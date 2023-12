Prasówka 5.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wilki na południu regionu świętokrzyskiego. Jest ich u nas coraz więcej”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wilki na południu regionu świętokrzyskiego. Jest ich u nas coraz więcej Fundacja SAVE Wildlife opublikowała najnowsze wyniki badań populacji wilków w regionie świętokrzyskim. Od lat ich monitoring prowadzono na północy województwa. Jak się okazuje, te drapieżniki zadomowiły się także w południowej części. Ile wilków żyje u nas?

📢 Boże Narodzenie 2023. Tu w Kielcach zamówisz catering na Wigilię i święta. Zobacz ofertę restauracji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto wcześniej zacząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Restauracje wychodzą naprzeciw zabieganym i oferują catering wigilijny oraz świąteczny. Sprawdźcie wcześniej, z jakich ofert można skorzystać. 📢 Wypadek w Woli Morawickiej na drodze krajowej nr 73. Nie żyje kierowca Tragiczne zdarzenia w Woli Morawickiej na trasie krajowej nr 73. Samochód osobowy wypadł z drogi, reanimacja kierowcy trwała kilkadziesiąt minut. Bezskutecznie.

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powitanie wozu strażackiego w Końskich z wielkimi honorami. Na rynku byli nie tylko druhowie Szpaler strażaków, samochody na sygnałach, czerwone race, szampan – tak w poniedziałkowy wieczór witano na rynku nowy samochód strażacki, który trafił do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Końskich. Mimo mrozu, na Plac Kościuszki przybyło sporo mieszkańców miasta.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Macieja Damięckiego ZDJĘCIA. Znanego aktora pożegnała rodzina i wiele znanych osobistości 4.12.2023 29 listopada odbył się pogrzeb Macieja Damięckiego. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie znanego aktora...

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij! 📢 Niezapomniane mikołajki w Chobrzanach w gminie Samborzec. Super akcja miejscowych gospodyń. Zobacz zdjęcia Koło Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach, w gminie Samborzec zorganizowało mikołajki dla około 50 najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przyjazd Mikołaja w śnieżnej scenerii dzieci zapamiętają na długo.

📢 Tarnobrzeg. Po bankructwie "Owocu Sandomierskiego" w powiecie sandomierskim, ruszył proces. W tle szkoda sięgająca 12 milionów złotych Dokładnie godzinę i czterdzieści minut prokurator odczytywał samą treść zarzutów z aktu oskarżenia w procesie 52-letniego Leszka B., byłego prezesa sadowniczej grupy producenckiej "Owoc Sandomierski" w Bilczy, w powiecie sandomierskim. W poniedziałek, 4 grudnia przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces w tej sprawie i już od samego początku było bardzo ciekawie.

📢 Boisko na Kusocińskiego przygotowane do treningów. Piłkarze Korony Kielce będą się na nim przygotowywać do meczu z Legią Warszawa Piłkarze Korony Kielce mają jeszcze do rozegrania mecz w Fortuna Pucharze Polski z Legią Warszawa i dwa w PKO BP Ekstraklasie. Będą się do nich przygotowywać na boisku przy ulicy Kusocińskiego, należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 📢 Fiat zderzył się z lawetą na skrzyżowaniu koło Kauflanda w Sandomierzu. Dwie osoby ranne Do kraksy fiata pandy z lawetą doszło w poniedziałek, 4 grudnia po godzinie 13 na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego i Ożarowskiej w Sandomierzu (przy markecie Kaufland). 📢 Mikołajkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Radomskie Morsy znowu świetnie się bawiły. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia w zalewie Borki w Radomiu odbyło się mikołajkowe morsowanie. Radomskie Morsy pojawiły się w charakterystycznych, czerwonych czapeczkach i innych elementach stroju Świętego Mikołaja, aby wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Jak zawsze dopisała frekwencja, humory, a i pogoda była wręcz wymarzona. Mroźnie, dużo śniegu i sporo lodu, który przed wejściem do wody trzeba było skuć siekierami!

📢 Kebab Antalya to nowy punkt kulinarny na ulicy Żeromskiego w Radomiu. Lokal przeprowadza się tam z placu Jagiellońskiego Antalya Kebap Radom to znany i lubiany lokal w Radomiu. Od lat serwuje radomianom swoje dania. Atalya Kebap zmienia lokal. Teraz będzie działał przy ulicy Żeromskiego 7. Będzie więcej miejsca, ale menu pozostaje bez zmian. - Zapraszamy na pysznego kebaba - mówi Dogan Sukru, właściciel i kucharz Antalya Kebap Radom. Otwarcie w nowym miejscu będzie w czwartek 7 grudnia.

📢 Kiermasz Świąteczny "Pomagamy Ani Misztal" w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Piękne ozdoby i szczytny cel. Zobacz film i zdjęcia Pyszne domowe wypieki, słodkości, ozdoby świąteczne, książki, zabawki i wiele więcej można było kupić w poniedziałek, 4 grudnia, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Zorganizowana tu została akcja charytatywna „Pomagamy Ani Misztal”, która była wieloletnim pracownikiem urzędu. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nowi żołnierze w Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Rotę ślubowania złożyło aż 140 osób. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 140 ochotników. Nowi żołnierze właśnie ukończyli szkolenie podstawowe, a nabyte przez nich umiejętności zostały sprawdzone podczas egzaminu - pętli taktycznej. 📢 Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Są piękne ozdoby. Zobacz zdjęcia Stroiki, ręcznie malowane bombki, mikołaje oraz choinki. To wszystko można podziwiać i kupować podczas tradycyjnego Świątecznego Kiermaszu Ekonomii Społecznej. Kiermasz odbywać się będzie jeszcze we wtorek, 5 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Zobacz zdjęcia. 📢 Trzecia Jędrzejowska Barbórka przy źródełku świętej Barbary. Barbary spotkały się by razem świętować. Były życzenia i muzyka na żywo W niedzielę, 3 grudnia w Jędrzejowie odbyła się 3. Jędrzejowska Barbórka przy źródełku i figurce świętej Barbary. I tym razem barbórka przyciągnęła wielu gości oraz pań o imieniu Barbara. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, Mikołaja ze słodkimi prezentami i muzyki na żywo w wykonaniu Orkiestry Górniczej z Czeladzi.

📢 Oto kryminalne historie w listopadzie 2023 roku w Świętokrzyskiem. Pijane przedszkolanki, potrącona nastolatka i śmierć kierowcy i inne Pijane nauczycielki w przedszkolu, tragiczne wypadki na drogach i mnóstwo kolizji po ataku zimy – listopad był bogaty w wiele smutnych i nieoczekiwanych historii. Oto te, po które najczęściej sięgali czytelnicy portalu echodnia.eu

📢 "Rolnik szuka żony 10". Randka Nicoli i Dariusza na Zamku w Baranowie Sandomierskim wywołała burzę. Internet aż huczy! Co tam się działo? W ostatnim przed finałem odcinku programu "Rolnik szuka żony" pary wybrały się na romantyczne randki w różne zakątki kraju. 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego wraz ze swoją wybranką 22-letnią Nicolą z Bydgoszczy spędzili czas na Podkarpaciu, a ich wyjazd zakończyła romantyczna randka na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Słowa i zachowanie rolnika wzbudziło jednak wielkie emocje wśród fanów programu, którzy zarzucają mu, że nie traktuje znajomości z Nicolą poważnie. Zobaczcie, co takiego się wydarzyło podczas tego spotkania.

📢 Rewolucja podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wiceprzewodniczący PiS odwołani! Powołano nowych. Zobacz zapis transmisji W poniedziałek, 4 grudnia odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady były bardzo burzliwe! Radni Prawa i Sprawiedliwości - Mieczysław Gębski i Marek Strzała, zostali odwołani z funkcji wiceprzewodniczących! Sejmik powołał na te funkcje nowych radnych: Agnieszkę Buras oraz Jana Maćkowiaka. Odwołano również przewodniczących komisji i powołano nowych. Oglądaj zapis transmisji, klikając w link poniżej.

📢 Piękne dziewczyny na imprezach andrzejkowych w radomskich klubach. Oto jak się bawiły Andrzejki 2023 już za nami. Radomskie kluby przeżyły prawdziwe oblężenie gości wśród których królowały piękne dziewczyny. Zobaczcie jak się bawiły. 📢 Kościół w Łosieniu ma 50 lat. Sumie Jubileuszowej przewodniczył biskup Marian Florczyk. Piękna uroczystość, wielu wiernych. Zobacz zdjęcia Ważna uroczystość odbyła się w niedzielę, 3 grudnia, w parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Łosieniu w powiecie kieleckim. Sumie Jubileuszowej z okazji 50 rocznicy konsekracji kościoła przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk. Mszę świętą koncelebrowali kapłani z tej parafii i zaproszeni na tę uroczystość, a uczestniczyło w niej wielu wiernych.

📢 Barbara, Baśka, Basieńka bohaterką memów. Oto najlepsze z nich 4 grudnia swoje imieniny obchodzi Barbara. A, że Baśki to super dziewczyny to doczekały się memów, których są głównymi bohaterkami. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Małżeństwa z gminy Iwaniska świętowały Złote Gody. Piękny jubileusz odbył się na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe W czwartek, 30 listopada w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe dwanaście par z terenu miasta i gminy Iwaniska świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. 📢 Pałac Karskich we Włostowie na archiwalnych zdjęciach. Powiat opatowski zakupił zabytek. Czy odzyska dawny blask? Powiat opatowski zakupił Pałac Karskich we Włostowie. Plany są bardzo poważne, bowiem ruiny mogą stać się centrum kulturalnym, w którym miejsce znajdą koncerty, wydarzenia artystyczne a może nawet hotel? Może nawet uda się spełnić marzenie Juliusza Karskiego i powstanie tutaj Muzeum Historii Ziemiaństwa. O losach pałacu będziemy informować, natomiast dziś zapraszamy w podróż do przeszłości. W galerii zobaczcie jak wyglądał Pałac Karskich na przełomie wieków….

📢 W takich anormalnych warunkach zagrali piłkarze Korony Kielce i Lecha Poznań na Suzuki Arenie. Czy mecz powinien się odbyć? Nie milkną echa sobotniego meczu Korony Kielce z Lechem Poznań w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Kamila Kuzery przegrali 0:1, ale wiele osób kwestionuje zasadność rozegrania spotkania w takich anormalnych warunkach. Ostateczną decyzję podjął sędzia główny Bartosz Frankowski z Torunia razem z delegatem. Zobaczcie jak wyglądało to spotkanie, w jakiej śnieżycy grali zawodnicy na Suzuki Arenie.

📢 Leniwa niedziela nad zalewem w Cedzynie. Mnóstwo śniegu, piękne widoki Piękny zimowy krajobraz można podziwiać nad zalewem w Cedzynie. W niedzielę, 3 grudnia, byli tu tylko nieliczni spacerowicze. Można było za to zaobserwować wiele śladów zwierząt szukających pokarmu. Zimorodki, strzyżyki i dzięcioły miały pracowity dzień. 📢 Patryk Niekłań ze Starachowic wciąż walczy o swoje zdrowie. Mija 5 lat od dramatycznego wypadku 2 grudnia minęło 5 lat od dramatycznego wypadku Patryka Niekłania, sportowca i artysty ze Starachowic. Kiedy wracał z finału Mam Talent, jego samochód wpadł w poślizg a Patryk trafił do szpitala z wieloma obrażeniami. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu bliskich i wsparciu dobrych ludzi, wraca do zdrowia i sprawności. Zobaczcie, jakie zrobił postępy i wesprzyjcie go w dalszej walce.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, wzruszające, wesołe Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Ten niesamowity, przepełniony miłością i wyjątkową atmosferą czas to dla wielu jeden z najpiękniejszych momentów w roku. Okres ten kojarzy się nam z życzeniami, które wysyłamy i dostajemy od rodziny, przyjaciół i znajomych. Prezentujemy te najbardziej oryginalne, piękne, wzruszające i wesołe. 📢 Oto horoskop dzienny na poniedziałek, 4 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 04.12.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 4 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 04.12.2023. Horoskop dzienny na poniedziałek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 45. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika rusza 28 grudnia w Kielcach. Zobaczcie unikatowe zdjęcia z poprzednich lat Można się już zgłaszać do 45. Sylwestrowego Turniej Piłki Nożnej imienia Jerzego Wójcika w Kielcach. Ma on bogatą tradycję, grało w niej wielu znanych piłkarzy, mających na koncie występy w ekstraklasie, a nawet w reprezentacji Polski. W tym roku zespoły będą rywalizować od 28 do 30 grudnia.

📢 Oto śliczna Nicola z "Rolnik szuka żony 10". Wybranka Dariusza przeszła spektakularną przemianę! Na tym zdjęciu jest nie do poznania 22-letnia Nicola z Bydgoszczy w programie "Rolnik szuka żony 10" oczarowała 27-letniego Dariusza z województwa łódzkiego. Jak się okazuje oficjalnie zostali parą! Co prawda nie była ona faworytką rodziny młodego rolnika, ale przecież serce nie sługa... Jak się okazuje jeszcze jakiś czas temu Nicola wyglądała zupełnie inaczej. Przeszła ogromną przemianę, a na zdjęciu sprzed kilku lat jest nie do poznania. Sami zobaczcie. 📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Wybranka Waldemara olśniewa urodą. Taka jest na co dzień W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką i ostatecznie to ją wybrał. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony 10" mieszka jak księżniczka. Ma imponujący dom i gospodarstwo! Zobacz zdjęcia Na antenie TVP 1 wyemitowane zostały premierowe odcinki nowej, dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jedną z uczestniczek jest Anna z województwa wielkopolskiego. Rolniczka zdradziła, jakiego mężczyzny szuka oraz pokazała jak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z gospodarstwa i domu Anny z "Rolnik szuka żony 10". 📢 Radosny kiermasz w Koziej Woli. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „KWU-sie” sprzedały niemal wszystko (ZDJĘCIA) Niezliczona ilość ciast i ciasteczek, ozdoby choinkowe, stroiki, świąteczne wianuszki i mnóstwo innych przedmiotów wystawiły na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w niedzielne popołudnie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „KWU-sie” w Koziej Woli. Goście wykupili niemal wszystko.

📢 Turniej imienia Kazimierza Paździora. Piękny boks w Radomiu, w wydaniu młodzieżowym. Zobacz zdjęcia Już po raz szesnasty w Radomiu odbył się turniej im. Kazimierza Paździora mistrza olimpijskiego z Rzymu. W sumie odbyło się ponad 40 walk. Emocji było bardzo dużo.

📢 XV Mikołajkowy Nordic Walking odbył się w Puszczy Kozienickiej. Uczestnicy przeszli piękną trasę. Zobaczcie zdjęcia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Kozienice zorganizowała w niedzielę 3 grudnia XV Mikołajkowy Nordic Walking w Puszczy Kozienickiej. Pogoda dopisała. Wszyscy bawili się znakomicie. 📢 Biesiada barbórkowa w Miedziance. Tak świętowano gminną Barbórkę oraz jubileusz 15-lecia Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego W niedzielę, 3 grudnia w Miedziance w gminie Chęciny odbyła się piękna biesiada barbórkowa połączona z jubileuszem 15-lecia Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Nie zabrakło radosnych występów artystycznych, gratulacji i życzeń oraz poczęstunku. Przed publicznością zaprezentowały się dzieci z lokalnych szkół, a także dorośli, którzy zaprosili do wspólnego odśpiewania pieśni górniczych i biesiadnych. 📢 Wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy w Morawicy. Święty Mikołaj, świąteczne potrawy i cudna atmosfera - to tylko niektóre z atrakcji Już po raz drugi, w niedzielę 3 grudnia w Morawicy odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i wystawców pierwszy jarmark, po raz kolejny zawitał na plac przed Centrum Samorządowym. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z Mikołajem, moc atrakcji dla dzieci i uroczyste "rozświetlenie miasta" świątecznymi iluminacjami. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył uroczystej mszy świętej w parafii świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Zobacz zdjęcia Kardynał Kazimierz Nycz w niedzielę przewodniczył uroczystej mszy świętej w parafii świętej Jadwigi Królowej w Kielcach. Poświęcił też ołtarz błogosławionej rodziny Ulmów. W Eucharystii wzięło udział wiele osób - parafian i gości. -To że skomasowało się tyle powodów i spraw do dziękczynienia świadczy o tym, że jesteście parafią żywą, w które wiele rzeczy się dzieje, a na niektóre z nich chcemy dziś zwrócić uwagę - mówił w homilii kardynał Nycz.

📢 Widzew vs Radomiak w cieniu tragedii i wielkiego skandalu. Kibic radomskiego klubu miał życzyć śmierć reanimowanej osobie! W 21 minucie sędzia meczu Widzewa Łódź z Radomiakiem Radom przerwał go, bowiem na trybunach trwała akcja reanimacyjna jednego z kibiców Widzewa. Znoszącego na noszach do karetki pogotowia fana w chamski i obrzydliwy sposób obrażał jeden z kibiców Radomiaka - "Zdychaj ku*wo."

📢 Znany trener piłkarski, były szkoleniowiec Korony Kielce Leszek Ojrzyński wziął ślub! W Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Znany trener piłkarski Leszek Ojrzyński, który pracował w Koronie Kielce i kilku innych klubach ekstraklasy, w sobotę wziął ślub. W parafii pod wezwaniem świętego Jacka u ojców Dominikanów w Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Majewskiej. 📢 Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Skaryszewie. Można było kupić świąteczne ozdoby, był Mikołaj, zagrała kapela góralska Był Mikołaj, kolędowanie, stoiska ze świątecznymi cudeńkami, przyjechały foodtrucki ze świątecznym jedzeniem - to wszystko podczas Charytatywnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Skaryszewie. W niedzielę 3 grudnia były też zbierane pieniądze dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. 📢 5. Świętokrzyskie Targi Ślubne w Targach Kielce. Mnóstwo osób podziwiało suknie ślubne, wybierało obrączki i samochody Już po raz 5. w Targach Kielce odbywają się Targi Ślubne. To moment kiedy przyszli nowożeńcy mogą się zainspirować, wybrać ślubny zespół lub dj-a, suknię ślubną, garnitur, obrączki, samochód do ślubu, a także dopasować weselne menu. W niedzielę, 3 grudnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce zarówno wystawców, którzy spełnią każde ślubne marzenie, jak i gości nie brakowało. Zobaczcie.

📢 Odbył się pierwszy turniej charytatywny "Dajemy Iskrę Nadziei". Pasjonaci piłki ręcznej zagrali w szczytnym celu W sobotę, 2 grudnia, w hali przy ulicy Krakowskiej odbyła się I edycja turnieju piłki ręcznej "Dajemy Iskrę Nadziei". Rywalizacja sportowa zeszła na drugi plan. Najważniejsza była zbiórka pieniędzy dla dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej w II Klinice Pediatrii w Kielcach. Licytowano gadżety klubów Industrii i Korony Kielce, a także inne pamiątki. Nie zabrakło też wspaniałych gości.

📢 XX Parada Mikołajów przejechała przez zimowy Tarnobrzeg. Bajeczne wydarzenie w śnieżnej scenerii przyciągnęło tłumy. Zobacz zdjęcia Mikołaje opanowały Tarnobrzeg! W pierwszą grudniową niedzielę przez miasto w śniegu przejechała wielka jubileuszowa XX Parada Mikołajów budząc radość dzieci i dorosłych. Na Plac Bartosza Głowackiego tłumnie ściągnęli najmłodsi mieszkańcy, by powitać kawalkadę świątecznie przystrojonych pojazdów i otrzymać słodki prezent od Mikołaja. Na Rynku licytowano także stroiki i choinki na charytatywny cel.

📢 Zimowa giełda w Miedzianej Górze. Śnieg nie odstraszył kupujących Niedzielna giełda w Miedzianej Górze, jak co tydzień cieszyła się duża popularnością. 3 grudnia kupującym, którzy licznie stawili się na targowisku nie przeszkadzały nawet opady śniegu i zimowa aura. 📢 Ośrodek w Sielpi, pensjonat w Busku, stacja paliw w Opatowie. Co jeszcze na sprzedaż w Świętokrzyskiem? Tyle trzeba zapłacić Jeśli masz od kilku do kilkunastu milionów złotych na koncie, bardzo szybko możesz stać się właścicielem na przykład hotelu w Kielcach lub domu weselnego w regionie. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce, ośrodki wypoczynkowe i ogromne hale. Ile kosztują? Mówiąc wprost, niektóre ceny są zawrotne. 📢 Powiat opatowski zakupił Pałac Karskich we Włostowie. Czy odzyska dawny blask? Powiat opatowski kupił Pałac Karskich we Włostowie. Niezwykle piękny przed laty obiekt, który dziś popadł w ruinę, może odzyskać dawny blask.

📢 Intensywne opady śniegu w regionie świętokrzyskim. Trudne warunki na drogach, dużo wypadków Zima przypuściła atak w nocy z 1 na 2 grudnia. Opady śniegu zostaną towarzyszą mieszkańcom regionu świętokrzyskiego także od niedzielnego poranka, 3 grudnia. Służby radzą: jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domów. Są wypadki i utrudnienia na drogach. Zobaczcie raport na bieżąco.

📢 Tarnobrzeg tonie w śniegu. Po długotrwałych opadach śniegu sytuacja jest trudna. Zobaczcie zdjęcia W nocy z soboty na niedzielę na północy Podkarpacia śnieg przestał padać, co umożliwiło służbom drogowym nareszcie podjąć skuteczne działania. Całonocna praca przyniosła efekty, choć nie wszędzie w niedzielny poranek jest jeszcze idealnie. 📢 Świetny koncert Nocnego Kochanka w Targach Kielce. Publiczność szalała W sobotę 2 grudnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce wystąpił topowy zespół Nocny Kochanek. "Zdrajcy Metalu" wystąpili w tym miejscu już po raz trzeci i jak zawsze dali świetny koncert. Publiczność bawiła się znakomicie.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Po meczu z Lechem Poznań piłkarze Korony Kielce musieli przeskakiwać przez zaspy śnieżne, żeby dojść do kibiców Piłkarze Korony Kielce przegrali na Suzuki Arenie z Lechem Poznań 0:1 w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po spotkaniu tradycyjnie podeszli do swoich kibiców, żeby pozować do zdjęć. Ale tym razem nie było to takie proste, bo musieli przeskoczyć przez zaspy śnieżne. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Kibice na meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie. Spotkanie odbyło się w zimowej scenerii. Zobacz zdjęcia Kibice, którzy w sobotni wieczór, mimo niekorzystnej pogody, wybrali się na Suzuki Arenę, żeby obejrzeć konfrontację Korony Kielce z Lechem Poznań, bardziej mogli się czuć jak na zawodach w skokach narciarskich niż na spotkaniu piłkarskim. Pojedynek 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy do końca stał pod znakiem zapytania. Głosy były podzielone, ostatecznie spotkanie doszło do skutku, a górą w nim był Kolejorz, który wygrał 1:0

📢 PKO BP Ekstraklasa. Byliście na śnieżnym meczu Korona Kielce - Lech Poznań na Suzuki Arenie? Szukajcie się na zdjęciach Piłkarze Korony Kielce w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrali na Suzuki Arenie z Lechem Poznań 0:1. Spotkanie toczyło się w anormalnych warunkach, w drugiej połowie zawodnicy grali w śniegu po kostki. Mimo fatalnej pogody spotkanie obejrzało 8763 osób. Mamy dla Was zdjęcia kibiców Korony z tego śnieżnego pojedynku.

📢 Radomiak Radom wygrał z Widzewem Łódź! Byłeś na tym meczu? Zobacz zdjęcia kibiców Radomiak Radom fantastycznie spisał się w meczu PKO BP Ekstraklasy z Widzewem w Łodzi. Podopieczni nowego trenera Macieja Kędziorka wygrali 3:0. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego emocjonującego spotkania. 📢 Mnóstwo narciarzy na stoku Szwajcarii Bałtowskiej. Sezon rozpoczęty! Zobacz wideo i zdjęcia W sobotę, 2 grudnia rozpoczął się sezon zimowy na stokach Szwajcarii Bałtowskiej. Mnóstwo osób postanowiło wykorzystać uroki zimy i oddać się szusowaniu.

📢 Seniorzy z całej gminy Borkowice świętowali 7. Gminny Dzień Seniora. Zobaczcie zdjęcia Spora grupa seniorek i seniorów spotkała się w sobotę 25 listopada w szkole muzycznej w Ruszkowicach, w gminie Borkowice. Była okazja by porozmawiać, potańczyć, zabawić się na 7. już Gminnym Dniu Seniora.

📢 Prawie 800 kibiców Lecha Poznań pociągiem dotarło do Kielc. Pod eskortą policji zostali przewiezieni na Suzuki Arenę na mecz z Koroną Kielce Prawie 800 kibiców Lecha Poznań przyjechało do Kielc specjalnym pociągiem na mecz swojej drużyny z Koroną Kielce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Z dworca PKP autokarami zostali przewiezieni na Suzuki Arenę. O 20 rozpoczęło się spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań. 📢 Śnieżna zima w Stalowej Woli cieszy dzieci, ale drogowcy i kierowcy mają udrękę. Zobacz zdjęcia Mamy zimę w pełnej krasie, z dużymi opadami śniegu. Widoki są ośnieżonych drzew i krzewów są piękne, dzieci maja uciechę z jazdy na sankach i jabłuszkach, ale to czas udręki dla drogowców i kierowców.

📢 Muzyczny Domaniów i wielkie tańczenie w Pałacu Domaniowskim. Warsztaty poprowadzili Jan Kliment i Lenka Klimentova. Zobacz zdjęcia Chcemy zarażać ludzi tańcem i pokazywać, że każdy może to robić - mówią Jan i Lenka Klimentovie, którzy poprowadzili warsztaty taneczne w Pałacu Domaniowskim pod Radomiem. Wzięło w nich udział 30 osób z całego Mazowsza. Kroków uczyły się panie i panowie w różnym wieku. Wszyscy świetnie się bawili i aktywnie spędzali czas. Wszystko w ramach "Muzycznego weekendu" w Domaniowie. na zakończenie wydarzenia zaśpiewa Ania Rusowicz. 📢 Piękne Złote Gody w Zawichoście. Były medale, tort i piękny program artystyczny W Zawichoście odbył się piękny jubileusz Złotych Godów. 50 rocznicę wspólnego pożycia małżeńskiego świętowali Kazimiera i Bogusław Wiśniewscy z Podszyna oraz Ewa i Adam Kosiorowscy z Zawichostu. Wręczono medale, listy gratulacyjne, był tort i piękny program artystyczny.

📢 Niezwykła andrzejkowa zabawa w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Były wróżby i tańce. Zobacz zdjęcia Hokus - pokus, czary mary niech się spełnią andrzejkowe czary – pod takim hasłem odbyła się zabawa andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Spotkanie na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i pracowników. 📢 Morsowanie nad zalewem Andrzejówka. Wieczorna kąpiel w czapkach Mikołaja. Zobaczcie zdjęcia W piątek 1 grudnia odbyło się wyjątkowe morsowanie nad zalewem Andrzejówka koło Chmielnika. Organizatorzy napisali: "Nie tylko świetna atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas, ale także mikołajkowe wydanie Morsów w czapkach Świętego Mikołaja". Zobaczcie zdjęcia z wieczornego morsowania. 📢 Żywe Muzeum Bombki otwarto w Staszowie. Można tam zobaczyć prawdziwe świąteczne cuda! Kolejna niezwykła atrakcja na turystycznej mapie regionu. W Staszowie otwarto w piątek Żywe Muzeum Bombki. Postało przy słynnej fabryce bombek stworzonej przez Lucynę Gozdek i jej męża. W otwarciu uczestniczyło wieku wyjątkowych gości. Zobaczcie jakie cuda można zobaczyć w muzeum.

📢 Piękny gest Korony Kielce dla ciężko chorego Michała. Gdy wracał z meczu Granatu Skarżysko potrącił go pijany kierowca. Teraz przebywa w DPS Michał chciał zostać dziennikarzem, lub komentatorem, kochał futbol i od dziecka chodził na Granat Skarżysko. Gdy miał 16 lat wracał z meczu i potrącił go pijany kierowca, co zmieniło na zawsze jego życie. Chłopak nie mógł realizować swych marzeń. Liczne operacje, rehabilitacja zabrały dużo czasu… 📢 Atak zimy w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. Pada mokry śnieg, trudna sytuacja na drogach Zima zaatakowała w sobotę w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. Śliskie ulice, ograniczona widoczność na drodze wymusza u kierowców ostrożną jazdę. Drogowcy proszą o rozwagę. Zobaczcie co się dzieje na sandomierskich drogach.

📢 Barbórka górników z Cementowni Lafarge w Małogoszczu. Ponad 600 osób bawiło się w Targach Kielce. Zobacz zdjęcia Ponad 600 osób bawiło się w piątek, 1 grudnia, w Targach Kielce, gdzie odbywała się Barbórka Cementowni Lafarge w Małogoszczu. Tradycyjne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 16. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Barbórka górników i pracowników Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Wspaniała zabawa w Hotelu Binkowski w Kielcach Kilkaset osób bawiło się w piątek, 1 grudnia, w Hotelu Binkowski, gdzie odbywała się Barbórka Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. Tradycyjne świętowanie w galowych mundurach rozpoczęło się o godzinie 17. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Mariusz Berus prowadzi salon jubilerski w Kielcach blisko 50 lat. Na Dzień Jubilera zachwycił bardzo nietypową, frywolną biżuterią. Wideo W piątek, 1 grudnia, jubilerzy i złotnicy obchodzą swoje święto. Z tej okazji odwiedziliśmy kultowy salon jubilerski Prestige przy ulicy Sienkiewicza, działający na terenie naszego miasta już od lat 70-tych. Jak wyjaśnia jubiler Mariusz Berus taka praca musi być pasją, a jeszcze lepiej, kiedy człowiek sam tworzy biżuterię. Wtedy jubilerstwo to już sens życia. Pokazał nam też niezwykłą i dość frywolną kolekcję pierścionków stworzonych na specjalne zamówienie harleyowców. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Zobacz najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Kogo poszukują pracodawcy i ile dają zarobić? Sprawdź listę ofert W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w grudniu 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani oraz wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 Osoby poszukiwane za kradzież z włamaniem przez świętokrzyską policję. Oto ich nazwiska i zdjęcia. Zobacz Świętokrzyska policja poszukuje kilkudziesięciu osób za kradzieże z włamaniem. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty. W bazie poszukiwanych przez świętokrzyską policję złodziei są głównie mężczyźni, ale trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

