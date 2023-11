Prasówka 4.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą!”?

Prasówka 4.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Moya Radomka Radom grała z Chemikiem Police. Byłeś na siatkarskim meczu Tauron Ligi? Znajdź się na zdjęciach W meczu 5. kolejki siatkarskiej Tauron Ligi Moya Radomka Radom rywalizowała z liderem Chemikiem Police. Znajdź się na zdjęciach z tego pojedynku.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Na meczu Korony Kielce z Piastem Gliwice było ponad 200 kibiców Żółto-Czerwonych. Tak wspierali swój zespół Na meczu Korony Kielce z Piastem Gliwice było ponad 200 kibiców Żółto-Czerwonych. Przez całe spotkanie wspierali dopingiem podopiecznych trenera Kamila Kuzery. Pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem.

Prasówka 4.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kilkanaście samochodów uszkodzonych na trasie S7 w powiecie skarżyskim. Co się wydarzyło? Kilkanaście samochodów zostało w piątkowy wieczór uszkodzonych na ekspresowej trasie „S7” między Kielcami a Skarżyskiem.

📢 Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił utworzenie 8. Dywizji. Ma stacjonować w gminie Sędziszów. Zobacz film i zdjęcia W piątek, 3 listopada minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił w Nowym Mieście nad Pilicą powstanie 8. Dywizji Piechoty. Jednostka bojowa o potężnej sile liczącej od 12 do 16 tysięcy ludzi będzie rozlokowana także w województwie świętokrzyskim - w powiecie jędrzejowskim, na terenie gminy Sędziszów - w miejscowościach Boleścice/Piołunka oraz Gniewięcin.

📢 Mariusz Błaszczak w Nowym Mieście nad Pilicą. Minister Obrony Narodowej ogłosił utworzenie 8. Dywizji. Zobacz film i zdjęcia W Nowym Mieście nad Pilicą powstanie 8. Dywizja Zmechanizowana! W piątek 3 listopada ogłosił to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W Nowym Mieście nad Pilicą będzie też dowództwo tej jednostki bojowej o potężnej sile liczącej od 12 do 16 tysięcy ludzi. W regionie radomskim jednostki nowej dywizji będą też rozlokowane w Łaziskach, gmina Orońsko w powiecie szydłowieckim. 📢 17-latek zginął w wypadku samochodowym. Cała społeczność Zespołu Szkół numer 2 w Przysusze jest poruszona jego tragiczną śmiercią Nie milkną głosy żalu, rozpaczy i ubolewania z powodu tragicznej śmierci 17-letniego ucznia z Przysuchy. Bartek zginął we wtorek 31 października w wypadku samochodowym. Na razie nie jest znana data pogrzebu ucznia.

📢 III liga. Skromna i cenna wygrana Broni Radom z Wartą Sieradz. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór piłkarze trzecioligowej Broni Radom pokonali skromnie, ale zasłużenie Wartę Sieradz. 📢 Świętokrzyskie perły. Oto najpiękniejsze i najcenniejsze atrakcje regionu świętokrzyskiego na archiwalnych zdjęciach Zabytkowe, piękne, znane nie tylko w regionie świętokrzyskim. Pałace, zamki, rezerwaty i pomniki przyrody. To z nich słynie Ziemia Świętokrzyska. Zobaczcie jak wyglądały 100 lat temu.

📢 Golejów zmieni się nie do poznania. Są pieniądze na rozbudowę. Znamy szczegóły inwestycji. Zobacz wideo i zdjęcia Gmina Staszów otrzymała 14 milionów złotych na realizacje trzech zadań, jedno z nich dotyczy rozbudowy zbiornika wodnego Golejów. 📢 Dziki dają się we znaki klubom sportowym. Zniszczyły boiska Polonii Białogon Kielce. Na zrytej murawie nie da się trenować. Zobacz zdjęcia Dziki dały się mocno we znaki nie tylko na stadionie Staru Starachowice. Taki sam problem mają włodarze Polonii Białogon Kielce. -Zryte zostały dwa boiska treningowe. Był armagedon - mówił nam Paweł Kowalski, prezes Polonii Białogon Kielce.

📢 Pogrzeb byłego zawodnika i trenera Radomiaka Radom Ireneusza Tarwackiego. W uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele i kibice Bliscy, znajomi, przyjaciele, ale także byli i obecni zawodnicy Radomiaka Radom pożegnali Ireneusza Tarwackiego, byłego zawodnika Radomiaka, wieloletniego trenera bramkarzy w grupach młodzieżowych. 📢 Piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10" prywatnie. Kandydatka Artura z Mazowsza wygląda oszałamiająco! Oto jej zdjęcia Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Odznaczenia i uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach. Zobacz zdjęcia 21 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło ślubowanie podczas uroczystej zbiórki, jaka odbyła się w piątek w komendzie wojewódzkiej. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Podsumowanie bezpłatnych wycieczek po Stalowej Woli. Zwiedzano najstarsze osiedla. Zobacz zdjęcia Od końca maja do połowy października miejscy przewodnicy oprowadzali rodzimych turystów i przybyłych gości po najstarszych osiedlach Stalowej Woli - Rozwadowie i Charzewicach. Zobaczcie podsumowanie. 📢 Tajemniczy mężczyzna zaczepiał dziecko wracające ze szkoły w Potoku Wielkim, w gminie Jędrzejów. Policja i dyrekcja przestrzegają rodziców Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Potoku Wielkim, w gminie Jędrzejów. Wracająca z tutejszej szkoły podstawowej dziewczynka została zatrzymana przez tajemniczego mężczyznę i miała być nakłaniana, żeby wsiadła do jego auta. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim oraz policja apelują do rodziców o wzmożoną ostrożność, sprawę bada również jędrzejowska policja, która już zapowiedziała zwiększoną liczbę patroli w tych okolicach. Zobaczcie szczegóły tej bulwersującej sprawy.

📢 Zakończyła się modernizacja parku w Kazanowie. Jest nowa fontanna, ścieżki i nasadzenia. Piękny efekt prac Park w centrum Kazanowa wypiękniał. Na jego terenie pojawiły się nowe rośliny, utwardzone ścieżki, a także energooszczędne oświetlenie, ławki, a także urokliwa fontanna. Miejsce zyskało na atrakcyjności i śmiało można powiedzieć, że stało się ozdobą centrum Kazanowa i wspaniałym dopełnieniem dla wyremontowanego budynku Urzędu Gminy. 📢 Kurtka puchowa na zimę 2023/2024. Oto najpiękniejsze i najmodniejsze "puchówki" Kurtka puchowa to obowiązkowy element zimowej garderoby. A jakie kolory i fasony będą królowały zimą 2023/2024? Zobaczcie najpiękniejsze modele.

📢 Ależ słodziaki! Uroczyste powitanie najmłodszych mieszkańców gminy Chmielnik. Prezenty i życzenia od burmistrza Pawła Wójcika Samorząd Miasta i Gminy Chmielnik po raz kolejny przywitał nowonarodzone dzieci w gminie. Tym razem, symbolicznie witano maluszki urodzone w I półroczu 2023 roku. Uroczystość miała wyjątkową oprawę i odbyła się w Chmielnickim Centrum Kultury. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Szyk, styl i ekstrawagancja. Zobacz jak ubierają się francuskie gwiazdy Industrii Kielce. Zobacz prywatne zdjęcia Na skrzydłach Industrii Kielce występuje dwóch Francuzów - Dylan Nahi i Benoit Kounkoud. Obaj przykładają ogromną uwagę do swojego ubioru. Pierwszy z nich ma w domu kolekcję kilkudziesięciu par butów. Lewoskrzydłowemu zdarzało się też chodzić na pokazy mody. Kounkoud również może pochwalić się stylem nie do podrobienia. Zobacz jak ekstrawagancko ubierają się francuskie gwiazdy kieleckiego zespołu.

📢 Kwesta na szydłowskich cmentarzach. Zebrano prawie 7 tysięcy złotych Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej, harcerze, społecznicy oraz wielu mieszkańców gminy Szydłów kwestowało przez 2 dni na cmentarzach w Szydłowie, Potoku i Kotuszowie zbierając datki na ratowanie zabytkowych nagrobków. 📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 3-5 listopada 2023. Sprawdź, co będzie się działo Światowe przeboje, polskie hity i ciekawe spotkania. W ten weekend w Kielcach i okolicy wiele będzie się działo. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych imprez na piątek, sobotę i niedzielę 3-5 listopada 2023.

📢 Pożar domu przy ulicy Sandomierskiej w Ćmielowie. W akcji sześć zastępów straży pożarnej Do pożaru pustostanu przy ulicy Sandomierskiej w Ćmielowie doszło w piątkowy poranek, 3 listopada. W akcji sześć zastępów straży pożarnej. 📢 Symbol Włostowa, czyli komin po byłej cukrowni nie zostanie rozebrany! Przejdzie remont Komin we Włostowie, kojarzący się z tą miejscowością i działającą tu jeszcze w latach 90-tych cukrownią jednak nie zostanie rozebrany. Przejdzie natomiast remont i nadal będzie kojarzył się z jedną z prężniej działających firm, która funkcjonowała tu przed laty. 📢 Miechocińskie Zaduszki na starym cmentarzu w Tarnobrzegu. Poetycki koncert w podziękowaniu ofiarodawcom kwesty. Zobacz zdjęcia i wideo Miechocińskie Zaduszki na najstarszym cmentarzu w Tarnobrzegu to już tradycja. Nastrojowe widowisko przygotowane przez społeczność Szkoły Podstawowej numer 6 jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają odnowę zabytkowej nekropolii, podczas corocznej kwesty. Mieszkańcy, którzy w czwartkowy wieczór przybyli je obejrzeć, byli urzeczeni atmosferą miejsca i występem.

📢 Na radomskich Wośnikach trwa budowa nowego obiektu Centrum Informatyki Resortu Finansów Na radomskich Wośnikach trwa budowa nowych obiektów Centrum Informatyki Resortu Finansów. Będzie to serce systemu administracji skarbowej z ogromną mocą obliczeniową systemów analizujących i kontrolujących proces rozliczania się z fiskusem.

📢 Sprawą Alexa Szrama zajęła się Komisja Dyscyplinarna Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Bramkarz Grodu Ćmińsk zawieszony! Komisja Dyscyplinarna Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na czwartkowym posiedzeniu zajęła się sprawą bramkarza Grodu Ćmińsk Alexa Szrama. W czasie meczu klasy okręgowej z Victorią 2015 Skalbmierz uderzył sędziego i poniesie za to konsekwencje. Znamy szczegóły tej decyzji. 📢 Gospodarstwo Rybne Stawy z najbardziej prestiżową nagrodą kulinarną. Za pastę z jesiotra otrzymali Perłę 2023. Zobaczcie film i zdjęcia Jedliście kiedyś pastę z wędzonego jesiotra? Bardzo możliwe, że jeszcze nie, bo to rzadki i wyjątkowy produkt, popularny w czasach przedwojennych, a obecnie tworzony na Ponidziu w Gospodarstwie Rybackim Stawy w gminie Imielno. Smak i wykonanie nietuzinkowej pasty z jesiotra został doceniony podczas 22. edycji ogólnopolskiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" na najlepszy produkt regionalny. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą drugiego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie! 📢 Prace idą zgodnie z harmonogramem. Odwiedziliśmy plac budowy Inkubatora Rolniczego we Włostowie We Włostowie, na placu po byłej cukrowni powstaje Inkubator Rolniczy. Będą to hale pod wynajem dla rolników i przedsiębiorców. Mają być gotowe w styczniu 2024 roku. 📢 Wypadek ciężarówki z osobówką na ulicy Kieleckiej w Bilczy. Były potężne utrudnienia Do zderzenia osobowego auta z ciężarówką doszło na ulicy Kieleckiej w Bilczy w gminie Morawicy. Były utrudnienia na drodze krajowej nr 73 w kierunku Buska-Zdroju.

📢 Nasz Nowy Dom we wsi Guzów w powiecie szydłowieckim. Ekipa z Polsatu błyskawicznie wyremontowała stary dom Dziurawy dach i niebezpieczna instalacja elektryczna to tylko niektóre z problemów, z którymi mierzyła się pani Nina z Guzowa w gminie Orońsko, powiat szydłowiecki. Pani Nina nagle straciła męża i mamę. Zrozpaczonej kobiecie przyszedł z pomocą program prowadzony przez Elżbietę Romanowską - Nasz Nowy Dom telewizji Polsat. W czwartek 2 listopada zobaczymy odcinek z Guzowa. początek o 20.05. 📢 Oto dramaty na drogach i w województwie świętokrzyskim w październiku 2023 roku. Śmiertelne dachowania, tragiczne zderzenia, wybuch w domu Do wielu śmiertelnych wypadków doszło w październiku 2023 na drogach województwa świętokrzyskiego. Oto historie, które wstrząsnęły mieszkańcami regionu.

📢 Jubileusz zespołu Playboys. Żony muzyków nagrały piosenkę i teledysk. Zobacz, jaki prezent sprawiły swoim mężom Zespól Playboys hucznie obchodził 10-lecie na scenie. W Radomiu odbył się wielki koncert, który wielu wspomina do dziś! Ale niezwykły upominek miały też żony muzyków. Panie stanęły przed mikrofonami i nagrały piosenkę, a później zostały włączone kamery i powstał teledysk. Patrzcie, jakie zdolne i piękne są te kobiety!

📢 Placówka Kultury w Krasocinie już działa, orkiestra odbyła pierwsze próby. Na ścianie wyjątkowy napis Nowy obiekt - Placówka Kultury, który powstał w Krasocinie w miejscu starej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej już został oddany do użytku. Pierwsze próby odbyła już tu Młodzieżowa Orkiestra Dęta. 📢 Archiwalne zdjęcia miast w regionie radomskim. Jak wyglądały przed wojną oraz w czasach PRL-u? Sprawdź w naszej galerii Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w regionie radomskim. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, zabytki i fabryki. 📢 Szklarska Poręba: atrakcje na zimę 2023. Co odwiedzić podczas wycieczki? Muzea, parki, wystawy Zlokalizowana w woj. dolnośląskim Szklarska Poręba to idealna lokalizacja na urlop o każdej porze roku – jej piękne krajobrazy zachwycają nie tylko wiosną i latem, ale też jesienią i zimą. Co oprócz zapierającej dech w piersiach panoramy ma do zaoferowania to miasto? Przygotowaliśmy dla was listę atrakcji Szklarskiej Poręby na zimę 2023 – które miejsca odwiedzić podczas wycieczki?

📢 Hotel Binkowski Resort z Kielc najlepszym hotelem miejskim w Polsce! Te wnętrza zachwycają! Zobaczcie zdjęcia - tu jest jakby luksusowo Basen na dachu ze strefą wypoczynkową w koronach drzew, kompleks saun, strefa spa, luksusowe pokoje i apartamenty oraz oczywiście baseny tropikalne. Hotel Binkowski w Kielcach otrzymał tytuł najlepszego hotelu miejskiego w Polsce, "pokonując" takie obiekty jak chociażby Hotel Warszawianka czy Termy Warmińskie. Zobaczcie na zdjęciach jego luksusowe wnętrza.

📢 Aldona Orman potwornie cierpi. "Działają na mnie tylko leki na morfinie". Pochodząca z Końskich aktorka mówi o bólu po pęknięciu tętniaka Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Aktorka w krótkiej rozmowie z "Echem Dnia" przyznała, że ból jest wręcz nie do wytrzymania, oprócz morfiny nie pomagają jej żadne inne leki.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują niemal sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób? 📢 Kwesta na cmentarzach w Kielcach. Pieniądze zbierało wiele znanych osób. Był Bogdan Wenta, Kamil Suchański, Krzysztof Słoń i inni Wiele znanych osób pojawiło się na kweście na ratowanie starych nagrobków prowadzonej przy cmentarzach w Kielcach. Zbiórkę prowadziło 1 i 2 listopada Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, które zgromadziło najwięcej kwestujących. Zobaczcie kto pojawił się z puszką. 📢 „Anielskiej twarzy Tosi nie zapomnę nigdy”. Poruszające wyznania mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych, Anety Dobroch z Sandomierza – Nigdy nie zapomnę widoku bosych nóżek Tosi, nie jestem w stanie zapomnieć jej anielskiej twarzyczki i tych lodowatych rączek, które dotknęłam, żegnając ją przed kremacją. Do tej pory czuję ten lód, pamiętam dreszcze, które mnie przeszywały w czasie, kiedy prowadziłam ceremonię – mówi Aneta Dobroch z Sandomierza, mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych. Opowiada o wyjątkowych pożegnaniach i przyznaje, że czasem sama nie jest w stanie powstrzymać łez. W Dzień Zaduszny przypominamy tekst, który pierwszy raz ukazał się na łamach "Echa Dnia" w 2022 roku.

📢 Piri Piri Kebab w końcu w Kielcach! Znana sieciówka słynie z kraftowego mięsa. Zobacz film Znana sieć Piri Piri Kebab pojawi się również w Kielcach. Firma poinformowała na swoim tiktokowym profilu, że umowa została podpisana. Szczegóły nie są na razie znane, choć według zapowiedzi nowy lokal odwiedzimy już na początku przyszłego roku. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Szydłowcu i powiecie szydłowieckim. Ile pracodawcy dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w listopadzie 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Ułożyliśmy je malejąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Przysusze i powiecie przysuskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w listopadzie 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przysusze. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Lipsku i powiecie lipskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w listopadzie 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Kozienicach i powiecie kozienickim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w listopadzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Grójcu i powiecie grójeckim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w listopadzie 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Busku-Zdroju. Tłum ludzi na cmentarzu. Zdjęcia Wszystkich Świętych 2023 na cmentarzu w Busku-Zdroju. W środę, 1 listopada, buską nekropolię odwiedziło wielu mieszkańców, by zapalić znicz na grobach swoich bliskich. Zobaczcie na zdjęciach 📢 Niezwykła obserwacja z Masłowa. Na zdjęciu uchwycono Tatry Zdjęcia Tatr widzianych ze Świętokrzyskiego publikowaliśmy już wielokrotnie, ale rzadko zdarza się, że można podziwiać je z samego serca Gór Świętokrzyskich. Niezwykłą obserwacją podzielił się z nami tym razem Rafał Iwan, który uchwycił ich widok z Masłowa w powiecie kieleckim.

📢 Wszystkich Świętych 2023 w Pińczowie. Dużo ludzi na cmentarzu W środę, 1 listopada, na cmentarz w Pińczowie przybyły tłumy ludzi. Powodem była przypadająca tego dnia Uroczystość Wszystkich Świętych, swoje zrobiła też piękna pogoda. Zobacz zdjęcia.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Setki osób na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Biskup Andrzej Kaleta poświęcił nowy ołtarz i odprawił mszę świętą W Uroczystość Wszystkich Świętych setki osób odwiedziły Cmentarz Nowy w Kielcach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Poświęcił też nowy ołtarz na cmentarzu, a Eucharystię - podobnie jak na innych cmentarzach - poprzedziła procesja. - Mimo że padają dziś słowa o śmierci, grobach, odchodzeniu, jest to uroczystość pełna nadziei. Oddajemy cześć Kościołowi triumfującemu w niebie. Tym, którzy odeszli, ale są u Pana - powiedział biskup Andrzej Kaleta. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Zatłoczone ulice w pobliżu cmentarzy w Białobrzegach. Mnóstwo ludzi odwiedzało groby bliskich Dziś obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy jednak nie tylko chrześcijan, których kościół uznał za świętych, ale oddajemy hołd wszystkim zmarłym. Tłumnie było na dwóch białobrzeskich cmentarzach – parafialnym i komunalnym.

📢 Tysiące ludzi na cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu we Wszystkich Świętych. Czas modlitwy, zadumy i wspomnień W dniu Wszystkich Świętych ogromny ruch panuje na dwóch cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu. Nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców zmierzających na nekropolie po obu stronach drogi wojewódzkiej 871 od świtu czuwają policjanci. Msze święte i procesje na cmentarzach parafii miechocińskiej i ojców dominikanów zgromadziły tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Zobaczcie zdjęcia z 1 listopada. 📢 Kwestowali na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie. Datki zostaną przeznaczone na odnowienie nagrobków Tradycyjnie, jak co roku 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie odbywała się kwesta z okazji Wszystkich Świętych.

📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Połańcu. To czas, by odwiedzić groby bliskich Wiele osób już od samego rana pojawiło się w środę, 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, na cmentarzu w Połańcu w powiecie staszowskim. Mieszkańcy miasta i najbliższej okolicy ozdabiali nagrobki kwiatami i palili znicze. Zobacz zdjęcia.

📢 Odwiedzający cmentarze w Tarnobrzegu hojnie wspierają kwestę na odnowę zabytkowej nekropolii na Piaskach w Miechocinie. Zobacz zdjęcia 1 listopada w Tarnobrzegu to dzień 25. kwesty na rzecz starego cmentarza na Piaskach w Miechocinie. Zbiórka pieniędzy przy bramach trzech cmentarzy trwała do wieczora. Odwiedzający groby bliskich we Wszystkich Świętych nie szczędzili datków kwestarzom, a ci odwzajemniali się zaproszeniem na poetycki spektakl w Dzień Zaduszny na zabytkowej nekropolii. 📢 Wszystkich Świętych 2023 na cmentarzu we Włoszczowe. Wiele osób przychodziło na groby od samego rana Wiele osób już od samego rana pojawiło się w środę, 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie. Mieszkańcy Włoszczowy i powiatu ozdabiali nagrobki kwiatami i palili znicze. 📢 Wszystkich Świętych 2023 w Tarnobrzegu. Duży ruch na cmentarzu komunalnym w Sobowie. Zobacz zdjęcia Duży, choć nieco mniejszy niż w poprzednich latach ruch 1 listopada panuje na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu - Sobowie. Zapewne dlatego, że Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku wypadła w środku tygodnia, dlatego wiele osób, zwłaszcza z innych regionów Polski, przyjechało na groby swoich bliskich w miniony weekend. Tłumy były natomiast w czasie mszy świętej o godzinie 10.

📢 Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny. Mszy świętej przewodniczył biskup Nitkiewicz Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny, natomiast czterech kleryków zostało kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystej mszy świętej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Tragiczny wypadek i pożar w Przęsławicach koło Grójca. Byliśmy na miejscu tragedii. Widok jest szokujący Dwaj kierowcy ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy, niedaleko Grójca na drodze krajowej numer 50. Byliśmy na miejscu wypadku. Widok jest szokujący. Zobaczcie film z miejsca tragedii. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego. Czy wiesz, który dzielnicowy z Radomia pełni służbę na twoim osiedlu? To on może ci pomóc. Zobaczcie zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia.

📢 Które szkoły jazdy w Radomiu najlepiej uczą? Zobacz TOP 15, ranking szkół nauki jazdy według zdawalności w radomskim ośrodku egzaminowania Prawo jazdy - przedmiot pożądania wielu. To też jeden z dokumentów, którego zdobycie wymaga czasem wielkiego wysiłku. Potrzebny jest kurs za kierownicą i dobry instruktor ze sprawdzonej szkoły jazdy. Trzeba też solidnie poznać przepisy, bo egzamin teoretyczny też jest wezwaniem. Sprawdziliśmy, jak egzaminy idą w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu i jak do zdawania przygotowują radomskie ośrodki szkolenia. Mamy najnowsze zestawienie zdawalności. 📢 Niedziela ze Świętymi odbyła się w parafii Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie. Dzieci przebrały się za ulubionych świętych W wielu parafiach diecezji kieleckiej we wtorek, 31 października, odbędzie się Noc Świętych, czyli modlitewne czuwanie przy relikwiach świętych i błogosławionych. Parafia Przemienienia Pańskiego w Kielcach - Białogonie zorganizowała natomiast "Niedzielę ze Świętymi".

📢 Najpiękniejsze Rynki świętokrzyskich miast. Oto jak wyglądały 100 lat temu. Zobacz niesamowite zdjęcia Rynek to główny plac w centrum miasta. To właśnie tu usytuowany jest ratusz i to właśnie na rynku toczyło się życie miasta. A jak wyglądały rynki świętokrzyskich miast? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. Mają ponad 100 lat. 📢 Trwa budowa obwodnicy Lipska. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt. Zobacz aktualne zdjęcia i film z placu budowy Od kilku miesięcy mieszkańcom obrzeży Lipska regularnie towarzyszy dźwięk ciężkiego sprzętu. Wszystko to za sprawą trwającej budowy obwodnicy Lipska. Postęp prac widać gołym okiem. Wykonawca skupia się teraz przede wszystkim na pracach ziemnych. Wyraźnie widać już zarys nowej trasy. Nowy objazd miasta, liczący około 6,4 kilometra, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miejscowości. Koszt inwestycji to aż 110 milionów złotych.

📢 Biskup radomski Marek Solarczyk w Pionkach. "Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej" W niedzielę w parafii Świętej Barbary w Pionkach gościł biskup radomski Marek Solarczyk. Była msza, chrzest, wizyta na cmentarzu. Atmosfera wizyty była wyjątkowa. „Moja obecność powinna bardziej przypominać odwiedziny mamusi niż teściowej” – żartował pasterz diecezji. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją. 📢 Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie ma już 25 lat! Jubileusz świętowano w Wiśniowej W czwartek, 19 października w Pałacu Kołłątajów w Wiśniowej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Staszowie. Była to okazja do zaprezentowania dotychczasowego dorobku placówki i jej pracy na przestrzeni dwudziestu pięciu lat. Nie zabrakło podziękowań, gratulacji oraz życzeń.

📢 Tak się pije rano w Świętokrzyskiem, czyli gdzie kupujemy najwięcej "małpek"? Lider tego niechlubnego rankingu konkurencję bije na głowę 30 października przypada Święto Napojów Wyskokowych. Przy tej okazji sprawdzamy, jakie alkoholowe nawyki mają mieszkańcy regionu radomskiego Szacuje się, że nawet trzy miliony tak zwanych "małpek" sprzedaje się codziennie w Polsce. CO trzecia jest sprzedawana rano. Dzięki danym Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w województwie świętokrzyskim sprzedawanych jest najwięcej tego rodzaju małolitrażowych trunków. I trzeba przyznać, że dane są zatrważające, a lider naszego zestawienia wyróżnia się zdecydowanie. Niestety na minus.

