Prasówka 7.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Reprezentacja Polski Księży, w składzie której są kapłani z diecezji kieleckiej i sandomierskiej, we wtorek rozpoczęli udział w Mistrzostwach Europy Księży w piłce nożnej halowej - Albania 2024. Drużyny rywalizują w Shkoder. Polacy rok temu wywalczyli złoty medal. teraz też są zaliczani do grona faworytów. Mistrzostwa Europy zaczęli w świetnym stylu, wygrali fazę grupową i są już w półfinale.

Horoskop dzienny na środę, 7 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.02.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

Tłusty czwartek już 8 lutego. W tym roku ceny pączków w sklepach dużych sieci handlowych zaczynają się od kilkudziesięciu groszy za sztukę. To ile kosztują zależy to zależy od ich wagi, dekoracji i liczby zakupionych sztuk. Sprawdziliśmy, gdzie jest najtańsza oferta na tłusty czwartek. Zobaczcie ceny w marketach Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Lewiatan, Lidl, Netto i Żabka.

Horoskop dzienny na wtorek, 6 lutego 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 06.02.2024. Horoskop dzienny na wtorek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

W tradycyjnych mundurach leśników, z szykiem i elegancją. W sobotę, 3 lutego, w sali konferencyjnej „Polanika” w Chrustach odbyła się studniówka Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnej części balu, między innymi ze wspaniałego poloneza. Nie do wiary, co wydarzyło się potem.

Przed nami ostatni weekend kończącego się we wtorek (13 lutego) karnawału 2024 i wiele osób ostatnie dni spędza na ostatkowych imprezach. Z tej to okazji zapraszamy do fotograficznej podróży w czasie - zabieramy Was do nieistniejącego już kultowego Klubu Planeta w Stalowej Woli - Rozwadowie, w którym bawili się nie tylko mieszkańcy Stalowej Woli i okolic. Bywaliście w nim? Poszukacie siebie na zdjęciach. W tym artykule pierwsza część zdjęć.