Prasówka 30.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Minął drugi dzień Sylwestrowego Turnieju Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika w Kielcach. W dwóch rozegranych spotkaniach zwycięstwa zanotowały drużyny - Uroczysko Przyjaciele Krzysztofa Relitkowskiego oraz Bukówka Team. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia.

📢 Kanadyjczyk otwiera w Kielcach Pizzerię 105. To syn byłego znanego piłkarza Korony Kielce Janusza Żelaznego. Będzie dużo atrakcji W Kielcach powstaje Pizzeria 105. Jej właścicielem jest Kanadyjczyk Tommy Żelazny, który kilka lat temu z rodziną - żoną i trzema córkami zamieszkał w Borkowie. To syn byłego znanego piłkarza SHL i Korony Kielce Janusza Żelaznego, który od ponad 30 lat mieszka w Kanadzie. Otwarcie pizzerii planowane jest w lutym, na Walentynki.

📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Imperium w Busku! Powspominajmy. Część 2 Niezapomniane imprezy w buskim klubie Imperium. Nieistniejący dziś klub był kultowym miejscem na dyskotekowej mapie Ponidzia. Na imprezy, praktycznie co weekend, przyjeżdżały tam tłumy ludzi. Koncerty, wizyty znanych didżejów, ale też andrzejki i sylwestry - w buskim Imperium wychowało się całe pokolenie młodych ludzi. Dziś druga część wspomnień z parkietu sławnego klubu. Tak bawiliście się na imprezach przed laty!

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyremontowano trzy odcinki dróg powiatowych. W gminach Włoszczowa i Radków. W środę odbyły się odbiory W środę, 27 grudnia odbyły się odbiory wyremontowanych trzech odcinków dróg powiatowych, leżących na terenach gmin Włoszczowa i Radków. Wykonawcą remontów był Zakład Budowlano-Drogowy DUKT z Włoszczowy.

📢 Tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny. Jego ciało znaleziono w piątek niedaleko Janiszewa pod Radomiem Tragiczny finał poszukiwań zaginionego mężczyzny, który od kilku dni był poszukiwany w rejonie radomskiego Janiszewa. W piątek 29 grudnia zostało znalezione jego ciało. 📢 Konferencja "Leśni Niezłomni na 100-lecie Lasów Państwowych" Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zobacz zdjęcia W czwartek, 28 grudnia, podczas konferencji "Leśni Niezłomni na 100-lecie Lasów Państwowych", podsumowany został projekt "Leśni Niezłomni. Opowieść o walce, ofierze i pamięci" realizowany przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu. 📢 Ta nagła śmierć poruszyła nas wszystkich. Odszedł Robert Jedliczka z Włoszczowy - pasjonat historii, koni i łowiectwa Nie żyje sławny włoszczowski jeździec i hodowca koni. Tak niedawno, bo przecież latem tego roku, cieszyliśmy się, ze Robert Jedliczka będzie starostą Gminnych Dożynek we Włoszczowie. Uśmiechnięty, pełen werwy, odważny, kopalnia pomysłów i bardzo życzliwy dla ludzi. Wiadomość o jego nagłej śmierci w dniu 26 grudnia okryła wielu mieszkańców miasta i gminy żalem. Trudno uwierzyć, że nie ma go już wśród nas. 24 grudnia wziął udział w tradycyjnym wigilijnym polowaniu. Po raz ostatni...

📢 Takie ryby w 2023 roku łowili radomianie! Sprawdź, co pływa w wodach PZW Radom. Zobacz zdjęcia Postanowiliśmy sprawdzić, jakie ryby pływają w zbiornikach wodnych Radomia i okolic. Wędkarze pokazali swoje trofea na Facebooku. Jak się okazuje większość z nich została wypuszczona i wciąż pływa! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Otwarcie KFC w Potoku Małym w gminie Jędrzejów. Kolejka aż do parkingu po sto kubełków za złotówkę. Zobaczcie film i zdjęcia Stało się! W piątek, 29 grudnia otwarto restaurację KFC w Potoku Małym w gminie Jędrzejów. Pierwszych stu klientów mogło otrzymało kubełki z kurczakami za symboliczną złotówkę. Na kilkadziesiąt minut przed godziną otwarcia, czyli 12 przed wejściem do lokalu ustawiła się kolejka na kilkadziesiąt osób lub więcej. Oby tylko wszystkim udało się dostać kubełek za złotówkę. Zobaczcie film i zdjęcia z otwarcia.

📢 W Kielcach odbył się pogrzeb Marka Sławińskiego, zasłużonego dla świętokrzyskiego kolarstwa. Było wiele znanych osób ze świata sportu W piątek, 29 grudnia, pożegnaliśmy Marka Sławińskiego, cenionego działacza sportowego, wieloletniego dyrektora Cyclo Korony Kielce i prezesa Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego. Na mszy świętej pogrzebowej w kościele świętej Jadwigi Królowej w Kielcach, oprócz rodziny, było też wiele osób ze środowiska sportowego, między innymi olimpijczycy Zbigniew Piątek i Tomasz Brożyna. 📢 Karol Kucharski spod Buska-Zdroju po długiej batalii wywalczył wiatę na peronie w Kielcach Karol Kucharski, niepełnosprawny 27-latek z powiatu buskiego, wywalczył wiatę na peronie stacji kolejowej Kielce Białogon. Budowla nie wygląda zbyt solidnie, ale najważniejsze, że w ogóle stoi. Dzięki niej mężczyzna nie będzie musiał moknąć podczas powrotów z pracy, podniesie się także komfort innych pasażerów korzystających z infrastruktury kolejowej w tym miejscu. Walka o wiatę trwała kilkanaście miesięcy.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Widziałeś ich? Oto ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy najnowsze zdjęcia kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez świętokrzyskich policjantów. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją.

📢 Mega zabawa w klubie Explosion w Radomiu. W Boże Narodzenie scenę rozgrzał zespół Playboys. Zobacz zdjęcia To był jeden z najgorętszych wieczorów w tym roku w Explosion w Radomiu. W Boże Narodzenie wszyscy, którzy spragnieni byli zabawy, mogli odwiedzić klub przy ulicy Wernera. O fantastyczną atmosferę zadbał zespół Playboys. Grupa z Kubą Urbańskim na czele zaśpiewała swoje najlepsze kawałki. 📢 Jarosław Bukowski został dyrektorem Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Na 6 lat Prezydent Kielc Bogdan Wenta powołał w piątek, 29 grudnia Jarosława Bukowskiego na stanowisko dyrektora Dom Środowisk Twórczych - Pałacu Tomasza Zielińskiego .

📢 Tyle w woj. świętokrzyskim będziemy dawać na ślub i wesele w 2024 roku. Ile pieniędzy wypada włożyć do koperty? Co zamiast gotówki? Wraz z początkiem 2024 roku rusza też nowy sezon weselny. Wiele osób zadaje sobie pytanie ile dać do koperty? Jak się okazuje z roku na rok koszt przycięcia weselnego są coraz wyższe, a co za tym idzie więcej pieniędzy wypada dać parze młodej w prezencie. Kwoty niejednokrotnie są zaskakujące. Sprawdziliśmy, ile w województwie świętokrzyskim z okazji ślubu i wesela dają rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, dziadkowie, znajomi oraz pozostali goście. 📢 Ogień strawił dach domu w Lisowie w gminie Morawica. Pomóżmy rodzinie odbudować ich dobytek. Zobacz zdjęcia W poniedziałek przed świętami Bożego Narodzenia, 18 grudnia, rodzinę z Lisowa w gminie Morawica spotkał prawdziwy dramat. W ich domu wybuchł pożar, który strawił poddasze. Na szczęście mieszkańcy zdołali uciec z płonącego budynku. Ruszyła zbiórka, by pomóc rodzinie odbudować ich dobytek.

📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat.

📢 Sylwester w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia z sylwestrowych balów sprzed dziecięciu lat! W dyskotekach, restauracjach, zajazdach i pod chmurką - w Stalowej Woli nie brakuje miejsc do spędzenia sylwestrowej nocy. A jak bawiono się przed laty? W naszym archiwum odszukaliśmy zdjęcia sprzed około dziesięciu lat, zobaczcie zdjęcia z przywitania roku 2012, 2013 i 2014.

📢 Pożar 700 balotów i pustostanu w miejscowości Chebdzie w powiecie włoszczowskim. To było podpalenie? Do pożaru 700 balotów w stogu ułożonym na polu spłonęło w nocy z czwartku na piątek miejscowości Chebdzie w gminie Moskorzew w powiecie włoszczowskim. Niemal w tym samym czasie, około 200 metrów dalej, doszło do pożaru pustostanu. Policja bada jak doszło do pożaru. Nie jest wykluczone, że ogień ktoś podłożył. 📢 Kończy się głosowanie w wojewódzkim etapie Plebiscytu Sportowego. Dzisiaj, w piątek 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. Dzisiaj, w piątek 29 grudnia, o godzinie 20:30 kończy się głosowanie!

📢 W Rudzie Malenieckiej samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Kobieta uciekła w ostatniej chwili. Zobacz zdjęcia Do groźnego wypadku doszło w piątkowy poranek, 29 grudnia na drodze krajowej nr 42 między miejscowościami Dęba a Ruda Maleniecka. Osobowa kia uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Te osoby nie płacą na własne dzieci! Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane opublikowane przez policję.

📢 Rusza kolęda 2024. Ile dać księdzu do koperty? Niektóre kwoty szokują! Rok 2023 zbliża się do końca, księża rozpoczynają tradycyjną wizytę duszpasterską w domach wiernych. Wielu zastanawia się, ile w tym roku wypada włożyć do koperty po kolędzie. Sprawdziliśmy, jakie kwoty są najpopularniejsze.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują ponad sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Wypadek w Skaryszewie, trzy osoby trafiły do szpitali. Kierująca wpadła w poślizg. Zobacz zdjęcia W piątek 29 grudnia w Skaryszewie kierująca oplem na łuku drogi wpadła w poślizg i uderzyła bokiem w słup energetyczny. Do szpitali odwieziono trzy pasażerki samochodu. 📢 Tarnobrzeg. Damski bokser za kierownicą auta. 65-latek uderzył kobietę, bo ta przepuszczała innych! Kultura jazdy i stosowanie się do obowiązujących przepisów są gwarantem bezpieczeństwa na drodze. Niestety nie każdy kierujący, potrafi kontrolować swoje zachowanie za kierownicą. Tak było w przypadku 65-letniego kierowcy volkswagena, mieszkańca Tarnobrzega. Mężczyźnie nie spodobało się, że kierująca oplem przepuszcza innych uczestników ruchu drogowego i kiedy dojechała do skrzyżowania, wybiegł ze swojego samochodu i uderzył kobietę w twarz. Mężczyzna usłyszał zarzut, a prokurator objął go policyjnym dozorem.

📢 Dwie kraksy na trasie S7 w Kostomłotach Pierwszych. Auta kolejno uderzały w bariery, ranne dwie osoby Dwie osoby zostały ranne w dwóch wypadkach na S7 w Kostomłotach Pierwszych. Są utrudnienia.

📢 Galeria Korona w Kielcach pęka w szwach! To wszystko przez Boxing Day. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia wielkich promocji To już drugi dzień "Boxing Day" czyli sezonu poświątecznych wyprzedaży. Kielczanie i mieszkańcy z okolic chętnie odwiedzali Galerię Koronę w czwartek, 28 grudnia. Szukali cenowych okazji i perełek, które są jeszcze atrakcyjniejsze, kiedy przecenione. Zobaczcie tłumy w tym centrum handlowym na naszych zdjęciach. Może jesteście na jednym z nich? 📢 Wspaniałe bale sylwestrowe w czasach PRL-u. Oto jak bawili się nasi dziadkowie i rodzice Bal na 100 par, wodzirej, orkiestra, serpentyny. Tak nasi dziadkowie i rodzice witali Nowy Rok. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Najmodniejsze sylwestrowe stylizacje! Co założyć na domówkę, imprezę w klubie lub wielki bal? Zobaczcie zdjęcia Przed nami Sylwester 2023/2024. Już za chwilę najbardziej rozrywkowa noc w roku. Co założyć, żeby szampańska zabawa, była też zabawą stylową? Sprawdź propozycje z najlepszych włoskich domów mody i nie tylko. W tych stylizacjach będziesz błyszczeć na każdej imprezie!

📢 Najmodniejsze i najpiękniejsze paznokcie na studniówkę 2024. Oto TOP 25 hitowych wzorów Przed nami czas studniówek. Pierwsze odbędą się zaraz po nowym roku. Maturzystki już obmyślają stylizacje na tę wyjątkową w ich życiu noc. Dopełnieniem każdej stylizacji jest odpowiednio dobrany manicure. Zobaczcie jakie stylizacje są hitem.

📢 Opłaty za karty wędkarskie w Polsce jeszcze droższe. To nie jest dobra wiadomość dla radomskich wędkarzy. Czy będą masowe odejścia? Jeszcze dwa lata temu za podstawową roczną składkę wędkarską trzeba było zapłacić 250 złotych. W nadchodzący 2024 roku wędkarze zapłacą, ponad sto złotych więcej. Czy w związku z tym, czeka nas masowy odpływ członków z Polskiego Związku Wędkarskiego? 📢 Gmina Gorzyce ma uchwalony budżet na 2024 rok, z nadwyżką. W planie ponad 17 milionów złotych na inwestycje. Co zostanie zrobione? Zobacz Rada Gminy Gorzyce przyjęła budżet na 2024 rok, w którym zaplanowano nadwyżkę. Dochody w 2024 roku mają wynieść 82 miliony złotych, a wydatki 81 milionów złotych. Ponad 17 milionów złotych przeznaczono na inwestycje. Najważniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie. Mijający 2023 rok wójt gminy Leszek Surdy ocenił jako ciężki dla samorządu.

📢 Boxing Day w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sporo osób korzysta z ogromnych wyprzedaży i promocji. Zobacz zdjęcia W czwartek, 28 grudnia, drugim poświątecznym dniu, trwały wielkie wyprzedaże w radomskich sklepach i galeriach. W Galerii Słonecznej w Radomiu już od południa było mnóstwo klientów, którzy szukali jak najlepszych okazji. W niektórych sklepach przeceny sięgały nawet do 70 procent. Zobacz zdjęcia. 📢 Tak hucznie witaliśmy Nowy Rok w Opatowie w poprzednich latach. Oto zdjęcia z imprez pod gwiazdami. Zobaczcie Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach w Opatowie i powiecie opatowskim? Zapraszamy do galerii zdjęć. Wspólnie powspominajmy imprezy z tamtych lat, a może nawet znajdziecie się na zdjęciach.

📢 Restauracja KFC w Potoku Małym rusza w piątek, 29 grudnia. Będą promocje i kubełki za złotówkę Kolejna restauracja sieci KFC w regionie świętokrzyskim otworzy się już w ten piątek przy ekspresowej drodze S7 w Potoki Małym w powiecie jędrzejowskim. Pierwsi klienci mogli liczyć na prawie darmowe kubełki ze pikantnymi skrzydełkami.

📢 Sylwestry pod gwiazdami w Staszowie. Tak witaliśmy Nowy rok w ostatnich latach Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach w Staszowie. Zapraszamy do galerii zdjęć. Wspólnie powspominajmy imprezy z tamtych lat. 📢 Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w czwartek 28 grudnia. Radni odrzucili budżet na 2024! Zobacz zapis transmisji i jak głosowali W czwartek, 28 grudnia o godzinie 11 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się 68. sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. To jedna z najważniejszych sesji w roku. Radni zagłosowali za odrzuceniem uchwały budżetowej na rok 2024. Zapraszamy na transmisję online. 📢 Lodowisko w Radomiu w poświąteczny czwartek. Radomianie korzystają ze ślizgawki póki jeszcze pozwala pogoda Po świętach warto trochę się poruszać. Z takiego założenia wyszło wielu, zwłaszcza młodych radomian i w czwartek ruszyło na łyżwy. W szkołach trwa przerwa od zajęć, jest więc czas, żeby wyskoczyć na sztuczne lodowisko przy ulicy Bulwarowej w Radomiu. Warto póki pozwala na to pogoda, synoptycy zapowiadają deszcz i temperatury na plusie, a to dla lody słabe warunki.

📢 Sylwester pod gwiazdami na radomskim Rynku. Tak witaliśmy Nowy Rok. Zobacz zdjęcia z imprez Już za chwilę pożegnamy rok 2023. Jak witaliśmy nowy i żegnaliśmy stary rok w poprzednich latach? Zajrzyjcie do galerii i powspominajcie sobie tamte czasy.

📢 Zamaskowani mężczyźni rozlali tajemniczą substancję w salonie masażu w Kielcach. Ewakuowano pięć osób, jedna jest poszkodowana Dwóch zamaskowanych mężczyzn rozlało nieznaną, śmierdzącą substancję w jednym z salonów masażu przy ulicy Ściegiennego w Kielcach. Na miejsce sprowadzono strażacką grupę chemiczną, jedna osoba była badana na miejscu przez załogę karetki pogotowia. Okazuj się, że kilka tygodni wcześniej w tym samym miejscu doszło do identycznego incydentu. 📢 Ostatni dzień targowy w Jędrzejowie 2023 roku. Zobacz jakie były ceny warzyw oraz owoców w czwartek, 28 grudnia W czwartek, 28 grudnia, miał miejsce ostatni dzień targowy 2023 roku w Jędrzejowie. Okres pomiędzy Bożym Narodzeniem, a Sylwestrem oznaczał mniejszą liczbę straganów, mimo to nie brakowało kupujących. Jakie były ceny owoców i warzyw, które tego dnia znaleźliśmy na straganach? Zobaczcie.

📢 Ma być głośno i spektakularnie! Jakie fajerwerki na Sylwestra są hitem? Zdradzają specjaliści z hurtowni DandA w Kielcach. Zobacz film Przed nami sylwester, a jak sylwester to huczne świętowanie! Wielu z nas wciąż nie wyobraża sobie witania Nowego Roku bez kolorowych fajerwerków. Odwiedziliśmy zatem Hurtownię DandA w Kielcach i zapytaliśmy, co obecnie cieszy się największym zainteresowaniem. Okazuje się, że mieszkańcy chcą świętować głośno i spektakularnie. Choć są też zwolennicy tak zwanych cichych fajerwerków, które są bardziej przyjazne dla czworonożnych pupili. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Sylwester 2023 w regionie radomskim. W tych miejscach przywitamy Nowy Rok 2024 pod gwiazdami Już w niedzielę 31 grudnia pożegnamy stary 2023 rok i przywitamy nowy 2024. Z tej okazji w wielu miastach naszego regionu organizowane są sylwestry pod gwiazdami. Sprawdź, gdzie będzie można świętować.

📢 Piękne dziewczyny i ledowe show w POWER - Music Club we Włoszczowie. Oto jak się bawiliście! Wspaniała widowiskowo-muzyczna uczta odbyła się w drugi dzień świąt, 25 grudnia, we włoszczowskim POWER - Music Club. To było niezapomniane widowisko. Byliście? Poszukajcie się na zdjęciach. 📢 Ireneusz Piasecki został dyrektorem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach W czwartek 28 grudnia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk powołał Ireneusza Piaseckiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W ostatnim czasie ta funkcja nie była obsadzona. 📢 Kinga Zawodnik pierwszą uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Celebrytka niedawno przeszła operację zmniejszenia żołądka Wszystko wskazuje na to, że pochodząca spod Kozienic Kinga Zawodnik została pierwszą uczestniczką "Tańca z Gwiazdami"! 31 - latka znana jest z programów TVN Style, pół roku temu postanowiła ostatecznie rozprawić się z otyłością, z którą walczy od lat. Przeszła operację zmniejszenia żołądka, schudła już ponad 38 kilogramów, ale wcześniej przeszła przez piekło! Zobaczcie szczegóły.

📢 Sylwester pod gwiazdami w Sandomierzu. Tak powitamy Nowy Rok Sandomierskie Centrum Kultury oraz Urząd Miejski w Sandomierzu serdecznie zapraszają do wspólnego Powitania Nowego Roku, które odbędzie się w Sylwestrową Noc z niedzieli 31 grudnia 2023 roku na poniedziałek 1 stycznia 2024 roku na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. 📢 Co działo się w 2023 roku w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim? Oto przegląd najważniejszych wydarzeń tego roku Koniec 2023 roku roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich dwunastu miesiącach. Nowe inwestycje, radosne informacje, ludzkie sukcesy, ale też porażki i wielkie tragedie - tego wszystkiego nie brakowało w mijającym roku w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim.

📢 Kalendarium historyczne Radomia i regionu. Co wydarzyło się 28 grudnia? [ZDJĘCIA] 28 grudnia - oto wydarzenia, które miały tego dnia miejsce na ziemi radomskiej. To dzień kolejnych starań o ukaranie winnych nadużycia władzy w czasie Czerwca 1976 roku, oddania w Radomiu kina „Helios” do użytku, wyłonienia kandydatów na wojewodę radomskiego.

📢 Wydarzenia roku 2023 w powiecie jędrzejowskim. Rozpoczęcie budowy nowoczesnej fabryki, osiedli dla setek ludzi. Co jeszcze się wydarzyło? Rok 2023 obfitował w powiecie jędrzejowskim w wiele ważnych wydarzeń. Swój początek miały różne duże inwestycje, rozpoczęto budowę nowych osiedli na terenie Jędrzejowa, Małogoszcza i Sędziszowa, Centrum Kultury w Jędrzejowie doczekało się nowego dyrektora. Co jeszcze działo się w roku 2023? Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Sala weselna Żurawie Gniazdo powstała w Maleszowej w gminie Pierzchnica. Tu jest jak w nowoczesnej bajce! Zobacz film i zdjęcia Sala weselna Żurawie Gniazdo działa w Maleszowej w gminie Pierzchnica w powiecie kieleckim od jesieni 2023 roku. Tu można urządzić wesele jak z bajki, a to między innymi dzięki zabytkowej architekturze, odrestaurowanej i z domieszką nowoczesności, z pięknym widokiem na staw, ruiny zamku i przyrodę. Kolejnym atutem jest historia tego miejsca, bowiem w Maleszowej wychowała się prababka włoskiego króla. To nie wszystkie ciekawostki... Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Co działo się w 2023 roku w Stalowej Woli, Nisku oraz najbliższej okolicy? Oto przegląd najważniejszych wydarzeń tego roku Koniec 2023 roku roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatnich dwunastu miesiącach. Nowe inwestycje, radosne informacje, ludzkie sukcesy, ale też porażki i wielkie tragedie - tego wszystkiego nie brakowało w mijającym roku w Nisku, Stalowej Woli oraz powiatach niżańskim i stalowowolskim.

📢 Boxing Day w Galerii Echo w Kielcach. Tłumy ludzi korzystają z wielkich wyprzedaży. Zobacz film i zdjęcia W środę, 27 grudnia, pierwszym poświątecznym dniu, ruszył Boxing Day, czyli wielkie wyprzedaże. W Galerii Echo w Kielcach już od południa było mnóstwo klientów, którzy szukali jak najlepszych okazji. W niektórych sklepach przeceny sięgały nawet do 70 procent. Po południu na drogach wokół galerii zaczęły tworzyć się korki. Zobacz zdjęcia i film. 📢 Radni uchwalili budżet Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok. Powstanie wiele nowych dróg. Jest 30-milionowy deficyt Radni Powiatu Skarżyskiego 18 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” uchwalili budżet na 2024 rok. Jednogłośnie przyjęli też wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2024-2035. - Uważam, że ten budżet jest bardzo dobry, bardzo ambitny i daje impuls do rozwoju naszego powiatu - zaznaczył starosta Artur Berus podczas 59. sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, która odbyła się w czwartek, 21 grudnia.

📢 Świąteczne sesje znanych mieszkańców regionu radomskiego. Zachwycające i pomysłowe. Zobaczcie zdjęcia Sesje świąteczne dla wielu rodzin stały się obowiązkowym punktem na czas Bożego Narodzenia. Do kilku lat są bardzo modne, chwali się nimi wielu mieszkańców regionu. W mediach społecznościowych pojawia się wiele takich sesji z udziałem znanych mieszkańców regionu radomskiego. Zobaczcie co znani pokazali w tym roku.

📢 Uczniowie tarnobrzeskiej "Budowlanki" podzielili się opłatkiem podczas szkolnej wigilii. Zobacz zdjęcia W ostatnim dniu przed świąteczną przerwą, uczniowie Zespołu Szkół numer "Budowlanka" w Tarnobrzegu spotkali się na klasowych wigiliach. W tej szkole to już wieloletnia tradycja. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją.

📢 Kieleckie Pięcioraczki i ich rodzina w bajecznej świątecznej sesji zdjęciowej na Boże Narodzenie 2023 Kieleckie pięcioraczki - Julia, Maja, Karolina, Natalia i Oliwka Szymkiewicz zachwyciły na świątecznej sesji przygotowanej na Boże Narodzenie 2023. Dziewczynki wystąpiły w niej razem z rodzicami, ale show skradła ich najmłodsza siostra, która jest teraz przysłowiowym "oczkiem w głowie" rodziny. 📢 Dramatyczny wypadek w Hucie Nowej w gminie Bieliny. Z dachującego samochodu wypadły dwie osoby. Obie zginęły Kobieta i mężczyzna wypadli z dachującego samochodu – takie makabryczne sceny rozegrały się we wtorek w miejscowości Huta Nowa w gminie Bieliny. Przeszło godzinę trwała reanimacja. Niestety, nie powiodła się. Obie osoby jadące samochodem nie przeżyły. Życie stracił 25-letni strażak i jego 33-letnia towarzyszka. 📢 W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach obsypali owsem biskupa Mariana Florczyka! Na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana Po uroczystej sumie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wierni na pamiątkę ukamienowania świętego Szczepana obsypali owsem księdza biskupa Mariana Florczyka. To wydarzenie to już świąteczna tradycja w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Kielcach-Dyminach. Wszystko wskazuje na to, że jest to jedyna parafia w diecezji kieleckiej, w której obowiązuje ten zwyczaj.

📢 Sylwester 2023/2024. Gdzie się wybrać na bal sylwestrowy w Kielcach? Zobacz oferty i ceny Już za niecały miesiąc pożegnamy stary, 2023 rok. A gdzie w Kielcach wybrać się na imprezy sylwestrowe? Zobaczcie oferty. 📢 Kieleckie Pięcioraczki kończą 15 lat! Odszukaliśmy ich unikatowe, archiwalne zdjęcia! Zobaczcie, jak one się zmieniły Kieleckie pięcioraczki - Julia, Maja, Karolina, Natalia i Oliwka we środę, 5 kwietnia skończyły 15 lat. Z tej okazji nasz fotoreporter Dawid Łukasik odnalazł archiwalne zdjęcia na których uwiecznił kilkumiesięczne dziewczynki, kiedy jeszcze przebywały w klinice w Krakowie. Pamiętacie? Kiedyś tą historią żyła cała Polska.

📢 Kieleckie Pięcioraczki to już piękne kobiety. Nie uwierzycie, kto rządzi w ich domu! Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia i film z przymrużeniem oka Piętnaście lat temu o narodzinach Kieleckich Pięcioraczków mówiła cała Polska! Teraz dziewczyny pięknie wyrosły i razem z mamą i młodszą siostrą Marcelinką świętowały Dzień Kobiet. Z tej okazji nasza redakcja wykonała dziewczynom wyjątkową sesję zdjęciową, nagraliśmy też humorystyczny filmik. Zobaczcie, o co dziewczyny najczęściej się kłócą i kto trzyma władzę w ich domu.

📢 Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego strażaka ochotnika z Woli Jachowej (WIDEO, zdjęcia) Tłumy bliskich żegnały w sobotę, 25 maja, w kościele pod wezwaniem świętej Rozalii w Skorzeszycach w gminie Górno druha Zdzisława Synowca, który został ciężko ranny podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w Radlinie. Mimo intensywnej walki o jego życie mężczyzna niestety zmarł.

