Prasówka 6.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 18. Świętokrzyska Gala Wolontariatu w Kielcach. Nagrodzono największe serca w Świętokrzyskiem. Zobacz zdjęcia We wtorek, 5 grudnia, w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach odbyła się 18. Świętokrzyska Gala Wolontariatu. Nagrodzono tych, którzy na co dzień kierują się sercem i potrzebą czynienia dobra. Zobaczcie, kto został wyróżniony.

📢 To ich wskazali studenci! Oto najpopularniejsi nauczyciele akademiccy w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel akademicki. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach?

📢 Protest mieszkańców Wiernej Rzeki i okolic! Nie chcą dopuścić do zamknięcia mostu. Jest reakcja Zarządu Powiatu Kieleckiego We wtorek, 5 grudnia w południe rozpoczął się protest przeciwko zamknięciu mostu w Wiernej Rzece w gminie Piekoszów. Mieszkańcy blokowali drogę, by wykonawca nie mógł wejść na wspomniany most i rozpocząć prace. Ludzie byli wściekli i wskazywali, że przez inwestycję będą musieli korzystać z objazdu i nadrabiać aż 30 kilometrów drogi. Sprawę poruszono popołudniu na sesji rady powiatu, gdzie zapadła decyzja o wstrzymaniu prac do czasu wybudowania przez wykonawcę mostu tymczasowego.

📢 Bieg na rozgrzewkę, a potem morsowanie w zalewie Umer pod Kielcami. Zobacz zdjęcia Członkowie Stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk działającego na terenie Miedzianej Góry wyjątkowo aktywnie spędzili ostatnią niedzielę, 3 grudnia. Nie tylko zażywali kąpieli w lodowatej wodzie w zalewie Umer, ale wzięli także udział biegu 📢 Morsy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zaklikowa i Jarocina na Mikołajkowym rozpoczęciu sezonu 2023. Zobaczcie zdjęcia Reprezentanci dziesięciu klubów morsów z Podkarpacia i Lubelskiego w sobotę 2 grudnia wzięli udział w Mikołajkowym rozpoczęciu sezonu 2023 zorganizowanym na zalewie Biszcza-Żary w Biszczy, w powiecie biłgorajskim (Lubelskie). Do zimnej wody wskoczyły morsy między innymi z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Zaklikowa (powiat stalowowolski) i Jarocina (powiat niżański). 📢 Sylwester pod gwiazdami w Przytyku! Mieszkańcy powitają Nowy Rok 2024 jako miasto! Na koncercie zagra między innymi Playboys i TOPKY To będzie wystrzałowy Sylwester i wyjątkowy Nowy Rok 2024, który Przytyk powita jako miasto! Odzyskanie praw miejskich po 155 latach stało się okazją do wspólnego świętowania i władze gminy zorganizowały Sylwester pod Gwiazdami, by razem powitać Nowy Rok.

📢 Puszysty i wilgotny. Oto przepis na pyszny bożonarodzeniowy piernik ze śliwkami i polewą czekoladową Oprócz makowców i serników na bożonarodzeniowych stołach królują pierniki. Chatki piernikowe, lukrowane pierniczki i ciasta. Zobaczcie przepis na bożonarodzeniowy piernik ze śliwkami. 📢 Oto kobiety poszukiwane przez świętokrzyską policję. Za kradzieże, oszustwa, niepłacone alimenty. Rozpoznajesz je? Tych kobiet szuka świętokrzyska policja! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

📢 Już wtorek...? Kiedy weekend? Oto najlepsze memy o drugim dniu tygodnia. Zobacz i się uśmiechnij Dwa dni odpoczynku to zdecydowanie za mało. Po długo wyczekiwanym weekendzie - znowu szara rzeczywistość. Poniedziałek to prawdopodobnie najbardziej znienawidzony dzień tygodnia. Ale wtorek wcale mu nie ustępuje i należy do najmniej lubianych. Te memy pomogą Ci go przetrwać. Zobacz i się uśmiechnij!

📢 Trzecia edycja Przysuskiego Biegu Mikołajkowego. Pobiegło ponad stu uczestników W niedzielę 3 grudnia w Nadleśnictwie Przysucha, na obiekcie turystycznym „Skałki” odbyła się trzecia edycja Przysuskiego Biegu Mikołajkowego. Podobnie jak w roku ubiegłym wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy mieli do pokonania 3,5-kilometrowy dystans. 📢 Kiermasz świąteczny Starostwie Powiatowym w Radomiu. Ozdoby, stroiki i choinki. Zobacz na zdjęciach, co było dostępne Już po raz kolejny w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Można było kupić piękne ozdoby, choinki, stroiki, wykonane własnoręcznie między innymi przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych. 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Stalowej Woli i powiecie stalowowolskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie stalowowolskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Stalowej Woli i całym powiecie stalowowolskim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Skarżysku-Kamiennej i powiecie skarżyskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie skarżyskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Skarżysku-Kamiennej i całym powiecie skarżyskim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie ostrowieckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie ostrowieckim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Ostrowcu Świętokrzyskim i całym powiecie ostrowieckim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Lipsku i powiecie lipskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Staszowie i powiecie staszowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie koneckim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Staszowie i całym powiecie staszowskim? 📢 Złote, Szmaragdowe i Żelazne Gody w Gorzycach. Medale od prezydenta, kwiaty od władz gminy. Było bardzo uroczyście - zobacz zdjęcia Aż 58 par małżeńskich z Gminy Gorzyce (powiat tarnobrzeski) w 2022 roku świętowało jubileusze 50-lecia, 55-lecia i 60-lecia małżeństwa. We wtorek, 5 grudnia w Środowiskowym Domu Kultury w Gorzycach przygotowano dla nich uroczystość. Niestety, stan zdrowia lub warunki pogodowe nie wszystkim pozwoliły na wspólne świętowanie.

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Starachowicach i powiecie starachowickim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie starachowickim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Starachowicach i całym powiecie starachowickim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Sandomierzu i powiecie sandomierskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie sandomierskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Sandomierzu i całym powiecie sandomierskim? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Jędrzejowie i powiecie jędrzejowskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie jędrzejowskim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Końskich i całym powiecie jędrzejowskim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w szkołach ponadpodstawowych w Kielcach. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Szkoły Ponadpodstawowej - uczniowie ich uwielbiają! Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach? 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Końskich i powiecie koneckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się głosowanie w wielkim plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w powiecie koneckim. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach. Oto najpopularniejsi: nauczyciele z przedszkoli, klas 0-III, klas IV-VIII oraz ze szkoły ponadpodstawowej. Kto okazał się najlepszy w Końskich i całym powiecie koneckim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Kozienicach i powiecie kozienickim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Kozienicach i powiecie kozienickim?

📢 Oto najpopularniejsze przedszkolanki w Kielcach. To one wygrały plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023 Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Dziś przedstawiamy laureatów w kategorii Nauczyciel Przedszkola. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto okazał się najlepszy w Kielcach? 📢 Słynny duet projektantów Paprocki & Brzozowski na budowie najwyższego budynku w Kielcach. Zobaczcie zdjęcia Wizyta słynnego duetu projektantów mody Paprocki & Brzozowski na budowie osiedla Sky Trust w Kielcach, na którym powstaje pierwszy wieżowiec nie była przypadkowa. Są oni autorami projektów wnętrz w powstającym przy biurowcu dawnego Exbudu przy alei Solidarności budynku o nazwie Prêt-à-porter. Zobacz zdjęcia 📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Grójcu i powiecie grójeckim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Grójcu i powiecie grójeckim?

📢 Oto najpopularniejsi nauczyciele w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim. To oni wygrali plebiscyt Nauczyciel na Medal 2023. ZDJĘCIA Zakończyło się powiatowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023. Przedstawiamy laureatów w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Teraz czas na głosowanie w etapie wojewódzkim. Kto najlepszy okazał się w Białobrzegach i powiecie białobrzeskim?

📢 Wypadek na ruchliwym skrzyżowaniu w Kielcach. W pobliżu lądował helikopter pogotowia Volkswagen i renault zderzyły się we wtorek kilkanaście minut po godzinie 11 na skrzyżowaniu alej Solidarności i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach. Na miejscu działają policjanci, strażacy pogotowie. 📢 W połowie miesiąca z lotniska w Radomiu ruszą rejsy do Larnaki na Cyprze. Będą obsługiwane przez linię Wizz Air Lotnisko Warszawa-Radom w listopadzie odprawiło blisko 6 tysięcy pasażerów, a od otwarcia portu już prawie 100.000. W połowie grudnia na lotnisku pojawi się nowy przewoźnik – Wizz Air, który obsługiwać będzie loty na Cypr.

📢 Wypadek pod Grójcem na drodze krajowej numer 7. Samochód osobowy uderzył w bariery ochronne Do wypadku drogowego doszło we wtorek 5 grudnia na drodze krajowej numer 7 w Worowie niedaleko Grójca. Samochód osobowy uderzył w bariery.

📢 Barbórka Górników grzybowskiego Siarkopolu. Modlono się w kościele świętej Barbary w Staszowie W poniedziałek 4 grudnia w kościele pod wezwaniem świętej Barbary w Staszowie została odprawiona msza święta z okazji Barbórki, czyli Dnia Górnika. Modlono się w intencji pracowników Grupy Azoty Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. 📢 Wilki na południu regionu świętokrzyskiego. Jest ich u nas coraz więcej Fundacja SAVE Wildlife opublikowała najnowsze wyniki badań populacji wilków w regionie świętokrzyskim. Od lat ich monitoring prowadzono na północy województwa. Jak się okazuje, te drapieżniki zadomowiły się także w południowej części. Ile wilków żyje u nas? 📢 Boże Narodzenie 2023. Tu w Kielcach zamówisz catering na Wigilię i święta. Zobacz ofertę restauracji Wigilia i Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Warto wcześniej zacząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu. Restauracje wychodzą naprzeciw zabieganym i oferują catering wigilijny oraz świąteczny. Sprawdźcie wcześniej, z jakich ofert można skorzystać.

📢 Oto horoskop dzienny na wtorek, 5 grudnia 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 05.12.2023 Horoskop dzienny na wtorek, 5 grudnia 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 05.12.2023. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Nad zalewem w Suchedniowie trwa budowa budynku do obsługi turystycznej. W środku powstanie restauracja. Zobaczcie wideo i zdjęcia Wielkimi krokami zbliża się koniec budowy lokalu do obsługi turystycznej nad zalewem w Suchedniowie. To część dużego projektu realizowanego przez Związek Gór Świętokrzyskich i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, który ma na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej zalewu i jego otoczenia. W budynku ma powstać restauracja! Zobaczcie zdjęcia i wideo.

📢 Eleganckie i piękne. Oto najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024! Studniówka to pierwszy bardzo ważny bal w życiu młodych ludzi. A jak mają się ubrać młode damy? Jakie sukienki są najmodniejsze? Zobaczcie najpiękniejsze modele.

📢 Niezapomniane mikołajki w Chobrzanach w gminie Samborzec. Super akcja miejscowych gospodyń. Zobacz zdjęcia Koło Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach, w gminie Samborzec zorganizowało mikołajki dla około 50 najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przyjazd Mikołaja w śnieżnej scenerii dzieci zapamiętają na długo. 📢 Tarnobrzeg. Po bankructwie "Owocu Sandomierskiego" w powiecie sandomierskim, ruszył proces. W tle szkoda sięgająca 12 milionów złotych Dokładnie godzinę i czterdzieści minut prokurator odczytywał samą treść zarzutów z aktu oskarżenia w procesie 52-letniego Leszka B., byłego prezesa sadowniczej grupy producenckiej "Owoc Sandomierski" w Bilczy, w powiecie sandomierskim. W poniedziałek, 4 grudnia przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu ruszył proces w tej sprawie i już od samego początku było bardzo ciekawie. 📢 Spotkanie z seniorami w Tuczępach. Był Święty Mikołaj z prezentami. Zobacz zdjęcia W sobotę, 2 grudnia, w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Tuczępach odbyło się trzecie spotkanie seniorami w ramach programu #DanieWspólnychChwil Fundacji Biedronka, zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.

📢 Mecz Korona Kielce - Legia Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski nie jest zagrożony! Taki jest stan murawy na Suzuki Arenie Mecz Korony Kielce z Legią Warszawa w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski nie jest zagrożony. Odbędzie się w środę, 6 grudnia, na Suzuki Arenie. Rozpocznie się o godzinie 21. 📢 Wielki sukces staszowskich Kleksów. Tancerze z kolejnymi medalami Mistrzostw Świata Formacje taneczne „KLEKS” i „KLEKS II” ze Staszowa zachwyciły na Mistrzostwach Świata World Artistic Dance Federation, które miały miejsce pod koniec listopada w czeskim Libercu. Reprezentanci Staszowa przywieźli z imprezy worek medali.

📢 Jubileusz Złotych Godów w gminie Osiek. 50-lecie małżeństwa świętowały 22 pary W piątek, 1 grudnia w Osieku miała miejsce piękna uroczystość Złotych Godów. Jubileusz 50-lecia małżeństwa świętowało 22 pary z terenu gminy.

📢 Mistrzowie Polski chcą zwycięstwem zakończyć rok w Lidze Mistrzów. W środę Industria Kielce zagra na wyjeździe z Pickiem Szeged W środę Industria Kielce zagra swój ostatni mecz w Lidze Mistrzów w 2023 roku. Mistrzów Polski czeka spotkanie wyjazdowe w Segedynie z miejscowym Pickiem. Pierwsze stracie pomiędzy oboma zespołami zakończyło się podziałem punktów. W obliczu ciasnej sytuacji w grupie, komplet punktów jest na wagę złota. 📢 Oświadczenia majątkowe naszych posłów na początek kadencji w Sejmie. Jakie mają domy i samochody? 15 października wybraliśmy posłów na kolejną kadencję do polskiego parlamentu. Na początku kadencji parlamentarzyści musieli złożyć oświadczenia majątkowe. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom złożonym przez świętokrzyskich posłów. Jakie mają majątki? Sprawdź. 📢 Mieszkańcy Wiernej Rzeki i okolic w gminach Piekoszów i Łopuszno zapowiadają protest przeciwko zamknięciu mostu na czas budowy nowego Mieszkańcy będą protestować przeciwko zamknięciu mostu w Wiernej Rzece w gminie Piekoszów. W poniedziałek, 4 grudnia zapowiedzieli blokadę drogi. Ich problemem jest przede wszystkim objazd proponowany przez powiat kielecki oraz wykonawcę, przez który mieszkańcy musieliby nadrabiać koło 30 kilometrów drogi. Protest zapowiedziany jest na wtorek, 5 grudnia, godzinę 12. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Wybite szyby, zdewastowane wnętrze! Opuszczony biurowiec w Wiśniówce pod Kielcami straszy mieszkańców. Zobacz zdjęcia Zdewastowane wnętrze, wybite szyby i zniszczona elewacja - tak prezentuje się opuszczony biurowiec w Wiśniówce w gminie Masłów w powiecie kieleckim. Zobaczcie zdjęcia z zewnątrz oraz ze środka budynku.

📢 Mikołajkowe morsowanie w zalewie Borki w Radomiu. Radomskie Morsy znowu świetnie się bawiły. Zobacz nowe zdjęcia W niedzielę, 3 grudnia w zalewie Borki w Radomiu odbyło się mikołajkowe morsowanie. Radomskie Morsy pojawiły się w charakterystycznych, czerwonych czapeczkach i innych elementach stroju Świętego Mikołaja, aby wspólnie zażyć lodowatej kąpieli. Jak zawsze dopisała frekwencja, humory, a i pogoda była wręcz wymarzona. Mroźnie, dużo śniegu i sporo lodu, który przed wejściem do wody trzeba było skuć siekierami! 📢 Kebab Antalya to nowy punkt kulinarny na ulicy Żeromskiego w Radomiu. Lokal przeprowadza się tam z placu Jagiellońskiego Antalya Kebap Radom to znany i lubiany lokal w Radomiu. Od lat serwuje radomianom swoje dania. Atalya Kebap zmienia lokal. Teraz będzie działał przy ulicy Żeromskiego 7. Będzie więcej miejsca, ale menu pozostaje bez zmian. - Zapraszamy na pysznego kebaba - mówi Dogan Sukru, właściciel i kucharz Antalya Kebap Radom. Otwarcie w nowym miejscu będzie w czwartek 7 grudnia.

📢 Świąteczny Kiermasz Ekonomii Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Są piękne ozdoby. Zobacz zdjęcia Stroiki, ręcznie malowane bombki, mikołaje oraz choinki. To wszystko można podziwiać i kupować podczas tradycyjnego Świątecznego Kiermaszu Ekonomii Społecznej. Kiermasz odbywać się będzie jeszcze we wtorek, 5 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach. Zobacz zdjęcia. 📢 Trzecia Jędrzejowska Barbórka przy źródełku świętej Barbary. Barbary spotkały się by razem świętować. Były życzenia i muzyka na żywo W niedzielę, 3 grudnia w Jędrzejowie odbyła się 3. Jędrzejowska Barbórka przy źródełku i figurce świętej Barbary. I tym razem barbórka przyciągnęła wielu gości oraz pań o imieniu Barbara. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, Mikołaja ze słodkimi prezentami i muzyki na żywo w wykonaniu Orkiestry Górniczej z Czeladzi.

📢 "Rolnik szuka żony 10". Randka Nicoli i Dariusza na Zamku w Baranowie Sandomierskim wywołała burzę. Internet aż huczy! Co tam się działo? W ostatnim przed finałem odcinku programu "Rolnik szuka żony" pary wybrały się na romantyczne randki w różne zakątki kraju. 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego wraz ze swoją wybranką 22-letnią Nicolą z Bydgoszczy spędzili czas na Podkarpaciu, a ich wyjazd zakończyła romantyczna randka na Zamku w Baranowie Sandomierskim. Słowa i zachowanie rolnika wzbudziło jednak wielkie emocje wśród fanów programu, którzy zarzucają mu, że nie traktuje znajomości z Nicolą poważnie. Zobaczcie, co takiego się wydarzyło podczas tego spotkania.

📢 Małżeństwa z gminy Iwaniska świętowały Złote Gody. Piękny jubileusz odbył się na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe W czwartek, 30 listopada w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe dwanaście par z terenu miasta i gminy Iwaniska świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

📢 Pałac Karskich we Włostowie na archiwalnych zdjęciach. Powiat opatowski zakupił zabytek. Czy odzyska dawny blask? Powiat opatowski zakupił Pałac Karskich we Włostowie. Plany są bardzo poważne, bowiem ruiny mogą stać się centrum kulturalnym, w którym miejsce znajdą koncerty, wydarzenia artystyczne a może nawet hotel? Może nawet uda się spełnić marzenie Juliusza Karskiego i powstanie tutaj Muzeum Historii Ziemiaństwa. O losach pałacu będziemy informować, natomiast dziś zapraszamy w podróż do przeszłości. W galerii zobaczcie jak wyglądał Pałac Karskich na przełomie wieków…. 📢 Nie tylko choinka! Oto pomysły na piękne dekoracje i stroiki na Boże Narodzenie 2023. Zobacz inspiracje Jedną z najważniejszych dekoracji bożonarodzeniowych jest choinka. A jeśli nie mamy miejsca by ją postawić to jak udekorować nasz dom? Zobaczcie inspiracje na dekoracje i stroiki bożonarodzeniowe.

📢 17. finał Choinki Życzeń w Tarnobrzegu: Dobre Anioły, Syrenka Ariel i spełnienie marzenia opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Zobacz zdjęcia Tarnobrzeska publiczność była oczarowana barwnym spektaklem „Syrenka Ariel” w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Widowisko zaprezentowane w niedzielę było wielką atrakcją finału siedemnastej akcji charytatywnej Choinka Życzeń, organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu. Przed pokazem dobroczyńcy akcji otrzymali statuetki "Dobry Anioł", a prezydent miasta przekazał wiadomość, która ucieszyła rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci. 📢 Patryk Niekłań ze Starachowic wciąż walczy o swoje zdrowie. Mija 5 lat od dramatycznego wypadku 2 grudnia minęło 5 lat od dramatycznego wypadku Patryka Niekłania, sportowca i artysty ze Starachowic. Kiedy wracał z finału Mam Talent, jego samochód wpadł w poślizg a Patryk trafił do szpitala z wieloma obrażeniami. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu bliskich i wsparciu dobrych ludzi, wraca do zdrowia i sprawności. Zobaczcie, jakie zrobił postępy i wesprzyjcie go w dalszej walce.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Piękne, wzruszające, wesołe Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Ten niesamowity, przepełniony miłością i wyjątkową atmosferą czas to dla wielu jeden z najpiękniejszych momentów w roku. Okres ten kojarzy się nam z życzeniami, które wysyłamy i dostajemy od rodziny, przyjaciół i znajomych. Prezentujemy te najbardziej oryginalne, piękne, wzruszające i wesołe. 📢 Radosny kiermasz w Koziej Woli. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „KWU-sie” sprzedały niemal wszystko (ZDJĘCIA) Niezliczona ilość ciast i ciasteczek, ozdoby choinkowe, stroiki, świąteczne wianuszki i mnóstwo innych przedmiotów wystawiły na Kiermaszu Bożonarodzeniowym w niedzielne popołudnie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „KWU-sie” w Koziej Woli. Goście wykupili niemal wszystko. 📢 Wspaniały Jarmark Bożonarodzeniowy w Morawicy. Święty Mikołaj, świąteczne potrawy i cudna atmosfera - to tylko niektóre z atrakcji Już po raz drugi, w niedzielę 3 grudnia w Morawicy odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i wystawców pierwszy jarmark, po raz kolejny zawitał na plac przed Centrum Samorządowym. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie z Mikołajem, moc atrakcji dla dzieci i uroczyste "rozświetlenie miasta" świątecznymi iluminacjami. Zobaczcie na zdjęciach.

📢 Znany trener piłkarski, były szkoleniowiec Korony Kielce Leszek Ojrzyński wziął ślub! W Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Znany trener piłkarski Leszek Ojrzyński, który pracował w Koronie Kielce i kilku innych klubach ekstraklasy, w sobotę wziął ślub. W parafii pod wezwaniem świętego Jacka u ojców Dominikanów w Rzeszowie powiedział sakramentalne "tak" Magdalenie Majewskiej. 📢 Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy w Skaryszewie. Można było kupić świąteczne ozdoby, był Mikołaj, zagrała kapela góralska Był Mikołaj, kolędowanie, stoiska ze świątecznymi cudeńkami, przyjechały foodtrucki ze świątecznym jedzeniem - to wszystko podczas Charytatywnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Skaryszewie. W niedzielę 3 grudnia były też zbierane pieniądze dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu.

📢 XX Parada Mikołajów przejechała przez zimowy Tarnobrzeg. Bajeczne wydarzenie w śnieżnej scenerii przyciągnęło tłumy. Zobacz zdjęcia Mikołaje opanowały Tarnobrzeg! W pierwszą grudniową niedzielę przez miasto w śniegu przejechała wielka jubileuszowa XX Parada Mikołajów budząc radość dzieci i dorosłych. Na Plac Bartosza Głowackiego tłumnie ściągnęli najmłodsi mieszkańcy, by powitać kawalkadę świątecznie przystrojonych pojazdów i otrzymać słodki prezent od Mikołaja. Na Rynku licytowano także stroiki i choinki na charytatywny cel.

📢 Ośrodek w Sielpi, pensjonat w Busku, stacja paliw w Opatowie. Co jeszcze na sprzedaż w Świętokrzyskiem? Tyle trzeba zapłacić Jeśli masz od kilku do kilkunastu milionów złotych na koncie, bardzo szybko możesz stać się właścicielem na przykład hotelu w Kielcach lub domu weselnego w regionie. Wśród inwestycyjnych ofert na sprzedaż w serwisie OTODOM w województwie świętokrzyskim są także biurowce, ośrodki wypoczynkowe i ogromne hale. Ile kosztują? Mówiąc wprost, niektóre ceny są zawrotne. 📢 Maria miała wyjść za innego. Wygrała miłość, bo… uciekła z Julianem na jednym rowerze. Małżeństwem są już 70 lat! [WIDEO, ZDJĘCIA] Historia Marii i Juliana Przewoźników wzrusza, momentami bawi, ale - przede wszystkim - daje do myślenia. To lekcja o tym, co w życiu jest ważne i jak żyć, by być szczęśliwym. 90-latkom z Jasła stuknęła niedawno 70. rocznica ślubu. Nie pozwolili na oszukanie przeznaczenia.

📢 Radomiak Radom wygrał z Widzewem Łódź! Byłeś na tym meczu? Zobacz zdjęcia kibiców Radomiak Radom fantastycznie spisał się w meczu PKO BP Ekstraklasy z Widzewem w Łodzi. Podopieczni nowego trenera Macieja Kędziorka wygrali 3:0. Zobaczcie, co działo się na trybunach. Mamy dla Was zdjęcia kibiców z tego emocjonującego spotkania.

📢 Kiermasz świąteczny w Gorzycach z Mikołajem. Kupisz tu rękodzieło, dekoracje, pyszności na świąteczny stół. Zobacz zdjęcia Za nami pierwszy dzień 9. Gorzyckiego Kiermaszu Świątecznego, na którym ozdoby i kulinarne pyszności oferuje blisko 50 wystawców. W niedzielę dalszy ciąg atrakcji w Technicznym Ogrodzie. Można będzie kupić dekoracje na choinkę, stroiki, upominki oraz potrawy, przetwory, wypieki oraz skorzystać z pomocy Mikołaja przy wręczaniu prezentów. 📢 Morsowanie nad zalewem Andrzejówka. Wieczorna kąpiel w czapkach Mikołaja. Zobaczcie zdjęcia W piątek 1 grudnia odbyło się wyjątkowe morsowanie nad zalewem Andrzejówka koło Chmielnika. Organizatorzy napisali: "Nie tylko świetna atmosfera towarzyszyła nam przez cały czas, ale także mikołajkowe wydanie Morsów w czapkach Świętego Mikołaja". Zobaczcie zdjęcia z wieczornego morsowania.

📢 Mikołajki 2022 na wesoło. Oto odlotowe memy ze świętym Mikołajem w roli głównej Starzec z okazałą brodą, czerwonym stroju, w zaprzęgu reniferów. Bez względu na wiek każdy w głębi serca na niego czeka. Zobaczcie jakie memy ze świętym Mikołajem w roli głównej tworzą Internauci. Gwarantowana duża dawka śmiechu. 📢 55. Barbórka Grupy Azoty Siarkopol. Dwóch ministrów na święcie górników. Zobacz zdjęcia W piątek, 2 grudnia, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyła się 55. Barbórka Grupy Azoty Siarkopol. 📢 (DUŻO ZDJĘĆ) Gorąca atmosfera na balu sportowym! Najpierw wybór najpopularniejszych sportowców, trenerów i talenty, a potem tradycyjny, coroczny bal sportowy! Około 400 osób bawiło się w piątkowy wieczór w Dworku Anna w Podgórze. Były Radomskie Gwiazdy Sportu, przedstawiciele biznesu, samorządowcy. Atmosfera była fantastyczna. Do tańca przygrywał zespół dobrze znany w naszym regionie "Młodzi i piękna".

📢 Nauczyciel na Medal - na Gali w hotelu Lord nagrodziliśmy najlepszych nauczycieli w regionie radomskim. Było uroczyście i wzruszająco W piątek, 13 grudnia, w radomskim hotelu Lord nagrodziliśmy laureatów tegorocznej edycji "Nauczyciel na Medal". O zwycięstwie poszczególnych osób zdecydowały głosy Czytelników.

