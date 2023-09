Prasówka 6.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niesamowite zdjęcia z pokazów Air Show 2023 wykonane przez uczestników pokazów, spotterów, a także... biskupa Solarczyka”?

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niesamowite zdjęcia z pokazów Air Show 2023 wykonane przez uczestników pokazów, spotterów, a także... biskupa Solarczyka Air Show 2023 Radom przeszło do historii, ale na portalach spotterskich, nie tylko polskich wciąż pojawiają się niesamowite zdjęcia z pokazów. Największe wrażenia robią fotki ze zorganizowanych po raz pierwszy w historii pokazów wieczornych i nocnych. Wśród osób, które chwyciły za aparat był biskup ordynariusz Marek Solarczyk.

📢 Prezydent Polski Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Targach Kielce. Odwiedzili wystawców. Zobacz film i zdjęcia We wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. W otwarciu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie stoisk i rozmowy z wystawcami. Nie zabrakło drobnych upominków.

Prasówka 6.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ruszył rekordowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Tłumy ludzi i gorące nowości! Zobacz film i zdjęcia To był bardzo udany początek 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. We wtorek, 5 września, swoje stoiska otworzyło 711 wystawców z 35 krajów. Pojawiły się tłumy zwiedzających, była to też okazja do zaprezentowania nowości oraz podpisania dużych umów. Sprzęt i nowoczesne technologie będziemy mogli podziwiać do piątku, 8 września.

📢 Piękne kobiety na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Zobaczcie zdjęcia We wtorek, 5 września, ruszył 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Wydarzenie jak co roku zgromadziło setki wystawców, a zwiedzający mogli podziwiać imponujący sprzęt wojskowy. Podziwiać można było również piękne kobiety, ponieważ tradycyjnie ich nie brakowało. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Do Krakowa dojedziemy szybciej. Nowy odcinek S7 oddany do użytku. Zobacz zapis transmisji Można już jechać nową S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Miechowa. We wtorek, 5 września nowy odcinek drogi uroczyście otworzyli prezydent Andrzej Duda i minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zobaczcie zapis transmisji z otwarcia. 📢 Piłkarz i strażak Bartek Styczyński występuje w randkowym reality show Love Island. Wyspa miłości! Zobaczcie zdjęcia w rajskiej scenerii Piłkarz Bartosz Styczyński trafił do popularnego randkowego reality show Love Island. Wyspa miłości. To zawodnik urodzony w Starachowicach. Obecnie jest piłkarzem Granatu Skarżysko-Kamienna. Pracuje też jako strażak. Od 4 września można śledzić jego występy w tym popularnym programie, emitowanym od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godzinie 21:00 w TV4.

📢 Impreza w klubie Explosion w Radomiu. Parkiet do czerwoności rozgrzała grupa Discoboys. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend w klubie Explosion przy ulicy Wernera w Radomiu sporo się działo. W sobotni wieczór parkiet do czerwoności rozgrzała grupa DiscoBoys. Bawiło się mnóstwo osób. Bawiliście się w Explosion? Szukajcie się na zdjęciach! 📢 Wybory 2023. Poznaj kandydatów Nowej Lewicy do Sejmu i Senatu w województwie świętokrzyskim. Kim są i czym się zajmują? Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 26 sierpnia poznaliśmy oficjalną listę wyborczą Nowej Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie oraz kandydata do Senatu. Liderem na liście jest poseł Andrzej Szejna, szef Nowej Lewicy w naszym regionie oraz wiceprzewodniczący ugrupowania w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów.

📢 Dożynki gminy Jędrzejów w Piaskach. Przeżyjmy to piękne święto ponownie. Zobaczcie nowe zdjęcia Dożynki gminy Jędrzejów już za nami. Tegoroczne gminne święto plonów odbyło się w Piaskach nieopodal Jędrzejowa, w niedzielę 3 września. W zabawie, która odbyła się na boisku klubu sportowego Piaskowianka zebrali się setki mieszkańców z terenu gminy Jędrzejów i nie tylko. Zobaczcie nowe zdjęcia z obchodów i zabawy jaka miała tam miejsce. 📢 Życie przedszkolaka w PRL-u. Tak wyglądały przedszkola! Chodziliście do takich? Oto sentymentalna podróż w przeszłość PRL to magiczny czas. Wielu wraca wspomnieniami do tamtych lat, co wcale nie oznacza, że tęsknimy za tamtymi czasami. Tęsknimy do dzieciństwa i młodości, które tam zostawiliśmy. A jak wyglądało życie przedszkolaka w PRL-u? Zobaczcie w galerii.

📢 Wojewódzka inauguracja roku szkolnego we Włoszczowie. Gospodarzem uroczystości był "Czarniecki". Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 4 września, w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyła się Wojewódzka Inauguracja nowego roku szkolnego. Gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

📢 Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach rozpoczęty. Zjawiło się mnóstwo osób [RAPORT NA BIEŻĄCO] We wtorek, 5 września w Targach Kielce rozpoczęła się 31. edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Imponujące maszyny i broń będzie można podziwiać w aż ośmiu halach oraz na terenach zewnętrznych. Targi potrwają do piątku, 8 września. Śledźcie nasz raport na bieżąco. 📢 Nowi nauczyciele mianowani we włoszczowskich szkołach ponadpodstawowych. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości W piątek, 1 września 2023 roku, zorganizowano w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom włoszczowskich szkół ponadpodstawowych. 📢 Dzień Seniora i Potyczka Smaków w Oleśnicy. Bawiły się całe rodziny - zobacz zdjęcia W sobotę, 2 września na placu przed szkołą podstawową w Oleśnicy odbył się festyn pod nazwą "Dzień Seniora i Potyczka Smaków" zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Oleśnicy” . Dzień ten był pełen emocji i wrażeń, a atrakcji nie brakowało. Zobacz zdjęcia.

📢 Wyłączenia prądu w woj. świętokrzyskim. Tutaj będą przerwy w dostawie energii elektrycznej. Oto wykaz miejscowości i dat - 5 września 2023 Dziś bez prądu w województwie świętokrzyskim. Dostawcy prądu informują o wyłączeniach prądu w miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Sprawdź, gdzie od 4 do 10 września 2023 roku nie będzie prądu. Brak energii elektrycznej wystąpi od poniedziałku w Kielcach oraz świętokrzyskich powiatach: sandomierskim, staszowskim, starachowickim, jędrzejowskim, włoszczowskim, buskim, koneckim, kieleckim, pińczowskim i opatowskim.

📢 Oto najbiedniejsze świętokrzyskie gminy według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Od najbogatszych dzieli je przepaść. Mieszkasz w nich? Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbiedniejszych świętokrzyskich gmin pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które gminy województwa świętokrzyskiego są najuboższe.

📢 Dożynki Powiatu Grójeckiego w Lewiczynie. Koncert Sławomira, tradycyjne obrzędy i atrakcje. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Były tradycyjne obrzędy i ciekawe atrakcje. Gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zobacz zdjęcia z wydarzenia. 📢 Podwójne święto w mieście i gminie Chmielnik. Święto Pieczonego Ziemniaka i nowy most w Lubani Mieszkańcy Lubani w gminie Chmielnik mają za sobą udany weekend. W sobotę, 2 września w tej miejscowości odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Tego samego dnia dokonano uroczystego otwarcia nowego mostu nad rzeką Wschodnią. O środki dla samorządu na tę inwestycję zabiegała wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. 📢 Udane nocne zawody wędkarskie w Suchedniowie. Zwycięzca złowił ponad 25 kilogramów ryb W ostatni weekend na zalewie w Suchedniowie rozegrano towarzyskie, nocne zawody gruntowe. Wędkowania nie przerwała nawet burza, a ryby dopisały. Sześciu zawodników, którzy stanęli na podium, złowiło łącznie ponad 90 kilogramów ryb!

📢 Uroczyste rozpoczęcie roku w Szkole Podstawowej numer 3 w Tarnobrzegu. Wśród pierwszoklasistów są przyszli pływacy. Zdjęcia i wideo Blisko 600 uczniów zainaugurowało rok szkolny 2023/2024 w Szkole Podstawowej numer 3 imienia Alfreda Freyera w Tarnobrzegu, drugiej co do wielkości miejskiej podstawówce, nazywanej kuźnią sportowych talentów. W ławach szkolnych debiutuje 68 pierwszoklasistów, większość z nich będzie uczyć się w klasach pływackich. Zobacz wideo.

📢 Dożynki w Wólce Tarłowskiej. Rolnicy z gminy Tarłów pięknie świętowali. Była msza, korowód i dzielenie chlebem. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 3 września w Wólce Tarłowskiej rolnicy z gminy Tarłów dziękowali za tegoroczne plony podczas dożynek. Zobaczcie zdjęcia 📢 Ostatnie szlify przed otwarciem Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Targach Kielce. Imponujące lądowanie śmigłowców. Zobacz film W Targach Kielce trwają ostatnie przygotowania do 31. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W siedmiu halach stałych, w hali tymczasowej oraz na terenie zewnętrznym kończy się montowanie stoisk, pojawiły się też imponujące maszyny – w tym wojskowe śmigłowce. Wystawa zostanie otwarta już we wtorek, 5 września, i zakończy się w piątek, 8 września. Swoją obecność potwierdził prezydent Polski Andrzej Duda. Zobaczcie godziny otwarcia wystaw oraz po ile są bilety.

📢 Koncerty dożynkowe w Goździe. Wielkie tłumy na koncertach Skolima, Czerwonych Gitar i Miłego Pana. Zobacz zdjęcia To były niezwykle udane dożynki powiatowo gminne w Goździe. Kilka tysięcy osób przyjechało posłuchać Skolima, Miłęgo Pana, ale też Czerwony Gitar i formacji Disco Boys. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w regionie radomskim według rankingu Wspólnoty za 2022 rok. Mieszkasz w nich? Zobacz TOP 10 Ukazał się najnowszy ranking bogactwa polskich samorządów magazynu „Wspólnota” - tym razem za rok 2022. Prezentujemy 10 najbiedniejszych gmin w regionie radomskim pod względem dochodów na jednego mieszkańca. Sprawdź, które gminy są najuboższe.

📢 Festyn w Janowicach Raczyckich. Mnóstwo ludzi i pokazy strażackie. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września, w Janowicach Raczyckich miał miejsce festyn rodzinny. Uczestnicy mogli zjeść smaczne regionalne dania, obejrzeć pokazy ochotniczych straży pożarnych i wziąć udział w zbiórce charytatywnej. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 Dożynki Powiatowe i Gminne w Połańcu. Tłum ludzi i niesamowita zabawa - zobacz nowe zdjęcia W niedzielę 3 września, rolnicy powiatu staszowskiego, delegacje z gmin, zespoły obrzędowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy całego powiatu wzięli udział w Powiatowych i Gminnych Dożynkach, które miały miejsce w Połańcu. Zobaczcie nowe zdjęcia z uroczystości. 📢 Piękne powiatowo-gminne dożynki w Bejscach. Czekała moc atrakcji. Najpiękniejszy wieniec przygotowały Słonowice. Zobaczcie zdjęcia Powiatowo-gminne dożynki odbyły się w niedzielę, 3 września w Bejscach. Święto plonów miało bardzo uroczystą oprawę. 📢 Policjanci CBŚP z Radomia dorwali Patryka M. "Pchełę". Mężczyzna zmienił wygląd, bo był poszukiwany w sprawie zabójstwa Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) w Radomiu zatrzymali Patryka M., znanego również jako "Pcheła". Podczas operacji, funkcjonariusze ujawnili plantację konopi, na której rosło 176 krzewów tej rośliny, oraz zabezpieczyli blisko 20 kg marihuany. Mężczyzna zmienił całkowicie swój wygląd, ukrywając się przed służbami brytyjskimi, ponieważ był poszukiwany do sprawy zabójstwa, do którego doszło w Wielkiej Brytanii oraz przez polskie organy ścigania za przestępstwa o charakterze kryminalnym i narkotykowym.

📢 Grupa ochotników rozpoczyna szkolenie w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia W miniony weekend do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu przybyło 25 ochotników z południowego Mazowsza. Będą się szkolili w jednostce wojskowej na radomskim Sadkowie.

📢 Znani trenerzy, byli reprezentanci Polski na inauguracji roku szkolnego Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w Kielcach W Kielcach odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Wziął w niej udział między innymi Waldemar Wspaniały, były trener reprezentacji Polski. W Zespole Placówek Oświatowych numer 2 przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach rok szkolny zainaugurowali też piłkarze ręczni. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w sandomierskich szkołach podstawowych. Zobacz jak wyglądało W czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Sandomierz naukę rozpoczęło 1472 uczniów uczniów. Tylko do klas pierwszych poszło 195 uczniów. Na pierwszych w roku apelach uczniów powitali dyrektorzy szkół, wychowawcy i nauczyciele. Zobaczcie zdjęcia z rozpoczęcia.

📢 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej numer 9 w Radomiu. To już koniec wakacji! Uczniowie wrócili do szkoły Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 9 imienia Henryka Sienkiewicza w Radomiu po dwóch miesiącach wakacji wrócili do szkoły. W poniedziałek, 4 sierpnia w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024. Dobrych wyników w nauce i szczęśliwych wspomnień życzyli uczniom prezydent Radosław Witkowski oraz wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

📢 Początek roku szkolnego 2023/24 w Zespole Szkół nr 3 w Tarnobrzegu "Budowlanka". Zobaczcie zdjęcia To koniec wakacji dla dzieci i młodzieży, także dla uczniów Zespoły Szkół nr 3 w Tarnobrzegu, czyli popularnej "Budowlanki" - w poniedziałek 4 września młodzi ludzie powrócili do szkolnych murów, a niektórzy zawitali w nich po raz pierwszy. Ci ostatni to oczywiście pierwszoklasiści, którym tego dnia towarzyszył niemały stres.

📢 Kulisy meczu Radomiaka Radom z Piastem Gliwice. Gospodarze zdobyli cenny punkt. Najmłodsi kibice byli bardzo zawiedzeni Radomiak Radom zdobył punkt w meczu przeciwko Piastowi Gliwice. Tego nie można powiedzieć o rywalach, którzy jeszcze długo, po ostatnim gwizdku arbitra zastanawiali się, dlaczego z Radomia nie wywieźli kompletu oczek. Rozgoryczeni byli także, najmłodsi sympatycy Zielonych. 📢 Dwie kolizje w jednym miejscu na krajowej siódemce Dwie stłuczki jedna po drugiej na tym samym odcinku drogi krajowej numer siedem w Suchedniowie na pasie w kierunku Kielc. Tak rozpoczął się poniedziałek na drogach w powiecie skarżyskim. 📢 Polskie Kulinaria i Jarmark Norbertański w Busku-Zdroju. Były pokazy szefów kuchni i regionalne produkty W sobotę i niedzielę, 2-3 września w Busku-Zdroju odbywała się impreza Polskie Kulinaria, połączona z Jarmarkiem Norbertańskim. Przed dwa dni uczestnicy mogli próbować regionalnych dań i produktów, a także oglądać pokazy kulinarne w wykonaniu szefów kuchni i buskich hoteli.

📢 Powiatowe i Gminne Dożynki w Połańcu udały się znakomicie. Wystąpili Sidus i Capitan Folk. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września w Połańcu odbyły się Powiatowe i Gminne Dożynki. Po uroczystej mszy odbył się przemarsz korowodu dożynkowego, następnie uroczyste otwarcie, gminny konkurs wieńców, program artystyczno-obrzędowy oraz koncerty. Zobaczcie zdjęcia i film z uroczystości dożynkowych.

📢 Mistrzowie Agro 2023 w powiecie pińczowskim zostali nagrodzeni podczas uroczystości w Tokarni. Poznajcie ich W niedzielę, 3 września w Parku Etnograficznym w Tokarni koło Kielc odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego - Mistrzowie Agro. Tytuły w kategoriach: Rolnik Roku, Liderka/Lider Lokalnej Społeczności, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołtys Roku, Sołectwo Roku oraz Agroturystyka Roku zostały przyznane w powiecie pińczowskim, a następnie laureaci awansowali do finału wojewódzkiego, w którym rywalizowali o cenne nagrody. Prezentujemy najlepszych w naszym powiecie.

📢 Grupa Playboys porwała do zabawy. Tak zakończyły się dożynki powiatowo-gminne w Mircu Zespół Playboys był gwiazdą dożynek powiatu starachowickiego i jednocześnie gminy Mirzec, które odbyły się w niedzielę, 3 września. 📢 Byliście na zwycięskim meczu Korony II Kielce z Wierną Małogoszcz w RS Active 4. Lidze? szukajcie się na zdjęciach Korona II Kielce wygrała z Wierną Małogoszcz 3:0 w meczu ES Active 4. Ligi Świętokrzyskiej. Na meczu było sporo kibiców, byli też trenerzy ekstraklasowej Korony Kamil Kuzera, jego asystent Jacek Kiełb oraz Przemysław Cichoń, były piłkarz Korony, obecnie trener GKS Zio-Max Nowiny i Kamil Sylwestrzak, były piłkarz Korony, obecnie Moravii Anna-Bud Morawica.

📢 Wielkie bieganie w Gorzycach. Za nami jubileuszowa Gorzycka 5, w głównym biegu wystartowało ponad 160 zawodników. Zobacz zdjęcia Pierwsza niedziela września w Gorzycach upłynęła pod znakiem sportowych emocji. Rozegrano tu jubileuszową, dziesiątą edycję Gorzyckiej 5, popularnej w regionie imprezy biegowej. Na głównym dystansie - biegu ulicznym na pięć kilometrów z metą na stadionie - zmierzyli się pasjonaci biegania i nordic walking, w sumie ponad 160 osób. Na mecie medale wręczała zawodnikom utytułowana lekkoatletka Danuta Urbanik. 📢 Dożynki gminne w Zakrzewie. Na scenie wystąpił zespół Playboys. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie odbyły się dożynki gminne. Na scenie wystąpił zespół Playboys, który porwał do zabawy tłumy osób. 📢 Dożynki Gminy Jędrzejów w Piaskach. Tak mieszkańcy gminy podziękowali za plony. Zobaczcie zdjęcia W niedzielę, 3 września w Piaskach odbyły się tegoroczne dożynki gminy Jędrzejów. W uroczystościach i w zabawie wzięli udział mieszkańcy wraz z całymi rodzinami.

📢 Koncert zespołu IRA podczas Święta Plonów Jedlińsku. Była świetna zabawa i niesamowita atmosfera. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września odbyło się Święto Plonów w Jedlińsku. Na uczestników imprezy czekało wiele ciekawych występów artystycznych i wyjątkowych atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert znanego zespołu IRA. 📢 Oto Mistrzowie Agro 2023. Laureaci w powiatach i województwie świętokrzyskim nagrodzeni podczas Święta Chleba w Tokarni. Poznajcie ich W niedzielę, 3 września podczas Święta Chleba w Parku Etnograficznym w Tokarni koło Kielc odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego - Mistrzowie Agro. Tytuły w kategoriach: Rolnik Roku, Liderka/Lider Lokalnej Społeczności, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołtys Roku, Sołectwo Roku oraz Agroturystyka Roku zostały przyznane w powiatach, a następnie laureaci awansowali do finału wojewódzkiego, w którym rywalizowali o cenne nagrody. W głosowaniu wyłoniliśmy zwycięzców w całym regionie, których dziś nagrodziliśmy i prezentujemy.

📢 Święto Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej. Był konkurs na wieniec i kolorowy korowód. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 września w Muzeum Wsi Radomskiej odbyło się kolejne Święto Plonów. Był konkurs na wieniec, kolorowy korowód i wiele innych atrakcji. Zobacz zdjęcia.

📢 Strażackie zawody w gminie Grębów. Setki kibiców, wiele emocji i łzy radości. Zobaczcie zdjęcia Dziewczęce, chłopięce, kobiece i męskie drużyny pożarnicze w niedzielę, 3 września rywalizowały na Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych gminy Grębów (powiat tarnobrzeski), które w tym roku zorganizowano na boisku sportowym w Żupawie. Nie brakowało emocji, a startujących dopingowali kibice. 📢 Jarosław Kaczyński w Kielcach. Zaprezentowano kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu i Senatu Największa sala konferencyjna w Targach Kielce wypełniła się po brzegi podczas prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do sejmu i senatu. Do Kielc przyjechał prezes Jarosław Kaczyński, który znajduje się na pierwszym miejscu świętokrzyskiej listy. Zobacz zapis transmisji na żywo z tego wydarzenia. 📢 Z okazji jubileuszu 40-lecia Stadionu Kielce odbył się pokazowy mecz z byłymi piłkarzami Korony Kielce. Były ogromne emocje. Zobacz wideo Na stadionie przy ulicy Szczepaniaka odbył się festyn historyczno-sportowy z okazji 40-lecia powstania Wojskowego Klubu Sportowego Stadion Kielce. Byli zawodnicy tego klubu zagrali w meczu towarzyskim z byłymi piłkarzami Korony Kielce. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a w rzutach karnych Stadion wygrał 5:4.

📢 Tłumy mieszkańców przyjechały do Gozdu na powiatowo gminne dożynki. Zobacz zdjęcia W niedzielę w Goździe odbywają się powiatowo gminne dożynki. Przez cały dzień zaplanowano mnóstwo atrakcji.

📢 Prawdziwe tłumy na giełdzie w Miedzianej Górze. Duże zainteresowanie artykułami szkolnymi Mnóstwo ludzi przyjechało w niedzielę, 3 września na giełdę w Miedzianej Górze. Do niektórych stoisk ustawiały się kolejki, ludzie kupowali przede wszystkim ubrania oraz artykuły gospodarstwa domowego. A ponieważ już w poniedziałek początek roku szkolnego, dużym zainteresowaniem cieszyły się również wszelakiego typu artykuły szkolne 📢 Ruszył rodzinny piknik u dominikanów w Tarnobrzegu. Czeka wiele atrakcji - zobaczcie zdjęcia Do godzin wieczornych w niedzielę 3 września na placu przy klasztorze dominikańskim w Tarnobrzegu, czeka wiele atrakcji na rozpoczętym w południe rodzinnym pikniku z okazji 119. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

📢 Dużo aut na pierwszej powakacyjnej giełdzie samochodowej w Miedzianej Górze. W sprzedaży BMW, Audi, Fordy i nie tylko W niedzielę, 3 września na giełdzie w Miedzianej Górze pojawiło się wiele ciekawych ofert używanych aut. Jak zawsze wraz z końcem wakacji rośnie zainteresowanie na rynku samochodów używanych. Tym razem na największej w regionie giełdzie samochodowej jak zawsze, nie brakowało aut zza zachodniej granicy - Niemiec czy Francji, jak i tych, które trafiają do nas z kontynentu azjatyckiego. Ile trzeba było zapłacić za konkretne modele? 📢 Zespół Zakopower porwał słuchaczy na Dniu Energetyka - Pożegnanie Lata 2023 w Kozienicach. Zobaczcie zdjęcia Gwiazdą Dnia Energetyka – Pożegnanie Lata 2023 w Kozienicach był zespół Zakopower. Jego występ był kulminacyjnym punktem sobotniej imprezy. Porwał ludzi do zabawy.

📢 Tłumy na Dniu Energetyka - Pożegnanie Lata 2023 w Kozienicach. Było mnóstwo atrakcji w ośrodku nad jeziorem. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 2 września w Kozienicach odbył się Dzień Energetyka – Pożegnanie Lata 2023, organizowana przez Eneę Wytwarzanie i Gminę Kozienice. Na imprezę do ośrodka nad jeziorem przyszło dużo ludzi.

📢 Dożynki gminne w Mirowie 2023. Były tradycyjne obrzędy, wspaniałe wieńce i koncerty zespołów disco polo: Dejw i Defis Mszą świętą o godzinie 13 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie Starym w powiecie szydłowieckim, rozpoczęły się tegoroczne dożynki gminy Mirów. Oprócz tradycyjnych obrzędów, wspaniałych wieńców i korowodu, nie mogło zabraknąć licznych występów i koncertów gwiazd. Przed mieszkańcami wystąpił zespół Defis i zespół Dejw. 📢 Jubileuszowe Dni Nowin 2023. Gwiazdą sobotniego wieczoru był Andrzej Piaseczny. Piosenkarz przyciągnął tłumy fanów W tym roku, gmina Nowiny obchodzi wyjątkowy jubileusz 50-lecia istnienia. Z takiej okazji, nie mogło się obyć bez wspaniałej imprezy - trwających cały weekend Dni Nowin 2023. W piątek, 1 września w miasteczku zaparkowały liczne food trucki, zaś w sobotę, 2 września w Nowinach zrobiło się bardzo muzycznie. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Piaseczny. Pod sceną zgromadziło się tysiące fanów!

📢 Oliwier Sobczyk dostał się do Top Model! Chłopak z Zagnańska zachwycił jury. Zobacz zdjęcia Przekonał do siebie wymagające jury i dostał się na boot camp. Oliwier Sobczyk z Zagnańska będzie walczył o zwycięstwo w jesiennej edycji Top Model. W sobotę 2 września mogliśmy oglądać pierwszy odcinek tego hitowego programu i od razu miła niespodzianka. Do tegorocznej edycji dostał się reprezentant naszego regionu, Oliwier Sobczyk. 📢 Dożynki Powiatu Jędrzejowskiego 2023 w Motkowicach. Wspaniała zabawa do późnej nocy. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 2 września w Motkowicach odbyły się dożynki powiatu jędrzejowskiego. Setki mieszkańców zjawiło się by wziąć udział w tegorocznym święcie plonów. Było też wielu gości. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Straż Pożarna z Koniemłotów świętowała 100-lecie! Piękne uroczystości - zobacz zdjęcia W sobotę, 2 września jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w Koniemłotach świętowała swój dostojny jubileusz. Zgodnie z tradycją, uroczystości rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której przewodniczył kapelan strażaków województwa świętokrzyskiego ksiądz Marek Mrugała.

📢 Mateusz Gessler oceniał potrawy na konkursie „Nasze sandomierskie kulinaria regionalne” w Sandomierzu. Kto zwyciężył? Pierogi z kapustą i kaszanką zrobione przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Żurawianki z gminy Obrazów wygrały 20. edycję konkursu „Nasze sandomierskie kulinaria regionalne”, jaki zorganizowano w sobotę 2 września na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Zwyciężczynie odebrały Srebrną Chochlę a wszyscy uczestnicy atrakcyjne nagrody. 📢 Roztańczone Skarżysko Kościelne. Byłeś? - znajdź się na zdjęciach W sobotę 2 września w Skarżysku Kościelnym zorganizowano wielki festyn na zakończenie wakacji. Było mnóstwo atrakcji, w tym piana party, występ zespołu Szalone Małpki, Discoboys i Kolibeer. Wspólnie bawiło się mnóstwo ludzi. 📢 Tłumy na koncercie Zenka Martyniuka w Bałtowie. Była świetna zabawa. Zobacz zdjęcia To było niezwykłe zwieńczenie Dożynek w Bałtowie. Gwiazdą był Zenek Martyniuk. Jego koncert zgromadził tłumy fanów - zobaczcie zdjęcia.

📢 Wakacje 2023 znanych ze Świętokrzyskiego, część 24. Słynna aktorka, prezydent Skarżyska, pani profesor. Zobacz zdjęcia Wakacje powoli zbliżają się do końca. Tym razem czas na naszą już 24. galerię znanych ze Świętokrzyskiego, którzy wybrali się w sierpniu na wypoczynek. Dziś króluje Turcja, jeden z popularniejszych kierunków wakacji mieszkańców naszego regionu w 2023 roku. Wybrali się tam między innymi znana aktorka pochodząca z Buska Joanna Opozda czy Konrad Kronig, prezydent Skarżyska. Zobaczcie zdjęcia z ich wakacji ale też innych znanych mieszkańców.

📢 Tomek Klimkowski z "Rolnik szuka żony" zostanie... modelem? Te zdjęcia mówią wszystko Tomek Klimkowski to jeden z najbardziej lubianych bohaterów dziewiątej edycji telewizyjnego hitu "Rolnik szuka żony". Wydawało się, że znalazł w programie miłość, ostatecznie jednak nadal jest singlem. Młody rolnik z gminy Sadowie w powiecie opatowski bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie zdobył już prawie 60 tysięcy obserwujących. W ostatnich dniach opublikował kilka intrygujących zdjęć z Sandomierza i... już dostał propozycję pracy w modelingu.

📢 Byłeś na meczu PKO Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Piastem Gliwice? Znajdź się na zdjęciach! W sobotnie popołudnie Radomiak Radom zmierzył się z Piastem Gliwice. Po raz trzeci fani Zielonych wypełnili stadion do ostatniego miejsca, i głośnym dopingiem, stanowili 12. zawodnika radomian! Oto zdjęcia z trybun. 📢 Powiatowy Marszobieg w Łącznej - wyprawa na Bukową Górę i udany festyn. Zobacz zdjęcia W sobotę 2 września na terenie gminy Łączna odbył się kolejny Powiatowy Marszobieg. Ponad 250 osób poszło na rajd na Bukową Górę, by zdobyć kolejny szczyt Korony Gór Powiatu Skarżyskiego. Następnie odbył się piknik z wieloma konkursami z nagrodami. Zobacz zdjęcia. 📢 Rolnicy z Bałtowa dziękują za plony. Piękne Dożynki Gminne na Pałacowym Wzgórzu W sobotę, 2 września w Bałtowie rolnicy podziękowali za plony. Po uroczystej mszy świętej kolorowy orszak dożynkowy przemaszerował na Pałacowe Wzgórze gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.

📢 Dożynki powiatowe rozpoczęte! Zobaczcie zdjęcia z mszy świętej i przejścia pięknego korowodu W sobotę, 2 września w Motkowicach rozpoczęły się obchody dożynkowe powiatu jędrzejowskiego. Uroczystości zainaugurowano mszą świętą, a następnie ulicami przeszedł barwny korowód. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wybory 2023. Znamy listę Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu 33 w Świętokrzyskiem. Jarosław Kaczyński na czele, są sensacje Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w okręgu wyborczym numer 33 obejmującym województwo świętokrzyskie. Numerem 1 tak jak zapowiadaliśmy Jarosław Kaczyński. ale są prawdziwe sensacje! Zobaczcie zdjęcia i prezentacje wszystkich kandydatów. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Znamy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym Wybory parlamentarne już 15 października. W sobotę, 2 września, podczas konferencji prasowej, poznaliśmy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu w radomskim okręgu wyborczym. Prezentujemy wszystkich kandydatów w galerii zdjęć.

Bezpartyjni Samorządowcy przedstawili listy kandydatów do Sejmu i Senatu w Świętokrzyskiem Mocna drużyna dla normalnej Polski – powiedział lider Bezpartyjnych Samorządowców w województwie świętokrzyskim Kamil Suchański prezentując w piątek na Rynku w Kielcach listę kandydatów do Sejmu. Podczas spotkania z mediami przedstawiono także kandydatów do Senatu w okręgach centralnym i południowym. 📢 Szkoła i nauka w czasach PRL-u. Tak wyglądali uczniowie! Tak wyglądały szkoły 4 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Szkoły już przygotowują się na przyjęcie uczniów. A jak wyglądała szkoła, jak wyglądali uczniowie w czasach PRL-u? Nasza galeria zabierze Was w sentymentalną podróż do przeszłości.

