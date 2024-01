Prasówka 5.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Moya Radomka Radom grała z PGE Rysicami Rzeszów. Byłeś na tym wieczornym siatkarskim pojedynku Tauron Ligi? Znajdź się na zdjęciach”?

Prasówka 5.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Moya Radomka Radom grała z PGE Rysicami Rzeszów. Byłeś na tym wieczornym siatkarskim pojedynku Tauron Ligi? Znajdź się na zdjęciach W meczu 14. kolejki Tauron Ligi Moya Radomka Radom rywalizowała w czwartek, 4 stycznia z PGE Rysicami Rzeszów. Pomimo późnej pory rozpoczęcia meczu, ten oglądała duża liczba kibiców.

📢 Kolęda 2024. Oto jak należy przygotować się na wizytę duszpasterską. Poradnik. To trzeba wiedzieć przed wizytą księdza w naszym domu W naszych parafiach trwa już wizyta duszpasterska, zwana potocznie kolędą. Zazwyczaj rozpoczyna się ona po świętach Bożego Narodzenia, ale są takie parafie, w których kapłani zaczynają odwiedzać domy swoich wiernych jeszcze w czasie Adwentu. Jak się przygotować do kolędy? Co powinno być na stole, gdy ksiądz przychodzi do nas wizytą duszpasterską?

📢 Oto horoskop dzienny na piątek, 5 stycznia 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 05.01.2024 Horoskop dzienny na piątek, 5 stycznia 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 05.01.2024. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Prasówka 5.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lekkoatlatyczne podsumowanie roku 2023. Mistrz Tomasz Majewski gratulował radomskim zawodnikom. Zobacz zdjęcia To był kolejny bardzo udany rok dla radomskich lekkoatletów. W czwartek, 4 marca w siedzibie firmy Kombud, podsumowano ostatnie 12 miesięcy, wręczono nagrody, statuetki, a sukcesów gratulował Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i i dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

📢 Nowa siedziba Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach już w pełnej wysokości. Wieżowiec świetnie widać z wielu punktów miasta Zakończyła się budowa konstrukcji nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach, która powstaje przy ulicy Langiewicza w Kielcach. Budynek ma już pełną wysokość, czyli siedem kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. Jest tak usytuowana, że widać go z wielu punktów miasta. 📢 Blanka i Artur z "Rolnik szuka żony" są parą? Ten wpis rozwiewa wszelkie wątpliwości Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe.

📢 Radom w liczbach za 2023 rok. Ile było zgonów, ile urodzeń, a ile rozwodów? Oto nasze demograficzne podsumowanie Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu podsumował 2023 rok w liczbach. Wiadomo już, że radomianie mniej chętnie stają na ślubnym kobiercu. Na szczęście spadła liczba zgonów w porównaniu do roku ubiegłego. Urodziło się nieco więcej dzieci. Ale czy jest się z czego cieszyć? Chyba nie bardzo, bo do liczb sprzed lat bardzo nam daleko, Radom ma problem z demografią i nie jesteśmy wyjątkiem w kraju. Jak wygląda Radom w statystykach? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Najlepsze ciasto z mascarpone w 5 odsłonach. Wypróbuj przepisy idealne na rodzinne spotkania. Tym smakołykom trudno się oprzeć Domowe ciasto z mascarpone można przygotować na wiele sposobów. Można zrobić puszysty biszkopt i przełożyć go kremem na bazie serka mascarpone, albo przyrządzić aksamitny sernik. Wybraliśmy 5 ciast z użyciem mascarpone, które rozpływają się w ustach. Wypróbuj nasze niezawodne przepisy, które z powodzeniem odtworzysz we własnej kuchni.

📢 Wojciech Legawiec, były prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój będzie szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Wojciech Legawiec, były prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój ma zostać szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polsce, ważnego ogólnopolskiego urzędu. 📢 Oto najtańsze domy z działką w Świętokrzyskiem. Marzysz o ucieczce z bloku? Zobacz te oferty Marzysz o ucieczce z bloku, ale nie masz dość pieniędzy? Prezentujemy domy usytuowane w województwie świętokrzyskim, które kosztują mniej niż mieszkanie. Zobacz je w galerii zdjęć. 📢 Koniec z krawatami i "małą czarną"! Co będzie modne w tym karnawale? Zdradza Paweł Węgrzyn, utytułowany projektant mody z Kielc Rok 2024 to rok numerologicznej „8”, a więc czas szeroko pojętego sukcesu, dlatego trzeba błyszczeć! Panowie, zastąpcie krawat brokatową muchą, panie - nie bójcie się cekinów, strusich piór, kryształów oraz bardzo ozdobnej biżuterii. Jeśli chodzi o tegoroczne maturzystki to niech zapomną o "małej czarnej" i na jedynym w życiu balu maturalnym przeistoczą się w prawdziwe księżniczki - radzi pochodzący z Kielc projektant mody, Paweł Węgrzyn, laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi Złotej Super Pętelki, Złotej odznaki Polskiej Akademii Mody, czy Srebrnego Medalu „LABOR OMNIA VINCIT".

📢 Czy Jerzy Białobok wróci na szefa Stadniny Koni w Michałowie? "Nie w takim zakresie, jak kiedyś" Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela zorganizowała spotkanie, na którym jednym z gości był Jerzy Białobok, były wieloletni prezes słynnej Stadniny Koni w Michałowie w powiecie pińczowskim. Czy wróci na dawne stanowisko? - W takim zakresie jak wcześniej, z pewnością nie. Mam już 70 lat. Zadeklarowałem jednak chęć współpracy - mówi. 📢 Wirus RSV atakuje! Świętokrzyskie Centrum Pediatrii w Kielcach jest w pełni obłożone chorymi dziećmi. Zobacz film Głośno jest w ostatnich tygodniach o wirusie RSV. Atakuje on dzieci, które nierzadko z powodu poważnych objawów potrzebują hospitalizacji. Nie inaczej jest w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Obłożenie jest tak duże, że brakuje już łóżek.

📢 W Jedlińsku trwa rozbudowa zakładu United Petfood Radom. Powstaje nowa hala o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. Zobacz zdjęcia Od września zeszłego roku trwa budowa, a w zasadzie rozbudowa zakładu United Petfood Radom. Na terenie znajdującej się w Jedlińsku firmy powstaje nowa hala produkcyjna. Jej łączna powierzchnia użytkowa to osiem tysięcy metrów kwadratowych. United Petfood Radom, po zakończeniu inwestycji, planuje zatrudnić około 120 osób. 📢 Studniówki 2024. Oto najpiękniejsze maturzystki studniówek sprzed roku. To one skradły show Sezon studniówkowy 2024 rusza w piątek, 5 stycznia. Tegoroczni maturzyści już od dłuższego czasu przygotowywali się na ten wyjątkowy dzień. Panie szukały zjawiskowych kreacji i lśniącej biżuterii, a panowie eleganckich garniturów. Wszystko po to by na jednym z najważniejszych bali w życiu prezentować się oszałamiająco, podobnie jak ich starsze koleżanki i koledzy, którzy na studniówkach bawili się przed rokiem. Na parkietach show skradło wtedy wiele pięknych dziewczyn. Przypominamy je w naszej galerii.

📢 W gminie Michałów koziołkował opel. Kto siedział za kierownicą? Policja ma podejrzenia W Tomaszowie w powiecie pińczowskim znaleziono nocą rozbity samochód. Około godzinę później policjanci zatrzymali nietrzeźwego podejrzewanego o prowadzenie auta. Mężczyzna zaprzeczał, by to on siedział za kierownicą. 📢 Emerytowany ksiądz oskarżony o molestowanie nieletniego. Wszczęto postępowanie kanoniczne. Wcześniej został pobity przez swoją ofiarę? W maju 2023 roku pobito księdza Leona C., emeryta i rezydenta parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach. Wówczas 80-letniego duchownego pobił 18-letni chłopak. Teraz docierają kolejne szokujące informacje. Sprawca miał zeznać, że emerytowany ksiądz miał dopuścić się przed laty molestowania. Kuria wszczęła postępowanie kanoniczne.

📢 Tajemnicza śmierć w domu w gminie Nowa Słupia. W środku ciało 47-latka Policjanci wyjaśnia okoliczności śmierci 47-letniego mieszkańca gminy Nowa Słupia, którego ciało odkryto w jego domu w czwartkowy poranek, 4 stycznia.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Macieja Damięckiego ZDJĘCIA. Znanego aktora pożegnała rodzina i wiele znanych osobistości 4.01.2023 29 listopada odbył się pogrzeb Macieja Damięckiego. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie znanego aktora... 📢 Kino "Atlantic" w Radomiu. Niezwykła historia kultowego miejsca. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Przez większą część stulecia było to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Radomiu. Dziś budynek po kinie "Atlantic" przy ulicy Moniuszki niszczeje i popada w ruinę. Na przestrzeni lat obiekt wielokrotnie zmieniał też nazwę. Starsi mieszkańcy mogą pamiętać go jako "Bałtyk" lub "Adrię". Jaka jest historia tego miejsca i jak wyglądało w przeszłości? Zobacz w naszym artykule. 📢 Słynny Dąb Bartek starszy o kolejny rok. Oto jego historia na archiwalnych zdjęciach Według legend, Dąb Bartek, który od wieków rośnie w gminie Zagnańsk w powiecie kieleckim ma ponad tysiąc lat. Specjaliści jednak twierdza, że to słynne drzewo nie jest tak stare i możliwe, że nie jest nawet najstarszym drzewem w Polsce i jego wiek szacują na około 700 lat. Bez względu na te rozbieżności bezsprzeczny jest fakt, że wraz z nadejściem nowego roku to najsłynniejsze drzewo w Polsce jest o rok starsze. Z tej okazji przedstawiamy jego ostatnią historią i pokazujemy archiwalne zdjęcia.

📢 Sukces "łowców głów" i rozwikłana tajemnica sprzed lat. Marian O. z Lipy, który zamordował swoją siostrę, popełnił samobójstwo Marian O. z Lipy (powiat stalowowolski) przez 22 lata był jednym z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców. Teraz wiadomo, że mężczyzna od dawna nie żyje - popełnił samobójstwo dwa dni po dokonaniu zbrodni w sierpniu 2001 roku i ucieczce z Polski. Zagadkę rozwikłali podkarpaccy "łowcy głów", czyli policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób funkcjonującego od roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

📢 Te wsie na Podkarpaciu dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie Podkarpacie skrywa w swojej historii wiele małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Dziś, choć utraciły prawa miejskie z różnych powodów, ich historia wciąż tkwi w zabytkach, krajobrazie i tradycjach. Wśród takich wsi można wymienić m.in. Czudec, Domaradz, Frysztak, Lutowiska czy Mrzygłód. Takich miejscowości jest jednak kilkadziesiąt - szczegóły w naszej GALERII.

📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! 📢 Społeczna wigilia w Działoszycach. Wzruszające spotkanie w bożonarodzeniowym klimacie Przed Bożym Narodzeniem w gminie Działoszyce odbyło się piękne wydarzenie - wigilia dla osób starszych i samotnych. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób. 📢 W Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się Gala finałowa XVII Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Oto laureaci festiwalu W środę, 3 stycznia, w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbyła się Gala finałowa XVII Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Piotra Klimczyka.

📢 Nowoczesna pracownia elektrokardiologii w przychodni w Połańcu. Jest jedną z 20 w całej Polsce Wraz z początkiem roku w Przychodni Zdrowia w Połańcu ruszyła profesjonalna pracownia elektrokardiologii. Pod koniec grudnia 2023 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące jej oficjalnego powstania.

📢 Pola pierwszym dzieckiem, które przyszło na świat w staszowskim szpitalu w 2024 roku Pola jest pierwszym dzieckiem, które w 2024 roku przyszło na świat w staszowskim szpitalu. Dziewczynka urodziła się 1 stycznia o godzinie 11:17. 📢 Zjawiskowy pokaz laserów, wspaniała muzyka! Mnóstwo ludzi na Sylwestrze w Bodzentynie. Zobaczcie zdjęcia i film Mieszkańcy gminy Bodzentyn wspólnie witali Nowy Rok na imprezie, którą zorganizował Urząd Miasta i Gminy wspólnie z Biblioteką imienia Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie. Zabawa była rewelacyjna, muzycy dali czadu, a pokaz laserów robił ogromne wrażenie. Zobaczcie zdjęcia i film. 📢 Wiktoria pierwszą tarnobrzeżanką urodzoną w 2024 roku. Odwiedził ją w szpitalu prezydent Tarnobrzega Prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek odwiedził Wiktorię, pierwsze dziecko, które urodziło się w 2024 roku w tarnobrzeskim szpitalu. Złożył gratulacje szczęśliwej rodzinie Sobolewskich i obdarował wyprawką z najpotrzebniejszymi rzeczami dla mamy i jej maleńkiej córeczki.

📢 Enea Czarni Radom pokonali Barkom Lwów. Naszym siatkarzom kibicowało wiele znanych osób. Zobacz zdjęcia Historyczne, bo pierwsze zwycięstwo Enea Czarnych Radom w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga oraz pierwsze w tym sezonie PlusLigi oklaskiwało wielu kibiców, w tym znane osobistości świata radomskiego sportu, biznesu, czy też mediów. Zobaczcie kto był na meczu. 📢 Ogromny wybór sukienek na kieleckich Plantach! Są tu kreacje na studniówki i inne okazje. Zobaczcie te najpiękniejsze Długie, krótkie, czarne oraz mieniące się tysiącami barw. W okresie karnawału Galeria Planty w Kielcach oferuje ogromny wybór sukni i sukienek na studniówki, wesela, czy inne okazje. Zobaczcie na zdjęciach i filmie, jakie kreacje można tutaj kupić.

📢 Enea Czarni Radom pokonali Barkom Każany Lwów. Byłeś na tym historycznym meczu? Znajdź się na zdjęciach Pierwszy mecz w 2024 roku w wykonaniu siatkarzy Enea Czarnych Radom przeszedł do historii hali Radomskiego Centrum Sportu. Po ponad 700 dniach Wojskowi odnieśli pierwsze zwycięstwo, pokonując ukraiński Barkom Każany Lwów. Było to też drugie zwycięstwo w tym sezonie w PlusLidze, pierwsze u siebie.

📢 Bartosz Musiał, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu odszedł na emeryturę. Kto pokierują pracą komendy miejskiej? Starszy brygadier Bartosz Musiał, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu pożegnał się z mundurem. radomską strażą pożarną kierował niecałe półtora roku. Na razie obowiązki komendant będzie pełnił jeden z dotychczasowych zastępców. 📢 Budowa hotelu nad Pilicą w Białobrzegach. Budynek główny już przykryty, w tym roku ruszą prace przy strefie SPA Zakończył się pierwszy etap budowy hotelu nad Pilicą w Białobrzegach. Budynek jest w stanie surowym, zamkniętym. Inwestor czeka na decyzję z Urzędu Miasta i Gminy i rusza z dostawieniem części, w której będzie strefa Spa oraz basen dla gości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem w 2024 roku w hotelu będą trwały już prace wykończeniowe.

📢 Szampański sylwester 2023 w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Wśród gości gwiazdy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" Szampańska impreza sylwestrowa odbyła się w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Bawiło się na niej 350 osób. Wśród gości byli znani i lubiani bohaterowie telewizyjnych hitów - Józef Raciniewski z Wałbrzycha, król piątego turnusu "Sanatorium miłości" oraz Elżbieta Czabator z Końskich, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tego wspaniałego balu.

📢 Piękny i huczny jubileusz piątej rocznicy działalności Koła Gospodyń Wiejskich Gorzyczany z gminy Samborzec. Zobacz zdjęcia Jubileusz 5-lecia działalności świętowało Koło Gospodyń Wiejskich Gorzyczany z gminy Samborzec. Jubileusz obchodził także działający w ramach koła zespół śpiewaczy. Na urodziny przyjechało prawie 200 osób, które życzyły paniom i panom dalszego zapału i wspólnej działalności.

📢 Dwie linie komunikacyjne ruszą w gminie Skalbmierz. Skąd i o której odjadą busy? Szczegółowy rozkład jazdy W 2024 roku kontynuowany będzie na terenie gminy Skalbmierz program przewozów z liniami komunikacyjnymi, który pozwoli mieszkańcom poszczególnych sołectw łatwiej dotrzeć do Skalbmierza. Start w czwartek, 4 stycznia.

📢 Szybkie pączki z serka homogenizowanego. Przepis na serowe pączki, które zrobisz w 15 minut. Przysmak na karnawał i tłusty czwartek Na karnawał warto przygotować pyszne, domowe słodkości. Proponuję błyskawiczny przepis na pączki z serka homogenizowanego. Są łatwe do zrobienia, nie wymagają wyrastania i smaży się je bez problemu. Najlepiej smakują z cukrem pudrem lub lukrem cytrynowym. Zobacz zdjęcia i wypróbuj przepis na najlepsze, ekspresowe pączki serowe. 📢 Konkurs na najładniejsze stajenki betlejemskie w Diecezji Radomskiej. Wciąż można głosować. Zobacz, które biorą udział w konkursie Trwa 13. edycja konkursu na najładniejszą i najciekawszą szopkę Diecezji Radomskiej. Udział w nim bierze prawie 30 parafii. Zobaczcie zdjęcia stajenek w galerii.

📢 Najlepsze ciasta z kremem na karnawał. Wyśmienite słodkości na domówkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy. 📢 Proces "banksterów" z Grębowa. Była prezeska Banku Spółdzielczego miała składać wyjaśnienia, ale zapomniano ją dowieźć do sądu w Tarnobrzegu W procesie kilkorga byłych pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie (powiat tarnobrzeski) oskarżonych o przekręty finansowe i doprowadzenie banku do zamknięcia, mały przestój. Nie doszło do zaplanowanego na środę 3 stycznia przesłuchania byłej prezeski banku, Janiny K. i wyjaśnienia składać będzie ona dopiero na kolejnym terminie. Co się takiego stało?

📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józef Raciniewski - król turnusu "Sanatorium miłości" balowali razem na sylwestrze w Skarżysku Gwiazda ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodząca spod Końskich, Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski z Wałbrzycha, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" balowali razem na Sylwestrze w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Para bawiła się rewelacyjnie. Mamy zdjęcia i film. Zobaczcie. 📢 Opatowianie witali Nowy Rok na Rynku. Miejski Sylwester w Opatowie. Zobacz kolejną galerię zdjęć W Opatowie zabawa sylwestrowa rozpoczęła się o godzinie 22. Publiczność zabawiali DJ Leszek i Witson wodzirej Witek Sierpniak. Gwiazdą wieczoru była Dorota Helbin. Zobaczcie nowe zdjęcia.

📢 Tak zmieniła się Blanka z "Rolnik szuka żony". Kandydatka na żonę Artura wygląda jak milion dolarów! Teraz może żałować, że ją odrzucił! Blanka Świercz z Szydłowca, po tym jak wzięła udział w popularnym hicie "Rolnik szuka żony", zyskała spore grono fanów. Widzowie pokochali ją za jej naturalność i poczucie humoru. Niestety nie została wybranką Artura z Mazowsza, ale przyjęła to z honorem i jak widać po jej nowych zdjęciach na Instagramie, nie rozpacza, a wręcz przeciwnie. Blanka niedawno pochwaliła się fotografiami z randki z nieznajomym mężczyzną, ale tego co pokazała w ostatnich dniach nikt się chyba nie spodziewał. 24-latka przeszła spektakularną metamorfozę i zmieniła się w prawdziwą piękność. Zobaczcie, jak teraz wygląda.

📢 Blanka Świercz z "Rolnik szuka żony" zamieściła zdjęcia z Arturem i zaskoczyła wyznaniem o programie: "Wygrałam więcej niż mogłam chcieć" Blanka Świercz z Szydłowca wzięła udział w dziesiątej edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Napisała list do Artura z Mazowsza i na tyle zainteresowała go swoją osobą, że zaprosił ją wraz z innymi dwoma kandydatkami do swojego gospodarstwa. Niestety nie była im pisana wspólna przyszłość. Na koniec 2023 roku Blanka na swoim Instagramie zamieściła zaskakujący wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Jak się okazuje zmieniło to wiele w jej życiu. 📢 Mama osierociła dziewięcioro dzieci. Rodzeństwo z Jeleniowa w gminie Nowa Słupia potrzebuje naszej pomocy. Zobacz zdjęcia i film Ogromna tragedia spotkała dziewięcioro dzieci z Jeleniowa w gminie Nowa Słupia. 29 sierpnia minionego roku ich mama, 44-letnia Monika Piątek, straciła przytomność. Niestety, kobieta już się nie obudziła i osierociła swoje dzieci. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, w kościele na Świętym Krzyżu odbędzie się koncert charytatywny, by pomóc rodzeństwu.

📢 Złodziej w przyczepie gastronomicznej w Jędrzejowie Butla gazowa z reduktorem padła łupem przestępcy, który w Jędrzejowie włamał się do przyczepy gastronomicznej. Właścicielka straty określiła na 500 złotych. 📢 Sylwester w Przytyku. Mieszkańcy witali Nowy Rok z zespołem Playboys, Topky i Rewers i świętowali odzyskanie praw miejskich. Nowe zdjęcia Takiego Sylwestra w Przytyku jeszcze nie było! Na stadionie tłumy bawiły się w rytm muzyki disco polo, gwiazdą był zespół Playboys, ale wystąpiły też piękne dziewczyny z grupy Topky oraz Rewers. Pokaz fajerwerków zachwycił, był toast szampanem i życzenia. A okazja też była wyjątkowa, bo mieszkańcy witali wspólnie Nowy Rok, ale świętowali też odzyskanie praw miejskich przez Przytyk. 📢 Sylwester 2023 w Hotelu Gromada Busko-Zdrój. Zabawa była wystrzałowa Sylwester 2023 w Hotelu Gromada w Busku-Zdroju. Goście "Gromady" świętowali i witali Nowy Rok. Zobacz więcej na zdjęciach w galerii.

📢 Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia, niektóre propozycje są ciekawe. Sprawdź Szukasz pracy w Tarnobrzegu lub okolicy? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Jest praca między innymi dla fizjoterapeuty, masażysty i lektora języka angielskiego. Można znaleźć pracę w przedszkolu. Gdzie jeszcze? 📢 Kazimierskie Morsy Endorfina hucznie przywitały Nowy Rok. Członkowie klubu świętowali w pięknym hotelu nad Nidą. Zobacz zdjęcia Sylwester to niepowtarzalny czas w roku. Okres zabawy, spotkań i radości. Warto przywitać Nowy Rok z przytupem, aby pozytywnie rozpocząć realizację nowych obowiązków. Kazimierskie Morsy Endorfina postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym. Oprócz wspólnych kąpieli nie zapomnieli w tym dniu o dobrej zabawie. Zobacz na zdjęciach, jak członkowie klubu z Kazimierzy Wielkiej przywitali Nowy Rok.

📢 Szybciej ze Świętokrzyskiego do Krakowa drogą krajową numer 7. Wiemy, kiedy oddanie kolejnego odcinka S7 Miechów - Szczepanowice Dobiega końca budowa kolejnego odcinkach drogi krajowej numer 7 łączącej województwo świętokrzyskie z Krakowem. Zaawansowane prace trwają na trasie między Miechowem, a Szczepanowicami. To bardzo ważny odcinek drogi, bo połączy dwa już oddane do użytku. 📢 Kielecka restauracja Fragola pełna zmian i nowości w menu. Lokal zyskał przepiękną antresolę, otwartą kuchnię i nowy szyld! Zlokalizowana przy ulicy Solnej w Kielcach restauracja Fragola - połączona także z kawiarnią i lodziarnią - zmieniła się nie do poznania. Lokal zyskał przepiękną antresolę, kącik dla maluchów, a także nowy szyld. Duże zmiany zaszły także w kuchni, która stała się przestronniejsza i otwarta, dzięki czemu goście mogą zobaczyć jak przygotowywane są potrawy. Co więcej, wielkie zmiany zaszły także w menu restauracyjnym.

📢 Miejski Sylwester 2023 na Rynku w Opatowie. Mamy nowe zdjęcia W Opatowie zabawa sylwestrowa rozpoczęła się o godzinie 22. Publiczność zabawiali DJ Leszek i Witson wodzirej Witek Sierpniak. Gwiazdą wieczoru była Dorota Helbin. Zobaczcie zdjęcia 📢 Szampańska zabawa sylwestrowa 2023 w Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia Ponad 200 osób bawiło się w Sylwestra w suchedniowskim Hotelu Stary Młyn. Tańczono do białego rana, nie zabrakło atrakcji i znakomitej kuchni. W trosce o dobro zwierząt właściciele zamówili specjalne, bezhukowe fajerwerki. 📢 Studniówki z dawnych lat. Oto jak bawili się maturzyści. Wasze też takie były? Połowa uczniów w takich samych butach, polonez na korytarzu szkoły, białe bluzki i czarne spódnice za kolano, tańce na sali gimnastycznej, poczęstunek na stołach ustawianych na korytarzach. Tak wyglądały studniówki w czasach PRL-u. Bawiliście się na takich?

📢 Sylwester 2023 w restauracji Pivovaria w Radomiu. To był niesamowity bal. Zobaczcie zdjęcia Niesamowity bal sylwestrowy odbył się w restauracji Pivovaria w Radomiu. Tu Nowy Rok witała duża grupa, głownie mieszkańców Radomia. Atmosfera była niesamowita. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak mieszkańcy Stalowej Woli witali 2024 rok. Na Placu Piłsudskiego wystąpił C-BOOL Pierwszy raz od trzech mieszkańcy Stalowej Woli mogli cieszyć się z Sylwestra pod Gwiazdami. Nowy Rok 2024 witali na Placu Piłsudskiego. Impreza była szampańska. Do hucznego świętowania zachęcał C-BOOL. 📢 Sylwester 2023 w Tarnobrzegu. Na Placu Bartosza Głowackiego były fontanny ognia i konfetti na przywitanie 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia Zamiast miejskiego pokazu fajerwerków w tym roku w Tarnobrzegu Nowy Rok na Placu Bartosza Głowackiego przywitano fontannami ognia i wyrzucanym konfetti. Na tarnobrzeski Rynek przyszło kilkaset osób. Nie zabrakło też życzeń od prezydenta miasta Dariusza Bożka oraz zabawy do godziny 1 już 1 stycznia 2024 roku. Zobaczcie zdjęcia z Miejskiego Sylwestra w Tarnobrzegu.

📢 Sylwester 2023 w Binkowski Resort w Kielcach. Bawiło się wiele osób W niedzielę, 31 grudnia na balu sylwestrowym bawili się goście Binkowski Resort w Kielcach. Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 W Uroczystość Świętej Rodziny biskup Marian Florczyk odprawił mszę świętą w kościele w Daleszycach. Pobłogosławił kilkadziesiąt małżeństw W parafii Świętego Michała Archanioła w Daleszycach ksiądz biskup Marian Florczyk przewodniczył mszy świętej o godzinie 12. Z racji Święta Świętej Rodziny, które przypada w niedzielę, 31 grudnia, pobłogosławił też pary małżeńskie. Wśród nich był burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński z żona Dorotą. Było kilka małżeństw ze stażem wynoszącym ponad 50 lat, a jedno mogło się nawet pochwalić tym, że w miłości przeżyło ze sobą 60 lat.

📢 Tak dziś wygląda ratowniczka Britney, czyli Paulina Zwierz z serialu "Na sygnale". Zobaczcie prywatne zdjęcia pięknej aktorki "Na sygnale", czyli serial medyczny, emitowany od roku 2014 na antenach TVP1 i TVP2. Od 2021 roku gra w nim Britney, a właściwie Julia Kowalczyk. Tak na prawdę to zjawiskowa Paulina Zwierz, piękna ratowniczka, której nie da się nie lubić. Zobaczcie w galerii, jak wygląda sympatyczna "Britney".

📢 Gigantyczna inwestycja w Hotelu Binkowski w Kielcach! Będzie klub nocny z restauracją, bawialnia, kino i inne atrakcje! Zobacz wizualizacje Właśnie otwarto ekskluzywną strefę spa w koronach drzew, a już szykuje się kolejna wielka inwestycja w Binkowski Resort w Kielcach. Właściciele zdradzili nam, że powstanie tu nowy klub nocny z restauracją, wyjątkowe sale bilardowe, zespół pomieszczeń dla najmłodszych oraz wydzielony klub dla nastolatków. Zobaczcie film oraz wizualizacje. 📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" świętuje 59. urodziny. Tak przez lata zmieniła się gwiazda ósmej edycji. Mamy prywatne zdjęcia urodziny świętuje dziś - 12 grudnia Elżbieta Czabator spod Końskich, czyli bardzo lubiana uczestniczka 8. edycji show TVP „Rolnik szuka żony”. Jubilatka wygląda kwitnąco, ale trzeba przyznać, że w młodości także zachwycała urodą. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z rodzinnego archiwum Elżbiety Czabator. Poznalibyście ją na tych zdjęciach?

📢 Próbna matura 2024 - polski. Mamy odpowiedzi i arkusz pytań CKE. Emocji na egzaminie nie brakowało. Jak poszło? Maturalna próba język polski 2024. Matura Próbna 2024 z języka polskiego na poziomie podstawowym, przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywa się w szkołach w całym kraju między godzinami 9-13. Dla wszystkich maturzystów, którzy chcą sprawdzić, jak przygotowani są do prawdziwego egzaminu w tym artykule publikujemy arkusz matury wraz z odpowiedziami. Maturzyści, którzy wychodzi z sal nie ukrywali emocji, które towarzyszyły maturalnej próbie.