowy 2024 w regionie radomskim. W ostatnim tygodniu bawiły się trzy szkoły. Na balach pojawili się uczniowie, którzy szykowali się na ten wieczór bardzo długo. Mamy zdjęcia par, które szalały na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry w Pińczowie zebrano 125 140,71 złotych - podsumowanie. Oto najlepsi wolontariusze 125 140,71 złotych - tyle zebrał pińczowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 32. finału akcji. Na ten wynik złożyła się zbiórka ponad 60 wolontariuszy i dochód z licytacji prowadzonej w hali Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji. Zbiórka rozegrała się w niedzielę, 28 stycznia, i obejmowała szereg wydarzeń, w które zaangażowało się mnóstwo pińczowian i mieszkańców powiatu. Sztab w Pińczowie był jedynym na terenie powiatu. Zobacz, komu udało się zebrać najwięcej pieniędzy do puszki!

📢 Studniówka 2024 Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Polonez i walc na sześć par Uroczystym polonezem i walcem na sześć par rozpoczęli swoją studniówkę maturzyści Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Uczniowie tarnobrzeskiego "Katolika" bawili się w niedzielę w restauracji Fregata. Była to ostatnia studniówka w sezonie. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Oto prywatne zdjęcia kieleckich WAGs Piłkarze ręczni Industrii Kielce szlifują formę na drugą część sezonu. Zawodnicy, którzy ze swoimi reprezentacjami wzięli udział w EURO 2024, wracają do treningów z zespołem mistrza Polski. A my przedstawiamy Wam piękne żony i partnerki szczypiornistów Industrii Kielce. Pochodzą z całej Europy, a niektóre z nich grały, bądź wciąż są czynnymi zawodniczkami piłki ręcznej. Wyglądają jak modelki. Czym się zajmują? Przekonajcie się, poprzez kliknięcie przycisku galerii zdjęć.

📢 Oto najpiękniejsze uczestniczki studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc z ostatniego weekendu. Zobaczcie zdjęcia Sezon studniówkowy na północy Podkarpacia zbliża się ku końcowi, ze nami kolejnych kilka studniówek szkół ze Stalowej Woli, Tarnobrzega i Gorzyc. Maturzystki już od dłuższego czasu przygotowywały się do tych wyjątkowych wieczorów - wybierały piękne kreacje i lśniącą biżuterię, by zaprezentować się jak najbardziej zjawiskowo. Wiele pięknych dziewczyn skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach w Świętokrzyskiem. Tak bawili się w weekend 26 i 27 stycznia W miniony weekend, 26 i 27 stycznia odwiedziliśmy każdą studniówkę w regionie świętokrzyskim. Wszystkie bale były wyjątkowe, a ich największą ozdobą były piękne dziewczyny i ich eleganccy towarzysze. Oto, jak prezentowały się najpiękniejsze pary studniówek 2024 w Świętokrzyskiem w ostatni weekend.

📢 32. Finał WOŚP w Kielcach i nowy rekord. To była niedziela gorących serc, w imprezach uczestniczyło tysiące ludzi. Mamy nowe zdjęcia i filmy Ulica Sienkiewicza, Plac Artystów, Pałacyk Zielińskiego - Dom Środowisk Twórczych w Kielcach , plac przed Kieleckim Centrum Kultury, galerie handlowe - Echo, Korona i Pasaż Świętokrzyski, do tego wspaniałe finały w wielu szkołach, Pięknie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Kielcach. Efekt? Nowy rekord, w poniedziałek o godzinie 12 podliczone było już około 650 tysięcy złotych a liczenie cały czas trwało. 📢 IX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych z Wiązownicy Kolonii do Rytwian. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotę, 27 stycznia odbył się IX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Trasa liczyła około 17 kilometrów. Uczestnicy wyruszyli z Wiązownicy Kolonii do Rytwian.

📢 Oto najpiękniejsze maturzystki radomskich studniówek z kolejnego weekendu. Zachwycały urodą! Zobaczcie zdjęcia Za nami kolejna część studniówek w 2024 roku. W sobotę 27 stycznia odbyły się trzy bale maturalne w naszym regionie. Na studniówkach byli nasi dziennikarze. Na imprezach pojawiło się mnóstwo pięknych uczennic. Były zjawiskowo ubrane i przygotowane. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Wspaniały koncert finałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sędziszowie. Udało się zebrać prawie 10 tysięcy złotych Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Sędziszów, będący w tym roku częścią sztabu jędrzejowskiego, również uczcił to święto ludzkiej życzliwości. Zobaczcie jak bawiono się podczas finału na scenie Centrum Kultury w Sędziszowie. Podczas tego wydarzenia zlicytowano przedmioty za prawie 10 tysięcy złotych. 📢 Atak koktajlem mołotowa na posterunek w Mircu. Podejrzany w szpitalu z ranami postrzałowymi Wszedł do jednostki, wszczął awanturę, wyszedł, chwycił butelkę z paliwem, rozlał je przy budynku i podpalił – tak policjanci opisują sceny, które w poniedziałek przed południem rozegrały się w Posterunku Policji w Mircu w powiecie starachowickim. Napastnik z ranami postrzałowymi trafił do szpitala.

📢 Nowa restauracja McDonald's przy S7 w Taczowskiej Woli w gminie Zakrzew. Byliśmy na miejscu, tak wygląda lokal po otwarciu Restauracja McDonald's została wybudowana na terenie tak zwanego MOP'u Zakrzew, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych przy zachodniej obwodnicy Radomia w ciągu S7. To rzeczywiście na terenie gminy Zakrzew, ale do samej miejscowości jest jeszcze kilka kilometrów. 📢 32. Finał WOŚP w Radomiu zakończyło fantastyczne Światełko do nieba na Rynku. Zobaczcie zdjęcia Efektowne "Światełko do nieba" na Rynku w Radomiu zakończyło 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To było znakomite widowisko. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek w miejscowości Zielonki w gminie Sędziszów. Do szpitala pojechało dwoje nastolatków Do wypadku doszło w poniedziałkowy poranek w miejscowości Zielonki w gminie Sędziszów w powiecie jędrzejowskim. 📢 Wyjątkowa studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie Niezapomniany bal studniówkowy imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie miał miejsce w w lokalu Impresja w Nagłowicach. Studniówkową zabawę maturzystów rozpoczął dostojny polonez w szlacheckich strojach z epoki patrona szkoły. To już tradycja "Czarnieckiego".

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek na Północnym Podkarpaciu. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie podkarpackim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024. Super licytacje w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Ale się działo! Jest rekord. Zobacz zdjęcia 62-letnia skoda octavia, złote serduszko z 1996 roku czy sportowe gadżety z autografami znanych sportowców - to i wiele więcej można było wylicytować w niedzielę, 28 stycznia, w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach. Były to największe i najcenniejsze licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście i efekt był fantastyczny. Zebraną rekordowa kwotę 77 940 złotych! Zobaczcie, co się działo podczas wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włoszczowie. Wspaniałe granie i efektowny rekord W niedzielę, 28 stycznia, po raz 32. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pięknie zagrał sztab we Włoszczowie zdecydowanie bijąc rekord zbiórki. W tym roku sztab Włoszczowa zebrał już 90 tysięcy złotych a będzie więcej!

📢 WOŚP 2024 w Tarnobrzegu. Serduszkowe morsowanie w Jeziorze Tarnobrzeskim dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobacz zdjęcia Morsowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było jednym z wydarzeń 32. Finału WOŚP w Tarnobrzegu. W niedzielę w samo południe nad Jeziorem Tarnobrzeskim można było zażyć zimnej kąpieli i okazać serce wspierając cel tegorocznej akcji charytatywnej. Wolontariusze tarnobrzeskiego sztabu WOŚP zbierali datki do orkiestrowych puszek nad wodą. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024. Tak gra w Kielcach największy sztab na świecie. Działy się cuda. Zobaczcie zdjęcia Wiele serc w niedzielę, 28 stycznia, było wielkich i gorących. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach był wyjątkowo udany, a mieszkańcy zachwycali swoją hojnością. Największy sztab Wielkiej Orkiestry na świecie działa w Kielcach, to sztab numer 262 organizowany przez Echo Dnia i Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Zobaczcie co działo się w niedzielny wieczór i noc.

📢 Studniówka 2024 maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia Około 30 par w niedzielę 28 stycznia bawi się w Rezydencji Leśnej w Piasecznie (powiat sandomierski), na balu studniówkowym Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Małego Księcia Zespołu Szkół Społecznych numer 2 w Tarnobrzegu. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Małogoszczu. Padł rekord! Było energetycznie i wzruszająco. Zobacz nowe zdjęcia Już po raz 32. w całej Polsce i poza jej granicami, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku, także gmina Małogoszcz włączyła się do akcji, by wspierać największą orkiestrę świata i jej działania. W niedzielę, 28 stycznia od samego rana, w różne części miasta i gminy wyruszyli wolontariusze z kolorowymi, wielkoorkiestrowymi puszkami i serduszkami w dłoniach. Zaś w samo południe do Wiernej Rzeki w Bocheńcu weszła grupa kilku morsów. Popołudniu orkiestrowe granie przeniosło się do Domu Kultury. Było głośno, wesoło i wzruszająco. Padł rekord!

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnobrzegu. Kwestująca gęś Pipa, strażackie pokazy i atrakcje. Zobaczcie zdjęcia Tarnobrzeg gra w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od niedzielnego świtu w mieście i okolicach kwestuje 200 wolontariuszy, jeden z nich przebrał się nawet za słynną gęś Pipę. Mieszkańcy są hojni, nie żałują datków. Dużo dzieje się na Placu Bartosza Głowackiego. Mieszkańców przyciągnęły strażackie pokazy. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z finałowej imprezy! 📢 Nieziemski walc maturzystów z Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie staje się hitem! Tańczyli jak w bajce, wszyscy ich nagrywali Magiczny walc na studniówce, odtańczony przez uczniów opatowskiej "Górki" czyli Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie staje się hitem! Dziewczyny ubrane w długie białe i czarne suknie dosłownie płynęły w tańcu w ramionach eleganckich mężczyzn. Zobaczcie film z niesamowitego studniówkowego pokazu!

📢 W tych miejscach fotoradary w regionie radomskim zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Liczba rekordzisty poraża Liczba mandatów, jaką wygenerował rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w regionie radomskim jest wprost nie do uwierzenia. To ponad 25 tysięcy mandatów!!! Takich liczb do tej pory u nas nie było! Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w regionie radomskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których nasze fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu. 📢 Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Kielcach. Spotkał się z mieszkańcami. Zobacz kto był. Oglądaj transmisję na żywo Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał w niedzielę, 28 stycznia, do Kielc. W Wojewódzkim Domu Kultury spotkał się z mieszkańcami. Spotkanie zaplanowano na 13, ale długo przed nim przed Wojewódzkim Domem Kultury ustawiła się kolejka chętnych do wejście na widownię. Prezes Kaczyński mocno mówił o popełnionych błędach i przepraszał za nie. Relacjonowaliśmy to wydarzenie na bieżąco - zobaczcie zapis transmisji.

📢 Miss i Mister Studniówki 2024. Oto kandydatki i kandydaci do tytułu z balu Zespołu Szkół Zawodowych "Hubal" w Radomiu Wybieramy Miss i Mistera Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie szukamy kandydatek i kandydatów do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu. 📢 32. Finał WOŚP w Kielcach. Prawdziwe szaleństwo na całej ulicy Sienkiewicza. Mnóstwo atrakcji W niedzielę, 28 stycznia, podczas 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grała cała ulica Sienkiewicza w Kielcach. Na niemal całym deptaku już od południa było mnóstwo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w regionie radomskim. Zobacz, co się działo. Oto nasz raport Cały region radomski grał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy podczas 32. finału! W niedzielę, 28 stycznia wolontariusze od rana czekali z puszkami w różnych miejscach, odbywała się masa imprez sportowych i rekreacyjnych. Zobaczcie nasze relacje.

📢 Największy bal studniówkowy Liceum Ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ulicy Stanisława Staszica (nazywanego Staszkiem) tradycyjnie zorganizowało studniówkę w szkole. 📢 W tych miejscach świętokrzyskie fotoradary zbierają największe żniwo. Mamy najnowsze dane. Zobacz lokalizacje i liczby Ponad 3,5 tysiąca wykroczeń zarejestrował świętokrzyski rekordzista wśród wszystkich stacjonarnych fotoradarów ustawionych przy drogach w województwie świętokrzyskim. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał właśnie dane na temat liczby wykroczeń, które zarejestrowały fotoradary w województwie świętokrzyskim w całym 2023 roku. Publikujemy listę miejsc, w których świętokrzyskie fotoradary są najbardziej "zapracowane". To właśnie w tych miejscach najczęściej wpadają kierowcy, którzy nie lubią zdejmować nogi z gazu. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół „PRO-FIL” w Kielcach. Ależ to był szałowy i elegancki bal maturalny W sobotę, 27 stycznia w Hotelu Dyminy odbyła się studniówka 2024 kieleckiego Zespołu Szkół „PRO-FIL”. Uczniowie, którzy w tym roku przystępują do matury, jak przystało na maturalny bal bawili się do samego rana. Z pewnością długo będą wspominać swoje studniówkowe szaleństwa. Oto nasza fotorelacja.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie. Część 2 Studniówka Zespołu Szkół nr 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie odbył się w lokalu Impresja w Nagłowicach. Zobacz drugą część naszej fotogalerii.

📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach w restauracji Sokół w Sokołowie Dolnym. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego balu W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Na studniówce w restauracji Sokół w Sokołowie Dolnym uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej. Cudowny polonez! W sobotę 27 stycznia w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. 120 młodych ludzi znakomicie się bawiło. Młodzież przygotowała niesamowitego poloneza. 📢 Niesamowita zabawa na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubal". Zobaczcie co działo się na parkiecie Uczniowie maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych Hubal w Radomiu bawili się na swojej studniówce w sobotę, 27 stycznia wybornie. Kiedy minęły oficjalne przemowy i zatańczono poloneza, nadszedł czas na tańce, które potrwały do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z tej szalonej zabawy w naszej galerii.

📢 Studniówka 2024 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. To był wyjątkowy wieczór Hotelu Echo w Cedzynie! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Na studniówce w Hotelu Echo w Cedzynie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 w Tarnobrzegu. Wspaniały polonez i zabawa w Rezydencji Leśnej w Piasecznie. Zobacz część 2 zdjęć Uczniowie dwóch klas maturalnych Zespołu Szkół numer 2 imienia Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, czyli popularnego "Rolnika", w sobotę 27 stycznia do białego rana planują bawić się na balu studniówkowym w Rezydencji Leśnej w Piasecznie, w powiecie sandomierskim.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 2 w Tarnobrzegu. Wspaniały polonez i zabawa w Rezydencji Leśnej w Piasecznie. Zobacz część 1 zdjęć W sobotę 27 stycznia uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół numer 2 imienia Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, czyli popularnego "Rolnika", do białego rana planują bawić się na balu studniówkowym w Rezydencji Leśnej w Piasecznie, w powiecie sandomierskim.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ekonomicznych z Sandomierza w Dworze Dwikozy. Piękny polonez! Podziękowaniami i kwiatami dla dyrekcji, wychowawców i nauczycieli uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu rozpoczęli swój bal studniówkowy. Maturzyści z "Ekonomika" bawili się w Dworze Dwikozy.

📢 Studniówka 2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Chobrzanach. Bal w murach szkoły organizują od 1944 roku! Było wyjątkowo W sobotę, 27 stycznia maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Chobrzanach w gminie Samborzec przeżywali swój pierwszy bal. To jedyna szkoła w powiecie sandomierskim, która bale maturalne organizuje w murach szkoły. Tradycja ta jest kontynuowana od 1944 roku. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Zobaczcie zdjęcia z poloneza "Budowlanki" Na studniówce bawią się w sobotę maturzyści Zespołu Szkół numer 3 imienia generała Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu. Uczniowie technikum i liceum z popularnej "Budowlanki" oraz ich goście balują w restauracji Villa Anna w Tarnobrzegu-Wielowsi. Impreza potrwa do niedzielnego świtu. Zobaczcie pierwsze zdjęcia ze studniówki tarnobrzeskiej szkoły.

📢 Studniówka 2024 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Ten wieczór zostanie na długo w pamięci! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach. Na studniówce w Hotelu Magnolia w Zgórsku uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonezy oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówki 2024. Piękny polonez i walc Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu. Zobacz zdjęcia Punktualnie o godzinie 19:00 w sali weselnej "Gębarzówka" rozpoczęła się studniówka uczniów trzech klas maturalnych z Zespołu Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Pierwszym tańcem zgodnie z tradycją był polonez. Tuż po nim uczniowie razem z nauczycielami zatańczyli walca.

📢 Piękna studniówka 2024 Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie. Uczniowie szkoły "Na górce" bawili się w Lenarczycach W sobotę, 27 stycznia odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół numer 1 w Opatowie. Swój bal zorganizowali w Rezydencji Sandomierskiej w Lenarczyach.

📢 Złote Gody w Piekoszowie. 50 lat miłości i wspólnego życia świętowały pary z gminy. Były medale, gratulacje i potańcówka. Zobacz zdjęcia W Piekoszowie w sobotę, 27 stycznia odbyła się uroczystość obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego, zwanego "Złotymi Godami", gdzie liczne pary małżeńskie zostały uhonorowane medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Burmistrz Zbigniew Piątek, w towarzystwie wicemarszałek Renaty Janik oraz przewodniczącej Rady Miejskiej w Piekoszowie, Barbary Drogosz, osobiście wręczył medale, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. 📢 Wystrzałowa studniówka 2024 Zespołu Szkół w Wodzisławiu. Uczniowie dali prawdziwy popis na parkiecie Studniówka 2024 Zespołu Szkół w Wodzisławiu rozpoczęła się równo o godzinie 18 w sobotę, 27 stycznia w lokalu "Złota Rybka" w miejscowości Czekaj, w gminie Sędziszów. Na balu maturalnym bawili się uczniowie z osobami towarzyszącymi, nayczyciele i rodzice.

📢 Studniówka 2024. Zabawa maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego z Radomia imienia Mikołaja Kopernika. Mamy pierwsze zdjęcia Punktualnie o godzinie 19.00, w pięknie udekorowanej sali, uczniowie czterech klas maturalnych liceum imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu zaczęli swój studniówkowy bal. Mamy pierwsze zdjęcia z imprezy. 📢 Studniówka 2024 Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Szalona zabawa do białego rana! Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 27 stycznia swój bal maturalny mieli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. Na studniówce w Hotelu Markiz w Łopusznie uczniowie wspaniale się bawili, były przemówienia i wzruszające podziękowania za wspólne lata w szkole, polonez oraz tańce do białego rana. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Był piękny polonez i walc Niezapomniany bal studniówkowy w Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu miał miejsce w Domu Weselnym Euforia w Gabułtowie. Studniówkową zabawę uczniów rozpoczął dostojny polonez.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Zdjęcia - część 3 Za nami studniówka maturzystów Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Osiem klas maturalnych bawiło się w piątkowy wieczór i noc z 26 na 27 stycznia w Dworze Dwikozy. Wielki bal zainaugurował polonez, potem nadszedł czas na toast szampanem. W naszej trzeciej galerii obejrzeć można zdjęcia luźne. 📢 Moya Radomka Radom rywalizowała z Volleyem Wrocław. Byłeś na sobotnim pojedynku? Znajdź się na zdjęciach W meczu 17. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom podejmowała KGHM #Volley Wrocław. Po sensacyjnym triumfie podopiecznych Jakuba Głuszaka z Chemikiem Police do hali Radomskiego Centrum Sportu przybyło wielu widzów. Byłeś na tym pojedynku? Zobacz zdjęcia. 📢 Oto najlepsze memy o Radomiu. Z czego śmieją się internauci? Zobacz te śmieszne obrazki Przed Wami najlepsze memy o Radomiu. Zobaczcie, z czego śmieją się internauci. Niektóre memy rozbawią Was do łez! Zebraliśmy dla Was najzabawniejsze obrazki. Chcecie się pośmiać? Zajrzyjcie do naszej galerii memów.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Część 2 zdjęć z poloneza Studniówkę mieli w piątek 26 stycznia maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Na wielkim balu tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy bawiło się osiem klas maturalnych. Zobaczcie w galerii drugą część zdjęć z poloneza!

📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach. Fantastyczna zabawa, szaleństwo na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 26 stycznia, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych. Maturzyści szaleli na parkiecie, zobaczcie zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zabawa była szalona! Zobacz zdjęcia Szalona studniówka 2024! Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim bawili się w piątek, 26 stycznia w Restauracji Gościna u Pawła w Bokscycce. Zobaczcie na zdjęciach, co się działo.

📢 Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Wielki bal w Dworze Dwikozy. Zobacz zdjęcia Na swojej studniówce bawią się w piątek maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, największej szkoły średniej w tym mieście. Wielki przedmaturalny bal tarnobrzeskiego "Kopernika" w Dworze Dwikozy rozpoczął polonez odtańczony aż sześć razy. Młodzież zaprezentowała piękne układy taneczne wzbudzając podziw rodziców i nauczycieli. Zobaczcie pierwsze zdjęcia. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Wspaniały polonez zrobił spore wrażenie. Zobacz wideo W piątek, 26 stycznia, o godzinie 19 w Hotelu Binkowski w Kielcach rozpoczęła się studniówka Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego poloneza, zobaczcie zapis wideo. 📢 Na budowie obwodnicy Opatowa powstają mosty, wiadukty i estakady. Zobacz jak wyglądają obiekty W Opatowie drogowcy budują obwodnicę. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaawansowanie prace sięga prawie 30 procent. Zobacz jak wyglądają obiekty, które powstają w ramach inwestycji.

