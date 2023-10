Prasówka 4.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2023. Zbigniew Hołdys w Tarnobrzegu mówił o wolności, demokracji i odważnej decyzji Antoniego Macierewicza”?

Prasówka 4.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2023. Zbigniew Hołdys w Tarnobrzegu mówił o wolności, demokracji i odważnej decyzji Antoniego Macierewicza Kampania wyborcza wkroczyła na ostatnią prostą. Pod hasłem "Chcemy być sobą. Rozmawiamy o wolności" we wtorek 3 października w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu zorganizowano spotkanie Zbigniewa Hołdysa z mieszkańcami miasta. Wieloletni lider, kompozytor i gitarzysta zespołu "Perfect", dziennikarz i wielki przyjaciel zwierząt, przyjechał na zaproszenie profesora Zdzisława Gawlika, szefa podkarpackich struktur Platformy Obywatelskiej, który w nadchodzących wyborach ponownie będzie się ubiegał o poselski mandat.

📢 W Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni jak w starym kinie. Huczna biesiada i wielu gości We wtorek w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbyła się kolejna biesiada z Telewizją Polską. Tym razem motywem przewodnim było stare kino.

📢 Oto horoskop dzienny na środę 4 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 04.10.2023 Horoskop dzienny na środę, 4 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.10.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 4.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Światowy dzień zwierząt 2023. Gwiazdy ze Świętokrzyskiego i ich pupile. Joanna Opozda, Aldona Orman i Edyta Herbuś mają urocze zwierzaki Światowy Dzień Zwierząt 2023. Gwiazdy kochają zwierzaki i chętnie chwalą się nimi w mediach społecznościowych. Jakiego pupila ma Joanna Opozda, Edyta Herbuś, Dominika Skoczylas i Mateusz BigBoy Borkowski? Kim opiekuje się Małgorzata Główka, Andrzej Piaseczny i Aldona Orman? Ich zwierzaki są naprawdę urocze - nic dziwnego, że skradły serca swoich sławnych właścicieli. Zobaczcie w naszej galerii, jakimi zwierzakami opiekują się znane świętokrzyskie gwiazdy.

📢 Ceny owoców i warzyw na targowisku w Pińczowie we wtorek, 3 października. Zobacz zdjęcia Po ile pomidory, jabłka, marchewka, czosnek? We wtorek, 3 października, w Pińczowie odbyło się targowisko. Jak zwykle największą część ekspozycji stanowiły owoce i warzywa. Zobacz, jakie są najnowsze ceny najpopularniejszych produktów rolnych. 📢 Są opóźnienia w porządkowaniu terenu po dawnym szpitaliku dziecięcym przy Langiewicza w Kielcach. Kiedy zakończą się prace? Zobacz film Legendarny szpitalik dziecięcy przy ulicy Langiewicza zniknął z mapy Kielc. Wciąż trwają jednak prace związane z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem tego terenu. Jak informuje Krzysztof Randla, zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, wykonawca ma opóźnienie, które wynika z kilku różnych przyczyn. 📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 28. Wrzesień i październik w ciepłych krajach. Zobacz zdjęcia Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego we wrześniu i październiku wybrało się na urlop. Dominują ciepłe kraje. Czas na naszą już 28. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się na wypoczynek. Dziś Grecja, Jordania, Hiszpania ale też polskie góry. Zobaczcie zdjęcia z wrześniowych i październikowych wakacji znanych mieszkańców regionu.

📢 Nie żyje Stanisław Bobkiewicz. Tak żegnają Go Michał Listkiewicz i inne osoby ze środowiska piłkarskiego. Wzruszające słowa. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 2 października, zmarł Stanisław Bobkiewicz, przedsiębiorca, zasłużony działacz piłkarski, honorowy prezes KSZO Ostrowiec, były członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miał 65 lat. -Był jedną z najwspanialszych osób, jakie znałem. Pełen pasji, bezinteresowny. Ogromnym zaszczytem była dla mnie przyjaźń ze Stasiem - powiedział nam Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 5 października. Msza pogrzebowa o godzinie 11 w kościele Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na osiedlu Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

📢 Miliony złotych dla powiatu i naszych gmin na remonty dróg. Zobacz jakie zostaną wyremontowane Blisko 12 milionów złotych otrzymał powiat sandomierski i gminy na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze pozwolą na remonty dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją. 📢 Prezydent Andrzej Duda w Kielcach. Wydał specjalne oświadczenie. Zobacz zapis transmisji We wtorek, 3 października niespodziewanie do Kielc przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Około godziny 15.15 pojawił się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Kancelaria zapowiedziała specjalną wypowiedź dla mediów. Zobaczcie transmisję z tego wydarzenia 📢 Wizz Air będzie latał z lotniska w Radomiu? Być może niskokosztowe kursy pojawią się w zimowym rozkładzie Nieoficjalnie wiadomo, że Polskie Porty Lotnicze negocjują z liniami Wizz Air, a dobre wiadomości dla Radomia mogą pojawić się już w październiku. Tymczasem licznik obsłużonych pasażerów na lotnisku zbliża się do 90 tysięcy.

📢 Huta Stalowa Wola odzyskała hale produkcyjne po chińskim LiuGong i przejęła pracowników. Zobacz zdjęcia i wideo Po trzynastu latach od kupna przez chiński LiuGong od Huty Stalowa Wola hal do produkcji maszyn budowlanych, puste hale, ale z pracownikami, wracają do Huty Stalowa Wola. Zostało to ogłoszone we wtorek, 3 października w pustej hali montażowej.

📢 Katarzyna Góras wzięła ślub z Hubertem Dudkiem. Piosenkarka wyglądała zjawiskowo Katarzyna Góras, piosenkarka pochodząca z Linowa w powiecie sandomierskim, powiedziała "tak" Hubertowi Dudkowi. Zobaczcie fantastyczne zdjęcia ze ślubu i wesela. 📢 Oto największe firmy w powiecie włoszczowskim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu włoszczowskiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie.

📢 Za nami obchody rocznicy bitwy pod Stefanowem koło Gielniowa i rocznicy pacyfikacji wsi Kilkaset osób zebrało się na polanie w niedzielę 1 października w Lasach Przysuskich, gdzie kiedyś leżała wieś Stefanów. Tam zebrani na mszy polowej uczcili pamięć tych, którzy opierali się totalitarnej władzy. Była to jednocześnie rocznica krwawych walk żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami. 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" ma ogromne gospodarstwo i imponujące maszyny. Szuka tej jedynej! Tak mieszka i żyje na co dzień 3.10.2023 Ruszył nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Jednym z piątki uczestników jest Artur z województwa mazowieckiego. 28-latek już po emisji "zerowego odcinka" był faworytem. Czym oczarował widzów? Zobaczcie, jakie ma gospodarstwo, czym się zajmuje oraz jak mieszka i żyje na co dzień Artur z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Wypadek w Karsach. Na drodze krajowej nr 79 przewróciła się ciężarówka przewożąca cement. Kierowca w szpitalu Wypadek rozegrał się we wtorek, 3 października na drodze krajowej nr 79 w Karsach w gminie Ożarów (powiat opatowski0. Samochód ciężarowy z naczepą wypełnioną cementem przewrócił się na drogę. Trasa jest zablokowana.

📢 Duży wybór świeżych warzyw i owoców na kieleckich bazarach we wtorek 3 października. Po ile śliwki, gruszki, jabłka i pigwa? Sprawdź ceny Świeżych warzyw i owoców na kieleckich bazarach jest pod dostatkiem. Nie inaczej było we wtorek, 3 października. Trwa sezon na śliwki, które cieszyły się sporym powodzeniem. Jesień to też dobry czas na przetwory z kapusty. Sprawdziliśmy, jakie były ceny popularnych warzyw i owoców. 📢 Zakończyły się finały wojewódzkie turnieju gry 1 na 1. Rywalizowało blisko 100 zawodników i zawodniczek. Zobacz zdjęcia 2 października na boisku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyły się finały wojewódzkie Turnieju gry 1 na 1. Łącznie pojawiło się 94 zawodników i zawodniczek. Zobaczcie wyniki i zdjęcia.

📢 Poważny wypadek w Bęczkowie. Kierowca skutera był reanimowany 65-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala po wypadku, jaki rozegrał się we wtorek tuż po południu na skrzyżowaniu dróg w Bęczkowie w gminie Górno. 📢 Wstrząsające wyznanie ratownika medycznego z Kielc. "Jęków człowieka przebitego na wylot deską nie zapomnę nigdy" "Naszym oczom ukazał się przerażający widok - przebitego na wylot kierowcy, który praktycznie wisiał na wbitej w klatkę piersiową desce, ale jeszcze żył, oddychał, jęczał z bólu. Po wyciągnięciu mężczyzny z kabiny tira, okazało się, że z tą deską nie mieści nam się do karetki, więc musieliśmy poczekać na strażaków, którzy ją skrócili do odpowiedniego wymiaru i wreszcie mogliśmy zabrać go do szpitala ". Paweł Gryc, ratownik medyczny ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego opowiada o najbardziej wstrząsających wypadkach w swojej trzydziestoletniej pracy w karetce.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Ostrowcu i okolicy. 📢 Interwencja poselska w sprawie Farmutilu we Włoszczowie. Ministrowie Anna Krupka i Jacek Ozdoba z niezapowiedzianą wizytą u burmistrza Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska i klimatu oraz Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki przeprowadzili interwencję poselską w gabinecie burmistrza Włoszczowy Grzegorza Dziubka. Sprawa dotyczy oczywiście budowy na terenie miasta zakładu utylizacji padliny Farmutil. Wszystko rozgrywało się we wtorek, 3 października w Urzędzie Gminy Włoszczowa. Po 40 minutach, ministrowie wyszli z gabinetu burmistrza, gdzie otoczyli ich protestujący mieszkańcy. Jakie wnioski?

📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 3.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama w Suchedniowie zainaugurowali akcję SadziMy. Zapis transmisji We wtorek 3 października w Suchedniowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser - Dudą zainaugurowali piątą edycję ogólnopolskiej akcji SadziMy. Para prezydencka wraz z mieszkańcami miasteczka zaczęła sadzić młode sosny na terenie leśnictwa Kruk.

📢 Szokująca zamiana ciał w szpitalu w Kielcach. Zamiast mężczyzny skremowano kobietę! W akcji policja i prokuratura Prawdziwy szok przeżyła rodzina kobiety, która zmarła w Szpitalu Kieleckim imienia świętego Aleksandra przy ulicy Kościuszki w Kielcach. Przy okazaniu zwłok w umówionym zakładzie pogrzebowym okazało się, że ciało zmarłej nigdy tam nie trafiło, lecz zostało zabrane ze szpitala i wbrew woli rodziny spopielone w innym zakładzie pogrzebowym z Kielc. Sprawę bada policja i prokuratura. 📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę mieszkańców z powiatu buskiego kandydujących do Sejmu i Senatu. Do walki staje 14 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających z powiecie buskim, pochodzących z powiatu buskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu. Takich osób jest 14.

📢 Są nowe oferty pracy w Stalowej Woli i okolicy, można zarobić ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdź Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. Są oferty zatrudnienia za ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie! 📢 Wyłączenia prądu w woj. świętokrzyskim. Tutaj będą przerwy w dostawie energii elektrycznej od 3 października. Oto wykaz miejscowości i dat Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 3 do 8 października 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

📢 Gdzie są grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze mają sprawdzone miejsca i chwalą się zbiorami. Są kanie, rydze i borowiki Gdzie zbierać grzyby w świętokrzyskich lasach? Grzybiarze zdradzają, gdzie są kanie, rydze, borowiki, kozaki i inne grzyby. Najwięcej jest ich w starachowickich lasach, ale też w okolicach Kielc i Buska-Zdroju. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików, kozaków oraz kani. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w niedzielę i poniedziałek, 1 i 2 października. 📢 Osiem osób zatrzymanych podczas akcji kieleckiego Centralnego Biura Śledczego Policji O pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i poświadczanie nieprawdy w dokumentach podejrzane są osoby zatrzymane do sprawy prowadzonej przez kieleckie Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajową Administrację Skarbową. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone zostały gotówka i samochody warte łącznie ponad milion złotych.

📢 Wybory 2023. Świętokrzyscy kandydaci do parlamentu mówili o gospodarce i przedsiębiorcach. Jak chcą im pomóc? Zobacz zdjęcia Do wyborów pozostały niecałe dwa tygodnie, a przedwyborcza gorączka zapala kandydatów do prezentacji swojego stanowiska w każdym aspekcie życia społecznego. Nie omija to także gospodarki i sytuacji przedsiębiorców, która według zebranej na debacie w Targach Kielce publiczności - jest trudna i niejasna. W poniedziałek, 2 października świętokrzyscy kandydaci wszystkich największych ugrupowań przedstawiali swoje i partyjne poglądy na temat polskiego biznesu. Była też ostra krytyka. Zobaczcie zdjęcia.

📢 5. Jarski Bieg na zdrowie… o sandały błogosławionego Wincentego Kadłubka z Sandomierza do Andruszkowic i atrakcyjny piknik. Znamy zwycięzców Około 50 osób pobiegło, przejechało rowerem lub przemaszerowało z kijami w „5. Jarskim biegu na zdrowie! o sandały błogosławionego Wincentego Kadłubka”, jaki zorganizowano na trasie Sandomierz - Andruszkowice. Bieg zakończył piknik w Ogrodzie Inspiracji u Anny Przybysz, podczas którego serwowano zdrową żywność, śpiewano i wspominano postać błogosławionego Wincentego Kadłubka.

📢 Opuszczony zajazd w Baraku przy drodze S7 straszy. "Zmiotła" go budowa ekspresówki. Zobaczcie jak ponuro wygląda. Mamy zdjęcia i film Na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, kierując się drogą krajową numer 7 w stronę Warszawy zobaczymy ją po lewej stronie. A jeszcze dekadę temu zatrzymywali się tam kierowcy i turyści. Elegancka, a jednocześnie budżetowa restauracja z zajazdem "O'Kay" w Baraku była bardzo atrakcyjna dla chcących odpocząć w otoczeniu przyrody, ale blisko drogi. Teraz wygląda jak po apokalipsie. Byliśmy tam i mamy dla was film i zdjęcia. 📢 Orlęta Kielce rzutem na taśmę wywiozły komplet punktów z Bodzentyna w meczu RS Active IV Ligi Świętokrzyskiej. Zobacz zdjęcia Łysica Bodzentyn przegrała z Orlętami Kielce 1:2 w meczu dziesiątej kolejki RS Active IV Ligi. Przez większość spotkania prowadzili goście po golu Kacpra Śliwy. Łysica zdołała doprowadzić do wyrównania w 82 minucie, ale to podopieczni Tomasza Kołodziejczyka rzutem na taśmę przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

📢 Zamek Krzyżtopór zmieni się nie do poznania. Będą kolejne prace rewitalizacyjne. Co zostanie zrobione? Gmina Iwaniska otrzymała kolejne pieniądze na rewitalizację Zamku Krzyżtopór. Zmieni się wieża bramna, oficyna wschodnia i zamkowa kaplica. Prace zabezpieczające przejdą także zamkowe mury.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek 3 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 03.10.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 3 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 03.10.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Stalowej Woli. Zobacz zapis transmisji i zdjęcia Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Stalowej Woli zorganizowano w hali sportowej Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Wojska Polskiego. Przyszło mnóstwo osób.

📢 Huczne obchody Święta Poczty Polskiej w Kielcach. Padła... obietnica podwyżek! Zobacz zdjęcia i film Piękna gala z okazji Dnia Łączności, czyli Święta Poczty Polskiej w Kielcach. W Filharmonii Świętokrzyskiej nadano ważne odznaczenia, prezes Poczty Polskiej obiecał także podwyżki dla pracowników. Zobaczcie szczegóły.

📢 Na radomskim Wincentowie powstaje olbrzymie centrum logistyczne. Jest już pierwszy najemca Na radomskim Wincentowie powstaje olbrzymie centrum logistyczne klasy A. Pierwsze dwie hale będą miały powierzchnię 15 tysięcy metrów kwadratowych, jest już pierwszy najemca. 📢 Radomskie wędliny z Zakładu Masarskiego Krawczyk można kupić na lotniskach w Warszawie i Radomiu Wędliny z Zakładu Masarskiego Krawczyk w podradomskim Mleczkowie znalazły się w ofercie sklepów wolnocłowych na lotniskach Okęcie oraz w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom. Sława smaku radomskich wędlin ma więc szansę zaistnieć również w wielu miejscach na świecie.

📢 Koniec gigantycznej inwestycji. Wszystkie wały przeciwpowodziowe w gminie Gorzyce zostały już wyremontowane. Zobacz zdjęcia W obecności zaproszonych gości, między innymi wiceministra infrastruktury Rafała Webera, wicewojewody Rafała Wiatra, wicemarszałek Ewy Draus, zastępcy prezesa Polskich Wód Wojciecha Skowyrskiego, Anny Sowy – dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz władz samorządu gminy Gorzyce, starostwa powiatowego w Tarnobrzegu, wykonawców i pracowników Polskich Wód w poniedziałek 2 października oficjalnie oddano ostatni etap inwestycji przeciwpowodziowej na terenie gminy Gorzyce: „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”. 📢 Nadleśnictwa rozdają mieszkańcom województwa świętokrzyskiego sadzonki drzew. Jak je zdobyć? Zobacz wideo Jeszcze we wtorek, 3 października w Nadleśnictwie Kielce, można dostać sadzonki drzew i posadzić je u siebie w ogródku czy na działce. Akcja „Sadzimy razem” jest ogólnopolska a we wtorek weźmie w niej udział w Suchedniowie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.

📢 Wybory 2023. Spotkanie z wyborcami Ruchu Dobrobytu i Pokoju w Radomiu W sobotę, 30 września na ulicy Żeromskiego (plac Konstytucji 3 Maja) odbyło się spotkanie z kandydatami Ruchu Dobrobytu i Pokoju, którzy kandydują z listy numer 9 w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Wydarzenie to było okazją dla potencjalnych wyborców, aby bliżej poznać i wysłuchać prezentacji kandydatów. 📢 Groźny wypadek na skrzyżowaniu w Sukowie. Trzy osoby trafiły do szpitala, życia jednej nie udało się uratować Dwa samochody osobowe zderzyły się w poniedziałkowe popołudnie na skrzyżowaniu w Sukowie. Do szpitala zabrano trzy osoby, jedna z nich: kierowca kii trafił tam w stanie bardzo ciężkim. Niestety, nie udało się uratować mu życia, mężczyzna zmarł. 📢 Pożar ciężarówki pod Opatowem. Droga wojewódzka zablokowana Na trasie W757 między Opatowem a Iwaniskami podczas jazdy zapaliła się ciężarówka. Sygnał o pożarze w miejscowości Sobiekurów dotarł do służb ratunkowych kilka minut przed godziną 14.

📢 Tarnobrzeg. Rocznica wypędzenia Żydów z Tarnobrzega. Marsz pamięci ma przypominać o dawnych sąsiadach. Zobacz zdjęcia i wideo W 84. rocznicę wypędzenia przez Niemców żydowskich mieszkańców Tarnobrzega - 2 października 1939 roku, już po raz dziesiąty w poniedziałek zorganizowano skromne uroczystości mające na celu zachowanie pamięci o tamtych mieszkańcach miasta. Wydarzeniu towarzyszył Marsz Pamięci od cmentarza żydowskiego do byłej synagogi, obecnie siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. 📢 50 lat minęło. Złote gody w gminie Brody. Była msza, medale od prezydenta i... ławeczka do pamiątkowych fotografii. Zobacz zdjęcia 50 lat razem - kiedy to upłynęło? Tak wypowiadali się małżonkowie z gminy Brody, świętujący swój Złoty Jubileusz. Uroczystość odbyła się w Domu Weselnym „Oczko". Marzena Bernat, Wójt Gminy Brody dekorowała jubilatów prezydenckim Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

📢 Wybory 2023. Jarosław Kaczyński we Włoszczowie - kulisy wizyty. Prezesa zachwyciły pierogi i bigos. Był też autograf na książce o kotach W niedzielę, 1 października wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego. Atmosfera na sali była znakomita, ale...jeszcze ciekawiej było po oficjalnym spotkaniu. Prezesa Kaczyńskiego zachwycił smak pierogów i bigosu - został więc we Włoszczowie znacznie dłużej niż zakładano. Co jeszcze działo się za kulisami? Zobaczcie. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w październiku 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Znakomita zabawa podczas potańcówki "Taniec pod Gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu. Przyszedł tłum mieszkańców. Zobacz zdjęcia Mnóstwo osób spotkało się w niedzielę, 1 października nad zalewem Borki w Radomiu podczas kolejnej potańcówki z cyklu "Taniec pod Gwiazdami". Mieszkańcy mieli okazję oderwać się od codzienności i spędzić miło czas w gronie ludzi lubiących taniec. Scena nad zalewem tętniła życiem. Zobacz na zdjęciach, jak wyglądała niedzielna zabawa. 📢 Blanka z Szydłowca zostaje w "Rolnik szuka żony 10". Jedzie na gospodarstwo do Artura. Faworytka widzów zachwyciła rolnika z Mazowsza Blanka z Szydłowca w nowej edycji "Rolnik szuka żony" walczy o serce przystojnego Artura z Mazowsza. Już po pierwszym odcinku z jej udziałem widzowie pokochali uśmiechniętą i zabawną 24-latkę. Również 29-letni rolnik wydaje się nią zainteresowany. W niedzielę, 1 października Artur zdecydował które trzy kandydatki zaprosi do dalszego udziału w programie. W tym gronie znalazła się Blanka!

📢 Światowy Dzień Zwierząt. Oto najlepsze memy ze zwierzakami w roli głównej. Zobacz i się uśmiechnij Zwierzęta potrafią dać wiele radości. Bez nich nasze życie na pewno byłoby smutne. Jak co roku, 4 października świętujemy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji prezentujemy najlepsze memy o zwierzakach. Zobacz i się uśmiechnij. 📢 Suchedniowskie Święto Darów Lasu w Michniowie. Dużo atrakcji i pyszne jedzenie. Zobacz zdjęcia W sobotę, 30 września na terenie Centrum Kształceniowo - Integracyjnego w Michniowie odbyło się Suchedniowskie Święto Darów Lasu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Były koncerty, spotkanie z sokolnikiem i jego podopiecznymi i wspaniałe jedzenie. Michniowianki przygotowały bigos i gulasz z dziczyzny i inne pyszne potrawy.

📢 Tir i bus wjechały w stado dzików na drodze krajowej numer 74 w Przyjmie. Służby w akcji Dwa samochody wjechały w stado dzików, które w poniedziałkowy poranek znalazło się na drodze krajowej numer 74 w Przyjmie w gminie Miedziana Góra. Ludziom nic się nie stało.

📢 Jakie imię wybrać na bierzmowanie? Oto lista najpiękniejszych imion dla dziewcząt i chłopców Każdy kto przystępuje do bierzmowania dokonuje wyboru imienia. Jakie imię wybrać? Zobaczcie listę pięknych imion dla dziewcząt i chłopców. 📢 Ewa Zbaraszewska – projektantka mody ze Stalowej Woli, pokazała nową kolekcję płaszczy i peleryn we Włoszech Ewa Zbaraszewska – projektantka mody ze Stalowej Woli, przed rokiem miała pokaz swojej kolekcji płaszczy w Rzymie na Satisfashion Roma, w pałacu Ferrajoli. Kolekcja projektantki ze Stalowej Woli zrobiła wówczas furorę.

📢 III Festiwal Smaków Babiego Lata w Ciekotach z jesiennymi smakołykami. Zupa z rzepy najsmaczniejsza Zupa z rzepy podawana z jajkiem gotowanym na twardo przygotowana przez Domaszowian okazała się najsmaczniejsza w czasie III Festiwalu Smaków Babiego Lata, który odbył się niedzielę w przestrzeni Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach.

📢 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu - Mokrzyszowie i bardzo uroczyste świętowanie. Zobacz zdjęcia 1 października to dla druhów ochotników z tarnobrzeskiego osiedla Mokrzyszów wyjątkowy dzień. Strażacy świętują bowiem jubileusz 120-lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla zasłużonych nie mogło zabraknąć odznaczeń. 📢 Święto Pieczonego Ziemniaka. W Muzeum Wsi Radomskiej było wiele atrakcji. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 1 października odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Muzeum Wsi Radomskiej przygotowało z tej okazji wiele wyjątkowych atrakcji. Zobacz zdjęcia.

📢 Sporo osób na targu w Ostrowcu Świętokrzyskim w niedzielę, 1 października. Po ile warzywa i owoce? W niedzielę, 1 października na targu w Ostrowcu Świętokrzyskim sporo osób robiło zakupy. Po ilu warzywa i owoce? Sprawdź 📢 Ponad 200 osób wystartowało w 6. Ostrowieckim Półmaratonie Leśnym. To połączenie sportu i zabawy Za nami szósty Ostrowiecki Półmaraton Leśny, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Biegaczy OstroBiec przy współpracy Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Tragiczny wypadek w Krzesławicach w powiecie przysuskim. Nie żyje kierowca samochodu osobowego. Trzy osoby, w tym dziecko, w szpitalu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w środę, 27 września w miejscowości Krzesławice w powiecie przysuskim. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody. Na miejscu zginął kierowca peugeota. Pasażerka pojazdu i małe dziecko zostali przetransportowani do szpitala. Obrażeń doznał również kierujący drugim samochodem. 📢 Budowa osiedla Widok we Włoszczowie coraz bliżej finału. Jak idą prace? Mamy zdjęcia i film We Włoszczowie przy ulicy biskupa Jaworskiego budują się nowe apartamentowce. Całość tworzy osiedle "Widok", co nawiązuje do panoramy na pola i lasy, które zobaczymy się z okien i balkonów budynku. Postanowiliśmy wybrać się na miejsce i sprawdzić jak idą prace związane z budową. Ciekawi? Zobaczcie najnowszy film i zdjęcia z budowy.

📢 Osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

