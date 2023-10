Prasówka 5.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wizyta marszałek Elżbiety Witek w Radomiu. Na spotkanie przyszły tłumy, zobacz kto był”?

Prasówka 5.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wizyta marszałek Elżbiety Witek w Radomiu. Na spotkanie przyszły tłumy, zobacz kto był W środę, 4 października, w Radomiu odbyło się spotkanie z marszałek Elżbietą Witek. Na wydarzenie przybyło liczne grono mieszkańców miasta.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek 5 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 05.10.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 5 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 05.10.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Zasłużeni mieszkańcy Świętokrzyskiego odznaczeni. Wojewoda Zbigniew Koniusz wręczył ordery. Zobacz zdjęcia i listę nazwisk W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wręczył odznaczenia dla zasłużonych osób z regionu świętokrzyskiego. Kto je otrzymał? Zobaczcie listę odznaczonych.

Prasówka 5.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Siarka Tarnobrzeg w finale okręgowego Pucharu Polski. W półfinale pokonała ekipę Stali Nowa Dęba 5:2. Zdjęcia z meczu i zdjęcia kibiców Niespodzianki nie było, w środę 4 października na stadionie w Nowej Dębie miejscowa Stal grająca w klasie okręgowej przegrała z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg 2:5 (0:3).

📢 Imponująca fabryka na terenie dawnego "Marywilu" w Suchedniowie! Otwarto Zakład Prefabrykacji Betonowej Agencji Rozwoju Przemysłu W środę, 4 października, w Suchedniowie uroczyście otwarto Zakład Prefabrykacji Betonowej. Fabryka powstała w miejscu dawnego „Marywilu” i będzie dostarczała elementy na potrzeby budownictwa wielkokubaturowego. Za realizację tej inwestycji odpowiada Agencja Rozwoju Przemysłu należąca do Skarbu Państwa. Zatrudnienie znajdzie tu docelowo nawet 150 osób.

📢 Nieszczęśliwy koniec poszukiwań Flamy. Trwały 11 miesięcy Koniec głośnej historii zaginionego owczarka niemieckiego o imieniu Flama. Właściciele przez prawie rok szukali zaginionego psa, a ich determinacja zadziwiała wielu ludzi, nie tylko na Ponidziu. Po 11 miesiącach finał okazał się nieszczęśliwy - zwierzę nie żyje. 📢 Za nami I Potańcówka dla Seniorów w niżańskim parku miejskim. Zobacz zdjęcia Organizatorem I Potańcówki dla Seniorów byli burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”.

📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Znani z regionu radomskiego ze swoimi pupilami. Zobacz jakie mają zwierzaki W środę 4 października - Światowy Dzień Zwierząt 2023. Z tej okazji, ale też na co dzień - znani z regionu radomskiego dzielą się w mediach społecznościowych miłością do swoich pupili. Jakie zwierzaki mają znani politycy, samorządowcy, przedsiębiorcy i inne znane w regionie osoby? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wypadek w Tokarni. Kobieta, która zdaniem świadka prowadziła, była pijana Dachowaniem zakończyła się środowa podróż oplem między Brzegami w Tokarnią. Pierwszej pomocy kobiecie z auta udzielał świadek, a gdy policja sprawdziła stan jej trzeźwości, okazało się, że pani ma ponad dwa promile. 📢 Wielki sukces 3. Powiatowego Zlotu Czerwonych Samochodów. Zebrano duże pieniądze dla Ksawcia Czajora. Zobacz nowe zdjęcia z akcji W niedzielę 24 września miał miejsce 3.Powiatowy Zlot Czerwonych Samochodów. Tym razem druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu zorganizowali akcję by wspomóc Ksawerego Czajora, ekstremalnego wcześniaka z Żarczyc. Po przeliczeniu wszystkich zebranych w tym dni pieniędzy finałowy wynik wyniósł około 15 tysięcy złotych.

📢 Filip Chajzer i Leszek Klimas w Szkole Podstawowej numer 12 w Starachowicach w ramach akcji "Poruszamy Polskę". Ależ było szaleństwo! Niecodzienni goście bawili we wtorek, 3 października w starachowickiej Szkole Podstawowej numer 12. Byli to Filip Chajzer i Leszek Klimas. "Totalne szaleństwo" - tak podsumowała wizytę w mediach społecznościowych "12". 📢 Mała Świętokrzyska Liga Pływacka odbyła się w Busku-Zdroju. Kajman Połaniec w roli głównej. Patronowała wiceminister Anna Krupka Po zwycięstwo w XXII edycji Małej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej zmierzają zawodnicy Kajmana Połaniec. Podopieczni Kacpra Ciepieli i Grzegorza Bisztygi po raz kolejny wygrali punktację drużynową, tym razem czwartej rundy Małej Ligi w Busku-Zdroju i zdecydowanie przewodzą w Klasyfikacji Generalnej rozgrywek.

📢 Nowe lotniska na mapie połączeń lotniczych z Radomia. Do tych miast samoloty z Sadkowa jeszcze nie latały Podgorica w Czarnogórze i Ochryda w Macedonii Północnej – to nowe lotniska, które pojawiły się w ofercie wczasów zagranicznych z wylotem z Radomia.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę mieszkańców z powiatu kazimierskiego kandydujących do Sejmu. Łącznie jest ich 8 Wybory parlamentarne już 15 października. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających z powiecie kazimierskim, którzy chcą dostać się do Sejmu. Wszystkich kandydatów z kazimierskiego jest 8. Poznajmy ich bliżej. 📢 Powstał niezwykły film o Górach Pieprzowych. Premiera w sandomierskim „Rolniku” w piątek, 6 października Góry Pieprzowe, jedna z największych atrakcji Sandomierza i regionu zostały uwiecznione na taśmie filmowej. Film jest dokumentem przyrodniczo – edukacyjnym pokazującym unikatowe i niepowtarzalne walony Gór Pieprzowych. Pomysłodawcą są mieszkańcy zrzeszeni we Wspólnocie Gór Pieprzowych Kamień Plebański w Sandomierzu. 📢 Oto najdroższe domy na sprzedaż w Kielcach i okolicy. Tak mieszkają milionerzy w województwie świętokrzyskim! Piękne i bardzo drogie nieruchomości z ogrodem, basenem czy salą balową. Łączy je duży metraż i ciekawe wnętrza. Inne mają doskonałą lokalizację. W Świętokrzyskiem na sprzedaż jest wiele domów, których wartość wyceniono na minimum 2 miliony złotych. Zobaczcie te nieruchomości w naszej galerii.

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę kandydujących do Sejmu z powiatu koneckiego. Łącznie jest 10 osób Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę, 15 października. Prezentujemy pełną listę kandydatek i kandydatów do Sejmu z powiatu koneckiego. Wszystkich z powiatu jest 10. Zobacz kto walczy o mandat.

📢 To będzie jeden z największych zalewów w Świętokrzyskiem! W Skarżysku-Kamiennej powstaje zbiornik wodny Bzin. Zobacz zdjęcia To będzie jeden z największych zbiorników wodnych w województwie świętokrzyskim! W środę, 4 października, w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie dotyczące budowy zalewu Bzin. Inwestycja będzie chronić przed powodziami, suszą, ale również pełnić funkcje rekreacyjne. 📢 Rekordowa zbiórka krwi we Włoszczowie dla ciężko rannego strażaka-ochotnika z Ostrowa (ZDJĘCIA) Zbiórka krwi dla Jacka Malickiego, strażaka-ochotnika z Ostrowa w gminie Krasocin, który miał bardzo poważny wypadek, odbyła się w sobotę, 30 września, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie. Była rekordowa!

📢 Wierna Małogoszcz obchodziła jubileusz 45-lecia. Byli działacze, trenerzy, zawodnicy i arcybiskup Henryk Jagodziński. Zobacz zdjęcia Wierna Małogoszcz obchodziła 45-lecie istnienia. Na uroczystościach jubileuszowych byli przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej, arcybiskup Henryk Jagodziński, który jest Nuncjuszem Apostolskim w Ghanie, byli też działacze, trenerzy i zawodnicy Wiernej Małogoszcz. 📢 "Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej" - promocja najnowszej książki Tadeusza Stolarskiego. Zobaczcie zdjęcia W piątek, 29 września br., w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyło się spotkanie z Tadeuszem Stolarskim, na którym autor zaprezentował swoją najnowszą książkę "Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, część. III". Publikacja została wydana pod patronatem starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego. 📢 Za nami otwarcie zmodernizowanego stadionu w Zwoleniu. Obiekt kosztował prawie 6 milionów złotych. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy gminy Zwoleń zyskali piękną perełkę lokalnego sportu. W niedzielę, 1 października odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego stadionu miejskiego. Po miesiącach prac budowlanych obiekt powrócił w pełnej krasie, będąc nową dumą miasta. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko sportowcy, ale również przedstawiciele sejmu, lokalnych władz samorządowych oraz działacze na rzecz promocji aktywności fizycznej. Przebudowa obiektu kosztowała prawie 5,9 miliona złotych.

📢 Światowy Dzień Zwierząt 2023. Mnóstwo zwierząt z Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego szuka domu. Sprawdź oferty oddam za darmo z OLX W środę, 4 września obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji postanowiliśmy przejrzeć oferty, w których ludzie chcą oddać swoje pupile za darmo. Wiele zwierząt z Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego szuka domu! Zobaczcie ogłoszenia z OLX o oddawaniu psów i kotów. 📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 4.10.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Jak się okazuje rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Wybory 2023. Zobacz pełną listę osób z powiatu jędrzejowskiego kandydujących do Sejmu i Senatu. Do walki staje 15 osób W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Przedstawiamy listę kandydatów mieszkających z powiecie jędrzejowskim, pochodzących z powiatu jędrzejowskiego lub z nim związanych - kandydujących do Sejmu i Senatu. Wszystkich kandydatów z powiatu jędrzejowskiego jest 15. 14 osób startuje do Sejmu, jedna do Senatu. 📢 Wybory 2023. Zbigniew Hołdys w Tarnobrzegu mówił o wolności, demokracji i odważnej decyzji Antoniego Macierewicza Kampania wyborcza wkroczyła na ostatnią prostą. Pod hasłem "Chcemy być sobą. Rozmawiamy o wolności" we wtorek 3 października w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu zorganizowano spotkanie Zbigniewa Hołdysa z mieszkańcami miasta. Wieloletni lider, kompozytor i gitarzysta zespołu "Perfect", dziennikarz i wielki przyjaciel zwierząt, przyjechał na zaproszenie profesora Zdzisława Gawlika, szefa podkarpackich struktur Platformy Obywatelskiej, który w nadchodzących wyborach ponownie będzie się ubiegał o poselski mandat.

📢 Oto horoskop dzienny na środę 4 października 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 04.10.2023 Horoskop dzienny na środę, 4 października 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.10.2023. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Światowy dzień zwierząt 2023. Gwiazdy ze Świętokrzyskiego i ich pupile. Joanna Opozda, Aldona Orman i Edyta Herbuś mają urocze zwierzaki Światowy Dzień Zwierząt 2023. Gwiazdy kochają zwierzaki i chętnie chwalą się nimi w mediach społecznościowych. Jakiego pupila ma Joanna Opozda, Edyta Herbuś, Dominika Skoczylas i Mateusz BigBoy Borkowski? Kim opiekuje się Małgorzata Główka, Andrzej Piaseczny i Aldona Orman? Ich zwierzaki są naprawdę urocze - nic dziwnego, że skradły serca swoich sławnych właścicieli. Zobaczcie w naszej galerii, jakimi zwierzakami opiekują się znane świętokrzyskie gwiazdy.

📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 28. Wrzesień i październik w ciepłych krajach. Zobacz zdjęcia Wiele znanych osób ze Świętokrzyskiego we wrześniu i październiku wybrało się na urlop. Dominują ciepłe kraje. Czas na naszą już 28. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się na wypoczynek. Dziś Grecja, Jordania, Hiszpania ale też polskie góry. Zobaczcie zdjęcia z wrześniowych i październikowych wakacji znanych mieszkańców regionu. 📢 Nowa droga dla inwestorów w Sandomierzu. Miasto planuje wybudować „Zaleśną bis” Nowa droga „Zaleśna bis” ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na „Gęsiej Wólce” - zapowiada Marcin Marzec, burmistrz Sandomierza. Pieniądze na budowę „Zaleśnej bis”. władze Sandomierza chcą pozyskać z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Złożony został już wniosek na kwotę 15 milionów złotych. 📢 Bocian z Tarnobrzega nie odleciał na zimę. Przyrodnik Janusz Wepsięć: - Bociany nie jedzą chleba, wędlin, parówek i niedzielnego ciasta Od kilkunastu dni w różnych częściach Tarnobrzega, głównie na osiedlu Serbinów, widywany był bocian biały. Nie odleciał do ciepłych krajów przed jesienią, więc jego przetrwanie zimy stało pod znakiem zapytania. Jest już bezpieczny. - Bociek żyje i ma się dobrze - zapewnia Janusz Wepsięć, przyrodnik z Tarnobrzega.

📢 Zabrzmiał Dzwon Zwycięzcy! Natalka, pacjentka Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Kielcach, pokonała nowotwór. Zobacz film Dzwon zwycięzcy nad chorobą nowotworową po raz pierwszy zabrzmiał w poniedziałek, 2 października, na Oddziale Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zadzwoniła Natalia, która wraz z rodzicami jest fundatorką dzwonu. To wspaniała i przynosząca nadzieję innym pacjentom informacja.

📢 Nie żyje Stanisław Bobkiewicz. Tak żegnają Go Michał Listkiewicz i inne osoby ze środowiska piłkarskiego. Wzruszające słowa. Zobacz zdjęcia W poniedziałek, 2 października, zmarł Stanisław Bobkiewicz, przedsiębiorca, zasłużony działacz piłkarski, honorowy prezes KSZO Ostrowiec, były członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Miał 65 lat. -Był jedną z najwspanialszych osób, jakie znałem. Pełen pasji, bezinteresowny. Ogromnym zaszczytem była dla mnie przyjaźń ze Stasiem - powiedział nam Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 5 października. Msza pogrzebowa o godzinie 11 w kościele Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na osiedlu Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim.

📢 Miliony złotych dla powiatu i naszych gmin na remonty dróg. Zobacz jakie zostaną wyremontowane Blisko 12 milionów złotych otrzymał powiat sandomierski i gminy na remonty dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze pozwolą na remonty dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych. 📢 Słynna hollywoodzka aktorka Dagmara Domińczyk przyjedzie do Kielc. To tu się urodziła i wychowała Pochodząca z Kielc aktorka Dagmara Domińczyk, żona aktora Patricka Wilsona i najbardziej znana Polka w Hollywood będzie gościem Salonu Kobiet, który odbędzie się w niedzielę, 8 października w Galerii Winda w Kieleckim Centrum Kultury. Gwiazda opowie o swojej karierze w Ameryce, miłości oraz o dzieciństwie spędzonym w Kielcach do których zawsze chętnie wraca. 📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Kielcach. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, koniecznie skontaktuj się z policją.

📢 Prezydent Andrzej Duda w Kielcach. Wydał specjalne oświadczenie. Zobacz zapis transmisji We wtorek, 3 października niespodziewanie do Kielc przyjechał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Około godziny 15.15 pojawił się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Kancelaria zapowiedziała specjalną wypowiedź dla mediów. Zobaczcie transmisję z tego wydarzenia 📢 Wizz Air będzie latał z lotniska w Radomiu? Być może niskokosztowe kursy pojawią się w zimowym rozkładzie Nieoficjalnie wiadomo, że Polskie Porty Lotnicze negocjują z liniami Wizz Air, a dobre wiadomości dla Radomia mogą pojawić się już w październiku. Tymczasem licznik obsłużonych pasażerów na lotnisku zbliża się do 90 tysięcy. 📢 Huta Stalowa Wola odzyskała hale produkcyjne po chińskim LiuGong i przejęła pracowników. Zobacz zdjęcia i wideo Po trzynastu latach od kupna przez chiński LiuGong od Huty Stalowa Wola hal do produkcji maszyn budowlanych, puste hale, ale z pracownikami, wracają do Huty Stalowa Wola. Zostało to ogłoszone we wtorek, 3 października w pustej hali montażowej.

📢 Katarzyna Góras wzięła ślub z Hubertem Dudkiem. Piosenkarka wyglądała zjawiskowo Katarzyna Góras, piosenkarka pochodząca z Linowa w powiecie sandomierskim, powiedziała "tak" Hubertowi Dudkowi. Zobaczcie fantastyczne zdjęcia ze ślubu i wesela. 📢 Oto największe firmy w powiecie włoszczowskim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu świętokrzyskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu włoszczowskiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Za nami obchody rocznicy bitwy pod Stefanowem koło Gielniowa i rocznicy pacyfikacji wsi Kilkaset osób zebrało się na polanie w niedzielę 1 października w Lasach Przysuskich, gdzie kiedyś leżała wieś Stefanów. Tam zebrani na mszy polowej uczcili pamięć tych, którzy opierali się totalitarnej władzy. Była to jednocześnie rocznica krwawych walk żołnierzy Armii Krajowej z Niemcami.

📢 Poważny wypadek w Bęczkowie. Kierowca skutera był reanimowany 65-letni mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala po wypadku, jaki rozegrał się we wtorek tuż po południu na skrzyżowaniu dróg w Bęczkowie w gminie Górno. 📢 Wstrząsające wyznanie ratownika medycznego z Kielc. "Jęków człowieka przebitego na wylot deską nie zapomnę nigdy" "Naszym oczom ukazał się przerażający widok - przebitego na wylot kierowcy, który praktycznie wisiał na wbitej w klatkę piersiową desce, ale jeszcze żył, oddychał, jęczał z bólu. Po wyciągnięciu mężczyzny z kabiny tira, okazało się, że z tą deską nie mieści nam się do karetki, więc musieliśmy poczekać na strażaków, którzy ją skrócili do odpowiedniego wymiaru i wreszcie mogliśmy zabrać go do szpitala ". Paweł Gryc, ratownik medyczny ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego opowiada o najbardziej wstrząsających wypadkach w swojej trzydziestoletniej pracy w karetce.

📢 Interwencja poselska w sprawie Farmutilu we Włoszczowie. Ministrowie Anna Krupka i Jacek Ozdoba z niezapowiedzianą wizytą u burmistrza Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska i klimatu oraz Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki przeprowadzili interwencję poselską w gabinecie burmistrza Włoszczowy Grzegorza Dziubka. Sprawa dotyczy oczywiście budowy na terenie miasta zakładu utylizacji padliny Farmutil. Wszystko rozgrywało się we wtorek, 3 października w Urzędzie Gminy Włoszczowa. Po 40 minutach, ministrowie wyszli z gabinetu burmistrza, gdzie otoczyli ich protestujący mieszkańcy. Jakie wnioski? 📢 Prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama w Suchedniowie zainaugurowali akcję SadziMy. Zapis transmisji We wtorek 3 października w Suchedniowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser - Dudą zainaugurowali piątą edycję ogólnopolskiej akcji SadziMy. Para prezydencka wraz z mieszkańcami miasteczka zaczęła sadzić młode sosny na terenie leśnictwa Kruk.

📢 Włamanie do mieszkania w Pińczowie. Znikły monety kolekcjonerskie 10 srebrnych monet kolekcjonerskich ukradł złodziej, który w Pińczowie włamał się do mieszkania. Straty właściciel oszacował na 3500 złotych. 📢 Są nowe oferty pracy w Stalowej Woli i okolicy, można zarobić ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdź Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. Są oferty zatrudnienia za ponad 6 tysięcy złotych miesięcznie! 📢 Gdzie są grzyby w Świętokrzyskiem? Grzybiarze mają sprawdzone miejsca i chwalą się zbiorami. Są kanie, rydze i borowiki Gdzie zbierać grzyby w świętokrzyskich lasach? Grzybiarze zdradzają, gdzie są kanie, rydze, borowiki, kozaki i inne grzyby. Najwięcej jest ich w starachowickich lasach, ale też w okolicach Kielc i Buska-Zdroju. Szczęśliwcy wciąż zbierają ogromne kosze i siatki pełne borowików, kozaków oraz kani. Gdzie warto pojechać na grzyby w regionie? Zobaczcie na zdjęciach okazy zebrane w niedzielę i poniedziałek, 1 i 2 października.

📢 Osiem osób zatrzymanych podczas akcji kieleckiego Centralnego Biura Śledczego Policji O pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i poświadczanie nieprawdy w dokumentach podejrzane są osoby zatrzymane do sprawy prowadzonej przez kieleckie Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajową Administrację Skarbową. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone zostały gotówka i samochody warte łącznie ponad milion złotych. 📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić w Radomiu i okolicy 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Radomiu i okolicy.

📢 Wybory 2023. Świętokrzyscy kandydaci do parlamentu mówili o gospodarce i przedsiębiorcach. Jak chcą im pomóc? Zobacz zdjęcia Do wyborów pozostały niecałe dwa tygodnie, a przedwyborcza gorączka zapala kandydatów do prezentacji swojego stanowiska w każdym aspekcie życia społecznego. Nie omija to także gospodarki i sytuacji przedsiębiorców, która według zebranej na debacie w Targach Kielce publiczności - jest trudna i niejasna. W poniedziałek, 2 października świętokrzyscy kandydaci wszystkich największych ugrupowań przedstawiali swoje i partyjne poglądy na temat polskiego biznesu. Była też ostra krytyka. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Opuszczony zajazd w Baraku przy drodze S7 straszy. "Zmiotła" go budowa ekspresówki. Zobaczcie jak ponuro wygląda. Mamy zdjęcia i film Na granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego, kierując się drogą krajową numer 7 w stronę Warszawy zobaczymy ją po lewej stronie. A jeszcze dekadę temu zatrzymywali się tam kierowcy i turyści. Elegancka, a jednocześnie budżetowa restauracja z zajazdem "O'Kay" w Baraku była bardzo atrakcyjna dla chcących odpocząć w otoczeniu przyrody, ale blisko drogi. Teraz wygląda jak po apokalipsie. Byliśmy tam i mamy dla was film i zdjęcia. 📢 Zamek Krzyżtopór zmieni się nie do poznania. Będą kolejne prace rewitalizacyjne. Co zostanie zrobione? Gmina Iwaniska otrzymała kolejne pieniądze na rewitalizację Zamku Krzyżtopór. Zmieni się wieża bramna, oficyna wschodnia i zamkowa kaplica. Prace zabezpieczające przejdą także zamkowe mury.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Wiązanki i kompozycje na groby. Zobacz jakie są najmodniejsze i ile trzeba za nie zapłacić 1 listopada wybierzemy się na groby naszych bliskich. Tradycją jest, że zabierzemy ze sobą znicze i kwiaty. Zobaczcie, jakie kompozycje można kupić na OLX.pl i ile kosztują w Kielcach i okolicy.

📢 Otwarto nową drogę powiatową w powiecie radomskim. Wartość zadania to blisko 11 milionów! Zobaczcie zdjęcia Ponad 2,5 kilometrowy odcinek drogi powiatowej na terenie gminy Kowala został uroczyście otwarty w obecności parlamentarzystów, samorządowców i zaproszonych gości. Na nową szosę czekała rzesza mieszkańców nie tylko powiatu radomskiego, ale też sąsiedniego szydłowieckiego. 📢 Huczne obchody Święta Poczty Polskiej w Kielcach. Padła... obietnica podwyżek! Zobacz zdjęcia i film Piękna gala z okazji Dnia Łączności, czyli Święta Poczty Polskiej w Kielcach. W Filharmonii Świętokrzyskiej nadano ważne odznaczenia, prezes Poczty Polskiej obiecał także podwyżki dla pracowników. Zobaczcie szczegóły.

📢 Na radomskim Wincentowie powstaje olbrzymie centrum logistyczne. Jest już pierwszy najemca Na radomskim Wincentowie powstaje olbrzymie centrum logistyczne klasy A. Pierwsze dwie hale będą miały powierzchnię 15 tysięcy metrów kwadratowych, jest już pierwszy najemca. 📢 Pożar ciężarówki pod Opatowem. Droga wojewódzka zablokowana Na trasie W757 między Opatowem a Iwaniskami podczas jazdy zapaliła się ciężarówka. Sygnał o pożarze w miejscowości Sobiekurów dotarł do służb ratunkowych kilka minut przed godziną 14. 📢 Wybory 2023. Jarosław Kaczyński we Włoszczowie - kulisy wizyty. Prezesa zachwyciły pierogi i bigos. Był też autograf na książce o kotach W niedzielę, 1 października wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami i sympatykami Prawa i Sprawiedliwości z Włoszczowy i powiatu włoszczowskiego. Atmosfera na sali była znakomita, ale...jeszcze ciekawiej było po oficjalnym spotkaniu. Prezesa Kaczyńskiego zachwycił smak pierogów i bigosu - został więc we Włoszczowie znacznie dłużej niż zakładano. Co jeszcze działo się za kulisami? Zobaczcie.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w październiku 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie. 📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Grójcu i powiecie grójeckim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w październiku 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Ułożyliśmy je rosnąco. Zaczynamy od tych, w których wysokość proponowanych zarobków jest najwyższa, kończąc na ofertach, w których zarobki są najniższe. 📢 Znakomita zabawa podczas potańcówki "Taniec pod Gwiazdami" nad zalewem Borki w Radomiu. Przyszedł tłum mieszkańców. Zobacz zdjęcia Mnóstwo osób spotkało się w niedzielę, 1 października nad zalewem Borki w Radomiu podczas kolejnej potańcówki z cyklu "Taniec pod Gwiazdami". Mieszkańcy mieli okazję oderwać się od codzienności i spędzić miło czas w gronie ludzi lubiących taniec. Scena nad zalewem tętniła życiem. Zobacz na zdjęciach, jak wyglądała niedzielna zabawa.

📢 Blanka z Szydłowca zostaje w "Rolnik szuka żony 10". Jedzie na gospodarstwo do Artura. Faworytka widzów zachwyciła rolnika z Mazowsza Blanka z Szydłowca w nowej edycji "Rolnik szuka żony" walczy o serce przystojnego Artura z Mazowsza. Już po pierwszym odcinku z jej udziałem widzowie pokochali uśmiechniętą i zabawną 24-latkę. Również 29-letni rolnik wydaje się nią zainteresowany. W niedzielę, 1 października Artur zdecydował które trzy kandydatki zaprosi do dalszego udziału w programie. W tym gronie znalazła się Blanka!

📢 Piłka ręczna. Tak kibicowaliście Industrii Kielce w meczu z Azotami Puławy w meczu ORLEN Superligi w Hali Legionów Z pewnością nie żałowali ci, którzy w niedzielne popołudnie wybrali się do Hali Legionów w Kielcach, żeby zobaczyć mecz 7. kolejki ORLEN Superligi. Industria Kielce po bardzo dobrej grze wygrała z Azotami Puławy 39:23.

📢 Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego odrzucona przez Artura z "Rolnik szuka żony 10". Znów podkreślił, że szuka naturalnej kobiety Za nami trzeci już odcinek programu "Rolnik szuka żony". W dziesiątej edycji randkowego show wzięła udział Anna z Ostrowca Świętokrzyskiego. Kobieta napisała list do Artura z Mazowsza, a rolnik zaprosił ją na randkę. Jak się okazało nie było to spotkanie idealne. Mężczyzna od razu powiedział, że szuka kobiety naturalnej, a Ania na żywo wygląda zupełnie inaczej niż na zdjęciach. 📢 Jakie imię wybrać na bierzmowanie? Oto lista najpiękniejszych imion dla dziewcząt i chłopców Każdy kto przystępuje do bierzmowania dokonuje wyboru imienia. Jakie imię wybrać? Zobaczcie listę pięknych imion dla dziewcząt i chłopców. 📢 Tłumy na 14. Hubertusie Świętokrzyskim. Tokarnia pękała w szwach W niedzielę, 1 października w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się 14. Hubertus Świętokrzyski. By świętować razem z myśliwymi, do skansenu przyszło tysiące ludzi. Zobacz galerię.

📢 Święto Pieczonego Ziemniaka. W Muzeum Wsi Radomskiej było wiele atrakcji. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 1 października odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Muzeum Wsi Radomskiej przygotowało z tej okazji wiele wyjątkowych atrakcji. Zobacz zdjęcia. 📢 Najmłodsi przestępcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Co mają na sumieniu? Sprawdź i zobacz rysopisy Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu regularnie publikuje wizerunki osób poszukiwanych ze względu na różne popełnione przestępstwa. Na tej liście znajduję się sporo młodych osób, mających po zaledwie dwadzieścia kilka lat. Co mają na sumieniu? Czy rozpoznajesz kogoś? Sprawdź!

📢 Tak wyglądały Kozienice w czasach PRL-u. Wiele się zmieniło! Zobacz archiwalne fotografie W zasobach portalu Fotopolska.eu można znaleźć wiele ciekawych zdjęć przedstawiających historię Kozienic. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wyglądało nasze miasto w czasach PRL-u, od późnych lat 40 XX. wieku aż do lat 80.

📢 Legendarny czołg odnaleziony w Bieleckich Młynach wywieziony ze Świętokrzyskiego. Nie do wiary, jaką ma wartość! Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 28 września o świcie odbyła się operacja przekazania zabytkowego wraku czołgu Bergepanther z Bieleckich Młynów w gminie Morawica, gdzie został znaleziony do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie będzie przechowywany. Wartość odrestaurowanego pojazdu może wynieść nawet kilkanaście milionów euro! Eksperci z warszawskiego muzeum nazwali znaleziska z Czarnej Nidy "pancernymi potworami". Zobaczcie zdjęcia.

Sonda - Czy Polacy chcą amerykańskiej elektrowni atomowej w Polsce?