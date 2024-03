Prasówka 7.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Aktywny Dzień Kobiet w Staszowie. Mnóstwo atrakcji i zabawa w hali”?

Prasówka 7.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Aktywny Dzień Kobiet w Staszowie. Mnóstwo atrakcji i zabawa w hali W środę, 6 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbyło się taneczne wydarzenie pt. "Aktywny Dzień Kobiet". Uczestniczki wydarzenia wzięły udział w fitnessowych atrakcjach, poradach dietetycznych, degustacji zdrowych przekąsek, badaniach profilaktycznych oraz w konkurencji sportowej z nagrodami.

📢 Podsumowanie Roku Sportowego 2023 w Kielcach. Nagrodzono 415 sportowców i dziesięć najlepszych klubów. Zobacz zdjęcia W Kieleckim Centrum Kultury w środę, 6 marca, odbyła się gala Podsumowania Roku Sportowego 2023. Podczas spotkania włodarze miasta Kielce wręczyli listy gratulacyjne 415 zawodnikom trenującym w 32 kieleckich klubach sportowych. Byli to przedstawiciele 25 dyscyplin, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wartościowe wyniki sportowe. Miasto Kielce na nagrody pieniężne dla sportowców przeznaczyło prawie 200 tysięcy złotych.

📢 Tarnobrzeg. Koniec procesu przemytników broni palnej z Polski do Szwecji. Prokurator żąda surowych kar dla oskarżonych To już końcówka procesu dotyczącego "polskiego wątku" międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem broni palnej i narkotyków, jaki toczył się przed Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu. W środę sąd wysłuchał mów - oskarżycielskiej i obrończych. Wcześniej główny oskarżony Marcus F. zapewniał, że dwaj współoskarżeni nie wiedzieli, iż on zajmuje się pośrednictwem w handlu bronią palną.

Prasówka 7.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce po niezwykle emocjonującym meczu zremisowała z Aalborgiem Handbold 35:35 Meczem w duńskim Aalborgu piłkarze ręczni Industrii Kielce zakończyli fazę grupową EHF Ligi Mistrzów. Mimo ogromnych problemów kadrowych pokazali się z bardzo dobrej strony i po emocjonującym spotkaniu i pełnej dramaturgii końcówce zremisowali 35:35. W innym meczu PSG pokonało Pick Szeged, a to oznacza, że Industria zajęła czwartą pozycję na koniec fazy grupowej.

📢 II Gala Klubu Orlęta Kielce w Hali Legionów. Wzięło w niej udział prawie 1000 osób. Byli piłkarze Orląt od czterolatków do drużyny seniorów W środę, 6 marca, w Hali Legionów w Kielcach odbyła się II Gala Klubu Orlęta Kielce, połączona z prezentacją wszystkich drużyn trenujących w klubie. Łącznie w tym wydarzeniu uczestniczyło około tysiąca osób. W tym gronie było 340 zawodników na co dzień trenujących w klubie Orlęta, a także ich rodziny, kibice, osoby wspierające klub, sponsorzy i zaproszeni goście. 📢 Finalistki Miss Województwa Świętokrzyskiego 2024. Tak prezentowały się podczas castingu Prezentowaliśmy już finalistki Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024, teraz przyszła pora na dorosłe kandydatki do korony. Zobacz zdjęcia finalistek 18 edycji konkursu Miss Województwa Świętokrzyskiego. Zdjęcia w kostiumach kąpielowych wykonano podczas castingu w Hotelu Dal w Kielcach. Tak prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia i już teraz wybierzcie faworytkę. Wkrótce ruszy głosowanie.

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 7 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na czwartek, 7 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 07.03.2024. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Wybory 2024. Lewica przedstawiła kandydatów do Rady Miasta w Kielcach. Są znane nazwiska Lewica przedstawiła kandydatów na radnych do Rady Miasta w Kielcach w wyborach samorządowych 2024, które odbędą się 7 kwietnia. Na listach do pięciu okręgów znalazło się 35 kandydatów. Wśród nich są lekarze, społecznicy, urzędnicy, seniorzy, młodzież i osoby w kwiecie wieku.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu. Widziałeś ich? Zobacz zdjęcia w poniższej galerii Prezentujemy najnowsze zdjęcia i listy gończe kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu i są poszukiwani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Rozpoznajesz któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje, skontaktuj się z policją.

📢 60 milionów złotych dla 3,5 tysiąca seniorów z Kielc i powiatu. Program "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów" właśnie rusza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ma świetną informację dla seniorów z Kielc i powiatu kieleckiego. Po wielu miesiącach przygotowań rusza długo wyczekiwane przedsięwzięcie pod nazwą "Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia dla Seniorów", którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Do 3,5 tysiąca seniorów z 19 gmin powiatu kieleckiego i Kielc trafi ponad 60 milionów złotych unijnych pieniędzy. Z jakiej formy wsparcia będą mogli skorzystać? Oto szczegóły.

📢 Śmiertelne zatrucie w Nowej Dębie. Są wyniki badania galarety z targowiska. Państwowy Instytut Weterynaryjny informuje Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach wykazał obecność azotynu sodu na poziomie toksycznym dla człowieka w próbkach galarety z targowiska w Nowej Dębie. Trzy osoby, które spożyły produkt, doświadczyły zatrucia pokarmowego, a jedna zmarła.

📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Starachowice i Rady Powiatu Starachowickiego Wokół Agnieszki Kuś, kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko prezydenta Starachowic, „kręciła się” wtorkowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Starachowicach, w sali konferencyjnej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. 📢 Protest rolników w powiecie grójeckim. Rolnicy i sadownicy zablokowali trasę S7. Były ogromne utrudnienia. Zobacz zdjęcia Rolnicy i sadownicy zablokowali w środę, 6 marca ekspresową trasę S-7 w pobliżu Grójca. To część ogólnopolskiego strajku przeciwko niekontrolowanemu importowi produktów rolno – spożywczych z Ukrainy i przeciwko unijnym regulacjom dotyczącym "Zielonego Ładu". 📢 Agrotech 2024 już od piątku. Tysiące maszyn w Targach Kielce. To będzie istne szaleństwo nowości i premier 520 firm z 17 krajów zwozi do kieleckiego ośrodka wystawienniczego ofertę najnowocześniejszych maszyn, technologii i środków produkcji. Będą je prezentować tysiącom gospodarzy z całego kraju przez trzy dni, od piątku, 8 marca, do niedzieli, 10 marca. Wystawie techniki rolniczej towarzyszą targi przemysłu drzewnego Las – Expo. Nowości i premier będzie w bród! W środę, 6 marca odwiedziliśmy Targi Kielce. Przygotowania idą pełną parą, a maszyn w halach stoi tysiące. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Marcin Chłodnicki, kandydat Lewicy na prezydenta Kielc bez tajemnic. Jego pasją jest kolarstwo Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Prezentujemy kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów każdego miasta i gminy w regionie. Dziś Marcin Chłodnicki, kandydat Lewicy na prezydenta Kielc w nadchodzących wyborach, obecny wiceprezydent Kielc.

📢 Wybory 2024. Oto kandydaci Trzeciej Drogi do Rady Miasta i Gminy w Kazimierza Wielkiej. Mamy pełną listę W poniedziałek, 4 marca zakończyła się rejestracja kandydatów na radnych.W tym materiale prezentujemy kandydatów Komitetu Trzecia Droga do Rady Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej 📢 Ekskluzywne Targi Ślubne Diany Walkiewicz. W Pałacu Domaniowskim było wiele wyjątkowych atrakcji. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca w Pałacu Domaniowskim odbyły się ekskluzywne Targi Ślubne. Organizatorem wydarzenia była projektantka z Radomia - Diana Walkiewicz. Na uczestników i gości czekało wiele atrakcji.

📢 Zderzenie dwóch aut w podkieleckich Brzezinach. Dwie osoby badane na miejscu Do zderzenia dwóch samochodów doszło w środowe, wczesne popołudnie na drodze krajowej numer 73 w miejscowości Bilcza w gminie Morawica. Na miejscu badane były dwie osoby.

📢 Kilkuset rolników ze świętokrzyskiego na proteście generalnym w Warszawie. Zobacz zdjęcia W środę, 6 marca dziesiątki tysięcy rolników z całej Polski pojawiło się w centrum Warszawy, by uczestniczyć w generalnym strajku rolników. Rolnicy, hodowcy, leśnicy i wszyscy Ci, którzy się z nimi solidaryzują, protestują przeciwko unijnemu "zielonemu ładowi" oraz niekontrolowanemu napływowi zbóż i innych produktów do Polski. Do stolicy pojechała także duża grupa rolników z województwa świętokrzyskiego, między innymi organizatorzy i uczestnicy protestu z zielonego miasteczka w Nagłowicach. 📢 Wypadek w miejscowości Złota. Fiat zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca w szpitalu Wypadek na ulicy Sienkiewicza w miejscowości Złota w powiecie pińczowskim. Kierujący fiatem zjechał z drogi i uderzył w drzewo, trafił do szpitala.

📢 Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Zwoleniu. Była msza święta i apel pamięci. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca w Zwoleniu odbyły się oficjalne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Niezłomnych". W programie wydarzenia znalazły się: uroczysta msza święta, apel poległych, a także złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku pomordowanych żołnierzy z oddziału Franciszka Jaskulskiego "Zagończyka". 📢 Dramatyczny wypadek w Alfredówce, nie żyje jedna osoba. Fiat seicento zderzył się z tirem i stanął w ogniu W środę 6 marca około południa doszło do dramatycznego wypadku na drodze krajowej numer 9 w Alfredówce tuż przed Tarnowską Wolą (gmina Nowa Dęba) w powiecie tarnobrzeskim. Jedna osoba zginęła po tym, jak fiat seicento, którym kierowała, zderzył się z tirem i stanął w ogniu. Strażacy ugasili auto, jednak to nie zapobiegło tragedii - we wraku znaleziono zwęglone ciało. Teraz wiadomo, że śmiertelną ofiarą jest mieszkanka Tarnobrzega.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Wybory 2024. Gospodarny Powiat Pińczowski przedstawił listy do Rady Powiatu. Są ciekawe nazwiska! Gospodarny Powiat Pińczowski, komitet wyborczy, którego liderem jest starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, przedstawił listy do Rady Powiatu Pińczowskiego. Są na nich bardzo interesujące nazwiska! Zobacz sylwetki wszystkich kandydatów w galerii zdjęć.

📢 Premiera spektaklu z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury we Włoszczowie Dom Kultury we Włoszczowie zaprasza na 26 autorski spektakl Zbigniewa Woldańskiego. Grupa Teatralna Proscenium II zaprezentuje komedię pomyłek "Spełniajmy marzenia”.

📢 W gminie Policzna powstaje pierwsze w regionie Centrum Integracji Społecznej. Budowa jest już na zaawansowanym etapie. Zobacz zdjęcia W Policznie trwają intensywne prace budowlane przy pierwszym w regionie Centrum Integracji Społecznej. Inwestycja, której koszt wynosi 12,7 miliona złotych, idzie pełną parą i wynosi już szacunkowo 65 procent. Obiekt nabiera wyraźnych kształtów, a po zakończeniu budowy znajdzie się tu sala widowiskowo-prelekcyjna, pub z kręgielnią, przestrzeń dla seniorów, biblioteka i czytelnia oraz pomieszczenia dla pogotowia ratunkowego. Centrum stanie się sercem społeczności lokalnej. 📢 Wybory 2024. Agata Wojda, kandydatka na prezydenta Kielc zapowiedziała zmiany w pracy ratusza. Oglądaj zapis transmisji z konferencji Zmiany w funkcjonowaniu miasta i cyfryzację wielu usług zapowiedziała Agata Wojda, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Kielc. Funkcjonująca dzisiaj Kielecka Karta Miejska ma być rozszerzona, przy pomocy której będzie można opłacić wszystkie miejskie usługi czy podejrzeć, na jakim etapie jest załatwiana przez nas urzędnicza sprawa, na przykład pozwolenie na budowę. Zobaczcie zapis transmisji z konferencji.

📢 Rewolucja śmieciowa we Włoszczowie. Otwarcie wielkiej hali z nowoczesną linią segregacji odpadów za 11 milionów. Zobaczcie zdjęcia i wideo We Włoszczowie powstała wielka hala, z nowoczesną linią segregacji odpadów, nastawioną na odzysk surowców. To prawdziwa rewolucja śmieciowa. Oficjalne otwarcie hali odbyło się w piątek, 1 marca. 📢 Policja rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą unijne dotacje na Podkarpaciu. Siedem osób usłyszało zarzuty Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, realizując czynności w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, zatrzymali 7 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, podejrzanych o wyłudzenia dotacji ze środków unijnych. Wobec głównego organizatora procederu sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Piękne, oryginalne, śmieszne. Oto życzenia wielkanocne gotowe do wysłania Nieodłączna tradycją świat Wielkanocnych jest przesyłanie życzeń. Przygotowaliśmy gotowe do wysłania, piękne i oryginalne życzenia.

📢 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych był uroczyście obchodzony w Szydłowcu. Zobacz zdjęcia W piątek, 1 marca odbyły się szydłowieckie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Była msza, uroczystości w Parku Niepodległości i program artystyczny w szkole. 📢 Dzień Kobiet 2024 w Stopnicy. Były koncerty, pokazy i mnóstwo pań. Zobacz zdjęcia W niedzielę, 3 marca, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zorganizowało wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Kobiet. Był występ saksofonistów pod wodzą Szymona Tarki, pokaz iluzji w wykonaniu Mariusza Czajki oraz koncert zespołu Rytmix.

📢 Legendarny polski piłkarz Włodzimierz Lubański został honorowym obywatelem gminy Nowiny. Na tym wydarzeniu był też wiceminister sportu Legendarny polski piłkarz Włodzimierz Lubański we wtorek, 5 marca, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowinach, otrzymał tytuł Honorowego Mieszkańca Gminy Nowiny. W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyła mu żona Grażyna. Był też wiceminister sportu Ireneusz Raś.

📢 Wybory 2024. Norbert Mastalerz zaprezentował drużynę Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta Tarnobrzega i krytykował. Kogo? Imiona i nazwiska 29 kandydatek i kandydatów do Rady Miasta Tarnobrzega z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska, podczas konferencji prasowej we wtorek 5 marca zaprezentował Norbert Mastalerz, wiceprzewodniczący zarządu regionu Platformy Obywatelskiej w województwie podkarpackim. On sam powalczy o fotel prezydenta miasta, którym był w latach 2010 - 2014. Szansy w pozyskiwaniu pieniędzy dla Tarnobrzega upatruje w jego bardzo dobrych kontaktach z przedstawicielami obecnej ekipy rządzącej. Bijąc się w pierś przyznał, że jako prezydent Tarnobrzega popełnił błędy i po latach wyciągnął wnioski. Jednocześnie skrytykował działania obecnego włodarza miasta, przyznając, że w wyborach w 2018 roku sam na niego głosował.

📢 Wybory 2024. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Stalowowolskiego Komitet Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował we wtorek, 5 marca kandydatów do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Przyświeca im hasło "Wspólnie dla rozwoju powiatu stalowowolskiego". Zobaczcie, kto wystartuje.

📢 Oto horoskop dzienny na środę, 6 marca 2024 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop dzienny na środę, 6 marca 2024. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 06.03.2024. Horoskop dzienny na środę zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Oto lekarze, których polecają pacjentki Najlepszy ginekolog w Świętokrzyskiem. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

📢 Globalna awaria Facebooka, Instagrama i Messengera! Jak żyć?! Zobacz MEMY! We wtorek, 5 marca, 2024 roku nastąpiła globalna awaria Facebooka, Instagrama i Messengera. Zobaczcie najlepsze memy i pośmiejcie się razem z nami. 📢 Wybory 2024. Małgorzata Zych kandyduje na prezydenta Tarnobrzega. Ma honorowy komitet poparcia, piosenkę wyborczą, o co będzie walczyć? Małgorzata Zych, która w kwietniowych wyborach samorządowych będzie startować na urząd prezydenta Tarnobrzega z własnego komitetu My Tarnobrzeżanie, zaprezentowała w czwartek 29 lutego komitet honorowy poparcia swojej kandydatury, najważniejsze punkty programu wyborczego, a także towarzyszącą jej kampanii piosenkę "My nie gęsi".

📢 Finalistki Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Tak prezentowały się na castingu w kostiumach kąpielowych Trwa 18 edycja konkursu Miss i Mistera Województwa Świętokrzyskiego. W Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024 w strojach kąpielowych. Kto zdobędzie koronę? Wkrótce ruszy głosowanie.

📢 Piłka ręczna. Industria Kielce w Lidze Mistrzów gra z zespołem Aalborg Handbold. Trener Talant Dujszebajew ocenia rywala Industria Kielce w środę, 6 marca, zagra ostatni mecz fazy grupowej EHF Ligi Mistrzów. Na wyjeździe zmierzy się z zespołem Aalborg Handbold, a spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.45. - Wygraną jedną bramką biorę w ciemno. Wystarczy zobaczyć jacy tam graja zawodnicy - mówi Talant Dujszebajew, trener Industrii Kielce.

📢 Wielkanocny pasztet jajeczny. Smakuje wyśmienicie chociaż nie ma w nim mięsa. Oto prosty i sprawdzony przepis Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć pasztetu. A jak alternatywa dla tych, którzy nie jadają mięsa? Pasztet jajeczny jest prosty w przygotowaniu i smakuje wyśmienicie. Wypróbujcie sprawdzony przepis. 📢 Porody francuskie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Bezpieczniej dla rodzącej i dla dziecka. Zobacz film i zdjęcia To prawdziwa nowość. W Klinice Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach odbywają się od niedawna zabiegi cesarskiego cięcia metodą FAUCS, nazywane porodem francuskim. Metoda ta jest bezpieczniejsza i mniej obciążająca dla rodzącej oraz dziecka. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Próbna matura 2024 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Sprawdź Matura Próbna 2024 z "Echem Dnia" z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w szkołach w naszym regionie o godzinie 8 we wtorek, 5 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2024 z języka polskiego. 📢 Alerty w wielu sklepach! Nie kupuj i nie jedz tego! Oto nowe produkty wycofane z Biedronki, Lidla, Kauflanda, Auchan, Netto. Masz je w domu? Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami niebezpiecznymi dla naszego zdrowia! Wśród nich jest głównie żywność, ale nie tylko. Publikujemy nową listę produktów wycofanych przez sklepy sieci Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan czy Rossmann. Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu, które zostały wydane do końca lutego 2024 roku.

📢 Na Podkarpaciu zbudowali niesamowity motocykl, inspirowany autem Jamesa Hetfielda - wokalisty zespołu Metallica. Czy muzyk zechce go mieć? Firma Game Over Cycles z Rzeszowa zaprezentowała swój najnowszy projekt. Jest nim customowy motocykl inspirowany samochodem „Slow Burn”, odrestaurowanym pojazdem marki Auburn, rocznik 1936, model 852 Boattail Speedster, którego właścicielem jest James Hetfield, wokalista i gitarzysta zespołu Metallica. Podkarpacki motocykl powstawał przez dziesięć lat, a swoją premierę będzie miał 9 marca 2024 roku w USA na Rat’s Hole Custom Bike Show, konkursie konstruktorskim organizowanym Daytona Bike Week 2024, jednym z największych zlotów motocyklowych świata, co roku odbywającym się na Florydzie. 📢 Wybory 2024. Kamil Suchański przedstawił kandydatów radnych w Kielcach. Są znane nazwiska, wśród nich Jacek Kiełb, legenda Korony Kielce Legenda Korony, znani przedsiębiorcy, ważne postacie ze świata medycyny, nauki i kultury, radni, miłośnicy zwierząt - kandydat na prezydenta Kielc Kamil Suchański prezentuje kandydatów komitetu Suchański Bezpartyjni Koalicja dla Kielc do Rady Miasta Kielce. - Łączą nas Kielce. Naszym znakiem rozpoznawczym jest wiarygodność – podkreśla Kamil Suchański.

📢 5 marca - Dzień Teściowej. Teściowa bohaterką memów. Zobacz najlepsze! 5 marca wszystkie teściowe mają swoje święto. To właśnie wtedy wypada Dzień Teściowej. Z okazji tego święta powstało wiele zabawnych i śmiesznych memów oraz anegdot. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Groźny wypadek dwóch samochodów w Połańcu. Kierowca był uwięziony w aucie Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 79 w Połańcu w powiecie staszowskim. Strażacy uwalniali kierowcę zakleszczonego w aucie. 📢 Turystyczny prezent na Dzień Kobiet w Sandomierzu. Zobacz co przygotowano dla pań Sandomierskie Centrum Kultury oraz Marcin Marzec – burmistrz Sandomierza zapraszają wszystkie panie do skorzystania z wyjątkowej oferty turystycznej z okazji Dnia Kobiet. W piątek 8 marca wszystkie Panie będą mogły zwiedzić sandomierskie perły turystyczne: Bramę Opatowską i Podziemną Trasę Turystyczną, jedynie za symboliczną złotówkę.

📢 Minister rolnictwa Czesław Siekierski z trzecią wizytą u rolników w Nagłowicach. Zobacz co się tam działo Od trzech tygodni przy rondzie i drodze krajowej numer 78 w Nagłowicach trwa całodobowy protest rolników. Z hasłem "Nie ma rolnika, nie ma żywności, nie ma przyszłości" trwają dzień i noc w specjalnym, zielonym miasteczku. Po drugiej, niezapowiedzianej wizycie w Nagłowicach ministra rolnictwa, Czesława Siekierskiego, która miała miejsce w sobotę 2 marca, szef resortu w poniedziałkowy wieczór, około 18.30 ponownie pojawił się na miejscu, by odpowiadać na pytania rolników. Przybyło mnóstwo ludzi. Były ogromne emocje!

📢 Edyta Herbuś odkrywa uroki Jordanii. Nagrywa tu kolejny sezon "Tańczącej ze światem" Edyta Herbuś z Kielc nagrywa kolejny sezon programu "Tańcząca ze światem". Tym razem przybliży widzom TVP Kobieta malownicze zakątki Jordanii. Jak mówi, jest to bajkowa, pustynna kraina. Zobaczcie pierwsze zdjęcia z nagrań.

📢 Zostań działkowcem. W Świetokrzyskiem jest wiele ogródków na sprzedaż. Zobacz ceny i zdjęcia Jest okazja, by zostać działkowcem. Zobacz ogródki ROD na sprzedaż w Świętokrzyskiem, w których możesz uprawiać kwiaty i warzywa a przede wszystkim wypocząć na łonie natury. Jest dużo ofert z Kielc, Ostrowca i Starachowic. Przy każdym zdjęciu podajemy ceny. 📢 Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Oto najpiękniejsze zapachy damskie idealne na prezent na Dzień Kobiet Są słodkie, uzależniające jak czekolada a do tego bardzo trwałe i uwodzące. Podobają się kobietom a mężczyźni wprost za nimi szaleją. Perfumy gourmand to hit 2024 roku. Zapach idealny jako prezent na Dzień Kobiet. 📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Na parkiecie było prawdziwe szaleństwo. Zobacz zdjęcia Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata. Wielka impreza odbyła się w sobotę 2 marca w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 2. Tym razem szalona zabawa na parkiecie.

📢 Oto finalistki Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024 z regionu radomskiego. Te piękne dziewczyny powalczą o koronę W niedzielę, 25 lutego w Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbył się półfinał konkursu Miss Nastolatek i Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Do finału spośród nastolatek zakwalifikowały się 22 kandydatki, wśród nich trzy z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne piękne dziewczyny, które powalczą o tytuł najpiękniejszej - Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2024.

📢 Oto finalistki Miss Województwa Mazowieckiego 2024 z regionu radomskiego. One powalczą o koronę i tytuł najpiękniejszej W niedzielę, 25 lutego w Arche Hotel Krakowska w Warszawie odbył się półfinał konkursu Miss Województwa Mazowieckiego 2024. Do finału zakwalifikowały się 42 kandydatki, wśród nich cztery z regionu radomskiego. Prezentujemy nasze piękne piękne panie, które powalczą o tytuł najpiękniejszej w województwie.

📢 Urodziny Ryszarda Grzyba, znanego przedsiębiorcy i filantropa. Wśród gości wiele znanych osób. Gwiazdą Piotr Salata Ryszard Grzyb, znany przedsiębiorca i filantrop z Kielc w sobotę hucznie obchodził swoje...18.urodziny. 18 bowiem pan Ryszard urodził się 29 lutego, świętować może więc tylko co cztery lata. 29 lutego 2024 roku skończył 72 lata, ale formy może mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. Wielka impreza odbyła się w kieleckim Grand Hotelu. Pojawiło się na niej wiele znanych w Kielcach i regionie osób. Zabawa była znakomita, a pierwsze skrzypce grał oczywiście sam jubilat. Zobaczcie zdjęcia - część 1. 📢 Giełda w Miedzianej Górze w wiosennym klimacie. Było sporo ludzi, wyjątkowy "maluch" i... kłopoty z dojazdem. Zobacz zdjęcia Sporo osób odwiedziło w niedzielę, 3 marca, giełdę w Miedzianej Górze. Kupowano ubrania, części samochodowe, ale też sporo rzeczy ogrodniczych. Większy niż zwykle ruch panował przy stoiskach z oponami.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez świętokrzyską policję. Oni nie płacą na własne dzieci. Oto ich zdjęcia i nazwiska Alimenciarzami nazywa się powszechnie wszystkie osoby, które zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny. Świętokrzyska policja poszukuje ponad stu osób uchylających się od płacenia alimentów. To głównie mężczyźni, ale wśród nich trafiają się również kobiety. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, imiona i nazwiska - dane zostały opublikowane przez policję.

📢 Giełda w Sandomierzu. Znajdziesz tu ubrania, meble, rowery oraz antyki. Tak było w sobotę 2 marca W sobotę, 2 marca na giełdzie w Sandomierzu jak zwykle pojawiło się mnóstwo ludzi. W sprzedaży różne rzeczy w tym ubrania, rowery, meble i antyki. Jak wyglądał handel? Zobacz zdjęcia. 📢 Wybory 2024. Poznaliśmy kandydatów do Rady Miasta i Rady Powiatu Skarżyskiego. Wszyscy pod szyldem Wspólnej Drogi. Film i zdjęcia Wybory samorządowe 2024. Wspólna Droga - komitet wyborczy z powiatu skarżyskiego, który łączy różne ugrupowania na czele z Polskim Stronnictwem Ludowym przedstawił w piątek, 1 marca kandydatów, którzy spróbują swoich sił w kwietniowym głosowaniu. Zobaczcie kto będzie kandydował do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i do Rady Powiatu Skarżyskiego. Gościem specjalnym wydarzenia był europoseł i szef Ludowców w regionie Adam Jarubas. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Kto zostanie Miss Studniówki 2024 w Świętokrzyskiem? Poznaj finalistki, zobacz zdjęcia Znamy już najpiękniejsze dziewczyny, które walczą w wojewódzkim finale wyborów Miss Studniówki 2024. W czwartkowy wieczór zakończyło się głosowanie Internautów, które wyłoniło laureatki w Kielcach i każdym powiecie regionu świętokrzyskiego. Zobaczcie, kto wygrał i bierze udział w wielkim finale, który ruszył w poniedziałek, 4 marca. O ostatecznym wyniku zdecydują – po połowie – głosy jury i głosy Internautów. 📢 Najnowsze oferty pracy w Radomiu i powiecie radomskim. Zobacz, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą - 01.03.2024 W Radomiu i powiecie radomskim są zróżnicowane oferty pracy oferujące zarobki na rozmaitym poziomie. Prezentujemy oferty pracy, które dostępne są w marcu 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Zobacz, jacy pracownicy są poszukiwani, a także wymagania i proponowane wynagrodzenie.

📢 One powalczą o tytuł Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024. Zobacz zdjęcia kandydatek To już 18 edycja konkursu Miss i Mister Województwa Świętokrzyskiego. Kto w tym roku zdobędzie zaszczytne tytuły? Niedawno w Hotelu Dal w Kielcach odbył się casting, w którym prezentowały się najpiękniejsze mieszkanki regionu. Zobaczcie zdjęcia kandydatek na Miss Nastolatek Województwa Świętokrzyskiego 2024.

