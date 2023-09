Prasówka 30.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PKO Ekstraklasa. Ogromna radość w Koronie Kielce po zwycięstwie ze Stalą Mielec. Tak piłkarze fetowali wygraną ze swoimi kibicami ”?

Prasówka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 PKO Ekstraklasa. Ogromna radość w Koronie Kielce po zwycięstwie ze Stalą Mielec. Tak piłkarze fetowali wygraną ze swoimi kibicami Piłkarze Korony Kielce po meczu ze Stalą Mielec, wygranym 3:2, fetowali to zwycięstwo z kibicami, których kilkuset wybrało się na wyjazdowy pojedynek. Była to 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.09.23

📢 Wspaniała wystawa ogierów w Skaryszewie. Przyjechały najpiękniejsze konie z całej Polski. Zobacz, jak się prezentowały. Zobacz zdjęcia Podczas 63. Wystawy - Targów Ogierów w Skaryszewie prezentowało się ponad 40 koni. Można było je obejrzeć w ruchu, były prezentacje, pomiary. Przyjechali hodowcy z całej Polski, do Skaryszewa przywieźli najpiękniejsze konie. Komisja wybrała najpiękniejszego ogiera. Gdzie pojechała nagroda?

📢 Zobacz zamknięty dla kibiców sparing Moya Radomki Radom z ŁKS-em Commercecon Łódź. W sobotę prezentacja drużyny z Radomia! W pierwszym z dwóch meczów kontrolnych Moya Radomka Radom przegrała z mistrzem Polski ŁKS-em Łódź. Zobacz dużą galerię zdjęć z pojedynku zamkniętego dla kibiców. W sobotę prezentacja zespołu i druga gra kontrolna, ale już z fanami siatkówki!

Prasówka 30.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piłka ręczna. Nieudana pogoń i porażka SMS-u ZPRP Kielce w domowym meczu ze Śląskiem Wrocław w Lidze Centralnej. Zobacz zdjęcia SMS ZPRP Kielce przegrał ze Śląskiem Wrocław 32:34 w meczu 4 kolejki Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych. Podopieczni Radosława Wasiaka dobrze weszli w mecz i wygrali pierwszą połowę spotkania. Natomiast tuż po wyjściu z szatni, kielczanie zaliczyli duży przestój w grze i pomimo heroicznej pogoni za wynikiem w końcówce, nie udało się dopaść przeciwnika.

📢 Wieczór Modnych Filantropów w Kielcach. Zobacz jakie znani zrobili show. Zebrano 26.005 złotych na stypendia 26.005 złotych - taką kwotę ostatecznie zebrano na licytacji podczas Wieczoru Modnych Filantropów jaki odbył się w czwartek 28 września w Galeria Korona Kielce. Cała suma zasili fundusz stypendialny i w przyszłym roku trafi do utalentowanej młodzieży z naszego regionu. Mamy nowe zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Złote gody w gminie Pińczów. 50 lat małżeństwa świętowało 58 par. Zobacz zdjęcia W czwartek, 28 września, 58 par z gminy Pińczów świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa. Otrzymali medale od Prezydenta RP "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto największe firmy w powiecie staszowskim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu staszowskiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Kolejne biura podróży rozpoczynają sprzedaż zagranicznych wczasów z wylotem z Radomia w sezonie letnim 2024 Do Itaki i Coral Travel, które już sprzedają wczasy w sezonie letnim 2024 z wylotem z Radomia oraz do Nekery, która rozszerza radomską ofertę o nowe lotnisko w bułgarskim Burgas, dołączają kolejne biura podróży, z którymi będziemy mogli w przyszłym roku zabrać się z Radomia na zagraniczne wczasy. 📢 Tarnobrzeg. Nowoczesny quad ratowniczy dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z osiedla Sielec oficjalnie przekazany. Zobacz zdjęcia Nowy quad trafił na służbę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. W piątek przed siedzibą magistratu pojazd został oficjalnie zaprezentowany i przekazany druhom z jednostki na osiedlu Sielec. Ratowniczy quad budził zainteresowanie przechodzących w pobliżu dzieci, korzystając z okazji kilka przedszkolnych grup zrobiło sobie przy nim zdjęcie.

📢 PKO Ekstraklasa. Korona Kielce wygrała ze Stalą Mielec 3:2. To jej druga wygrana w tym sezonie, a pierwsza na wyjeździe. Zobacz zdjęcia Piłkarze Korony Kielce w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy wygrali na wyjeździe ze Stalą Mielec 3:2. To jej drugie zwycięstwo w tym sezonie, a pierwsze na wyjeździe. Pierwszą bramkę w ekstraklasie zdobył Jakub Konstantyn. 📢 W ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomocy La Zebra w Krzcinie zorganizowano konkurs Polskie Jadło. Zobacz zdjęcia Garus, pierogi ze śliwkami, ciasto kruche ze śliwkami, jabłecznik i wiele innych przysmaków przygotowali uczestnicy konkursu kulinarnego „Polskie Jadło” zorganizowanego w ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomocy La Zebra w Krzcinie, w gminie Koprzywnica. Swoimi przepisami podzielili się podopieczni środowiskowych domów samopomocy z regionu.

📢 Stacja kolejowa w Podchojnach już w przyszłym roku! Podpisano umowę z wykonawcą. Zobaczcie w którym miejscu powstanie W piątek, 29 września w Podchojnach w miejscu gdzie w przeciągu 14 miesięcy powstanie stacja kolejowa dokonano uroczystego podpisania umowy pomiędzy Polskimi Liniami Kolejowymi, a wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa. Stacja powstanie za około 5 i pół miliona złotych. W wydarzeniu brali udział Anna Krupka - wiceminister sportu i turystyki i Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury.

📢 Gdzie na grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze pokazują swoje zbiory. Teraz jest czas kani Choć w świętokrzyskich lasach jest sucho, nadal można tu spotkać mnóstwo grzybów. Wprawieni grzybiarze mają sprawdzone miejscówki i pokazują, gdzie jest ich najwięcej. Jak donoszą, teraz jest czas na urodzaj kani. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików i kozaków. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w czwartek i piątek, 28 i 29 września. 📢 Najlepsze memy o grzybach i grzybiarzach. Znasz to? Lubisz zbierać grzyby? Mamy dla Was porcję zabawnych memów na temat grzybiarzy i grzybobrania. Zobaczcie najlepsze śmieszne obrazki. 📢 Protest chińskiego pracownika przed Cementownią Małogoszcz. Co się stało? W piątek, 29 września przed Cementownią Małogoszcz doszło do nietypowej sytuacji. Z wiadomości jaką przesłano do "Echa Dnia" wynika, że w piątkowy ranek jeden z chińskich robotników pracujących przy modernizacji cementowni, wyraził swoje niezadowolenie i zaczął protestować. Na podesłanych zdjęciach i filmach widać, że mężczyzna klęczy na kawałku tektury opisanym w języku polskim i chińskim. Mężczyzna twierdzi, że od pół roku nie otrzymał wynagrodzenia. Jak jest naprawdę?

📢 Akcja Drzewko za surowce w Końskich. Pierwszą częścią był ekologiczny piknik. Zobacz zdjęcia Kostiumy z surowców wtórnych, nagrody w formie drzewek i krzewów, spotkanie z wielką śmieciarką, piosenki i edukacja były elementami wielkiego pikniku ekologicznego, który stanowił pierwszą część piątkowej akcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich i innych instytucji „Drzewko za surowce”. 📢 W Kozienicach bandyta gazem zaatakował ekspedientkę i ukradł pieniądze z kasy. Został zatrzymany i aresztowany na trzy miesiące W Kozienicach sprawca napadł na ekspedientkę wcześnie rano. Na szczęście kobiecie udało się szybko wezwać policjantów, a ci po kilku godzinach zatrzymali sprawcę. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec gminy Kozienice. Usłyszał zarzut rozboju, na proces poczeka w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.

📢 Odbył się pierwszy memoriał Janusza Batugowskiego. Ku jego pamięci zagrali byli reprezentanci Polski. Zobacz zdjęcia W Opatowie odbył się pierwszy memoriał Janusza Batugowskiego - zasłużonego piłkarza i trenera, od lat związanego z OKS-em Opatów. Ku jego pamięci mecz pokazowy zagrali byli reprezentanci kraju, na czele z Andrzejem Kobylańskim, czy Dariuszem Pietrasiakiem. W uroczystości uczestniczyła rodzina zmarłego przed rokiem opatowianina.

📢 Edyta Herbuś znów tańczy ze światem. Tym razem zwiedza greckie wyspy Pochodząca z Kielc tancerka i aktorka Edyta Herbuś, wyruszyła w kolejną fascynującą podróż. Tym razem program "Tańcząca ze światem" pokaże telewidzom malownicze zakątki Grecji. Przedsmak tego, co czeka nas w odcinku, możemy zobaczyć już teraz na zdjęciach. Zobaczcie fantastyczne fotografie. 📢 Zespół Szkół w Połańcu świętuje 50-lecie. W piątek rozpoczęły się główne uroczystości W piątek 29 września Zespół Szkół imienia Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu świętował 50-lecie. Uroczysty jubileusz rozpoczęto od mszy świętej, następnie jej uczestnicy przemaszerowali do szkoły. 📢 Ruszył nabór wniosków do programu "Ciepłe mieszkanie". Jak otrzymać dofinansowanie? Komu należą sie pieniądze i ile? Zobaczcie W piątek, 29 września ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Dofinansowania przeznaczone są między innymi na wymianę starych pieców i okien w budynkach wielorodzinnych. W województwie świętokrzyskim jest do rozdysponowania 19 250 000 złotych. O szczegółach mówiono podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zobaczcie szczegóły.

📢 Dary jesieni na kieleckich bazarach. Duży wybór grzybów, owoców, orzechów i kwiatów. Zobacz zdjęcia Kieleckie bazary w piątek 29 września tętniły życiem od wczesnych godzin porannych. Na stoiskach królowały między innymi dary jesieni - sezonowe owoce, grzyby czy orzechy, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród kupujących. Zobacz, co było w ofercie.

📢 Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach obchodzi 75-lecie istnienia. Wniesiono relikwie świętego Jana Pawła II Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji imienia Jana Pawła II w Kielcach obchodził w piątek, 29 września, 75 lat istnienia. Placówka przeszła przez ostanie lata ogromną transformację i dostosowała swoje wnętrza do standardów XXI wieku. 📢 Dobiega końca rewitalizacja gminy Dwikozy. Miejscowość zmienia się nie do poznania. Co powstało? Zobacz zdjęcia i film Dzieje się u nas bardzo dużo. Kończymy rewitalizację Dwikóz – zapowiada Marek Łukaszek, wójt gminy. Na ukończeniu jest sześć z 11 inwestycji, dzięki którym miejscowość zmieni się nie do poznania.

📢 Otwarcie Oddziału Rehabilitacji w szpitalu we Włoszczowie z posłem, senatorem, marszałkiem i wojewodą. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 28 września 2023 roku, uroczyście otwarto Oddział Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym imienia Jana Pawła II we Włoszczowie, który został gruntownie przebudowany i zyskał nowe wyposażenie. W nowym oddziale lekarze będą leczyć w dużo lepszych warunkach. Oprócz piętnastu dwuosobowych sal, przygotowano też specjalne pomieszczenie do rehabilitacji i fizjoterapii. 📢 Piknik historyczny „Ocalić od zapomnienia – Bichniów 1943”. Wzruszające uroczystości. Było wielu gości. Zobaczcie zdjęcia W Bichniowie w gminie Secemin już odbyły się obchody 80. rocznicy pacyfikacji dokonanej przez hitlerowców 28 listopada 1943 roku na niewinnej ludności tej wsi. W tym samym czasie Niemcy dokonali pacyfikacji Kurzelowa, w gminie Włoszczowa.

📢 Włoszczowa Północ: Nowy parking na stacji PKP będzie gotowy już tej jesieni. Zobaczcie zdjęcia Jeszcze tej jesieni stacja Włoszczowa Północ będzie miała 60 dodatkowych miejsc postojowych. Kończy się budowa parkingu przy stacji.

📢 30 września - Dzień Chłopaka. Oto najlepsze, najśmieszniejsze, najzabawniejsze memy 30 września to święto wszystkich chłopców, zarówno tych małych jak i tych trochę większych. A że to wesoło i przyjemne święto to doczekało się memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 VI Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Zobacz zdjęcia Aż 123 szachistów wzięło udział w VI Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega, rozegranym w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. 📢 Reprezentacja Gminy Krasocin na Dożynkach Prezydenckich. Mega prezent od pary prezydenckiej dla wójta i żony. Zobaczcie zdjęcia Reprezentacja Krasocina, na specjalne zaproszenie, gościła w sobotę i niedzielę na Dożynkach Prezydenckich 2023 w Warszawie. Wielką niespodziankę dla świętujących 35 rocznicę ślubu wójta Krasocina Ireneusza Gliścińskiego i jego małżonki Agaty przygotowała para prezydencka.

📢 I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich i Seniorów z gminy Staszów za nami. Gościem specjalnym Sandra Drabik Rzut wałkiem, nawlekanie nici, bieg z jajkiem, rozpoznawanie nasion, czy zaplatanie warkocza, między innymi z takimi konkurencjami musiały się zmierzyć koła gospodyń wiejskich w trakcie I Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Staszów. Tego samego dnia odbył się także turniej dla seniorów oraz spotkanie z olimpijką Sandra Drabik. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Są leniwi i egoistyczni. Oni nie nadają się do stałych związków Paweł, Tomasz a może Grzegorz. Wybuchowi, leniwi i egoistyczni. Zobacz jakie imiona noszą najgorsi mężowie. Oto lista.

📢 29 września - Światowy Dzień Kawy. Oto 30 ciekawostek o kawie, które musisz poznać! 29 września swoje święto ma napój bogów - kawa, która jest obowiązkowym punktem dnia dla wielu z nas. To właśnie od niej zaczynamy dzień. A czy wiecie wszystko o kawie? Oto 30 ciekawostek, które każdy fan kawy powinien znać.

📢 Patrycja Piątek z Włoszczowy w The Voice of Poland. Zachwyciła podczas przesłuchań w ciemno. Trafiła do drużyny Lanberry O udziale w The Voice of Poland marzyła od zawsze. Jak mówi, tylko czekała na odpowiedni moment, żeby je spełnić. I wreszcie nadszedł - ruszyła 14. edycja popularnego programu. Patrycja Piątek z Włoszczowy znakomicie wypadła podczas przesłuchań w ciemno. Jej występ zachwycił dwójkę trenerów - Marka Piekarczyka i Lanberry. 📢 Wieczór Modnych Filantropów w Galerii Korona w Kielcach. Były piękne kreacje pokazane przez znane osoby W czwartek, 28 września w Galerii Korona w Kielcach odbył się kolejny "Wieczór Modnych Filantropów". To połączenie pokazu mody z licytacjami, z których pieniądze przekazane zostaną na stypendia dla młodzieży. Pojawiło się wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Udało się zebrać około 25 tysięcy złotych.

📢 Kilkudziesięciu sołtysów z terenu powiatu opatowskiego zostało w czwartek, 28 września ambasadorami Programu Czyste Powietrze Kilkudziesięciu sołtysów z terenu powiatu opatowskiego zostało w czwartek, 28 września ambasadorami Programu Czyste Powietrze realizowanego w regionie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Za dotychczasową pracę na rzecz lokalnych społeczności podziękowała im wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. W wydarzeniu uczestniczyli także poseł Agata Wojtyszek oraz senator Jarosław Rusiecki.

📢 Oto horoskop dzienny na piątek 29 września 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 29.09.2023 Horoskop dzienny na piątek, 29 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 29.09.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Tarnobrzeg. Około 150 osób wystartowało w VIII Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Zdjęcia i wideo W Tarnobrzegu około 150 osób wystartowało w VIII Biegu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Liczącą około 5 kilometrów trasę można było także przejść z kijkami. Sportowej imprezie na Placu Bartosza Głowackiego towarzyszył koncert zespołu O.D.S. oraz happening „Chodź, opowiem Ci moją historię”. Na wydarzenie zaprosił w czwartek mieszkańców Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach obchodów XII Tarnobrzeskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Zobacz zdjęcia i film. 📢 Sandomierscy lekarze przeprowadzili innowacyjny zabieg kardiologiczny. Na czym polegał? Zobaczcie film Innowacyjny zabieg wszczepienia reduktora przepływu w zatoce wieńcowej wykonano w pracowni rentgenodiagnostyki zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. Zabieg medyczny wykonano po raz pierwszy w województwie świętokrzyskim.

📢 Wybory 2023. "Chcemy być sobą". Wyjątkowe spotkanie ze Zbigniewem Hołdysem na Placu Artystów w Kielcach Mnóstwo osób wzięło udział w wyjątkowym spotkaniu na Placu Artystów w Kielcach - "Chcemy być sobą" Gramy i mówimy o wolności. Na zaproszenie świętokrzyskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej, Marzeny Okły-Drewnowicz do miasta przyjechał legendarny wokalista grupy Perfect - Zbigniew Hołdys. Artysta, mimo że swoją muzyczną karierę ma już za sobą, postanowił zaśpiewać i oficjalnie poprzeć kandydaturę pani poseł w nadchodzących wyborach. Była muzyka, wspólne rozmowy i dużo uśmiechu.

📢 Powiat staszowski otrzymał pieniądze na renowację zabytków. Jakie inwestycje zaplanowano i za ile? Zobaczcie listę Powiat staszowski otrzymał pieniądze na renowację zabytków. Łączna suma wynosi 11 900 707, 50 złotych. Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zobacz, co zostanie zrobione.

📢 Świętokrzyska Gala Sportów Walki w Chęcinach. Były zapasy, judo i boks. Wiceminister Anna Krupka otrzymała pas mistrzowski W czwartek, 28 września w Chęcinach zainaugurowano Świętokrzyską Galę Sportów Walki. W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, która otrzymała od organizatorów pas mistrzowski. Młodzi sportowcy przedstawili swoje umiejętności w zapasach, judo i boksie. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Strefa skażenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kielcach. Kombinezony, dezynfekcja i odkażanie... na szczęście to tylko ćwiczenia Białe kombinezony, maski, urządzenia odkażające, maty dezynfekcyjne, kurtyny wodne, wyznaczone strefy skażenia i strefa bezpieczeństwa. W czwartek, 28 września na terenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach odbyły się widowiskowe ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa świętokrzyskiego. W ćwiczeniach wzięło udział 100 pracowników różnych służb: głównie powiatowych lekarzy weterynarii, którzy w praktyce zdobywali niezbędną wiedzą w razie zagrożenia.

📢 Budowa siedziby Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu na półmetku. Będzie około 500 nowych miejsc pracy Budowa nowych obiektów Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu zbliża się do półmetka, obiekty zaczną żyć już za rok. Będzie to nie tylko jedno z najważniejszych miejsc dla polskiej energetyki, ale też ważnym obiektem dla gazownictwa i przemysłu paliwowego. 📢 Budują trasę N-S w Radomiu. Na niektórych odcinkach są już krawężniki! Trwa budowa mostu i przepustów, pracuje ciężki sprzęt. Zobacz postęp Szybkie tempo narzucił wykonawca budowy trasy N-S w Radomiu. Na trzecim odcinku widać już zarys prawie całej nowej drogi, ba ustawiane są nawet pierwsze krawężniki. Równocześnie powstają nasypy nowej jezdni, prowadzone są roboty przy moście i przepustach. Czasu jest jeszcze dużo, bo całość powinna być gotowa do wiosny 2025 roku.

📢 Imprezy w Radomiu i okolicach. Święto Ziemniaka, koncert Guzowianek i ciekawe spektakle. Wydarzenia w weekend 29 września - 1 października Sporo imprez i wydarzeń odbędzie się na przełomie września i października - od piątku do niedzieli (29 września - 1 października). Zobaczcie szczegóły i wszystkie imprezy plenerowe i nie tylko! 📢 Wielkie otwarcie dwóch nowych sklepów Dealz już w sobotę. Sieć przygotowała promocje i vouchery dla pierwszych klientów Nie jeden, a aż dwa sklepy sieci Dealz zostaną otwarte już w najbliższą sobotę, 30 września w Radomiu. Pierwszy z nich znajduje się na terenie OMNI Centrum przy ulicy Mireckiego, zaś drugi w Centrum Handlowym M Park przy ulicy Żółkiewskiego. Oczywiście, z okazji otwarcia, przygotowana została specjalna oferta, a także promocje dla pierwszych klientów.

📢 Scena ślubu homoseksualnej pary na deskach Kieleckiego Centrum Kultury. Związek małżeński zawarli Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek Pokazany w ramach 5. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego spektakl Teatru Współczesnego ze Szczecina „Spartakus. Miłość w czasach zarazy” zakończył się sceną ślubu homoseksualnej pary: tym razem byli to znani politycy lewicy, europoseł Robert Biedroń i poseł Krzysztof Śmiszek. 📢 Legendarny czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach wywieziony ze Świętokrzyskiego. Nie do wiary, jaką ma wartość! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 28 września o świcie odbyła się operacja przekazania zabytkowego wraku czołgu Bergepanther z Bieleckich Młynów w gminie Morawica, gdzie został znaleziony do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie będzie przechowywany. Wartość odrestaurowanego pojazdu może wynieść nawet kilkanaście milionów euro! Eksperci z warszawskiego muzeum nazwali znaleziska z Czarnej Nidy "pancernymi potworami". Zobaczcie zdjęcia.

📢 Znani na meczu Industria Kielce - Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobaczcie zdjęcia W środę 27 września piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali 30:29 Paris Saint-Germain, a z trybun spotkanie obserwowało wielu znanych ludzi. Byli między innymi były legendarny zawodnik kieleckiego klubu, Karol Bielecki, wiceminister sportu, świętokrzyska posłanka Anna Krupka, prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria Szczepan Ruman i wielu innych. Zobacz, kto jeszcze przyszedł.

📢 Ponad 6 milionów złotych trafi do powiatu jędrzejowskiego na zabytki. Wyremontowane zostaną kościoły i obiekty kultury W środę, 27 września przed klasztorem cystersów w Jędrzejowie odbyło się uroczyste przekazanie władzom gmin z powiatu jędrzejowskiego promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy o wysokości 6 milionów 337 tysięcy 500 złotych przekazał poseł Bartłomiej Dorywalski. 📢 W Skarżysku-Kamiennej powstanie nowoczesny park rozrywki - Noe Park. Wiele stref tematycznych z masą atrakcji. Zobacz wideo wizualizacje W Skarżysku-Kamiennej powstanie ogromny park rozrywki. Noe Park to miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi, młodzieży, jak i dorosłych. Na odwiedzających czekać tu będzie wiele stref tematycznych z masą atrakcji. Otwarcie już w 2025 roku.

📢 Miliony złotych na odnowę zabytków w powiecie sandomierskim. Zobacz co zostanie wyremontowane Ponad 9 milionów złotych trafiło do powiatu sandomierskiego z rządowego programu Polski Ład na ochronę zabytków. Pieniądze z programu przeznaczone są na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Dzięki tym pieniądzom wielu zabytkom zostanie przywrócony ich dawny blask. 📢 Liderzy Regionu 2023. Podczas gali poznaliśmy najbardziej wyróżniające się w Świętokrzyskiem firmy. Zobacz zdjęcia W środę, 27 września, w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się wielka gala "Liderzy Regionu 2023". Nagrodzonych zostało 27 najbardziej wyróżniających się świętokrzyskich firm. To właśnie oni pracują dla rozwoju i promocji naszego województwa. Poznajcie naszych liderów. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Złota Setka i Liderzy Regionu 2023. Kulisy wielkiej gali. Był wspaniały bankiet. Jak się bawili? Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 września w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się wielka gala Złota Setka 2023 oraz Lider Regionu 2023. Nagrodziliśmy największe i najbardziej wyróżniające się świętokrzyskie firmy. Po części oficjalnej przyszedł czas na bankiet oraz inspirujące rozmowy. Zobaczcie na zdjęciach kulisy gali.

📢 Złota Setka2023. Poznaliśmy największe firmy w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia i zapis transmisji Dziesięć największych świętokrzyskich firm ze Złotej Setki 2023 poznaliśmy w środę, 27 września, podczas wielkiej gali w Hotelu Binkowski w Kielcach. Pierwsze miejsce, podobnie jak rok temu, zajęła Celsa Huta Ostrowiec. Kto był następny? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Kibice Industrii Kielce na meczu z PSG Handball w Hali Legionów. Zobacz nowe zdjęcia, część 3 Industria Kielce wygrała w meczu 3 kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z francuskim PSG 30:29. Mecz odbył się w środę, 27 września w Hali Legionów. Zobacz nową galerię zdjęć z tego wydarzenia. 📢 Trzecia Droga PSL-Polska 2050 o wizach i samorządzie. Konferencja przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia W środę, 27 września przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach odbyła się konferencja prasowa z udziałem kandydatów do Sejmu z listy komitetu Trzecia Droga PSL-Polska 20250 Szymona Hołowni oraz kandydatów do Senatu: Edmundem Kaczmarkiem (okręg 81) i Henryk Milcarzem na czele (okręg 83). Tematem konferencji były głośne ostatnio wizy dla cudzoziemców oraz sprawy samorządowe.

📢 Tak kibicowaliście Industrii Kielce w zwycięskim meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint Germain Handball. Doping w Hali Legionów był znakomity! Komplet kibiców, znakomity doping i prestiżowe zwycięstwo Industrii Kielce z z Paris Saint Germain Handball 30:29. Mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów rozegrany w Hali Legionów dostarczył ogromnych emocji. 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Byliście na znakomitym meczu Industrii Kielce z Paris Saint Germain Handball? Szukajcie się na zdjęciach Industria Kielce po znakomitym i trzymającym do końca w napięciu meczu pokonała w Hali Legionów Paris Saint Germain Handball 30:29. Był komplet kibiców i tradycyjnie kosmiczny doping! Jesteście najlepsi w Europie, jestem dumny, że pracowałem 21 lat w takim klubie, z takimi kibicami - powiedział wzruszony Bertus Servaas, który przez 21 lat był prezesem klubu,

📢 Bertus Servaas, dziękujemy! Piękne i wzruszające pożegnanie byłego prezesa przed meczem Ligi Mistrzów Industria Kielce - PSG Przed meczem 3. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy Industrią Kielce a Paris Saint Germain Handball w Hali Legionów odbyło się pożegnanie byłego prezesa Bertusa Servaasa, który przez 21 lat był związany z kieleckim klubem i doprowadził go do największych sukcesów w historii. 📢 Beata i Roman Popis z Obic Rolnikami Roku 2023 w Świętokrzyskiem. Rolnictwo to ich życie i pasja. Zobaczcie wideo i zdjęcia Beata i Roman Popis ze wsi Obice w gminie Morawica, w powiecie kieleckim zajęli pierwsze miejsce w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro 2023. Tytuł Rolnika Roku nie jest dla nich nowością. Otrzymali to wyróżnienie w 2016 i 2018 roku. Odwiedziliśmy ich, by zobaczyć, jak aktualnie wygląda ich gospodarstwo i czym na co dzień zajmują. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Tragiczny wypadek w Krzesławicach w powiecie przysuskim. Nie żyje kierowca samochodu osobowego. Trzy osoby, w tym dziecko, w szpitalu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 27 września w miejscowości Krzesławice w powiecie przysuskim. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody. Na miejscu zginął kierowca peugeota. Pasażerka pojazdu i małe dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Obrażeń doznał również kierujący drugim samochodem. 📢 Radomscy terytorialsi obchodzą święto Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. Były uroczystości, przyznano wyróżnienia W przededniu święta Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali cześć bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Była to również okazja do przyznania wyróżnień zasłużonym żołnierzom i pracownikom oraz wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski. 📢 Ogród przy Dworze Starostów Chęcińskich zachwyca! Można tu odpocząć i znaleźć wytchnienie. Zobacz zdjęcia Ogród przy Dworze Starostów Chęcińskich zachwyca! Być może nie wszyscy wiedzą, że taką atrakcję znajdziemy zaraz obok Kielc. Przy alejkach rozlokowane są ławki, na których można odpocząć. Na miejscu znajdziemy też restaurację, w której zjemy prawdziwie polską kuchnię. Zobaczcie zdjęcia i film z drona.

📢 Darmowe laptopy dla uczniów klas czwartych w szkołach podstawowych w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia Blisko pół tysiąca uczniów klas czwartych szkół podstawowych w Stalowej Woli otrzyma komputery, w ramach rządowego programu "Laptop dla ucznia". W środę 27 września odbyło się przekazanie w miejskiej bibliotece darmowych laptopów dla części uczniów. 📢 Ogromne zainteresowanie potańcówkami na Borkach w Radomiu. Zobacz najlepsze zdjęcia z Tańca pod Gwiazdami Taniec pod Gwiazdami organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na każdym wydarzeniu jest wiele osób w różnym wieku, ale przede wszystkim seniorów chcących się dobrze bawić. Wybraliśmy najlepsze zdjęcia z mijającego sezonu Tańca pod Gwiazdami.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Są uparte, zaborcze, złośliwe. Życie z taką żoną to koszmar. Zobacz znaczenie twojego imienia Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić mężczyzn. Te panie często są zaborcze, złośliwe i marudne, co utrudnia wspólne życie. Zobaczcie, które imiona kobiet zwiększają prawdopodobieństwo tego, że staną się złymi żonami.

📢 Różane Wzgórze zdobyło tytuł Agroturystyka Roku w Świętokrzyskiem. Powstało z zamiłowania do ludzi i zwierząt. Zobacz film i zdjęcia Różane Wzgórze zlokalizowane w Lubani w gminie Chmielnik, w powiecie kieleckim zajęło pierwsze miejsce w kategorii Agroturystyka Roku w organizowanym przez „Echo Dnia” plebiscycie Mistrzowie Agro. To wyjątkowe miejsce prowadzi małżeństwo – Agnieszka i Paweł Wysoccy. Kochają naturę i pokazują jej piękno na wielu płaszczyznach. Odwiedziliśmy ich. Opowiedzieli nam o tym, co oferuje agroturystyka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Oto jeden z najdroższych domów w Polsce. Znajduje się pod Radomiem. Luksusowa willa jest na sprzedaż. Cena powala To zdecydowanie jedna z najgorętszych ofert na mazowieckim rynku nieruchomości. Dziesięć pokoi, sala balowa, czy wielki ogród. Ile trzeba zapłacić za dom niczym z Hollywood? 📢 Znów się zaczęło! Oto najlepsze hity z kartkówek i sprawdzianów. Zobacz, jakie pomysły mają uczniowie i nauczyciele Choć minęły dwa tygodnie od rozpoczęcia roku, to uczniowie już mierzą się z szarą, szkolną rzeczywistością. Prace domowe, odpytywanie, a przede wszystkim - znienawidzone, niezapowiedziane kartkówki. Kto z nas ich nie pamięta? Niektórzy uczniowie, zamiast wykazać się wiedzą, próbują rozbawić nauczycieli, a często nawet proszą o wyższą ocenę. Jak im to wychodzi? Co na to nauczyciele? Zobaczcie najśmieszniejsze hity z kartkówek i sprawdzianów.

📢 Oto perfumy idealne! TOP 10 najpiękniejszych zapachów męskich. To świetny pomysł na prezent na Dzień Chłopaka 30 września do święto wszystkich chłopaków, tych zupełnie małych i tych, którzy lata dziecięce mają już za sobą. A co ucieszy tych starszych? Perfumy to trafny wybór. Zobaczcie najpiękniejsze zapachy.

📢 Satanistyczna sekta w Grębowie zarzyna zwierzęta, bo potrzebuje krwi? Czy w okolicznych lasach odbywają się czarne msze? Zobacz zdjęcia Poubierani na biało członkowie jakiejś, najpewniej satanistycznej sekty, nocami spotykają się w lasach w rejonie Grębowa, Jamnicy, Bojanowa i Przyszowa na czarnych mszach. Mordują też zwierzęta, by odprawiać swoje obrzędy. W miejscach ich nocnych spotkań dostrzec można neofaszystowskie swastyki i szczątki zabitych zwierząt... Takie informacje od kilkunastu dni rozpowszechniane są na styku powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, głównie z pośrednictwem mediów społecznościowych. W sieci krążą też zdjęcia, a spirala strachu stale się nakręca.

📢 Blanka z Szydłowca na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Od razu podbiła serca widzów! "Idealna para" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Blanka z Szydłowca. 24-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy spodobała się rolnikowi? 📢 Paznokcie na październik 2023. Oto najpiękniejsze wzory. Takie kolory I zdobienia polecają stylistki paznokci Piękne i zadbane dłonie to wizytówka kobiety. Odpowiednio nawilżone, odżywione i z odpowiednio dobranym kolorem i wzorem paznokci dodają uroku każdej stylizacji. A jakie kolory i wzory będą modne jesienią? Zobaczcie, co polecają stylistki paznokci na październik 2023.

📢 Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego na randce z Arturem w "Rolnik szuka żony 10". Zapamięta ją na długo... "Wyglądasz inaczej niż na zdjęciach" Za nami drugi odcinek dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". W niedzielę, 24 września na antenie TVP 1 widzowie mogli obejrzeć skróty z pierwszych randek uczestników. O serce Artura z Mazowsza stara się Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego. 23-latka napisała list i została zaproszona przez rolnika na spotkanie. Tego zaszczytu dostąpiło zaledwie 9 kandydatek! Czy Ostrowczanka spodobała się rolnikowi?

📢 Legendarny niemiecki czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach pod Kielcami! Zobacz zdjęcia i filmy Trwające od wtorku, 12 września w Bieleckich Młynach w gminie Morawica, powiecie kieleckim poszukiwania niemieckiego czołgu zakończone sukcesem! Na Facebooku opublikowano w sobotę, 16 września zdjęcia i filmy z wydobywania wraku. Zobaczcie, jak po 78 latach wygląda ta potężna niegdyś maszyna.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"