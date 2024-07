Prasówka 4.07.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Radomiak Radom zagrał po raz drugi w letnim okresie przygotowawczym. Byłeś w Warce na meczu z Cracovią? Poszukaj się na zdjęciach”?

Prasówka 4.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radomiak Radom zagrał po raz drugi w letnim okresie przygotowawczym. Byłeś w Warce na meczu z Cracovią? Poszukaj się na zdjęciach Drugi test mecz w okresie przygotowawczym do startującego 19 lipca sezonu PKO Ekstraklasy rozegrał Radomiak Radom. Rywalem Zielonych w Farmie Sielanka pod Warką byli piłkarze Cracovii. Mecz otwarty dla publiczności 1:0 wygrali radomianie. Oglądaliście spotkanie? Szukajcie się na zdjęciach.

📢 Antykoncepcja awaryjna na Podkarpaciu. Najwięcej umów podpisały apteki w Tarnobrzegu. Zobacz, gdzie w regionie kupisz tabletkę "dzień po" Coraz więcej aptek przystępuje do pilotażowego programu antykoncepcji awaryjnej. W województwie podkarpackim tabletka "dzień po" jest dostępna w 25 aptekach. Jak dotąd najwięcej umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisały apteki w Tarnobrzegu. Zobaczcie w galerii, gdzie można kupić tabletkę "dzień po".

📢 Kąpielisko w Pińczowie już działa. Jest dwóch ratowników i 75 ton świeżego piachu We wtorek, 2 lipca, ruszyło kąpielisko nad zalewem w Pińczowie. Będzie czynne do końca wakacji.

📢 Koniec wschodniej obwodnicy Kielc? Zarząd Województwa wycofał się z prac nad tą ważną trasą Obradujący w środę 3 lipca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jednomyślnie zdecydował o konieczności wyłączenia się z dalszych prac projektowych nad przebiegiem wschodniej obwodnicy Kielc. Z pewnością ta decyzja znacznie opóźni prace nad tą ważną da stolicy województwa trasą.

📢 Wypadek na drodze krajowej numer 12 w Mieczysławowie. W zderzeniu dwóch samochodów ranna jedna osoba. Były utrudnienia w ruchu W Mieczysławowie w gminie Zwoleń doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga krajowa numer 12 w miejscu wypadku była częściowo zablokowana, ruch odbywał się wahadłowo.

📢 Zderzenie dwóch aut w miejscowości Prusinowice. W szpitalu pięć osób Renault i peugeot zderzyły się w środowe popołudnie, 3 lipca na drodze w miejscowości Prusinowice w gminie Waśniów (powiat ostrowiecki). Rannych zostało pięć osób. 📢 Nowa prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej. Na miejsce Bartosza Iskry, Diana Niewczas-Nowak Diana Niewczas-Nowak zastąpiła dotychczasowego prezesa Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej, Bartosza Iskrę. Decyzja została ogłoszona w środę, 3 lipca podczas konferencji prasowej. MKS ma także nowy zarząd, w skład którego wchodzą sami prawnicy. 📢 Niezapomniane imprezy w Klubie Arizona we Wrocieryżu. Pamiętacie je? Takich imprez się nie zapomina. Nieistniejąca dziś Arizona we Wrocieryżu to było kultowe miejsce na imprezowej mapie Ponidzia, do którego na dyskoteki i innego rodzaju wydarzenia zjeżdżały tłumy z całej okolicy. To tam odbywały się imprezy andrzejkowe, bale sylwestrowe, półmetki czy osiemnastki.

📢 Północno-zachodnia obwodnica Starachowic prawie gotowa. Robi wrażenie! Zobacz wideo i zdjęcia z pierwszego przejazdu trasą Jak wygląda północno-zachodnia obwodnicę Starachowic? Trasa jest już prawie gotowa. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy będzie otwarta już pod koniec sierpnia 2024 roku. Zobacz na filmie udostępnionym przez prezydenta miasta, Marka Materka, i zdjęciach. 📢 Zaginęła 16-letnia Marta z Wolicy w gminie Szydłów. Policjanci proszą o pomoc w odnalezieniu nastolatki 16-letnia Marta Samiec z Wolicy w gminie Szydłów (powiat staszowski) wyszła z domu w środę, 3 lipca o godzinie 4 rano. Gdy dziewczynka nie wróciła, a bliscy nie byli w stanie sami jej znaleźć, o pomoc poprosili policjantów.

📢 Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” i piknik z okazji otwarcia sezonu letniego nad zalewem Przybyłów w Gorzycach. Zobacz nowe zdjęcia Konkursy z nagrodami, pokazy ratownictwa, bezpłatne przejazdy łódką po zalewie – to tylko część atrakcji przygotowano dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonej ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” i pikniku z okazji otwarcia sezonu letniego nad zalewem w Gorzycach.

📢 To w Świętokrzyskiem jest najwięcej gniazdowników. Wielu młodych ludzi wciąż mieszka tu z rodzicami! Co myślą o tym kielczanie? Zobacz film Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące gniazdowników, czyli pokolenia młodych osób mieszkających z rodzicami. Wyniki są niezwykle ciekawe, ponieważ wynika z nich, że w skali kraju największy odsetek gniazdowników wystąpił w województwie świętokrzyskim - aż 41 procent! Jeśli chodzi o miasta wojewódzkie to prym wiodą Kielce - 36 procent. Zapytaliśmy, co o tym myślą mieszkańcy. Zobacz film. 📢 LetNisko – powitanie lata nad Zalewem Podwolina w Nisku. Na dzieci i dorosłych czekały liczne atrakcje - zobacz zdjęcia Nad Zalewem Podwolina w Nisku w niedziele, 30 czerwca miała miejsce trzecia edycja imprezy „LetNisko – powitanie lata nad Zalewem Powolina”. Wydarzenie obfitujące w liczne atrakcje na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych w tym mieście.

📢 Rajd Bike Orient we Włoszczowie. Rowerem i pieszo rywalizowało ponad 200 osób. Zobaczcie zdjęcia Ponad 220 osób wzięło udział w Rajdzie Bike Orient, który odbył się w sobotę, 29 czerwca we Włoszczowie. 📢 Huczny jubileusz 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego Hetmanki Włoszczowa. Zobaczcie zdjęcia W tym roku Uczniowski Klub Sportowy Hetmanki Włoszczowa obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w sobotę, 22 czerwca, odbyła się uroczysta gala jubileuszowa.

📢 Sołtysi w gminie Włoszczowa wybrani. 12 pań i 13 panów. Zobaczcie zdjęcia Zakończyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Włoszczowa. Rozpoczęły się 6 czerwca w Nieznanowicach, a dobiegły końca w czwartek, 27 czerwca, w Kurzelowie. 📢 Radomiak Radom wygrał w Warce sparing z Cracovią. Jedynego gola zdobył Rocha. Zobacz zapis relacji na bieżąco i zdjęcia z meczu Piłkarze Radomiaka Radom w drugim meczu kontrolnym w letnim okresie przygotowawczym do sezonu 2024/2025 w PKO BP Ekstraklasie grali w Warce z Cracovią Kraków. Po golu Leonardo Rochy z rzutu karnego Zieloni wygrali różnicą jednego gola. Na www.echodnia.eu prowadziliśmy relację na bieżąco z tego meczu.

📢 Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 na Mazowszu. Jak poradzili sobie nasi uczniowie? Oto wyniki od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Ponad pięć tysięcy absolwentów szkół podstawowych z regionu radomskiego, a prawie 39 tysięcy na Mazowszu, poznało w środę, 3 lipca wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Jak wypadli nasi uczniowie na tle kraju? Zobaczcie szczegóły. 📢 Gdzie najlepiej wypocząć nad wodą w regionie radomskim? Oto TOP 10 najlepszych miejsc. Zobacz zdjęcia Idzie fala upałów. Już w najbliższy weekend temperatury mogą osiągnąć rekordowe wskazania. Mieszkańcy regionu radomskiego na pewno ruszą nad wodę, w ocienione miejsca, może do lasu na spacer, by nie tkwić w skwarze w domu. Podpowiadamy, gdzie najlepiej szukać ochłody w czasie upałów. Oto 10 najlepszych miejsc zdaniem wielu czytelników, gdzie można wypoczywać nad wodą w regionie radomskim.

📢 Nasi strażacy najlepsi! Wojewoda Józef Bryk pogratulował laureatom 40. Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym. Zobacz zdjęcia i film Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk pogratulował w środę, 3 lipca, laureatom 40. Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym, które odbyły się w czerwcu w Częstochowie. Zwycięzcy służą na co dzień w różnych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w województwie świętokrzyskim. Podczas zawodów nie mieli sobie równych. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Tragiczny wypadek w gminie Jedlińsk. Motocyklista zjechał z drogi i uderzył w słupek. Zginął na miejscu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 2 lipca na terenie gminy Jedlińsk. Motocyklista zjechał z drogi i uderzył w metalowy słupek. W wyniku doznanych obrażeń 29-letni mężczyzna poniósł śmierć. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl nie był dopuszczony do ruchu.

📢 Omonia Nikozja przebywa na zgrupowaniu w Kielcach. Piłkarze cypryjskiej drużyny trenują na stadionie przy ulicy Szczepaniaka Omonia Nikozja przebywa na zgrupowaniu w Kielcach. Zawodnicy i sztab szkoleniowy mieszkają w hotelu Binkowski Resort. Cypryjski zespół trenuje na stadionie przy ulicy Szczepaniaka, należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

📢 Wychowankowie Domu Dziecka w Skopaniu na wyjeździe terapeutyczno - integracyjnynym w górach. Zobacz zdjęcia Dzięki uprzejmości firmy Pepco kolejny raz zorganizowano wyjazd terapeutyczno - integracyjny dla wszystkich wychowanków i wychowawców z Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu (powiat tarnobrzeski). 📢 Ze Starej Błotnicy wyruszyła pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Udział bierze blisko dwieście osób. Zobacz wideo i zdjęcia W środę, 3 lipca ze Starej Błotnicy wyruszyła pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Już po raz 14. poprowadził ją wójt gminy Marcin Kozdrach. Zobacz zdjęcia.

📢 Wakacyjny rodzinny rajd rowerowy odbył się w Kozienicach. To była świetna rekreacja i zabawa. Zobacz zdjęcia W sobotę, 29 czerwca Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu zorganizowało Wakacyjny rodzinny rajd rowerowy. To była bardzo udana impreza. 📢 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 zaskoczyły? Jest gorzej czy lepiej? Ogólnopolskie wyniki nie pozostawiają złudzeń Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024. Język polski, matematyka czy język obcy nowożytny – który przedmiot sprawił uczniom najwięcej problemów? Jak przedstawiają się tzw. staniny? W jakich miejscowościach zdający uzyskali najlepsze wyniki? Sprawdź najważniejsze informacje o ogólnopolskich wynikach egzaminu ósmoklasisty. 📢 Najlepszy psycholog i psychoterapeuta w Świętokrzyskiem. Oto polecani specjaliści z regionu Najlepszy psycholog i psychoterapeuta w Świętokrzyskiem. Z roku na rok rośnie liczba osób w Polsce, które korzystają z pomocy psychologa i psychoterapeuty. Żyjemy w coraz szybszym tempie, coraz gorzej radzimy sobie ze stresem, bierzemy na siebie coraz więcej obowiązków. U kogo szukać pomocy?

📢 Giełda staroci w Jedlnii-Letnisku. Było wiele wyjątkowych przedmiotów. Zobacz zdjęcia Kto lubi antyki, ubrania w stylu retro, czy kolekcjonuje stare przedmioty, czuł się jak ryba w wodzie na giełdzie staroci w Jedlnii-Letnisku. Tam w ostatnią sobotę, 29 czerwca odbyła się giełda staroci. Na "Ryneczek" przy ulicy 1 maja przyjechali wystawcy z całego regionu, było w czym wybierać i na co popatrzeć. Zobacz zdjęcia.

📢 Magiczny koncert na festiwalu imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Tłumy przyszły posłuchać Alicji Węgorzewskiej i Wiesława Ochmana Takiego oblężenia, jak we wtorkowy wieczór kościół pod wezwaniem św. Brata Alberta chyba jeszcze nie przeżył. Przybyli na koncert muzyki sakralnej Festiwalu imienia Krystyny Jamroz zajęli nie tylko wszystkie siedzące miejsca wewnątrz i na zewnątrz, obsiedli także schody, zajęli przejścia i nie pomogło dostawienie wszystkich ławek i krzeseł jakie były w pobliżu. Koncert zachwycił.

📢 Rekordowe pieniądze dla klubów piłkarskich od Ekstraklasy. Korona Kielce za miniony sezon otrzymała prawie 11 milionów złotych Ekstraklasa SA w sezonie 2023/24 wypłaciła klubom 280,2 miliona złotych, a około 9,5 miliona złotych trafiło do Polskiego Związku Piłki Nożnej. To największą w historii pulę przekazaną klubom i Federacji z ligowej spółki – wyższa o ponad 40 milionów złotych niż rok wcześniej. Korona Kielce otrzymała prawie 11 milionów złotych.

📢 Rozpoczął się upragniony sezon kąpielowy nad zalewem w Suchedniowie. Są turyści z innych krajów, a nawet gęś turystka. Zobacz film i zdjęcia W deszczowy poniedziałek, 1. lipca rozpoczął się sezon kąpielowy nad zalewem w Suchedniowie. Na szczęście już następnego dnia, po południu, było pogodnie i słonecznie. Wybraliśmy się nad zbiornik, by sprawdzić czy wszystko gotowe i jakie atrakcje czekają tu na mieszkańców i turystów. Nowością jest tu między innymi bardzo oryginalna ławeczka... Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Jedyny wdowiec konsekrowany w Polsce mieszka w województwie świętokrzyskim. Oto niezwykła historia Andrzeja Grzegorskiego z Małogoszcza Wiele mówi się o dziewicach albo wdowach konsekrowanych. Mało natomiast o wdowcach, a to dlatego, że w Polsce żyje tylko jeden taki człowiek. To Andrzej Grzegorski, 69-letni mieszkaniec Małogoszcza w powiecie jędrzejowskim. Błogosławieństwo konsekracji przyjął 14 lat temu. Jest bardzo wierzący, swój czas przeznacza na studiowanie Biblii i ksiąg religijnych. Ma jednakże przestrzeń na swoją pasję - rośliny i kwiaty, z dumą mówi także o swojej całkiem dużej rodzinie. Zobaczcie film i zdjęcia. 📢 Dom tańszy niż kawalerka. Oto najtańsze domy na sprzedaż w regionie świętokrzyskim. Ich ceny nie przekraczają 200 tysięcy złotych Własne M to marzenie każdego. Ceny mieszkań z miesiąca na miesiąc szybują w górę. Idealną perspektywą dla mieszkania w bloku jest własny dom. Są domy za które zapłacisz nie więcej niż 200 000 złotych. Zobacz oferty sprzedaży tanich domów w regionie świętokrzyskim. Za najtańszy z nich trzeba zapłacić 89 000 złotych.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 3 lipca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 03.07.2024 Horoskop dzienny na środę 3 lipca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 03.07.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 3 lipca - Dzień Cioci i Wujka. Kiedy na weselu podchodzi do ciebie pijany wujek a ciocia pyta czy się ożeniłeś! Dnia 3 lipca obchodzimy Dzień Cioci i Wujka. Jest to doskonała okazja dla internautów do wykorzystania humoru i żartów, aby poruszać różne stereotypy związane właśnie z ciocią i wujkiem. Oto najlepsze memy. 📢 Nieszczęście we wtorkowe popołudnie w gminie Połaniec. Mężczyzna przygnieciony przez traktor 39-letni mężczyzna podczas koszenia łąki w gminie Połaniec zsunął się z traktorem do bajorka. Badanie wykazało, że 39-latek był nietrzeźwy. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 Miasteczka regionu radomskiego - Pionki. Oto historia miasta na niesamowitych czarno-białych zdjęciach Położone nad rzeką Zagożdżonką, na Równinie Kozienickiej, od północnej strony okolone Puszczą Kozienicką, Pionki to miasto, które założone zostało w 1775 roku a prawa miejskie uzyskało dopiero w 1954 roku. Jak zmieniało się na przestrzeni lat? Zobaczcie w galerii.

📢 Martyna Kotwiła z RLTL GGG Radom, złota sprinterka mistrzostw Polski 2024. Zobacz jaka jest prywatnie. Jeździ mercedesem, lubi tatuaże Martyna Kotwiła, lekkoatletka RLTL GGG Radom w pięknym stylu zdobyła złoty medal mistrzostw Polski seniorek w biegu na 200 metrów. We wtorek 2 lipca okazało się, że zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu! To jej wielki sukces i spełnienie marzeń. Jaka jest nasza mistrzyni prywatnie, co lubi, jakim jeździ autem, jakie lubi ubrania?

📢 Oto, co robią dawni trenerzy Radomiaka Radom. Jeden jest burmistrzem, inny jeździ na taksówce! Zobacz zdjęcia Od 2000 roku ponad 30 trenerów prowadziło drużynę Radomiaka Radom. Większość z nich jest jeszcze w zawodzie, niektórzy odnoszą sukcesy, ale są też tacy, którzy z futbolem nie mają już nic wspólnego. 📢 Baseny letnie w Łopusznie już działają. Oprócz kąpieli kuszą innymi atrakcjami. Zobaczcie zdjęcia i film W sobotę, 29 czerwca oficjalnie rozpoczęto sezon letni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łopusznie. Baseny letnie to nie jedyna atrakcja, która przyciągnie odwiedzających. Powstała nowa strefa relaksu, gdzie znajduje się sauna i bali. Dodatkowo na najmłodszych czeka plac zabaw i skate park. Zobacz zdjęcia. 📢 Radomiak Radom, już z Chico Ramosem! Wtorkowym zajęciom towarzyszyło wiele wzruszeń, emocji oraz radości Blisko 15 miesięcy poza zespołem Radomiaka Radom przebywał Chico Ramos. Po niezwykle poważnej kontuzji, nie ma już śladu i pomocnik z Portugalii rozpoczął przygotowania do nowego sezonu! Duże emocje towarzyszyły piłkarzowi podczas wtorkowych zajęć.

📢 Wrzawy. Święto kwitnącej fasoli, noc świętojańska i kulinarne zmagania kół gospodyń wiejskich w "Bitwie regionów". Zobacz zdjęcia Stowarzyszenie „Razem dla Wrzaw” zostało zwycięzcą pierwszego etapu Bitwy Regionów i będzie reprezentować powiat tarnobrzeski, stalowowolski i niżański na etapie wojewódzkim tego ogólnopolskiego konkursu pod koniec lipca w Lesku. Bitwa Regionów była częścią popularnej w gminie Gorzyce imprezy „Święto Kwitnącej Fasoli – Wrzawska Noc Świętojańska”. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Baćkowicach z milionowym dofinansowaniem na samochód ratowniczo - gaśniczy! Umowa już podpisana 1 170 998,97 złotych otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Baćkowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego. Umowę podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego we wtorek, 2 lipca. Zobaczcie szczegóły. 📢 Niesamowite zjawisko zarejestrowano w nocy na świętokrzyskim niebie! Meteor pędził z olbrzymią prędkością. Zobaczcie film W nocy z poniedziałku, 1 lipca na wtorek, 2 lipca nad Polską był widoczny bardzo jasny meteor, który pędził z nieziemską prędkością w kierunku Ziemi! To wyjątkowe zjawisko zarejestrowały dwie stacje obserwacyjne działające w projekcie Skytinel - jedna z nich znajduje się w Świętokrzyskiem. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Obcokrajowcy groźnie zaczepiali młode kobiety nad zalewem w Umrze w gminie Zagnańsk? Policja dotarła do trzech mężczyzn. Zobacz film Co stało się w sobotę, 29 czerwca, nad zalewem w Umrze w gminie Zagnańsk? Informowaliśmy o tym, że w Internecie pojawił się wpis opisujący jak kilku obcokrajowców napastowało cztery nastolatki. Dziewczyny miały być przerażone. Sprawą zajęła się Policja. w poniedziałek, 1 lipca, mundurowi dotarli do trzech mężczyzn. Zobacz film. 📢 Śmiertelny wypadek w Grocholicach. Dostawczak zderzył się z osobówką Jedna osoba zginęła, a trzy trafiły do szpitala – oto tragiczny bilans wypadku, do jakiego doszło we wtorek przed godziną 13 w Grocholicach w powiecie opatowskim. 📢 Koncert w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej. Muzyczna uczta dla ducha W niedzielne popołudnie, 30 czerwca, park przy Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej zamienił się w muzyczną arenę, gdzie odbył się niezwykły koncert musicalowo-operetkowy. Wydarzenie to, będące częścią obchodów jubileuszu trzydziestolecia Festiwalu imienia Krystyny Jamroz, przyciągnęło licznych melomanów oraz znamienitych gości.

📢 Mieszkaniec Sędziszowa oszukany. Z konta zniknęło kilka tysięcy 52-latek z Sędziszowa wystawił na sprzedaż w internecie damski płaszcz za 35 złotych. Dostał wiadomość od osoby rzekomo zainteresowanej kupnem i użył dołączonego linku. Tak oszuści zdobyli dostęp do jego konta. Wypłacili trzy tysiące złotych. 📢 Cztery nowe przejścia dla pieszych w powiecie staszowskim gotowe. Gdzie powstały? W piątek, 26 czerwca oddano do użytku 4 przejścia dla pieszych w miejscowościach: Podobrek, Oleśnica, Jurkowice i Solec Stary. 📢 Magiczna Noc Świętojańska nad Czarną w Staszowie. Zobaczcie nowe zdjęcia Wieczór 23 czerwca nad Czarną w Staszowie zamienił się w niezapomniane święto. Noc Świętojańska, pełna tradycji, kultury i radości, przyciągnęła mieszkańców i gości do wspólnego świętowania. Najkrótsza noc w roku obfitowała w różnorodne atrakcje, od plecenia wianków, przez warsztaty, aż po widowiskowe przedstawienia i potańcówki, tworząc niezapomnianą atmosferę. Zobaczcie nowe zdjęcia z wydarzenia.

📢 Ich Nowy Dom w Suchedniowie. Słynna sprawa odbudowy spalonego domu stoi w miejscu. Biurokracja wstrzymuje pomoc dla pogorzelców Wydawało się, że dwóm rodzinom z Suchedniowa szczęście sprzyja, mimo pożaru, który strawił ich dom na początku 2024 roku. Świętokrzyscy przedsiębiorcy ruszyli im z pomocą, obiecując na swój koszt odbudować to, co zniszczone. Akcja zyskała nawet nazwę "Ich Nowy Dom" na wzór i sławę programu telewizyjnego. Minęło 6 miesięcy i oprócz betonowej wylewki, na działce przy ulicy Berezów nie dzieje się nic. Wszystko zostało zamrożone przez urzędowe procedury i zmianę prawa budowlanego. 📢 Radomska Młodzieżowa Orkiestra Grandioso z sukcesami na Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych. Zobacz zdjęcia W dniach od 27 do 30 czerwca odbyły się Mistrzostwa Świata Orkiestr Dętych. W wydarzeniu wzięła udział Radomska Młodzieżowa Orkiestra Grandioso, która osiągnęła tam duże sukcesy. Zobacz zdjęcia.

📢 Dwie nowe stacje benzynowe koncernu Orlen w gminach Nowiny i Chęciny niebawem zostaną otwarte. Zobacz zdjęcia Nowe stacje benzynowe Orlen zaczną działać w najbliższych tygodniach na terenie gmin Nowiny i Chęciny w powiecie kieleckim. Obiekty są już gotowe i czekają na otwarcie. Zobacz jak wyglądają na zdjęciach 📢 Jest praca w urzędach i instytucjach w Radomiu. Rekrutacja trwa w Urzędzie Miejskim, w Fabryce Broni, zarządzie dróg. Sprawdź oferty z lipca Nawet latem urzędy, instytucje, spółki komunalne szukają pracowników i oferują stałą umowę o pracę. Jeśli właśnie szukasz zatrudnienia to przejrzeliśmy ogłoszenia, zamieściły je między innymi Urząd Miejski, Zakład Usług Komunalnych czy Fabryka Broni. Są poszukiwani pracownicy różnych wydziałów i specjalności. Szukasz zatrudnienia? Przeczytaj. Zostało niewiele czasu na przygotowanie i złożenie dokumentów.

📢 Tragiczny finał pożaru domu w Turbi. W płomieniach zginął młody mężczyzna - zdjęcia Do tragicznego w skutkach pożaru domu doszło we wtorek, 2 lipca po godzinie 3 w Turbi, w powiecie stalowowolskim. W płomieniach zginął 20-letni mężczyzna. 📢 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024 w Świętokrzyskiem. Zobacz zwycięzców w województwie i powiatach Stanisław Skalmierski, rolnik z Nawarzyc w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim zajął pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który organizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wszystkich laureatów poznaliśmy w niedzielę, 23 czerwca. Prezentujemy ich gospodarstwa. 📢 Nasze dziewczyny powalczą o tytuł najpiękniejszej Polki. W sobotę wielki finał wyborów Miss Polski 2024 Już w piątek, 5 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu poznamy Miss Polski 2024. Wśród 32 finalistek, które powalczą o tytuł najpiękniejszej Polki znalazły się dwie dziewczyny z naszego regionu: Magdalena Batko z Włoszczowy oraz Weronika Nowak pochodząca ze Starachowic. Trwają przygotowania do gali finałowej, zobaczcie jak wyglądają i co powiedziały przed wielkim finałem nasze kandydatki.

📢 Łeba to nie tylko plaża. 23 najlepsze atrakcje miasta na wakacje nad morzem. Gigantyczne dinozaury to dopiero początek! Wakacje już się zaczęły, a pogoda zachęca do wypoczynku nad morzem. Urlop czy weekend w Łebie to nie tylko opalanie się na plaży. Miasto kryje wiele niesamowitych i często zaskakujących atrakcji turystycznych. Czy wiesz, gdzie w Łebie można zwiedzić las sprzed 40 milionów lat, zobaczyć żywe piranie, pogłaskać osiołka albo pograć w gigantyczne szachy? Wybrałem 23 najlepsze atrakcje turystyczne Łeby dla dzieci i dorosłych, które zapewnią ci niezapomniany weekend czy urlop nad morzem.

📢 Malownicze wakacje Diany Walkiewicz. Projektantka z Radomia zdobywa nasze polskie góry. Zobacz zdjęcia Trwają wakacje, więc każdy kto może wykorzystuje ten czas na odpoczynek. Na urlop zdecydowała się również Diana Walkiewicz, która tym razem postawiła na relaks w naszych polskich górach. Projektantka z Radomia pokazuje niezwykłe krajobrazy i dzieli się swoimi wrażeniami. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wielka kasa na budowę ścieżek rowerowych. Powstanie super trasa łącząca dwa kurorty, Busko-Zdrój i Solec-Zdrój W poniedziałek, 1 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano umowy z przedstawicielami świętokrzyskich samorządów na dofinansowanie projektów, które pozwolą na utworzenie nowej sieci ścieżek rowerowych i zakup samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Szczególnie zadowolony był Jerzy Szydłowski, burmistrz Buska -Zdroju, ponieważ podpisał aż dwie umowy na dofinansowania. Zobaczcie szczegóły.

📢 Zmiany księży wikariuszy w parafiach Diecezji Kieleckiej. Zobacz nowe obsady poszczególnych parafii We wtorek, 25 czerwca biskup kielecki Jan Piotrowski dokonał zmian personalnych wśród wikariuszy pracujących na terenie diecezji. Podjęcie obowiązków na nowej parafii nastąpi 24 sierpnia 2024 roku. Zobaczcie jakie zmiany nastąpią w obsadzie księży wikariuszy w poszczególnych parafiach Diecezji Kieleckiej.

📢 Dramatyczny wypadek w Stalach. Kierowca hondy zasłabł i uderzył w inne auto, ratownicy przegrali walkę o życie mężczyzny Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 lipca po godzinie 14.30 na ulicy Jana Pawła II w Stalach. Ratownicy przez kilkadziesiąt minut prowadzili reanimację, ale niestety nie przyniosła ona oczekiwanego efekty - mężczyzna zmarł. 📢 Dramatyczna sytuacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Dziesiątki kotów czekają na adopcję. Zobacz wideo i zdjęcia Tylko w ciągu ostatniego tygodnia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach trafiło aż 36 kotów. Od początku roku było ich... 224. Sytuacja jest dramatyczna, więc pojawił się apel do mieszkańców z prośbą o dokonywanie adopcji. Puchatych pupili jest mnóstwo i na pewno każdy odpowiedzialny opiekun znajdzie zwierzaka, w którym się zakocha. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Leniwe poniedziałkowe przedpołudnie w Sielpi. Odpoczynek po upalnym weekendzie Po tropikalnych upałach w weekend turyści w Sielpi odpoczywają od wody, kąpieli, plaży. Odwiedzają stoiska handlowe, punkty gastronomiczne, wesołe miasteczko, spacerują. 📢 Dni Sędziszowa 2024. Liczne konkursy, wesołe miasteczko, a na scenie zachwycił Z.B.U.K.U i zespół Myslovitz W sobotę, 29 czerwca odbyła się 24. edycja Dni Sędziszowa. W ramach święta miasta nie zabrakło atrakcji takich jak zawody wędkarskie, pokazy pirotechniczne i wesołe miasteczko. Miłośnicy sportu wystartowali w kolejnej edycji Sędziszowskiego Biegu po zdrowie. Tłumy mieszkańców i okolic pod scenę przyciągnął raper Z.B.U.K.U i zespół Myslovitz. Zobacz zdjęcia.

📢 Ogromne straty po oszustwie w Starachowicach. Miał być szybki i bezpieczny zysk Dwaj mieszkańcy Starachowic uwierzyli w znalezioną w internecie ofertę zarobku na kryptowalutach. Inwestycja miała być bezpieczna i szybka, a zysk znaczny. 33-latek zainwestował blisko 30, zaś 46-latek prawie 200 tysięcy. Gdy przyszło do odbioru rzekomych zysków na jaw wyszła prawda, że obaj zostali oszukani.

📢 1 lipca - Dzień Psa. Oto najlepsze memy o psach i życiu z nimi 1 lipca to święto wszystkich psów. Tego właśnie dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Psa. Piesy, pieski, piesełki. Zobaczcie memy z najlepszym przyjacielem człowieka w roli głównej. 📢 Liroy wziął ślub! Na kameralnym weselu bawili się znani goście a panna młoda zachwyciła urodą Piotr Liroy-Marzec, polityk i legenda rapu z Kielc, wziął sekretny ślub ze swoją nową partnerką Dorotą. Na kameralnym, ale bardzo uroczystym weselu w zajeździe na Kaszubach bawił się między innymi aktor Antek Królikowski a o oprawę zadbali Marysia Sadowska i Adrian Łabanowski. Zdjęcia robią furorę w sieci, płyną serdeczne życzenia i gratulacje dla młodej pary. Internauci zachwalają urodę nowej żony Liroya. 📢 Jezioro Tarnobrzeskie z innej perspektywy. To raj dla amatorów płetwonurkowania - zobacz najnowsze zdjęcia W upalne dni, kiedy tysiące osób wypoczywają na plażach Jeziora Tarnobrzeskiego, życie toczy się również pod wodą. Podwodny świat Jeziora Tarnobrzeskiego skrywa swoje tajemnice, które znają jedynie miłośnicy płetwonurkowania. Zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Modelki rozgrzały Lux Club w Brzozowej. Zobacz zdjęcia z imprezy, to było prawdziwe szaleństwo W Lux Clubie w Brzozowej w gminie Tarłów wystąpiły Modelki. Girlsband zaśpiewał największe hity na rozpoczęcie wakacji.

📢 Kasia Kowalska rozkochała publiczność Skarżyska-Kamiennej. Odbył się fantastyczny koncert wokalistki z okazji Dni Miasta Kasia Kowalska, jedna z najpopularniejszych piosenkarek w kraju dała wspaniały występ w Skarżysku-Kamiennej. W niedzielę, 30 czerwca na Placu Staffa wokalistka zachwyciła publikę swoim głosem i muzyką. Widzowie nie pozostali dłużni i wykrzykiwali swoje zachwyty w stronę gwiazdy. Byliście? Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. 📢 Finał Festiwalu Smaków w Starachowicach. Przyszło dużo ludzi, zobacz zdjęcia W niedzielę, 30 czerwca, Rynek w Starachowicach zamienił się w kulinarną arenę, gdzie miłośnicy dobrego jedzenia mogli przenieść się w czasie do lat 70-tych i 80-tych. Zobacz zdjęcia.

📢 Na radomskich Borkach odbyła się kolejna potancówka z cyklu "Taniec pod gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia Potańcówki nad zalewem na Borkach stały się już nieodłącznym elementem miejskiego pejzażu w sezonie letnim. Również w niedziele, 30 czerwca mimo upalnej pogody mnóstwo osób bawiło się na plenerowym parkiecie. 📢 Rolnicze i agroturystyczne konkursy rozstrzygnięte w Modliszewicach. Poznajcie laureatów Laureaci konkursów wiedzą, jak prowadzić gospodarstwa agroturystyczne i rolne, aby były nie tylko piękne ale i bezpieczne. W niedzielę podczas Dni Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach poznaliśmy laureatów wojewódzkich konkursów. 📢 Dzień Otwartych Drzwi w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Były prawdziwe tłumy Takich tłumów Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach chyba jeszcze nie widział. Podobnie jak ogromnej ilości stoisk. Wnioskując z rejestracji samochodowych w niedzielne przedpołudnie do Modliszewic zjechali goście z całego regionu. Wśród nich był minister rolnictwa Czesław Siekierski.

📢 Upalna niedziela na Golejowie. Mnóstwo ludzi szukało ochłody w wodzie W nadzwyczaj upalną niedzielę, 30 czerwca, zalew w Golejowie przeżył prawdziwe oblężenie. Mnóstwo osób zdecydowało się spędzić ten dzień na plaży, korzystając z wody i słońca w najgorętszym, jak do tej pory dniu roku. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najazd turystów na Jezioro Tarnobrzeskie. Ogromne kolejki aut przed wjazdem. Policja kieruje ruchem na Wisłostradzie. Zobacz zdjęcia Ostatnia niedziela czerwca przynosi upał i rekordowe zainteresowanie wypoczynkiem nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Nie jest łatwo dotrzeć tu samochodem. Przed południem sznur aut oczekiwał na wjazd nad Perłę Podkarpacia na drodze wojewódzkiej 871. Ruchem przy wjeździe nad jezioro kieruje policja. 📢 Święto Gminy Mniów 2024. Gwiazdą „Biesiady nad Taraską” był zespół Masters. Szalona zabawa do nocy W sobotę, 29 czerwca odbywało się Święto Gminy Mniów 2024. Na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Masters znany z takich przebojów jak „Żono Moja” i „Szukam dziewczyny”. Publiczność dopisała, a zabawa była znakomita. Zobacz zdjęcia.

