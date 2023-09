Prasówka 4.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Horoskop dzienny na poniedziałek, 4 września 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.09.2023. Horoskop dzienny na poniedzialek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Największa sala konferencyjna w Targach Kielce wypełniła się po brzegi podczas prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do sejmu i senatu. Do Kielc przyjechał prezes Jarosław Kaczyński, który znajduje się na pierwszym miejscu świętokrzyskiej listy. Zobacz zapis transmisji na żywo z tego wydarzenia.

Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

Wakacje, wakacje i po wakacjach... Początek września to trudny czas dla wielu uczniów, ale też... nauczycieli. Niewielkie to pocieszenie, że wyjątkowo rok szkolny rozpocznie się nie 1, a dopiero 4 września. Jeśli na samą myśl o pierwszym dzwonku robi Ci się słabo, albo po prostu - chcesz się pośmiać - zajrzyj do naszej galerii. Te memy na pewno poprawią Ci humor.

Przekonał do siebie wymagające jury i dostał się na boot camp. Oliwier Sobczyk z Zagnańska będzie walczył o zwycięstwo w jesiennej edycji Top Model. W sobotę 2 września mogliśmy oglądać pierwszy odcinek tego hitowego programu i od razu miła niespodzianka. Do tegorocznej edycji dostał się reprezentant naszego regionu, Oliwier Sobczyk.

W sobotę, 2 września od samego rana na boisku przy ulicy Jeziorańskiego w Kielcach, dało się wyczuć ogromne, sportowe emocje. To właśnie tam, już po raz trzeci rozpoczął się turniej pod nazwą Old & Volley Cup Sport CK 2023. W tegorocznej edycji zawodów wzięło udział aż 10 drużyn - 7 z województwa świętokrzyskiego, a 3 spoza. Każdy mógł podziwiać piłkarskie wyczyny panów powyżej 35. roku życia. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu "Sport dla wszystkich".

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację drogi ekspresowej S12 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy. Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trafiła dokumentacja przetargowa na realizację odcinka tej ważnej drogi ekspresowej.

Ponad 20 imprez w regionie radomskim w pierwszy weekend września! W dniach 1-3 września w Radomiu i regionie radomskim będzie się działo bardzo dużo. To przede wszystkim natężenie dożynek ze Sławomirem, Czadomanem czy Playboys. Ale przed nami też One Night Festival.

4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Szkoły już przygotowują się na przyjęcie uczniów. A jak wyglądała szkoła, jak wyglądali uczniowie w czasach PRL-u? Nasza galeria zabierze Was w sentymentalną podróż do przeszłości.

Sezon na maliny trwa w pełni. Najsmaczniejsze są owoce świeże ale aby przedłużyć lato i zachować ich smak i aromat polecamy mus malinowy do słoików. Będzie idealny zimą do ciast, deserów, tostów.

Patrouille Suisse, grupa ze Szwajcarii, dała w sobotę w Radomiu niesamowity pokaz na niebie. Piloci wykonali figury nieosiągalne dla wielu grup akrobacyjnych. Pięć maszyn zaprezentowało się iście mistrzowsko. Zobaczcie zdjęcia z ich pokazu.

Niezwykłe przedmioty można było kupić na giełdzie w Sandomierzu w sobotę, 29 lipca. Są tu stare zegary, repliki broni, meble w starodawnym klimacie, ciekawostki z PRL-u, ale też praktyczne akcesoria i narzędzia, kosiarki, rowery i odzież. Zobaczcie, co można tu kupić.

Plan lekcji 2020/2021 do pobrania za darmo - pliki PDF do wydruku. Przygotowaliśmy dla Was kilka wersji planu lekcji na nowy rok szkolny. Wystarczy wybrać ulubiony i wydrukować, aby mieć zawsze przy sobie pełny rozkład zajęć. W galerii dostępne są różne wzory - wybierzcie ten, który najbardziej wam odpowiada, wydrukujcie i bądźcie zawsze przygotowani do lekcji!