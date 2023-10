Prasówka 31.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niesamowity występ cheerleaderek HydroTrucku podczas meczu z Polonią. Zobacz halloween'owe kreacje tancerek!”?

Prasówka 31.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Niesamowity występ cheerleaderek HydroTrucku podczas meczu z Polonią. Zobacz halloween'owe kreacje tancerek! Koszykarze HydroTrucku Radom, po raz czwarty z rzędu pokonali swojego rywala w 1. lidze. Nie mniej istotny był halloween'owy występ cheerleaderek. Sami oceńcie!

📢 31 października - Halloween. Te memy rozbawią Cię do łez. Zobacz Zwyczaj chodzenia z cukierkami od domu do domu w strasznym przebraniu czy uczestniczenie w halloweenowych imprezach przyszedł do nas stosunkowo niedawno. Bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, w Polsce powoli zyskuje zwolenników, choć nadal budzi też sporo kontrowersji. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - w internecie krąży wiele śmiesznych memów, które z przymrużeniem oka pokazują Halloween. Sami zobaczcie!

📢 Oni odeszli w sierpniu 2023 roku. W tym miesiącu zmarło wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Przypominamy ich Przed Wszystkimi Świętymi przypominali tych, którzy w ostatnim roku. Wielu znanych mieszkańców regionu świętokrzyskiego zmarło w sierpniu 2023 roku. Przypominamy ich.

Prasówka 31.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 31 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 31.10.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 31 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 31.10.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Tych chryzantem nie stawiaj na grobie. Kolor ma tu bardzo duże znaczenie! Już 1 listopada udamy się na groby naszych bliskich. Zapalimy znicze, postawimy kwiaty. Chryzantemy, bo na nie zazwyczaj się decydujemy, mają różną symbolikę. Zobacz co oznaczają kolory kwiatów. 📢 Śmiertelny wypadek w Starej Słupi. Dwie osoby były reanimowane Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek około godziny 16 na łuku drogi gminnej w Starej Słupi w powiecie kieleckim. Jedna osoba zginęła, druga po akcji reanimacyjnej została zabrana śmigłowcem do szpitala. Na miejscu działało sześć zastępów straży. 📢 Kompozycje na Wszystkich Świętych 2023. Jakie kwiaty i wieńce? Co jest w modzie? Zobacz inspiracje Kompozycje kwiatowe na 1 listopada to odwieczny problem. Jakie wybrać kwiaty, jakie kolory, czy kupić a może samemu zrobić? Zobacz w galerii propozycje na Wszystkich Świętych 2023.

📢 Najpiękniejsze Rynki miast regionu radomskiego. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki w miastach regionu radomskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Można nieźle zarobić. Zobacz oferty Powiatowego Urzedu Pracy w Starachowicach z najwyższymi zarobkami. TOP 10 Kierowca, montażysta, spawacz czy handlowiec - takich pracowników poszukuje Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach. W niektórych tych zawodach można zarobić powyżej średniej krajowej. Prezentujemy oferty pracy od najniższych zarobków do najwyższych. 📢 Sandro Mestrić przyleciał do Polski. Kim jest i jak gra nowy bramkarz Industrii Kielce? Sandro Mestrić, nowy zawodnik Industrii Kielce, przyleciał do Kielc w celu odbycia dodatkowych badań lekarskich dotyczących jego kontuzji pleców. Chorwat zmaga się z urazem od dłuższego czasu i nie zadebiutował w obecnym sezonie rozgrywkowym, podczas którego przechodzi proces rehabilitacji. Zobacz kim jest i jak gra nowy bramkarz kieleckiego klubu.

📢 Milena Tomkowska ze Starachowic najlepszą makijażystką na świecie! Wygrała Mistrzostwa Świata Makijażu. Zobaczcie zdjęcia Milena Tomkowska ma trzydzieści cztery lata i skutecznie podbija świat makijażu. Pochodząca z Trębowca w gminie Mirzec wizażystka zajęła pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata Makijażu w Monachium. Wykonując perfekcyjną czarną kreskę, precyzyjnie nakładając czerwień na usta, rozgromiła międzynarodową konkurencję. My gratulujemy, a Wy poznajcie utalentowaną artystkę. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Złote i Diamentowe Gody w Sędziszowie. Ponad 40 par świętowało wyjątkowy jubileusz. Zobaczcie zdjęcia i film W piątek, 27 października w hotelu "Złota Róża" w Sędziszowie odbył się piękny jubileusz. Tego dnia 41 par z gminy świętowało 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego. W uroczystości uczestniczyło też kilka par świętujących ponad 60 lat wspólnego życia. Zobaczcie relację z uroczystości.

📢 Halloweenowa impreza gwiazd Farmy w Daleszycach! Tak bawiła się Wioleta Jończyk, Tomasz Wędzony, Urszula Karpała i inni Ekipa drugiej edycji popularnego reality show Farma, emitowanego w Telewizji Polsat, znowu się spotkała. Tym razem w Daleszycach w powiecie kieleckim. Powodem były imieniny farmerki Wiolety Jończyk. W jej domu uczestnicy programu świetnie bawili się w sobotni wieczór, a świętowanie odbyło się w stylu Halloween. 📢 Najpiękniejsze Rynki świętokrzyskich miast. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Upiorne i przerażające! Te opuszczone budynki w Świętokrzyskiem straszą. Poznaj ich historię i zobacz, jak wyglądają Opuszczone, zaniedbane i zrujnowane. W województwie świętokrzyskim nie brakuje budynków, które kiedyś prezentowały się znakomicie. Przez lata pełniły ważne funkcje, jednak z czasem popadły w zapomnienie. Wśród nich są pałace, zamki, ale nie tylko. Niechlubną sławę tych najbardziej przerażających zyskały opuszczone budynki szpitala, przychodni, zajazdu, a także wieżowiec, w którym przez wiele lat mieszkali ludzie. Dochodziło wówczas do wielu awantur, pożarów, bójek, a nawet morderstwa... W galerii zdjęć zebraliśmy wszystkie miejsca, które budzą strach, a ich wnętrza wyglądają upiornie! Zobaczcie je.

📢 Grębów. Ktoś wyrzucił cmentarne śmieci przy drodze gminnej. Policjanci próbują ustalić sprawcę O powstałym dzikim wysypisku śmieci w Grębowie (powiat tarnobrzeski), poinformowały nas w niedzielę dwie mieszkanki tej miejscowości. W poniedziałek jedna z kobiet zgłosiła sprawę wójtowi gminy, wie o niej już wydział ochrony środowiska, mieszkanka Grębowa powiadomiła również policję. Porzucone przez kogoś śmieci są charakterystyczne, dlatego być może uda się ustalić źródło ich pochodzenia. Kobiety mają taką nadzieję. 📢 W Chęcinach otwarto nowoczesną bibliotekę, jest też miejsce dla seniorów. Zobaczcie zdjęcia i film W poniedziałek, 30 października uroczyście otwarto nowoczesną bibliotekę w Chęcinach. Obiekt robi dobre wrażenie, jest tu czytelnia z dużym holem, recepcja, sala dla dzieci, kącik kawowy i specjalne miejsce z przeznaczeniem na ośrodek kulturalny dla seniorów, a także sala spotkań. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Licytacje komornicze nieruchomości w Radomiu i regionie radomskim. Możesz kupić domy i mieszkania. Zobacz ceny Szukasz mieszkania lub domu w okazyjnej cenie? Pomysłem może być licytacja komornicza. Wybraliśmy kilka licytacji, które odbędą się w listopadzie w różnych częściach regionu radomskiego. Wszystkie wymienione nieruchomości można nabyć w bardzo korzystnych cenach. Jesteście ciekawi, ile kosztują? 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Lipsku. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Lipsku? Zobacz zdjęcia!

📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Kozienicach. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Kozienicach? Zobacz zdjęcia!

📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Przysusze. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Przysusze? Zobacz zdjęcia! 📢 Mamy cię! Upolowani przez Google Street w Zwoleniu. Może ty jesteś na zdjęciach! Rozpoznajesz miejsca? W programie Google Street View automatycznie zamazywane są ludzkie twarze i tablice rejestracyjne samochodów, ale na zdjęciach można rozpoznać siebie lub kogoś znajomego po charakterystycznej sylwetce, ubraniu lub miejscu. A może to ciebie upolowała kamera Google'a - na spacerze z psem, w czasie zakupów lub podczas rowerowej przejażdżki po Zwoleniu? Zobacz zdjęcia!

📢 Ogromny wybór zniczy przy miejskim targowisku w Tarnobrzegu. Jakie znicze sprzedają się najlepiej, jakie są ceny? Zobacz zdjęcia Wszystkich Świętych już zbliża się wielkimi krokami, właśnie teraz najwięcej osób kupuje znicze na groby swoich bliskich. Duże, małe, białe i kolorowe, witrażowe, a nawet ledowe ze sztucznym płomieniem - w Tarnobrzegu na ogromny wybór okolicznościowego towaru napotkamy na kiermaszu zniczy i nagrobnych dekoracji przy ulicy Kwiatkowskiego. Zobaczcie, jakie znicze są w ofercie i ile kosztują.

📢 Udaremnione nielegalne wyścigi i BMW rozbite w rowie. Pracowita noc kieleckiej policji Kilkudziesięciu miłośników szybkiej jazdy zebrało się w sobotni wieczór na parkingu przy galerii handlowej na kieleckich Ślichowicach. Policjanci wystawili kilkanaście mandatów, zatrzymali dwa prawa jazdy. Tej samej nocy w Dąbrowie rozbiło się BMW.

📢 Skandal na meczu klasy okręgowej Victoria 2015 Skalbmierz - Gród Ćmińsk. Bramkarz zaatakował sędziego. Spotkanie zostało przerwane Do skandalu doszło w czasie niedzielnego meczu klasy okręgowej Victoria 2015 Skalbmierz - Gród Ćmińsk. Bramkarz drużyny gości Alex Szram zaatakował sędziego i w 90 minucie, przy stanie 1:1, spotkanie zostało przerwane. 📢 Uczestnicy programu "Top Model" na pokazie w Kielcach! Zobaczcie na wideo, jak się prezentowali Rywalizacja w programie "Top Model" rośnie coraz bardziej. W wyemitowanym ostatnio odcinku programu uczestniczki i uczestnicy nagrywali filmy modowe, wystąpili także w Międzynarodowym Konkursie dla Projektantów i Entuzjastów Mody Off Fashion organizowanym przez Kieleckie Centrum Kultury. Zobacz fragmenty reality show. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Zobacz aktualne zdjęcia i film z placu budowy Od kilku miesięcy mieszkańcom obrzeży Lipska regularnie towarzyszy dźwięk ciężkiego sprzętu. Wszystko to za sprawą trwającej budowy obwodnicy Lipska. Postęp prac widać gołym okiem. Wykonawca skupia się teraz przede wszystkim na pracach ziemnych. Wyraźnie widać już zarys nowej trasy. Nowy objazd miasta, liczący około 6,4 kilometra, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości. Koszt inwestycji to aż 110 milionów złotych.

📢 Biskup radomski Marek Solarczyk w Pionkach. "Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej" W niedzielę w parafii Świętej Barbary w Pionkach gościł biskup radomski Marek Solarczyk. Była msza, chrzest, wizyta na cmentarzu. Atmosfera wizyty była wyjątkowa. „Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej” – żartował pasterz diecezji.

📢 Chór Novi, Big Band Opatów i soliści wystąpili w opatowskim Żmigrodzie. Publiczność wysłuchała Koncertu Muzyki Dawnej W niedzielę, 29 października w opatowskim Żmigrodzie odbył się Koncert Muzyki Dawnej. Chór Novi, Big Band Opatów oraz soliści zaprezentowali utwory dawne, w tym między innymi Gaude Mater Polonia, Bogurodzicę, Adeste Fideles czy psalm Mikołaja Gomółki „Nieście chwałę mocarze”. Zobaczcie zdjęcia z koncertu. 📢 Staś Laurman rozpoczął niedzielny mecz piłkarski w Końskich. Potrzebuje jeszcze mnóstwo pieniędzy na rehabilitację Staś Laurman, siedemnastolatek z Końskich, który przechodzi kosztowną rehabilitację po groźnym wypadku samochodowym, był najważniejszym gościem niedzielnego meczu na stadionie Neptuna w Końskich. I choć konecki zespół piłki nożnej przegrał, to sportowa impreza była pełna radości.

📢 Uczniowie tarnobrzeskiego "Kopernika" pamiętają o zmarłych nauczycielach. Posprzątali ich groby Samorząd tarnobrzeskiego "Kopernika" kolejny raz dał wyraz swojej pamięci o zmarłych profesorach szkoły. To już tradycja, że w okresie przed Uroczystością Wszystkich Świętych uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu wraz z opiekunami udają się na cmentarze, aby posprzątać groby i zapalić na nich symboliczną świeczkę. 📢 Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie ma już 25 lat! Jubileusz świętowano w Wiśniowej W czwartek, 19 października w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. Była to okazja do zaprezentowania dotychczasowego dorobku placówki i jej pracy na przestrzeni dwudziestu pięciu lat. Nie zabrakło podziękowań, gratulacji oraz życzeń.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Radomiu. TOP 50. Twoje też tu jest? - 30 listopada 2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Radomiu. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Radomiu? Sprawdź koniecznie.

📢 Takie są najpopularniejsze nazwiska w Kielcach. Wcale nie Nowak ani Kowalski - 30 listopada 2023 Od zawsze w Polsce dwa najpopularniejsze nazwiska to Nowak i Kowalski/Kowalska. Jednak kolejne miejsca nie są już tak oczywiste. Tym bardziej nie taki oczywisty jest ranking dla poszczególnych miejscowości. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja z nazwiskami wygląda w Kielcach. Czy Twoje nazwisko znajdzie się na liście 50 najpopularniejszych nazwisk w Kielcach? Sprawdź koniecznie. 📢 Zmarli ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Wspominamy znane osoby, które odeszły na przestrzeni ostatniego roku Zbliżający się okres Wszystkich Świętych to dni, podczas w których wspominać będziemy nie tylko swoich najbliższych, którzy odeszli do wieczności. W ciągu ostatniego roku zmarli też znani mieszkańcy Stalowej Woli, Niska i okolic. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Zmarli z Tarnobrzega i okolic. Wspominamy znane osoby, które odeszły na przestrzeni ostatniego roku Zbliżający się okres Wszystkich Świętych to dni, podczas w których wspominać będziemy nie tylko swoich najbliższych, którzy odeszli do wieczności. W ciągu ostatniego roku zmarli też znani mieszkańcy Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Byli bardzo cenieni w swoich środowiskach, zaangażowani w życie społeczne swoich małych ojczyzn, wspominani są nadal jako świetni fachowcy i żyją w naszej pamięci.

📢 Oto piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Artura z Mazowsza na prywatnych zdjęciach. Wygląda oszałamiająco! Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto największe firmy w powiecie szydłowieckim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu szydłowieckiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Tak się pije rano w Świętokrzyskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? Lider tego niechlubnego rankingu konkurencję bije na głowę 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. CO trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie świętokrzyskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

📢 Tak się pije rano w Radomskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? W tym niechlubnym rankingu "nasz lider" jest lepszy od stolicy 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego. Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. Co trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w regionie radomskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia okazuje się być pod tym względem "lepszy" nawet Warszawy. Albo raczej gorszy... 📢 RS Active 4. Liga. GKS Rudki wygrał derby powiatu kieleckiego z Łysicą Bodzentyn 3:1. Czerwoną kartkę dostał bramkarz Adam Dymanowski W meczu RS Active 4. Ligi, w derbach powiatu kieleckiego, Łysica Bodzentyn przegrała na własnym stadionie z GKS Rudki 1:3. To był dobry występ ekipy Pawła Jaworka. Gospodarze grali od 27 minuty w dziesiątkę po tym jak czerwoną kartkę za faul na Michajlo Lyczaku zobaczył Adam Dymanowski, syn Tomasza Dymanowskiego, byłego bramkarza KSZO Ostrowiec, znanego z występów w ekstraklasie.

📢 Wicher Miedziana Góra wysoko przegrał z Naprzodem Jędrzejów. Wspaniała dedykacja dla Piotra Stanka, który został ojcem. Zobacz zdjęcia Wicher Miedziana Góra przegrał 0:4 z Naprzodem Jędrzejów w meczu 12 kolejki klasy okręgowej. Zespół z Jędrzejowa dzięki tej wygranej, zachował sześciopunktową przewagę nad drugim w tabeli ŁKS Górnikiem Łagów. Zawodnicy i członkowie sztabu szkoleniowego Naprzodu postanowili zadedykować to zwycięstwo jednemu z trenerów grup młodzieżowych. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania. 📢 Byliście na meczu Arki Pawłów z Pogonią Staszów w RS Active 4 lidze? Szukajcie się na zdjęciach Arka Pawłów pokonała Pogoń Staszów 3:0 w meczu czternastej kolejki RS Active 4 ligi. Spotkanie było bardzo istotne dla obu drużyn w kontekście walki o utrzymanie. Sympatycy Arki mogą z satysfakcją spoglądać w tabelę. Ich drużyna oddaliła się od strefy spadkowej. Zobacz zdjęcia kibiców z niedzielnego starcia.

📢 Przyjęcie dla parafian i gości po mszy świętej na Karczówce w Kielcach, inaugurującej 400 - lecia istnienia klasztoru. Zobacz zdjęcia Dla kilkuset parafian i zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w mszy świętej, 29 października rozpoczynającej obchody 400 - lecia klasztoru na Karczówce czekał poczęstunek przygotowany w krużgankach, na co dzień zamkniętych. Zaproszenie do wspólnego świętowania na bankiecie, które padło podczas mszy było skierowane do wszystkich jej uczestników. 📢 Kibicowaliście siatkarkom Moya Radomki Radom w meczu z ŁKS-em Łódź? Szukajcie się na zdjęciach Mecz Tauron Ligi pomiędzy siatkarkami Moya Radomki Radom a ŁKS -em Commercecon Łódź wywołał spore zainteresowanie. I to nie dziwi, bo radomianki rywalizowały z aktualnymi mistrzyniami Polski. Po ponad dwugodzinnej walce ŁKS wygrał 3:1 w hali Radomskiego Centrum Sportu. Zobaczcie galerię zdjęć kibiców.

📢 Klasztor na Karczówce w Kielcach rozpoczął świętowanie 400 - lecia. Biskup kielecki poprowadził mszę świętą, był koncert i poczęstunek Klasztor na Karczówce w Kielcach, kultowe miejsce w Kielcach w niedziele, 29 października rozpoczął obchody 400 – lecia. W Kościele świętego Karola Boremeusza uroczystą mszę świętą odprawił biskup Jan Piotrowski. Był też koncert a na koniec poczęstunek dla mieszkańców i gości. 📢 Nagrody „Bonum Publicum” Miasta Sandomierza wręczone podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim. Poznaj laureatów. Zobacz zdjęcia Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa” zostało zwycięzcami XX edycji Bonum Publicum Nagrody Miasta Sandomierza imienia Aleksandra Patkowskiego. Podczas niedzielnej uroczystości w Zamku Królewskim w Sandomierzu nagrodę za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu odebrał Andrzej Niespodziewany. 📢 Bohaterowie produkcji suchedniowskich Stenów. Gościem spotkania był Bogusław Linda. Zobacz zdjęcia i film W niedzielę 29 października w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyło się spotkanie poświęcone historii konspiracyjnej produkcji pistoletów maszynowych Sten. W jego trakcie promowano nowe wydanie wspomnień jednego z uczestników, Bogdana Kolasińskiego "Jakim cudem jeszcze żyję". Fragmenty książki czytał słynny aktor Bogusław Linda.

📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek 30 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 30.10.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 30 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 30.10.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 29.10.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 29.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Piękna, słoneczna niedziela przyciągnęła wielu turystów na Święty Krzyż. Zobacz zdjęcia Wielu turystów odwiedziło w niedzielę, 29 października Święty Krzyż. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała spacerom na świeżym powietrzu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Gigantyczny korek do cmentarza w Cedzynie w niedzielę, 29 października. Ruch jak we Wszystkich Świętych 1 listopada W niedzielę, 29 października około godziny 13 ruch na cmentarzu w Cedzynie koło Kielc był tak duży jak we Wszystkich Świętych. Bardzo trudny był dojazd, ponieważ korek zaczynał się już w połowie ulicy Sandomierskiej, tuż za ulicą Szczecińską. Ciężko było o miejsce parkingowe. Trzeba było też odstać w kolejce do straganów po kwiaty, znicze, wiązanki. 📢 Ciekawostki i starocie na giełdzie w Miedzianej Górze w niedzielę, 29 października. Były prawdziwe perełki! Zobacz zdjęcia Mnóstwo ciekawostek i staroci oferowano na giełdzie Miedzianej Górze w niedzielę, 29 października. Można było kupić oryginalne i piękne przedmioty z mosiądzu, drewna, szkła, porcelany. Zobaczcie je w galerii zdjęć.

📢 Niedzielny spacer na Pchli Targ w Tarnobrzegu to szansa na wyjątkowe zakupy. Zobaczcie, jakie skarby można kupić 29 października Słoneczna niedziela w Tarnobrzegu to doskonały dzień na spacer, głównie na tętniący życiem pchli targ przy ulicy Kwiatkowskiego. Amatorzy rzeczy z duszą od rana kupują i przeglądają osobliwości na straganach. Jeden z uroków Tarnobrzeskiego Pchlego Targu to nieprzewidywalność - nigdy nie wiadomo, jakie skarby można tam znaleźć. Co tym razem oferowali sprzedawcy? Zobaczcie zdjęcia z 29 października. 📢 Oto największe firmy w powiecie kozienickim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu kozienickiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 3. liga. Byliście na derbowym meczu Staru Starachowice z KSZO 1929 Ostrowiec? Szukajcie się na zdjęciach Ciekawe spotkanie derbowe w trzeciej lidze pomiędzy Starem Starachowice i KSZO 1929 Ostrowiec cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród kibiców obu drużyn. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego pojedynku, który odbył się na stadionie Alitu Ożarów. 📢 Byłeś na meczu PlusLigi, w którym Enea Czarni Radom rywalizowali z Projektem Warszawa? Znajdź się na zdjęciach W meczu 3. kolejki PlusLigi Enea Czarni Radom, gładko bo w trzech setach przegrali z Projektem Warszawa. Jeśli dopingowałeś "Wojskowym" w tym derbowym pojedynku, to znajdź się na zdjęciach.

📢 Startowałeś w Górskim Maratonie Świętokrzyskim imienia Kazimierza Jarosa w Nowej Słupi? Szukaj się na zdjęciach Niezwykle emocjonująca była piąta edycja Górskiego Maratonu Świętokrzyskiego, który odbył się w Nowej Słupi. Był dedykowany trenerowi Kazimierzowi Jarosowi, wybitnemu trenerowi "królowej sportu", który zmarł sierpniu, tego roku. Jednym z patronów medialnych tego ciekawego wydarzenia było Echo Dnia.

📢 Restauracja Małomiasteczkowa zaserwuje wam upiorną pizzę z okazji Halloween. Na niej słone duszki! Zobaczcie zdjęcia A może by tak zjeść coś strasznie smacznego? Albo smacznie strasznego? Restauracja Małomiasteczkowa znajdująca się w Masłowie Pierwszym przez weekend, od 28 do 29 października zaserwuje nam pizzę w stylu zupełnie halloween'owym. Jakie są jej upiorne składniki? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto najmłodsi piłkarze Siarki Tarnobrzeg. Są już po oficjalnym pasowaniu - zobaczcie zdjęcia W przerwie sobotniego meczu Siarki Tarnobrzeg z Wisłoką Dębica, na murawie stadionu w Tarnobrzegu miała miejsce miła uroczystość - szczególnie miła dla dziewcząt i chłopców z roczników 2015, 2016 i 2017 trenujących w Siarce Tarnobrzeg. Teraz dzieciaki zostały oficjalnie pasowane na piłkarzy, a aktu tego dokonali prezes KS Siarka Dariusz Dziedzic i wiceprezes tarnobrzeskiego klubu Bogusław Uchański.

📢 Kibice Siarki Tarnobrzeg i Wisłoki Dębica wspólnie dopingowali swoje drużyny. Byliście na trybunie? Ponad 1500 kibiców na Stadionie Miejskim w Tarnobrzegu obejrzało sobotni mecz, w którym Siarka Tarnobrzeg zmierzyła się z Wisłoką Dębica. Dla szalikowców obu zespołów był to kibicowski mecz przyjaźni. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Złote gody w gminie Morawica. Piękna uroczystość w Samorządowym Centrum Kultury. Zobaczcie film i zdjęcia Dwadzieścia osiem par z gminy Morawica w powiecie kieleckim zostało odznaczonych w sobotę, 28 października medalami pamiątkowymi nadawanymi z ramienia Prezydenta Rzeczypospolitej za pięćdziesięciolecie małżeństwa. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Kręgielni Fankula Pub & Bar w Tarnobrzegu znów działa. Są też inne atrakcje Po niespełna czterech miesiącach przerwy otwarte zostało najbardziej rozrywkowe miejsce w Tarnobrzegu - Kręgielnia Fankula Pub & Bar. W nowej lokalizacji atrakcje znajdą również fani gry w bilard i w snookera.

📢 Przysięga żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Stalowej Woli Uroczysta przysięga 136 żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z 18. Pułku Saperów w Nisku zorganizowana została w sobotę 28 października na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Zobaczcie zdjęcia. 📢 TOP 50 najpopularniejszych nazwisk w powiecie staszowskim. Jakie na pierwszym miejscu? Będziecie zaskoczeni 28.10.2023 Do najpopularniejszych nazwisk w Polsce niewątpliwie należą Nowak i Kowalski/Kowalska. Kolejne miejsca na liście nie są już tak oczywiste. Duże różnice wśród popularności nazwisk widać szczególnie w momencie, kiedy przyglądamy się rankingom poszczególnych regionów. Sprawdziliśmy, które nazwiska "królują" w powiecie staszowskim. Czy Twoje również znajduje się na liście 50 najpopularniejszych? Zobaczcie 📢 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie pińczowskim. Lista TOP 40. Czy Twoje na niej jest? 28.10.2023 Najpopularniejsze nazwiska w powiecie pińczowskim. Jakie są? Sprawdźmy, czy pogląd o tym, że w Polsce liczą się tylko dwa nazwiska - Kowalski, Kowalska i Nowak, jest prawdziwy w powiecie pińczowskim. A może Twoje nazwisko też jest na tej liście? Sprawdź!

📢 PKO BP Ekstraklasa. Wyjątkowe zdjęcia kibiców Korony Kielce ze zwycięskiego meczu z Puszczą Niepołomice na Suzuki Arenie Korona Kielce pokonała na Suzuki Arenie Puszczę Niepołomice 5:3. Mecz obejrzało 8580 kibiców. Była to 13. kolejka PKO BP Ekstraklasy.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na niezwykle emocjonującym meczu Korony Kielce z Puszczą Niepołomice? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy wygrali na Suzuki Arenie z Puszczą Niepołomice 5:3. Do przerwy podopieczni Kamila Kuzery zagrali koncertowo - prowadzili 3:0. Po przerwie dwa ciosy zadał beniaminek z Niepołomic. W końcówce były duże emocje, ale ostatecznie to Korona dopisała sobie trzy punkty. 📢 Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku lekarskiego Uniwersytetu Radomskiego. Zobacz zdjęcia W piątek, 27 października w Auli Głównej Uniwersytetu Radomskiego imienia Kazimierza Pułaskiego odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunku lekarskiego. Dyplomy odebrało 54 lekarzy.

📢 Mnóstwo zniczy przy cmentarzu w Cedzynie. Niektóre ceny mogą zaskoczyć, ludzie jednak nie oszczędzają. Zobaczcie film i zdjęcia Trwają gorączkowe przygotowania do Wszystkich Świętych. Mieszkańcy kupują znicze, by odpowiednio przygotować groby swoich bliskich. Odwiedziliśmy cmentarz w Cedzynie i sprawdziliśmy, jakie ceny oferują sprzedawcy. O tym, jak zmienia się moda oraz ceny zniczy opowiedziała nam pani Jolanta, która sprzedaje znicze i wiązanki przy cmentarzu w Cedzynie już od 30 lat! Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Mistrzowie Urody 2023. Oto salony fryzjerskie wybrane przez czytelników Echa Dnia. Zobaczcie zwycięzców Mistrzowie Urody to plebiscyt cieszący się od lat dużą popularnością. Czytelnicy Echa Dnia wybierają najlepsze salony związane z branżą beauty. Zobaczcie, które salony fryzjerskie polecają. 📢 Święta Katarzyna jakiej nie znacie. Oto jej historia na archiwalnych fotografiach Położona u podnóża Łysicy Święta Katarzyna to bardzo popularna, nie tylko wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego, miejscowość turystyczna. Zobaczcie niesamowite zdjęcia świętej Katarzyny sprzed 100 lat.

📢 Już nie mom fit i rurki. Oto najmodniejsze jeansy na jesień 2023! Zobacz zdjęcia Spodnie jeansowe to ulubiony element garderoby kobiet na całym świecie. Są wygodne, ponadczasowe i pasują do wielu stylizacji. Odpowiednio dobrane potrafią wymodelować sylwetkę. A jakie modele jeansów będą modne jesienią? Zobaczcie w galerii.

