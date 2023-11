Prasówka 30.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Udana potańcówka dla Seniorów w Połańcu. Był poczęstunek i przeboje. Zobacz zdjęcia”?

W środę, 29 listopada odbyła się potańcówka dla seniorów pod hasłem "Czterdziestolatek 20 lat później" w ramach projektu "Seniorzy z Energią". Tańce zostały zorganizowane w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Zobaczcie, jak bawili się uczestnicy.

W środę 29 listopada Kielecki Klub Lekkoatletyczny zorganizował uroczyste podsumowanie roku 2023. Wydarzenie odbyło się w kieleckiej restauracji "Olimpijska". Zobaczcie zdjęcia z podsumowania.

Horoskop dzienny na czwartek, 30 listopada 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 30.11.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Długi na ponad trzy metry i wysoki 170 centymetrów obraz zatytułowany „Widok Sandomierza od strony Wisły" przekazała społeczność Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Szermentowskiego w Kielcach Zespołowi Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Kto to miasto wyczarował – z jakiej baśni je zabrano" i stało się okazją do prezentacji lokalnych artystów, zabytków oraz potraw.

📢 Przy ulicy Mariackiej w Radomiu już pracuje ciężki sprzęt. Zaczęła się budowa nowego apartamentowca Po domu jednorodzinnym, który stał na działce przy ulicy Mariackiej nie ma już śladu. Teraz pracują tam już koparki. To znak, że ruszyła budowa luksusowego bloku ze 170 mieszkaniami i podziemnym parkingiem. Prace budowlane mają się zakończyć w 2025 roku. 📢 Andrzejki 2023 w szkole rolniczej w Chrobrzu. Uczniowie bawili się świetnie! Zobacz zdjęcia Samorząd uczniowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zorganizował zabawę andrzejkową w murach szkoły. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i andrzejki wypadły w tym roku świetnie. - Można ich stawiać za wzór - chwalą swoich podopiecznych nauczyciele z Chrobrza. 📢 Otwarte feederowe zawody wędkarskie na kanale Enea w Połańcu. Ryby nie zawiodły wędkarzy Ponad dwudziestu wędkarzy z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Tarnobrzeg wzięło udział w Otwartych feederowych zawodach wędkarskich Klubu Sportowego Sensas II Tarnobrzeg na kanale Enea w Połańcu, w powiecie staszowskim.

📢 Wypadek w Klwatce Królewskiej pod Radomiem. Ciężarówka przewożąca mleko zderzyła się z osobówką. Jedna osoba została poszkodowana Wystarczyła chwila nieuwagi, a doszło w środę 29 listopada do wypadku drogowego dwóch samochodów w Klwatce Królewskiej pod Radomiem. Jeden samochód, ciężarówka przewożąca mleko, po zderzeniu znalazła się w rowie, jedna osoba została poszkodowana. 📢 W Kielcach zainaugurowano XVII edycję kampanii Białej Wstążki. Zobacz zdjęcia W środę, 29 listopada na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury zainaugurowano XVII edycję antyprzemocowej kampanii Biała Wstążka. Tegorocznym hasłem przewodnim jest #byćMężczyzną. 📢 Radomianka - ciastko z historią i słodki symbol Radomia. Cukiernia "Ciacho" piecze według tradycyjnego przepisu Kakaowy biszkopt, wilgotny i aromatyczny do tego bita śmietana i czekoladowa polewa - to słodki symbol Radomia, czyli radomianka. Cukiernia "Ciacho" w Radomiu ma takie, do tego wypiekane z przepisu sprzed kilkudziesięciu lat. I ta litera "R" na wierzchu. Jedno ciastko, a może przywołać tyle wspomnień, z dzieciństwa, czy młodości. Kiedyś radomianka była królową słodkich wypieków w naszym mieście i kością niezgody z warszawiakami, którzy mieli swoją "wuzetkę".

📢 Stalowa Wola. Koniec procesu po wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Prokurator wnioskuje o "maksa", obrońcy i oskarżony chcą uniewinnienia Przed Sądem Rejonowym w Stalowej Woli zakończył się w środę, 29 listopada proces 39-letniego Grzegorz G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski), oskarżonego o spowodowanie 3 lipca 2021 roku na drodze wojewódzkiej 871 w Stalowej Woli wypadku, w którym zginęło małżeństwo z Przędzela (powiat niżański), osierocając trzech synków. Najmłodszy z nich jechał z rodzicami, przeżył wypadek. 📢 Sklep Half Price w Galerii Korona w Kielcach otworzył się w nowym miejscu. Powierzchnia znacznie większa, mnóstwo produktów, butów, ubrań W środę, 29 listopada sklep Half Price został ponownie otwarty w Galerii Korona w Kielcach. Zmienił swoją lokalizację, znajduje się teraz na najwyższym piętrze +2. Zwiększyła się jego powierzchnia z 1300 do 1800 metrów kwadratowych! Największą przemianę pod względem wielkości przeszedł dział obuwia, ale są również setki nowych ubrań i ozdób. Zobaczcie jak prezentuje się sklep na zdjęciach.

📢 Park Handlowy w Szydłowcu, trwa budowa dużego centrum. Sklepy będą miały tam znane sieci. Powstaje też droga dojazdowa. Zobacz zdjęcia W Szydłowcu trwają intensywne prace przy budowie Parku Handlowego. Mimo niskich temperatur i niesprzyjającej pogody na miejscu praca wre. Powstaje też zupełnie nowa droga dojazdowa do obiektu. Kiedy otwarcie obiektu i jakie sklepy będą tam działać? 📢 Zabójczy rak znów zaatakował! Życie maleńkiego Bruna Słowińskiego z Końskich jest w naszych rękach. Potrzeba... 2 milionów Tego obawiali się wszyscy. 3-letni Bruno Słowiński z Końskich znów potrzebuje naszej pomocy. Neuroblastoma po raz kolejny pokazała swoje zabójcze oblicze, a na kolejny cykl leczenia potrzeba aż… 2 milionów złotych. Ta wiadomość boli tym bardziej, że niedawno pojawiła się informacja, że rak prawdopodobnie zupełnie się poddał. Znów musimy pokazać naszą wolę walki o małego chłopca.

📢 W Galerii Echo w Kielcach rozbłysła choinka. Lampki zapaliły przedszkolaki. Zobacz zdjęcia W środę, 29 listopada światełka wielkiej choinki w centrum Galerii Echo w Kielcach rozświetliły się, a to za sprawą dzieci z Przedszkola Samorządowego numer 42 imienia świętego Mikołaja i Przedszkola Samorządowego numer 16 imienia Jana Brzechwy. W akcji wziął też udział Chór Dziecięcy "Mała Fermata". Najmłodsi przebrani za pomocników Mikołaja pomogli Pani Mikołajowej i Elfowi zapalić światełka, a potem śpiewali świąteczne piosenki. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Zakończył się remont dwóch ważnych dróg w powiecie lipskim. Zmodernizowano ponad 8 kilometrów jezdni We wtorek, 28 listopada oficjalnie zakończyły się dwie ważne inwestycje drogowe na terenie powiatu lipskiego. Mowa o remontach fragmentów dróg powiatowych Marianów-Rybiczyzna-Grabowiec oraz Wielgie-Łaziska-Gołębiów. Łączny koszt obu tych inwestycji wyniósł 6 milionów 384 tysiące złotych.

📢 Wzruszające uroczystości w 80 rocznicę pacyfikacji Kurzelowa w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia i wideo Kurzelów, w gminie Włoszczowa. Zatrzymanych mieszkańców zabijano nad uprzednio wykopanym masowym grobem. Zamordowano 20 mężczyzn. W poniedziałek, 27 listopada minęła 80 rocznica pacyfikacji Kurzelowa. Tego dnia w Kurzelowie oddano cześć wszystkim zamordowanym oraz w ofiarom II wojny światowej. Zobaczcie zdjęcia i wideo z uroczystości. 📢 Bulwersująca sprawa w Oksie. Mężczyźni podejrzani o zakopanie szczeniaków! Dwaj mieszkańcy Oksy są podejrzani o to, że po pijanemu zakopali cztery szczeniaki. Jednego z psiaków policjantom udało się uratować. Za szczególnie okrutnie znęcanie się nad zwierzętami grozi do pięciu lat więzienia. 📢 Stypendia starosty staszowskiego wręczone. Poznaj laureatów. Zobacz zdjęcia We wtorek 29 listopada w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Staszowie, już po raz drugi najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych nagrodzono stypendiami starosty staszowskiego.

📢 Bardzo trwałe i cudowne. Oto najpiękniejsze perfumy dla niej idealne na prezent mikołajkowy. TOP 10 Przed nami świąteczny czas. Na mikołajki czy gwiazdkę warto sprawić swojej ukochanej prezent. Na pewno ucieszy ją flakonik oryginalnych perfum. 📢 Spotkanie przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu włoszczowskiego. Zobaczcie zdjęcia 23 listopada w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie Powiatowej Rady KGW z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu. 📢 Otwarto uroczyście drogi powiatowe w gminie Moskorzew i w gminie Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 27 listopada, odbyły się uroczyste odbiory dwóch dróg: drogi powiatowej Nr 0237T na odcinku Moskorzew – Dzierzgów (przebudowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych) i drogi powiatowej Nr 1878T Konieczno – Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno (przebudowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

📢 Otwarcie sklepu Społem przy ulicy Sowiej w Kielcach. Takie tłumy, że pracownicy musieli kierować ruchem! Zobaczcie zdjęcia Kielczanie uwielbiają sieć sklepów PSS Społem. Udowodnili to podczas otwarcia kolejnego takiego lokalu przy ulicy Sowiej w Kielcach. W środę, 29 listopada punktualnie o godzinie 9 drzwi sklepu zostały otwarte dla klientów, którzy na długo wcześniej ustawili się w kolejce do wejścia. Ilość osób przerosła oczekiwania i pracownicy musieli kierować ruchem, by każdy mógł w komfortowych warunkach oglądać i kupować. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W Ciepielowie w powiecie lipskim powstanie obwodnica. Jej koszt to aż 141 milionów złotych. Budowa ma ruszyć jesienią przyszłego roku Za nami kolejne spotkanie techniczne w sprawie budowy obwodnicy Ciepielowa w powiecie lipskim. To największa w historii tej gminy inwestycja, opiewająca na kwotę aż 141 milionów złotych. Umowa na jej budowę została podpisana w sierpniu tego roku. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem dokładnej trasy objazdu Ciepielowa. Wykonawcą prac jest firma Budimex, czyli to samo przedsiębiorstwo, które obecnie zajmuje się budową obwodnicy Lipska. Prace mają ruszyć jesienią przyszłego roku.

📢 Stadion Korony Kielce oczami AI! Zobacz, jak sztuczna inteligencja przerobiła Suzuki Arenę. Nie brakuje ciekawych motywów Sztuczna inteligencja obecnie jest bardzo popularna. Potrafi tworzyć teksty naukowe, informacyjne, a nawet piosenki. Postanowiliśmy zapytać AI, jak wyobraża sobie Suzuki Arenę - stadion ma którym grają piłkarze Korony Kielce. Propozycje mogą was zaskoczyć. 📢 Poranny wypadek w Górnie. Chciała ominąć sarnę, skończyło się w rowie Strachu musiała się najeść 37-letnia kobieta, która w podkieleckim Górnie w środowy poranek omal nie zderzyła się z sarną.

📢 Świętokrzyskie atrakcje wśród laureatów Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Doceniono tężnię w Busku, zamek Krzyżtopór i Park Legend Tężnia w Busku-Zdroju, zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Park Legend w Nowej Słupi zostały docenione podczas wielkiej gali konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na "Najlepszy produkt Turystyczny - Certyfikat POT".

📢 Afera pierogowa w gminie Busko-Zdrój. Gospodynie z Widuchowej: Opuszczamy świetlicę Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora rozwiązał umowę na użyczenie świetlicy z Kołem Gospodyń Wiejskich Widuchowa. Według buskich urzędników panie miały produkować w budynku pierogi na masową skalę w celach zarobkowych, a powstałe przy tym wysokie koszty mediów ponosiła gmina. - Nie komentujemy sprawy i wynosimy się z budynku - oświadczyły gospodynie we wtorek. 📢 Kolizja w miejscowości Gaj. Autobus szkolny z dziećmi wpadł w poślizg na zakręcie i wjechał do rowu We wtorek, 28 listopada w miejscowości Gaj w gminie Przysucha na łuku drogi autobus szkolny, którym podróżowało 6 dzieciaków zsunął się do rowu. Nikomu nic się nie stało. 📢 Od 45 lat oddają krew. Piękny jubileusz 45-lecia klubu Honorowych Dawców Krwi Sędziszów. Zobaczcie zdjęcia i wideo W czwartek 23 listopada klub Honorowych Dawców Krwi w Sędziszowie obchodził 45-lecie swojego istnienia. Nagrodzono i podziękowano wszystkim biorącym udział w licznych akcjach organizowanych przez klub z Sędziszowa. Ponad 200 krwiodawców zostało odznaczonych medalami i statuetkami. Tylko w tym roku klubowi udało się zebrać prawie 32 litry krwi, w 2023 roku odbędą się jeszcze 3 akcje z 22 jakie do tej pory udało się zorganizować.

📢 Ta historia chwyta za serce. Niezwykły list do Świętego Mikołaja od chłopca ze Skarżyska-Kamiennej. Wiadomo, że marzenie się spełni Niezwykły list do Świętego Mikołaja napisał 8-letni chłopiec ze Skarżyska-Kamiennej, któremu niedawno zmarł dziadek i mieszka teraz z babcią. Nie prosi w nim o zabawki czy słodycze ale ma jedno nietypowe marzenie. I już wiadomo, że ono się spełni.

📢 W Centrum "Ice King" w Tarnobrzegu morsy trenują przed Mistrzostwami Świata w Morsowaniu. Chcą powalczyć o rekordy Cztery panie i czterech mężczyzn - ósemka amatorów kąpieli w zimnej wodzie, w tarnobrzeskim Centrum Treningu Personalnego, EMS oraz Morsowania "Ice King", podczas spotkań przygotowywać się będzie do startów w lutowych Mistrzostwach Świata w Morsowaniu w Mielnie, nad Morzem Bałtyckim. Przyjechali z Rudy Śląskiej, Cieszyna, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej czy z gminy Głogów Małopolski. Każdy ma inne doświadczenia w morsowaniu, każdy w centrum "Ice King" chce przygotować się do wykonania kolejnego kroku w morsowaniu ekstremalnym.

📢 Atak zimy w powiecie buskim. Było kilka kolizji, auta zakopują się w śniegu. Zobacz zdjęcia Atak zimy w powiecie buskim. Na drogach panują ciężkie warunki dla kierowców, nie lepiej jest na chodnikach, które są mocno zaśnieżone. Buska policja mówi o kilku kolizjach, do których doszło we wtorek, 28 listopada. Powiatowy Zarząd Dróg uruchomił już piaskarki. Służby drogowe pracują również na drogach gminnych. 📢 Zima w Radomiu i regionie. Śnieg, fatalne warunki na drogach, zasypane chodniki. Już wyjechały pługi. Zobacz zdjęcia W Radomiu i regionie śnieg od rana we wtorek, 28 listopada sypał śnieg. Na drogach były bardzo trudne warunki, było ślisko, śnieg zalegał na jezdniach. Także chodniki były przysypane śniegiem. W środę na drogach nadal jest bardzo ślisko i trzeba uważać. U nas raport po ataku zimy, na bieżąco wszystko o utrudnieniach na drodze, pogodzie, pracy służb odśnieżania.

📢 Atak zimy w Świętokrzyskiem. Śnieg pokrywał drogi i ulice, jest ślisko. Policja apeluje: zwolnij i uważaj! Raport na bieżąco. Zobacz zdjęcia Opady śniegu w we wtorkowy poranek poważnie dały się we znaki kierowcom – policja apeluje: zwolnij i uważaj! Było bardzo ślisko i w środę nadal na drogach trzeba uważać. Zanotowano wiele stłuczek. 📢 Najlepsi maturzyści na Mazowszu z nagrodami. Wśród nich absolwenci z Radomia, Pionek, Białobrzegów, Nowego Miasta nad Pilicą Za nami 10. edycja ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”. Wśród 290 finalistów z całego kraju znalazło się 49 maturzystów z Mazowsza, a dwoje z nich uzyskało tytuł laureata. W poniedziałek, 27 listopada, najlepsi maturzyści w regionie otrzymali nagrody pieniężne i gratulacje z rąk członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

📢 Andrzejki 2023 w Power Music Club we Włoszczowie. Szaleństwo na parkiecie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 15 listopada w Power Music Clubie we Włoszczowie odbyła się szalona impreza z okazji andrzejek. Na parkiecie pojawiło się mnóstwo osób, a zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Bierzmowanie w parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu. Sakramentu udzielił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Zobacz zdjęcia Młodzież z parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Tarnobrzegu przyjęła sakrament bierzmowania, czyli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz w asyście kapłanów dekanatu tarnobrzeskiego. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 Wybory samorządowe 2024. Kto powalczy o fotel burmistrza Łopuszna? Są już pewne i potencjalne nazwiska Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe, które odbędą się wiosną 2024 roku. Kandydaci do objęcia fotela wójta, burmistrza, czy prezydenta już się szykują do kampanii wyborczej a my sprawdzamy, kto stanie do walki w świętokrzyskich gminach. Kto liczy na fotel burmistrza Łopuszna? Są już pewni oraz potencjalni kandydaci.

📢 W Radomiu nowi adwokaci złożyli ślubowanie. Wcześniej prawnicy zdali trudny egzamin. Zobacz zdjęcia i film W siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu odbyło się w poniedziałek 27 listopada, uroczyste ślubowanie nowych adwokatów Izby Adwokackiej w Radomiu, którzy zdali pozytywnie egzamin zawodowy, wieńczący aplikację. 📢 Restauracja Śródmieście - Jedzenie i Wino we Włoszczowie już otwarta. Wyjątkowe dania na bazie lokalnych produktów Pyszne jedzenie na bazie lokalnych składników, wina z regionalnych winnic, nietuzinkowa karta dań i piękny wystrój. Przy ulicy Partyzantów 11, niemal w samym centrum Włoszczowy, powstała wyjątkowa restauracja Śródmieście - Jedzenie i Wino. Lokal wystartował z menu obiadowym dostępnym od poniedziałku do piątku. Wkrótce jednak restauracja będzie czynna również w weekendy, a w karcie znajdą się dania typowo restauracyjne. "Śródmieście" przygotowuje także specjalną niespodziankę dla swoich gości.

📢 Zbiornik wodny Bzin na rzece Kamiennej koło Skarżyska-Kamiennej. Jest kolejny krok do powstania tej inwestycji Pięć firm złożyło swoje oferty do zadania pod nazwą „Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej”. Na realizację inwestycji zabezpieczono ponad milion złotych. 📢 Radomskie Morsy kąpały się w Zalewie Borki w Radomiu. Było mnóstwo kąpiących się, w tym również debiutanci. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 26 listopada w Zalewie Borki w Radomiu tradycyjnie już spotkały się Radomskie Morsy. Cel był jak zawsze ten sam - lodowata kąpiel. W morsowaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, którym nie straszna była pogoda i zimna woda. Wydarzenie miało tez wymiar charytatywny. Zainaugurowane zostało wyzwanie na sto dni, którym morsy wspierają chorą Liliankę. Trwa też internetowa zbiórka pieniędzy. Zobacz nowe zdjęcia z morsowania.

📢 Pilne! Tych kobiet poszukuje podkarpacka policja. Jeśli widziałeś którąś z nich - zadzwoń na policję. Zobacz zdjęcia poszukiwanych Tych kobiet poszukuje podkarpacka policja. Zobacz kobiety poszukiwane przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz podległe jej jednostki w całym województwie podkarpackim. Nierzadko są piękne, a zarazem niebezpieczne. Są poszukiwane, ponieważ na koncie mają popełnione przestępstwa, także przeciwko zdrowiu i mieniu. Zobacz aktualną listę poszukiwanych kobiet z Podkarpacia (stan na 27.11.2023 r.). 📢 Smutny ranking ubóstwa. Oto najbiedniejsze świętokrzyskie miasta. Mieszkasz w jednym z nich? Może czas na przeprowadzkę - 27 listopada Magazyn „Wspólnota” opublikował ranking bogactwa polskich gmin za 2022 rok. Wziął pod uwagę dochody samorządów i podzielił je przez liczbę mieszkańców. W ten sposób powstało zestawienie gmin, które "per capita" dysponują największymi i najmniejszymi Prezentujemy smutny ranking ubóstwa - 20 najbiedniejszych świętokrzyskich miast pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które miasta województwa świętokrzyskiego są najuboższe.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Są uparte, zaborcze, złośliwe. Życie z taką żoną to koszmar. Zobacz znaczenie twojego imienia Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić mężczyzn. Te panie często są zaborcze, złośliwe i marudne, co utrudnia wspólne życie. Zobaczcie, które imiona kobiet zwiększają prawdopodobieństwo tego, że staną się złymi żonami. 📢 Szalony Comber Babski w Pałacu w Konarach. Ależ się działo! Zobaczcie zdjęcia Impreza pod tytułem "Comber Babski" miała miejsce w piątek, 24 listopada w Pałacu w Konarach w gminie Stopnica. Fotografie z wydarzenia dowodzą, że zabawa była po fantastyczna. Na parkiecie i poza nim dużo się działo! Zobaczcie sami w galerii zdjęć.

📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Niedziela na Pchlim Targu w Tarnobrzegu. Ostatnie takie zakupy w 2023 roku przed grudniową przerwą w polowaniu na skarby. Zobacz zdjęcia W niedzielę na pchli targ w Tarnobrzegu przybyli kolekcjonerzy, rękodzielnicy, sprzedawcy staroci. Warto było wybrać się tutaj przed południem, żeby złowić świetną okazję i porozmawiać z innymi pasjonatami rzeczy z duszą. Można poczuć świąteczny klimat, kupić dekoracje i prezenty. Listopadowy Tarnobrzeski Pchli Targ jest ostatnim w 2023 roku. Potem nastąpi przerwa, ale wyjątkowo krótka. Od stycznia znów zrobicie tu zakupy.

📢 26 listopada - Dzień Ciasta. Oto niesamowicie słodkie memy z ciastem w roli głównej Obchodzony 26 listopada Dzień Ciasta to święto, które w Polsce staje się coraz bardziej popularne. Ciasto doczekało się przesłodkich memów z sobą samym w roli głównej. Zobaczcie najlepsze.

📢 Zjawiskowe żony i partnerki piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. One zdobyły serca mistrzów Polski. Zobaczcie prywatne zdjęcia Poznajcie piękne żony i partnerki szczypiornistów Industrii Kielce. Pochodzą z całej Europy, a niektóre z nich grały, bądź wciąż są czynnymi zawodniczkami piłki ręcznej. Jak wyglądają? Czym się zajmują? Przekonajcie się, poprzez kliknięcie przycisku galerii zdjęć. 📢 Wystawa ozdobnego drobiu w Sandomierzu. Pokazano piękne gołębie, kury i króliki. W niedzielę drugi dzień prezentacji. Zobacz zdjęcia i film Ponad 30 właścicieli gołębi ozdobnych i drobiu pokazuje swoje okazy w sobotę i niedzielę w hali Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Na sandomierskiej wystawie zaprezentowano ozdobny drób, ale są także kozy i kucyk. Oglądający nie kryją zachwytu na widok pięknych gołębi, królików i kurek. 📢 Ponad 90 ochotników stawiło się na kieleckiej Bukówce. Rozpoczęło się szkolenie przyszłych żołnierzy. Zobacz zdjęcia i film W sobotę, 25 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, rozpoczął się kolejny turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło ponad 90 ochotników, którzy przez najbliższe tygodnie wezmą udział w szkoleniu podstawowym, które zakończy się egzaminami i przysięgą wojskową.

📢 W końcu sobota! Można pospać... i posprzątać. Zobacz memy o ulubionym dniu tygodnia wszystkich Polaków W końcu nadeszła wyczekiwana przez wszystkich sobota - dla większości Polaków dzień wolny od pracy, kojarzony także jako najlepszy termin na wszelkie imprezy, uwielbiany za możliwość odespania całego tygodnia wypełnionego obowiązkami w pracy, czy szkole. Ale ten dzień nie kojarzy nam się tylko z zabawą i wypoczynkiem. Zobaczcie najlepsze memy przygotowane przez niezawodnych internautów.

📢 Na giełdzie w Sandomierzu można już kupić żywe karpie. Ile zapłacimy za kilogram najpopularniejszej świątecznej ryby? Zdjęcia Jaka będzie cena karpia, popularnej ryby na wigilijnym stole? To interesująca informacja dla tych, którzy już rozpoczęli odliczanie do świąt Bożego Narodzenia 2023. W ostatnią sobotę listopada żywe karpie można było już kupić na giełdzie w Sandomierzu. Oferowało je gospodarstwo rybackie z Osieka w województwie świętokrzyskim.

📢 W Pionkach otwarto market sieci Action w nowej galerii handlowej przy Alei Jana Pawła II. Promocje skusiły mnóstwo klientów. Zobacz zdjęcia W Pionkach w nowozbudowanym Parku Handlowym Pionki przy Alei Jana Pawła II otwarto market Action. Inauguracji pierwszego marketu tej popularnej sieci dyskontowej w mieście towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. 📢 Hipokrates 2023. Uroczysta gala w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego W piątek, 24 listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodziliśmy laureatów plebiscytu medycznego Echa Dnia. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia w regionie i zobaczcie zapis transmisji z gali. 📢 Hipokrates 2023. Oto 10 najlepszych lekarzy w Świętokrzyskiem. Zobacz w czym się specjalizują i gdzie pracują Hipokrates 2023. Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie są laureaci nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym Hipokrates. Spośród osób, które zdobyły najwięcej głosów wyłoniliśmy Złotą Dziesiątkę województwa świętokrzyskiego. Stomatolog Agata Miszczyk-Lewandowska otrzymała tytuł najlepszego lekarza w województwie świętokrzyskim. Poznajcie najlepszych pracowników ochrony zdrowia i zobaczcie zapis transmisji z gali wręczenia nagród w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

📢 Oto najpiękniejsze perfumy na jesień 2023. Top 10 otulających klasyków i nowości wśród zapachów dla pań Jesienią możemy sobie pozwolić na ciężkie i orientalne zapachy. Są one odskocznią od subtelnych i cytrusowych zapachów letnich. Zobaczcie TOP 10 zapachów dla pań. Są wśród nich zarówno klasyki jak i perfumeryjne nowości.

