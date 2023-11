Prasówka 5.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby?

📢 Gród Ćmińsk przegrał po zaciętym meczu z Piaskowianką Piaski w klasie okręgowej. Gola nożycami zdobył Rafał Krzysztofik. Zobacz zdjęcia W meczu 13 kolejki klasy okręgowej Gród Ćmińsk przegrał 3:4 z Piaskowianką Piaski. Bohaterem spotkania został Andriej Werbicki, który zdobył 3 gole dla zespołu gości. Spotkanie obfitowało w ładne gole, ale ozdobą meczu był gol nożycami Rafała Krzysztofika - kapitana Piaskowianki. Zobacz relację i zdjęcia z meczu.

📢 Wygrana KKP Korona z Czarnymi Połaniec 2:1 w Świętokrzyskiej Lidze Młodzików Starszych. Zobaczcie zdjęcia z tego spotkania Piłkarze KKP Korona wygrali wyjazdowy mecz z Czarnymi Połaniec 2:1 w Świętokrzyskiej Lidze Młodzików Starszych - rocznik 2011.

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibicu Radomiaka! To musisz wiedzieć przed niedzielnym meczem z Legią Warszawa. Zobacz zdjęcia W niedzielę o godzinie 17.30 Radomiak Radom rozpocznie mecz 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jego rywalem będzie warszawska Legia. Oto najważniejsze informacje organizacyjne. 📢 RS Active 4. Liga. Korona II Kielce wygrała z Arką Pawłów 2:0. Bramki zdobyli Miłosz Strzeboński i Paweł Rogula. Zobacz zdjęcia Korona II Kielce wywalczyła kolejny komplet punktów w RS Active 4. Lidze. W sobotę pokonała na stadionie przy ulicy Szczepaniaka Arkę Pawłów 2:0

📢 RS Active 4. Liga. AKS 1947 Busko-Zdrój wygrał z Klimontowianką. Granat Skarżysko lepszy od Neptuna Końskie. Trener Ubożak zrezygnował W dniach 4-5 listopada gra RS Active 4. Liga. W najciekawszym spotkaniu 15 kolejki, AKS 1947 Busko-Zdrój wygrał z Klimontowianką Klimontów 2:0. Śledź relacje oraz wyniki meczów. 📢 Hubertus w Studenckim Klubie Jeździeckim w Lesiowie pod Radomiem. Walka o lisią kitę była zacięta. Wygrał młody ułan. Zobaczcie zdjęcia Aż 26 jeźdźców wzięło udział w Biegu świętego Huberta zorganizowanym przez Studencki Klub Jeździecki w Lesiowie w gminie Jastrzębia pod Radomiem. Hubertusa zorganizowano tam już po raz 43. Pościg za lisem był widowiskowy, walka o kitę zacięta. Ostatecznie zwyciężył Hubert Piasek z 11. Pułku Ułanów Legionowych, oddział w Gulinie na koniu Iwanie.

📢 Stare, cenne, wyjątkowe i piękne rzeczy na giełdzie w Sandomierzu. Znajdziecie tu prawdziwe skarby! Zobacz zdjęcia Giełda w Sandomierzu nie od dziś przyciąga pasjonatów starych i oryginalnych rzeczy. Tak też było w pierwszą sobotę listopada, kiedy sprzedawcy oferowali prawdziwe skarby - dzieła sztuki, zabytkowe meble, obrazy, dawne dokumenty, książki, biżuterię, porcelanę, szkło, wyroby rękodzielnicze, winyle, militaria oraz użyteczne wciąż stare przedmioty, których próżno szukać w sklepach. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia.

📢 Wypadek w miejscowości Kopcie. Zderzyły się dwie toyoty Dwie toyoty: yaris i starlet zderzyły się w sobotę kilkanaście minut przed godziną 15 na skrzyżowaniu w miejscowości Kopcie w gminie Bliżyn. Do szpitala zabrana została jedna osoba. Droga jest zablokowana, ruch odbywa się objazdem. 📢 Darmowe żeglowanie w Cedzynie. Mnóstwo chętnych i świetna zabawa. Zobaczcie zdjęcia i wideo z soboty, 4 listopada Rejsy jachtami kabinowymi i zwiedzanie zalewu w Cedzynie z motorówki to atrakcje imprezy "Świętokrzyskie Żegluje", która odbywa się nad zalewem w Cedzynie, w gminie Górno. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a uczestników i bardzo ciekawych zajęć absolutnie nie brakuje. Zobaczcie zdjęcia z soboty, 4 listopada. 📢 Mnóstwo ludzi na giełdzie w Sandomierzu. Polowali na okazje. Zobacz zdjęcia W sobotę, 4 listopada na giełdzie w Sandomierzu panował spory ruch. Klienci polowali przede wszystkim na tanie okazje; kupowali między innymi świeże owoce i warzywa, ale też ciepłą odzież i meble do domu. Zobaczcie zdjęcia z porannego handlowania.

📢 Odgrzewasz takie jedzenie? Natychmiast przestań! Może być toksyczne Aby zaoszczędzić czas przygotowujemy większe porcje jedzenia, na kilka dni, a potem je odgrzewamy. Czy robimy dobrze? Niekoniecznie. Niektóre odgrzewane produkty i potrawy mogą nam zaszkodzić.

📢 Muzyczna scena i motocykliści nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zobaczcie zdjęcia Anielskie Grajki, Ewelina Przybył, Śpiewający DJ Voice, Justyna Panek wraz z Arturem Zygmuntem, GED + Karolina Paterak, Dagga, Diana Ciecierska, Arteon Events - to artyści i prezenterzy muzyczni, którzy w sobotę 4 listopada nad Jeziorem Tarnobrzeskim tworzą muzyczną odsłonę Wielkiego Święta Morsowania. 📢 Rekord Guinnessa pobity w Tarnobrzegu! Łukasz Szpunar spędził w lodzie ponad 4 godziny! Zobacz zdjęcia z ostatnich chwil Cztery godziny i dwie minuty - tyle stał obsypany kostkami lodu Łukasz Szpunar, mors z Tarnobrzega. Ten niesamowity nowy rekord Guinnessa padł w sobotę, 4 listopada nad Jeziorem Tarnobrzeskim podczas Wielkiego Święta Morsowania. Poprzedni wynosił "zaledwie" trzy godziny i 11 minut.

📢 Zmarł ksiądz Jan Wojcieszek, były proboszcz kilku parafii w diecezji kieleckiej. Odszedł w 87 roku życia. Pogrzeb w piątek, 10 listopada W piątek, 3 listopada, w 87 roku życia i 61 roku kapłaństwa zmarł ksiądz Jan Wojcieszek, były proboszcz parafii w Złotnikach, Sukowie, Imielnie i Małoszowie, od 2011 roku przebywał w Domu Księży Emerytów w Kielcach. 📢 Tarnobrzeg. Łukasz Szpunar nad Jeziorem Tarnobrzeskim rozpoczął bicie rekordu Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie! Zobacz zdjęcia Z godzinnym poślizgiem, po godzinie 9.30 w sobotę, 4 listopada nad Jeziorem Tarnobrzeskim Łukasz "Ice King" Szpunar z Tarnobrzega przystąpił do próby pobicia rekordu Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. Aktualny rekord wynosi trzy godziny i 11 minut, ale tarnobrzeski mors planuje spędzić w lodzie aż dziesięć godzin!

📢 Wielkie Święto Morsowania nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu - takiego wydarzenia jeszcze nie było! Zobacz naszą relację i zdjęcia Charytatywna akcja Jezioro Aniołów, bicie Rekordu Guinnessa w najdłuższym siedzeniu w lodzie, koncerty muzyczne, zlot motoryzacyjny, ogólnopolskie rozpoczęcie sezonu morsowego - to tylko część atrakcji zaplanowanych na sobotę, 4 listopada nad Jeziorem Tarnobrzeskim. To wszystko w ramach Wielkiego Święta Morsowania w Tarnobrzegu. Takiego wydarzenia jeszcze nigdy w Polsce i na świecie nie było!

📢 Piękna Blanka z "Rolnik szuka żony 10" prywatnie. Kandydatka Artura z Mazowsza wygląda oszałamiająco! Oto jej zdjęcia Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Cheerleaderki dały spektakularny pokaz. Tym razem na meczu Moya Radomki z Chemikiem Police. Zobacz zdjęcia Tylko trzy sety trwał mecz Tauron Ligi, w którym Moya Radomka Radom uległa Grupie Azoty Chemikowi Police. Zobacz, jak tym razem zaprezentowały się radomskie cheerleaderki! 📢 Agnieszka z programu "Rolnik szuka żony 10" - taką ma posiadłość i biznes na Mazurach. Oto jak mieszka i żyje na co dzień 3.11.2023 Za nami premierowe odcinki nowej, 10 edycji "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek popularnego programu TVP 1 jest Agnieszka z miejscowości Biskupiec w województwie warmińsko-mazurskim. Kobieta ma 40 lat i szuka swojej drugiej połówki. Spośród wszystkich kandydatów do swojego gospodarstwa zaprosiła trzech panów - Ireneusza, Jana i Mateusza. Rolniczka ma własny ośrodek jeździecki. Jest też właścicielką hotelu i restauracji. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10".

📢 Nowe oświetlenie zamontowano na osiedlu Piaski w Kozienicach. Odbył się już odbiór inwestycji Na kozienickim osiedlu Piaski zakończyła się ważna inwestycja. Odbył się odbiór techniczny i oddanie do użytku nowego oświetlenia. Teraz świeci tam 70 nowych lamp. 📢 Znamy wyniki kwest w powiecie skarżyskim. Gdzie zebrano najwięcej pieniędzy? 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, w powiecie skarżyskim odbyły się kwesty przy cmentarzach. Pieniądze zbierano na ratowanie zabytków. Gdzie udało się zebrać najwięcej? Sprawdź.

📢 5 listopada - Dzień Postaci z Bajek. Najśmieszniejsze, najsłodsze i najlepsze memy z Waszymi ulubionymi bajkowymi bohaterami Ulubione postacie z bajek Waszego dzieciństwa mają swoje święto. To właśnie 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wilk i zając, Myszka Miki, Kaczor Donald i wiele innych to główni bohaterowie przezabawnych memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Mariusz Błaszczak w Nowym Mieście nad Pilicą. Minister Obrony Narodowej ogłosił utworzenie 8. Dywizji. Zobacz film i zdjęcia W Nowym Mieście nad Pilicą powstanie 8. Dywizja Zmechanizowana! W piątek 3 listopada ogłosił to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W Nowym Mieście nad Pilicą będzie też dowództwo tej jednostki bojowej o potężnej sile liczącej od 12 do 16 tysięcy ludzi. W regionie radomskim jednostki nowej dywizji będą też rozlokowane w Łaziskach, gmina Orońsko w powiecie szydłowieckim. 📢 17-latek zginął w wypadku samochodowym. Cała społeczność Zespołu Szkół numer 2 w Przysusze jest poruszona jego tragiczną śmiercią Nie milkną głosy żalu, rozpaczy i ubolewania z powodu tragicznej śmierci 17-letniego ucznia z Przysuchy. Bartek zginął we wtorek 31 października w wypadku samochodowym. Na razie nie jest znana data pogrzebu ucznia.

📢 Katarzyna Korus dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej Od 1 listopada Katarzyna Korus pełni obowiązki dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. - To ogromna satysfakcja - mówi pani dyrektor. 📢 Dziki dają się we znaki klubom sportowym. Zniszczyły boiska Polonii Białogon Kielce. Na zrytej murawie nie da się trenować. Zobacz zdjęcia Dziki dały się mocno we znaki nie tylko na stadionie Staru Starachowice. Taki sam problem mają włodarze Polonii Białogon Kielce. -Zryte zostały dwa boiska treningowe. Był armagedon - mówił nam Paweł Kowalski, prezes Polonii Białogon Kielce.

📢 Podsumowanie bezpłatnych wycieczek po Stalowej Woli. Zwiedzano najstarsze osiedla. Zobacz zdjęcia Od końca maja do połowy października miejscy przewodnicy oprowadzali rodzimych turystów i przybyłych gości po najstarszych osiedlach Stalowej Woli - Rozwadowie i Charzewicach. Zobaczcie podsumowanie. 📢 Tajemniczy mężczyzna zaczepiał dziecko wracające ze szkoły w Potoku Wielkim, w gminie Jędrzejów. Policja i dyrekcja przestrzegają rodziców Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w Potoku Wielkim, w gminie Jędrzejów. Wracająca z tutejszej szkoły podstawowej dziewczynka została zatrzymana przez tajemniczego mężczyznę i miała być nakłaniana, żeby wsiadła do jego auta. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim oraz policja apelują do rodziców o wzmożoną ostrożność, sprawę bada również jędrzejowska policja, która już zapowiedziała zwiększoną liczbę patroli w tych okolicach. Zobaczcie szczegóły tej bulwersującej sprawy. 📢 Tauron Liga: Siatkarki Moya Radomki Radom nie dały rady Chemikowi Police. Rywalki wygrały w Radomiu 3:0 [ZDJĘCIA] Mecz piątej kolejki Tauron Ligi pomiędzy siatkarkami Moya Radomki Radom, a Chemikiem Police odbywał się w piątkowy wieczór 3 listopada w hali Radomskiego Centrum Sportu przy ulicy Struga. Miejscowe nie sprostały przeciwniczkom, przegrywając 0:3. Na stronie www.echodnia.eu relacjonowaliśmy to starcie na bieżąco.

📢 Kwesta na Rzecz Renowacji Figury Świętego Jana Nepomucena w Topoli. Zobaczcie zdjęcia ze zbiórki i listę wolontariuszy 3 758, 50 złotych i 20 funtów – to wynik Kwesty na Rzecz Renowacji Figury Świętego Jana Nepomucena w Topoli (gmina Skalbmierz). W Uroczystość Wszystkich Świętych na tamtejszym cmentarzu oraz przed kościołem parafialnym kwestowało na ten cel dwudziestu dwóch wolontariuszy. 📢 Halloweenowe morsowanie odbyło się w Morawicy. Cieszyło się dużym zainteresowaniem. Były też ciekawe przebrania. Zobacz zdjęcia Halloweenowe morsowanie zorganizowało Byle do Zimy Morawickie Stowarzyszenie Morsów. Frekwencja dopisała, było też duże zainteresowanie tym wydarzeniem.

📢 Stadion Oskara Przysucha niemal gotowy. Zobacz nowe zdjęcia Jest już murawa, siedziska, maszty oświetleniowe, nowy stadion w Przysusze nabiera pięknych kształtów. 📢 Gmina Kozienice przejęła nowe tereny nad jeziorem. Umożliwi to rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej. Zobaczcie zdjęcia Niedawno Gmina Kozienice stała się właścicielem nowych terenów nad jeziorem, w sąsiedztwie Ośrodka Rekreacji i Turystyki. Dzięki temu będzie możliwy rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

📢 Zakończyła się modernizacja parku w Kazanowie. Jest nowa fontanna, ścieżki i nasadzenia. Piękny efekt prac Park w centrum Kazanowa wypiękniał. Na jego terenie pojawiły się nowe rośliny, utwardzone ścieżki, a także energooszczędne oświetlenie, ławki, a także urokliwa fontanna. Miejsce zyskało na atrakcyjności i śmiało można powiedzieć, że stało się ozdobą centrum Kazanowa i wspaniałym dopełnieniem dla wyremontowanego budynku Urzędu Gminy.

📢 Kurtka puchowa na zimę 2023/2024. Oto najpiękniejsze i najmodniejsze "puchówki" Kurtka puchowa to obowiązkowy element zimowej garderoby. A jakie kolory i fasony będą królowały zimą 2023/2024? Zobaczcie najpiękniejsze modele. 📢 Ależ słodziaki! Uroczyste powitanie najmłodszych mieszkańców gminy Chmielnik. Prezenty i życzenia od burmistrza Pawła Wójcika Samorząd Miasta i Gminy Chmielnik po raz kolejny przywitał nowonarodzone dzieci w gminie. Tym razem, symbolicznie witano maluszki urodzone w I półroczu 2023 roku. Uroczystość miała wyjątkową oprawę i odbyła się w Chmielnickim Centrum Kultury. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W lesie pod Włoszczową niebezpieczne znaleziska z czasów wojny Podczas prac na działce leśnej pod Włoszczową pracownik nadleśnictwa natrafił w środę na pocisk artyleryjski z czasów II Wojny Światowej. Wezwani na miejsce saperzy znaleźli w pobliżu jeszcze jeden pocisk oraz granat. 📢 Szyk, styl i ekstrawagancja. Zobacz jak ubierają się francuskie gwiazdy Industrii Kielce. Zobacz prywatne zdjęcia Na skrzydłach Industrii Kielce występuje dwóch Francuzów - Dylan Nahi i Benoit Kounkoud. Obaj przykładają ogromną uwagę do swojego ubioru. Pierwszy z nich ma w domu kolekcję kilkudziesięciu par butów. Lewoskrzydłowemu zdarzało się też chodzić na pokazy mody. Kounkoud również może pochwalić się stylem nie do podrobienia. Zobacz jak ekstrawagancko ubierają się francuskie gwiazdy kieleckiego zespołu. 📢 Imprezy w Kielcach i okolicy w weekend 3-5 listopada 2023. Sprawdź, co będzie się działo Światowe przeboje, polskie hity i ciekawe spotkania. W ten weekend w Kielcach i okolicy wiele będzie się działo. Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych imprez na piątek, sobotę i niedzielę 3-5 listopada 2023.

📢 Symbol Włostowa, czyli komin po byłej cukrowni nie zostanie rozebrany! Przejdzie remont Komin we Włostowie, kojarzący się z tą miejscowością i działającą tu jeszcze w latach 90-tych cukrownią jednak nie zostanie rozebrany. Przejdzie natomiast remont i nadal będzie kojarzył się z jedną z prężniej działających firm, która funkcjonowała tu przed laty. 📢 Miechocińskie Zaduszki na starym cmentarzu w Tarnobrzegu. Poetycki koncert w podziękowaniu ofiarodawcom kwesty. Zobacz zdjęcia i wideo Miechocińskie Zaduszki na najstarszym cmentarzu w Tarnobrzegu to już tradycja. Nastrojowe widowisko przygotowane przez społeczność Szkoły Podstawowej numer 6 jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają odnowę zabytkowej nekropolii, podczas corocznej kwesty. Mieszkańcy, którzy w czwartkowy wieczór przybyli je obejrzeć, byli urzeczeni atmosferą miejsca i występem.

📢 Zniszczone boisko na stadionie Staru Starachowice. Nie do wiary, co zrobiło stado dzików! Zobaczcie zdjęcia Dziki całkowicie zniszczyły główną płytę stadionu Staru Starachowice, który od kilku miesięcy jest przebudowywany. Zobaczcie przerażające zdjęcia boiska.

📢 Nasz Nowy Dom we wsi Guzów w powiecie szydłowieckim. Ekipa z Polsatu zrobiła ze starego domu cudo. Zobaczcie Pani Nina nagle straciła męża i mamę. Z dnia na dzień została z dwoma córkami, niemal bez środków do życia. Nie było pieniędzy na remont domu a dziurawy dach i niebezpieczna instalacja elektryczna sprawiały coraz więcej problemów. Zrozpaczonej kobiecie przyszedł z pomocą program prowadzony przez Elżbietę Romanowską - Nasz Nowy Dom telewizji Polsat. W czwartek 2 listopada zobaczyliśmy wzruszający odcinek z Guzowa. Nie brakowało łez. 📢 W Stalowej Woli kandydata na policjanta komenda szuka w "pośredniaku". Kto jeszcze może znaleźć pracę? Sprawdź najnowsze oferty Szukasz pracy w Stalowej Woli lub okolicy? A może zatrudnienia szuka twój znajomy, sąsiad lub krewny? Są propozycje etatów dla policjanta, kelnera, kierowcy, sprzątaczki. Oto najnowsze oferty zatrudnienia proponowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli.

📢 Najlepsze szkoły jazdy w Kielcach. Oto ranking szkół według zdawalności Sięgnęliśmy do sprawozdania sporządzonego przez Urząd Miasta w Kielcach, do którego docierają dane z ośrodków organizujących egzaminy na prawo jazdy w różnych miejscowościach. Przygotowuje on informację zbiorczą na temat wyników osiąganych przez kandydatów poszczególnych szkół nauki jazdy. Dane dotyczą drugiego kwartału 2023 roku. Szukasz szkoły jazdy, masz zamiar starać się o prawo jazdy? Ten ranking jest dla ciebie! 📢 Śmiertelny wypadek w Zdanowicach. Na placu budowy ciężarówka potrąciła mężczyznę Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartkowe popołudnie, 2 listopada w Zdanowicach w powiecie jędrzejowskim. Zginął pieszy potrącony przez ciężarówkę.

📢 Nasz Nowy Dom we wsi Guzów w powiecie szydłowieckim. Ekipa z Polsatu błyskawicznie wyremontowała stary dom Dziurawy dach i niebezpieczna instalacja elektryczna to tylko niektóre z problemów, z którymi mierzyła się pani Nina z Guzowa w gminie Orońsko, powiat szydłowiecki. Pani Nina nagle straciła męża i mamę. Zrozpaczonej kobiecie przyszedł z pomocą program prowadzony przez Elżbietę Romanowską - Nasz Nowy Dom telewizji Polsat. W czwartek 2 listopada zobaczymy odcinek z Guzowa. początek o 20.05.

📢 Aldona Orman potwornie cierpi. "Działają na mnie tylko leki na morfinie". Pochodząca z Końskich aktorka mówi o bólu po pęknięciu tętniaka Pochodząca z Końskich Aldona Orman jest po dwóch operacjach w związku z pęknięciem w jej głowie tętniaka i wykryciem kolejnych. Aktorka w krótkiej rozmowie z "Echem Dnia" przyznała, że ból jest wręcz nie do wytrzymania, oprócz morfiny nie pomagają jej żadne inne leki. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Zobacz ich twarze, poznaj nazwiska Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu poszukują niemal sto osób, które lekceważą postanowienia sądu i są poszukiwane uchylanie się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Funkcjonariusze upubliczniają listy gończe na wnioski sądów lub prokuratur. Rozpoznajecie którąś z tych osób?

📢 Kwesta na cmentarzach w Kielcach. Pieniądze zbierało wiele znanych osób. Był Bogdan Wenta, Kamil Suchański, Krzysztof Słoń i inni Wiele znanych osób pojawiło się na kweście na ratowanie starych nagrobków prowadzonej przy cmentarzach w Kielcach. Zbiórkę prowadziło 1 i 2 listopada Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego, które zgromadziło najwięcej kwestujących. Zobaczcie kto pojawił się z puszką. 📢 „Anielskiej twarzy Tosi nie zapomnę nigdy”. Poruszające wyznania mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych, Anety Dobroch z Sandomierza – Nigdy nie zapomnę widoku bosych nóżek Tosi, nie jestem w stanie zapomnieć jej anielskiej twarzyczki i tych lodowatych rączek, które dotknęłam, żegnając ją przed kremacją. Do tej pory czuję ten lód, pamiętam dreszcze, które mnie przeszywały w czasie, kiedy prowadziłam ceremonię – mówi Aneta Dobroch z Sandomierza, mistrzyni świeckich ceremonii pogrzebowych. Opowiada o wyjątkowych pożegnaniach i przyznaje, że czasem sama nie jest w stanie powstrzymać łez. W Dzień Zaduszny przypominamy tekst, który pierwszy raz ukazał się na łamach "Echa Dnia" w 2022 roku.

📢 Wszystkich Świętych 2023. Setki osób na Cmentarzu Nowym w Kielcach. Biskup Andrzej Kaleta poświęcił nowy ołtarz i odprawił mszę świętą W Uroczystość Wszystkich Świętych setki osób odwiedziły Cmentarz Nowy w Kielcach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Kaleta. Poświęcił też nowy ołtarz na cmentarzu, a Eucharystię - podobnie jak na innych cmentarzach - poprzedziła procesja. - Mimo że padają dziś słowa o śmierci, grobach, odchodzeniu, jest to uroczystość pełna nadziei. Oddajemy cześć Kościołowi triumfującemu w niebie. Tym, którzy odeszli, ale są u Pana - powiedział biskup Andrzej Kaleta.

📢 Tysiące ludzi na cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu we Wszystkich Świętych. Czas modlitwy, zadumy i wspomnień W dniu Wszystkich Świętych ogromny ruch panuje na dwóch cmentarzach parafialnych w Tarnobrzegu. Nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców zmierzających na nekropolie po obu stronach drogi wojewódzkiej 871 od świtu czuwają policjanci. Msze święte i procesje na cmentarzach parafii miechocińskiej i ojców dominikanów zgromadziły tłumy mieszkańców i przyjezdnych. Zobaczcie zdjęcia z 1 listopada. 📢 Wszystkich Świętych 2023 w Tarnobrzegu. Duży ruch na cmentarzu komunalnym w Sobowie. Zobacz zdjęcia Duży, choć nieco mniejszy niż w poprzednich latach ruch 1 listopada panuje na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu - Sobowie. Zapewne dlatego, że Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku wypadła w środku tygodnia, dlatego wiele osób, zwłaszcza z innych regionów Polski, przyjechało na groby swoich bliskich w miniony weekend. Tłumy były natomiast w czasie mszy świętej o godzinie 10.

📢 Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny. Mszy świętej przewodniczył biskup Nitkiewicz Sześciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu przyjęło strój duchowny, natomiast czterech kleryków zostało kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystej mszy świętej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

📢 Tragiczny wypadek i pożar w Przęsławicach koło Grójca. Byliśmy na miejscu tragedii. Widok jest szokujący Dwaj kierowcy ponieśli śmierć w wypadku, do którego doszło we wtorek, 31 października po godzinie 5 rano w Przęsławicach, gmina Pniewy, niedaleko Grójca na drodze krajowej numer 50. Byliśmy na miejscu wypadku. Widok jest szokujący. Zobaczcie film z miejsca tragedii. 📢 Poznaj swojego dzielnicowego. Czy wiesz, który dzielnicowy z Radomia pełni służbę na twoim osiedlu? To on może ci pomóc. Zobaczcie zdjęcia Dzielnicowy to policjant, który doskonale zna dzielnice i osiedla, na których mieszkamy. To on nam pomoże w problemach, dlatego warto wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc. Poznajcie dzielnicowych z Radomia.

📢 30 października - Dzień Spódnicy. Oto najlepsze memy ze spódnicą w roli głównej 30 października swoje święto ma spódnica. To właśnie w ten dzień przypada Dzień Spódnicy. Ta piękna część garderoby doczekała się memów z sobą samą w roli głównej. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Oto największe firmy w powiecie kozienickim. Znalazły się na liście Złota Setka 2023. Sprawdź ranking Już po raz szesnasty zaprezentowaliśmy listę 100 największych firm regionu radomskiego. Złota Setka 2023 dotyczy danych za rok 2022. W tym materiale prezentujemy największe firmy z powiatu kozienickiego z uwzględnieniem ich miejsca w regionie. 📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 1.10.2023 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

