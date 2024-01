Prasówka 7.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Była świetna zabawa do rana. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 7.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Była świetna zabawa do rana. Zobacz zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. To była niesamowita zabawa!

📢 Orszak Trzech Króli przeszedł przez Kazanów w powiecie zwoleńskim. Był też koncert kolęd. Zobacz zdjęcia Już po raz ósmy ulicami Kazanowa przeszedł Orszak Trzech Króli, organizowany przez władze samorządowe oraz miejscową parafię pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Przez miejscowość przeszło mnóstwo osób. 📢 Piękne Misterium Bożonarodzeniowe „Niekoniecznie jasełka" zostało wystawione w parafii świętego Stanisława w Tumlinie. Zobacz zdjęcia W parafii świętego Stanisława w Tumlinie w Uroczystość Objawienia Pańskiego wystawione zostało Misterium Bożonarodzeniowe „Niekoniecznie jasełka”. Parafianie razem z wikariuszem - księdzem Konradem Wójcikiem po raz kolejny przygotowali wspaniałe przedstawienie. Po nim odbyło się wspólne kolędowanie.

Prasówka 7.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" dosadnie o swoim związku z Arturem. Tym wpisem ucina wszelkie spekulacje Blanka Świercz z Szydłowca po udziale w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" zyskała spore grono fanów. Chętnie dzieli się z nimi wydarzeniami ze swojego życia. Na początku nowego roku postanowiła odpowiedzieć na pytania swoich fanów. Wielu już od dłuższego czasu spekulowało o jej rzekomym związku z Arturem z Mazowsza, do którego napisała list w programie i który odrzucił ją i jako pierwszą odesłał ze swojego gospodarstwa. Teraz Blanka zdradziła, czy ich domysły są prawdziwe.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Wodzisławiu. Kolorowy korowód przeszedł ulicami miasta. Pyszny poczęstunek, piękne zwierzęta i konkurs Ulicami Wodzisławia już po raz szósty przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. 6 stycznia, w sobotę, w uroczystość Objawienia Pańskiego w Wodzisławiu uczczono to święto pod hasłem "W jasełkach leży!". Z tej okazji na mieszkańców czekało wiele atrakcji. 📢 Piękny polonez i podziękowania na studniówce Zespołu Szkół w Iłży. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia odbyły się kolejne studniówki 2024 w regionie radomskim. Wśród maturzystów, którzy bawili tego dnia znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Stanisława Staszica w Iłży. Młodzież przygotowała pięknego poloneza. Były też wzruszające podziękowania oraz wręczenie kwiatów. Zobacz zdjęcia.

📢 Ponad 3,5 tysiąca szczodraków i rekordowa hojność mieszkańców Tarnobrzega w święto Trzech Króli. Zobacz wynik akcji i zdjęcia To był niezwykle szczodry dzień! W święto Trzech Króli mieszkańcy Tarnobrzega wykupili ponad 3,5 tysiąca szczodraków i rekordowo hojnie wsparli charytatywną akcję na rzecz niepełnosprawnych braci, Piotra i Karola Rzepeckich. To nie koniec, ponieważ do końca stycznia każdy może dołączyć do wyzwania stowarzyszenia Dolina Smaku - upiec własne szczodraki i wpłacić datek dla potrzebujących.

📢 Kozienicki Orszak Trzech Króli już dziesiąty raz przeszedł ulicami miasta. W barwnym korowodzie uczestniczyły setki mieszkańców W sobotę 6 stycznia 2024 roku Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami wielu miejscowości w Polsce. Nie inaczej było w Kozienicach, gdzie mieszkańcy przeszli ulicami miasta barwnym korowodem już po raz dziesiąty. Organizatorem wydarzenia była kozienicka Rada Rycerzy Kolumba imienia Kazimiery Gruszczyńskiej.

📢 Piękny koncert charytatywny w klasztorze na Świętym Krzyżu. Dla osieroconego rodzeństwa zaśpiewali i zagrali wspaniali artyści W sobotę 6 stycznia, w kościele na Świętym Krzyżu odbył się koncert charytatywny, dedykowany wyjątkowej rodzinie, którą w zeszłym roku spotkała ogromna tragedia. Dziewięcioro dzieci z Jeleniowa w gminie Nowa Słupia straciło swoją ukochaną mamę - 44-letnią Monikę Piątek. By zabezpieczyć ich przyszłość ruszyła fala pomocy. Na sobotnim koncercie pojawiło się mnóstwo ludzi dobrej woli.

📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Zwoleniu. Barwnym korowodem przeszły setki mieszkańców. Zobacz zdjęcia Pod hasłem "W Jasełkach leży" w sobotę, 6 stycznia ulicami Zwolenia przeszedł po raz siódmy Orszak Trzech Króli. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Tradycyjnie już, odbyły się inscenizacje w wykonaniu uczniów szkół średnich

📢 Wspaniałe Orszaki Trzech Króli w regionie radomskim. Szło w nich mnóstwo ludzi. Zobacz relacje z Radomia i powiatów W sobotę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli. Tego dnia w kościołach poświęcane były kadzidło i kreda. Odbywały się też popularne Orszaki Trzech Króli. Zobaczcie relacje z Radomia i powiatów. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Starachowicach. Mimo deszczu było mnóstwo ludzi. Szedł też prezydent Marek Materek. Zobaczcie nowe zdjęcia Deszczowa pogoda nie odstraszyła uczestników tradycyjnego Orszaku Trzech Króli, który w sobotę 6 stycznia przeszedł ulicami Starachowic. Barwne korony, wspólny śpiew i kolorowy orszak z flagami to tradycyjne elementy tej uroczystości.

📢 Pożar hali warsztatowej w Zajezierzu pod Kozienicami. Ogromne kłęby dymu były widoczne z kilkunastu kilometrów. Zobacz zdjęcia Do bardzo groźnie wyglądającego pożaru doszło w sobotę, 6 stycznia w miejscowości Zajezierze w powiecie kozienickim. Spaliła się hala warsztatowa, w której zaparkowane były samochody ciężarowe. Z ogniem walczyło aż dwanaście zastępów strażackich.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Kielcach. Tłumy uczestniczyły we mszy świętej w katedrze pod przewodnictwem biskupa Mariana Florczyka Wiele osób wzięło udział w Orszaku Trzech Króli w Kielcach i mszy świętej w Bazylice Katedralnej, której przewodniczył ksiądz biskup Marian Florczyk. - Każdemu uczestnikowi tej Eucharystii i Orszaku bardzo dziękuję. Cieszy mnie bardzo obecność dzieci. Dlatego dziękuję ich rodzicom. Życzę wam, by dzieci były w stałym pokłonie wobec was. Wszystkim organizatorom i uczestnikom składam głęboki pokłon uznania i szacunku - mówił w homilii biskup Marian Florczyk.

📢 Orszak Trzech Króli w Sędziszowie już po raz ósmy. Mnóstwo ludzi przeszło ulicami miasta W święto Objawienia Pańskiego, w sobotę 6 stycznia, już po raz 8. przeszedł ulicami Sędziszowa tradycyjny Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy wraz z Mędrcami ze Wschodu udali się by razem oddać hołd nowonarodzonemu Jezusowi w stajence. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Wiślicy. Uroczyste wydarzenie po raz pierwszy w mieście Po raz pierwszy ulicami Wiślicy przeszedł wielobarwny Orszak Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11 na placu gminnym, zaś w stronę Bazyliki Narodzenia ruszyły tak naprawdę trzy orszaki, które odegrały scenę spotkania z Herodem. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 w Szydłowcu. Ulicami miasta przeszło wielu mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 6 stycznia przez Szydłowiec przeszedł Orszak Trzech Króli. Mieszkańcy tłumnie przeszli spod Kościoła pod wezwaniem świętego Zygmunta na Rynek. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Orszak Trzech Króli 2024 i koncert kolęd i pastorałek zespołu „Mała Armia Janosika” w Stalowej Woli. Zobacz zdjęcia W deszczu i chłodzie, ale ze śpiewanymi kolędami, przeszedł przez Stalową Wolę Orszak Trzech Króli w święto Objawienia Pańskiego.

📢 Wspaniałe Orszaki Trzech Króli w Świętokrzyskiem. Szło w nich mnóstwo ludzi. Zobacz relacje z Kielc i powiatów W sobotę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli. Tego dnia w kościołach poświęcane były kadzidło i kreda. Odbywały się też popularne Orszaki Trzech Króli. W województwie świętokrzyskim było ich w tym roku blisko 50. Zobaczcie relacje z Kielc i powiatów. 📢 Orszaki Trzech Króli 2024 w Połańcu. Świętowano w dwóch parafiach W sobotę, 6 stycznia przez Połaniec przeszły Orszaki Trzech Króli. Wzięli w nich udział mieszkańcy należący do dwóch parafii znajdujących się na terenie miasta. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wspaniały Orszak Trzech Króli w Kielcach. Tłumy przeszły z ulicy Sienkiewicza do katedry śpiewając kolędy. Był biskup Marian Florczyk W Uroczystość Objawienia Pańskiego - w sobotę, 6 stycznia, ulicami Kielc przeszedł piękny Orszak Trzech Króli. Na czele szli ksiądz biskup Marian Florczyk oraz raz osoby, które wcieliły się w postaci Trzech Króli - Dariusz Wątroba, Zbigniew Kowalski i Zenon Człeczyński. W orszaku, mimo deszczowej pogody uczestniczyły tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Orszak Trzech Króli w Tarnobrzegu. Tłumy wiernych mimo deszczu i radosne kolędowanie na Rynku. Zobacz zdjęcia W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Tarnobrzega przeszedł Orszak Trzech Króli. Barwne korowody z największych parafii spotkały się w południe na Placu Bartosza Głowackiego, gdzie Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Świętej Rodzinie. W radosnym kolędowaniu nie przeszkodził deszcz. Atrakcją wydarzenia była szopka ze zwierzętami i jasełkowy występ uczniów szkoły katolickiej. Mieszkańcy szczodrze wspierali charytatywne akcje. 📢 Orszak Trzech Króli 2024 zachwycił na ulicach Pierzchnicy. Było wspólne kolędowanie i żywa szopka Po raz kolejny, ulicami Pierzchnicy przeszedł wyjątkowy Orszak Trzech Króli. Były wspaniałe stroje, trzech Mędrców, wspólne kolędowanie i złożenie pokłonu nowonarodzonemu Jezusowi w szopce przy kościele. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Studniówka 2024 w VI Liceum imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Zobacz nowe zdjęcia z fantastycznej zabawy W piątek, 5 stycznia rozpoczęły się pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Wspaniałą zabawę mieli uczniowie z VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Było oczywiście piękny polonez, a potem szampańska zabawa. Zobacz nowe zdjęcia z balu maturalnego uczniów "Kochanowskiego".

📢 7. Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nocy Niepojęta” w Kałkowie. Wystartowało 80 uczestników z Polski i Ukrainy. Zobacz zdjęcia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie, oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie przeprowadziły, w piątek 5 stycznia, VII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nocy niepojęta”. Wystartowało 80 uczestników indywidualnych i zbiorowych z Polski i Ukrainy. 📢 Orszak Trzech Króli w Szydłowie. Mimo deszczu wielu mieszkańców oddało pokłon dzieciątku Jezus W sobotę, 6 stycznia ulicami Szydłowa kolejny raz przeszły orszaki Trzech Króli. Tradycyjnie spotkały się na Rynku, gdzie odegrano sceny z Herodem i Bożą Rodziną. Świętowanie próbowały popsuć opady deszczu, lecz mieszkańcy Szydłowa nie zawiedli i w licznym gronie wzięli udział w wydarzeniu. 📢 Światowy Dzień Misyjny Dzieci 2024. Mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Kielcach przewodniczył biskup kielecki Jan Piotrowski Biskup kielecki Jan Piotrowski w sobotę, 6 stycznia, przewodniczył mszy świętej o godzinie 11 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny Dzieci, który został ustanowiony przez papieża Piusa XI. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie dzieci do dzielenia się miłością Boga z ludźmi na całym świecie i podkreślenie roli Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

📢 Oto jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny. Posiadłość artysty w Górach Świętokrzyskich robi ogromne wrażenie! Andrzej Piaseczny wypoczywa i regeneruje siły w swojej pięknej posiadłości u podnóża Gór Świętokrzyskich. Drewniany, stylowy dom robi wrażenie. Znany piosenkarz chętnie dzieli się z fanami zdjęciami i filmikami, na których pokazuje, jak mieszka i żyje na co dzień. W galerii prezentujemy, jak wygląda wiejska posiadłość i dom Andrzeja Piasecznego w Górach Świętokrzyskich. 📢 Barwny Orszak Trzech Króli przeszedł przez centrum Miedzianej Góry. Uczestniczyło w nim bardzo wielu wiernych Tradycyjnie, w uroczystość Objawienia Pańskiego, barwny Orszak Trzech Króli przemaszerował przez centrum Miedzianej Góry. W sobotę, 6 stycznia wierni z parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach Drugich zgromadzili się na placu przed urzędem gminy, by wraz z Mędrcami ze Wschodu złożyć pokłon i dary Dzieciątku Jezus.

📢 Miss Studniówki 2024. Oto kandydatki do tytułu ze studniówek w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia i zagłosuj Wybory Miss Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najpiękniejszą dziewczynę podczas tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Miss Studniówki 2024, ale także Pierwszą i Drugą Wicemiss. Poznajcie kandydatki i zagłosujcie na faworytkę. Dla laureatek mamy nagrody! 📢 Mister Studniówki 2024 w regionie radomskim. Zobacz zdjęcia kandydatów Wybory Mistera Studniówki to coroczna akcja "Echa Dnia". Znów wybierzemy najprzystojniejszego uczestnika tegorocznych studniówek w regionie radomskim. Nagrodzimy Mistera Studniówki 2024, ale Wicemisterów. Poznajcie kandydatów i zagłosujcie na faworyta. 📢 Oto Miss i Mister Studniówki 2024 z XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu. Zobacz zdjęcia Wybieramy Miss Studniówki 2024. Na każdym balu studniówkowym w Radomiu i regionie radomskim szukać będziemy kandydatek do tego tytułu. Zobacz, jak prezentują się kandydaci i kandydatki z XI Liceum Ogólnokształcącego Stanisława Staszica w Radomiu.

📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze polecani przez pacjentki. Sprawdź ranking specjalistów Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często jest trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie. 📢 Święto Trzech Króli na wesoło. Oto najlepsze memy z Kacprem, Baltazarem i Melchiorem Obchodzone 6 stycznia święto Trzech Króli oczami internatów. Zobaczcie jak je widzą tworząc memy. 📢 Andrzej Piaseczny obchodzi urodziny. Pamiętacie, jak kiedyś wyglądał? Zobacz archiwalne zdjęcia Piosenkarz Andrzej Piaseczny obchodzi 53 urodziny w sobotę, 6 stycznia. Z tej okazji przypominamy, jak jeden z najpopularniejszych polskich artystów zmieniał się na przestrzeni lat. Pamiętacie, jak wyglądał z długimi włosami w czasach dużej popularności Mafii?

📢 Sylwester 2023 w Lux Clubie w Brzozowej. Zespół Discoboys, fajerwerki i dobra zabawa. Zobacz jak się bawili ludzie Noc sylwestrowa zdarza się raz w roku! Dlatego trzeba ją dobrze spędzić, by móc później co wspominać. Na pewno tak będzie w przypadku gości Lux Clubu. Atmosferę podgrzał swym występem zespół Discoboys. 📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Staszica w Radomiu była niesamowita! Zobacz zdjęcia z fantastycznej zabawy Zabawa w radomskim XI Liceum Ogólnokształcącym zainaugurowała sezon studniówkowy w Radomiu i regionie. Bawiło się 95 uczniów, a o oprawę muzyczną zadbał DJ Maciek. Impreza odbyła się w Dworku Saskim.

📢 W Sali Bankietowej Astoria w Końskich odbyło się spotkanie noworoczne Neptuna Końskie. Wzięło w nim udział prawie sto osób W Sali Bankietowej Astoria w Końskich odbyło się spotkanie noworoczne Neptuna Końskie. Wzięło w nim udział około stu osób, wśród nich wiceprezes Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Domaradzki, sekretarz związku Maciej Cender, władze miasta na czele z burmistrzem Końskich Krzysztofem Obratańskim, przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Piotrem Słoką. Byli także piłkarze, sponsorzy i grupa przyjaciół Neptuna, która wspiera klub.

📢 Reprezentacja Polski w piłce ręcznej do 21 lat wygrała w Kielcach towarzyski mecz z Norwegią. MVP spotkania został Patryk Wasiak Reprezentacja Polski do 21 lat pokonała w Hali Legionów w Kielcach Norwegię 33:29 w ramach turnieju towarzyskiego. Osiem bramek dla Biało-Czerwonych zdobył Patryk Wasiak, syn Radosława Wasiaka. Patryk został też wybrany MVP spotkania.

📢 Studniówka 2024 w XI Liceum Ogólnokształcącym Stanisława Staszica w Radomiu. Wspaniała zabawa, uroczysty polonez. Zobacz zdjęcia i wideo Wspaniała zabawa uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Radomiu podczas studniówki! Piątkowa impreza w Dworku Saskim w Radomiu zainaugurowana została tradycyjnym polonezem. Zobacz wideo i zdjęcia. 📢 Te wsie w Świętokrzyskiem dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo W województwie świętokrzyskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskały dwie świętokrzyskie miejscowości - Gowarczów w powiecie koneckim oraz Bogoria w powiecie staszowskim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo!

📢 Studniówka 2024 VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Piękny polonez i powitanie. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 w regionie radomskim. Jedną ze szkół, która przeżywa w piątek ten wyjątkowy wieczór jest VI Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Studniówkę rozpoczęły piękne powitanie i wspaniały polonez. Na studniówce obecni są prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach. Było 600 osób! Gościem wicepremier Kosiniak-Kamysz W piątek, 5 stycznia w Grand Hotelu w Kielcach odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa świętokrzyskiego. Do Kielc przyjechał prezes ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i Minister Obrony Narodowej i świętokrzyski poseł, od niedawna minister rolnictwa Czesław Siekierski. Kosiniak-Kamysz dziękował wszystkim działaczom i wyborcom. Na sali było około 600 osób. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania opłatkowego działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach.

📢 Grzegorz Napiórkowski został nowym komendantem wojewódzkim świętokrzyskiej policji. Zastąpił Jarosława Kaletę. Zobacz zdjęcia Świętokrzyska policja ma od piątku 5 stycznia nowego komendanta wojewódzkiego, to inspektor Grzegorz Napiórkowski. Potwierdziły się nieoficjalne informacje, które portal echodnia.eu przekazywał już w czwartek.

📢 Nowe mieszkanie gwiazdy programu Rolnik szuka żony. Tak mieszka i żyje Elżbieta Czabator. Są luksusy? Zobaczcie zdjęcia wnętrz Sprzedała ogromną posiadłość w Świętokrzyskiem i wyprowadziła się do 65-metrowego mieszkania w Piotrkowie Trybunalskim. Elżbieta Czabator, gwiazda 8. edycji programu „Rolnik szuka żony” zupełnie zmieniła swoje życie. Zobaczcie na zdjęciach, jak prezentuje się nowe mieszkanie Elżbiety z programu „Rolnik szuka żony 8”. 📢 Spotkanie opłatkowe Świętokrzyskiej „Solidarności” z biskupem Janem Piotrowskim w Kielcach. Byli działacze z całego regionu. Zobacz zdjęcia W piątek, 5 stycznia w hotelu DAL w Kielcach świętokrzyska „Solidarność” zorganizowała regionalne spotkanie opłatkowe. Podczas spotkania troje działaczy związkowych z regionu uhonorowano tytułem Zasłużony dla związku „Solidarność”. Wyróżnienia wręczył przewodniczący Komisji Krajowej związku "Solidarność" Piotr Duda.

📢 Sandomierska giełda owocowo – warzywna po remoncie. Jest sporo nowości i udogodnień Skanowanie rejestracji wjeżdżających samochodów, nowe zaplecze socjalne, nagłośnienie, monitoring, ogrodzenie i wiele innych nowości pojawiło się na odremontowanym placu, na którym działa giełda owocowo – warzywna w Sandomierzu. Sandomierska giełda owocowo - warzywna to jeden z największych rolnych rynków hurtowych w południowo-wschodniej części naszego kraju, dzięki której co roku do budżetu miasta wpływa około pięć milionów złotych. 📢 Nasza położna jedną z najlepszych w Polsce w konkursie "Położna na medal!" Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach Położna ze Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Monika Gołuchowska została najlepszą położną w województwie świętokrzyskim w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu "Położna na medal". Zajęła też wysokie, 4 miejsce w kraju. W konkursie, w którym wyłaniane są najlepsze położne w kraju i w poszczególnych województwach głosują pacjentki i ich rodziny.

📢 Kampus Głównego Urzędu Miar w Kielcach, jedna z największych inwestycji regionu już prawie gotowy. Zobaczcie jak się prezentuje Kampus Głównego Urzędu Miar w Kielcach, jedna z największych w ostatnich latach inwestycji w regionie świętokrzyskim jest już prawie gotowy. Prace powinny się zakończyć 31 grudnia 2023 roku, odwiedziliśmy obiekt 5 stycznia - robi duże wrażenie. 📢 "Prawdziwe Betlejem" w Kochanach. To niepowtarzalny, prawdopodobnie największy w Polsce spektakl bożonarodzeniowy. Zobaczcie zdjęcia Już od dziesięciu lat w śródleśnej osadzie Kochany (powiat stalowowolski), na terenie 20-hektarowej posiadłości państwa Koczwarów, powołane przez nich Jastkowickie Stowarzyszenie Dziedzictwo i Pamięć organizuje w okresie bożonarodzeniowym niezwykłe wydarzenie - "Prawdziwe Betlejem w Kochanach". To jasełka, jakich nigdzie w kraju nie można obejrzeć. 📢 Zwyciężczyni "Top Model" Klaudia Nieścior z Tarnobrzega w nowym show TVN "Królowa Przetrwania". Była rywalizacja w błocie i wielkie emocje Zwyciężczyni 11. edycji "Top Model", Klaudia Nieścior z Tarnobrzega bierze udział w show telewizji TVN 7 - "Królowa przetrwania". 23 - latka, razem z dwunastoma kobietami znanymi z social mediów i programów telewizyjnych typu reality trafiła do samego serca dżungli. Dziewczyny nie mają telefonów i kontaktu ze światem. Czy nasza Klaudia zostanie "Królową przetrwania"? Zobaczcie najnowsze, prywatne zdjęcia, które Klaudia opublikowała na swoim instagramie.

📢 Carrefour znika z Galerii Korona w Kielcach. Powstanie tu Auchan Supermarket Popularny sklep sieci Carrefour znika z Galerii Korona w Kielcach. Regały są już puste, trwają prace remontowo-budowlane. Wkrótce w tym miejscu otworzy się Auchan Supermarket. 📢 Derby Korona II Kielce - KSZO Ostrowiec z 2013 roku. Grali Karol Angielski, Marcin Cebula, Rafał Lasocki, była też oprawa kibiców Na razie w rozgrywkach piłkarskich w Polsce trwa przerwa, dlatego mamy dla Was unikatowe, nigdy publikowane u nas unikatowe zdjęcia z trzecioligowych derbów Korona II Kielce - KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Mecz odbył się 16 listopada 2013 roku na Suzuki Arenie. Zespół z Ostrowca wygrał 3:1, a spotkanie obejrzało prawie 3 tysiące kibiców. W zespole Korony II grali między innymi Karol Angielski, Marcin Cebula, Ivan Marković, a w KSZO 1929 były reprezentant Polski Rafał Lasocki.

📢 Te wsie w regionie radomskim dawniej były miastami. Straciły jednak prawa miejskie. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! W regionie radomskim nie brakuje wsi i małych miejscowości, które kiedyś nosiły zaszczytne miano miast. Utraciły je jednak z różnych powodów, w trakcie wielu historycznych zawirowań na terenie naszego kraju. Od 1 stycznia 2024 prawa miejskie odzyskało kilka naszych miejscowości: Sienno i Ciepielów w powiecie lipskim, Przytyk w powiecie radomskim, Gielniów i Odrzywół w powiecie przysuskim oraz Głowaczów w powiecie kozienickim. Sprawdź, jakie miejscowości nosiły niegdyś miano miast na terenie naszego regionu. Nie spodziewacie się, jak ich dużo! 📢 Mieszkanka gminy Michałów spędzi pół roku za kratami Pińczowscy policjanci zatrzymali w czwartek trójkę poszukiwanych. Najwięcej, bo pół roku, ma do odsiedzenia 51-latka z gminy Michałów

📢 Zuzanna Lipińska z Lechowa to mama pierwszego dziecka w Polsce w Nowym Roku 2024. Kobieta jest bardzo szczęśliwa Jestem zaskoczona, ale bardzo szczęśliwa – mówiła nam rozpromieniona Zuzanna Lipińska z Lechowa w gminie Bieliny, mama Frania, który jest pierwszym w Polsce dzieckiem urodzonym w Nowym roku 2024. Zarówno ona jak i synek czują się świetnie i wkrótce wrócą ze szpitala do domu, by cieszyć się sobą nawzajem. 📢 Ślubowanie świętokrzyskich policjantów. Było blisko pół setki funkcjonariuszy. Zobaczcie zdjęcia 48 nowo przyjętych funkcjonariuszy świętokrzyskiej policji złożyło w czwartek ślubowanie. Uroczystość odbyła się w sali imienia „Ponurego” w gmachu komendy wojewódzkiej przy ulicy Seminaryjskiej w Kielcach.

📢 Kino "Atlantic" w Radomiu. Niezwykła historia kultowego miejsca. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Przez większą część stulecia było to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Radomiu. Dziś budynek po kinie "Atlantic" przy ulicy Moniuszki niszczeje i popada w ruinę. Na przestrzeni lat obiekt wielokrotnie zmieniał też nazwę. Starsi mieszkańcy mogą pamiętać go jako "Bałtyk" lub "Adrię". Jaka jest historia tego miejsca i jak wyglądało w przeszłości? Zobacz w naszym artykule.

📢 Szampański sylwester 2023 w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Wśród gości gwiazdy "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" Szampańska impreza sylwestrowa odbyła się w Hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Bawiło się na niej 350 osób. Wśród gości byli znani i lubiani bohaterowie telewizyjnych hitów - Józef Raciniewski z Wałbrzycha, król piątego turnusu "Sanatorium miłości" oraz Elżbieta Czabator z Końskich, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia i filmy z tego wspaniałego balu. 📢 Piękna świąteczna iluminacja posesji w Nisku zachwyca przechodniów. Zobacz zdjęcia Wiesława i Roman Rybakowie od kilku lat ozdabiają światłami swoją posesję w okresie Bożego Narodzenia. Także w tym roku piękna iluminacja przyciąga wzrok wielu osób. 📢 To była jedna z największych afer w "Milionerach". Uczestnik pozwał twórców teleturnieju W Sylwestra 2000 roku w odcinku specjalnym teleturnieju "Milionerzy" Waldemar Jabłoński z Lublina odpadł na pytaniu za 1000 złotych. Pytanie dotyczyło liczby nacięć na bułce kajzerce. Gracz odpowiedział, że kajzerka ma cztery nacięcia, a komputer wskazał, że ma pięć. Jabłoński nie zgodził się z odpowiedzią komputera i złożył reklamację. Sprawa trafiła nawet do sądu.

📢 Szybkie pączki z serka homogenizowanego. Przepis na serowe pączki, które zrobisz w 15 minut. Przysmak na karnawał i tłusty czwartek Na karnawał warto przygotować pyszne, domowe słodkości. Proponuję błyskawiczny przepis na pączki z serka homogenizowanego. Są łatwe do zrobienia, nie wymagają wyrastania i smaży się je bez problemu. Najlepiej smakują z cukrem pudrem lub lukrem cytrynowym. Zobacz zdjęcia i wypróbuj przepis na najlepsze, ekspresowe pączki serowe. 📢 Brama Opatowska i jej niezwykła historia. Oto jak wyglądała na zdjęciach sprzed 150 lat Od roku turyści zwiedzający Sandomierz mogą podziwiać ponownie niezwykłą atrakcję tego miasta – Bramę Opatowską. Jak się zmieniał ten wspaniały zabytek? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Najlepsze ciasta z kremem na karnawał. Wyśmienite słodkości na domówkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.

📢 Elżbieta Czabator z "Rolnik szuka żony" i Józef Raciniewski - król turnusu "Sanatorium miłości" balowali razem na sylwestrze w Skarżysku Gwiazda ósmej edycji programu „Rolnik szuka żony” - pochodząca spod Końskich, Elżbieta Czabator i Józef Raciniewski z Wałbrzycha, czyli Król Turnusu piątej edycji "Sanatorium miłości" balowali razem na Sylwestrze w hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej. Para bawiła się rewelacyjnie. Mamy zdjęcia i film. Zobaczcie.

📢 Szybciej ze Świętokrzyskiego do Krakowa drogą krajową numer 7. Wiemy, kiedy oddanie kolejnego odcinka S7 Miechów - Szczepanowice Dobiega końca budowa kolejnego odcinkach drogi krajowej numer 7 łączącej województwo świętokrzyskie z Krakowem. Zaawansowane prace trwają na trasie między Miechowem, a Szczepanowicami. To bardzo ważny odcinek drogi, bo połączy dwa już oddane do użytku.

📢 Szampańska zabawa sylwestrowa 2023 w Hotelu Stary Młyn w Suchedniowie. Zobacz zdjęcia Ponad 200 osób bawiło się w Sylwestra w suchedniowskim Hotelu Stary Młyn. Tańczono do białego rana, nie zabrakło atrakcji i znakomitej kuchni. W trosce o dobro zwierząt właściciele zamówili specjalne, bezhukowe fajerwerki.

